Joao Pedro Stedile: «La izquierda no puede pensar solo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo»

Que sig­nifi­ca la vic­to­ria de Bol­sonaro en las urnas para los movimien­tos sociales?

Se pro­du­jo una vic­to­ria elec­toral del proyec­to del cap­i­tal financiero, ali­a­do con el cap­i­tal extran­jero, apoy­a­do en la mil­i­tan­cia de derecha insta­l­a­da en la PM, en las FFAA, en la mason­ería. Esta vic­to­ria o fue posi­ble porque uti­lizaron de for­ma ile­gal, y con apoyo exter­no, potentes orde­nadores para dis­em­i­nar men­ti­ras, de for­ma sis­temáti­ca a través de las redes sociales, en espe­cial What­sapp, y Face­book.

Aho­ra, ten­dremos un gob­ier­no de nat­u­raleza neo­fascista, con un plan económi­co ultra-neolib­er­al, que va a aumen­tar aún más las difi­cul­tades del pueblo, y pro­fun­dizar la cri­sis económi­ca en el país. Su proyec­to se basa úni­ca­mente en ben­e­fi­ciar al gran cap­i­tal, y para ello se con­cen­tró en la lib­er­tad total del mer­ca­do, con las pri­va­ti­za­ciones, el desmonte de los ser­vi­cios públi­cos, para gener­ar más dinero para pagar intere­ses y la sub­or­di­nación de nues­tra economía a los intere­ses del cap­i­tal de los Esta­dos Unidos.

Y a los que no con­cuer­dan, prom­ete repre­sión, como dijo en la cam­paña sobre masacrar a la minoría.

La his­to­ri­ado­ra france­sa Maud Chirio en una entre­vista al diario Fol­ha de S.Paulo afir­mó que lo que puede ser con­sid­er­a­do como «bravu­conadas» del dis­cur­so de Bol­sonaro es, en real­i­dad, un sis­tema de pen­samien­to. «Creo que la elec­ción del can­dida­to del PSL rep­re­sen­ta el fin de la Nue­va Repúbli­ca y pre­vé que movimien­tos sociales como el MST y el MTST serán declar­a­dos orga­ni­za­ciones ter­ror­is­tas y el PT será pro­hibido.» ¿Cómo ve ust­ed este análi­sis?

Por supuesto, que las bravu­conadas for­man parte de una for­ma de comu­ni­cación con sus par­tidar­ios, con una base social dis­per­sa, que es anti-sis­tema cap­i­tal­ista, pro ironía, que es anti-PT.

Pero ese dis­cur­so no tiene base social real orga­ni­za­da en la sociedad brasileña. Por eso, ya está cam­bian­do. El dis­cur­so fue solo corti­na de humo, para no dis­cu­tir los proyec­tos antag­o­nistas que esta­ban en dis­pu­ta en la elec­ción. Como dijo el his­to­ri­ador Muri­lo de Car­val­ho, si él trans­for­ma el dis­cur­so de cam­paña en prác­ti­ca políti­ca, sería tor­pe y sui­ci­da.

Los movimien­tos pop­u­lares en gen­er­al, y en par­tic­u­lar el MST y MTST se basan en el dere­cho con­sti­tu­cional, de lib­er­tad de expre­sión y orga­ni­zación, para orga­ni­zar a nue­stro pueblo a resolver sus prob­le­mas con­cre­tos, de vivien­da, de tra­ba­jo y acce­so a la tier­ra. Esta­mos pro­te­gi­dos por la con­sti­tu­ción y la sociedad. Si él comete la ton­tería de crim­i­nalizarnos, se ais­laría de la sociedad. Y ten­dría que romper la con­sti­tu­ción.

Parece que al menos el futuro min­istro de la jus­ti­cia ya lo entendió, y se man­i­festó públi­ca­mente con­tra crim­i­nalizar movimien­tos pop­u­lares.

La lucha social y colec­ti­va es la úni­ca for­ma democráti­ca y civ­i­liza­da del pueblo enfrentar y resolver sus prob­le­mas de mejo­ra de las condi­ciones de vida. Fuera de eso es la bar­barie, el vale todo, el sálvese quien pue­da.

Cuál es su opinión respec­to de la indi­cación del juez Ser­gio Moro para el Min­is­te­rio de Jus­ti­cia?

Me pare­ció que fue un escarnio, un cin­is­mo com­ple­to, un golpe en la cara del pueblo brasileño. Porque quedó claro que el juez actu­a­ba todo el tiem­po para impedir la can­di­datu­ra Lula, que ganaría en cualquier esce­nario, y así ben­e­fi­ciar al can­dida­to Bol­sonaro. En cualquier sociedad democráti­ca, que las insti­tu­ciones jurídi­cas fun­cio­nan de for­ma neu­tra, el pro­ce­so elec­toral sería inves­ti­ga­do y anu­la­do.

Pero aquí en Brasil el poder judi­cial, for­ma­do may­ori­tari­a­mente por hijos de la bur­guesía y de la pequeña bur­guesía, sin legit­im­i­dad del voto pop­u­lar, que se escu­d­an en con­cur­sos, farsas (porque la autori­dad no puede venir del con­cur­so, según la con­sti­tu­ción, todo poder, y por lo tan­to el poder judi­cial debería ema­nar del pueblo). Y el pueblo, la sociedad no tiene ningún con­trol social sobre el poder judi­cial, que hace lo que quiere, como quiere. Está a la vista en cosas como el aux­ilio de vivien­da, las vaca­ciones… y claro, los altos salarios. Y aho­ra el STF aumen­ta sus pro­pios suel­dos en un 16%. ¿Por qué no aplicar entonces para todos los tra­ba­jadores?

El gen­er­al Mourão, vicepres­i­dente elec­to, debería explicar, si el 13 salario, una con­quista históri­ca, es una mochi­la de peso para los empre­sar­ios, lo que es una men­ti­ra. ¿Cómo se puede clasi­ficar los altos salarios y priv­i­le­gios del into­ca­ble poder judi­cial? En algún momen­to de nues­tra his­to­ria ten­dremos que hac­er una refor­ma políti­ca, de un mod­e­lo de apli­cación de la democ­ra­cia que incluya la refor­ma del poder judi­cial.

Una car­ac­terís­ti­ca común en el pro­ce­so elec­toral este año es el dis­cur­so de rel­a­tivización e inclu­so la fal­ta de respeto a los dere­chos humanos. Esta retóri­ca fue adop­ta­da en difer­entes esferas de poder, de can­didatos a la pres­i­den­cia has­ta pos­tu­lantes al leg­isla­ti­vo estad­ual y se mostró vic­to­rioso en muchos casos. ¿Ust­ed cree que cam­i­namos hacia el irre­speto sis­temáti­co de los dere­chos humanos por agentes del Esta­do?

No creo. La sociedad brasileña no se orga­ni­za solo a través del esta­do. El gob­ier­no, el poder judi­cial y las fuerzas poli­ciales pueden ser más repre­sores, pero en la sociedad brasileña hay otras for­mas de orga­ni­zación social, que servirán como bar­rera, resisten­cia y reparo con­tra esta ofen­si­va con­ser­vado­ra. Además de las con­tradic­ciones que exis­ten den­tro del pro­pio gob­ier­no elec­to y sus ali­a­dos. ¿Va a seguir dis­crim­i­nan­do a negros e indios, cuan­do gran parte de los miem­bros de las PM y FFAA son negros e indios? Con­tin­uará con dis­cur­so y prác­ti­cas homofóbi­cas, y cómo será cuan­do se encuen­tre con gob­er­nadores elec­tos que son homo­sex­u­ales?

Después de cua­tro vic­to­rias seguidas, el PT fue der­ro­ta­do. ¿Cómo sigue el cam­po de la izquier­da brasileña después de este der­ro­ta?

La izquier­da brasileña tiene muchos prob­le­mas. Evi­den­te­mente cometió muchos errores en sus gob­ier­nos, y no supo ten­er la humil­dad de recono­cer­los y hac­er la autocríti­ca. Pero fun­da­men­tal­mente la izquier­da perdió la batal­la ide­ológ­i­ca con la derecha, cuan­do la derecha, usan­do todo su poder económi­co, mediáti­co y judi­cial, impu­so su nar­ra­ti­va a la sociedad.

Por ejem­p­lo. Esta­mos enfrentan­do una cri­sis económi­ca históri­ca, estruc­tur­al e inter­na­cional. Es de la nat­u­raleza del sis­tema cap­i­tal­ista esas cri­sis, como sucedió en la déca­da del 30, 60 y 80, en nue­stro país. Pero aho­ra la derecha dijo que la cul­pa de la cri­sis es de los gob­ier­nos del PT. La cor­rup­ción for­ma parte de los méto­dos de los cap­i­tal­is­tas de apoder­arse de los recur­sos públi­cos y para ello pagan sobor­nos a algunos oper­adores políti­cos. Los dos may­ores par­tidos en número y vol­u­men denun­ci­a­dos en la causa Lava-Jato fueron el PP y el MDB. Sin embar­go, solo aparece que Lula es el cul­pa­ble.

Los gob­ier­nos del PT fueron gob­ier­nos neo-desar­rol­lis­tas, un poco por deba­jo de la socialdemoc­ra­cia euro­pea clási­ca. La derecha implan­tó la idea que eran comu­nistas, que dis­tribuían kit gays, biberones de todo tipo, etc. Y des­gra­ci­ada­mente con la fuerza del cap­i­tal y de los medios, el pueblo creyó y dio la vic­to­ria al Bol­sonaro.

Sin embar­go, aho­ra la izquier­da nece­si­ta hac­er un pro­fun­do debate estratégi­co. Retomar el tra­ba­jo de base, para con­ci­en­ti­zar y orga­ni­zar a los tra­ba­jadores. Pri­orizar el tra­ba­jo con las redes y los medios de comu­ni­cación pro­pios. Y pen­sar nuevas for­mas de luchas pop­u­lares que mejoren las condi­ciones de vida del pueblo.

La izquier­da no puede pen­sar solo en ganar elec­ciones. Nece­si­ta ten­er como meta fun­da­men­tal orga­ni­zar al pueblo, y recu­per­ar la hege­monía de las ideas de la clase obr­era en la sociedad. Recu­per­ar los val­ores human­istas y social­is­tas, y prac­ti­car­los, como la sol­i­dari­dad, la defen­sa de la jus­ti­cia social y la igual­dad entre todos los seres humanos.

Lid­er­a­dos por Ciro Gomes y el PDT, un nue­vo frente pre­tende con­trapon­erse al pro­tag­o­nis­mo del PT en el cam­po de la izquier­da. ¿Cómo ve ust­ed ese movimien­to?

Esto es nat­ur­al, pero es un movimien­to de artic­u­lación solo par­la­men­tario, insti­tu­cional. Como movimien­tos pop­u­lares, nece­si­ta­mos ayu­dar a orga­ni­zar un FRENTE AMPLIO DEMOCRÁTICO, donde todos los demócratas y pro­gre­sis­tas puedan par­tic­i­par, igle­sias, int­elec­tuales, sin ser pro­tag­on­i­za­dos por los par­tidos políti­cos. For­mar esos frentes en cada esta­do, para ser una resisten­cia y denun­cia de ini­cia­ti­vas fascis­tas y de reti­ra­da de los dere­chos de los tra­ba­jadores. Un frente que ten­ga como platafor­ma la defen­sa, la democ­ra­cia, la sober­anía nacional, los dere­chos sociales, la plu­ral­i­dad de ideas y la defen­sa del medio ambi­ente.

Líderes políti­cos con­sol­i­da­dos como Ger­al­do Alck­min, Mari­na Sil­va y Ciro Gomes no tuvieron mal­os resul­ta­dos en ese pro­ce­so elec­toral. ¿Cuáles líderes, no solo en el cam­po de la izquier­da, salieron for­t­ale­ci­dos de esta elec­ción?

Los diri­gentes que quisieron defend­er una prop­ues­ta de cen­tro, fueron der­ro­ta­dos, porque la elec­ción se trans­for­mó en una lucha de clases, entre dos proyec­tos. Un proyec­to del gran cap­i­tal y un proyec­to de la clase obr­era. Quien quedó en el medio, no tuvo espa­cio, inde­pen­di­ente de su trayec­to­ria, nat­u­raleza o vol­un­tad políti­ca.

Tam­bién fueron der­ro­ta­dos todos los políti­cos que esta­ban iden­ti­fi­ca­dos con el gob­ier­no golpista del Temer. El pueblo no olvidó el golpe. Todos ellos fueron der­ro­ta­dos, Per­on­di, Juca, Mag­no Mal­ta, Eun­bi­cio de oliv­e­ria, etc.

En el cuadro elec­toral, hay var­ios cuadros impor­tantes elec­tos en la izquier­da, en el cen­tro y en la derecha. Y por tan­to des­de el pun­to de vista elec­toral salieron vic­to­riosos. Hubo vic­to­rias de todos los mat­ices ide­ológi­cos. En la derecha, hubo susti­tu­ción de viejos cuadros, por nuevos cuadros, aún más reac­cionar­ios, y algunos orig­i­nar­ios de las fuerzas poli­ciales y mil­itares. Sin ningu­na expe­ri­en­cia de la lucha políti­ca insti­tu­cional.

En la izquier­da, creo que la elec­ción de los doce gob­er­nadores del nordeste que for­man un arco geográ­fi­co des­de Pará has­ta Espíri­to San­to, fue muy impor­tante. Y entre ellos la vic­to­ria de Fati­ma Bez­er­ra, en Río Grande do Norte, es un alien­to. Pues ella der­rotó a una oli­gar­quía que con­tro­la­ba el esta­do, hace 400 años y se con­vir­tió en la úni­ca gob­er­nado­ra del país. Ten­go esper­an­zas de que haya cam­bios pos­i­tivos muy impor­tantes por allí.

Durante mucho tiem­po, el MST fue recibido con sim­patía por la opinión públi­ca. En los últi­mos años esta per­cep­ción ha cam­bi­a­do. ¿Qué sucedió?

El MST solo existe porque la sociedad brasileña nos apoya, nos defiende y com­prende nues­tra lucha históri­ca. En una sociedad que llevó 400 años para der­ro­tar la esclav­i­tud de per­sonas. Donde tuvi­mos per­iódi­cos como el Estadão que vendía per­sonas en los clasi­fi­ca­dos… luchar por la democ­ra­ti­zación de la propiedad de la tier­ra es una lucha históri­ca, que va a lle­var años, y que ya tiene décadas, des­de la lucha quilom­bo­la, Canudos, las Lig­as Campesinas, has­ta el día de hoy.

La bur­guesía, las élites, por supuesto, siem­pre com­bat­en con todo su arse­nal, mediáti­co, de los gob­ier­nos y del poder judi­cial, cualquier ini­cia­ti­va del pueblo de lib­er­arse y democ­ra­ti­zar la tier­ra, el agua, etc. Pero la sociedad nos defiende. Vea, nosotros real­izamos ferias de refor­ma agraria con pro­duc­tos agro-ecológi­cos en todos los esta­dos. El apoyo es impre­sio­n­ante. Aquí en São Paulo cada año real­izamos la Feria Nacional de la Refor­ma Agraria. En la últi­ma real­iza­da en mayo de este año, pasaron por el par­que 150 mil per­sonas. Creo inclu­so, que aho­ra, mas allá de la democ­ra­ti­zación del dere­cho a la tier­ra, que es una ban­dera democráti­ca, que los país­es desar­rol­la­dos han apli­ca­do, esta­mos avan­zan­do para que la población entien­da que el mod­e­lo del cap­i­tal, el agro-nego­cio no con­sigue pro­ducir ali­men­tos sanos, solo pro­duce con veneno, expul­san­do a la población del cam­po. Nosotros defend­emos la pro­duc­ción agro-ecológ­i­ca, para garan­ti­zar ali­men­tos sanos, y preser­var la salud de las per­sonas, el equi­lib­rio con el medio ambi­ente y más tra­ba­jo en el medio rur­al. Afor­tu­nada­mente ya esta­mos encon­tran­do ali­a­dos entre la élite tam­bién, que sabe que los agrotóx­i­cos gen­er­an cáncer, enfer­medades… y algunos de ellos ya están pro­ducien­do en esta for­ma, como el empre­sario Paulo Diniz y su esposa.

El MST va bien, gra­cias. Lo que va mal es la refor­ma agraria, como pro­ce­so de democ­ra­ti­zación de la propiedad de la tier­ra.

Vivi­mos un perío­do mar­ca­do por la dis­tribu­ción masi­va de fake news y del asesina­to de rep­uta­ciones vía redes sociales. ¿Cómo el MST se prepara para lidiar con men­ti­ras sobre el movimien­to dis­em­i­nadas en el ambi­ente vir­tu­al?

Ese real­mente es un prob­le­ma muy grave. Vea sino el caso de la min­is­tra Rosa Weber que, de for­ma patéti­ca, dijo que no tenía nada qué hac­er… y ella debería saber que las men­ti­ras eran dis­paradas por potentes orde­nadores des­de el exte­ri­or, de fuerzas reac­cionar­ias que apo­yaron al Bol­sonaro, des­de los Esta­dos Unidos, Israel y Tai­wán…

El desafío de las fuerzas pop­u­lares y de la sociedad brasileña es cómo pro­te­gerse de esa avalan­cha de men­ti­ras. Y que va a con­tin­uar. El esque­ma con­tinúa mon­tan­do, como rev­eló un empre­sario del sur, del Insti­tu­to Lib­er­tad, aho­ra van a usar para con­vencer a la población de la necesi­dad de la refor­ma de jubi­la­to­ria, de la pre­sión sobre los par­la­men­tar­ios, etc.

Nece­si­ta­mos encon­trar for­mas de blo­quear las men­ti­ras, de con­trapon­erse con las ver­dades, y eso debe ser hecho en todos los espa­cios, sea en las redes sociales, pero tam­bién y sobre todo en el tra­ba­jo de base, en la con­ver­sación de casa en casa, en los lugares de tra­ba­jo , escue­las, y en las calles.

Y espero que el Poder Judi­cial, en espe­cial el TSE ten­gan vergüen­za y con­trat­en espe­cial­is­tas para blo­quear el uso de redes sociales para dis­tribuir fake news.

Recomien­do leer el libro Guer­ras híbri­das , pub­li­ca­do por la Edi­to­ra Expre­sión Pop­u­lar. Escrito en 2014, describe con detalle estos méto­dos como parte la nue­va estrate­gia del gob­ier­no de Esta­dos Unidos y de la derecha mundi­al, para con­tro­lar a los gob­ier­nos. Y ya fue apli­ca­do para ele­gir el Trump, en el Brex­it en Inglater­ra, en India, y aho­ra en Brasil. Y uno de sus men­tores y asesor de Trump, Steve Ban­non, ya anun­ció que esas nuevas fuerzas reac­cionar­ias se agluti­naron en una artic­u­lación que se lla­ma «Movimien­to» y que harán la primera reunión en enero en Bél­gi­ca para con­trapon­erse al encuen­tro de Davos, de los cap­i­tal­is­tas. Es decir, ellos con­siguen ser más rea­cios, y por eso tam­bién son neo­fascis­tas, que los 500 cap­i­tal­is­tas más inteligentes que se reú­nen todos los eneros en Davos, Suiza para debatir for­mas de con­tin­uar acu­mu­lan­do cap­i­tal.

El MST com­pletó 34 años de actuación. Cuáles fueron los may­ores errores y acier­tos de la orga­ni­zación?

Nosotros pre­tendemos adop­tar la metodología de siem­pre hac­er una eval­u­ación inter­na de nue­stros errores y acier­tos. Como for­ma de cor­re­gir y seguir ade­lante, y por eso esta­mos firmes y fuertes des­de hace 34 años. Ningún movimien­to de campesinos que luchas por la refor­ma agraria, sobre­vivió en Brasil tan­to tiem­po.

Hay temas que siem­pre inten­ta­mos man­ten­er de for­ma inter­na, has­ta para no dar muni­ción a nue­stros ene­mi­gos, los reac­cionar­ios del lat­i­fun­dio.

Pero entre nue­stros acier­tos, está haberse cen­tra­do en la edu­cación, y com­pren­di­do que no bas­ta ten­er tier­ra, hay que ten­er conocimien­to. Y por eso incor­po­ramos en nues­tra lucha, la con­quista de la edu­cación, en todos los nive­les. Des­de la alfa­bet­i­zación de los adul­tos, en nues­tra base, has­ta la con­quista aún en el gob­ier­no de FHC, del dere­cho de los campesinos entrar en la uni­ver­si­dad en cur­sos espe­ciales, en for­ma de alter­nan­cia, que es el pro­gra­ma del PRONERA. Y ya for­mamos más de 5.000 mil­i­tantes en cur­sos supe­ri­ores, y cien­tos en maestrías y doc­tor­a­dos.

Tam­bién acer­ta­mos, aunque tarde, en adop­tar la agroe­cología, como un con­jun­to de téc­ni­cas agrí­co­las para pro­ducir ali­men­tos de for­ma sana y en equi­lib­rio con el medio ambi­ente.

Que cam­bió en el proyec­to de refor­ma agraria del MST durante estos años

Ajus­ta­mos nue­stro pro­gra­ma agrario, en el últi­mo con­gre­so de 2014, cuan­do for­mu­lam­os colec­ti­va­mente la idea de refor­ma agraria pop­u­lar, que aho­ra nece­si­ta aten­der los intere­ses de todo pueblo, y no solo de los campesinos sin tier­ra. Para ello, nece­si­ta­mos democ­ra­ti­zar la edu­cación, difundir la agroe­cología, orga­ni­zar agroin­dus­trias para mejo­rar los ali­men­tos y la renta. Nece­si­ta­mos con­stru­ir con otros sec­tores de la indus­tria, nuevas máquinas agrí­co­las, ade­cuadas a los campesinos y la unidad de pro­duc­ción a menores, como exis­ten en Chi­na y Ale­ma­nia.

Desar­rol­lar la cul­tura de nue­stro pueblo en los asen­tamien­tos, y garan­ti­zar una bue­na vida en el inte­ri­or del país, para crear futuro para nue­stros jóvenes y niños, sin necesi­dad de migrar. Seguimos luchan­do por la democ­ra­ti­zación de la tier­ra, pero incor­po­ramos un nue­vo par­a­dig­ma en nues­tra lucha. Nue­stro obje­ti­vo may­or debe ser orga­ni­zar la pro­duc­ción agrí­co­la, para pro­ducir ali­men­tos salud­ables para todo el pueblo.

Esta es la fun­ción prin­ci­pal de la agri­cul­tura, en cualquier sociedad. El cap­i­tal, con su mod­e­lo de agro-nego­cio solo quiere pro­ducir ganan­cias, solo quiere pro­ducir mer­cancías para el mer­ca­do mundi­al, que ellos lla­man com­modites. En lugar de los pro­duc­tos bási­cos, la comi­da…

Por fal­ta de políti­cas públi­cas de incen­ti­vo o por el corte financiero del agro-nego­cio, muchas famil­ias asen­tadas pasaron a vender sus tier­ras en los últi­mos años. ¿Qué hace el MST para cohibir la prác­ti­ca?

La cuestión de la ven­ta de lotes con­quis­ta­dos en la refor­ma agraria, tiene var­ios aspec­tos que nece­si­tan ser com­pren­di­dos. En primer lugar, el MST y todos los movimien­tos esta­mos con­tra la ven­ta de tier­ra, y aprobamos en la con­sti­tuyente, una ley que garan­ti­za la tit­u­lar­i­dad de los lotes en la for­ma de con­ce­sión de uso real, o sea, la tier­ra es des­ti­na­da y ocu­pa­da por una famil­ia, que puede dejar para sus herederos, puede inclu­so cam­biar con otro ben­e­fi­cia­rio, pero no puede vender, o com­prar. El gob­ier­no golpista del Temer, inten­tó aplicar en los últi­mos años, una políti­ca de estí­mu­lo, para que los asen­ta­dos acep­taran la tit­u­lación pri­va­da, con el obje­ti­vo de estim­u­lar la ven­ta. Cada emplea­do del INCRA que con­sigu­iera con­vencer a famil­ias asen­tadas gan­a­ba como pre­mio una Lap­top. Puede creer? Afor­tu­nada­mente la fuerza de nue­stro movimien­to está bar­ran­do esa políti­ca, y Temer, además de salir pron­to, ten­drá que com­pare­cer ante la jus­ti­cia, a no ser que el señor Bol­sonaro, garan­tice una emba­ja­da…

Segun­do, la exis­ten­cia de ven­ta de lotes existe, en la media nacional alcan­za el 10% de los ben­e­fi­cia­r­ios lo que es muy bajo. Y sucede más en la región amazóni­ca, donde la pre­sión del cap­i­tal es may­or, pues es una facha­da ráp­i­da y legal, de los granjeros ampli­ar sus hacien­das, con áreas públi­cas antes des­ti­nadas a la refor­ma agraria.

Ter­cero, la sociedad nece­si­ta com­pren­der, que ese pro­ce­so de ven­ta o cam­bio, es nor­mal, en cualquier agru­pación social. En los edi­fi­cios de la clase media, o del pro­gra­ma mi casa mi vida, tiene cam­bios, ven­tas… y no por eso se dijo, que no vale la pena con­stru­ir edi­fi­cios…

Trata­mos de evi­tar la prác­ti­ca de la ven­ta, a veces ayu­dan­do el inter­cam­bio de lotes, cuan­do los veci­nos no se entien­den o el ben­e­fi­cia­rio quiere estar más cer­ca de otros famil­iares. Y hace­mos cam­paña per­ma­nente con­tra la ven­ta, que tam­bién la ley nos pro­tege. Desafor­tu­nada­mente quien está estim­u­lan­do la ven­ta, es el gob­ier­no Golpista, y sus burócratas opor­tunistas.

Cuál es el bal­ance que ust­ed hace de los años del PT en el poder respec­to de la Refor­ma Agraria? Se podría haber hecho más?

Siem­pre tuvi­mos una pos­tu­ra críti­ca a los gob­ier­nos del PT en lo que se refiere a la refor­ma agraria, bas­ta con acom­pañar la memo­ria históri­ca de nues­tra pági­na en inter­net. Seguimos nues­tra lucha, tuvi­mos que hac­er muchas ocu­pa­ciones, hici­mos muchas mar­chas, para seguir pre­sio­n­an­do.

Hubo avances en tér­mi­nos de desapropiación de lat­i­fun­dios, en el primer manda­to de Lula, y después hubo una paráli­sis, y en el últi­mo gob­ier­no de Dil­ma, la refor­ma agraria se detu­vo. Muchos fac­tores influ­en­cia­ron: la cri­sis económi­ca, la fal­ta de preparación de los gestores, un INCRA muy buro­c­ra­ti­za­do, el poder judi­cial siem­pre con­tra la refor­ma agraria. Y la propia nat­u­raleza del gob­ier­no, que era un gob­ier­no de com­posi­ción de clases. Muchos ter­rate­nientes forma­ban parte del gob­ier­no e impedían el avance de la refor­ma agraria.

Pero lo prin­ci­pal es que los gob­ier­nos Lula-Dil­ma creyeron que era posi­ble com­par­tir las políti­cas públi­cas entre la refor­ma agraria y el agro-nego­cio. Porque el agro-nego­cio esta­ba den­tro del gob­ier­no tam­bién.

Nosotros decíamos, que el prob­le­ma no era la con­viven­cia entre la gran propiedad pro­duc­ti­va y la necesi­dad de refor­ma agraria. Lo que el gob­ier­no nece­sita­ba dejar claro es que el agro-nego­cio es el mod­e­lo del cap­i­tal de explotación de la agri­cul­tura, y por tan­to debería quedar solo en la esfera del mer­ca­do, que ellos tan­to defien­den. Y que las políti­cas públi­cas, la pre­ocu­pación del gob­ier­no debería ser con los campesinos, y con los agricul­tores famil­iares.

Entre las políti­cas públi­cas que rep­re­sen­taron avances en esos gob­ier­nos, con­quis­ta­mos, de for­ma colec­ti­va con todos los movimien­tos y los par­la­mentares pro­gre­sis­tas, el pro­gra­ma PAA de com­pra antic­i­pa­da de ali­men­tos de los agricul­tores. La expan­sión del PRONERA, como acce­so a la uni­ver­si­dad, la políti­ca de merien­da esco­lar, dirigi­da para agri­cul­tura famil­iar y agro-ecológ­i­ca.

La expan­sión del crédi­to Pron­af, que muchos elo­gian, en nues­tra opinión, atendió solo a los intere­ses de las agroin­dus­trias que inte­gra­ban a los campesinos, y por eso el 75% se aplic­a­ba en el sur.

Cuál es su opinión sobre el nom­bramien­to de la diputa­da Tereza Cristi­na para el car­go de Min­stra de Agri­cul­tura?

Es nat­ur­al que con la nue­va cor­relación y fuerzas ori­un­das de las urnas, el gob­ier­no indique de nue­vo, una diputa­da rural­ista para el car­go. No conoz­co la trayec­to­ria de esa seño­ra. Solo sé que en el par­la­men­to se cono­ció como la reina de los agrotóx­i­cos. Es decir, entonces actu­a­ba en defen­sa de los intere­ses de las multi­na­cionales Bay­er, Basf, Syn­gen­ta y Mon­san­to, que son las que pro­ducen y quedan con el lucro del agrotóx­i­co.

En el pasa­do reciente, habíamos tenido otro rey de los agrotóx­i­co, en el par­la­men­to, era el diputa­do Mor­eira, de Mato Grosso. Desafor­tu­nada­mente ya no está con nosotros, murió de cáncer en el estó­ma­go, prob­a­ble­mente cau­sa­do por ali­men­tos con­t­a­m­i­na­dos por agrotóx­i­cos.

Espero que entien­da algún día que la fun­ción pri­mor­dial de la agri­cul­tura, el acto de cul­ti­var la tier­ra, en la sociedad es pro­ducir ali­men­tos salud­ables y baratos a toda la población. Y el mod­e­lo del agro-nego­cio no logra ni quiere desem­peñar esa fun­ción social.

Entre­vista real­iza­da por Rafael Sil­va.

11 de noviem­bre de 2018

Traducción:Gerardo Gamar­ra

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/13/brasil-joao-pedro-stedile-la-izquierda-no-puede-pensar-solo-en-ganar-elecciones-necesita-tener-como-meta-fundamental-organizar-al-pueblo/