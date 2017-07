El imperialismo hoy, sus dinámicas y manifestaciones. Venezuela, Països Catalans y Euskal Herria

Una de las salidas del imperialismo es la de pactar con facciones burguesas no occidentales para romper la unidad del «enemigo externo», algo parecido a lo que logró Kissinger azuzando al máximo las tensiones entre la URSS y China Popular en su tiempo, pero ya no estamos en el mismo contexto. Otra es la de apoyar fuerzas ultra reaccionarias con métodos de todo tipo incluidos la logística militar, la interacción entre provocaciones fascistas y golpes internos y «ayudas democráticas» externas, en fin, lo que es imaginable dentro de la caja de los horrores que es la llamada guerra de cuarta generación, sin olvidar el recurso a las guerras regionales y a toda serie de amenazas, presiones y crímenes siempre negados. Desde esta perspectiva es fácil descubrir la identidad de fondo que une a las estrategias imperialistas contra Siria, muy avanzadas ya, con las iniciales que se están aplicando contra Venezuela.

Los poderes subterráneos del Estado francés han tenido que crear de la nada un partido basado en la imagen televisiva y en el vacío ideológico para salir del barrizal cada vez más denso y pegajoso, lo que ha provocado una abstención masiva, superior al 50% del censo. Además, la corrupción ya golpea a su primer gobierno aún no estrenado. El centro reformista italiano en el gobierno se ha roto esta primavera, el racismo avanza y la burguesía ya piensa en adelantar las elecciones para otoño. Japón, después del trompazo con Trump sobre el eje-asiático, sigue adelante con el Tratado comercial con el Pacífico, que quiere integrar a once países, ahora que la economía japonesa goza de quince meses de recuperación, algo desconocido en los últimos ciento veinte meses, mientras se rearma intensamente en medio del auge del nacionalismo militarista. ¿Y el Estado español? Sigue retrocediendo en la jerarquía imperialista, perdiendo estructura industrial y sumiéndose en el atraso tecno-científico y cultural.

Los «técnicos en economía» son conscientes de la crisis de dirección política que azota a buena parte de los Estados imperialistas: Trump no es el único caso. En sus recientes visitas, Trump se ha enemistado con todos, excepto con sus siervos más masoquistas; está posibilitando una guerra comercial con Alemania y el Estado francés, fundamentalmente, y ha agudizado las tensiones en la OTAN, por no hablar de los brutales recortes sociales en Estados Unidos y su provocadora política en el mundo entero. Su triunfalismo económico ha fracasado en dos terceras partes. Algunos políticos yanquis están boquiabiertos y desconcertados, otros piensan ya en como echarlo de la Casa Blanca, siendo por el contrario apoyado por el poderosísimo complejo industrial-militar y el no menos poderoso lobby judío.

El comercio exterior que mediante el saqueo de otros países, el intercambio desigual, la transferencia de valor o como querámoslo denominarlo ahora mismo, facilita dos cosas: una, abarata el capital constante, es decir, reduce los costos de producción no dedicados a los salarios porque obtiene materias primas baratas; y otra, obtiene medios de subsistencia, alimentos, ropas, etc., a precios más bajos lo que exime de tener que aumentar los salarios.

Abaratamiento de los elementos que forman el capital constante, es decir, bajar el precio de las tecnologías y de la ciencia aplicable a la producción, así como de las infraestructuras, instalaciones, etc., de modo que el capital así ahorrado aumente directamente la ganancia ya que va a aumentar los salarios, ni los gastos sociales y públicos, llamados también salario indirecto, diferido, etc., porque eso ya se ha descartados en los puntos 1) y 2).

Aumentar el grado de la explotación del trabajo, es decir y dicho en términos sencillos, aumento del ritmo e intensidad del trabajo pero también de su tiempo manteniendo el mismo salario; aumento de la explotación de la mujer en el trabajo invisible, doméstico, etc., pero sin retribución alguna, etc.; aumento de la explotación infantil y de la tercera edad aunque sea sin salario, etc., o sea, sobreexplotación de toda la fuerza de trabajo que de manera directa o indirecta genera plusvalía y ganancia.

El imperialismo ya no solo exporta capitales ni explota únicamente con el comercio sino que sobre todo obtiene plusvalía directamente con las fábricas que él ha trasladado o montado allí, en las minas y campos que se ha apropiado, en los servicios que ha montado para sus negocios, en la industria turística, en la explotación sexual, etc. Por eso mismo necesita más y mejores fuerza político-militares, culturales, alienadoras, etc., para garantizar esa explotación que afecta en primera medida a la mujer trabajadora para sobreexplotarla en todos los sentidos, también en la industria sexual patriarco-burguesa, etc. No es casualidad el que casi siempre sean las mujeres las que inicien las resistencias contra el saqueo de sus bienes comunes, recursos naturales y excedentes sociales acumulados. No es casualidad el que el capital refuerce el fundamentalismo religioso más misógino y reduzca la educación crítica y liberadora.

Lenin escribió El imperialismo fase superior del capitalismo en 1916 como librito de lucha teórica y política contra el reformismo en las condiciones de la «traición» de la II Internacional, en un contexto de guerra mundial y bajo la dictadura zarista. Lo escribió en el exilio, aceptando la recomendación del editor de que limara un poco el lenguaje para engañar a la censura. Su librito no aporta apenas nada específicamente nuevo excepto una síntesis de los demás, pero sí su visión estratégica sobre por qué el imperialismo agudizaba la tendencia a las crisis y a las guerra. Lenin creía que la revolución no estallaría ni a medio plazo y que él no viviría para gozarla, pero sí sabía que la militancia debía formarse teórica y políticamente para acelerar aquella lejana revolución. Su enriquecimiento de la teoría marxista del partido tenía y tiene en esta visión estratégica una incuestionable verificación histórica.

Ahora mismo se libra en Venezuela una lucha de clases entre dos modelos antagónicos de nación. Por un lado, el avance a la independencia de la nación trabajadora orientada al socialismo y la estatalización de las fuerzas productivas, con un proyecto estratégico de economía no dependiente ya del petróleo, no rentista sino productiva y autógena, integral e internacionalista. Por el lado contrario, el retroceso a la dependencia nacional burguesa hacia el imperialismo, con una economía rentista e inhumana. En la mitad fluctúan sectores de la bolibuguesía que no quieren perder sus negocios y que oscilan entre ambos extremos decisivos, así como sectores populares y trabajadores desorientados.

Frente a este peligro real, Maduro convocó en abril impresionantes muestras de apoyo y el ejército popular venezolano respondió en mayo con maniobras y con la integración de helicópteros y aviones de caza comprados poco tiempo antes. Maduro no se rinde ante la gravedad de los ataques como si se rindieron sin pelear otros dirigentes progresistas y «socialistas», aunque puedan y deban criticársele determinadas decisiones y tardanzas que, desde luego, no vamos a repetir aquí porque lo decisivo ahora mismo es vencer al fascismo desde y para los intereses del pueblo trabajador, no de la boliburguesía, algunas de cuyas personalidades se han pasado al imperialismo y otras esperan a ver el resultado de la lucha de clases.

No hay duda de que este cúmulo de contradicciones aceleró el desgaste del sector chavista nucleado alrededor de Maduro, que perdió la mayoría parlamentaria en diciembre de 2015. Desde el inicio de 2016 la derecha prepara el que cree que será el último intento de aplastar la revolución bolivariana, contando con la permanente intervención yanqui que en 2016 alarga las restricciones a Venezuela hasta 2019. No es casual esta nueva agresión imperialista: el Departamento de Estado era consciente de la profunda crisis económica, de la extensión del mercado negro, de la doble contabilidad, de la inflación y de la deuda… Hay estudios que sugieren que, en valores constantes, el PIB de 2016 era igual al de 2006.

Las citas de Chávez ofrecidas al comienzo de texto sobre la independencia socialista basada en la propiedad estatal del petróleo, que abarcan de 2006 a 2012, muestran la grandeza de su proyecto y su radical amenaza para el imperialismo, pero ese potencial liberador es sin embargo frenado por las contradicciones del movimiento bolivariano y por los ataques del imperialismo y de la burguesía rentista. Es imposible separar los ataques burgueses de los problemas internos al movimiento aislando lo político, de lo social, de lo económico, etc., porque forman una totalidad. Al igual que es imposible separar el «golpe blando» en Paraguay en 2012 y la claudicación del Frente Amplio de Uruguay, que se arrodillaba ante la «pax americana», por ejemplo, de la estrategia de Obama para controlar «pacíficamente» los vitales recursos hídricos de la Cuenta del Paraná. En 2013 había 36 bases militares oficiales yanquis en Nuestra América, además de los departamentos de comercio, inteligencia, defensa, cultura, anti-droga, «ayuda humanitaria», etc., de todas las embajadas y restantes instituciones públicas y privadas, oenegés y demás, de Estados Unidos, y la burguesía colombiana pedía siete bases yanquis más y la otanización de territorio.

Las limitaciones en cuanto al contenido socialista de la Agenda Alternativa Bolivariana de 1996, las cadenas estructurales que lastran a todo Estado dependiente con una muy débil burguesía industrial y una fuerte burguesía rentista, etc., empezaron a pasar factura. En 2006, el Gobierno incrementó la política de endeudamiento internacional creyendo tal vez que el capitalismo no entraría ya nunca más en una crisis petrolera como la de 1973. Para 2008 ya surgían aportaciones críticas de la izquierda revolucionaria incondicional en su apoyo a Chávez, aportaciones que irían concretándose con el tiempo pese a ser cada vez más despreciadas y luego incluso denunciadas como «provocaciones», por los sectores oficialistas que pugnaban por el control del PSUV, creado en 2007. En 2009 y 2010 la economía entró en crisis y se agudizaron los lastres de infraestructura productiva que padece todo capitalismo dependiente sujeto en mayor o menor grado al imperialismo. Hay estudios que indican que, en valores

La Ley de Hidrocarburos de 2001 confirmó todos los temores del imperialismo, llevándole a organizar el golpe de 2002. Se encrespa entonces la lucha de clases interna en Venezuela y también las presiones externas por la trascendencia que va adquiriendo el proyecto bolivariano pese a sus ambigüedades, incongruencias y contradicciones que no vamos a exponer aquí. Si nunca se ha podido entender la suerte de Nuestra América al margen de los condicionantes estructurales que la hacen dependiente del capitalismo occidental desde el mismo 12 de octubre de 1492, de modo que yerran todos los análisis que las minusvaloren o nieguen, esta incapacidad se multiplica si no se parte del hecho de que la agresión imperialista se recrudece aún más entre 2000-2005.

El caracazo de 1989, un estallido de justa ira popular contra la devastación neoliberal, enseñó varias cosas: la burguesía rentista no quería industrializar al país, solo pensaba en engordar a costa del pueblo; la izquierda no podía dirigir al pueblo por las sucesivas derrotas en los años 60 y 70; y el pueblo trabajador, aun así, no estaba vencido aunque sí desorganizado. La implosión de la URSS en 1991 debilitó aún más a la izquierda que observó con sorpresa la frustrada sublevación militar dirigida por Chávez en 1992. Para 1996 Chávez había perfilado la Agenda Alternativa Bolivariana que empezó a plasmarse en la Constitución de 1999, un año después de acceder al Gobierno: desde ese mismo instante la burguesía comenzó el acoso y derribo de Chávez y la aniquilación del proyecto bolivariano.

El subimperialismo español

Nuestra exposición sobre el imperialismo actual sería reformista y superficial por ello mismo si no la aplicásemos al Estado español, aunque la falta de espacio nos impide matizar la diferencia entre sub imperialismo e imperialismo, obvia y apreciable a simple vista si comparamos el Estado español con Estados Unidos o con el euroimperialismo.

Según investigaciones totalmente solventes, el capitalismo español retrocede en la jerarquía de potencias medias a escala mundial a pesar del triunfalismo histriónico del Partido Popular. Aquí radica una de las quiebras insuperables que minan el Estado nacional-burgués español desde su origen: ni quiere ni puede mantener la carrera mundial por la productividad del trabajo, carrera impuesta por la vigencia objetiva de la ley del valor: el PIB estatal ha retrocedido del 69,2% en 2008 al 61,9% en 2015, o sea 7,3 puntos tomando como base 100 el PIB anual estadounidense. Con respecto a la eurozona, el retroceso es aún más acentuado: del 93,3% en 2008 al 84,3% en 2015, es decir, 9 puntos de retroceso.

¿Cómo compensar esta pérdida sin aplicar medidas de innovación tecnocientífica, de potenciación de la plusvalía relativa mediante acuerdos con los sindicatos y fuerzas reformistas para lograr un sobreesfuerzo de las clases trabajadoras en beneficio del capital español renunciando a la lucha de clase? Con la sobreexplotación interna y con el subimperialismo. Por su castrada formación histórica como clase, el grueso de la burguesía española prefiere más el recurso a la plusvalía absoluta que a la plusvalía relativa. La primera se basa en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo mediante obsoleta tecnología y muchas horas de trabajo, siempre bajo disciplinas laborales muy duras y reducidos derechos sindicales, sociales y democráticos, o sea más en el palo que en la zanahoria. La plusvalía relativa se basa más en la zanahoria que en el palo, más en la intensidad del proceso de trabajo con modernas máquinas que en las largas y agotadoras horas de trabajo.

Es cierto que en respuesta a la Gran Crisis, las burguesías menos obtusas buscan prolongar lo más posible el tiempo de trabajo introduciendo a la vez la más moderna tecnociencia, dependiendo de la lucha de clases el que lo logren o no. Pero la burguesía española opta mayoritariamente por el látigo, por los negocios inmediatamente rentables como el turismo, los servicios, las energéticas, etc., que por los que exigen planificación racional a medio y largo plazo, aunque entre 2012 y 2016, según fuentes oficiales, la economía española haya invertido un 30% más que la europea en bienes de equipo. Simplemente se trata de la cíclica reinversión en tecnología media por agotamiento de las máquinas tras más de un lustro de apenas inversión, y gracias a las medidas salvajes de reducción de costes salariales y de derechos sociales y democráticos, de incentivaciones y de trampas legales.

Las investigaciones solventes indican que se está creando una «ecuación explosiva» en el capitalismo español porque domina la precarización laboral, se han perdido dos millones de horas de trabajo a jornada completa con respecto a 2008 pero solo ha aumentado medio millón de jornadas a tiempo parcial en el mismo tiempo. Aumentan las horas extras no pagadas o pagadas en B, que no contabilizan oficialmente, etc., lo que hace que no se pueda combatir la deuda pública porque las arcas estatales no recaudan suficiente. Junto a esto, el empobrecimiento social frena el consumo interno (el 70% de las familias no se benefician de la mejora burguesa de la economía, el 50% de la población paga con apuros la sanidad y la educación, el capital financiero se ha quedado con 69% de las ayudas públicas para intentar sacarles de una crisis que está lejos de ver la salida, según informes oficiales, etc.), lo que multiplica la dependencia del exterior, del turismo, de la inversión extranjera, de las siempre exigentes «ayudas» de la Unión Euroepa…, y de la industria militar muy unida al sub imperialismo y que espera pedido que pueden aportar el equivalente al 50% del PIB estatal.

Pues bien, es este retroceso en la jerarquía imperialista mundial del capitalismo español, así como sus debilidades estructurales internas (en 2014 la productividad del trabajo creció un 0,3%; en 2015 un 0,2%; y en 2016 un 0,5%; la pequeña empresa estatal, hasta 10 trabajadores que explota el 40,5% del empleo generando el 28% del PIB, tiene sin embargo una productividad un 32% inferior a la pequeña empresa alemana, que explota al 19,2% del empleo y aporta solo el 16% del PIB) es el que explica además de la sobreexplotación interna, también su obsesión por multiplicar las ganancias obtenidas por el subimperialismo, el que explica el papel del Estado español en las agresiones imperialistas que sufre Venezuela bajo la dirección estratégica de Estados Unidos.

Y es también el que explica la negativa histórica del bloque de clases dominantes a reconocer siquiera formal y aparentemente no ya el derecho a la autodeterminación de las naciones que oprime y explota dentro de su propio Estado, sino ni siquiera ese flatus vocis que es el indefinido e indefinible «derecho a decidir», que como derecho abstracto y metafísico tiene su valía pedagógica, pero que no es nada como derecho concreto y menos aún como derecho socialista si no va unido a la práctica independentista y socialista del pueblo trabajador nacionalmente oprimido. La espantada pro españolista de la inmensa mayoría de Podemos excepto honrosos y minoritarios comunistas, rechazando en la práctica incluso este derecho abstracto de «decidir» y escorándose lo más posible hacia el consustancial nacionalismo español del PSOE, es otro ejemplo del componente sub imperialista inserto en la progresía reformista estatal.

Pero las naciones trabajadoras de Galiza, Països Catalans, Euskal Herria, Andalucía… no se enfrenta únicamente al subimperialismo español y al reformismo que lo embellece, sino también a sus propias burguesías. El gran capital del Principat ha dicho desde hace años que rechaza abiertamente el proceso soberanista y presiona con sus enormes recursos a sectores de la mediana y hasta de la pequeña burguesía para que también se oponga. El resto de las burguesías mal llamadas «nacionales» –si tal cosa existe en Galiza, Andalucía, Castilla…– necesitan vitalmente al Estado español. Estas burguesías, la vasca por ejemplo, también obtienen sobre ganancias vitales participando en la explotación del sub imperialismo español en el mundo, en Venezuela en concreto, y ahora busca exprimir también a Colombia. Es decir, la lucha de clases interna a las naciones oprimidas es a la vez lucha de clases externa contra el sub imperialismo de sus burguesías vehiculizado por el Estado español, el euro imperialismo y los Estados Unidos: de aquí también su apopo incondicional a la OTAN y a la Unión Europea, monstruos de los que debemos independizarnos cuanto antes.

Por tanto, el pomposo y vacío «derecho a decidir», aun siendo inicialmente pedagógico y movilizador, se convertirá en un cepo férreo que inmovilice la cabeza y los pies de las naciones oprimidas sin éstas no lo materializan en su contenido socialista, antiimperialista.

Iñaki Gil de San Vicente

Euskal Herria, 27 de junio de 2017