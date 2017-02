Gara y la guerra cultural

No es casua­li­dad que Trump haya expri­mi­do al máxi­mo el mie­do y el odio al migran­te, el mie­do al debi­li­ta­mien­to de Esta­dos Uni­dos, el mie­do y el odio patriar­cal a la liber­tad de las muje­res… No es casua­li­dad que opte por toda serie de rear­mes, des­de las armas ató­mi­cas has­ta el rear­me moral, reac­cio­na­rio y machis­ta, pasan­do por el domés­ti­co, por la ven­ta de arma para los domi­ci­lios, escue­las, trans­por­tes, espec­tácu­los: la cul­tu­ra de las armas como sos­tén del sis­te­ma, del matar por matar , según la acer­ta­da y cru­da crí­ti­ca de Ati­lio Boron. Sin lle­gar a estos extre­mos en muchos casos, la gue­rra cul­tu­ral sí recu­rre al mie­do tal cual lo ha defi­ni­do E. Gon­zá­lez Duro.

Si noso­tros aho­ra con­si­de­ra­mos lo que ha sido el des­ti­no de la cul­tu­ra en la socie­dad moder­na, vamos a tener que hablar de aque­llo a lo que hacía refe­ren­cia Wal­ter Ben­ja­min cuan­do decía que no hay docu­men­to de cul­tu­ra que no sea al mis­mo tiem­po un docu­men­to de bar­ba­rie. Y esto por­que podría­mos decir que, en la socie­dad orga­ni­za­da por la moder­ni­dad capi­ta­lis­ta, la hos­ti­li­dad a la cul­tu­ra es una nece­si­dad inhe­ren­te. La moder­ni­dad capi­ta­lis­ta impli­ca el fenó­me­no de la enaje­na­ción del suje­to huma­no, de la sus­pen­sión de su capa­ci­dad de auto­re­pro­du­cir­se, de gene­rar for­mas para sí mis­mo, y de la cesión de esta capa­ci­dad polí­ti­ca fun­da­men­tal al mun­do de las cosas, que no es otra cosa que el mun­do de la acu­mu­la­ción del capi­tal, el mun­do vir­tual don­de el valor de las mer­can­cías se valo­ri­za. Podría­mos decir que la cul­tu­ra en la socie­dad moder­na es una cul­tu­ra que se encuen­tra sis­te­má­ti­ca­men­te repri­mi­da por esta moder­ni­dad capi­ta­lis­ta, en la medi­da jus­ta­men­te en que aquel que es el crea­dor, el suje­to que pone la con­cre­ción de la vida, está impe­di­do de ejer­cer esta fun­ción polí­ti­ca fun­da­men­tal suya .

¿Pode­mos come­ter la inge­nui­dad de pen­sar que los Esta­dos espa­ñol y fran­cés, así como indus­trias e ins­ti­tu­cio­nes de la cul­tu­ra, no han apren­di­do nada de las lec­cio­nes yan­quis que, sin duda, están pre­sen­tes en las seis carac­te­rís­ti­cas des­cri­tas? ¿Pode­mos creer que los sis­te­mas repre­si­vos que nos gol­pean, su gue­rra cul­tu­ral en par­ti­cu­lar, no están al tan­to de los lar­gos expe­ri­men­tos sobre con­trol men­tal rela­cio­na­dos con la supues­ta impar­cia­li­dad de Goo­gle que sobre todo se rea­li­zan en Esta­dos Uni­dos des­de hace años? E. Acos­ta Matos estu­dió con deta­lle las con­ti­nui­da­des y cam­bios en la polí­ti­ca yan­qui de sojuz­ga­mien­to has­ta la lle­ga­da de Oba­ma. Las lec­cio­nes que extra­jo pue­den ilu­mi­nar­nos sobre el futu­ro de la gue­rra cul­tu­ral con Trump, futu­ro que será el mis­mo que el de otros Esta­dos capi­ta­lis­tas:

Antes de seguir es nece­sa­rio acla­rar el uso que en este últi­mo tex­to hace­mos del con­cep­to gue­rra exten­dién­do­lo a la lucha de cla­se – gue­rra social – a la cul­tu­ral, a la polí­ti­ca, a la de la memo­ria, etc. Esta cues­tión es impor­tan­te para com­pren­der el cala­do teó­ri­co y estra­té­gi­co de la crí­ti­ca que en este artícu­lo se hace a la línea edi­to­rial de Gara en lo con­cer­nien­te a la Capi­tal Euro­pea de la Cul­tu­ra 2016 . No entra­mos aquí a las rela­cio­nes entre la línea edi­to­rial con­cre­ta res­pec­to a la gue­rra cul­tu­ral y la línea edi­to­rial gene­ral del dia­rio. Es tam­bién impor­tan­te por­que en este últi­mo año y medio se han desa­rro­lla­do mucho las ten­den­cias auto­ri­ta­rias, reac­cio­na­rias y nazi­fas­cis­tas que ame­na­za­ban con fuer­za antes y que aho­ra, al calor e impul­so de la vic­to­ria de Trump en Esta­dos Uni­dos, han dado un sal­to ade­lan­te.

Al exqui­si­to arte culi­na­rio de la gil­da popu­lar debe­mos apli­car las pala­bras de W. Morris cuan­do a fina­les de 1887 dijo en una con­fe­ren­cia en la Liga Socia­lis­ta que solo los tra­ba­ja­do­res, y no los pedan­tes, pue­den pro­du­cir un arte real y vigo­ro­so . Sola­men­te la huma­ni­dad que pro­du­ce valor con su tra­ba­jo pue­de crear ver­da­de­ro y vivo arte. La pedan­te­ría bur­gue­sa no. Solo el pue­blo tra­ba­ja­dor sojuz­ga­do por la cares­tía y la dic­ta­du­ra podía crear con muy pocos recur­sos la mara­vi­lla artís­ti­ca de la gil­da . Esa crea­ti­vi­dad popu­lar es la base para la pos­te­rior expan­sión de la pedan­te­ría artís­ti­ca bur­gue­sa: […] el arte popu­lar, la base sobre la que todo arte des­can­sa […] el arte popu­lar no pue­de vivir si el tra­ba­jo sigue sien­do escla­vo del des­or­den, la fal­ta de hon­ra­dez y la desunión . En la medi­da en que con­ti­núe el capi­ta­lis­mo, el arte y la cul­tu­ra popu­lar sufri­rán gigan­tes­cas pre­sio­nes que fre­na­rán su impre­sio­nan­te poten­cial crea­ti­vo, fuer­za poten­cial anta­gó­ni­ca con la mise­ria de la pedan­te­ría bur­gue­sa tal como se ve en el mer­ca­di­llo polí­ti­co-cul­tu­ral donos­tia­rra.

Hemos com­pro­ba­do que el públi­co allí pre­sen­te no aplau­día en fun­ción de la sobrie­dad de la refle­xión de un pro­ta­go­nis­ta, en fun­ción de la esen­cia­li­dad de esta refle­xión sino que, por regla gene­ral, y al igual que suce­de en los dis­cur­sos polí­ti­cos de las cam­pa­ñas elec­to­ra­les, era el tono de la voz, la con­tun­den­cia, la ges­ti­cu­la­ción y la sen­sa­ción de segu­ri­dad en lo que se afir­ma­ba, los fac­to­res que ori­gi­na­ban el aplau­so más o menos calu­ro­so e inclu­so la ova­ción. Una vez más, está­ba­mos ante la tele­vi­sión sen­so-espec­ta­cu­lar, con una evi­den­te apro­ba­ción del con­duc­tor del pro­gra­ma que emi­tía a tra­vés del mis­mo una impre­sión de inter­ac­ti­vi­dad a nues­tro enten­der no real por lo que tan­to se ha apun­ta­do has­ta aquí: dis­tan­cia del públi­co res­pec­to a una for­ma­ción cog­ni­ti­va ade­cua­da. Por con­si­guien­te, ausen­cia gené­ri­ca de capa­ci­dad inter­pre­ta­ti­va de los ciu­da­da­nos como fac­tor de domi­nio .

Debe­mos hacer al menos tres pre­gun­tas a raíz de estas pala­bras: ¿alguien cree que la CIA u otras agen­cias yan­quis no estu­dian otras luchas nacio­na­les en otros con­ti­nen­tes, en Euro­pa por ejem­plo, para apli­car­le las mis­mas estra­te­gias con tác­ti­cas ade­cua­das?, ¿alguien cree que la pren­sa euro­pea, la que ven­de sus mer­can­cías en Eus­kal Herria por ejem­plo, no ayu­dan a encu­brir esta pene­tra­ción sola­pa­da de la con­tra­in­sur­gen­cia en la socie­dad?, y ¿alguien cree que las bur­gue­sías euro­peas, las fran­ce­sas y espa­ño­las, las vas­cas en nues­tro caso, están dis­pues­tas a rom­per sus alian­zas estra­té­gi­cas con el capi­tal trans­na­cio­nal para librar a sus pue­blos, al vas­co en con­cre­to, de la con­tra­in­sur­gen­cia?

El poder de la mul­ti­na­cio­nal Dis­ney es tal que aho­ra mis­mo la pren­sa espa­ño­la se pre­gun­ta si sus mer­can­cías alie­nan­tes, dis­fra­za­das de arte cine­ma­to­grá­fi­co, vol­ve­rán a ser las más ren­ta­bles en 2017 de toda la indus­tria cine­ma­to­grá­fi­ca como lo han sido en 2016. Pero Dis­ney, aun sien­do gran­de, es una par­te de una gigan­tes­ca indus­tria polí­ti­co-cul­tu­ral que pene­tra impu­ne­men­te en las vidas de los pue­blos, como expli­ca Julio Peña al ana­li­zar el papel de Holly­wood , de los noti­cia­rios infor­ma­ti­vos de las gran­des cade­nas, etc. Mar­ta Náje­ra apor­ta mucho a esta crí­ti­ca urgen­te con su denun­cia de los valo­res reac­cio­na­rios que pro­pa­ga entre la infan­cia y la juven­tud la lite­ra­tu­ra infan­til . No debe­mos dejar pasar esta par­te de la gue­rra cul­tu­ral sin hacer refe­ren­cia a la tarea libe­ra­do­ra de Car­lo Fabret­ti y su obra insus­ti­tui­ble .

Editorial de Gara (I): censura y represión artística

Veni­mos insis­tien­do des­de octu­bre de 2015 que una de las tareas de Donos­tia-16 era la de ensal­zar y ampliar la cul­tu­ra impe­ria­lis­ta en detri­men­to de la cul­tu­ra popu­lar, de su con­te­ni­do polí­ti­co eman­ci­pa­dor. Euri Ipa­rra­gi­rre y yo hemos argu­men­ta­do la nece­si­dad de no caer en la ideo­lo­gía bur­gue­sa de la cul­tu­ra abs­trac­ta. Pues bien, la línea edi­to­rial de Gara se mue­ve en esta cues­tión den­tro de los pará­me­tros del demo­cra­ti­cis­mo cul­tu­ra­lis­ta abs­trac­to. En base a los tex­tos que hemos escri­to has­ta aho­ra, y en lo que lle­va­mos de este, sos­te­ne­mos que la visión abs­trac­ta de la cul­tu­ra solo sir­ve para ocul­tar una per­ma­nen­te reali­dad con­flic­ti­va que es disuel­ta en la nada con la expre­sión laxa de cho­que cul­tu­ral o peor aún encuen­tro de cul­tu­ras , inter­cul­tu­ra­li­dad , etcé­te­ra. Para noso­tros, la cul­tu­ra solo es tal cuan­do nace del sufri­mien­to labo­ral , de la pre­ca­rie­dad de la exis­ten­cia opri­mi­da y se enfren­ta a esa reali­dad y a la cul­tu­ra que ampa­ra esa mise­ria.

La cul­tu­ra crí­ti­ca debe des­cu­brir cómo se mani­pu­la social­men­te, y en nues­tro caso pre­gun­tar­se por las razo­nes que podrían expli­car la ten­den­cia al estan­ca­mien­to o des­cen­so del sen­ti­mien­to inde­pen­den­tis­ta en Cata­lun­ya y Hegoal­de, a la caí­da de espec­ta­do­res en los par­ti­dos de la selec­ción vas­ca y a otros retro­ce­sos o estan­ca­mien­tos en lo rela­cio­na­do con la con­cien­cia de las nacio­nes opri­mi­das y, des­pués, pre­gun­té­mo­nos si es posi­ble que la pre­sión coti­dia­na de la indus­tria polí­ti­co-mediá­ti­ca, su pro­pa­gan­da dia­ria astu­ta o soez, las múl­ti­ples face­tas de una gue­rra cul­tu­ra difí­cil de ver des­de la lógi­ca polí­ti­ca for­mal, etc., tie­ne algo que ver en tal retro­ce­so. Den­tro de la pre­sión dia­ria de esta indus­tria debe­mos incluir la inte­rro­gan­te sobre si no pue­de ser que algu­nos o todos los son­deos y encues­tas que dicen demos­trar el dete­rio­ro del sen­ti­mien­to vas­quis­ta y cata­la­nis­ta, pue­den res­pon­den a tác­ti­cas inser­tas en la gue­rra cul­tu­ral, a la gue­rra psi­co­po­lí­ti­ca.

Habla­mos de cul­tu­ra crí­ti­ca, no de cul­tu­ra ofi­cial, aca­de­mi­cis­ta. Beñat Zal­dua hace apo­lo­gía de la cien­cia social domi­nan­te al resu­mir un estu­dio sobre la exclu­sión polí­ti­ca de los pobres que tie­nen poco capi­tal social – los pobres no están en Twit­ter – sin hacer siquie­ra un sus­pi­ro de duda sobre la noto­ria con­cep­ción refor­mis­ta y des­pec­ti­va del estu­dio que publi­ci­ta. Quien calla otor­ga. Un poco menos esco­ra­do hacia el saber domi­nan­te, pero sin salir­se de sus pará­me­tros gene­ra­les, es el aná­li­sis sobre la desigual­dad y la pobre­za de Mikel Zubi­men­di: las cau­sas de la desigual­dad no son las seis que el arti­cu­lis­ta des­gra­na, estas son com­po­nen­tes fun­cio­na­les para la cau­sa real de la desigual­dad que no es otra que la ley del valor. Aquí, en la nece­si­dad de plus­va­lía, se ocul­ta la razón de que sea impo­si­ble alcan­zar lo que pare­ce ser el sue­ño del autor: alcan­zar la esta­bi­li­dad y la pros­pe­ri­dad com­par­ti­da.

Sabe­mos des­de hace déca­das que el empo­bre­ci­mien­to, pre­ca­ri­za­ción e inse­gu­ri­dad vital gene­ran eso que inco­rrec­ta­men­te se deno­mi­na exclu­sión , como indi­ca Jai­me Oso­rio en su crí­ti­ca a Fau­cault y Agam­ben, al demos­trar que nada está fue­ra , exclui­do de la lógi­ca del capi­tal por­que el pro­ce­so de pro­duc­ción inclu­ye des­de el prin­ci­pio la vida mis­ma: así la exclu­sión es solo un momen­to de la dia­léc­ti­ca de la inclu­sión, o para decir­lo en tér­mi­nos de Marx a los que lue­go vol­ve­re­mos por su valor teó­ri­co, de la sub­sun­ción real que no úni­ca­men­te for­mal de lo huma­no en la diná­mi­ca explo­ta­do­ra.

Lo que falla en estos dos artícu­los y a la ideo­lo­gía gene­ral que expre­san es, entre otras cosas, no pen­sar en tér­mi­nos de gue­rra cul­tu­ral como par­te espe­cí­fi­ca de la estra­te­gia de refor­za­mien­to del orden capi­ta­lis­ta en gene­ral y de la domi­na­ción espa­ño­la en par­ti­cu­lar. Hablar de capi­tal social , desigual­dad , ricos y pobres , etcé­te­ra, y citar a Piketty y a Robert Ken­nedy sin ni siquie­ra dos pala­bri­tas de adver­ten­cia sobre el refor­mis­mo del pri­me­ro – Bási­ca­men­te, esta­mos ante el dis­cur­so social­de­mó­cra­ta de repar­tir más equi­ta­ti­va­men­te la rique­za sin cues­tio­nar el mode­lo de rela­cio­nes eco­nó­mi­cas y socia­les que pro­du­ce esta – y el impe­ria­lis­mo del segun­do, Fis­cal Gene­ral de Esta­dos Uni­dos entre 1961–1964, estas y otras cosas mues­tran el pro­yec­to de fon­do.

Una prue­ba la tene­mos en el edi­to­rial de Gara arri­ba refe­ren­cia­da. Reco­men­da­mos su lec­tu­ra para que se apre­cien níti­da­men­te las visio­nes con­tra­rias que nos dis­tan­cian de la edi­to­rial del dia­rio. La edi­to­rial se con­gra­tu­la de que Donos­tia fue­ra ele­gi­da para el even­to: por la posi­bi­li­dad que ofre­cía de explo­rar nue­vas for­mas de con­vi­ven­cia y rela­ción , pero todo se trun­ca, la espe­ran­za se esfu­ma y la Capi­ta­li­dad ter­mi­na en un deve­nir sin nor­te , sien­do una opor­tu­ni­dad dila­pi­da­da que no solo se ha defrau­da­do a los pro­pios, sino tam­bién a los extra­ños que hicie­ron capi­tal a Donos­tia .

Muchas per­so­nas no nos hemos sen­ti­do defrau­da­das, en abso­lu­to: ha ocu­rri­do lo a gran­des ras­gos debía ocu­rrir. Tam­po­co nos sen­ti­mos con­ten­tas por haber acer­ta­do en el aná­li­sis y en las con­clu­sio­nes por­que es muy tris­te ver la pasi­vi­dad de EH Bil­du duran­te un año y la tar­día movi­li­za­ción de otros sec­to­res de la Izquier­da Aber­tza­le, pese a que los argu­men­tos crí­ti­cos lle­va­ban tiem­po sien­do publi­ca­dos, inclu­so exis­tían colec­ti­vos popu­la­res que se habían posi­cio­na­do con bas­tan­te ante­la­ción, como se reco­ge en Bes­te­la­ko kul­tu­ren hiri­bu­ru­tik . No sabe­mos cuá­les y cuan­tos extra­ños se han sen­ti­do defrau­da­dos. Por de pron­to, la bur­gue­sía donos­tia­rra y vas­con­ga­da en gene­ral ha mos­tra­do su con­ten­to por boca de varios por­ta­vo­ces del PNV y del gobier­ni­llo vas­con­ga­do. El docu­men­tal sobre Donos­tia-2016 emi­ti­do por EITB, mues­tra la capa­ci­dad de la bur­gue­sía para lle­var­se el gato al agua, demos­trar qué ha sido el even­to y, a la vez, lle­nar de feli­ci­dad exul­tan­te en el impe­ria­lis­mo espa­ñol.

Noso­tros venía­mos argu­men­tan­do des­de oto­ño de 2015 que la Capi­ta­li­dad donos­tia­rra era una impor­tan­te tác­ti­ca de la gue­rra cul­tu­ral con­tra Eus­kal Herria en gene­ral aun­que espe­cial­men­te orien­ta­da con­tra el arrai­ga­do inde­pen­den­tis­mo en Gipuz­koa y la fuer­te sim­bo­lo­gía de Donos­tia; tác­ti­ca a su vez inser­ta en una estra­te­gia espa­ño­la en lo polí­ti­co y en la indus­tria cul­tu­ral impe­ria­lis­ta. Hemos expli­ca­do esto y mucho más. Los tres casos que enu­me­ra el edi­to­rial de Gara como otros tan­tos argu­men­tos que jus­ti­fi­ca­rían su decep­ción –la visi­ta del rey espa­ñol, la milla de la paz , y la cen­su­ra de obras de artis­tas vas­cos, silen­cian­do muchos más–, en reali­dad se vuel­ve con­tra su tesis y nos dan la razón a noso­tros.

Los tres, y otros que no cita, nos remi­ten a una pla­ni­fi­ca­ción cui­da­do­sa­men­te orques­ta­da: el rey espa­ñol no via­ja a sus pro­pie­da­des más rebel­des por­que sí, deci­dién­do­lo de la noche a la maña­na, sino que lo hace en cum­pli­mien­to de un plan esta­tal pre­me­di­ta­do para inau­gu­rar la mues­tra Tra­ta­dos de Paz , que enal­te­ce una visión men­ti­ro­sa del impe­ria­lis­mo: es muy sig­ni­fi­ca­ti­vo que en vez de denun­ciar la mues­tra sobre Tra­ta­dos de Paz por su con­te­ni­do, como hici­mos noso­tros en Cul­tu­ra y rebe­lión de mayo de 2016, el edi­to­rial de Gara solo diga que que­dó des­di­bu­ja­da con la invi­ta­ción a la inau­gu­ra­ción de Feli­pe de Bor­bón, jefe de los ejér­ci­tos espa­ño­les a quien no se cono­ce méri­to algu­no al res­pec­to . Noso­tros pen­sa­mos que de hecho la visi­ta del mili­tar espa­ñol real­zó y con­fir­mó el con­te­ni­do pro­fun­do de las paces impe­ria­lis­tas. El dia­rio ABC , prin­ci­pal fabri­can­te de ideo­lo­gía impe­ria­lis­ta espa­ño­la, afir­mó que Donos­tia fir­ma­ba la paz con la cul­tu­ra ofi­cial median­te la mues­tra Tra­ta­dos de Paz .

En cuan­to a la milla de la paz hay que decir que es un des­pil­fa­rro de recur­sos que res­pon­de al mis­mo pro­yec­to artís­ti­co reac­cio­na­rio que miti­fi­ca las paces y que requie­re de la cola­bo­ra­ción de enti­da­des polí­ti­co-cul­tu­ra­les inter­na­cio­na­les, lo que exi­ge tiem­po y coor­di­na­ción. Y la cen­su­ra con­tra artis­tas vas­cos, que es par­te del ocul­ta­mien­to cen­sor de la his­to­ria de la resis­ten­cia vas­ca y del ven­ga­ti­vo tra­to dado a fami­lia­res y ami­gos de pri­sio­ne­ras y pri­sio­ne­ros –des­pre­cio silen­cia­do en el edi­to­rial de Gara –, sur­ge del cemen­to ideo­ló­gi­co del gru­po orga­ni­za­dor, como se des­cu­bre leyen­do la entre­vis­ta rega­la­da al direc­tor.

El error de fon­do de Gara con­sis­te, como hemos dicho, en no haber pen­sa­do la Capi­ta­li­dad des­de la teo­ría de la gue­rra cul­tu­ral, error tan­to más incon­ce­bi­ble dado que Egin , Egin Irra­tia y Eus­kal­du­non Egun­ka­ria fue­ron obje­ti­vo impla­ca­ble de la gue­rra polí­ti­co-cul­tu­ral espa­ño­la has­ta su des­truc­ción, y dado que Gara –NAIZ e Info 7 siguen sién­do­lo. El error es de con­cep­ción teó­ri­co-estra­té­gi­ca, de no saber qué es el capi­ta­lis­mo y por tan­to no saber qué alter­na­ti­va opo­ner­le y cómo desa­rro­llar­la. Una con­se­cuen­cia de este error teó­ri­co-estra­té­gi­co es no poder optar abier­ta­men­te por la defen­sa de la cul­tu­ra popu­lar fren­te al impe­ria­lis­mo cul­tu­ral de Donos­tia 2016. El edi­to­rial de Gara se basa en dos creen­cias insos­te­ni­bles: que en el capi­ta­lis­mo pue­de exis­tir una cul­tu­ra con sufi­cien­te auto­no­mía res­pec­to al poder como para for­ta­le­cer líneas polí­ti­cas y demo­crá­ti­cas no que­ri­das real­men­te por ese mis­mo poder; y que en Gipuz­koa esa cul­tu­ra iba a desa­rro­llar un pro­gra­ma de mane­ra autó­no­ma, libre de las exi­gen­cias del poder cul­tu­ral ver­da­de­ra­men­te exis­ten­te, tenien­do en cuen­ta que:

es impres­cin­di­ble recor­dar que la elec­ción de Donos­tia se pro­du­jo en un con­tex­to socio­po­lí­ti­co muy fér­til en Eus­kal Herria y espe­cí­fi­ca­men­te en la capi­tal gui­puz­coa­na, ape­nas cua­tro meses antes de la his­tó­ri­ca foto de Aie­te y cuan­do se iban mate­ria­li­zan­do cam­bios tras­cen­den­ta­les en el país. Donos­tia fue esco­gi­da pre­ci­sa­men­te –fren­te a opcio­nes cer­ca­nas como Bur­gos, Zara­go­za o Cór­do­ba– por la posi­bi­li­dad que ofre­cía de explo­rar nue­vas for­mas de con­vi­ven­cia y rela­ción .

En úni­co cam­bio trans­cen­den­tal que podría haber exis­ti­do des­de una pers­pec­ti­va de la paz kan­tia­na sería, de haber­se dado, el desar­me bila­te­ral, el de ETA y el del Esta­do, en Eus­kal Herria, cosa que no ha ocu­rri­do. Nun­ca el desar­me uni­la­te­ral de una orga­ni­za­ción que fue arma­da duran­te medio siglo, pue­de ser defi­ni­do como cam­bio trans­cen­den­tal a no ser que se reduz­can las con­tra­dic­cio­nes anta­gó­ni­cas que ver­te­bran el capi­ta­lis­mo vas­co exclu­si­va­men­te a la exis­ten­cia de una orga­ni­za­ción arma­da deján­do­se intac­tas las demás, error gra­ve des­de todo pun­to de vis­ta pero com­pren­si­ble si solo se emplea la lógi­ca for­mal. Des­de una pers­pec­ti­va socia­lis­ta, el ver­da­de­ro cam­bio trans­cen­den­tal en la socie­dad capi­ta­lis­ta, es decir, en la reali­dad en sí mis­ma, sería el desar­me del Esta­do bur­gués. El edi­to­rial de Gara se inven­ta una reali­dad que no exis­te.

El dia­rio Gara rega­la­ba el 23 de diciem­bre de 2016 una lar­ga entre­vis­ta al direc­tor del even­to, brin­dán­do­le un espa­cio pri­vi­le­gia­do para que jus­ti­fi­ca­ra, por ejem­plo, la cen­su­ra de artis­tas vas­cos ofi­cial­men­te vin­cu­la­dos a ETA. El direc­tor sos­te­nía que el pre­su­pues­to eco­nó­mi­co era ajus­ta­do , pero que exis­tían pla­nes para seguir en 2017 y 2018 tras haber apren­di­do de los erro­res come­ti­do. Pero lo fun­da­men­tal era que reco­no­cía haber segui­do un plan estra­té­gi­co muy deter­mi­na­do y que esta­ba con­ten­to por haber­lo cum­pli­do:

El pro­yec­to tenía unas pre­mi­sas muy deter­mi­na­das, esta­ba enmar­ca­do en un plan estra­té­gi­co que tenía que ver con la pues­ta en valor de la cul­tu­ra como un ins­tru­men­to más para inten­tar favo­re­cer una mejor con­vi­ven­cia entre aqué­llos que habían esta­do dis­tan­cia­dos en el pasa­do, o en el pasa­do recien­te, o inclu­so hoy en día y que son las razo­nes por las que la habían valo­ra­do. En ese sen­ti­do, creo que hemos satis­fe­cho el encar­go que tenía­mos adqui­ri­do .

Como hemos vis­to, el direc­tor reco­no­ce que hay pla­nes para 2017 y 2018. ¿Qué pla­nes? Uno de ellos es loar la obra pic­tó­ri­ca de un fran­quis­ta noto­rio y reco­no­ci­do, que fue repre­sen­tan­te de la dic­ta­du­ra en el Gobier­no de Vichy, cola­bo­ra­dor nece­sa­rio con los crí­me­nes nazis. Habla­mos de J. M. Sert, que tie­ne mura­les en el museo donos­tia­rra de San Tel­mo. La expo­si­ción se abrió en Sala­man­ca el pasa­do 27 de octu­bre de 2016 y esta­rá en Donos­tia des­de el 13 de enero al 5 de mar­zo de 2017. El Gru­po PRISA y su medio prin­ci­pal de pren­sa el dia­rio El País ha sido uno de los que más ha impul­sa­do el mer­ca­di­llo donos­tia­rra de la cul­tu­ra domi­nan­te, y por eso no nos extra­ña que inten­ta­ra lavar un poco la ima­gen de Sert, acep­tan­do su fran­quis­mo pero menos , artícu­lo fir­ma­do por el mis­mo autor que defi­nía como atá­vi­cos a depor­tes popu­la­res vas­cos.

En la infor­ma­ción dada por Donos­tia-16 no se dice ni pala­bra del fas­cis­mo mili­tan­te de Sert, al con­tra­rio se afir­ma que en su obra Ele­gías al pue­blo vas­co se can­ta al tra­ba­jo y los logros civi­les del pue­blo vas­co, la pes­ca, la nave­ga­ción, la meta­lur­gia así como la reli­gión y las liber­ta­des . ¿A qué liber­ta­des se refie­re Donos­tia-16? ¿Lo sabía Gara ? ¿Si lo sabía, por qué lo ha ocul­ta­do en su edi­to­rial? ¿No es impor­tan­te? Se tuvo que espe­rar a un bre­ve pero impac­tan­te artícu­lo de Peio Peña sobre el fas­cis­mo de Sert y la liber­tad de Donos­tia-16 para cen­su­rar lo que le moles­ta, para que una par­te del pue­blo supie­ra la ver­dad.

El dia­rio El País reco­ge la eufo­ria de los orga­ni­za­do­res que solo han gas­ta­do 46,8 millo­nes de los 89 pre­su­pues­ta­dos, aña­dien­do entre otras cosas que la mayo­ría de las inver­sio­nes han rever­ti­do en los nego­cios de la ciu­dad aumen­tan­do su inter­na­cio­na­li­za­ción ; ade­más que el 6,03 % de la inver­sión se ha des­ti­na­do a pro­gra­mas vin­cu­la­dos con la con­vi­ven­cia en Eus­ka­di, uno de los gran­des ejes de la Capi­ta­li­dad, a pesar de las difi­cul­ta­des a las que se ha teni­do que enfren­tar por­que tan solo cin­co años des­pués del fin de la lucha arma­da de ETA aún que­dan heri­das abier­tas que no per­mi­ten que exis­ta un rela­to com­par­ti­do ni un con­tex­to favo­ra­ble . Aun­que la valo­ra­ción defi­ni­ti­va se hará en mayo de 2017, la repre­sen­tan­te del Minis­te­rio de Cul­tu­ra del Gobier­no espa­ñol ha defi­ni­do el even­to como un éxi­to . Con algu­nos mati­ces pro­pios y des­de una pers­pec­ti­va algo menos ofi­cia­lis­ta, Xabi Paya ha inten­ta­do nadar entre dos aguas en otra entre­vis­ta rega­la­da por Gara .

De la mis­ma for­ma que no nos hizo fal­ta espe­rar al comien­zo ofi­cial de Donos­tia-16 para ini­ciar la denun­cia de su con­te­ni­do de gue­rra cul­tu­ral en octu­bre de 2015, aho­ra tam­po­co nece­si­ta­mos espe­rar a la ver­sión de mayo de 2017 para decir que, en efec­to, el even­to ha sido un éxi­to para el capi­tal. Eco­nó­mi­co, por­que no ha gas­ta­do lo pre­vis­to ni siquie­ra en su cul­tu­ra pro­pia, siguien­do los cri­te­rios neo­li­be­ra­les de redu­cir al máxi­mo el gas­to públi­co en cul­tu­ra orien­tán­do­lo al bene­fi­cio de la bur­gue­sía, como ha ocu­rri­do. Polí­ti­co, por­que que se ha cum­pli­do el plan impues­to de refor­zar la con­vi­ven­cia pací­fi­ca y demo­crá­ti­ca a pesar de las difi­cul­ta­des . Psi­co-polí­ti­co, por la pasi­vi­dad de EH Bil­du y la exce­si­va tar­dan­za en la res­pues­ta de sec­to­res de la Izquier­da Aber­tza­le. Y cul­tu­ral, por­que se ha repri­mi­do, cen­su­ra­do y mar­gi­na­do a la cul­tu­ra popu­lar vas­ca, y se ha for­ta­le­ci­do la bur­gue­sa en sus tres ver­sio­nes: vas­con­ga­da, esta­tal y euro­pea. Un éxi­to.

El error de fon­do de la edi­to­rial de Gara con­sis­te en que, ade­más de ver una reali­dad que no exis­te, tam­bién en asu­mir la creen­cia de que la Capi­ta­li­dad 2016 podía ser algo pare­ci­do al goz­ne sobre el que gira­ra la puer­ta que abrie­ra la nue­va era de la paz –¿qué paz ? como se pre­gun­ta Juan­jo Gon­zá­lez– y cerra­ra defi­ni­ti­va­men­te la de la vio­len­cia . La creen­cia de que la cul­tu­ra, aho­ra sin mayo­res mati­za­cio­nes, es una fuer­za demo­cra­ti­za­do­ra impa­ra­ble ante la que ter­mi­na cedien­do el poder capi­ta­lis­ta vie­ne cuan­do menos del paci­fis­mo cul­tu­ra­lis­ta del socia­lis­mo utó­pi­co. Karel Kosik insis­tió en el fra­ca­so his­tó­ri­co del refor­mis­mo al creer que toda injus­ti­cia es super­able median­te el desa­rro­llo de la cul­tu­ra abs­trac­ta­men­te con­si­de­ra­da, y plan­te­aba a la izquier­da la nece­si­dad de pen­sar siem­pre en la cul­tu­ra con­cre­ta, libe­ra­do­ra, la cul­tu­ra popu­lar , en la que pro­fun­di­za­re­mos des­pués.

La cen­su­ra sis­te­má­ti­ca de Donos­tia-16 hacia la cul­tu­ra popu­lar vas­ca ha sido muy correc­ta­men­te denun­cia­da por Iña­ki Uriar­te en una crí­ti­ca que noso­tros aplau­di­mos en sus con­te­ni­dos y en sus for­mas, sobre todo cuan­do, al final, plan­tea que: La más ele­men­tal dig­ni­dad per­so­nal, pro­fe­sio­nal y polí­ti­ca exi­ge un arre­pen­ti­mien­to públi­co por la nefas­ta ges­tión, el fra­ca­so y el ridícu­lo exhi­bi­do . Por su par­te, Ama­goia Iban hace un reco­rri­do crí­ti­co del even­to des­de junio de 2011, impres­cin­di­ble de leer para hacer­nos una idea más pro­fun­da de lo que ha suce­di­do. Por últi­mo, J. L. Ore­lla Unzué com­pa­ra lo que se decía que­rer lograr con lo que ha resul­ta­do, afir­ma que la capi­ta­li­dad se ha dado más a una ciu­dad espa­ño­la deno­mi­na­da San Sebas­tián que a una ciu­dad vas­ca lla­ma­da Donos­tia , y con­clu­ye:

En con­clu­sión en Donos­tia no se ha super­ado el con­flic­to, no se ha ins­ta­la­do la con­vi­ven­cia, no se ha pro­mo­cio­na­do la cul­tu­ra vas­ca y no se ha asu­mi­do la plu­ra­li­dad lin­güís­ti­ca. Sin embar­go, la ciu­dad de San Sebas­tián se ha con­so­li­da­do como cen­tro turís­ti­co y sus anti­guos cen­tros cul­tu­ra­les vera­nie­gos como el Fes­ti­val de Cine o la Quin­ce­na Musi­cal han con­tri­bui­do a seguir pre­sen­tan­do a la ciu­dad como cen­tro pai­sa­jís­ti­co, hote­le­ro y gas­tro­nó­mi­co, here­de­ro natu­ral de la Belle épo­que .

Es muy valio­sa, es vital, la afir­ma­ción de Ore­lla Unzué de que la Capi­ta­li­dad ha sido dada a una ciu­dad espa­ño­la lla­ma­da San Sebas­tián y no a una vas­ca lla­ma­da Donos­tia. Des­cu­bri­mos su impor­tan­cia leyen­do estas pala­bras de Jac­ques Atta­li:

El nom­bre de un pue­blo cons­ti­tu­ye su iden­ti­dad, lo defi­ne y hace de él un suje­to: no pue­de ni aban­do­nar­lo ni cam­biar­lo. Per­der su nom­bre es per­der­se. Cuan­do un pue­blo se seden­ta­ri­za su nom­bre se con­vier­te tam­bién en el de su tie­rra y en el de sus pro­pie­da­des. Por otra par­te, en las pri­me­ras len­guas las pala­bras pue­blo , patri­mo­nio , pro­pie­dad , terri­to­rio y fami­lia están con­fun­di­das en una sola […] El nom­bre de los pue­blos sue­le sig­ni­fi­car tam­bién pro­pie­ta­rio […] caso fre­cuen­te don­de un gru­po inva­sor se da un nom­bre que le desig­na por su apro­pia­ción de la tie­rra y de los bie­nes de los demás .

A pesar del bilin­güis­mo tác­ti­co ofi­cial, desig­nar en la prác­ti­ca a la espa­ño­la San Sebas­tián sede de la Capi­ta­li­dad, en des­me­dro y menos­pre­cio de la vas­ca Donos­tia, supo­ne ofi­cia­li­zar el con­te­ni­do esta­tal espa­ñol del even­to, su iden­ti­dad subs­tan­ti­va, que deter­mi­na des­de su inte­rior las for­mas exter­nas, apa­ren­tes. La cen­su­ra artís­ti­ca y repre­sión polí­ti­ca rea­li­za­da así lo con­fir­ma. La ciu­dad popu­lar de Donos­tia, con­quis­ta­da por el fran­quis­mo en vera­no de 1936, se ha con­ver­ti­do en pro­pie­dad de la espa­ño­la San Sebas­tián. La Capi­ta­li­dad euro­pea es un momen­to más de la per­ma­nen­te gue­rra cul­tu­ral con­tra la popu­lar Donos­tia, y con­tra Eus­kal Herria.

En decla­ra­cio­nes a Info7 , reco­gi­das por el dia­rio Gara , Darío Mal­ven­ti, direc­tor de una de las expo­si­cio­nes que ha cos­ta­do seis años orga­ni­zar y que tra­ta sobre la invi­si­bi­li­za­ción de los pro­ble­mas más agu­dos en el capi­ta­lis­mo, ha denun­cia­do la cen­su­ra polí­ti­ca del arte con una radi­ca­li­dad que nos hubie­ra gus­ta­do ver en Gara :

El pri­mer acto de cen­su­ra lle­gó sin haber cono­ci­do ni tan siquie­ra el con­te­ni­do de la obra, un vídeo que tra­ta­ba la temá­ti­ca de la vida de las muje­res encar­ce­la­das […]La segun­da obra, que con­sis­tía en varios dibu­jos, fue cen­su­ra­da des­pués de una visi­ta que Denis Itxa­so, dipu­tado foral de Cul­tu­ra, reali­zó jun­to a un res­pon­sa­ble de la Fun­da­ción 2016 al Kol­do Mitxe­le­na mien­tras se tra­ba­ja­ba en el mon­ta­je de la mues­tra. Mal­ven­ti ha expli­ca­do que, como debi­do a obli­ga­cio­nes con­trac­tua­les no podían negar­se a reti­rar las cita­das obras, los res­pon­sa­bles de la expo­si­ción, en la que lle­va­ban años tra­ba­jan­do, deci­die­ron visi­bi­li­zar lo suce­di­do con la colo­ca­ción de recor­tes de papel de estra­za y car­te­les que decían Lan zentsuratua/Obra cen­su­ra­da en el lugar don­de debían ir estos tra­ba­jos .

La cen­su­ra donos­tia­rra actúa pre­ven­ti­va­men­te, sin haber cono­ci­do ni tan siquie­ra el con­te­ni­do de la obra que repri­me, que prohí­be. For­zan­do un poco hacia una izquier­da res­pe­tuo­sa su ideo­lo­gía demo­cra­ti­cis­ta, Robert Darn­ton estu­dia cómo actua­ba la cen­su­ra en tres casos para­dig­má­ti­cos de la evo­lu­ción cul­tu­ral moder­na : la Fran­cia bor­bó­ni­ca, la India bri­tá­ni­ca y la buro­cra­cia esta­li­nis­ta, mos­tran­do que la cen­su­ra es muy astu­ta y sabia en la inmen­sa mayo­ría de los casos , bus­can­do la invi­si­bi­li­dad. La cen­su­ra donos­tia­rra, por el con­tra­rio, ha sido tan des­ca­ra­da que ha gene­ra­do inclu­so escán­da­lo entre el refor­mis­mo.

Más ade­lan­te estu­dia­re­mos un poco la gue­rra cul­tu­ral del feu­da­lis­mo con­tra el avan­ce de la cien­cia, la filo­so­fía y el libre­pen­sa­mien­to en gene­ral, y vere­mos cómo nada menos que Vol­tai­re, ído­lo de la cas­ta inte­lec­tual, ampu­tó y cen­su­ró en bene­fi­cio del poder la gran­dio­sa obra del cura Mes­lier, comu­nis­ta utó­pi­co clan­des­ti­no, pero lo hizo con una finu­ra inte­li­gen­te incon­ce­bi­ble para el igno­ran­te auto­ri­ta­ris­mo de Donos­tia-16.

Aun­que Robert Darn­ton expli­ca cómo los Esta­dos die­ron y dan for­ma a la lite­ra­tu­ra con sus medios cen­so­res, su tesis es apli­ca­ble a la cul­tu­ra en gene­ral. Tam­bién es apli­ca­ble a la cul­tu­ra en su acep­ción más difu­sa y amplia el aná­li­sis de las for­mas impues­tas de lec­tu­ra como medio de con­trol social, de orien­ta­ción de la cul­tu­ra, que hace Arman­do Petruc­ci apli­can­do el méto­do fou­caul­tia­no de crí­ti­ca a la épo­ca ante­rior a la tele­vi­sión: es una cen­su­ra sua­ve y sibi­li­na por­que impo­ne una mane­ra de orde­nar por temas las biblio­te­cas, crea­da en 1876 en los Esta­dos Uni­dos por Mel­vin Dewey, que anu­la las res­tan­tes mane­ras con la excu­sa de la efi­ca­cia peda­gó­gi­ca, impo­nien­do así la mane­ra bur­gue­sa de apren­der . Por el con­tra­rio, Donos­tia-16 apli­ca la cen­su­ra igno­mi­ni­osa­men­te pre­ven­ti­va.

¿Cómo es posi­ble que un even­to tan mag­ni­fi­ca­do inter­na­cio­nal­men­te como la Capi­ta­li­dad haya actua­do con seme­jan­te pre­po­ten­cia medie­val e inqui­si­to­rial? La res­pues­ta a esta pre­gun­ta la encon­tra­mos en la natu­ra­le­za de la cul­tu­ra ofi­cial espa­ño­la.