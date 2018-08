Entre la falsa conciencia y la conciencia de lo falso. Cómo se las ingenia el capital para convencernos de que el capital por encima de lo humano es lindo

Jeitsierak / Descargas PDF (A4)

PDF (A5)

PDF (Letter)

ePUB

mobi (Kindle)

Tan amplio es, y tan con­cre­to, el reper­to­rio ide­ológi­co desar­rol­la­do por la «clase dom­i­nante» que las mejores defini­ciones han requeri­do méto­dos, dinámi­cos e instru­men­tales, muy pre­cisos para car­ac­teri­zar sus raíces, efec­tos y per­spec­ti­vas. En lo obje­ti­vo y en lo sub­je­ti­vo. Decía Marx: «Las ideas de la clase dom­i­nante son las ideas dom­i­nantes en cada época; o, dicho en otros tér­mi­nos, la clase que ejerce el poder mate­r­i­al dom­i­nante en la sociedad es, al mis­mo tiem­po, su poder espir­i­tu­al dom­i­nante. La clase que tiene a su dis­posi­ción los medios para la pro­duc­ción mate­r­i­al dispone con ello, al mis­mo tiem­po, de los medios para la pro­duc­ción espir­i­tu­al, lo que hace que se le sometan, al pro­pio tiem­po, por tér­mi­no medio, las ideas de quienes care­cen de los medios nece­sar­ios para pro­ducir espir­i­tual­mente». [«Feuer­bach, Oposi­ción entre las con­cep­ciones mate­ri­al­ista e ide­al­ista», primer capí­tu­lo de La Ide­ología Ale­m­ana .]

Con el cap­i­tal­is­mo la «dom­i­nación» desar­rol­ló novedades que no se lim­i­taron al cam­po de lo instru­men­tal tec­nológi­co sino que avan­zaron en los ter­ri­to­rios del con­trol de con­duc­tas, gru­pales e indi­vid­uales, más allá del poder del «opio del pueblo». La doble moral refres­ca­da. A la clase dom­i­nante le hacia fal­ta un ser humano dom­i­na­do, vaci­a­do de fuerzas (políti­cas y físi­cas) pero tam­bién agrade­ci­do. Un ser humano dom­i­na­do que reconociera (de pen­samien­to, pal­abra y obra) la supe­ri­or­i­dad de su dom­i­nador y le con­firi­era toda la razón por su ser y modo de ser. Hacía fal­ta una dom­i­na­do, además, que con­sid­erase su condi­ción como un tesoro y lo cuidara con esmero para heredárse­lo a su pro­le como val­or moral con­quis­ta­do durante gen­era­ciones. Todo eso cele­brán­do­lo entre aplau­sos y fes­tivi­dades mer­can­tiles y ritos con­sum­is­tas. La ide­ología de la clase dom­i­nante deja tat­u­a­dos en el cere­bro todos sus anti val­ores indi­vid­u­al­is­tas. «¡Triste época la nues­tra! Es más fácil desin­te­grar un áto­mo que un pre­juicio.» [Albert Ein­stein (1879–1955), El paraí­so de la alien­ación .]

La clase dom­i­nante, ado­rado­ra del cap­i­tal, enseñó a sus sub­or­di­na­dos la mis­ma ado­ración pero vaci­a­da de pos­esión. Hizo invis­i­bles todas las triquiñue­las ideadas para robar al tra­ba­jador el pro­duc­to de su tra­ba­jo, mien­tras lo con­vencía de que los recur­sos nat­u­rales deberían estar en manos pri­vadas; que el Gob­ier­no es cosa cor­rup­ta que deben mane­jar los téc­ni­cos y que se debe respetar un orden porque los pueb­los, male­d­u­ca­dos, son un peli­gro para ellos mis­mos. Y los pueb­los pagan (algunos has­ta con orgul­lo) policías y ejérci­tos para que los rep­ri­man; ban­cos y financis­tas para que se lleven las ganan­cias dis­frazadas de «crédi­tos»; empre­sar­ios y mer­ca­dos para que secuestren sus salarios; uni­ver­si­dades y acad­e­mias para que secuestren los saberes; indus­trias mass media para que aneste­sien la con­cien­cia del saqueo; igle­sias y cul­tos para que sub­li­men la manse­dum­bre; leyes y leg­u­leyos para legalizar el hur­to… un apara­to enorme de insti­tu­ciones y val­ores fab­ri­ca­dos para man­ten­er a raya todo inten­to de sen­tirse con dere­chos o propi­etario del tra­ba­jo y de las mate­rias pri­mas. La alien­ación y la ena­je­nación como pro­tag­o­nistas este­lares en el dra­ma del despo­jo.

En su con­jun­to, las ideas dom­i­nantes (con su doble moral) son expre­sión de las rela­ciones mate­ri­ales dom­i­nantes. Lo que vale para los someti­dos no vale para los somete­dores. La ide­ología del que dom­i­na es un reper­to­rio amplísi­mo de «fal­sa con­cien­cia», de chatar­ra int­elec­tu­al para escon­der, bajo la alfom­bra, los muer­tos de fab­ri­ca y las mis­e­rias que gen­era. Doble moral en la que todo lo que se pro­híbe para el someti­do se per­mite para el que somete. Quienes for­man la clase dom­i­nante saben bien qué, cómo y cuán­to dom­i­nan en una época históri­ca especí­fi­ca y cómo deben actu­alizar sus «mecan­is­mos» mate­ri­ales y sim­bóli­cos para per­pet­u­ar esa dom­i­nación. Esa clase dom­i­nante actúa como pro­duc­to­ra de ideas per­ma­nen­te­mente, aunque sean ideas repet­i­ti­vas e irra­cionales, porque las nece­si­tan para reg­u­lar la pro­duc­ción y la dis­tribu­ción de las ideas dom­i­nantes de la época. Y des­de luego, que en el reper­to­rio de las luchas inter-bur­gue­sas cada fac­ción orga­ni­za sus cade­nas de pro­duc­ción de ideas para com­pe­tir en el mer­ca­do de los pen­samien­tos sub­or­di­na­dos.

Hay «grandes mae­stros» en el arte del engaño, capaces de garan­ti­za la invis­i­bil­i­dad de la explotación del tra­ba­jo, división del tra­ba­jo espir­i­tu­al y mate­r­i­al, para crear la ilusión de que se es muy acti­vo en el desar­rol­lo de la fuerza pro­duc­ti­va mien­tras en real­i­dad se es un sub­or­di­na­do con poco tiem­po para edu­carse y per­catarse de los engaños y amasar ideas acer­ca de sí mis­mos, para cam­biar una situación de la cual se conoce poco y nada. El col­mo es cuan­do los dom­i­na­dos creen que las las ideas dom­i­nantes le pertenecen y que debe defend­er­las con su vida.

Men­ti­ras, miedo y con­sum­is­mo, con todos sus deriva­dos y con­comi­tantes, son los nodos neurál­gi­cos en las ideas y la prác­ti­ca de la clase dom­i­nante sobre las condi­ciones de pro­duc­ción impues­tas como ver­dades uni­ver­sales. El some­timien­to como la for­ma de lo gen­er­al. La clase dom­i­nante impone sus gus­tos y sus gestos, sus fil­ias y sus fobias, para sacar ade­lante los fines que per­sigue, para rep­re­sen­tar como colec­ti­vo su pro­pio interés e imprim­ir a sus ideas a todo. Cómo ali­men­tar, vestir, entreten­er y edu­car a los niños des­de la cuna; cómo besarse, amarse y repro­ducirse… des­de la cama; cómo cam­i­nar, salu­dar, son­reír, abrazar e inclu­so insul­tar; cómo soñar, cómo enten­der, cómo dis­fru­tar… cómo creer y con­fi­ar. Min­u­to a min­u­to, bajo una andana­da per­ma­nente de estereoti­pos exhibidos por la dic­tadu­ra cul­tur­al y comu­ni­ca­cional dom­i­nantes, a títu­lo de mod­e­los exi­tosos que, de no seguir­los, ven­drá la maldición de ser inadap­ta­do, vul­gar… pobre.

Dilu­ci­dar, desmon­tar, desac­ti­var y super­ar el fra­do desco­mu­nal de la «ide­ología de la clase dom­i­nante» (es decir que el cap­i­tal no pre­domine sobre los seres humanos) es un tra­ba­jo que debe asumirse de man­era cien­tí­fi­ca y, por ello, sis­temáti­ca. El debate con­tra la ide­ología de la clase dom­i­nante no es un «deporte» escolás­ti­co ni un des­plante rebelde sólo para con­trapon­erse, por la con­tra­posi­ción mis­ma, a una clase que rep­re­sen­ta a la parte más odiosa de la sociedad: su mis­e­ria. Y hay que refu­tar­la des­de el corazón de sus con­tradic­ciones real­mente exis­tentes, para que los pueb­los prop­icien condi­ciones para ele­varse has­ta lib­er­arse de la clase dom­i­nante. Y no der­ro­tar­la para imi­tar­la. La dom­i­nación de la clase no es sólo la dom­i­nación con las (sus) ideas, hay que der­ro­tar sus méto­dos de explotación del tra­ba­jo y el saqueo de los recur­sos nat­u­rales. Una lucha sin la otra (económi­ca e ide­ológ­i­ca) es una his­to­ria ren­ga que con­duce a frus­tra­ciones y retro­ce­sos enormes que ya hemos vis­to muchas veces.

Una vez que las ideas dom­i­nantes se com­bat­en jun­to con las rela­ciones de pro­duc­ción, lo que emerge de man­era per­fec­ta­mente nat­ur­al son las ideas para cam­biar las rela­ciones exis­tentes, pro­lif­er­an en la reflex­ión sobre los seres humanos, la esen­cia de la humanidad, su filosofía, su desar­rol­lo en la his­to­ria la ver­dadera que lle­gará a la con­clusión de que no debe­mos con­tentarnos sólo con el análi­sis de las ideas dom­i­nantes o las ilu­siones induci­das por la clase dom­i­nante. Que no debe­mos con­tentarnos con reducir el impe­rio de las ideas hegemóni­cas a su sus­tan­cia mís­ti­ca o a capri­chos del pro­pio pen­samien­to. No con­tentarnos con expli­ca­ciones mecanicis­tas ni lin­eales, pura­mente eco­nomicis­tas ni pura­mente reli­giosas, que nos lle­varía el error de elim­i­nar de la his­to­ria las condi­ciones mate­ri­ales y repe­tir el mod­e­lo escapista espec­u­la­ti­vo. Ilu­siones, ensueños e ideas retor­ci­das para men­tir, asus­tar y vender mien­tras se esconde el andami­a­je de los nego­cios y la explotación del tra­ba­jo exis­tente.

Nues­tra batal­la por la suprema­cía de los seres humanos por sobre el cap­i­tal, con­tra la ide­ología de la clase dom­i­nante, debe servir para apren­der a dis­tin­guir y actu­ar, con toda clar­i­dad, a la hora de explicar y der­ro­tar las tram­pas entre lo que perece ser y lo que real­mente es. Es urgente con­tar con un instru­men­tal de lucha que logre pen­e­trar en todo plano de la inteligen­cia humana que has­ta hoy se ha camu­fla­do como prob­le­ma intrascen­dente o inex­is­tente. Es urgente.

Fer­nan­do Buen Abad

17 de agos­to de 2018