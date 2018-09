«En toda Europa se ve claramente un corte generacional, un agotamiento de los partidos tradicionales»

Jeitsierak / Descargas PDF (A4)

Colab­o­rador per­ma­nente de Resumen Lati­noamer­i­cano, int­elec­tu­al y luchador a pie de calle jun­to a la izquier­da patrióti­ca y rev­olu­cionar­ia vas­ca, anal­ista desta­ca­do de políti­ca inter­na­cional, Iña­ki Gil de San Vicente es una fuente oblig­a­da de con­sul­ta para quienes ejerce­mos el peri­odis­mo de con­train­for­ma­ción. Por eso, creemos impor­tante pre­sen­tar a nue­stros lec­tores y lec­toras sus valiosas opin­iones sobre la situación vas­ca, Lati­noaméri­ca y el mun­do. Estu­vi­mos hace pocas horas con él en Donos­tia y esto es lo que nos dijo.

¿Cómo evalúas la situación actu­al en el País Vas­co, cuan­do ya han pasa­do siete años del aban­dono de la lucha arma­da por parte de ETA?

Se está dan­do una situación, que aunque paradóji­ca, en cier­ta for­ma esta­ba pre­vis­to de que fuera así. Hay un cam­bio de un sec­tor a favor muy claro de pri­orizar la lucha insti­tu­cional y par­la­men­taria, que anhela estar en el Par­la­men­to y las insti­tu­ciones vas­con­gadas, des­de una per­spec­ti­va de una nego­ciación con la pequeña y medi­ana bur­guesía, con el Par­tido Nacional­ista Vas­co (PNV) aquí en la Comu­nidad Autóno­ma y con sec­tores rep­re­sen­ta­tivos de ese par­tido como Geroa Bai en Navar­ra. Tienen un cri­te­rio de aunar esfuer­zos de la lla­ma­da «sociedad civ­il», «sociedad democráti­ca» etc., para una acu­mu­lación lenta en base a prin­ci­p­ios soberanistas, democráti­co-bur­gue­ses, de seguri­dad social, de dere­chos bási­cos que hay que recu­per­ar después de tan­ta dev­astación social que han intro­duci­do, sobre todo el PP y el PSOE, los últi­mos dos gob­ier­nos por parte de Madrid.

Esa es la inter­pretación ofi­cial, públi­ca, porque esta inter­pretación está prome­tien­do que el lla­ma­do Nue­vo Estatu­to, en el futuro que se abre, va a garan­ti­zar la posi­bil­i­dad de que Hego Euskal Her­ria, Navar­ra y Vas­con­gadas, puedan defend­er sus dere­chos, puedan ten­er dere­cho a la pal­abra, puedan pre­sion­ar a Madrid des­de den­tro de las insti­tu­ciones españo­las.

Frente a eso, se con­sta­ta una caí­da en las mov­i­liza­ciones de defen­sa pre­cisa­mente de esos prin­ci­p­ios. Mien­tras que por una parte hay mov­i­liza­ciones de la juven­tud tra­ba­jado­ra, de las mujeres, de los jubi­la­dos y pen­sion­ar­i­a­do, de la clase tra­ba­jado­ra, una mov­i­lización que se ve en las calles y que con­trasta con la pasivi­dad rel­a­ti­va que hay en el esta­do español. Hoy en Euskal Her­ria ten­emos un niv­el sem­anal del pen­sion­ar­i­a­do mov­i­lizán­dose, la masivi­dad de mujeres jóvenes tra­ba­jado­ras que están en orga­ni­za­ciones tam­bién impre­siona, los movimien­tos de los gaztetx­es (cen­tros sociales oku­pa­dos) y de las orga­ni­za­ciones juve­niles, son muy lla­ma­tivos. Tam­bién, la poten­cia de un nue­vo sindi­cal­is­mo de base joven que está avan­zan­do hacia la izquier­da vien­do las lim­ita­ciones del sindi­cal­is­mo clási­co, inclu­so con ten­siones entre las cen­trales LAB y ELA. Eso con­trasta con la pasivi­dad con las mov­i­liza­ciones insti­tu­cionales o del sis­tema par­la­men­tario.

Hay dos mun­dos que se van dis­tan­cian­do poco a poco, donde hay un corte gen­era­cional muy fuerte, donde por una parte el mun­do joven y sec­tores vet­er­a­nos que se están suman­do a la lucha, no sola­mente del pen­sion­ar­i­a­do sino tam­bién de mujeres, tra­ba­jadores y tra­ba­jado­ras. Ese corte se ha vis­to recien­te­mente en la mov­i­liza­ciones en Iruña-Pam­plona y en otros sitios, en las man­i­festa­ciones que se orga­ni­zaron en defen­sa del bar­rio Erreka­le­or en Vito­ria-Gasteiz hace unos meses, en muchos otros sitios se está vien­do todo eso. Este dis­tan­ci­amien­to entre la Euskal Her­ria real, de las calles, de las mov­i­liza­ciones, y la Euskal Her­ria insti­tu­cional en cier­ta for­ma esta­ba pre­vis­to porque hay un vaci­amien­to de mil­i­tan­cia de la antigua izquier­da abertza­le clási­ca que ha queda­do per­ple­ja.

Todo este bloque de prob­le­mas lle­va, sin embar­go, a otra con­tradic­ción: si el pre­sente ya es duro la per­spec­ti­va de futuro es muy inqui­etante. En los dos últi­mos años el pueblo tra­ba­jador ha vis­to dis­minui­dos sus ingre­sos en algo más de 600 euros mien­tras la bur­guesía se enriquece sobre­man­era. Por ejem­p­lo, la indus­tria del tur­is­mo, que en Donos­tia supone en estos momen­tos el 13 o el 14% de la riqueza, por primera vez en los últi­mos años tiende a la baja. Todo indi­ca que en el Esta­do español el tur­is­mo ya ha lle­ga­do a un límite. Pero hay nubar­rones más alar­mante: el pre­cio del crudo, el aumen­to del coste del dinero, la impagable deu­da del Esta­do, la decisión de la bur­guesía de no ced­er, la ralen­ti­zación del crec­imien­to económi­co, la pér­di­da salar­i­al con­tin­u­a­da mien­tras suben los pre­cios, el enva­len­ton­amien­to fascista. Por pon­er un últi­mo ejem­p­lo: a niv­el estatal los ser­vi­cios bási­cos de una vivien­da han aumen­ta­do un 27% en diez años, mien­tras el salario ha descen­di­do un 8%, y estos por­centa­jes tam­bién gol­pean al pro­le­tari­a­do vas­co.

Por otra parte se da el hecho de que las fábri­c­as se están yen­do des­de Euskal Her­ria a Chi­na.

Si, pero todavía es un pro­ce­so que no se ha pre­cip­i­ta­do. Hay algu­nas fábri­c­as, pero la estruc­tura económi­ca vas­con­ga­da, vas­ca en gen­er­al, por aho­ra ha aguan­ta­do ese pro­ce­so. Sí hay fábri­c­as antiguas que se quieren ir pero hay una con­testación pop­u­lar y obr­era en ese sen­ti­do. De hecho el cap­i­tal­is­mo vas­co-español es el más indus­tri­al­iza­do del Esta­do, con difer­en­cia. Pero tam­bién hay que adver­tir que la bur­guesía vas­ca es una de las más egoís­tas y neolib­erales del Esta­do, y que si por aho­ra no ha podi­do implan­tar de golpe una aus­teri­dad fer­oz ha sido por la resisten­cia tenaz de la clase obr­era y del pueblo.

Entonces, la per­spec­ti­va económi­ca es demole­do­ra, la juven­tud no tiene per­spec­ti­va. Hay un estu­dio reciente a niv­el de todo el Esta­do de Comi­siones Obr­eras, que plantea que el 50% de la juven­tud en el Esta­do, un poquito menos en Euskal Her­ria, está con­de­na­da a tra­ba­jos basura, con unos salarios de mis­e­ria. El prome­dio de edad de la juven­tud para poder salirse de la casa famil­iar y crear su propia vivien­da es de 30 años y luego, gen­eral­mente con la ayu­da de los padres, poder com­prar o alquilar un piso.

En ese sen­ti­do, la per­spec­ti­va es demole­do­ra, y por mucha cari­dad que haga el actu­al gob­ier­no, el PNV, Geroa Bai o el PSOE, de aumen­tar un poco las pen­siones, las presta­ciones, la dinámi­ca gen­er­al del cap­i­tal­is­mo es esa, más acen­tu­a­da porque los datos des­de 2017 a esta época dan que la pro­duc­ción media va bajan­do, den­tro de poco ya se va a ago­tar la vida económi­ca que daba la Unión Euro­pea, el dinero bara­to va a desa­pare­cer, y hay un mon­tón de indica­tivos de que la economía lenta­mente va a ir descen­di­en­do, como hemos dicho arri­ba.

En ese doble panora­ma, por una parte, se da una situación socioe­conómi­ca que ya no va a mejo­rar y, por otra parte, hay un estancamien­to de lo que han prometi­do como el Nue­vo Estatu­to lleno de grandes pre­ten­siones sin con­tenido con­cre­to alguno. El Nue­vo Estatu­to no va a salir, por mucho que el PNV lo reba­je para que sea acep­ta­do por las fuerzas españolis­tas, no se va a con­quis­tar a que su alta abstrac­ción per­mite cualquier mal­abaris­mo, ya que el Esta­do español por impe­ri­al­ista que es no va a acep­tar abso­lu­ta­mente ningu­na de esas vías, y tam­poco el PNV va a pre­sion­arle excep­to medi­ante algunos lloriqueos cara a su mil­i­tan­cia y para inten­tar engañar aún más a EH Bil­du. Es una vía muer­ta, que lle­va a la desilusión y al desen­gaño y frente a eso hay sec­tores que ya se están orga­ni­zan­do por su parte, que están plante­an­do debates muchos más en pro­fun­di­dad. Ese es el panora­ma, un esce­nario lógi­co de esclarec­imien­to frente a una situación que hace dos, tres, cua­tro años indi­ca­ba que no había per­spec­ti­va.

¿Esa orga­ni­zación pop­u­lar, des­de aba­jo, de la que hablas, que se está dan­do fun­da­men­tal­mente en Navar­ra pero tam­bién en otros sitios de Euskal Her­ria, está fuera de los par­tidos o del algu­na man­era los par­tidos tratan de subirse a esas movi­das?

Está fuera de los par­tidos. Es una autoor­ga­ni­zación juve­nil, una autoor­ga­ni­zación de per­sonas may­ores y adul­tas que apoy­an a esa juven­tud, es una reac­ti­vación de las rela­ciones entre los sec­tores veci­nales y obreros, de las pre­ocu­pa­ciones teóri­c­as, de los debates. En estos momen­tos hay cua­tro o cin­co pági­nas webs en las redes, con debates teóri­cos en Euskal Her­ria que tienen muchas entradas para una población tan pequeña.

En real­i­dad, es un pro­ce­so que ya fun­ciona fuera de los par­tidos tradi­cionales porque en toda Europa se ha vis­to clara­mente un corte gen­era­cional, un ago­tamien­to de los par­tidos tradi­cionales. El desplome, por ejem­p­lo, de Podemos es sin­tomáti­co, en Euskal Her­ria otro tan­to, enci­ma agudiza­do por las ten­siones que acabo de expon­er.

Eso no quiere decir que automáti­ca­mente vayan a salir otras for­mas orga­ni­za­ti­vas ya desar­rol­ladas en lo fun­da­men­tal. Lo bási­co de ese pro­ce­so se está dado embri­onar­i­a­mente en la prác­ti­ca, ya existe en ini­cio, el prob­le­ma es ver cómo todo eso va a ir con­fluyen­do y va a ir cre­an­do pro­ce­sos de coor­di­nación entre los diver­sos nive­les. Y frente a eso, los par­tidos, sobre todo la izquier­da abertza­le ofi­cial como se la denom­i­na, están muy nerviosos, el caso con­cre­to más reciente se dio aho­ra con lo ocur­ri­do en el gaztetxe Mar­avil­las (R.: oku­pa­do por jóvenes que luego fueron desa­lo­ja­dos con repre­sión por parte de la policía y vuel­to a oku­par) por pon­er un caso, u otros sim­i­lares, indi­can un niv­el de nervio­sis­mo cre­ciente ya que ven que las cosas se les van de las manos.

Salien­do del País Vas­co, nos intere­sa tu visión de la políti­ca inter­na­cional. En Colom­bia evi­den­te­mente a par­tir del cese defin­i­ti­vo de la lucha arma­da por parte de quienes, des­de las FARC se han con­ver­tido en Par­tido, y la situación que se abre con el nue­vo gob­ier­no de Iván Duque, mues­tran que se ha pro­duci­do un retro­ce­so que va a influir, no sola­mente en el caso de Venezuela sino tam­bién en los país­es veci­nos. ¿Cómo anal­izas esa situación?

La situación de Colom­bia era pre­vis­i­ble que fuera así porque des­de el momen­to en el cual un sec­tor de las FARC se desar­ma, aunque entregue las armas a la ONU, y se tra­ga todas las prome­sas de un señor San­tos que era un crim­i­nal, que dirigió toda la guer­ra de con­train­sur­gen­cia, que fue el bra­zo dere­cho de Uribe, se pre­veía que inmedi­ata­mente después de la fir­ma, inclu­so ante­ri­or­mente, iban a empezar los asesinatos selec­tivos. Pero tam­bién, se ve que hay una inca­paci­dad de lo que que­da de las FARC legal­iza­da para pen­e­trar en el movimien­to social y pop­u­lar de protes­ta que hay en Colom­bia, que es potente. Aho­ra mis­mo, sola­mente por 500 mil votos no han gana­do el refer­én­dum con­tra la cor­rup­ción.

En cier­ta for­ma es pare­ci­do a lo que podría suced­er en Euskal Her­ria, es el ago­tamien­to de una línea que se creyó las prome­sas de la bur­guesía, que una vez desar­ma­da ha vis­to que la bur­guesía nun­ca cede y aquí todavía lo están apli­can­do con las pri­sion­eras y los pri­sioneros, y en el caso de Colom­bia si lo nece­si­tan tam­bién lo harán, como lo están lle­van­do a cabo a otra escala tam­bién en Catalun­ya, donde el fas­cis­mo está muy acti­vo.

En Colom­bia, lo más doloroso es que todos los días se pro­ducen asesinatos de líderes y lid­ere­sas sociales de izquier­da, y tam­bién eso afec­ta a los desmov­i­liza­dos de las FARC, los acuer­dos son papel moja­do y, como ocurre con Palesti­na, la comu­nidad inter­na­cional mira hacia otro lado o se pre­ocu­pa por deses­ta­bi­lizar Venezuela.

En el caso de Colom­bia las con­tradic­ciones son tan fuertes que el fas­cis­mo está direc­ta­mente inter­vinien­do en la calle. Por otra parte, los sec­tores en donde actúa el ELN y otras orga­ni­za­ciones pop­u­lares más rad­i­cales sin embar­go se mantienen en lucha, inclu­so se están reasen­tan­do un poquito. Es una situación con­tra­dic­to­ria, mien­tras que por una parte los sec­tores que se habían creí­do las prome­sas de la bur­guesía están en claro retro­ce­so, los sec­tores que no tra­garon esas prome­sas y que han man­tenido sus ban­dera bien altas no han sufri­do un des­gaste, al con­trario, están atrayen­do a otros sec­tores que quieren sumarse a la lucha.

Aquí ten­dríamos que inves­ti­gar un tema, que es el val­or de la van­guardia como ref­er­ente mate­r­i­al. Cuan­do la van­guardia desa­parece se pro­duce un desplome ter­ri­ble. Eso en Colom­bia se está vien­do, pero tam­bién hay antic­uer­pos: un sec­tor muy amplio de las guer­ril­las de las FARC, por los informes que dice la ONU, están volvien­do a la mon­taña o se están difumi­nan­do por las calles y los bar­rios pop­u­lares.

Por últi­mo, está el otro com­po­nente, la estrate­gia con­train­sur­gente norteam­er­i­cana que en estos momen­tos no va sola­mente con­tra Colom­bia, Venezuela, etc., sino con­tra todo el con­ti­nente. La pres­en­cia de la OTAN es muy ilus­tra­ti­vo, como actúa en Brasil, en Argenti­na, el hecho de que aho­ra mis­mo hayan man­io­bras mil­itares norteam­er­i­canas y brasileñas, cosa que la gente de Brasil siem­pre se había resis­ti­do a que hubier­an tropas yan­quis allí, o la políti­ca de retro­ce­so del Frente Amplio en Uruguay y de Muji­ca, que aunque no sea pres­i­dente, pro­duce ya no dolor sino has­ta cier­ta vergüen­za. Más aún, provo­ca cier­to son­ro­jo ver cómo ha habido gente que ha puesto a Muji­ca por las nubes y que fuer­an inca­paces de com­pren­der lo que se esta­ba ges­tando allí, de some­timien­to a las exi­gen­cias norteam­er­i­canas. Toda esa políti­ca indi­ca que el impe­ri­al­is­mo, con el apoyo de las bur­guesías lati­noamer­i­canas, está preparan­do una recon­quista bru­tal con la inten­ción de que dure mucho tiem­po, esta­mos entran­do en otra fase de la agre­sión impe­r­i­al.

Esto, por supuesto, reper­cute muchísi­mo en Venezuela cuyo gob­ier­no tiene la may­oría pero que no se atreve a tomar impre­scindibles políti­cas rev­olu­cionar­ias, que -según mi opinión- corre el ries­go de sep­a­rarse del niv­el pop­u­lar. A la vez, existe una parte pop­u­lar en Venezuela muy con­sciente del peli­gro que está cor­rien­do y que se está orga­ni­zan­do para una guer­ra y una resisten­cia larga. La reciente mar­cha campesina Admirable, por pon­er un caso, y otras movi­das comu­nales, obr­eras, campesinas, veci­nales, refle­jan en parte, lo que he expuesto ante­ri­or­mente en el caso de Colom­bia. En Venezuela tam­bién existe esa polar­ización, pero está pasan­do a otra escala, por aho­ra menos inten­sa, aunque habrá que ver qué sucede después.

Es el fenó­meno típi­co de polar­ización pre­via, a un esclarec­imien­to de por dónde vienen las con­tradic­ciones en el sen­ti­do duro. Pero todo indi­ca que si Esta­dos Unidos y las bur­guesías lati­noamer­i­canas ven el peli­gro, inclu­so no sería de extrañar que hicier­an apare­cer un nue­vo Plan Cón­dor con toda la tec­nología cien­tí­fi­ca actu­al.

Hay un tema que estos últi­mos meses impacta en la izquier­da lati­noamer­i­cana que es Nicaragua. Se ha divi­di­do la opinión sobre el que­hac­er inter­no de un fenó­meno como fue siem­pre la Rev­olu­ción San­din­ista, que tan­ta sol­i­dari­dad inter­na­cional­ista provocó des­de julio del 79. ¿Qué visión tienes de lo que está ocur­rien­do y en qué pueden derivar esos acon­tec­imien­tos?

Pien­so que hay dos cues­tiones ahí. Como cualquier pro­ce­so que deri­va hacia la cor­rup­ción y la buro­c­ra­ti­zación es un espe­jo que se nos pone delante. Durante muchos años ni siquiera se han esta­do hacien­do comen­tar­ios críti­cos o adver­ten­cias inter­nas de lo que esta­ba pasan­do en Nicaragua. Exac­ta­mente igual a los comen­tar­ios críti­cos que ape­nas se refer­ían a Venezuela, o que en abso­lu­to se hacían de Uruguay por pon­er otro caso. O tam­poco sobre Ecuador, cuan­do aho­ra se entien­den muchos prob­le­mas que allí ocur­rían, cuan­do vemos que este reac­cionario de Lenin Moreno de repente toma el poder sin que Cor­rea se hubiera imag­i­na­do que tipo de suje­to era.

Con respec­to a Nicaragua esta­mos pagan­do las con­se­cuen­cias de una con­tradic­ción. Nicaragua luchó y vivió hero­ica­mente en Rev­olu­ción, ven­ció y resis­tió en un momen­to en el cual el impe­ri­al­is­mo había deci­di­do dar un salto pro­fundísi­mo a niv­el de la con­train­sur­gen­cia mundi­al, que algunos lla­man neolib­er­al­is­mo, que implic­a­ba una serie de cosas, entre ellas que no se podía sep­a­rar el con­tex­to inter­na­cional del con­tex­to nacional.

Entonces, en la medi­da en que nosotros, digo por ejem­p­lo, des­de el País Vas­co, nos teníamos que definir frente a la cor­rup­ción cre­ciente en Nicaragua, o frente al impre­sio­n­ante giro al cen­tro del Frente Amplio en Uruguay -por ejem­p­lo, en mi inten­sa visi­ta allí quedé impre­sion­a­do por ese desplaza­mien­to-, cuan­do teníamos que definirnos no lo hacíamos a fon­do, según exige la dialéc­ti­ca de la ver­dad, por temor a entrar en con­flic­to con com­pañeros de aquí que defendían al Frente Amplio. Sucedía lo mis­mo con los primeros sín­tomas de inca­paci­dad de la que ante denom­inábamos Rev­olu­ción Boli­var­i­ana y que aho­ra quedó en pro­ce­so boli­var­i­ano, por no comen­tar otras his­to­rias. Y que con­ste bien claro que seguire­mos dan­do nue­stro apoyo incondi­cional a Venezuela y su lucha titáni­ca. Como no entendíamos o como muchos rec­haz­a­ban la unidad impe­ri­al­ista del mun­do pen­sábamos que no con­venía hac­er muchas críti­cas a esos pro­ce­sos, porque inmedi­ata­mente eran críti­cas que se refle­ja­ban aquí aunque con otras for­mas.

Aquí y en otros país­es ha habido una mist­i­fi­cación y una aceptación total­mente acríti­ca del mal lla­ma­do Social­is­mo del siglo XXI porque si crit­icábamos a los pro­ce­sos sociales en cri­sis del exte­ri­or inmedi­ata­mente teníamos que analizar lo que esta­ba pasan­do en nues­tra nación. Cuan­do se le mag­nifi­ca­ba sin con­cre­ción algu­na a ese «social­is­mo», o se hacían comen­tar­ios críti­cos sobre muy pocos prob­le­mas, se bus­ca­ban con­tac­tos per­ma­nentes con esos país­es para man­ten­er una políti­ca de apoyo al pro­ce­so de «paz», etc., entonces no era con­ve­niente ni criti­car­les a ellos ni criti­carnos a nosotros. Entonces, cuan­do los pro­ce­sos se dete­ri­o­ran, toman a mucha gente despre­veni­da. Lo mis­mo ocurre aho­ra con Nicaragua. Una razón de tal cosa, y no la menor, rad­i­ca en que se olvidó la unidad impe­ri­al­ista del mun­do, es decir, que cualquier prob­le­ma en cualquier parte del mun­do tiene rela­ciones e impactos más o menos rápi­dos aquí mis­mo, por lo que es bási­co dispon­er de un conocimien­to actu­al­iza­do de la lucha de las clases y pueb­los explota­dos a niv­el mundi­al.

Pre­cisan­do, con respec­to a Nicaragua y la injeren­cia yan­qui que como se ha demostra­do dirige los ataques al igual que con­tra Venezuela, Siria, etc., me remi­to como méto­do de inter­pretación a esta per­spec­ti­va: en 1882, en un debate en la Segun­da Inter­na­cional, cuan­do Gran Bre­taña bom­bardeó el puer­to de Ale­jan­dría en Egip­to porque sus intere­ses cor­rían ries­gos por una revuelta pop­u­lar con­tra el cor­rup­to gob­ier­no, la may­oría esta­ba a favor de la políti­ca mil­i­tarista del colo­nial­is­mo europeo. Kaut­sky, que esta­ba total­mente per­di­do y des­ori­en­ta­do porque su con­cep­ción estratég­i­ca eco­nomicista gira­ba a favor de la políti­ca colo­nial, envió una car­ta a Engels para ver qué pos­tu­ra tenía el Viejo con respec­to a ese bom­bardeo, par­tien­do del hecho de que había mucha gente en la Segun­da Inter­na­cional que apoy­a­ba ese ataque, basán­dose en el mito del colo­nial­is­mo civ­i­lizador.

En 1882 la respues­ta de Engels fue tan coher­ente e inter­na­cional­ista como las de la déca­da de 1850 en la que él y Marx hicieron una denun­cia rad­i­cal del colo­nial­is­mo y una defen­sa a ultran­za del dere­cho a la vio­len­cia defen­si­va que hoy les hubiera lle­va­do a la cár­cel. Engels argu­men­tó que la II Inter­na­cional debía opon­erse siem­pre a cualquier bom­bardeo colo­nial al pueblo de Ale­jan­dría, pese a que el jedive de Egip­to fuera un cor­rup­to y estu­viera apla­s­tan­do a su pueblo, que siem­pre tenían que apo­yar al pueblo de Egip­to para que tirase a ese cor­rup­to del gob­ier­no, pero que los social­is­tas tenían que opon­erse rotun­da­mente a toda invasión británi­ca. Inmedi­ata­mente nos viene a la memo­ria las actuales excusas impe­ri­al­is­tas de «inter­ven­ciones human­i­tarias», «guer­ras pre­ven­ti­vas antiter­ror­is­tas», o los aún más actuales «cas­cos blan­cos» que van bom­barde­an­do con veneno por donde pasan.

Entonces, aparte del error del miedo a la reflex­ión libre y críti­ca que pue­da inco­modar a alguien y de no enfrentarnos con esa unidad impe­ri­al­ista del mun­do y su impacto en el plano nacional, que ya for­man un todo, nos encon­tramos con otro dile­ma: nos limi­ta­mos a salir en defen­sa de unos dere­chos abstrac­tos sobre la «lib­er­tad» son defend­er las lib­er­tades conc­re­tas y vitales de las pobla­ciones bom­bardeadas por la reac­ción mundi­al, como se hace en muchos tex­tos de la izquier­da amable y comod­ona durante estos últi­mos años. Por ejem­p­lo, lo hacían al comien­zo en Siria y le ponían a Al-Asad el mote de dic­ta­dor y no nom­bra­ban para nada las bru­tal­i­dades del impe­ri­al­is­mo. Por ejem­p­lo, sobre Nicaragua exac­ta­mente igual, citan de pasa­da en una sola frase las pre­siones del impe­ri­al­is­mo pero no hacen un análi­sis mundi­al del con­jun­to, de cómo es el con­flic­to mundi­al en estos momen­tos.

Des­de luego apoyo un pro­ce­so rev­olu­cionario san­din­ista en Nicaragua que vuel­va a recu­per­ar el poder pop­u­lar restable­cien­do la democ­ra­cia direc­ta embri­onar­i­a­mente social­ista, pero nun­ca con apoyo de los Esta­dos Unidos y de la bur­guesía nicaragüense. Entonces, ten­emos que man­ten­er esa doble políti­ca, de denun­cia de esa bur­guesía y de su amo yan­qui, de denun­cia a la cor­rup­ción, y a la vez armar ide­ológ­i­ca y políti­ca­mente al pueblo para que vuel­va a recon­quis­tar los val­ores rev­olu­cionar­ios del sis­tema san­din­ista, sabi­en­do quienes son los ami­gos y quienes los ene­mi­gos. Pero esto nos obliga a lle­gar tam­bién a un análi­sis inter­no de lo que está pasan­do en Euskal Her­ria y en cada uno de nue­stros país­es.

¿Cómo ves a Esta­dos Unidos e Israel en Medio Ori­ente? Hay una pugna muy fuerte con el tema de Irán y Siria, no han podi­do der­ro­car a Bashar al-Asad, Hezbolá ha cre­ci­do y se con­vierte en uno de los obje­tivos por parte de Israel y de Esta­dos Unidos pero a la vez no se ani­man por la situación mil­i­tar que ha engen­dra­do ese movimien­to de resisten­cia islámi­ca en estos últi­mos años. ¿Cómo obser­vas ese per­fil de la políti­ca mundi­al que siem­pre reper­cute en lo que ocurre en Améri­ca Lati­na y en Europa?

Esta­dos Unidos tiene como mín­i­mo cin­co prob­le­mas fun­da­men­tales. Uno, la pro­duc­tivi­dad de tra­ba­jo en el país es mín­i­ma; dos, la tasa de pro­duc­ción de la indus­tria norteam­er­i­cana está muy baja, la más baja en 40 años, pre­cisa­mente porque hay una sobre­car­ga pro­duc­ti­va exce­den­taria muy alta; tres, el empo­brec­imien­to cre­ciente de su población lo que aumen­ta la deu­da impagable del país; cua­tro, no puede man­ten­er la pres­en­cia mil­i­tar sufi­ciente para hac­er aquel sueño que quería Clin­ton de dos guer­ras y media, pero Trump se ha lan­za­do a un arma­men­tismo irra­cional; y cin­co, está vien­do como el petrodólar, uno de sus recur­sos fun­da­men­tales, está empezan­do a debil­i­tarse porque cada vez hay más país­es que quieren romper con el dólar. En base a todo eso, la políti­ca de Esta­dos Unidos tiene var­ios obje­tivos, qui­tan­do lo que todos sabe­mos ya sobre la cuestión de Chi­na, Rusia, etc.

Con respec­to a Medio Ori­ente, sabe que su ali­a­do nat­ur­al, históri­co, cul­tur­al, civ­i­liza­to­rio es Israel, no tan­to Ara­bia Saudí con la que puede ten­er una alian­za per­ma­nente, pero el ali­a­do estratégi­co fun­da­men­tal, una excre­cen­cia de Esta­dos Unidos, un por­taaviones ter­restres es Israel car­ga­do de bom­bas nuclear­es, que se ha con­ver­tido prác­ti­ca­mente en un apéndice mil­i­tar de los Esta­dos Unidos para expor­tar con­trar­rev­olu­ciones y tor­tu­radores, garan­ti­zan­do la pres­en­cia impe­ri­al­ista. Un apéndice mil­i­tar y tam­bién reli­gioso medi­ante el acer­camien­to entre poderosas sec­tas evan­ge­lis­tas y sion­istas en los EEUU. Las reli­giones siem­pre han tenido un con­tenido económi­co, políti­cos y mil­i­tar, en la actu­al cri­sis sistémi­ca ese con­tenido se mul­ti­pli­ca.

En esa situación, el giro que está vivien­do el mun­do en su glob­al­i­dad es el de un retro­ce­so del poder occi­den­tal, no sola­mente de Esta­dos Unidos y Europa, y un ascen­so lento, muy con­tra­dic­to­rio, del poder asiáti­co, la Ruta de la Seda, las alian­zas mil­itares entre Rusia y Chi­na, el Trata­do del Mar Cas­pio, las alian­zas mil­itares entre Irán con todos sus prob­le­mas, con Rusia, el prob­le­ma de Turquía que es el segun­do ejérci­to de la OTAN en Europa, y luego un prob­le­ma muy gor­do que es quién con­tro­la los tres estre­chos vitales: el de Ormuz, el de Adén y el Canal de Suez.

Aho­ra anal­ice­mos estos tres estre­chos des­de la geoes­trate­gia béli­ca: en un espa­cio muy pequeñi­to hay tres estre­chos que pueden estran­gu­lar la economía mundi­al, y lo pueden hac­er cer­rar en pocas horas. Por los tres cir­cu­la al rede­dor del 70% del com­er­cio mundi­al de los pro­duc­tos petroleros, gasís­ti­cos, etc., y de otras muchas mer­cancías En ese entorno está Siria, si con­siguen bal­canizar Siria, destrozarla en minipoderes ais­la­dos pero obe­di­entes a las transna­cionales energéti­cas, algo pare­ci­do a la actu­al Lib­ia, se ahor­rarían muchísi­mo pre­cio, tiem­po y seguri­dad porque harían gaseo­duc­tos y oleo­duc­tos en direc­to has­ta el Mediter­rá­neo. Además aplas­tarían a un país que, como Lib­ia, demostró que sus pueb­los avan­zarían ráp­i­da­mente en la his­to­ria sien­do dueños de sí mis­mos, a pesar de prob­le­mas inter­nos que ape­nas eran nada com­para­dos al geno­cidio que están sufrien­do.

Mien­tras resista Siria y des­de luego una vez que ven­za, el impe­ri­al­is­mo seguirá sufrien­do y sufrirá per­ma­nentes pesadil­las inso­porta­bles con Irán y el estre­cho de Ormuz, Yemen y la base mil­i­tar chi­na en el estre­cho de Adén, y con el explo­si­vo Egip­to, someti­do a una dic­tadu­ra implaca­ble para ase­gu­rar su Canal. En esta área se está ges­tando lo que podría ser el pre­lu­dio de una ter­cera guer­ra mundi­al, aparte de en otros sitios, pero sobre todo se está dan­do allí porque en estos momen­tos es el lugar geoes­tratégi­co donde se ahog­a­ría la economía mundi­al. Irán ya ha adver­tido que cer­rará Ormuz si es ata­ca­da, por donde pasa el 30% del crudo mundi­al. En un con­flic­to es muy fácil cer­rar el estre­cho de Adén, y se lan­zarían una doce­na de bom­bas atómi­cas sobre el Canal de Suez obturán­do­lo.

No son fan­tasías deli­rantes, son análi­sis geoes­tratégi­cos y planes mil­itares que se renue­van a cada día. Hace poco, por ejem­p­lo, hemos cono­ci­do la declaración de guer­ra que debía leer en la tele­visión la reina de Gran Bre­taña en 1983 ante la entonces Ter­cera Guer­ra Mundi­al con­tra la URSS. En una Ter­cera Guer­ra Mundi­al el cierre de los tres estre­chos haría bas­tante menos daño a la alian­za euroasiáti­ca que al impe­ri­al­is­mo occi­den­tal. En una situación así ganarían las poten­cias que tienen más comu­ni­ca­ciones ter­restres, como Chi­na, Rusia, Turquía, Irán, Pak­istán, etc., con todo el trán­si­to de la seda y todos los canales que están hacien­do de trenes de alta veloci­dad, que van pre­cisa­mente por tier­ra, y que requerirían unos bom­bardeos masivos inten­sivos de armas nuclear­es, tác­ti­cas, etc., mien­tras que Europa se quedaría sin energía y los EEUU con mucha menos de la que nece­si­taría.

Ten­emos que recu­per­ar el hábito del estu­dio de la geoes­trate­gia mil­i­tar, hábito cotid­i­ano de las y los rev­olu­cionar­ios marx­is­tas porque la guer­ra es insep­a­ra­ble de la economía y de la políti­ca. La izquier­da amable no pien­sa en tér­mi­nos mil­itares, da por supuesto que la bur­guesía es democráti­ca y va a ced­er pací­fi­ca­mente su poder. Se ha per­di­do o aban­don­a­do la expe­ri­en­cia has­ta los años 30 de la izquier­da en el mun­do de ten­er bril­lantes estrate­gas y anal­is­tas mil­itares. Bas­ta hac­er un análi­sis mín­i­mo de lo que se está jugan­do en toda la zona de Medio Ori­ente y nos damos cuen­ta que es una baja muy peli­grosa para el impe­ri­al­is­mo occi­den­tal y que las poten­cias ter­restres, sería la primera vez, ten­drían ven­ta­jas geográ­fi­cas. Si se cier­ran esos tres cuel­los de botel­la estran­gu­larían las economías, sobre todo de Fran­cia, Gran Bre­taña y Esta­dos Unidos, pero no las de Chi­na y Rusia. Lo mis­mo con respec­to a Venezuela, o a Argenti­na: ¿qué se esconde detrás de la mil­i­ta­rización de Las Malv­inas por la OTAN? Des­de luego que nada bueno para el pueblo argenti­no. ¿Y Chile y el Canal de Bea­gle, o Nicaragua y el canal que iba a patroci­nar Chi­na Pop­u­lar y que causó páni­co en los EEUU?

¿Cuál es el papel que jue­gan Has­san Nas­ral­lah y Hezbolá, en todo el Mun­do árabe?

Jue­gan un papel clave. Hay dos fac­tores además del políti­co, el cul­tur­al y el reli­gioso, ele­men­tos impor­tantes para volver a recom­pon­er el orgul­lo de los sec­tores inter­pre­ta­tivos del Islam que no son suníes que han esta­do menos­pre­ci­a­dos y ridi­culiza­dos, que han vis­to como han esta­do macha­can­do a sus her­manos palesti­nos las propias bur­guesías árabes, el papel de las dic­tadu­ra mil­i­tar que hay aho­ra en Egip­to cuyo obje­ti­vo es pre­cisa­mente garan­ti­zar que no se cierre el Canal de Suez, o la dic­tadu­ra teocráti­co-mil­i­tar y financiera en Ara­bia Saudí.

Estos movimien­tos, por ejem­p­lo, los yemeníes, lo que hacen es reval­orizar pre­cisa­mente el con­tenido pop­u­lar de la resisten­cia anti­colo­nial y anti­im­pe­ri­al­ista y plantean reivin­di­ca­ciones que, una vez que cono­ces un poco la his­to­ria árabe, te das cuen­ta que han esta­do des­de siem­pre ahí.

Creo que no esta­mos val­o­ran­do cómo la descom­posi­ción racista y fascista de la bue­na parte de cul­tura occi­den­tal se está dan­do bajo la excusa del ter­ror­is­mo «islámi­co» insti­ga­do por el impe­ri­al­is­mo y por los sec­tores más reac­cionar­ios del islam, que aun así han cau­sa­do menos destruc­ciones y muertes que el fun­da­men­tal­is­mo cris­tiano. No esta­mos val­o­ran­do los movimien­tos pop­u­lares que, con sus patri­ar­ca­do con­tra la mujer y la infan­cia más o menos duro según los país­es, etcétera, se enfrentan a la opre­sión. Sin embar­go, en esos lugares jue­gan un papel fun­da­men­tal de fre­nar a un impe­ri­al­is­mo. Hezbolá es un ejem­p­lo claro, ven­ció en el 2006 a las brigadas aco­razadas israelíes de una for­ma bril­lante, por aho­ra Israel no se atreve a enfrentarse a Hezbolá, y una de las cosas bue­nas que está tenien­do, por ejem­p­lo, son los datos del debili­ta­mien­to de la moral del asesino ejérci­to israelí. Ten­emos que actu­alizar la lec­ción bolchevique de la reunión de Bakú en 1920.

Car­los Arnárez

3 de sep­tiem­bre de 2018