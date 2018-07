El imposible empate

Jeitsierak / Descargas PDF (A4)

Leemos que rep­re­sen­tantes del Foro Social se han entre­vis­ta­do con dos miem­bros de la inter­locu­ción del EPPK. Nos dicen que los miem­bros de este colec­ti­vo mues­tran su dis­posi­ción a recor­rer un camino den­tro de la legal­i­dad de los Esta­dos español y francés. Están esper­an­za­dos, añaden. Dis­puestos a pedir perdón por su activi­dad políti­ca.

Primera cuestión ¿quienes son los del Foro Social por la paz? ¿No es cier­to que reivin­di­can un con­cep­to (paz a secas) que úni­ca­mente ben­e­fi­cia a los Esta­dos cap­i­tal­is­tas que ocu­pan Euskal Her­ria y a sus oblig­a­dos ali­a­dos reformis­tas y pequeños bur­gue­ses?

¿No es cier­to que Sor­tu y EH Bil­du recla­man una solu­ción para las con­se­cuen­cias de un con­flic­to que, de hecho, está más vivo que nun­ca? ¿Por qué sus dinámi­cas que pre­tenden monop­o­lizar el uso de la vio­len­cia para los Esta­dos que nos ocu­pan, lle­gan has­ta Colom­bia y pre­tenden hac­er­nos ver que tam­bién allí hay un pro­ce­so de paz-res­olu­ción cuan­do es total­mente incier­to?

Doscien­tos exguer­rilleros y mil­i­tantes campesinos, obreros… han sido asesina­dos en los primeros seis meses de 2018. Y Paúl Ríos y otros hablan de pro­ce­sos de paz. En Colom­bia les qui­tan la vida a los que piden lo bási­co para vivir. En Euskal Her­ria, estando situ­a­da en uno de los cen­tros cap­i­tal­is­tas del plan­e­ta, se pide a los pre­sos que se arrepi­en­tan para obten­er la sal­i­da de la cár­cel. Es decir, no estu­vo bien luchar por Euskal Her­ria ante la bar­barie de los Esta­dos que nos ocu­pan. Así que, monop­o­lio de la vio­len­cia para el cap­i­tal y ban­deras amar­il­las para acoger las con­se­cuen­cias del desas­tre, que han provo­ca­do con el dinero de todos, en Ori­ente Medio, África o Asia.

¿Por que la rep­re­sentación del EPPK mues­tra su dis­posi­ción a recor­rer el camino pen­i­ten­cia­rio de nue­stros ene­mi­gos cuan­do para salir en lib­er­tad exi­gen el arrepen­timien­to y la delación de compañeras/os entre otros muchos pea­jes políti­cos?

Ten­emos mucho respeto a cualquier luchador o luchado­ra que actúe con­tra el ocu­pante y ante el cap­i­tal. La cuestión es que, de momen­to, el EPPK no ha resuel­to la con­tradic­ción que supo­nen las líneas rojas de no arrepen­tirse y no delatar cuan­do nue­stros ene­mi­gos nos piden eso mis­mo como condi­ción sine qua non para salir en lib­er­tad. Una vez más ten­emos que situ­ar el obje­ti­vo de la amnistía como úni­ca sal­i­da políti­ca posi­ble.

Mien­tras tan­to, dicen los por­tav­o­ces del Foro Social que los pre­sos políti­cos vas­cos están esper­an­za­dos ante el panora­ma actu­al. A estas alturas ten­emos que decir que mien­ten y fal­tan al sen­ti­do común de los de a pie que tienen que oír con macha­cona insis­ten­cia sande­ces de este cal­a­do.

A día de hoy, la Izquier­da Abertza­le Ofi­cial y reformista no ha infor­ma­do ( Naiz-Gara ) que el pre­so más anciano (75 años) del EPPK ha pedi­do el ter­cer gra­do para poder dis­fru­tar de per­misos pen­i­ten­cia­r­ios (sigu­ien­do la vía Sor­tu) y se lo han dene­ga­do, así como la lib­er­tad condi­cional a pesar de ten­er cumpl­i­da la may­or parte de su con­de­na y ten­er el bene­plác­i­to de la jun­ta de tratamien­to de la cár­cel y el con­sen­timien­to del juz­ga­do cen­tral de vig­i­lan­cia pen­i­ten­cia­ria.

Asimis­mo, anun­cian la lle­ga­da a Euskal Her­ria de numerosas huidas políti­cas vas­cas y vas­cos y silen­cian la con­de­na de 46 años de prisión a uno de ellos por suce­sos que tuvieron lugar hace casi 40 años. De igual man­era, reafir­man su entre­ga al sis­tema español y francés glo­ri­f­i­can­do un sim­ple trasla­do a Mont-de-Marsan cuan­do los dos últi­mos pre­sos políti­cos entre­ga­dos de Fran­cia a España son encar­ce­la­dos en Mur­cia y Alge­ci­ras

Parece men­ti­ra que los voceros de Sor­tu y EH Bil­du enfrenten la repre­sión con la argu­mentación de que España no se entera de que esta­mos en otro ciclo políti­co. ¿Qué tram­pa tiene esta gente para tan­ta com­pla­cen­cia ante tamaña repre­sión y des­pre­cio? Además de acep­tar la par­ti­ción de Euskal Her­ria con la ren­o­vación del Estatu­to de la Mon­cloa del 78 ¿pien­san darnos algu­na sor­pre­sa más?

En todo caso, o miente el Foro Social o miente la del­e­gación del EPPK cuan­do habla del sen­tir de su colec­ti­vo. No hay ningún hor­i­zonte pos­i­ti­vo a cor­to o medio pla­zo para los pre­sos políti­cos vas­cos y menos para los que tienen largas con­de­nas. El últi­mo detenido acu­sa­do de pertenecer a ETA sal­drá en el 2058, tenien­do muchísi­ma suerte. Y es impor­tante saber qué es lo que está ocur­rien­do en las cárce­les pues, sin ir más lejos y aunque aun no es número muy impor­tante, cada vez son más los pre­sos y pre­sas políti­cas vas­cas que aban­do­nan el EPPK y son sis­temáti­ca­mente exclu­i­dos de las lis­tas de pre­sos y pre­sas políti­cas que mane­ja el com­ple­jo Sor­tu. Así están las cosas.

Nos hablan de paz y de res­olu­ción del con­flic­to. ¿Qué es la paz para el Pueblo Tra­ba­jador vas­co? ¿Cuál es la paz de la bur­guesía vas­co-españo­la, es decir de las fuerzas vivas del PNV? Su paz, la del PNV, la del PP, la del PSOE, la de Podemos… es la paz de la sacrosan­ta unidad españo­la o france­sa y nadie de todos esos y esas se plantea cam­biar el cur­so de la explotación y la ocu­pación sobre Euskal Her­ria. De la mis­ma man­era hablan de res­olu­ción y de con­se­cuen­cias de un con­flic­to, repeti­mos, más evi­dente que nun­ca.

¿Qué es lle­gar a un mar­co democráti­co que per­petúa la ocu­pación y la explotación de nue­stro pueblo? ¿Qué es eso de vence­dores y ven­ci­dos y que hay que bus­car un inter­me­dio para que nadie pier­da? No hay inter­me­dio ante la ocu­pación y ante la explotación de una clase sobre el Pueblo Tra­ba­jador Vas­co.

La lucha de clases no es un par­tido en el que se pue­da empatar. Mien­ten los que así venden y pre­tenden para el pueblo vas­co un futuro libre, colec­ti­vo y sol­i­dario sin mojarse has­ta las entrañas. No hay solu­ciones par­ciales y coyun­tu­rales pues el sis­tema se encar­gará de dis­olver­las, con­denarlas u olvi­dar­las.

Los ejem­p­los que nos mues­tra el sis­tema cap­i­tal­ista e impe­ri­al­ista son lo sufi­cien­te­mente claros sobre este aspec­to. Los tamiles no se rindieron y su pueblo sufrió el may­or geno­cidio de los tiem­pos mod­er­nos. Los palesti­nos que apro­baron los acuer­dos de Oslo han mostra­do sum­isión ante un sion­is­mo que no repara en nada en su cre­ciente y con­stante fas­cis­mo geno­ci­da. Que nos cuenten cómo quedaron El Sal­vador y Guatemala después de sus respec­tivos pro­ce­sos de paz. Que nos expliquen que cuan­do esta­ba a pun­to de estal­lar una rev­olu­ción social en Sudáfrica, se inven­tó un dique para la mis­ma, sal­van­do la explotación blan­ca y sal­van­do al cap­i­tal extran­jero con el «fin» de la seg­re­gación racial y la creación de una frac­ción de clase pequeño bur­gue­sa negra. Que nos cuenten cómo está el Norte de Irlan­da y el número de pre­sos y pre­sas políti­cas irlan­desas.

Bien es cier­to que sabi­en­do lo que no quer­e­mos, todavía nos cues­ta artic­u­lar las estruc­turas y dinámi­cas nece­sarias para poder seguir luchan­do por la rev­olu­ción social­ista vas­ca.

Lo que es evi­dente es que no vamos a pedir per­miso para decidir sobre nues­tras cues­tiones como colec­tivi­dad nacional. Tam­poco el dere­cho a decidir lo que quer­e­mos, ni cómo ni cuan­do, ni el dere­cho a rev­e­larnos ante la ocu­pación de Euskal Her­ria y ante la explotación que suf­rimos.

Hace tiem­po que diji­mos que lo nos une a los tra­ba­jadores vas­cos con el resto de nacional­i­dades que habi­tan en la penín­su­la o en el con­ti­nente, es la perte­nen­cia a la mis­ma clase y no a la mis­ma nación.

No hay futuro para los que venden su fuerza de tra­ba­jo en Euskal Her­ria bajo la sum­isión. Jamás ser­e­mos sober­a­nos en toda su dimen­sión nacional y social si seguimos pega­dos a las sue­las de las botas españo­las y france­sas. Por eso con­tin­uare­mos pele­an­do por una Euskal Her­ria libre y social­ista.

Jon Iur­re­ba­so, expre­so políti­co de ETA

26 de julio de 2018