Palestina. La paz es imposible mientras exista el sionismo

Por Pablo Jofré Leal, Resu­men Medio Orien­te, 26 de diciem­bre de 2021-.

«Israel» es un Esta­do fun­da­men­ta­lis­ta en su esen­cia y no está intere­sa­da en lograr nada que hue­la a paz, ni en Pales­ti­na ni en Asia Occi­den­tal, pues ello impli­ca aca­bar con el plan fal­sa­rio de crea­ción de lo que deno­mi­nan el «gran Israel», en base a mitos fun­da­cio­na­les don­de las víc­ti­mas la han pues­to los pue­blos del Levan­te Medi­te­rrá­neo y en espe­cial Palestina.

En estos días, la diri­gen­cia polí­ti­ca Pales­ti­na en Cis­jor­da­nia, con sede en Rama­llah, ha exi­gi­do a las Nacio­nes Uni­das que con­cre­te una inter­ven­ción inter­na­cio­nal, que per­mi­ta dete­ner el terro­ris­mo de los colo­nos extran­je­ros sio­nis­tas, la polí­ti­ca del régi­men israe­lí de dis­pa­rar a matar a los mani­fes­tan­tes pales­ti­nos sean estos hom­bres, muje­res o niños, al igual que la polí­ti­ca vio­la­to­ria y abu­sos come­ti­dos con­tra los miles de pri­sio­ne­ros pales­ti­nos, secues­tra­dos y some­ti­dos a lar­gos años de pri­sión en las maz­mo­rras de la enti­dad cri­mi­nal que ocu­pa y colo­ni­za Pales­ti­na. Exi­gen­cia efec­tua­da el mis­mo día que la sol­da­des­ca israe­lí ase­si­nó por la espa­la­da al joven pales­tino. Este miér­co­les han ase­si­na­do a otro joven pales­tino. Moham­mad Issa Abbas, de 26 años, del cam­po de refu­gia­dos de Amari.

Este nue­vo acto de vio­len­cia, per­ver­sa, pro­pia de men­tes des­qui­cia­das, de una socie­dad que ampa­ra esta con­duc­ta cri­mi­nal, tie­ne lugar tras la infor­ma­ción ema­na­da des­de fuen­tes del ejér­ci­to sio­nis­ta ocu­pan­te, dan­do cuen­ta de la emi­sión de órde­nes des­ti­na­das a per­mi­tir que sus efec­ti­vos dis­pa­ren a matar a los mani­fes­tan­tes pales­ti­nos, pre­tex­tan­do cual­quier ame­na­za en su con­tra. Deci­sión que se ha toma­do en otras oca­sio­nes, como ha sido en la Fran­ja de Gaza cuan­do des­de mar­zo del año 2018 cien­tos de fran­co­ti­ra­do­res sio­nis­tas ins­ta­la­dos en la valla arti­fi­cial que sepa­ra la pales­ti­na his­tó­ri­ca ocu­pa­da del encla­ve pales­tino dis­pa­ra­ban a matar por orden del alto man­do del ejér­ci­to ocu­pan­te sio­nis­ta. Órde­nes que han sido con­fir­ma­das por un por­ta­voz del Ejér­ci­to infan­ti­ci­da en decla­ra­cio­nes al dia­rio “The Times of Israel’, don­de ha indi­ca­do que entra­ron en vigor hace cer­ca de un mes.

Lla­ma­dos Estériles

El pri­mer minis­tro de la Auto­ri­dad Nacio­nal Pales­ti­na (ANP) Moham­mad Shta­yeh hizo un lla­ma­do (1) tan­to a la ONU como las orga­ni­za­cio­nes de dere­chos huma­nos, para que no sólo expre­sen sus con­de­nas a las vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos por par­te de «Israel», sino que tam­bién ten­gan una polí­ti­ca acti­va y prác­ti­ca, que per­mi­ta dete­ner los crí­me­nes de lesa huma­ni­dad y gene­rar una polí­ti­ca glo­bal que impon­ga seve­ras san­cio­nes al ente israe­lí. Para ello, la his­to­ria nos mues­tra que tal deci­sión es posi­ble, nece­sa­ria y urgen­te, tal como fue aque­lla polí­ti­ca anti­apartheid que per­mi­tió aca­bar con el régi­men segre­ga­cio­nis­ta de Sudá­fri­ca el año 1991.Tal deci­sión lle­va implí­ci­ta la apli­ca­ción del Capí­tu­lo VII de la Car­ta de las Nacio­nes Uni­das al con­si­de­rar a «Israel» como una ame­na­za a la paz, un ente que que­bran­ta la paz y con ello hacer­se acree­do­ra de aque­llas accio­nes que pon­gan fin a sus accio­nes criminales

Indu­da­ble­men­te es una deci­sión difí­cil de lle­var a la prác­ti­ca, por la com­pli­ci­dad que tan­to Esta­dos Uni­dos como sus alia­dos euro­peos incon­di­cio­na­les (Fran­cia y Gran Bre­ta­ña prin­ci­pal­men­te) tie­nen con el sio­nis­mo. Recor­de­mos, que para hacer efec­ti­va la apli­ca­ción de la Car­ta de la ONU en su Capí­tu­lo VII (2) es indis­pen­sa­ble que los paí­ses miem­bros del Con­se­jo de segu­ri­dad de este orga­nis­mo, con­for­ma­do por Rusia, Chi­na, Fran­cia, Gran Bre­ta­ña y Esta­dos Uni­dos (todos ellos con dere­cho a veto) lle­guen a un acuer­do que per­mi­ta avan­zar por esta sen­da. Sin embar­go, la exi­gen­cia debe hacer­se, pre­sio­nar polí­ti­ca y diplo­má­ti­ca­men­te, dejar al des­cu­bier­to la com­pli­ci­dad de estos regí­me­nes que se pre­sen­tan como pala­di­nes de la demo­cra­cia y sin embar­go no cesan en su apo­yo a un régi­men ena­je­na­do y cri­mi­nal como es el israe­lí y avan­zar hacia una demo­cra­ti­za­ción de la ONU, que impli­ca un cam­bio cua­li­ta­ti­vo y cuan­ti­ta­ti­vo de sus órga­nos rectores.

Los gobier­nos sio­nis­tas, des­de el momen­to mis­mo de su naci­mien­to a la are­na inter­na­cio­nal el 14 de mayo del año 1948 tra­ba­ja, en el mar­co de la Has­ba­ra (3) con una polí­ti­ca de rela­cio­nes públi­cas, de maqui­lla­je, para enmas­ca­rar sus accio­nes vio­la­to­rias de los dere­chos huma­nos del pue­blo pales­tino y del dere­cho inter­na­cio­nal. El sio­nis­mo tra­ba­ja, por pre­sen­tar sus accio­nes mili­ta­res: sos­te­ni­das, cró­ni­cas, per­ma­nen­tes, habi­tua­les, que se extien­den des­de déca­das con­tra el pue­blo pales­tino como una res­pues­ta defen­si­va a las accio­nes de resis­ten­cia del pue­blo pales­tino. Un len­gua­je y una prác­ti­ca sibi­li­na, que pre­ten­de equi­pa­rar lo que no es vero­sí­mil, que pro­cu­ra mos­trar­se como víc­ti­ma cuan­do en ver­dad es el victimario.

Al lan­za­mien­to de defen­sa de los cohe­tes de la resis­ten­cia pales­ti­na, como res­pues­ta a los ata­ques indis­cri­mi­na­dos del sio­nis­mo, a la opre­sión dia­ria sufri­da, al ase­si­na­to de sus habi­tan­tes en Gaza y Cis­jor­da­nia, el ejér­ci­to ocu­pan­te israe­lí accio­na de las for­mas más crue­les y cri­mi­na­les que ten­ga memo­ria la huma­ni­dad. Crí­me­nes selec­ti­vos, dis­pa­ros con­tra civi­les des­ar­ma­dos, rema­tar en el sue­lo a los heri­dos, muti­lar sus cuer­pos. Lan­zar obu­ses, bom­bar­deo de las ciu­da­des de la Fran­ja de Gaza en for­me terres­tre, aérea y naval. No olvi­de­mos que Pales­ti­na no tie­ne ejér­ci­to, no tie­ne arma­da, fuer­za aérea, buques de gue­rra o dro­nes. Por tan­to, los embus­tes del régi­men infan­ti­ci­da res­pec­to a que sus ata­ques son res­pues­ta a los ata­ques des­de terri­to­rio pales­tino, de los cua­les se defien­de como una espe­cie de ino­cen­te víc­ti­ma, caen por su hipo­cre­sía y falsedad.

Los mili­cia­nos pales­ti­nos, en infe­rio­ri­dad mili­tar, pero dota­dos de mís­ti­ca, heroís­mo y dis­po­si­ción com­ba­ti­va al enfren­tar a un ejér­ci­to dota­do de moder­na tec­no­lo­gía de muer­te, seña­lan que a la par de la diplo­ma­cia, la polí­ti­ca, la denun­cia en los foros inter­na­cio­na­les, se debe actuar en defen­sa acti­va de sus com­pa­trio­tas. A la hora del enfren­ta­mien­to direc­to, al cual teme el cobar­de ejér­ci­to sio­nis­ta, recru­de­ce el bom­bar­deo masi­vo, la des­truc­ción de casas, hos­pi­ta­les, escue­las, el ase­si­na­to por miles de la pobla­ción civil, pues el cobar­de pre­fie­re la des­truc­ción a dis­tan­cia pues sabe que a la hora de enfren­tar a los com­ba­tien­tes de la resis­ten­cia los muer­tos sio­nis­tas aumen­tan. A mis muer­tos, sos­tie­ne el régi­men de «Israel» (esca­sí­si­mos por lo demás) le suma­ré todos los muer­tos pales­ti­nos que pue­da sumar, que en las agre­sio­nes, espe­cial­men­te con­tra la Fran­ja de Gaza del año 2008, 2012, 2014 y 2021 han sig­ni­fi­ca­do has­ta 50 pales­ti­nos ase­si­na­dos por cada muer­to sionista.

El régi­men israe­lí ha deve­ni­do en la ver­sión moder­na de los peo­res regí­me­nes de la his­to­ria, en una ver­sión siglo XXI que deno­mino nacio­nal­sio­nis­mo. Así las accio­nes de ven­gan­za, de ata­ques, de terror, de des­truc­ción se repi­ten día a día en una polí­ti­ca de exter­mi­nio, que cuen­ta con el silen­cio cóm­pli­ce de la admi­nis­tra­ción esta­dou­ni­den­se, la pasi­vi­dad de las Nacio­nes Uni­das y su Con­se­jo de Segu­ri­dad ¿dón­de están los lla­ma­dos a esta­ble­cer un blo­queo aéreo, naval, cer­car el espa­cio aéreo israe­lí para que no masa­cre a la pobla­ción civil? ¿dón­de están los lla­ma­dos a esta­ble­cer un blo­queo comer­cial con­tra «Israel» para que deje de ase­si­nar a la pobla­ción palestina?

¿Dón­de está el lla­ma­do a apli­car la famo­sa Car­ta de las Nacio­nes Uni­das? Todo un arti­fi­cio pues cuan­do se tra­ta de los pue­blos de Pales­ti­na, saha­raui, Siria, El Líbano, Irak, Afga­nis­tán sim­ple­men­te no tie­ne apli­ca­ción sobre todo si el invo­lu­cra­do en la agre­sión y bar­ba­rie es el impe­ria­lis­mo y el sio­nis­mo. La doble moral de Occi­den­te gene­ra ver­güen­za, impo­ten­cia y un dolor infi­ni­to fren­te a los crí­me­nes mons­truo­sos de un régi­men como el israe­lí, que tie­ne man­ga ancha para ase­si­nar. En el esce­na­rio des­cri­to resul­ta inmo­ral, ver­gon­zo­so, ade­más de irra­cio­nal tra­tar de equi­pa­rar el pode­río sio­nis­ta con las armas de las mili­cias pales­ti­nas. Qué ver­güen­za seguir hablan­do de «Israel» como la úni­ca demo­cra­cia de la región cuan­do su com­por­ta­mien­to como poten­cia ocu­pan­te reve­la una con­duc­ta geno­ci­da, vio­la­to­ria de los dere­chos huma­nos de la pobla­ción pales­ti­na mos­tran­do la ver­da­de­ra cara de régi­men israe­lí: Un Esta­do Criminal.

El dere­cho de resis­ten­cia a la opre­sión inter­na o exter­na (a tra­vés de una poten­cia ocu­pan­te) es un dere­cho reco­no­ci­do y que per­mi­te y auto­ri­za la des­obe­dien­cia civil y el uso de la fuer­za. Sea recu­rrien­do a Pla­tón, Tomás de Aquino, a la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia de Esta­dos Uni­dos o la Decla­ra­ción de Los. Dere­chos del. Hom­bre y del ciu­da­dano de la revo­lu­ción fran­ce­sa. Recor­de­mos, que la Decla­ra­ción Uni­ver­sal de Dere­chos Huma­nos del año 1948, con­sig­na en su preám­bu­lo el dere­cho que les asis­te a los pue­blos a com­ba­tir la opre­sión si sus dere­chos no son res­pe­ta­dos “Con­si­de­ran­do esen­cial que los dere­chos huma­nos sean pro­te­gi­dos por un régi­men de Dere­cho, a fin de que el hom­bre no se vea com­pe­li­do al supre­mo recur­so de la rebe­lión con­tra la tira­nía y la opresión”

Washing­ton, las socie­da­des occi­den­ta­les aupa­das por los medios de des­in­for­ma­ción y mani­pu­la­ción afi­nes al sio­nis­mo lle­nan sus pági­nas, edi­to­ria­les, imá­ge­nes de mues­tras de dolor y vela­to­nes fren­te a la muer­te de algún sio­nis­ta, pero…quién pren­de velas en occi­den­te, quién se indig­na en los medios de comu­ni­ca­ción de Washing­ton, Lon­dres, Madrid, Bue­nos Aires o San­tia­go fren­te a la muer­te dia­ria en terri­to­rio pales­tino. No debe­mos can­sar­nos de pre­gun­tar­nos ¿Qué papel cum­ple el Con­se­jo de Segu­ri­dad? ¿Las Nacio­nes Uni­das, los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les para dete­ner esta bar­ba­rie que se extien­de ya por 73 años, des­de que el 14 de mayo del año 1948 nació a la vida inter­na­cio­nal una enti­dad que lla­ma­ron «Israel»? Pero, a la par de las inte­rro­gan­tes se debe actuar con todas las for­mas de lucha con­tra la bar­ba­rie sionista.

¿Quién es capaz de dete­ner la masa­cre, por par­te de estos gobier­nos, capa­ces de inter­ve­nir en Libia, Egip­to, Irak, que tra­tan de des­truir a Siria y sin embar­go fren­te a los crí­me­nes del régi­men israe­lí callan en for­ma cóm­pli­ce e inclu­so ava­lan­do dicho actuar o decla­ran­do movi­mien­tos terro­ris­tas a quie­nes con­for­man la resis­ten­cia con­tra el cri­men israe­lí, sea en Pales­ti­na, el Líbano, Siria, Irak, entre otros? No exis­te fuer­za mun­dial que deten­ga este actuar cóm­pli­ce lo que obli­ga a que nues­tros pro­pios pue­blos enfren­ten la bar­ba­rie. El régi­men israe­lí, su ejér­ci­to, sus colo­nos extre­mis­tas y una socie­dad que mayo­ri­ta­ria­men­te apo­ya el exter­mi­nio del pue­blo pales­tino se com­por­ta con este pue­blo pací­fi­co como los nazis lo hicie­ron con aque­llos euro­peos de creen­cia judía, gita­nos, homo­se­xua­les y enfer­mos men­ta­les duran­te el régi­men nacionalsocialista.

El pue­blo pales­tino en Al Quds, Cis­jor­da­nia y la Fran­ja de Gaza sopor­ta dia­ria­men­te el sufri­mien­to, la repre­sión, el encar­ce­la­mien­to, la lim­pie­za étni­ca y la agre­sión cons­tan­te por par­te de los ocu­pan­tes israe­líes. Polí­ti­cos, mili­ta­res, socie­dad civil, que mayo­ri­ta­ria­men­te están alie­na­dos en una con­duc­ta cri­mi­nal, auto­lla­ma­dos a ocu­par un terri­to­rio que no les per­te­ne­ce, por más que se con­si­de­ren, en for­ma deli­ran­te, como un pue­blo ele­gi­do, para una tie­rra pro­me­ti­da, como si de un des­tino mani­fies­to se tra­ta­se. No es posi­ble acep­tar estos argu­men­tos de domi­nio, de deno­mi­nar a los pales­ti­nos como “no huma­nos” tra­tar de invi­si­bi­li­zar su his­to­ria, usur­par sus cos­tum­bres, su ves­tua­rio, gas­tro­no­mía, su músi­ca. Recrear una arqueo­lo­gía fal­sa­ria, para argu­men­tar que lo “judío” tie­ne una his­to­ria que los hace posee­dor de un dere­cho de pro­pie­dad. No exis­te rela­ción más terri­ble que la deci­sión del sio­nis­mo de uti­li­zar al judaís­mo para sus pla­nes de domi­nio, estre­cha­men­te vin­cu­la­dos a la polí­ti­ca hege­mó­ni­ca de gran Bre­ta­ña en prin­ci­pio y lue­go ali­nea­da con Esta­dos Uni­dos. En ello no hay nada de religioso.

Duro Fren­te al Sionismo

Cuan­do sue­lo escri­bir sobre los crí­me­nes del sio­nis­mo y la con­duc­ta hipó­cri­ta y vic­ti­mis­ta que expre­san, para maqui­llar así su polí­ti­ca racis­ta y cri­mi­nal, sue­lo acu­dir al ana­lis­ta esta­dou­ni­den­se Nor­man Fin­kels­tein, un cien­tis­ta polí­ti­co, de una fami­lia de creen­cia judía víc­ti­mas del nazis­mo, quien, en una intere­san­te con­fe­ren­cia fue inter­pe­la­do por una llo­ro­sa joven (de creen­cia judía ella) que cri­ti­ca­ba la com­pa­ra­ción que hacía Fin­kels­tein de la polí­ti­ca israe­lí y los nazis – cuyo video pue­de ser vis­to por You­Tu­be (4). En esa acti­vi­dad Fin­kels­tein sos­tu­vo “no exis­te nada más des­pre­cia­ble que usar el sufri­mien­to y el mar­ti­rio de las víc­ti­mas del nazis­mo para inten­tar jus­ti­fi­car la tor­tu­ra, la bru­ta­li­dad, la demo­li­ción de hoga­res que «Israel» come­te dia­ria­men­te con­tra los pales­ti­nos y por eso me nie­go a ser inti­mi­da­do o pre­sio­na­do por las lágri­mas de coco­dri­lo, si tuvie­ras un cora­zón den­tro tuyo – le dijo Fin­kels­tein a la sollo­zas­te joven – esta­rías llo­ran­do por los pales­ti­nos no por lo que tú le has hecho”. Duro, veraz, fir­me y honesto.

Una de las fala­cias más exten­di­das de la ideo­lo­gía y de la pro­pa­gan­da del sio­nis­mo y que de tan­to repe­tir­se ha lle­ga­do a con­si­de­rar­se que tie­ne algo de serie­dad y razón para jus­ti­fi­car la ocu­pa­ción sio­nis­ta de los terri­to­rios pales­ti­nos es la que afir­ma el dere­cho del sio­nis­mo a retor­nar a Pales­ti­na del cual, según el sio­nis­mo fue­ron arro­ja­dos hace más de 20 siglos. Para el ana­lis­ta Said Ala­mi “Nada en la His­to­ria docu­men­ta­da y aca­dé­mi­ca rubri­ca el dere­cho de estos extran­je­ros, judíos algu­nos, ateos los más, a regre­sar a nin­gu­na par­te y mucho menos a Pales­ti­na, tie­rra don­de este pue­blo, según sus pro­pias mito­lo­gías y sus pro­pios tex­tos sagra­dos, había pisa­do la tie­rra de Pales­ti­na como inva­sor, ocu­pan­te extran­je­ro y usur­pa­dor, y don­de estu­vo siem­pre en gue­rra con la pobla­ción autóc­to­na pales­ti­na que exis­tía allí” (5)

Cuan­do la agre­sión a Gaza estre­me­ció al pue­blo pales­tino, gene­ran­do miles de muer­tos a manos del sio­nis­mo recuer­do haber­me inte­rro­ga­do en un artícu­lo cuya esen­cia se man­tie­ne incó­lu­me “¿Qué pre­ten­de el sio­nis­mo? ¿Que el pue­blo pales­tino siga sojuz­ga­do, que no reac­cio­ne fren­te a déca­das de ocu­pa­ción y des­pre­cio a los dere­chos huma­nos de millo­nes de pales­ti­nos? «Israel», ya sea con labo­ris­tas o los ultra­de­re­chis­tas del Likud no han deja­do ni un solo día de humi­llar, des­pre­ciar y repri­mir al pue­blo pales­tino, empu­jan­do sus accio­nes hacia la deses­pe­ra­ción de una mane­ra cal­cu­la­da y bru­tal para jus­ti­fi­car así sus accio­nes de repre­sa­lia bár­ba­ras y bru­ta­les. Dadas a cono­cer al mun­do, a tra­vés de los medios de des­in­for­ma­ción occi­den­ta­les como lógi­cas y razo­na­bles fren­te a la lucha y la resis­ten­cia del pue­blo pales­tino. Para ello se cuen­ta con la ben­di­ción de los gobier­nos de Washing­ton y sus socios occi­den­ta­les. Para ello cuen­ta con una Pales­ti­na divi­di­da en ban­tus­ta­nes al esti­lo del apartheid suda­fri­cano, cuen­ta con la crea­ción de enor­mes cam­pos de con­cen­tra­ción lla­ma­dos Fran­ja de Gaza y Cis­jor­da­nia (6)

En for­ma indis­cu­ti­ble, el pro­ce­so de ocu­pa­ción y colo­ni­za­ción de Pales­ti­na está car­ga­do de odio y des­pre­cio no sólo al pue­blo pales­tino, sino que, a todo el mun­do ára­be, como tam­bién a las leyes inter­na­cio­na­les con el obje­ti­vo de expul­sar a la pobla­ción pales­ti­na en aras de con­se­guir con­cre­tar los mitos fun­da­cio­na­les del ente sio­nis­ta y dar­le cabi­da así a los millo­nes de colo­nos extran­je­ros que los gobier­nos de «Israel» han ido ins­ta­lan­do en sue­lo pales­tino. “Tu tie­rra «Israel» es des­de el Éufra­tes has­ta el Nilo” reza el cha­pu­ce­ro lema sio­nis­ta, repe­ti­do has­ta la sacie­dad por polí­ti­cos, inte­lec­tua­les, y par­ti­dos polí­ti­cos y medios de des­in­for­ma­ción israe­líes. Men­ti­ra tras men­ti­ra, cri­men tras cri­men, una polí­ti­ca de exter­mi­nio que per­mi­te cla­si­fi­car a «Israel» como lo que es y que reite­ro: el nacio­nal­sio­nis­mo del siglo XXI

Una ocu­pa­ción que tie­ne su símil y que se repi­te ¿Cómo razo­nar ante el ena­je­na­mien­to? ¡Impo­si­ble! No exis­te posi­bi­li­dad de dia­lo­go y menos paz mien­tras el sio­nis­mo siga enquis­ta­do en Pales­ti­na y Asia Occidental.

Fuen­te: Al Mayadeen