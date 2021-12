Españolear: José María González ‘Kichi’ abona las teorías del españolismo lingüístico en unas jornadas en la Zona Franca

La Casa de Ibe­ro­amé­ri­ca aco­gió el vier­nes en Cádiz la jor­na­da ‘Otras plus­va­lías del comer­cio exte­rior’ inau­gu­ra­da por el alcal­de José María Gon­zá­lez ‘Kichi’. La jor­na­da ha reu­ni­do a cate­drá­ti­cos y pro­fe­so­res para deba­tir sobre los orí­ge­nes, el pre­sen­te y la pers­pec­ti­va de lo que lla­man “la len­gua espa­ño­la” (o sea, la len­gua cas­te­lla­na) liga­dos al inter­cam­bio comer­cial, un even­to don­de los ponen­tes han resal­ta­do los “méri­tos” de Cádiz para con­ver­tir­se en 2025 en la sede del X Con­gre­so Inter­na­cio­nal de la “Len­gua Española”.

Todo ello ha ocu­rri­do con el bene­plá­ci­to del alcal­de de Cádiz, José María Gon­zá­lez y el dele­ga­do espe­cial del Esta­do en la Zona Fran­ca de Cádiz, Fran Gon­zá­lez. Ellos han sido los encar­ga­dos de inau­gu­rar esta jor­na­da orga­ni­za­da por la Zona Fran­ca como par­te de su con­tri­bu­ción a la can­di­da­tu­ra gadi­ta­na, según ha expli­ca­do el Con­sis­to­rio pre­si­di­do por Kichi en un comu­ni­ca­do a tra­vés de su pági­na web.

De esta for­ma el ayun­ta­mien­to gadi­tano abo­na las teo­rías del espa­ño­lis­mo lin­güís­ti­co que sub­ra­yan el pre­sun­to espe­cial valor eco­nó­mi­co del cas­te­llano (ellos lo lla­man espa­ñol) como un ras­go de supe­rio­ri­dad lin­guís­ti­ca. El inves­ti­ga­dor Manuel Rodrí­guez Illa­na lo defi­ne así “Varios tra­ba­jos de cor­te eco­no­mé­tri­co se han afa­na­do en tra­tar de demos­trar, a tra­vés del horror vacui de las fór­mu­las y cálcu­los mate­má­ti­cos, la supe­rio­ri­dad del cas­te­llano sobre las demás len­guas y la nece­si­dad de favo­re­cer­lo en tan­to fuen­te de rique­za y empleo (igual que se tra­ta de demos­trar median­te idén­ti­co pro­ce­di­mien­to, por ejem­plo, las bon­da­des del sis­te­ma capi­ta­lis­ta sobre el res­to de alter­na­ti­vas socio­eco­nó­mi­cas)” en su tra­ba­jo Por lo mal que habláis. Anda­lo­fo­bia y espa­ño­lis­mo lin­güís­ti­co en los medios de comu­ni­ca­ción (Hojas Mon­fíes, 2017). En la mis­ma obra Rodrí­guez Illa­na denun­cia expre­sio­nes de sec­to­res de la oli­gar­quía en este sen­ti­do, como ““la comu­ni­ca­ción se basa en el uso de un len­gua­je común, en este caso el espa­ñol, que adquie­re un impor­tan­te valor eco­nó­mi­co al ser­vir de sopor­te para la «glo­ba­li­za­ción» de las empre­sas”, según el cri­te­rio de César Alier­ta, expre­si­den­te de Tele­fó­ni­ca entre 2000 y 2017”.

Para que no que­de duda del carác­ter de esta jor­na­da, los ´títu­los de las ponen­cias han sido ‘El voca­bu­la­rio de la eco­no­mía en la his­to­ria de la len­gua espa­ño­la’ o ‘Si no lo entien­do, no lo com­pro. Rele­van­cia e impac­to de la ges­tión lin­güís­ti­ca en el comer­cio exte­rior de las pymes españolas’.

La jor­na­da la ha cerra­do ha sido el cate­drá­ti­co de Len­gua Espa­ño­la de la Uni­ver­si­dad Autó­no­ma de Madrid Pedro Álva­rez Miran­da. Álva­rez Miran­da ha defen­di­do la ido­nei­dad de Cádiz para aco­ger en 2025 el X “Con­gre­so Inter­na­cio­nal de la Len­gua Espa­ño­la” que impul­sa José María Gon­zá­lez ‘Kichi’, sub­ra­yan­do que “nin­gu­na ciu­dad reúne en sí mis­ma tan­tas cir­cuns­tan­cias” para ello según reco­ge Anda­lu­cía Infor­ma­ción.

