Feminismos. Cuerpos y libertades: voces de mujeres indígenas por sus derechos sexuales y (no) reproductivos

Por Julie­ta Pollo, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 8 de noviem­bre de 2020.

Se pre­sen­tó un pod­cast y una car­ti­lla don­de muje­res de comu­ni­da­des indí­ge­nas del nor­te del país enun­cian sus dere­chos sexua­les y (no) repro­duc­ti­vos en len­guas wichi y guaraní.

“Ñan­de­co jae ñan­de due­ña de ñan­de cuer­po” (Gua­ra­ní)

“La thi­sa­nis nala­wuhuy” (Wichí)

“Somos due­ñas de nues­tros cuer­pos” (Cas­te­llano)

En una radio popu­lar del nor­te, algu­nas muje­res ponen en pala­bras las vio­len­cias y enun­cian la sobe­ra­nía sobre su terri­to­rio cuer­po. Se encuen­tran en las expe­rien­cias com­par­ti­das, rei­vin­di­can sus sabe­res ances­tra­les y for­ta­le­cen su voz colec­ti­va, femi­nis­ta, his­tó­ri­ca, plu­ral y orgu­llo­sa­men­te indí­ge­na. Así se fue tejien­do “Cuer­pos y liber­ta­des. Voces de muje­res indí­ge­nas”, que reúne viven­cias y resis­ten­cias en torno a los dere­chos sexua­les y (no) repro­duc­ti­vos des­de sus pro­pias pala­bras, len­guas y cos­mo­vi­sio­nes.

Esta pro­duc­ción grá­fi­ca y sono­ra, crea­da des­de y para muje­res indí­ge­nas, posi­bi­li­ta una expe­rien­cia que es memo­ria viva de sabe­res ances­tra­les, deman­da de sobe­ra­nía sobre sus cuer­pos, mate­rial de for­ma­ción en dere­chos huma­nos y rei­vin­di­ca­ción de sus cul­tu­ras y lenguas.

En su crea­ción, inter­vi­nie­ron lide­re­sas comu­ni­ta­rias, comu­ni­ca­do­ras, tra­duc­to­ras, caci­cas, radia­lis­tas comu­ni­ta­rias y acti­vis­tas de los dere­chos de las muje­res y de los pue­blos ori­gi­na­rios. Fue rea­li­za­da por Cató­li­cas por el Dere­cho a Deci­dir Argen­ti­na , Radio Comu­ni­ta­ria La Voz Indí­ge­na de Tar­ta­gal y la Orga­ni­za­ción de Muje­res Indí­ge­nas ARETEDE, con el apo­yo del Fon­do de Muje­res del Sur y de la Red Lati­no­ame­ri­ca­na y del Cari­be de Cató­li­cas por el Dere­cho a Decidir.

La car­ti­lla reúne voces de muje­res wichi, gua­ra­níes, cho­ro­tes y mapu­che, y apor­ta a la difu­sión de las nor­ma­ti­vas vigen­tes, las ins­tan­cias de denun­cia y cómo defen­der­se ante situa­cio­nes de vio­len­cia y vio­la­ción de dere­chos huma­nos. Cuen­ta tam­bién con ilus­tra­cio­nes de la artis­ta sal­te­ña Ana­be­lla Ozi­na­ga y con apar­ta­dos espe­cia­les de la wey­cha­fe mapu­che Moi­ra Millan -“El Chi­neo. Un cri­men de odio”- y de Móni­ca Meni­ni, miem­bra de la Guar­dia de abo­ga­das femi­nis­tas de CDD. Este recu­pe­ra la expe­rien­cia de Jua­na, una niña wichi con dis­ca­pa­ci­dad, de 12 años, que fue vio­la­da en mana­da y for­za­da por el Esta­do a pro­lon­gar el emba­ra­zo, sin con­ten­ción ni asis­ten­cia médi­ca ade­cua­da. La his­to­ria de Jua­na puso al des­cu­bier­to una pro­ble­má­ti­ca his­tó­ri­ca y silen­cia­da como es el abu­so sexual a muje­res indí­ge­nas por par­te de varo­nes crio­llos o “chi­neo”.

Los cua­tro audios ‑dis­po­ni­bles en wichi y en gua­ra­ní- abor­dan temá­ti­cas cla­ve des­de las expe­rien­cias y rela­tos de las com­pa­ñe­ras. Maria­na Orte­ga, inte­gran­te de radio La Voz Indí­ge­na y de ARETEDE, con­tó que este mate­rial “reúne temá­ti­cas sen­si­bles como vio­len­cias ins­ti­tu­cio­na­les de géne­ro ‑prin­ci­pal­men­te en el hospital‑, vio­len­cia obs­té­tri­ca, acce­so a la salud, vio­len­cia sexual, acce­so a los dere­chos sexua­les y repro­duc­ti­vos, acce­so a la Inte­rrup­ción Legal del Emba­ra­zo, méto­dos de auto­con­cep­ción, uso de hier­bas medi­ci­na­les y prác­ti­cas de cui­da­dos de las muje­res indí­ge­nas; y tam­bién sexo, pla­cer, dis­fru­te, goce, la liber­tad de las muje­res en las rela­cio­nes sexua­les que es un tema del que no se habla mucho”.

El acce­so a la salud y el acom­pa­ña­mien­to res­pe­tuo­so y ade­cua­do en los hos­pi­ta­les y cen­tros de salud de Sal­ta es una cons­tan­te de vio­len­cias. En muchos casos, las muje­res cuen­tan que no son res­pe­ta­das las prác­ti­cas y sabe­res indí­ge­nas, ade­más de que algu­nas no pue­den ser aten­di­das por no haber per­so­nal de salud o de apo­yo que com­pren­da las len­guas de los pue­blos que habi­tan la zona: “Es un recla­mo, una lla­ma­da de aten­ción urgen­te para las ins­ti­tu­cio­nes esta­ta­les en rela­ción a la pers­pec­ti­va de géne­ro inter­sec­cio­nal, inter­cul­tu­ral, a la nece­si­dad de polí­ti­cas públi­cas que tra­ba­jen en las ins­ti­tu­cio­nes, como el hos­pi­tal, que siem­pre es enun­cia­do como un espa­cio de mucha vio­len­cia para las muje­res. Espe­ra­mos una inclu­sión real de acuer­do a nues­tras pau­tas cul­tu­ra­les, idio­mas y for­mas de vida”, indi­có Mariana.

Voces de la resistencia

Las radios comu­ni­ta­rias conec­tan pue­blos que siem­pre son deja­dos afue­ra de las agen­das mediá­ti­cas. Fun­cio­nan como redes de con­ten­ción y soli­da­ri­dad, espa­cios de encuen­tro, dis­po­si­ti­vos de apren­di­za­je, habi­li­tan las voces de lxs pobla­dorxs loca­les y son canal de denun­cia de los atro­pe­llos que medios hege­mó­ni­cos y gobier­nos inten­tan ocul­tar. Es valo­ra­ble que “Cuer­pos y liber­ta­des” apues­te tam­bién al for­ma­to sono­ro, pen­san­do en el rol cen­tral de la ora­li­dad para la trans­mi­sión de sabe­res ances­tra­les. La radio La Voz Indí­ge­na cobi­jó los talle­res de crea­ción de este tra­ba­jo impul­sa­dos por ARETEDE y Cató­li­cas por el Dere­cho a Deci­dir. Aho­ra tam­bién difun­de esos audios, hacien­do lle­gar la dis­cu­sión sobre dere­chos sexua­les y (no) repro­duc­ti­vos a las muje­res de toda la zona.

Leda Kan­tor es antro­pó­lo­ga y miem­bro de ARETEDE, orga­ni­za­ción que cuen­ta con 30 años de tra­ba­jo por los dere­chos de muje­res y disi­den­cias de géne­ro con­tra el extrac­ti­vis­mo de la natu­ra­le­za y el des­po­jo terri­to­rial. El jue­ves 29 de octu­bre, en la espe­ra­da pre­sen­ta­ción vir­tual de “Cuer­pos y liber­ta­des”, expre­só con emo­ción el tra­ba­jo de las muje­res que cada día tran­si­tan gran­des dis­tan­cias para lle­gar a las 8 de la maña­na a la radio: “Ponen al aire la radio La voz indí­ge­na y, a par­tir de ahí, todos los rela­tos y situa­cio­nes que están vivien­do las muje­res y las comu­ni­da­des del nor­te. En la radio, se ponen al aire las pro­ble­má­ti­cas terri­to­ria­les, del agua, de la salud y no es fácil, real­men­te cues­ta mucho y cues­ta a las com­pa­ñe­ras que 20 años han cami­na­do. Esta es una lucha que sur­ge con can­cio­nes y con el sufri­mien­to que a dia­rio tenemos”.

“La situa­ción en los terri­to­rios se ha agra­va­do, esta­mos vivien­do momen­tos muy difí­ci­les. Las com­pa­ñe­ras de la radio están sien­do ame­na­za­das, per­se­gui­das, las comu­ni­da­des están sien­do ava­sa­lla­das por terra­te­nien­tes. En Tar­ta­gal, la situa­ción terri­to­rial es gra­ve y quie­nes están acom­pa­ñan­do son las mujeres”.

Maria­na apor­tó en el mis­mo sen­ti­do: “Ellas están luchan­do des­de 1999, lle­van ade­lan­te pro­ce­sos de resis­ten­cia y están toman­do la pala­bra en este mate­rial como des­de hace mucho tiem­po. Estas muje­res luchan coti­dia­na­men­te, hacen y cons­tru­yen, y todos los días se enfren­tan a difi­cul­ta­des como la dis­cri­mi­na­ción, la vio­len­cia y la exclu­sión sis­te­má­ti­ca. Y a pesar de eso, son crea­do­ras y teje­do­ras de espa­cios colec­ti­vos, son enun­cia­do­ras de sus pro­pias for­mas de vida y capa­ces de dar cuen­ta de sus pro­pias reali­da­des”, sos­tu­vo Maria­na “Es muy valio­so el pro­ce­so de recu­pe­rar la memo­ria de los pue­blos y así tam­bién mos­trar que nues­tros pue­blos nun­ca fue­ron patriar­ca­les, sino matriar­ca­les. El patriar­ca­do vino con los barcos”.

Ade­más de las cita­das, par­ti­ci­pa­ron del encuen­tro la lide­re­sa wichi y caci­ca Nancy López; la Minis­tra de las Muje­res, Géne­ros y Diver­si­dad de la Nación, Eli­za­beth Gómez Alcor­ta; la miem­bro de su Con­se­jo Ase­sor, Dora Barran­cos; la Direc­to­ra Nacio­nal de Salud Sexual y Repro­duc­ti­va del Minis­te­rio de Salud de la Nación, Vale­ria Isla, y la Direc­to­ra Eje­cu­ti­va del Fon­do de Muje­res del Sur, Luz Aquilante.

Hacia el cie­rre del encuen­tro trans­mi­ti­do por las redes socia­les de Cató­li­cas por el Dere­cho a Deci­dir, reso­na­ron las pala­bras con­tun­den­tes de la lide­re­sa y acti­vis­ta gua­ra­ní, Edith Mar­tea­re­na: “Que­re­mos apos­tar tam­bién a esta trans­for­ma­ción y que­re­mos ser par­te, que­re­mos ser inclui­das, tene­mos voces y pode­mos ayu­dar a cam­biar, pode­mos ayu­dar a trans­for­mar toda esta his­to­ria de vio­len­cia hacia nues­tros cuer­pos y terri­to­rios. Que­re­mos tener la liber­tad de nues­tros terri­to­rios para que nues­tros cuer­pos tam­bién sean libres”.

Car­ti­lla Cuer­pos y Liber­ta­des. Voces de muje­res indí­ge­nas.

Audios dis­po­ni­bles en Anchor y Spo­tify

Encuen­tro de pre­sen­ta­ción de la Car­ti­lla

Fuen­te: La Tinta