Chile. «ACAB» en 3 tiempos

Por Cris­tó­bal San Mar­tín Gon­zá­lez. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 18 de octu­bre de 2020.

La yuta, los pacos, los perros. Ape­la­ti­vos y adje­ti­vos se mul­ti­pli­can con­for­me nue­vas gene­ra­cio­nes rein­ter­pre­ta­mos el hábi­to del mono­po­lio de la vio­len­cia [1]. A raíz de los even­tos sufri­dos en Chi­le, des­de el 18 de octu­bre de 2019, es nece­sa­rio inha­lar aire –lacri­mó­geno– y man­te­ner la nece­sa­ria com­pos­tu­ra para escri­bir este ensa­yo polí­ti­ca­men­te situa­do, teó­ri­ca­men­te sus­ten­ta­do y empí­ri­ca­men­te sig­ni­fi­ca­ti­vo.

Estos últi­mos ras­gos son tan rele­van­tes como urgen­tes, toda vez que la bur­bu­ja de la aca­de­mia uni­ver­si­ta­ria y sus gre­mios pro­fe­sio­na­les se han dis­tan­cia­do ins­ti­tu­cio­nal­men­te de la coti­dia­ni­dad que afec­ta al común, lle­gan­do inclu­so a legi­ti­mar la tole­ran­cia repre­si­va y el con­trol de las sub­je­ti­vi­da­des [2].

Al con­tra­rio, bien­ve­ni­dos los suje­tos colec­ti­vos [3], muje­res y hom­bres mar­gi­na­dos que, sien­do invi­si­bi­li­za­dos, encau­zan pro­ble­má­ti­cas, inco­mo­di­da­des, dolo­res, deman­das y expec­ta­ti­vas de indi­vi­duos his­tó­ri­ca­men­te situa­dos. Más allá de la crí­ti­ca a la fic­ción libe­ral indi­vi­dua­lis­ta hege­mó­ni­ca, nues­tra apues­ta posee efec­tos éti­cos y retó­ri­cos. He aquí la razón de por qué escri­bir en plu­ral de la pri­me­ra per­so­na –Nos.

Con todo, ¿qué nos suce­dió el 18/​O? Algu­nos perio­dis­tas nos impu­sie­ron el voca­blo del “esta­di­llo social” –será el suje­to his­tó­ri­co quien lo deci­da. La reali­dad des­de enton­ces, en tér­mi­nos poli­cia­les, es que en Chi­le vivi­mos la expli­ci­ta­ción del mono­po­lio de la vio­len­cia, una reac­ción sin anes­te­sia que reve­la la bru­ta­li­dad poli­cial como una reali­dad sis­te­má­ti­ca en con­tra nues­tra. Es decir, la res­pues­ta al 18/​O fue un mero sín­to­ma, la gota que reba­só el vaso: la vio­len­cia poli­cial, por ende, exce­de espa­cial y tem­po­ral­men­te al 18 de octu­bre.

En las pró­xi­mas pági­nas, expli­ca­re­mos en tres tiem­pos por qué aca­bar con la poli­cía, tal como la cono­ce­mos en Chi­le. Para ello, alu­di­re­mos a tres pro­ce­sos con­ca­te­na­dos, de lar­go alien­to, los cua­les pue­den cate­go­ri­zar­se de la siguien­te for­ma: (a) la poli­cía corrup­ta, (b) la poli­cía y los DDHH, © la poli­cía y su des­le­gi­ti­ma­ción. Pero antes, una nece­sa­ria acla­ra­ción.

Sobre la vio­len­cia poli­cial

Abun­dan trans­ver­sa­les con­de­nas a la vio­len­cia, como si de un mani­fies­to való­ri­co se tra­ta­ra; intere­san­te, pero insus­tan­cial. Des­de la psi­co­lo­gía edu­ca­cio­nal y social nos agra­da defi­nir a la vio­len­cia como aquel acto deli­be­ra­do en don­de, asi­mé­tri­ca­men­te, se ejer­ce una fuer­za físi­ca –psi­co­ló­gi­ca o social– des­pro­por­cio­na­da con­tra un Otro [4]. La defi­ni­ción no sólo nos es útil, sino que aco­ta el fenó­meno de la bru­ta­li­dad poli­cial a un even­to espe­cí­fi­co: la asi­me­tría que con­ce­de amplio mar­gen de ven­ta­ja a la poli­cía. Podría­mos con­ti­nuar des­me­nu­zan­do la pro­ble­má­ti­ca de la vio­len­cia, por ejem­plo, hallan­do su géne­sis, pero este no es el espa­cio[5]. Raya para la suma: no cual­quier acto es vio­len­to; así mis­mo, reco­men­da­mos no con­fun­dir vio­len­cia con agre­si­vi­dad.

Aho­ra sí, ¿hable­mos de vio­len­cia? Chi­le habi­ta una vas­ta tra­ma his­tó­ri­ca cimen­ta­da al ale­ro de un mode­lo por­ta­liano-guz­ma­niano –sor­pre­sa: Die­go Por­ta­les y Jai­me Guz­mán – , ya que ambos fun­da­men­tan las bases cons­ti­tu­cio­na­les para la con­for­ma­ción ins­ti­tu­cio­nal de una vio­len­cia lega­li­za­da. Por supues­to, guar­dan­do las dife­ren­cias entre la déca­da del trein­ta del siglo XIX y la déca­da de los ochen­ta del siglo XX, es posi­ble hallar nexos gene­ra­cio­na­les entre una cla­se domi­nan­te y el ethos del suje­to his­tó­ri­co sumi­so que atra­vie­sa dos siglos [6].

¿Ello qué tie­ne de rele­van­te? Lo men­cio­na­mos en la intro­duc­ción: la vio­len­cia poli­cial exce­de espa­cial y tem­po­ral­men­te al 18 de octu­bre, y acu­ña sus ante­ce­den­tes his­tó­ri­cos en un sis­te­má­ti­co rela­to que atra­vie­sa dos­cien­tos años: des­de el ase­si­na­to de Manuel Rodrí­guez has­ta el 18/​O, pasan­do por la ocu­pa­ción de la Arau­ca­nía, la matan­za en la Escue­la San­ta María de Iqui­que y el gol­pe de esta­do de 1973, entre otras glo­rias [7].

Arri­ba­mos, final­men­te, a la post dic­ta­du­ra –los últi­mos 30 pesos – , y será este el esce­na­rio des­de don­de fun­da­men­ta­re­mos los tres tiem­pos de por qué aca­bar con la poli­cía. No pre­ten­de­mos igno­rar el pasa­do, sino plan­tear una crí­ti­ca y una pro­pues­ta con­tem­po­rá­nea, encar­na­da en nues­tra gene­ra­ción. Aho­ra sí, los tres tiem­pos.

La poli­cía corrup­ta

Nos cria­mos bajo el eslo­gan de que Chi­le se enor­gu­lle­cía de poseer a la poli­cía menos corrup­ta de Lati­noa­mé­ri­ca, que los euro­peos se sor­pren­dían de los cara­bi­nie­ri chi­le­nos y que es vir­tual­men­te impo­si­ble sobor­nar a un poli­cía. Nos cabe la para­do­ja, pues: “que no lo vea­mos no sig­ni­fi­ca que no exis­ta”. La corrup­ción pue­de des­atar­se bajo el cie­lo azu­la­do o bien den­tro de los cuar­te­les.

Con­cer­nien­te a ello, CIPER Chi­le publi­có a ini­cios de 2017 una con­tun­den­te reco­pi­la­ción de archi­vos que arro­jan las más de cua­ren­ta aler­tas a pro­pó­si­to de irre­gu­la­ri­da­des inter­nas entre la poli­cía ver­de [8] –natu­ral­men­te, un mate­rial inad­ver­ti­do por la mass media de la tele­vi­sión – , la cual no se ago­ta entre sus párra­fos, sino que pode­mos des­ho­jar­la has­ta des­cu­brir dece­nas de artícu­los que rela­cio­nan “cara­bi­ne­ros” con “corrup­ción” [9]. Y para que el ami­gui­to libe­ral no nos eche mal de ojo, aquí van los datos que tan­to exci­tan: las adver­ten­cias se acu­mu­la­ron entre 2010 y 2017, entre asig­na­cio­nes inde­bi­das, com­pras con sobre­pre­cio, adqui­si­cio­nes ilí­ci­tas, irre­gu­la­res lici­ta­cio­nes, frau­de, millo­na­rias com­pras en TIC (tec­no­lo­gía de infor­ma­ción y comu­ni­ca­ción); la mal­ver­sa­ción ascien­de a ocho mil millo­nes de pesos. Deja­re­mos la polí­ti­ca fic­ción del cálcu­lo a Don Fran­cis­co y su show.

Con todo, el infor­me de CIPER aña­de que varios invo­lu­cra­dos con­ti­nua­ron en la ins­ti­tu­ción, mien­tras que otros se reti­ra­ron impu­nes –bene­fi­cios intac­tos – , pese a las lapi­da­rias con­clu­sio­nes de Con­tra­lo­ría y del Minis­te­rio del Inte­rior. La corrup­ción se reali­zó –¿o se rea­li­za aún? –, a gran esca­la.

Con­ven­ga­mos en que algo hue­le mal. Post 18/​O, abun­da­ron inves­ti­ga­cio­nes y opi­nio­nes res­pec­to a cómo refor­mar esta ins­ti­tu­ción. Lucía Dam­mert y Mau­ri­cio Duce levan­tan, vía CIPER [10], una exhaus­ti­va pro­pues­ta para la refor­ma de Cara­bi­ne­ros, basán­do­se en tres cri­sis: la poli­cía es inefi­caz, posee exce­si­va auto­no­mía, y está des­le­gi­ti­ma­da. Los auto­res diag­nos­ti­can bajo una alar­man­te pre­mi­sa: “Cara­bi­ne­ros no cum­ple sus prin­ci­pa­les fun­cio­nes cons­ti­tu­cio­na­les”. Ello es deli­ca­do, y nóte­se que esbo­za­mos este docu­men­to a cua­ren­ta días del pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te y duran­te la sema­na en que Con­tra­lo­ría recién ha toma­do car­tas en el asun­to: for­mu­lan car­gos con­tra sie­te altos man­dos de la ins­ti­tu­ción [11].

El tópi­co de la poli­cía y la corrup­ción evo­ca dis­cu­sio­nes que van des­de la refor­ma has­ta la refun­da­ción total –los gru­púscu­los que voci­fe­ran “refor­mar”, usual­men­te, nada año­ran cam­biar – ; peor aún, oímos voces que cla­man la “moder­ni­za­ción de las poli­cías”. A pro­pó­si­to de ello, creo que en Lati­noa­mé­ri­ca podría­mos inter­cam­biar las más atro­ces expe­rien­cias que nos ven­die­ron bajo la pro­pa­gan­da de la “moder­ni­za­ción”: así nos metie­ron el neo­li­be­ra­lis­mo y mili­ta­ri­za­ron a las poli­cías.

Para aca­bar con la poli­cía, por tan­to, ni refor­ma ni moder­ni­za­ción bas­tan. Con­tre­ras, Mon­te­ro y Sala­zar lo con­clu­yen en su estu­dio: Cara­bi­ne­ros no es con­tro­la­do exter­na­men­te y, jurí­di­ca­men­te, se adhie­re a un régi­men legal­men­te dife­ren­cia­do[12]. Más atri­bu­cio­nes a una ins­ti­tu­ción inefi­caz y roí­da por la corrup­ción impli­ca­rían una tre­men­da insen­sa­tez.

La poli­cía y los DDHH

Arri­ba­dos a este pun­to, acla­ra­cio­nes pre­vias a una pre­gun­ta que debie­ra estar ya sal­da­da: ¿poseen DDHH las poli­cías y las fuer­zas de orden?, sí, pero aten­ción… debe­mos pre­ci­sar que las vio­la­cio­nes a los DDHH pue­den ser aco­me­ti­das sólo por el Esta­do –en su exten­sión, por sus fuer­zas poli­cia­les – , esto sig­ni­fi­ca que (a) un civil o par­ti­cu­lar no pue­de, lite­ral­men­te, vio­lar los DDHH de un poli­cía, (b) que el encar­ga­do de velar por los dere­chos de los agen­tes poli­cia­les es el mis­mo Esta­do, y © que nin­gún mani­fes­tan­te, even­tual­men­te, per­de­ría sus DDHH come­ta la acción que come­ta [13]. Por favor, no vol­va­mos sobre estos fal­sos dile­mas.

No qui­sié­ra­mos noso­tros revi­sar toda la his­to­ria –muy polí­ti­ca– de Cara­bi­ne­ros en este bre­ve espa­cio, sobre todo con­si­de­ran­do nues­tro obje­ti­vo situa­do a la his­to­ria recien­te, mas es urgen­te reme­mo­rar la géne­sis de fac­to en el ori­gen de esta poli­cía: para echar lec­tu­ra a su nexo con el auto­ri­ta­rio gobierno de Ibá­ñez y su rol polí­ti­co, leer sobre el pro­ta­go­nis­mo de Cara­bi­ne­ros en las cri­sis polí­ti­cas en Chi­le [14], y así barrer­nos la idea de un cua­dro poli­cial “neu­tro”. El naci­mien­to de esta ins­ti­tu­ción está ínti­ma­men­te liga­do a ideas auto­ri­ta­rias.

¿Posee lo ante­rior con­se­cuen­cias?, cree­mos que sí, y el siglo XX está pla­ga­do de tra­ge­dias. No obs­tan­te, es la rela­ción Cara­bi­ne­ros y DDHH el víncu­lo más deli­ca­do, his­tó­ri­ca­men­te hablan­do. Post 18/​O, un acier­to tele­vi­si­vo –un mila­gro– reve­ló cómo se desa­rro­lla­ban talle­res de DDHH en la ins­ti­tu­ción [15]. En resu­men, un equi­po perio­dís­ti­co acce­dió en febre­ro de 2019 a un taller diri­gi­do por cua­tro exper­tos del INDH, quie­nes dic­tan cáte­dra y recrean situa­cio­nes hipo­té­ti­cas. Sugie­ren, por ejem­plo, la deten­ción de un mani­fes­tan­te en una pro­tes­ta públi­ca, quien es lle­va­do a comi­sa­ría, sien­do obli­ga­do a des­nu­dar­se y rea­li­zar sen­ta­di­llas para saber si guar­da algo en su cuer­po. La pre­gun­ta: ¿se ajus­ta el rela­to a un pro­to­co­lo que res­pe­te los DDHH del dete­ni­do? Nos roba­ron has­ta la capa­ci­dad de asom­bro: de un apro­xi­ma­do de 250 cara­bi­ne­ros –for­ma­ción pre­via– un 54,8% está de acuer­do con el rela­to men­cio­na­do, sugi­rien­do que se ajus­ta a un pro­to­co­lo de DDHH.

Este es el ins­tan­te en don­de el ami­gui­to chu­pa­fu­si­les nos inter­pe­la, argu­men­tan­do que ape­nas la mitad apro­bó el rela­to, una mayo­ría aco­ta­da. Muy cier­to es, ami­gui­to, pero suce­de que (1) este gru­po de mues­tra poseía for­ma­ción pre­via en DDHH, (2) según datos del mis­mo estu­dio sólo 14 mil de 60 mil efec­ti­vos cara­bi­ne­ros se han capa­ci­ta­do en DDHH –cómo será el res­to – , y (3) en mate­ria de DDHH menor cono­ci­mien­to hay entre sub­ofi­cia­les, jus­ta­men­te el esca­la­fón mayo­ri­ta­rio que enfren­ta la pro­tes­ta social.

Tareas pen­dien­tes, inclu­so reco­no­ci­das por la coro­nel Kari­na Soza, de la Direc­ción de DDHH en Cara­bi­ne­ros[16]: tópi­cos de tor­tu­ra, des­apa­ri­cio­nes for­za­das, y temas de memo­ria. Asun­tos de his­to­ria y memo­ria por­que, todo indi­ca, la liga­zón de Cara­bi­ne­ros con el auto­ri­ta­ris­mo recien­te con­ti­núa sien­do grue­sa[17], una tarea pen­dien­te inclu­so para los gobier­nos de la post dic­ta­du­ra. Con todo, una sín­te­sis de las vio­la­cio­nes a los DDHH, tras el 18/​O, pode­mos hallar­la en los infor­mes de Amnis­tía Inter­na­cio­nal y Human Rights Watch: el indis­cu­ti­ble diag­nós­ti­co que cae como bal­de de agua fría sobre el oasis del “demó­cra­ta” Sebas­tián Piñe­ra es la con­clu­sión uná­ni­me de sis­te­ma­ti­ci­dad de vio­la­cio­nes a los DDHH en Chi­le[18].

La poli­cía ver­de posee una yaya, su carác­ter mili­ta­ri­za­do. Esto no es nin­gún inven­to. Cual­quier pati­pe­la­do –como nos bau­ti­za­ra la “hono­ra­ble” JVR– pue­de bus­car la Ley Orgá­ni­ca de Cara­bi­ne­ros y leer, tex­tual­men­te, que la ins­ti­tu­ción es “poli­cial téc­ni­ca y de carác­ter mili­tar”[19]. Pen­sa­mos que la dis­po­si­ción legal no es tan gra­ve como el uso –abu­so– que de ella se extrae: con­te­ner la rabia de los mar­gi­na­dos[20]. Así, en las demo­cra­cias con­tem­po­rá­neas asis­ti­mos a una mili­ta­ri­za­ción de las poli­cías, ten­den­cia que reac­cio­na a la mar­gi­na­li­za­ción den­tro de las urbes[21]; en otras pala­bras, ya no se edi­fi­can muros para man­te­ner afue­ra a la bar­ba­rie, sino que se la inser­ta den­tro, en bol­so­nes de pobre­za.

Ante el avan­ce de la mili­ta­ri­za­ción poli­cial, ¿qué hace­mos con los DDHH? Clau­dio Fuen­tes hace un lla­ma­do a des­mi­li­ta­ri­zar Cara­bi­ne­ros, basán­do­se en un tene­bro­so diag­nós­ti­co: pri­me­ro, exis­te un pro­ble­ma de nula ges­tión civil en dicha ins­ti­tu­ción; segun­do, su doble jerar­quía dife­ren­cia­da no acep­ta répli­ca entre agen­tes; ter­ce­ro, son Cara­bi­ne­ros quie­nes defi­nen sus pro­pias prio­ri­da­des y estra­te­gias[22]. Esto es deli­ca­do por una razón exter­na y otra inter­na: res­pec­ti­va­men­te, quién con­tro­la a los con­tro­la­do­res y la obje­ción de con­cien­cia. Con­cer­nien­te a esta últi­ma, nos pare­ce gra­cio­so cómo cier­tos gru­púscu­los –como los auto­de­no­mi­na­dos “pro­vi­da”– abu­san de ella, pero la des­car­tan cuan­do un pela­do es obli­ga­do a dis­pa­rar con­tra ciu­da­da­nos des­ar­ma­dos: “sólo seguía órde­nes”, mal argu­men­tan.

En fin, con datos duros sobre la mesa, ¿qué hacer? Para aca­bar con la poli­cía, tres nue­vas medi­das con­cre­tas: (1) edu­car­los sus­tan­ti­va y trans­ver­sal­men­te en dere­chos huma­nos y memo­ria his­tó­ri­ca, (2) des­mi­li­ta­ri­zar­los, y (3) con­trol efec­ti­vo por par­te de los pode­res del Esta­do (no por el gobierno de turno).

La poli­cía y su des­le­gi­ti­ma­ción

Des­co­no­ce­mos si esta temá­ti­ca se tra­du­ce en un fenó­meno mun­dial, pero en Chi­li­to, al menos, el dato es con­tun­den­te: pos­tu­la­cio­nes a Cara­bi­ne­ros des­cien­den un 71%. El Sub­se­cre­ta­rio J. F. Galli se tiró los pelos y decla­ró que harán fal­ta muchos efec­ti­vos para hacer fren­te –¿hacer fren­te a qué?, nos pre­gun­ta­mos – , ante lo cual el gobierno estu­dia una “nue­va carre­ra poli­cial” sin dis­mi­nuir los están­da­res[23]. No sabe­mos qué les ofre­ce­rán a los noví­si­mos pos­tu­lan­tes, pero cier­ta­men­te las pala­bras de Galli resue­nan como ame­na­za cuan­do decla­ra “no habrá segu­ri­dad públi­ca si no hay cara­bi­ne­ros”.

Sea­mos jus­tos, en todo caso, pues el des­cen­so para con­ver­tir­se en yuta bien podría expli­car­se por múl­ti­ples cau­sas, no nece­sa­ria­men­te una repul­sión hacia la ins­ti­tu­ción. Sin embar­go, la cifra no es menor: de for­ma cons­tan­te, las pos­tu­la­cio­nes des­cien­den, año a año, entre un 5% y un 10%, por lo que se dedu­ce que el actual 71% es efec­to direc­to del levan­ta­mien­to de octu­bre pasa­do. Tan­to es así que los actua­les pos­tu­lan­tes repre­sen­tan mera­men­te un 29% del año ante­rior. Los datos yacen en el mis­mo noti­ción.

No es para menos. Duran­te las dos pri­me­ras sema­nas del levan­ta­mien­to se dis­pa­ra­ron 104 mil tiros por esco­pe­tas anti­dis­tur­bios; y si el núme­ro no nos dice nada, sépa­se que duran­te todo el año 2018 se dis­pa­ra­ron 2.500 tiros[24]. Esto lo infor­ma la mis­mí­si­ma ins­ti­tu­ción, y si a ello aña­di­mos la tra­ge­dia de los trau­mas ocu­la­res, obte­ne­mos un tene­bro­so esce­na­rio en don­de el pino­che­tis­mo recal­ci­tran­te pue­de hacer gár­ga­ras de satis­fac­ción.

Siem­pre nos hemos cues­tio­na­do por qué una fami­lia explo­ta­da u opri­mi­da envia­ría a uno de sus miem­bros a engro­sar las filas del ejér­ci­to o la poli­cía. Cues­tio­nar es sen­ci­llo, mas la reali­dad nos dic­ta que aven­tu­rar­se a una carre­ra mili­tar o poli­cial sig­ni­fi­ca una mejo­ra en la cali­dad de vida, segu­ri­dad, salud y pen­sión dig­na. Así, no es sor­pre­si­vo que un grue­so con­tin­gen­te de efec­ti­vos pro­ven­ga de sec­to­res mar­gi­na­dos u opri­mi­dos; lo alar­man­te es que, inclu­so den­tro, las dife­ren­cias estra­ti­fi­ca­das se refle­jan entre esca­la­fo­nes de sub­ofi­cia­les y ofi­cia­les, repro­du­cien­do la domi­na­ción polí­ti­ca. Nos hemos cues­tio­na­do por qué una fami­lia se iden­ti­fi­ca­ría con el gru­po opre­sor, pero la pre­gun­ta debie­ra refor­mu­lar­se: ¿cómo hacer para rena­cio­na­li­zar las fuer­zas de nues­tros jóve­nes a su lugar de ori­gen?[25]

Todos sabe­mos, sin embar­go, que exis­te una per­pe­tua, rebel­de y fecun­da ver­tien­te en la des­le­gi­ti­ma­ción que sufre la poli­cía ver­de, un suje­to his­tó­ri­co que nos exce­de como chi­le­nos y no hemos aún men­cio­na­do. Eduar­do Klein lo sin­te­ti­za en su poe­ma Eme, y refie­re al pri­mer mie­do que en Chi­le comien­za con esa letra: Mapu­che[26].

Alu­dir a “nues­tros” pue­blos ori­gi­na­rios mapu­ches nos evo­ca tan­ta vis­ce­ra­li­dad, que redo­bla­mos esfuer­zos para con­ser­var la com­pos­tu­ra. En la his­to­ria recien­te, el Wall­ma­pu es fatal­men­te aso­cia­do a con­cep­tos como Coman­do Jun­gla, Ope­ra­ción Hura­cán, Camio­ne­ros, Mon­ta­jes, Cami­lo Catri­llan­ca. No nos intere­sa hilar el deta­lle noti­cio­so de cada hito, sino com­pren­der sus con­se­cuen­cias en pers­pec­ti­va: (a) cómo una poli­cía que se supo­ne de exce­len­cia se ve diez­ma­da por la resis­ten­cia mapu­che[27], (b) cómo cada acción de la ins­ti­tu­ción se tra­du­ce en un auto­sa­bo­ta­je, y © cómo cara­bi­ne­ros se gana el repu­dio nacio­nal –plu­ri­na­cio­nal– a cada ope­ra­ción que aco­me­te en la zona.

Por una par­te, para asi­mi­lar la gue­rra que el huin­ca le ha decla­ra­do al Wall­ma­pu, es nece­sa­rio enten­der cómo fun­cio­nan los agen­tes infil­tra­dos, sus poli­cías encu­bier­tos, el segui­mien­to a ter­ce­ros –sin per­mi­so judi­cial – , el usu­fruc­to de fon­dos reser­va­dos y la ley anti­te­rro­ris­ta[28]. Por otra par­te, para asi­mi­lar el des­ca­la­bro interno que ha sig­ni­fi­ca­do en la ins­ti­tu­ción, es nece­sa­rio com­pren­der: las vio­la­cio­nes a los DDHH en el Wall­ma­pu, la insu­fi­cien­cia de pro­to­co­los, el rol deco­ra­ti­vo del gene­ral Rozas, el fra­ca­so del Coman­do Jun­gla y la Ope­ra­ción Hura­cán, los mon­ta­jes, la sali­da de Villa­lo­bos, el uso de chat para incul­par a ter­ce­ros y el ase­si­na­to de Catri­llan­ca[29]. Nos que­da un des­fal­co total en Cara­bi­ne­ros: la furia inter­na, la caren­cia de lide­raz­go y la inexis­ten­cia de moti­va­ción.

Si noso­tros fué­ra­mos cara­bi­ne­ros –no lo somos, estu­dia­mos– esta­ría­mos muy rabio­sos, y no es para menos. No obs­tan­te, más rabio­sos esta­ría­mos en con­tra de los supe­rio­res y en con­tra de las coa­li­cio­nes gober­nan­tes, sobre todo aque­llas que se sacan la foto de rigor, pero al menor indi­cio de irre­gu­la­ri­dad aban­do­nan el buque y sacri­fi­can al Minis­tro del Inte­rior. Se cua­ja, enton­ces, un males­tar den­tro de la ins­ti­tu­ción; afue­ra, mien­tras tan­to, el vul­go ni siquie­ra los res­pe­ta.

Para aca­bar con la poli­cía, con­clu­yen­do este ter­cer tiem­po, no han sido nece­sa­rias tra­mas ni encru­ci­ja­das popu­la­res. Bas­tó una ins­ti­tu­ción que cava­ra su pro­pia tum­ba, des­le­gi­ti­mán­do­se a par­tir de sus actos y de las con­tra­dic­cio­nes inter­nas a nues­tra socie­dad. A veces, la poli­cía se aca­ba a sí mis­ma.

Refle­xio­nes fina­les

Dos acla­ra­cio­nes que exce­den a la poli­cía. Pri­me­ro, nos hemos diver­ti­do bro­mean­do a pro­pó­si­to de los cole­gas perio­dis­tas; todo ha sido una gene­ra­li­za­ción for­za­da, ya que deben dis­tin­guir­se: hay perio­dis­tas fara­las y Perio­dis­tas. Los pri­me­ros habi­tan la bur­bu­ja de la mass media y devie­nen meros por­ta­vo­ces de “gen­te bien”; los segun­dos, en cam­bio, aún pue­den con­si­de­rar­se legí­ti­mos soca­va­do­res –esos que salen en bol­sas y muer­tos cuan­do tocan los intere­ses de la oli­gar­quía lati­no­ame­ri­ca­na – , una estir­pe en extin­ción[30].

Segun­do, ema­na en Chi­le –y occi­den­te– una reac­ción[31] ultro­na a las deman­das y expre­sio­nes inor­gá­ni­cas de los mar­gi­na­dos y des­pla­za­dos: por­ta­ron suás­ti­cas, vis­tie­ron sába­nas blan­cas, pro­pi­cia­ron gol­pes de esta­do, ame­na­za­ron a mari­qui­tas en el ter­cer mun­do y, hoy, admi­ran líde­res “polí­ti­ca­men­te inco­rrec­tos” mien­tras enar­bo­lan extra­ñas ban­de­ras de ser­pien­tes liber­ta­rias y supre­ma­cis­tas. No se requie­ren citas ni refe­ren­cias, todos sabe­mos que estos puña­dos poseen nom­bres, ape­lli­dos, par­ti­dos, cana­les en You­Tu­be y pági­nas de shit­pos­ting. Nues­tra labor es urgen­te para las nue­vas gene­ra­cio­nes, toda vez que un ado­les­cen­te pue­de fas­ci­nar­se cómo­da­men­te entre sus “opi­nó­lo­gos” ver­bo­rrei­cos[32].

Aho­ra sí, ¿cómo aca­bar con la poli­cía? “ACAB en tres tiem­pos” nos ha ser­vi­do de guía diag­nós­ti­ca para suge­rir tres nudos crí­ti­cos –como dicen los pro­fes uni­ver­si­ta­rios– entre cara­bi­ne­ros: su corrup­ción, su ten­sión con los dere­chos huma­nos y su des­le­gi­ti­ma­ción. Res­pec­to al pri­mer tiem­po, ni refor­ma ni moder­ni­za­ción bas­tan, ya que ambas resue­nan a la “ale­gría” que nos ven­die­ron bajo el arcoí­ris; Chi­le debe reto­mar el voca­blo de la refun­da­ción. Res­pec­to al segun­do tiem­po, se requie­re, den­tro, una edu­ca­ción sus­tan­ti­va y trans­ver­sal en memo­ria y dere­chos huma­nos, des­mi­li­ta­ri­za­ción y con­trol efec­ti­vo por par­te de los tres pode­res del Esta­do. Res­pec­to al ter­cer tiem­po, este ha ser­vi­do más como mani­fies­to y des­crip­ción que como tipi­fi­ca­ción de medi­das con­cre­tas.

A un año del levan­ta­mien­to popu­lar inor­gá­ni­co de octu­bre, muchas vici­si­tu­des nos han atra­ve­sa­do: la cri­sis, los toques de que­da, los mili­cos en la calle, la pola­ri­za­ción, la pan­de­mia, la cua­ren­te­na, el ple­bis­ci­to. ¿Dón­de yace el enemi­go pode­ro­so?, para efec­tos de nues­tro ensa­yo, la poli­cía ver­de cons­ti­tu­ye uno de los tan­tos pode­ro­sos enemi­gos –la PDI mere­ce otro sinies­tro docu­men­to – , por su opo­si­ción de cla­se a los intere­ses de nues­tro Suje­to His­tó­ri­co. El males­tar vis­ce­ral es com­pren­si­ble, mas siem­pre es sig­ni­fi­ca­ti­vo notar que muchos de sus efec­ti­vos per­te­ne­cen a nues­tros gru­pos y estra­tos, ¿qué hacer con ellos?[33]. Res­pi­re­mos aire lacri­mó­geno y man­ten­ga­mos la com­pos­tu­ra: tar­de o tem­prano, la pan­de­mia aca­ba­rá –como esta poli­cía– y reple­ta­re­mos las calles nue­va­men­te para abra­zar­nos en Pla­za Dig­ni­dad.

[1] Cf. Max Weber, “La polí­ti­ca como voca­ción”, El Polí­ti­co y el Cien­tí­fi­co, Madrid, Alian­za Edi­to­rial, 2012.

[2] Véa­se una crí­ti­ca polí­ti­ca a la buro­cra­cia ins­ti­tu­cio­nal, gre­mial y uni­ver­si­ta­ria en Car­los Pérez Soto, “Psi­co­lo­gía y Epis­te­mo­lo­gía”, Sobre la Con­di­ción Social de la Psi­co­lo­gía, San­tia­go, LOM Edi­cio­nes, 2009.

[3] No es vago reto­mar el con­cep­to de un Suje­to His­tó­ri­co. Inclu­so pre­vio a los his­to­ria­do­res mar­xis­tas ingle­ses –no estruc­tu­ra­lis­tas– y antes del mis­mí­si­mo Marx, es posi­ble ya ras­trear la idea del folk­geist en el con­tex­to del idea­lis­mo ale­mán. Apos­ta­mos a una recu­pe­ra­ción de este con­cep­to, real y sus­tan­cial.

[4] No nega­mos que la vio­len­cia sea un con­cep­to en dispu­ta, pero la cate­go­ría refe­ren­cia­da acla­ra la expe­rien­cia de la bru­ta­li­dad poli­cial: inten­ción, asi­me­tría y fuer­za des­pro­por­cio­na­da. Véan­se los apor­tes de Neva Mili­cic y Ana María Arón, Cli­ma social esco­lar y desa­rro­llo per­so­nal, San­tia­go, Edi­cio­nes UC, 2017, apli­ca­do al con­tex­to edu­ca­cio­nal.

[5] En todo caso, para una expli­ca­ción rotun­da­men­te más sus­tan­cial que cual­quier paper inde­xa­do, óiga­se la obra de Por­ta­voz, Dón­de empie­za. Nos pare­ce la apues­ta más con­tun­den­te en hallar el ori­gen de la vio­len­cia.

[6] En su afán buro­crá­ti­co, la aca­de­mia nos exi­ge refe­ren­ciar y citar ideas aje­nas. Un aná­li­sis his­tó­ri­co res­pec­to a las con­tra­dic­cio­nes entre cla­ses y pode­res, a lo lar­go de dos siglos, pue­de hallar­se en Julio Pin­to y Gabriel Sala­zar, His­to­ria Con­tem­po­rá­nea de Chi­le, LOM Edi­cio­nes, 2010.

[7] Por supues­to, rea­li­za­mos aquí un símil entre las fuer­zas repre­si­vas del ejér­ci­to, las poli­cías, cara­bi­ne­ros y FFAA, a pesar de que nues­tro ensa­yo alu­da explí­ci­ta­men­te a cara­bi­ne­ros.

[8] El infor­me com­ple­to pode­mos hallar­lo bajo la auto­ría de Gabrie­la Piza­rro, “Corrup­ción en Cara­bi­ne­ros: las más de 40 aler­tas que nadie qui­so escu­char”, en CIPER Chi­le, San­tia­go, 16 de mar­zo de 2017, extraí­do de https://​www​.ciper​chi​le​.cl/​2​0​1​7​/​0​3​/​1​6​/​c​o​r​r​u​p​c​i​o​n​-​e​n​-​c​a​r​a​b​i​n​e​r​o​s​-​l​a​s​-​m​a​s​-​d​e​-​4​0​-​a​l​e​r​t​a​s​-​q​u​e​-​n​a​d​i​e​-​q​u​i​s​o​-​e​s​c​u​c​h​ar/

[9] Paco­ga­te debe la mejor eti­que­ta que titu­la la vario­pin­ta corrup­ción de esta corroí­da poli­cía. Bus­que usted los voca­blos de corrup­ción y cara­bi­ne­ros para hallar un sin­fín de repor­ta­jes, anun­cios, noti­cias y aler­tas.

[10] El deta­lla­do docu­men­to exce­de a la coyun­tu­ra de la vio­len­cia poli­cial des­ata a fina­les del año 2019: Lucía Dam­mert y Mau­ri­cio Duce, “Pro­pues­tas para ini­ciar un pro­ce­so de refor­ma a Cara­bi­ne­ros de Chi­le”, en CIPER Chi­le, San­tia­go, 26 de noviem­bre de 2019, extraí­do de https://​www​.ciper​chi​le​.cl/​2​0​1​9​/​1​1​/​2​6​/​p​r​o​p​u​e​s​t​a​s​-​p​a​r​a​-​i​n​i​c​i​a​r​-​u​n​-​p​r​o​c​e​s​o​-​d​e​-​r​e​f​o​r​m​a​-​a​-​c​a​r​a​b​i​n​e​r​o​s​-​d​e​-​c​h​i​le/

[11] Nos que­da seguir ras­tro a esta iné­di­ta deci­sión de Con­tra­lo­ría: Nés­tor Abur­to, “Cara­bi­ne­ros: Con­tra­lo­ría for­mu­la car­gos a 7 gene­ra­les del Alto Man­do por esta­lli­do social del 18‑O”, en Bio­bío Chi­le, San­tia­go, 11 de sep­tiem­bre de 2020, extraí­do de https://​www​.bio​bio​chi​le​.cl/​e​s​p​e​c​i​a​l​/​r​e​p​o​r​t​a​j​e​s​/​2​0​2​0​/​0​9​/​1​1​/​c​a​r​a​b​i​n​e​r​o​s​-​c​o​n​t​r​a​l​o​r​i​a​-​f​o​r​m​u​l​a​-​c​a​r​g​o​s​-​a​-​7​-​g​e​n​e​r​a​l​e​s​-​d​e​l​-​a​l​t​o​-​m​a​n​d​o​-​p​o​r​-​e​s​t​a​l​l​i​d​o​-​s​o​c​i​a​l​-​d​e​l​-18 – 0.shtml

[12] Pablo Con­tre­ras, Ricar­do Mon­te­ro y Sebas­tián Sala­zar, “Cara­bi­ne­ros: una ins­ti­tu­ción que (legal­men­te) se man­da sola”, en CIPER Chi­le, San­tia­go, 30 de enero de 2020, extraí­do de https://​www​.ciper​chi​le​.cl/​2​0​2​0​/​0​1​/​3​0​/​c​a​r​a​b​i​n​e​r​o​s​-​u​n​a​-​i​n​s​t​i​t​u​c​i​o​n​-​q​u​e​-​l​e​g​a​l​m​e​n​t​e​-​s​e​-​m​a​n​d​a​-​s​o​la/

[13] Lo refe­ren­cia­do posee docu­men­ta­ción a estan­te lleno; no es sobre­in­ter­pre­ta­ción, sino una lite­ra­li­dad. Comen­ce­mos revi­san­do lo bási­co en Bár­ba­ra Barre­ra, “10 pre­gun­tas y res­pues­tas para enten­der qué son los DDHH”, U. Chi­le, San­tia­go, 7 de noviem­bre de 2019, extraí­do de https://​www​.uchi​le​.cl/​n​o​t​i​c​i​a​s​/​1​5​9​0​1​6​/​1​0​-​p​r​e​g​u​n​t​a​s​-​y​-​r​e​s​p​u​e​s​t​a​s​-​p​a​r​a​-​e​n​t​e​n​d​e​r​-​q​u​e​-​s​o​n​-​l​o​s​-​d​e​r​e​c​h​o​s​-​h​u​m​a​nos

[14] Reco­men­da­mos revi­sar el bre­ve, aun­que con­tun­den­te, tra­ba­jo de Danny Mon­sál­vez y Mario Val­dés, “El pro­ta­go­nis­mo de Cara­bi­ne­ros de Chi­le en las cri­sis polí­ti­cas des­de el tér­mino del gobierno de Ibá­ñez del Cam­po al Movi­mien­to del Gene­ral Arios­to Herre­ra”, en Tiem­po y Espa­cio, No. 16, Uni­ver­si­dad del Bio­bío, 2006.

[15] Mar­ta Esca­lo­na, “¿Cómo se pre­pa­ran y cuán­to saben? Así es un taller de DDHH en Cara­bi­ne­ros”, en CHVNOTICIAS, San­tia­go, 27 de noviem­bre de 2019, extraí­do de https://​www​.chv​no​ti​cias​.cl/​r​e​p​o​r​t​a​j​e​s​/​c​o​m​o​-​e​s​-​t​a​l​l​e​r​-​d​d​-​h​h​-​c​a​r​a​b​i​n​e​r​o​s​_​2​0​1​9​1​1​27/

[16] Sus decla­ra­cio­nes están en el mis­mo acier­to perio­dís­ti­co. Así mis­mo, por su “mayor” baga­je en mate­ria de DDHH es noto­ria su inmi­nen­te apa­ri­ción en pren­sa, toda vez que debe “salir a dar expli­ca­cio­nes”.

[17] Dos opi­nio­nes vin­cu­lan a Cara­bi­ne­ros con valo­res anti­de­mo­crá­ti­cos y el pino­che­tis­mo. Una ema­na de Enri­que Villa­nue­va, “Las Fuer­zas Arma­das siguen sien­do pino­che­tis­tas”, en Dia­rio Uni­ver­si­dad de Chi­le, San­tia­go, 24 de julio de 2017, extraí­do de http://​radio​.uchi​le​.cl/​2​0​1​7​/​0​7​/​2​4​/​l​a​s​-​f​u​e​r​z​a​s​-​a​r​m​a​d​a​s​-​s​i​g​u​e​n​-​s​i​e​n​d​o​-​p​i​n​o​c​h​e​t​i​s​t​as/ Otra crí­ti­ca sur­ge de Car­los Huneeus, “Cara­bi­ne­ros ha lle­ga­do a un gra­de de auto­no­mía incom­pa­ti­ble con la demo­cra­cia”, en Pala­bra Públi­ca, San­tia­go, 28 de diciem­bre de 2018.

[18] Una exhaus­ti­va revi­sión de los infor­mes pode­mos hallar­la en Clau­dio Nash, “La vio­len­cia esta­tal y sus res­pon­sa­bles en los infor­mes sobre dere­chos huma­nos”, en CIPER Chi­le, San­tia­go, 2 de diciem­bre de 2019, extraí­do de https://​www​.ciper​chi​le​.cl/​2​0​1​9​/​1​2​/​0​2​/​l​a​-​v​i​o​l​e​n​c​i​a​-​e​s​t​a​t​a​l​-​y​-​s​u​s​-​r​e​s​p​o​n​s​a​b​l​e​s​-​e​n​-​l​o​s​-​i​n​f​o​r​m​e​s​-​s​o​b​r​e​-​d​e​r​e​c​h​o​s​-​h​u​m​a​n​os/

[19] Ley No. 18.961, “Ley Orgá­ni­ca Cons­ti­tu­cio­nal de Cara­bi­ne­ros”, en Biblio­te­ca del Con­gre­so Nacio­nal, mar­zo de 1990 (actua­li­za­ción de febre­ro de 2020).

[20] Nues­tra hipó­te­sis es que el 18/​O fue un levan­ta­mien­to popu­lar inor­gá­ni­co –caren­te de orga­ni­za­ción– que debie­ra mutar hacia un movi­mien­to orgá­ni­co con explí­ci­tos obje­ti­vos socio­eco­nó­mi­cos y polí­ti­cos.

[21] Hay un tex­to fabu­lo­so que revi­sa todo aque­llo que la “triun­fal” socie­dad de libre mer­ca­do ocul­ta bajo la alfom­bra, para­dó­ji­ca­men­te den­tro de las ciu­da­des más exi­to­sas: Loïc Wac­quant, Parias Urba­nos. Mar­gi­na­li­dad en la ciu­dad del mile­nio, Bue­nos Aires, Manan­tial, 2001.

[22] Clau­dio Fuen­tes, “Tarea urgen­te: des­mi­li­ta­ri­zar Cara­bi­ne­ros”, en CIPER Chi­le, San­tia­go, 23 de enero de 2019, extraí­do de https://​www​.ciper​chi​le​.cl/​2​0​1​9​/​0​1​/​2​3​/​t​a​r​e​a​-​u​r​g​e​n​t​e​-​d​e​s​m​i​l​i​t​a​r​i​z​a​r​-​c​a​r​a​b​i​n​e​r​os/

[23] La revi­sión deta­lla­da yace en El Mer­cu­rio; aquí hemos reu­ni­do la infor­ma­ción más nota­ble, por­que no posee­mos una sus­crip­ción a ese pas­quín: Emol, “Brus­ca caí­da en las pos­tu­la­cio­nes a la Escue­la de Cara­bi­ne­ros: bajan un 71% lue­go de la cri­sis social”, en El Mer­cu­rio, San­tia­go, 6 de sep­tiem­bre de 2020, extraí­do de: https://​www​.emol​.com/​n​o​t​i​c​i​a​s​/​N​a​c​i​o​n​a​l​/​2​0​2​0​/​0​9​/​0​6​/​9​9​7​1​5​4​/​B​r​u​s​c​a​-​c​a​i​d​a​-​p​o​s​t​u​l​a​c​i​o​n​e​s​-​E​s​c​u​e​l​a​-​C​a​r​a​b​i​n​e​r​o​s​.​h​tml

[24] Mau­ri­cio Wei­bel y Matías Jara, “Cara­bi­ne­ros reve­la que dis­pa­ró 104 mil tiros de esco­pe­ta en las pri­me­ras dos sema­nas del esta­lli­do social”, en CIPER Chi­le, San­tia­go, 18 de agos­to de 2020, extraí­do de https://​www​.ciper​chi​le​.cl/​2​0​2​0​/​0​8​/​1​8​/​c​a​r​a​b​i​n​e​r​o​s​-​r​e​v​e​l​a​-​q​u​e​-​d​i​s​p​a​r​o​-​1​0​4​-​m​i​l​-​t​i​r​o​s​-​d​e​-​e​s​c​o​p​e​t​a​-​e​n​-​l​a​s​-​p​r​i​m​e​r​a​s​-​d​o​s​-​s​e​m​a​n​a​s​-​d​e​l​-​e​s​t​a​l​l​i​d​o​-​s​o​c​i​al/

[25] Es inevi­ta­ble recor­dar el caso del rebel­de sol­da­do David Velo­so, quien se negó a par­ti­ci­par del esta­do de emer­gen­cia; lue­go de ser dete­ni­do, fue dado de baja y hoy resi­de en su comu­ni­dad. Tarea pen­dien­te para noso­tros, pues aquí hay cier­ta soli­da­ri­dad de cla­se dig­na de ser ana­li­za­da: Clau­dio Sil­va, “Ejér­ci­to deter­mi­nó baja del sol­da­do David Velo­so que se nega­ra a par­ti­ci­par del esta­do de emer­gen­cia”, en ADN, San­tia­go, 12 de noviem­bre de 2019, extraí­do de https://​www​.adn​ra​dio​.cl/​n​a​c​i​o​n​a​l​/​2​0​1​9​/​1​1​/​1​2​/​e​j​e​r​c​i​t​o​-​d​e​t​e​r​m​i​n​o​-​b​a​j​a​-​d​e​l​-​s​o​l​d​a​d​o​-​d​a​v​i​d​-​v​e​l​o​s​o​-​q​u​e​-​s​e​-​n​e​g​a​r​a​-​a​-​p​a​r​t​i​c​i​p​a​r​-​d​e​l​-​e​s​t​a​d​o​-​d​e​-​e​m​e​r​g​e​n​c​i​a​-​3​9​7​8​0​8​2​.​h​tml

[26] Eduar­do Klein, “Eme”, en Nue­va Anto­lo­gía, Tal­ca, Pue­blo­cul­to, 2017.

[27] Nota men­tal: por favor, nun­ca más lla­mar­los “arau­ca­nos”.

[28] Véan­se sie­te infor­mes reser­va­dos, en Nico­lás Sepúl­ve­da, “Infor­mes reser­va­dos de Cara­bi­ne­ros: así se infil­tran los agen­tes encu­bier­tos en la zona mapu­che”, en CIPER Chi­le, San­tia­go, 8 de agos­to de 2019, extraí­do de https://​www​.ciper​chi​le​.cl/​2​0​1​9​/​0​8​/​0​8​/​i​n​f​o​r​m​e​s​-​r​e​s​e​r​v​a​d​o​s​-​d​e​-​c​a​r​a​b​i​n​e​r​o​s​-​a​s​i​-​s​e​-​i​n​f​i​l​t​r​a​n​-​l​o​s​-​a​g​e​n​t​e​s​-​e​n​c​u​b​i​e​r​t​o​s​-​e​n​-​l​a​-​z​o​n​a​-​m​a​p​u​c​he/

[29] Un diag­nós­ti­co robus­to de lo men­cio­na­do pode­mos hallar­lo en Móni­ca Gon­zá­lez, “Furia des­ata­da en Cara­bi­ne­ros: fue­ra de con­trol y sin pilo­to”, en CIPER Chi­le, San­tia­go, 12 de noviem­bre de 2019, extraí­do de https://​www​.ciper​chi​le​.cl/​2​0​1​9​/​1​1​/​1​2​/​f​u​r​i​a​-​d​e​s​a​t​a​d​a​-​e​n​-​c​a​r​a​b​i​n​e​r​o​s​-​f​u​e​r​a​-​d​e​-​c​o​n​t​r​o​l​-​y​-​s​i​n​-​p​i​l​o​to/

[30] Cual­quier pro­fe­sio­nal com­pro­me­ti­do en las cien­cias socia­les y las huma­ni­da­des debie­ra sope­sar­se epis­te­mo­ló­gi­ca, éti­ca y polí­ti­ca­men­te en Car­los Pérez Soto, Sobre un con­cep­to his­tó­ri­co de cien­cia. De la epis­te­mo­lo­gía actual a la dia­léc­ti­ca, San­tia­go, LOM Edi­cio­nes, 2008.

[31] No con­fun­dir con el con­ser­va­du­ris­mo. Este es, por defi­ni­ción, anti­rre­vo­lu­cio­na­rio, sin dis­po­si­ción a los cam­bios apre­su­ra­dos; los reac­cio­na­rios, en cam­bio, abu­san de la retó­ri­ca revo­lu­cio­na­ria y tie­nen por obje­ti­vo “vol­ver” a un esta­do ante­rior, recu­pe­rar, res­tau­rar, res­ta­ble­cer.

[32] Este no es el espa­cio para expla­yar­nos, pero gran par­te de la impron­ta en estos gru­pos se basa en el vita­lis­mo de pen­sa­do­res y lite­ra­tos como Nietz­sche, una filo­so­fía que pro­mue­ve “el deseo por el deseo”, esto es, luchar por luchar, y lue­go des­pre­ciar al Otro. Oja­lá tuvié­ra­mos más espa­cios para des­ple­gar esta adver­ten­cia.

[33] Nóte­se que ni siquie­ra desa­rro­lla­mos aquí el ver­gon­zo­so actuar, par­cial, de esta poli­cía ante mani­fes­ta­cio­nes acae­ci­das “de Pla­za Dig­ni­dad hacia arri­ba”.

Fuen­tes: Car​caj​.cl /​/​Rebe­lión