Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 14 sep­tiem­bre de 2020.

Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mia­les, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Enfo­que Sin­di­cal, Línea Sin­di­cal , Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cia ACTA, Agen­cias.

Tra­ba­ja­do­res de Cres­ta Roja pro­tes­tan

Diri­gen­tes del Movi­mien­to de Empre­sas Recu­pe­ra­das y tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos de Cres­ta Roja se mani­fes­ta­ban esta maña­na en la sede del Minis­te­rio de la Pro­duc­ción, en recla­mo de la «aper­tu­ra de una mesa de tra­ba­jo» para la solu­ción del con­flic­to que lle­va más de cin­co años en esa empre­sa ali­men­ti­cia 14/​09/​2020

La pro­tes­ta se desa­rro­lla­ba fren­te a la sede de la car­te­ra de Pro­duc­ción, ubi­ca­da en la ave­ni­da Dia­go­nal Nor­te 250, a metros de Pla­za de Mayo.

Car­los Sta­siuk, voce­ro de los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos de Cres­ta Roja, infor­mó a Télam que espe­ran que las auto­ri­da­des del Minis­te­rio los reci­ban por­que nece­si­tan «una res­pues­ta del Gobierno» res­pec­to a «cuán­do se va a armar la mesa de tra­ba­jo pro­me­ti­da por el secre­ta­rio de Indus­tria» de la Nación, Ariel Scha­le.

Los tra­ba­ja­do­res de Cres­ta Roja vie­nen man­te­nien­do un lar­go con­flic­to que comen­zó en 2016 en defen­sa de los pues­tos de tra­ba­jo, cuan­do el expre­si­den­te Mau­ri­cio Macri, jun­to a la exgo­ber­na­do­ra María Euge­nia Vidal, les pro­me­tió en un acto públi­co, la reac­ti­va­ción de la plan­ta ubi­ca­da en el par­ti­do bonae­ren­se de Este­ban Eche­ve­rría.

«Ya han pasa­do más de cin­co años y noso­tros segui­mos en la calle con nues­tras fami­lias. Pedi­mos al Gobierno agi­li­ce de una vez los trá­mi­tes para que vol­va­mos al tra­ba­jo», aña­dió Sta­siuk.

Pos­te­rior­men­te, los tra­ba­ja­do­res se movi­li­za­rán a la sede del juz­ga­do comer­cial, ubi­ca­do en Mar­ce­lo T. de Alvear y ave­ni­da Callao, don­de se tra­mi­tan los expe­dien­tes judi­cia­les vin­cu­la­dos a la empre­sa Cres­ta Roja y sus tra­ba­ja­do­res.

Tra­ba­ja­do­res de la fábri­ca recu­pe­ra­da Gotan: “nues­tro obje­ti­vos es for­mar una coope­ra­ti­va”

Tra­ba­ja­do­res de la fábri­ca recu­pe­ra­da Gotan Tra­ding de Bur­za­co, al sur del conur­bano bonae­ren­se redac­ta­ron una car­ta públi­ca diri­gi­da al inten­den­te de Almi­ran­te Brown Mariano Cas­ca­lla­res y al gober­na­dor de la Pro­vin­cia Axel Kici­llof. En la mis­ma soli­ci­tan apo­yo a las auto­ri­da­des del eje­cu­ti­vo pro­vin­cial y muni­ci­pal el apo­yo para poder con­for­mar la coope­ra­ti­va. “Nos encon­tra­mos hace casi un año den­tro de la fábri­ca, sien­do cus­to­dios jurí­di­cos de las máqui­nas y ponién­do­las a pro­du­cir bajo nues­tra ges­tión. Nues­tra inten­ción es for­mar una coope­ra­ti­va. Des­pués de que en sep­tiem­bre de 2019, el señor Hora­cio Lam­ber­ti e Hijos, cerra­se dejan­do 27 fami­lias en la calle, con manio­bras frau­du­len­tas y fac­tu­ran­do para otras empre­sas de su mis­ma pro­pie­dad. Aho­ra mis­mo sigue fac­tu­ran­do en otras empre­sas SRL”. Por ANRed

“Los tra­ba­ja­do­res de Gotan Tra­ding, nos encon­tra­mos hace casi un año den­tro de la fábri­ca, sien­do cus­to­dios jurí­di­cos de las máqui­nas y ponién­do­las a pro­du­cir bajo nues­tra ges­tión. Nues­tra inten­ción es for­mar una coope­ra­ti­va. Des­pués de que en sep­tiem­bre de 2019, el señor Hora­cio Lam­ber­ti e Hijos, cerra­se dejan­do 27 fami­lias en la calle, con manio­bras frau­du­len­tas y fac­tu­ran­do para otras empre­sas de su mis­ma pro­pie­dad. Aho­ra mis­mo sigue fac­tu­ran­do en otras empre­sas SRL. Somos par­te de los miles de des­pi­dos que hubo duran­te el macris­mo. El inten­den­te Mariano Cas­ca­lla­res, a una sema­na del hecho, se acer­có con su comi­ti­va a la fábri­ca. Nos cono­ce y nos ha vis­to tra­ba­jar. Le pedi­mos, que en este difí­cil momen­to recuer­de lo char­la­do y nos dé su apo­yo. Algo pare­ci­do ocu­rrió con la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca, a quie­nes tam­bién pedi­mos que nos ayu­den. ” expli­ca la car­ta de los tra­ba­ja­do­res.

Al comien­zo de la pan­de­mia, Gotan reade­cuó su pro­duc­ción ofre­cien­do en sus pro­duc­cio­nes mobi­lia­rio urbano los cua­les dona­ron a hos­pi­ta­les zona­les. Asi­mis­mo rea­li­za­ron ollas popu­la­res con tra­ba­ja­do­res de la fábri­ca recu­pe­ra­da Ansa­bo “noso­tros, sien­do fabri­can­tes de mobi­lia­rio urbano, rein­ven­ta­mos la pro­duc­ción y empe­za­mos a hacer diver­sos pro­duc­tos para poner­los al ser­vi­cio de la comu­ni­dad. Nos acer­ca­mos con dis­pen­sers a pedal sani­ti­zan­tes fabri­ca­dos por noso­tros, a donar­los a hos­pi­ta­les de la zona, como el Lucio Melen­dez y el Artu­ro Oña­ti­via de Almi­ran­te Brown, y el Lui­sa Gan­dul­fo de Lomas de Zamo­ra”.

“Nues­tro obje­ti­vos es for­mar una coope­ra­ti­va, que sería un logro muy impor­tan­te para noso­tros y nues­tras fami­lias, que ade­más podría ayu­dar a la comu­ni­dad y a los veci­nos de la zona. Tene­mos las ganas y las fuer­za para hacer­lo. Es por esta razón que los tra­ba­ja­do­res les hace­mos lle­gar por medio de esta car­ta abier­ta el pedi­do for­mal de que sus gobier­nos apor­ten los medios nece­sa­rios para ayu­dar a la coope­ra­ti­va. Nece­si­ta­mos que los Eje­cu­ti­vos Eje­cu­ti­vos en sus dis­tin­tos nive­les nos apo­yen. Que cola­bo­ren con mate­ria pri­ma nece­sa­ria para la pro­duc­ción, que nos ayu­den eco­nó­mi­ca­men­te para sos­te­ner a nues­tras fami­lias. Espe­ra­mos su res­pues­ta” fina­li­za­ron.

Gra­ve repre­sión con­tra cho­fe­res que piden por sus sala­rios en Jujuy

Esta maña­na cho­fe­res de Unión Bus, San Jor­ge y El Urbano fue­ron repri­mi­dos vio­len­ta­men­te por un dis­po­si­ti­vo poli­cial cuan­do se plan­tea­ban ini­cian una jor­na­da de lucha en recla­mo de sus sala­rios adeu­da­dos. Por La Izquier­da Dia­rio Jujuy.

Esta madru­ga­da cho­fe­res de las empre­sas de trans­por­te de pasa­je­ros Unión Bus, San Jor­ge y El Urbano, mien­tras esta­ban por ini­ciar medi­das de fuer­zas en recla­mo por sus sala­rios adeu­da­dos hace meses, reci­bie­ron de par­te del gobierno una fuer­te repre­sión poli­cial que ter­mi­nó con varios cho­fe­res heri­dos.

La mis­ma tuvo lugar en la ruta nacio­nal 9, a la altu­ra del barrio Bicen­te­na­rio de Alto Come­de­ro de San Sal­va­dor de Jujuy, en las puer­tas de la empre­sa Unión Bus, dón­de los tra­ba­ja­do­res esta­ban rea­li­zan­do un pique­te para garan­ti­zar el paro.

Todo el repu­dio des­de estas pági­nas y el apo­yo a los tra­ba­ja­do­res del trans­por­te que recla­man por sus dere­chos.

Tam­bién al res­pec­to el dipu­tado del PTS-Fren­te de Izquier­da, Ale­jan­dro Vil­ca, se mani­fes­tó, repro­du­ci­mos acá el comu­ni­ca­do: “repu­dia­mos el accio­nar poli­cial repri­mien­do a los cho­fe­res que recla­man por sus sala­rios y la res­pues­ta del gobierno Pro­vin­cial y muni­ci­pal que envían a las fuer­zas de segu­ri­dad en defen­sa de empre­sa­rios que no pagan los sala­rios como corres­pon­de, mien­tras les otor­gan des­de el Esta­do nacio­nal y pro­vin­cial, millo­nes men­sua­les en sub­si­dios. Siem­pre lo mis­mo, cas­ti­gan a los tra­ba­ja­do­res por recla­mar lo jus­to y pre­mian a los empre­sa­rios.”

Vil­ca agre­gó: “pre­sen­ta­mos un pedi­do de infor­me sobre el uso de los sub­si­dios que hacen los empre­sa­rios del trans­por­te pero des­de el minis­te­rio de Tra­ba­jo pro­vin­cial se man­tie­nen en silen­cio. Se tie­ne que hacer públi­co el uso de estos fon­dos que salen del bol­si­llo de los con­tri­bu­yen­tes y garan­ti­zar el sala­rios de los cho­fe­res.”

Por últi­mo, el dipu­tado sos­tu­vo que “a esta agre­sión y ante la fal­ta de res­pues­tas de las patro­na­les de todas las empre­sas es nece­sa­rio res­pon­der con un paro pro­vin­cial de la UTA para parar­les la mano.”

Cre­cen los con­ta­gios y ya hay 4 falle­ci­dos, pero el Inge­nio El Teba­cal ofre­ce bono de 2 mil pesos para seguir tra­ba­jan­do

La CTA Autó­no­ma soli­ci­tó «la urgen­te inter­ven­ción» de los minis­tros de Tra­ba­jo y de Salud, Clau­dio Moro­ni y Ginés Gon­zá­lez Gar­cía, y del Super­in­ten­den­te de Ser­vi­cios de Salud (SSS), Euge­nio Zana­ri­ni, ante «la muy gra­ve situa­ción que rei­na en el Depar­ta­men­to sal­te­ño de Orán» como con­se­cuen­cia de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

15/​09/​2020

En una car­ta diri­gi­da a los fun­cio­na­rios nacio­na­les, los sin­di­ca­lis­tas Ricar­do Pei­dro (visi­ta­do­res médi­cos), Hugo Godoy (esta­ta­les) y Clau­dia Bai­go­rria (uni­ver­si­ta­rios) recla­ma­ron la inter­ven­ción del Gobierno y expli­ca­ron que en Hipó­li­to Yri­go­yen y en el Inge­nio El Taba­cal de la empre­sa Sea­board S.A. ya «se denun­ció esa reali­dad ante la Ase­gu­ra­do­ra de Ries­gos del Tra­ba­jo (ART)».

«La situa­ción fue denun­cia­da por el gre­mio azu­ca­re­ro sal­te­ño ante la ART y las auto­ri­da­des loca­les y pro­vin­cia­les, pero no se obtu­vie­ron res­pues­tas. La reali­dad se agra­vó y esta­lló cuan­do no obs­tan­te los con­ta­gios y los muer­tos que pro­vo­có has­ta aho­ra la pan­de­mia, la patro­nal ofre­ció solo un plus de 2 mil pesos deno­mi­na­do ‘Incen­ti­vo Covid’ para con­ti­nuar tra­ba­jan­do», dije­ron los diri­gen­tes.

El con­se­jo direc­ti­vo de la obra social del gre­mio azu­ca­re­ro expli­có que el Depar­ta­men­to sal­te­ño de Orán está inte­gra­do por las loca­li­da­des de Colo­nia San­ta Rosa, Urun­del, Picha­nal, Hipó­li­to Yri­go­yen y Orán, en las que hay un solo hos­pi­tal públi­co y cua­tro clí­ni­cas pri­va­das úni­ca­men­te en esa últi­ma ciu­dad.

«Solo en Orán están las Uni­da­des de Tera­pia Inten­si­va (UTI), que están ya lle­nas. Las clí­ni­cas ya sus­pen­die­ron a varias obras socia­les que no están al día con sus pagos. Las gran­des como el PAMI o el IPS no tie­nen hos­pi­tal pro­pio, por lo que todos los afi­lia­dos son deri­va­dos a las ins­ti­tu­cio­nes médi­cas», pun­tua­li­zó.

La obra social del gre­mio azu­ca­re­ro aña­dió que otros esta­ble­ci­mien­tos de salud fue­ron «gra­ve­men­te afec­ta­dos» por la pan­de­mia, como el de turis­mo, cons­truc­ción y comer­cio, entre otros, y sus afi­lia­dos debie­ron pasar­se al sis­te­ma públi­co por­que «no están tra­ba­jan­do o su acti­vi­dad es cícli­ca, por lo que el pacien­te debe abo­nar los estu­dios y medi­ca­men­tos al 100 por cien­to».

«Todos esos tra­ba­ja­do­res no pudie­ron cobrar el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) y no tie­nen otro bene­fi­cio. Nin­gún hos­pi­tal de una obra social reci­bió ayu­da. El arras­tre de la ges­tión macris­ta pul­ve­ri­zó sin embar­go el sala­rio y, las obras socia­les, deben garan­ti­zar la Pres­ta­ción Médi­ca Obli­ga­to­ria (PMO)», dijo.

Para el gre­mio azu­ca­re­ro, la empre­sa Sea­board S.A. es «el prin­ci­pal foco de con­ta­gio por Covid-19 en Orán, ya que de for­ma dia­ria cir­cu­lan más de 1.000 tra­ba­ja­do­res», y se regis­tra­ron casos posi­ti­vos de per­so­nal de Pro­se­gur, del fri­go­rí­fi­co Ber­me­jo y de tra­ba­ja­do­res indus­tria­les y agrí­co­las de Sea­board S.A.

El sin­di­ca­to y su obra social recla­ma­ron la urgen­te inter­ven­ción de los fun­cio­na­rios nacio­na­les, ya que solo en Hipó­li­to Yri­go­yen, una loca­li­dad de unos 11 mil habi­tan­tes, hubo 7 falle­ci­dos, lo que es «una tasa muy ele­va­da».

La Pla­ta: Car­ta Abier­ta del ser­vi­cio de Higie­ne Hos­pi­ta­la­ria.

A par­tir de una car­ta los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del ser­vi­cio de higie­ne del hos­pi­tal San Mar­tín de La Pla­ta mani­fes­ta­ron su preo­cu­pa­ción a la medi­da de la direc­ción del hos­pi­tal y el minis­te­rio de Salud, que pro­po­nen levan­tar las Cohor­tes y vol­ver al fun­cio­na­mien­to total del ser­vi­cio y fun­cio­nes labo­ra­les. “Esta deci­sión, de carác­ter anti­sa­ni­ta­ria no hace más que con­ti­nuar y agu­di­zar la sobre­car­ga labo­ral que ya veni­mos pade­cien­do.” decla­ran en la car­ta que tras­cen­dió en redes socia­les. Por ANRed

El pasa­do mar­tes 8 de sep­tiem­bre los y las tra­ba­ja­do­ras reci­bie­ron una noti­fi­ca­ción por par­te de la direc­ción del Hos­pi­tal San Mar­tín para reto­mar este lunes 14 de sep­tiem­bre las tareas de lim­pie­za con “nor­ma­li­dad” sus­pen­dien­do la moda­li­dad de Cohor­tes tem­po­ra­les y pro­po­ne el dis­tan­cia­mien­to entre pares como moda­li­dad para pre­ve­nir los con­ta­gios.

Com­par­ti­mos la car­ta de Los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del ser­vi­cio de higie­ne del hos­pi­tal San Mar­tín de La Pla­ta

Car­ta Abier­ta del ser­vi­cio de Higie­ne Hos­pi­ta­la­ria.

Los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del ser­vi­cio de higie­ne del hos­pi­tal San Mar­tín de La Pla­ta mani­fes­ta­mos nue­tra preo­cu­pa­ción y recha­zo a la medi­da arbi­tra­ria, injus­ta e ile­gal de la direc­ción que tie­ne como obje­ti­vo levan­tar los cohor­tes y obli­gar­nos a la tota­li­dad del ser­vi­cio a regre­sar a nues­tras fun­cio­nes labo­ra­les. Esta deci­sión, de carác­ter anti­sa­ni­ta­ria no hace más que con­ti­nuar y agu­di­zar la sobre­car­ga labo­ral que ya veni­mos pade­cien­do.

Veni­mos exi­gien­do hace años el ingre­so de per­so­nal de higie­ne hos­pi­ta­la­ria, que es total­men­te esca­so. Don­de un trabajador/​a de higie­ne tie­ne que lim­piar varias áreas, salas y aún así no alcan­za la can­ti­dad de per­so­nal. Situa­ción que se agu­di­za en la pan­de­mia aumen­tan­do la deman­da de nece­si­dad de lim­pie­za de deter­mi­na­das áreas covid19 y la cir­cu­la­ción de tra­ba­ja­do­res de higie­ne de un lugar a otro, tam­bién aumen­ta el ries­go de con­ta­gios. Pone­mos el eje en la exi­gen­cia del ingre­so inme­dia­to de per­so­nal de higie­ne hos­pi­ta­la­ria, y la nece­si­dad de man­te­ner las cohor­tes para poder hacer los reem­pla­zos ante con­ta­gios de compañeros/​as.

El levan­ta­mien­to de cohor­tes no hace más que expo­ner a un con­ta­gio masi­vos de com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras, ponien­do de esta for­ma en duda el fun­cio­na­mien­to nor­mal del ser­vi­cio. Tene­mos ante­ce­den­tes de salas que fue­ron cerra­das por con­ta­gios y fal­ta de recur­sos huma­nos. Las esta­dís­ti­cas hablan por si solas, tene­mos más de 500.000 con­ta­gia­dos a nivel nacio­nal, un pro­me­dio de más de 5000 con­ta­gios por día. A nivel pro­vin­cial tene­mos más de 17000 tra­ba­ja­do­res de salud con­ta­gia­dos. No pode­mos arries­gar­nos a que el sis­te­ma sani­ta­rio colap­se.

El decre­to ele­va­do por el eje­cu­ti­vo pro­vin­cial y nacio­nal, expre­sa que hay que evi­tar la pre­sen­cia y cicu­la­ción en gran­des con­glo­me­ra­dos, como bien son las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas.

Sin embar­go, a pesar de esto, la direc­ción pre­fie­re hacer oidos sor­dos y mirar para otro lado, inclu­si­ve sabien­do que las con­di­cio­nes estruc­tu­ra­les y edi­li­cias don­de habi­ta­mos como ser­vi­cio, no cum­ple con las medi­das míni­mas de segu­ri­dad e higie­ne. Fren­te a este gran cua­dro de pre­ca­rie­dad labo­ral, veni­mos a recor­dar­les que no hay pro­to­co­lo que alcan­ce y que en con­di­cio­nes de haci­na­mien­to no se pue­den garan­ti­zar nin­gún tipo de dis­tan­cia­mien­to social.

A su vez, que­re­mos expre­sar nues­tra preo­cu­pa­ción fren­te a la fal­ta de diá­lo­go que pre­sen­ta a direc­ción para aten­der estos recla­mos y la mane­ra infor­mal en que nos avi­san el levan­ta­mien­to de los cohor­tes, sin pre­sen­tar ni siquie­ra un plan alter­na­ti­vo, como pue­den ser más fran­cos, tenien­do en cuen­ta la sobre­car­ga y la sus­pen­ción de licen­cias de todo tipo has­ta mar­zo del 2021. Esta nega­ti­va de diá­lo­go y deba­te, solo bus­ca gene­rar con­flic­ti­vi­dad en un ser­vi­cio que ya tie­ne sufi­cien­tes pro­ble­mas y que siem­pre es la varia­ble de ajus­te por ser el esca­la­fón más bajo.

No que­re­mos olvi­dar­nos tam­po­co de los sin­di­ca­tos que en un con­flic­to como este, tie­nen el deber de acom­pa­ñar a los trabajadores/​as, poner­se a la cabe­za del recla­mo, y los invi­ta­mos a fir­mar está car­ta.

Con­fia­mos en la soli­da­ri­dad, la orga­ni­za­ción y la uni­dad de los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras es más fuer­te y este con­flic­to lo vamos a sos­te­ner, y exi­gi­mos el acom­pa­ña­mien­to de los sin­di­ca­tos. Higie­ne Hos­pi­ta­la­ria va a luchar por sus dere­chos y rei­vin­di­ca­cio­nes. Con­vo­ca­mos a la más amplia uni­dad de la comu­ni­dad hos­pi­ta­la­ria para que se haga eco nues­tro recla­mo.

Plie­gue de rei­vin­di­ca­cio­nes:

1- Ingre­so inme­dia­to de per­so­nal de higie­ne en plan­ta per­ma­nen­te y con­ti­nuar con el sis­te­ma labo­ral de cohor­tes has­ta el lími­te esta­ble­ci­do por el decre­to ela­bo­ra­do por el eje­cu­ti­vo pro­vin­cial.

2- Mejo­res y mayo­res insu­mos en lo que res­pec­ta a EPP para la efec­ti­va pro­tec­ción de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras y clo­ro ten­so acti­vo para garan­ti­zar la correc­ta desin­fec­ción.

3- Con­ti­nuar con el ingre­so de per­so­nal de higie­ne, sabien­do que al menos se nece­si­ta el doble de per­so­nal para garan­ti­zar la correc­ta higie­ne hos­pi­ta­la­ria. Prio­ri­dad en el ingre­so de per­so­nal a hijos/​as de compañeros/​as.

4- Ele­var la orden a la coor­di­na­do­ra gene­ral del ser­vi­cio a que los res­pec­ti­vos encar­ga­dos de cada turno hagan una desin­fec­ción com­ple­ta al momen­to de tomar el ser­vi­cio.

5- Res­pe­tar los cohor­tes a los beca­dos recién ingre­sa­dos, a quie­nes los hacen tra­ba­jar de Lunes a Vier­nes, para evi­tar el con­ta­gio entre las guar­dias. Exi­gen­cia de ingre­so a plan­ta per­ma­nen­te.

Empie­za el ajus­te en Fala­be­lla que avi­sa el cie­rre de 4 loca­les

Fala­be­lla, empre­sa de capi­ta­les chi­le­nos, anun­ció que está a la bús­que­da de un socio estra­té­gi­co y redu­cir de esa mane­ra su expo­si­ción en la Argen­ti­na, a raíz de la cri­sis, que le pro­vo­có fuer­tes pér­di­das. Aho­ra con­fir­mó que cie­rra 4 tien­das. 15/​09/​2020

Ape­nas cono­ci­da la deci­sión de reti­rar sus ope­rar­cio­nes del país, en un comu­ni­ca­do, la com­pa­ñía con­fir­mó el cie­rre de cua­tro esta­ble­ci­mien­tos ‑dos de la mar­ca Fala­be­lla y otras dos de Sodi­mac- y que se encuen­tra en la bús­que­da de un socio con el pro­pó­si­to de que el nego­cio sea ren­ta­ble.

La fir­ma infor­mó que las tien­das que cerra­rán son dos Sodi­mac ubi­ca­dos en Villa Tesei y Mal­vi­nas Argen­ti­nas, y dos Fala­be­lla (Flo­ri­da 343 y Tor­tu­gas Open Mall).

«Para acom­pa­ñar este pro­ce­so se ha resuel­to la imple­men­ta­ción de un pro­gra­ma de reti­ros volun­ta­rios. Este plan tam­bién inclu­ye a tra­ba­ja­do­res de las ofi­ci­nas cen­tra­les. Aque­llos cola­bo­ra­do­res de las tien­das que serán cerra­das ten­drán la alter­na­ti­va de ser reubi­ca­dos en otra sucur­sal», seña­ló la fir­ma.

Agre­gó que la empre­sa «se encuen­tra eva­luan­do opcio­nes de ren­ta­bi­li­za­ción de las ope­ra­cio­nes de sus filia­les en Argen­ti­na, las que podrían incluir el ingre­so de un socio estra­té­gi­co para las mis­mas».

En la Argen­ti­na, Fala­be­lla ‑pro­pie­dad de la fami­lia Sola­ri- cuen­ta con diez esta­ble­ci­mien­tos y ade­más el gru­po es pro­pie­ta­rio de nue­ve sucur­sa­les de Sodi­mac, dedi­ca­do a la ven­ta de mate­ria­les para la cons­truc­ción y artícu­los del hogar.

Ade­más de la cri­sis glo­bal que atra­vie­sa la Argen­ti­na, la pan­de­mia y la emer­gen­cia sani­ta­ria afec­tó fuer­te los ingre­sos del gru­po, que tie­ne tam­bién inver­sio­nes en Chi­le, Perú, Colom­bia, Méxi­co, Bra­sil y Uru­guay.

En la pri­me­ra mitad del año, Fala­be­lla regis­tró una pér­di­da de u$s 136 millo­nes fren­te a ganan­cias por u$s 205 millo­nes de igual perío­do de 2019.

En lo que va de 2020, las accio­nes de la com­pa­ñía per­die­ron en torno al 30%, con una caí­da del 25% en los ingre­sos, que tota­li­za­ron u$s 2.140 millo­nes en el segun­do tri­mes­tre.