Internacional. El mundo de los miserables y oportunistas

Por Pablo Jofré Leal, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 25 junio 2020

foto: Dro­nes israe­líes

Mien­tras

gran par­te de los paí­ses del mun­do redo­blan sus esfuer­zos, para com­ba­tir la

pan­de­mia del Covid 19, en otras regio­nes, la lucha con­tra la enfer­me­dad va a la

par de las refrie­gas en el cam­po de bata­lla, las limi­ta­cio­nes en los pro­ce­sos

migra­to­rios, el lucro mili­tar y del trá­fi­co de per­so­nas.

Accio­nes

de lucha, ya sea con­tra gru­pos terro­ris­tas, agre­sio­nes de coa­li­cio­nes

inter­na­cio­na­les, ocu­pa­ción y colo­ni­za­ción de terri­to­rios, como tam­bién la

nece­si­dad de esca­par de esas gue­rras que ori­gi­nan millo­nes de muer­to, heri­dos,

la des­truc­ción de infra­es­truc­tu­ra de esas nacio­nes, como tam­bién millo­nes de

refu­gia­dos, que bus­can mejo­res pers­pec­ti­vas de vida y des­pla­za­dos de sus

luga­res de ori­gen. Gue­rra en Irak, Afga­nis­tán, Siria, Yemen, Libia, Sudán del

Sur. Ope­ra­cio­nes de des­es­ta­bi­li­za­ción, san­cio­nes, blo­queos, embar­gos con­tra

Corea del Nor­te, Vene­zue­la, Cuba, Irán, El Líbano. Ocu­pa­ción y colo­ni­za­ción de

Pales­ti­na y la Repú­bli­ca Ára­be Saha­raui Demo­crá­ti­ca.

Un

pano­ra­ma que debe con­ten­der, ade­más, con las difi­cul­ta­des para acce­der a

equi­pa­mien­to, fár­ma­cos, apo­yo inter­na­cio­nal, que les per­mi­ta bre­gar con

ple­ni­tud con­tra la pan­de­mia. Un esce­na­rio que ade­más pre­sen­ta ejem­plos

mara­vi­llo­sos, en que a pesar de esas difi­cul­ta­des, paí­ses como Cuba, no sólo hacen

fren­te a la pan­de­mia, sino que son capa­ces de apo­yar con sus bri­ga­das médi­cas y

su cono­ci­mien­to a paí­ses desa­rro­lla­dos y aque­llos más afec­ta­dos por su

defi­ci­ta­ria con­di­ción eco­nó­mi­ca y social. Tam­bién, en

este con­tex­to de cri­sis inter­na­cio­nal, des­de el pun­to de vis­ta sani­ta­rio y

eco­nó­mi­co, nos encon­tra­mos con enti­da­des y regí­me­nes, que sue­len bene­fi­ciar­se del

dra­ma y el dolor de las socie­da­des. Siem­pre bus­can­do la opor­tu­ni­dad de lle­nar

sus arcas con dine­ro gra­cias a la ven­ta de sumi­nis­tros, equi­pa­mien­tos y

arte­fac­tos de gue­rra y segu­ri­dad, aun­que este ten­ga un ori­gen basa­do en el

sufri­mien­to y mise­ria de millo­nes de seres huma­nos.

Tal es el hecho rela­cio­na­do con los

inmi­gran­tes, que des­de el con­ti­nen­te afri­cano y en espe­cí­fi­co des­de cos­tas

libias, sue­len embar­car­se en sus pre­ca­rias y frá­gi­les bar­ca­zas, para bus­car una

mejor vida al otro lado del Mar Medi­te­rrá­neo. Según el envia­do espe­cial para el

Medi­te­rrá­neo cen­tral de ACNUR, Vin­cent Coche­tel, las sali­das des­de Libia

aumen­ta­ron un 290%, 6.629 inten­tos entre enero y fina­les de abril de este año

2020, en com­pa­ra­ción con el mis­mo perío­do del año pasa­do, y en el caso de

Túnez estás aumen­ta­ron un 156%.

Don­de

el hori­zon­te vis­lum­bra dolor, lágri­mas, sepa­ra­ción de fami­lias, incer­ti­dum­bre,

otros ven ganan­cias al dedi­car­se al trá­fi­co de per­so­nas o pro­por­cio­nar

ele­men­tos de vigi­lan­cia, para que se impi­da que esos inmi­gran­tes lle­guen a

mejor des­tino y sean dete­ni­dos, pre­vio a subir a sus frá­gi­les embar­ca­cio­nes o

en ple­na nave­ga­ción, cuan­do la suer­te per­mi­te que no los haya tra­ga­do ese

enor­me cemen­te­rio para hom­bres, muje­res, entre ellos niños, muer­tos anó­ni­mos, en

que se ha con­ver­ti­do el otro­ra Mare Nos­trum. Uno de esos opor­tu­nis­tas, en la

zona del Magreb en espe­cí­fi­co, es la indus­tria mili­tar, que no ha deja­do de

hin­char sus bol­si­llos con la gue­rra, la inten­si­fi­ca­ción de las agre­sio­nes y la

cata­li­za­ción del con­flic­to en Libia, que vive hoy la frag­men­ta­ción de su

terri­to­rio. Una con­fron­ta­ción entre sus dos gobier­nos alen­ta­dos por paí­ses que

entre­gan su apo­yo finan­cie­ro, mili­tar – inclu­yen­do la ven­ta de arma­men­to en su

más amplia diver­si­dad de uso – pre­sen­cia

de tro­pas y mer­ce­na­rios, que ha con­ver­ti­do al que has­ta hace una déca­da era

con­si­de­ra­do el país con mejo­res indi­ca­do­res de desa­rro­llo humano de Áfri­ca, en

un reme­do trá­gi­co de aque­lla reali­dad.

Un

lus­tro atrás, refi­rién­do­me a Libia, su inva­sión, la des­truc­ción de su teji­do

social, daba cuen­ta de la hipo­cre­sía de un occi­den­te, que a pesar de haber

desin­te­gra­do un país, des­es­ta­bi­li­za­do toda la zona del Magreb y Orien­te Medio y

gene­ra­do el mayor núme­ro de des­pla­za­dos y refu­gia­dos en los últi­mos 70 años,

desea con­ti­nuar el tra­ba­jo de des­truc­ción, de crí­me­nes y some­ti­mien­to para

millo­nes de seres huma­nos. En el caso espe­cí­fi­co de Libia, la pre­sen­cia de

intere­ses polí­ti­cos, mili­ta­res y eco­nó­mi­cos de Esta­dos Uni­dos, Fran­cia, Gran

Bre­ta­ña, Tur­quía, Catar, Egip­to, Ara­bia sau­dí, Emi­ra­tos Ára­bes Uni­dos e Ita­lia,

prin­ci­pal­men­te, no es para hacer flo­re­cer la demo­cra­cia esti­lo occi­den­tal, es

lisa y lla­na­men­te para: usur­par el cru­do libio, tan­to el que se pro­du­ce como

apro­piar­se de sus reser­vas. Ade­más de fre­nar la sali­da de dece­nas de miles de

hom­bres y muje­res, que a ries­go de su vida zar­pan des­de puer­tos libios para

ingre­sar a la for­ta­le­za euro­pea. La meta es reflo­tar a Libia como Gen­dar­me, a

pun­ta de bar­cos, tro­pas y dro­nes.

En

lo des­cri­to exis­ten accio­nes que gene­ran

aún más indig­na­ción y ello se refie­re a las ope­ra­cio­nes enca­mi­na­das a

impe­dir el libre trán­si­to de las per­so­nas, impo­si­bi­li­tar la bús­que­da de nue­vas

opor­tu­ni­da­des, vigi­lar­las aún antes que comien­cen su trán­si­to a tie­rras des­co­no­ci­das, como tam­bién en sus tra­ve­sías e

inclu­so en aque­llos luga­res don­de logran

des­em­bar­car y de ese modo dar a avi­so a las fuer­zas poli­cia­les y mili­ta­res para

aprehen­der­los, ence­rrar­los y devol­ver­los a sus luga­res de ori­gen.

Los

impe­di­dos de cir­cu­lar no son sol­da­dos, agen­tes de inte­li­gen­cia o coman­dos

espe­cia­li­za­dos en ata­car obje­ti­vos espe­cí­fi­cos, sino que seres huma­nos que arries­gan­do

todo, dejan­do atrás fami­lias, sus esca­sa per­te­nen­cias y su terru­ño, se

aven­tu­ran en un via­je sin cer­te­za de lle­gar a tér­mino. Seres huma­nos que vie­nen

des­de el Áfri­ca Sub­saha­ria­na, de paí­ses del Sahel y del mis­mo Magreb, que se

aven­tu­ran a lle­gar a Libia para tra­tar de ocu­par algu­na de las embar­ca­cio­nes,

que des­pués del pago de miles de dóla­res los lle­ve a la fron­te­ra sur de Euro­pa.

Se

ocu­pa esta ruta pues Ceu­ta y Meli­lla, encla­ves colo­nia­les espa­ño­les ubi­ca­dos en

terri­to­rio de Marrue­cos, están con­ver­ti­dos en for­ti­nes casi inex­pug­na­bles, que

sólo tie­ne algu­na posi­bi­li­dad de uso, tan­to ellas como las zonas cer­ca­nas, como

tram­po­lín de sali­da de las pate­ras con inmi­gran­tes, cuan­do la Monar­quía

marro­quí desea pre­sio­nar a Espa­ña en mate­ria de con­se­guir ven­ta­jas en sus

acuer­dos comer­cia­les con Euro­pa. Al igual que la lla­ma­da Ruta Cana­ria, que cada

vez tie­ne menos impor­tan­cia en mate­ria de núme­ro de sali­das de inmi­gran­tes al

con­ti­nen­te euro­peo.

Una de las enti­da­des invo­lu­cra­das en con­se­guir los mayo­res

rédi­tos en sus ven­tas de armas, sis­te­mas de vigi­lan­cia y otros apa­ra­tos que ha

con­se­gui­do inser­tar en el mul­ti­mi­llo­na­rio comer­cio de armas y segu­ri­dad en el

mun­do es el régi­men israe­lí, que apro­ve­chan­do sus víncu­los con las cas­tas

gober­nan­tes y círcu­los mili­ta­res en los orga­nis­mos polí­ti­cos euro­peos logra

sucu­len­tos con­tra­tos, como el fir­ma­do con la Agen­cia Euro­pea de la Guar­dia de

Fron­te­ras y Cos­tas, sig­na­da con el nom­bre de Fron­tex y la Agen­cia Euro­pea de

Segu­ri­dad Marí­ti­ma , cono­ci­da como EMSA.

Ambas,

según repor­tes de pren­sa y denun­cias de orga­nis­mos defen­so­res de dere­chos huma­nos

como la ONG Euro-Medi­te­rra­nean Human Rights Moni­tor, que en pala­bras de Ramy

Abdo, pre­si­den­te de esta orga­ni­za­ción “lle­van

dos años invir­tien­do millo­nes de euros en dro­nes con fines de con­trol

fron­te­ri­zo. Son, prin­ci­pal­men­te, dro­nes fabri­ca­dos por las empre­sas israe­líes

Elbit Sys­tems Ltd. e Israel Aeros­pa­ce Indus­tries”. Empre­sas, que ade­más sue­len

estar impli­ca­das en hechos de corrup­ción como ha sido en el caso de sus

víncu­los con las fuer­zas arma­das chi­le­nas. (1)

Esta empre­sa israe­lí se adju­di­có, en el mes de noviem­bre del

año 2018, una lici­ta­ción por 60 millo­nes de euros para hacer entre­ga de dro­nes

a EMSA, duran­te dos años. Dro­nes del tipo Her­mes 900 cuyo tes­teo fue rea­li­za­do

con­tra seres huma­nos en la agre­sión con­tra Gaza del año 2014 que se sal­dó con

2350 pales­ti­nos ase­si­na­dos y 10 mil heri­dos. Para Abdo “Esta com­pra alen­ta­ría e

incen­ti­va­ría a Israel a ejer­cer más bru­ta­li­da­des con­tra los pales­ti­nos para

demos­trar la efec­ti­vi­dad de su arma­men­to a com­pra­do­res poten­cia­les. Ade­más,

evi­ta­rían a las agen­cias de la UE la res­pon­sa­bi­li­dad moral y legal de tener que

res­ca­tar a los migran­tes, angus­tia­dos en el mar”.

Al hablar de dro­nes

refie­ro a la estre­lla de los apa­ra­tos de la avia­ción mili­tar y las agen­cias de

inte­li­gen­cia. Vehícu­los aéreos no tri­pu­la­dos, que sue­len estar en el cen­tro

noti­cio­so por los bom­bar­deos que rea­li­zan a encla­ves de gru­pos en con­flic­to,

infra­es­truc­tu­ras eco­nó­mi­cas, indus­tria­les, oleo­duc­tos, ase­si­na­tos selec­ti­vos y

en el caso que he men­cio­na­do al con­trol y segui­mien­to de los seres huma­nos en

con­di­ción de inmi­gran­tes. Herra­mien­tas, por tan­to de repre­sión y de apo­yo a una

polí­ti­ca de impe­dir el libre trán­si­to de per­so­nas, en cla­ra diver­gen­cia con esa

idea de glo­ba­li­za­ción, que para el poder hege­mó­ni­co sólo impli­ca el libre

trán­si­to de bie­nes y dine­ro, pero no de seres huma­nos.

Lo ver­gon­zo­so del uso de

estos apa­ra­tos de vigi­lan­cia de ori­gen sio­nis­ta, no es sólo que se ocu­pen en la

repre­sión del dere­cho de movi­li­za­ción de los seres huma­nos, sino que tales

arti­lu­gios han sido pro­ba­dos, en los terri­to­rios pales­ti­nos ocu­pa­dos don­de su

uti­li­za­ción ha sido en el más amplio aba­ni­co de posi­bi­li­dad: espio­na­je,

vigi­lan­cia de per­so­nas, bom­bar­deos de ciu­da­des de la Fran­ja de Gaza, ase­si­na­tos

selec­ti­vos de cua­dros polí­ti­cos y mili­ta­res de la resis­ten­cia pales­ti­na, bom­bar­deos

indis­cri­mi­na­dos, entre otras acti­vi­da­des.

La

Unión Euro­pea y en gene­ral los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les como la ONU a tra­vés

de sus ins­ti­tu­cio­nes – ACNUR, la Ofi­ci­na de la Alta Comi­sio­na­da de las Nacio­nes

Uni­das para los Dere­chos Huma­nos – entre

otras, tie­nen res­pon­sa­bi­li­da­des inne­ga­bles en vir­tud del dere­cho inter­na­cio­nal,

ya sea pro­por­cio­nan­do refu­gio a aque­llos que cru­zan el medi­te­rrá­neo, pro­te­ger

la vida de estas per­so­nas y no usar equi­pos mili­ta­res con­tra civi­les. Y, en ese

mar­co, resul­ta abso­lu­ta­men­te con­de­na­ble y nece­sa­rio de san­cio­nar con la

apli­ca­ción de las herra­mien­tas lega­les que dis­po­ne­mos a enti­da­des, orga­nis­mos y

paí­ses que en for­ma mise­ra­ble y opor­tu­nis­ta se bene­fi­cian de las gue­rras, los

pro­ce­sos de inmi­gra­ción y el trá­fi­co de per­so­nas, ya se median­te la ven­ta de

armas y equi­pos de vigi­lan­cia, como tam­bién aque­llos que lucran de estos hechos

y que sig­ni­fi­ca embol­sar­se cer­ca de 4 mil millo­nes de dóla­res en este trá­fi­co

que debe cesar.

A Euro­pa poco le impor­ta el núme­ro de muer­tos que el Medi­te­rrá­neo día a día se lle­va a sus pro­fun­di­da­des. Esca­so inte­rés tie­ne en ofre­cer lo que sue­lo sos­te­ner res­pec­to a pers­pec­ti­vas de desa­rro­llo eco­nó­mi­co, comer­cio jus­to, rela­cio­nes soli­da­rias con el con­ti­nen­te afri­cano, que impi­dan, des­de la base, el que sus hom­bres y muje­res aban­do­nen su tie­rra. Nadie quie­re dejar atrás fami­lias, hoga­res, cul­tu­ra, amo­res, sus entra­ñas sino es por una nece­si­dad extre­ma. A Euro­pa no le qui­ta el sue­ño que cien­tos de miles de posi­ble de inmi­gran­tes se haci­nen en las cos­tas de Zabratha, Mis­ra­ta, Trí­po­li o Zuwa­ra espe­ran­do el momen­to de zar­par camino a la fron­te­ra sur euro­pea. Y menos le reme­ce la con­cien­cia que mue­ran cien, mil o dece­nas de miles de seres con­si­de­ra­dos de segun­da cate­go­ría. A Euro­pa lo que ver­da­de­ra­men­te le impor­ta es que nin­guno de esos “inde­sea­bles” toque sue­lo euro­peo y para eso, usar dro­nes, agen­cias como Fron­tex, cam­pos de con­cen­tra­ción y lue­go depor­tar a los “inde­sea­bles” es par­te de una reali­dad que impo­nen mise­ra­bles y opor­tu­nis­tas.