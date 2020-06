Venezuela. El Gobierno reitera que este año habrá elecciones

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 24 de junio de 2020

El anun­cio fue rea­li­za­do des­de el Pan­teón Nacio­nal, en medio del acto con­me­mo­ra­ti­vo por el ani­ver­sa­rio 199 de la Bata­lla de Cara­bo­bo y el Día del Ejér­ci­to Boli­va­riano.

El pre­si­den­te de Vene­zue­la, Nico­lás Madu­ro, reite­ró este miér­co­les que el 2020 será un año de elec­cio­nes en el país cari­be­ño, por lo que “esta­mos lis­tos para con votos impo­ner la volun­tad popu­lar».

«En Vene­zue­la quien deci­de, quien pone, quien qui­ta es el sobe­rano pue­blo de Vene­zue­la, a tra­vés de su voto, más nadie, no es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un gru­po de gol­pis­tas”, enfa­ti­zó el man­da­ta­rio.

El nue­vo CNE se ha ins­ta­la­do y va haber una nue­va con­vo­ca­to­ria de elec­cio­nes par­la­men­ta­rias. Vene­zue­la tie­ne que diri­mir sus dife­ren­cias polí­ti­cas, ideo­ló­gi­cas por un solo camino, el camino elec­to­ral, dijo el Pdte. @NicolasMaduro pic​.twit​ter​.com/​a​H​C​4​x​5​R​T33 — Pren­sa Pre­si­den­cial (@PresidencialVE) June 24, 2020

El calen­da­rio elec­to­ral com­pren­de la elec­ción popu­lar y demo­crá­ti­ca

de la Asam­blea Nacio­nal, y lue­go “ven­drá el año 2021, en el que ire­mos a

votar otra vez para reno­var a gober­na­do­res y gober­na­do­ras”, aña­dió el

pre­si­den­te vene­zo­lano.

Así mis­mo, el

dig­na­ta­rio recor­dó que “para 2022, el 10 de enero, se abri­rá, el lap­so

para aque­llos que quie­ran reco­ger las fir­mas para con­vo­car un refe­rén­dum

revo­ca­to­rio con­tra el pre­si­den­te Madu­ro, ten­gan la liber­tad de salir a

las calles y pedir­le las fir­mas al pue­blo”.

“Si el pue­blo reco­ge las fir­mas sufi­cien­tes como exi­ge la Cons­ti­tu­ción para un refe­rén­dum revo­ca­to­rio, ire­mos a refe­rén­dum revo­ca­to­rio a medir­nos en las urnas elec­to­ra­les y será el pue­blo quien deci­da”, acla­ró.

#LoDi­jo el Pdte. @NicolasMaduro «En Vene­zue­la quien deci­de, quien pone, quien qui­ta es el sobe­rano pue­blo de Vene­zue­la, a tra­vés de su voto, más nadie, no es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un gru­po de gol­pis­tas” pic​.twit​ter​.com/​S​D​q​s​o​1​3​pNb — Pren­sa Pre­si­den­cial (@PresidencialVE) June 24, 2020

El man­da­ta­rio recal­có que “la úni­ca for­ma de salir de aquí es que el pue­blo deci­da con su voto si me que­do o me voy. Yo aca­ta­ré feliz, aca­ta­ré demo­crá­ti­ca­men­te lo que el pue­blo deci­da, cuán­do lo deci­da, en su momen­to”.

A pro­pó­si­to de las elec­cio­nes, el líder vene­zo­lano seña­lo que “son las bata­llas de este tiem­po, son las bata­llas polí­ti­cas, mora­les, cons­ti­tu­cio­na­les, al lado de la bata­lla eco­nó­mi­ca con­tra las san­cio­nes cri­mi­na­les, la gue­rra cri­mi­nal, al lado de las bata­llas edu­ca­ti­vas, cul­tu­ra­les por la for­ma­ción del pue­blo, por los nue­vos valo­res de los niños, niñas, de la juven­tud. Son las bata­llas que nos tocan hoy en el espí­ri­tu inmor­tal de los liber­ta­do­res y las liber­ta­do­ras”.

Con­me­mo­ra­cio­nes del Bicen­te­na­rio de Cara­bo­bo

Por otra par­te, la oca­sión fue pro­pi­cia para que el jefe de Esta­do indi­ca­ra a la Comi­sión Pre­si­den­cial, diri­gi­da por la vice­pre­si­den­ta eje­cu­ti­va, Delcy Rodrí­guez, que a par­tir de este miér­co­les se ini­cia­ran las labo­res, obras y even­tos con­me­mo­ra­ti­vos del Bicen­te­na­rio de Cara­bo­bo.

El obje­ti­vo de estas accio­nes es con­ver­tir las cele­bra­cio­nes en un impor­tan­te hecho cul­tu­ral para que sean “el mayor estí­mu­lo a la for­ja y a la for­ma­ción de los valo­res patrió­ti­cos y la admi­ra­ción de nues­tra his­to­ria por par­te de nues­tros niños”.

En ese sen­ti­do, ins­tru­yó a los titu­la­res de Edu­ca­ción, Cul­tu­ra y Edu­ca­ción Uni­ver­si­ta­ria, para que orga­ni­za­ran el even­to de modo que “nues­tros niños, niñas y nues­tra juven­tud, se invo­lu­cren como nun­ca antes en la con­me­mo­ra­ción viva”.

Jun­to al pue­blo de Vene­zue­la, el pró­xi­mo 24 de junio de 2021, cele­bra­re­mos en el cam­po de Cara­bo­bo y en las calles de Vene­zue­la los 200 años de la gran vic­to­ria del ejér­ci­to patrio­ta, anun­ció el jefe de Esta­do y de Gobierno @NicolasMaduro pic​.twit​ter​.com/​9​f​X​r​8​r​r​i6H — Pren­sa Pre­si­den­cial (@PresidencialVE) June 24, 2020

El pre­si­den­te pre­ci­só que “habrá obras impor­tan­tes que ya se han

ini­cia­do, otras que vamos a ini­ciar como el Monu­men­to a Cara­bo­bo que

deje mar­ca­do los 200 años, debe­mos sen­tir en nues­tro ser que

ver­da­de­ra­men­te es un rega­lo del cie­lo”.

Impor­tan­tes

arqui­tec­tos del país y del mun­do han sido con­vo­ca­dos para los pro­yec­tos

cine­ma­to­grá­fi­cos, arqui­tec­tó­ni­cos y obras de ser­vi­cio públi­co que se

pre­ten­den eje­cu­tar como home­na­je a la efe­mé­ri­de nacio­nal.

Tam­bién se edi­ta­rán

impor­tan­tes libros que per­mi­tan cono­cer acer­ca de los pro­ce­sos

vene­zo­la­nos de inde­pen­den­cia y de Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be, en lo que

juga­rá un papel rele­van­te la agen­da Cara­bo­bo.

En este orden, el pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro ins­tó “a los minis­tros, minis­tras y altas auto­ri­da­des del Esta­do, para que la agen­da Cara­bo­bo mar­que todas las accio­nes del Esta­do vene­zo­lano y de la socie­dad vene­zo­la­na en este año que hoy comen­za­mos rum­bo a los 200 años de esta vic­to­ria”.

Balan­ce de los efec­tos de la pan­de­mia

La vice­pre­si­den­ta de Vene­zue­la, Delcy Rodrí­guez, reali­zó el balan­ce dia­rio de la Comi­sión Pre­si­den­cial para el com­ba­te de la Covid-19 don­de dio cuen­ta de la actua­li­za­ción epi­de­mio­ló­gi­ca del país.

En tal sen­ti­do, expre­só que en las últi­mas 24 horas Vene­zue­la regis­tra 155 casos de pro­ce­den­cia extran­je­ra y 24 comu­ni­ta­rios. Con ellos se lle­ga a un total de 4.365.

#EnVi­vo🔴Vicepd­ta. Eje­cu­ti­va. Delcy Rodrí­guez anun­ció 179 nue­vos casos de Covid_​19:

🇨🇴131 Colom­bia,

🇵🇪 7 Perú,

🇪🇨3 Ecua­dor y 14 con­tac­tos con via­je­ros.

♦️24 casos comu­ni­ta­rios (11 Miran­da, 8 Ara­gua y 5 Cara­cas)

Se regis­tra­ron 3 nue­vos falle­ci­dos. ele­van­do la cifra a 4.365 pic​.twit​ter​.com/​4​I​p​A​c​L​a​O1L — MIPPCI (@Mippcivzla) June 25, 2020

Rodrí­guez exhor­tó a que se acti­ve la pobla­ción sobre infor­mar el

ingre­so de con­na­cio­na­les al terri­to­rio por las tro­chas ile­ga­les des­de

Colom­bia por­que pro­duc­to de eso la Covid-19 tie­ne mayor inci­den­cia en el

país.

Has­ta el momen­to,

sos­tu­vo la fun­cio­na­ria, se han rea­li­za­do 1.164.315 prue­bas de des­pis­ta­je

de la Covid-19, lo que repre­sen­ta 38.810 test por millón de

habi­tan­tes.

Lamen­ta­ble­men­te, la

vice­pre­si­den­ta infor­mó que se cuen­tan tres nue­vos falle­ci­dos. De ellos,

dos son pro­duc­tos del foco del Mer­ca­do de Las Pul­gas en el esta­do Zulia

y uno del Dis­tri­to Capi­tal. Con esto se lle­ga a 38 dece­sos.

No dejó de ins­tar a la pobla­ción a cum­plir con los sie­te días de cua­ren­te­na radi­cal don­de «la con­sig­na es cui­dar­se y que­dar­se en casa». Tam­bién, se hizo un lla­ma­do a los tra­ba­ja­do­res que se encuen­tran en pri­me­ra línea de com­ba­te a la Covid-19 para los cua­les el men­sa­je es cui­dar­se.

* Fuen­te: Tele­SUR