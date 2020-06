Puerto Rico. Asistentes de maestra de Educación Especial ¿Por qué Wanda, por qué?

Por Cán­di­da Cot­to /​Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 25 de junio de 2020

Tras años de lucha por­que el Depar­ta­men­to de Edu­ca­ción (DE) les otor­gue el esta­tus de emplea­das per­ma­nen­tes, en su men­sa­je de Pre­su­pues­to diri­gi­do al país la sema­na pasa­da la gober­na­do­ra Wan­da Váz­quez Gar­ced dio a cono­cer el otor­ga­mien­to de 400 de estas pla­zas como per­ma­nen­tes.

Este lunes 22 de junio Karen de León, la pre­si­den­ta de la Unión PASO afi­lia­da al Sin­di­ca­to Puer­to­rri­que­ño de Tra­ba­ja­do­res (SPT) que aco­ge a las asis­ten­tes le diri­gió una car­ta al secre­ta­rio Eli­gio Her­nán­dez en la que expre­sa que, aun­que esti­man que el anun­cio se que­da muy por deba­jo de sus expec­ta­ti­vas ya que se tra­ta de 3,500 asis­ten­tes de maes­tras de Edu­ca­ción Espe­cial, la acción va en la direc­ción correc­ta. En la car­ta ade­más De León le pidió al secre­ta­rio que a la mayor bre­ve­dad posi­ble le comu­ni­que los requi­si­tos y cri­te­rios que uti­li­za­ra el DE para otor­gar los con­tra­tos regu­la­res a estas 400 asis­ten­tes.

En entre­vis­ta De León, vice­pre­si­den­ta de la SPT indi­có a Cla­ri­dad que esta­mos hablan­do de unas 3,500 asis­ten­te por con­tra­to indi­vi­dua­les, que se renue­van todos los años con las par­ti­cu­la­ri­da­des que eso con­lle­va. Des­cri­bió como terri­ble el pro­ce­so de tener que some­ter la mis­ma docu­men­ta­ción todos los años.

“Des­de que comen­zó la pan­de­mia y se decre­tó el cie­rre las tra­ba­ja­do­ras no cobran las del área sur la mayo­ría no tie­ne ingre­sos des­de los terre­mo­tos y ago­ta­ron su des­em­pleo”, denun­ció.

A la inte­rro­gan­te de por qué el DE se ha nega­do a dar­le la per­ma­nen­cia a estas tra­ba­ja­do­ras De León dijo que han sido varias las excu­sas, pero la que más usa el DE es que hay que espe­rar a que cul­mi­ne el pro­ce­so de matrí­cu­la del PEE. Esta excu­sa ‑des­ta­có- no es váli­da ya que la reali­dad es que la pobla­ción de Edu­ca­ción Espe­cial todos los años inde­pen­dien­te de la situa­ción que ten­ga el país siem­pre tien­de a subir.

“Para noso­tros eso no tie­ne nin­gún sen­ti­do apar­te de que esta­mos hablan­do de tra­ba­ja­do­ras que lle­van 10, 12 años quien menos debe lle­var son unos 9 años por con­tra­to así que es evi­den­te la nece­si­dad del ser­vi­cio no hay nin­gu­na excu­sa váli­da real­men­te nos han dicho muchas cosas aho­ra con la pan­de­mia todo se retra­sa que la Jun­ta de Con­trol no lo quie­re apro­bar así que bueno de todo un poco. No hay nin­gu­na excu­sa vali­da que no sea fal­ta de volun­tad polí­ti­ca y admi­nis­tra­ti­va de la agen­cia”.

De León des­cri­bió que la mayo­ría de estas tra­ba­ja­do­ras son madres sol­te­ras jefas de fami­lia. Pero más allá de esto des­ta­có que la reali­dad es que los niños de EE esta­ble­cen un víncu­lo con las asis­ten­tes quie­nes los acom­pa­ñan en su pro­ce­so edu­ca­ti­vo por lo que su pro­ce­so edu­ca­ti­vo se retra­sa cada vez que la asis­ten­te tie­ne que reno­var su con­tra­to. “Hay una amal­ga­ma que afec­tan que esas com­pa­ñe­ras no ten­gan un con­tra­to con la agen­cia la ver­dad es que una cues­tión de volun­tad”.

Aun cuan­do reco­no­ció que la pre­pa­ra­ción de las asis­ten­tes es míni­ma de cuar­to año seña­ló que la reali­dad es que muchas de ellas tie­nen cer­ti­fi­ca­cio­nes como de len­gua­je de señas, len­gua­je para cie­gos, mane­jo de emer­gen­cia CPAR, e inclu­so algu­nas son maes­tras. El DE no les remu­ne­ran el que ten­gan algún tipo de cer­ti­fi­ca­ción.

En entre­vis­ta por sepa­ra­do la maes­tra de Edu­ca­ción Espe­cial y pre­si­den­ta de la sin­di­cal Edu­ca­mos, Mig­da­lia San­tia­go tam­bién resal­tó el papel que jue­gan las y los asis­ten­tes de maes­tra de edu­ca­ción Espe­cial.

“Ese per­so­nal es impres­cin­di­ble como en todos lados hay gen­te que no debe­ría estar ahí pero tam­bién hay maes­tros que no debe­rían ser­lo, gober­na­do­res que no debe­rían ser­lo. La inmen­sa mayo­ría son unos seres espec­ta­cu­la­res acom­pa­ñan a los estu­dian­tes les ayu­dan en las des­tre­zas, apo­yo emo­cio­nal, todo lo que tie­ne que ver con higie­ne”.

La líder magis­te­rial acu­só que el DE ha sido cruel con este per­so­nal, y con­fir­mó que el DE no les pagoo en Acción de Gra­cia, ya que dice que ‘día que no se tra­ba­ja no se cobra’ muchos no cobran des­de los tem­blo­res y tam­po­co des­de que arran­có la pan­de­mia.

La dedi­ca­ción de las y los asis­ten­tes con­tras­ta con el pro­ce­der del DE. Tra­jo el ejem­plo de que uno de los asis­ten­tes de su escue­la no dejo de acom­pa­ñar a su estu­dian­te en nin­guno de los días que duro el semes­tre en medio de la pan­de­mia. Para la líder magis­te­rial la razón por la cual el DE no quie­re dar la per­ma­nen­cia a estas tra­ba­ja­do­ras es por­que no quie­re con­tra­tar gen­te para aho­rrar­se el dine­ro.

La fal­ta de segu­ri­dad ha pro­vo­ca­do la renun­cia de algu­nos por ejem­plo en su escue­la hay dos que renun­cia­ron para irse a Esta­dos Uni­dos ‑en el caso de ambos son bilin­gües- en don­de se esti­ma su tra­ba­jo y ganan lo que gana un maes­tro aquí.

“Ese recur­so es par­te de la fami­lia su depen­den­cia es mayor que con la fami­lia cor­tar esa rela­ción es un daño terri­ble al estu­dian­te más aho­ra que des­pués de toda esta cri­sis cuan­do nos vol­va­mos a ver ten­drán una regre­sión terri­ble y enci­ma de eso le pones un asis­ten­te que no cono­ce, quien más daño han reci­bi­do en este pro­ce­so han sido los estu­dian­tes de Edu­ca­ción Espe­cial”.

En entre­vis­ta por sepa­ra­do la por­ta­voz del Comi­té en Defen­sa de la Niñez (CDN) Jean­net­te Mora­les, des­cri­bió sobre la tarea de las asis­ten­tes. “La figu­ra del asis­ten­te es tan impor­tan­te para un niño de edu­ca­ción espe­cial por­que yo me sien­to que cuan­do esta con mi hija es como si yo estu­vie­ra ahí están mis ojos ahí. Esta la per­so­na que ellos nece­si­tan para lograr un pro­gre­so aca­dé­mi­co y son los peo­res pagos en el DE”.

Fren­te a la incer­ti­dum­bre que pre­va­le­ce sobre el futu­ro del PEE en el pró­xi­mo año esco­lar y con ello el papel de las asis­ten­tes la madre acti­vis­ta reafir­mó; “Yo me soli­da­ri­zo con ellas y le pido al gobierno que tie­ne que bus­car una for­ma ya sea la meto­do­lo­gía que vayan a usar no que­den fue­ra de nómi­na por­que eso es un acto de injus­ti­cia”.

FUENTE: Cla­ri­dad 60