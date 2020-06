Euskal Herria. El gobierno fascista español prohibe manifestación por la Amnistía a los presos / Anuncian que se hará a pesar de todo

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 24 junio 2020

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO PRO AMNISTIA Y CONTRA LA REPRESION

Por medio de esta nota queremos informar de que la Delegación que el Gobierno Español tiene en Nafarroa ha prohibido la manifestación que estaba convocada para este sábado, 27 de junio, bajo el lema “Borrokak ez du etenik, amnistia osoa!” (“La lucha no cesa. ¡Amnistía total!”). La excusa de la prohibición, esta vez, ha sido que la comunicación se ha hecho fuera de plazo y que no hay motivación para convocarla de urgencia. Decimos excusa porque las prohibiciones de manifestaciones son constantes en Nafarroa cuando estas no están convocadas por los fascistas. En Mayo prohibieron una manifestación de denuncia de la situación de Patxi Ruiz bajo la excusa de la emergencia sanitaria. No así la del partido fascista Vox, o la favorable a las fiestas taurinas, ya que Vox, PSOE, Podemos y los taurinos son gestores y/o beneficiarios del mismo sistema y de los mismos intereses. Durante los últimos meses y en el contexto de la pandemia, hemos vivido un auténtico estado de excepción en todo el mundo y, por lo tanto, también en Euskal Herria. Los derechos políticos más básicos de los pueblos y de la clase trabajadora han sido anulados. La burguesía, durante ese periodo, ha tenido la oportunidad de llevar a cabo sus trabajos de opresión sin ninguna oposición, y tirando de ese hilo han impuesto una “nueva normalidad” que de normal no tiene nada. Nos han impuesto y nos seguirán imponiendo restricciones, y tratarán de hacer todo esto sin ningún tipo de réplica. El Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión siempre ha defendido que el Pueblo no tiene por qué pedir permiso a nadie para ejercer sus derechos, y mucho menos a quien se los vulnera. Así lo demostramos el 3 de septiembre de 2016 en Etxarri cuando llevamos a cabo la protesta a pesar de que la misma Delegación, entonces en manos del PP, prohibió la manifestación por la libertad de lxs presxs políticxs enfermxs y de que la Guardia Civil cargó con dureza contra lxs manifestantes. Según nos ha hecho llegar la persona que ha recibido la prohibición de la manifestación, mañana hará saber a los prohibidores que renuncia a convocar dicha movilización. El Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión ha decidido recoger el testigo y quiere anunciar que continúa adelante con la manifestación, por encima de todas las prohibiciones, contra el fascismo. Este sábado, 27 de junio, llevaremos a cabo una manifestación en Iruñea a partir de las 18:00, partiendo de Errekoleten plaza. La lucha no cesa. ¡Amnistía total!

En Eus­kal Herria, a 24 de junio de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.

En Eus­kal Herria, a 24 de junio de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.