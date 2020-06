Brasil. Convocatoria internacional para el domingo 28 de Junio. #StopBolsonaroMundial

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 25 de junio de 2020.

Ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas bra­si­le­ñas de dife­ren­tes movi­mien­tos popu­la­res y enti­da­des polí­ti­cas que viven en el extran­je­ro han con­vo­ca­do una con­vo­ca­to­ria mun­dial para el pró­xi­mo domin­go 28 de junio con­tra el pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro.

Según los orga­ni­za­do­res, bajo la con­sig­na Stop Bol­so­na­ro tse rea­li­za­rán mani­fes­ta­cio­nes en más de 50 ciu­da­des de 24 paí­ses, con pro­tes­tas de dife­ren­tes mane­ras, como reunio­nes calle­je­ras e inclu­so even­tos vir­tua­les, debi­do a las res­tric­cio­nes impues­tas por la nue­va pan­de­mia de coro­na­vi­rus en algu­nas regio­nes.

El even­to esta­ba pro­gra­ma­do para febre­ro de este año, pero tuvo que pos­po­ner­se debi­do a la expan­sión de covid-19 en todo el mun­do.

«Enten­de­mos que ya no pode­mos pos­po­ner nues­tra pro­tes­ta, bajo el ries­go de que si lo hace­mos, ya no que­de más Bra­sil para sal­var de las garras del mons­truo de Pla­nal­to», garan­ti­za el movi­mien­to a tra­vés de las redes socia­les.

Para Eri­ca Caminha, una bra­si­le­ña que vive en Ale­ma­nia y una de las orga­ni­za­do­ras del even­to en su ciu­dad, «la pan­de­mia fue la gota que col­mó el inmen­so sen­ti­mien­to de dolor y revuel­ta con­tra este geno­ci­dio y sus minis­tros irres­pon­sa­bles, que fue­ron ele­gi­dos a expen­sas de noti­cias fal­sas y dis­cur­sos de odio ».

«El geno­ci­dio indí­ge­na y negro, el des­pre­cio por el cono­ci­mien­to y el arte, el for­ta­le­ci­mien­to de las mili­cias, la devas­ta­ción de la natu­ra­le­za, el aumen­to del ham­bre, la per­se­cu­ción y, a menu­do, los ase­si­na­tos de líde­res popu­la­res y, aho­ra, la com­ple­ta fal­ta de pre­pa­ra­ción y des­pre­cio por la vida y la salud de los bra­si­le­ños con res­pec­to a covid-19, son solo algu­nas de las razo­nes que hacen que este acto sea nece­sa­rio”, dice.

El acti­vis­ta tam­bién afir­ma que «aho­ra es el momen­to de derro­car a Bol­so­na­ro» y que es impor­tan­te «lla­mar la aten­ción de la comu­ni­dad inter­na­cio­nal sobre lo que está suce­dien­do en Bra­sil».

“Debi­do a la impor­tan­cia de Bra­sil, la caí­da del pre­si­den­te pue­de ayu­dar a sacu­dir las estruc­tu­ras de la extre­ma dere­cha en todo el mun­do, esto tam­bién expli­ca el apo­yo de gru­pos de dere­chos huma­nos, sin­di­ca­tos, par­ti­dos, perio­dis­tas, miem­bros de la socie­dad civil, líde­res reli­gio­sos y otros. que nos apo­yan en todo el mun­do «, dice Eri­ca.

Eri­ca tam­bién expli­ca que, para las ciu­da­des don­de hay ais­la­mien­to social debi­do al coro­na­vi­rus, «esta­mos desa­rro­llan­do actos vir­tua­les, con fotos, rui­dos, tuits, entre otras accio­nes».

«Jun­to al Movi­mien­to #Mulhe­res­De­rru­bam­Bol­so­na­ro, se creó un pro­to­co­lo de segu­ri­dad para aque­llos que par­ti­ci­pa­rán en actos pre­sen­cia­les y se está dis­tri­bu­yen­do a todos los orga­ni­za­do­res para guiar a los par­ti­ci­pan­tes. Maña­na comen­za­re­mos a difun­dir­lo por todas las redes. No tie­nes excu­sa para no par­ti­ci­par. No pue­des salir de casa, mani­fies­ta­te en las redes. El hash­tag #Fora­Bol­so­na­ro­Mun­dial con­cen­tra nues­tras accio­nes», dice.

Ade­más de varios movi­mien­tos y enti­da­des popu­la­res en todo el mun­do, la Ley Mun­dial Stop Bol­so­na­ro ya cuen­ta con el apo­yo del Par­ti­do de los Tra­ba­ja­do­res (PT), que lla­mó a la mili­tan­cia a par­ti­ci­par en »ini­cia­ti­vas en el extran­je­ro en diá­lo­go con todas las orga­ni­za­cio­nes socia­les y socia­les. unión que lucha por un mun­do mejor y más digno «.

La lis­ta com­ple­ta de ciu­da­des que reci­bi­rán actos, así como los even­tos para las mani­fes­ta­cio­nes, se pue­de encon­trar en el sitio web del movi­mien­to y a tra­vés de sus redes socia­les.