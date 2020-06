Brasil. Con pandemia y caída en las ventas, agricultores sufren perjuicios y piden incentivos

Por Cris­tia­ne Sam­paio. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 25 de junio de 2020

La reduc­ción de la pro­duc­ción y las difi­cul­ta­des para pagar las deu­das son par­te de la reali­dad de los cam­pe­si­nos que sufren con la cri­sis

El agri­cul­tor Mai­quel Rober­to Jun­ges, de 36 años, tra­ba­ja en una

peque­ña pro­pie­dad rural de su fami­lia en el muni­ci­pio de No-Me-Toque,

región de Alto Jacuí, esta­do de Rio Gran­de do Sul. Jun­to con sus dos

her­ma­nos, acos­tum­bra­ba a tra­ba­jar en una feria popu­lar tres veces por

sema­na para ven­der la pro­duc­ción de leche, soja, maíz y tri­go.

Con las con­se­cuen­cias que vinie­ron a remol­que de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus en el país, la

fami­lia ha sufri­do pér­di­das irre­pa­ra­bles. Jun­ges afir­ma que la caí­da en

la cir­cu­la­ción de clien­tes debi­do a las polí­ti­cas de ais­la­mien­to,

suma­da al cie­rre del comer­cio y a la fal­ta de incen­ti­vo guber­na­men­tal,

ha pro­vo­ca­do un esce­na­rio de terror y des­es­pe­ran­za en el cam­po.

“Se había orga­ni­za­do aquí una pro­duc­ción de ver­du­ras y muchas de

esas ver­du­ras se daña­ron por­que no lle­ga­ron a las manos de los

con­su­mi­do­res, lo que aca­rreó gran­des per­jui­cios en ese sen­ti­do”,

ejem­pli­fi­ca, al men­cio­nar “una gran pér­di­da” ocu­rri­da a media­dos de

mar­zo, cuan­do más del 80% de los pro­duc­tos aca­ba­ron tenien­do el tacho de

basu­ra como des­tino.

Para cana­li­zar el res­to de la mer­ca­de­ría hacia algún lugar, la fami­lia del agri­cul­tor hizo de todo. Entre las estra­te­gias, ini­ció

una amplia divul­ga­ción por inter­net, con publi­ca­cio­nes en las redes

socia­les diri­gi­das a poten­cia­les con­su­mi­do­res de los pro­duc­tos, pero ni

eso ayu­dó a solu­cio­nar el pro­ble­ma.

“Inclu­so bus­ca­mos rein­ven­tar­nos, pero la gran mayo­ría de nues­tra clien­te­la de la feria es de per­so­nas de más edad, y muchas de ellas no tie­nen esos medios de comu­ni­ca­ción, por eso no con­se­gui­mos alcan­zar a ese públi­co obje­ti­vo”, cuen­ta el agri­cul­tor, que sólo vio la situa­ción salir de cero cuan­do el comer­cio tuvo auto­ri­za­ción para retor­nar, a media­dos de abril, a pesar de las demás inter­mi­ten­cias ya deter­mi­na­das por el gobierno local debi­do a la covid-19 y de la caí­da actual de 20% en las ven­tas.

Agri­cul­tor Mai­quel Rober­to Jun­ges, 36, en la pro­duc­ción de la fami­lia, en Rio Gran­de do Sul /​Archi­vo per­so­nal

El cam­pe­sino resal­ta que el esce­na­rio tie­ne aún un agra­van­te: la exclu­sión de los agri­cul­to­res fami­lia­res de la lis­ta de bene­fi­cia­rios

de la ren­ta de emer­gen­cia, el bene­fi­cio men­sual de R$ 600 paga­do por el

gobierno fede­ral a deter­mi­na­dos tra­ba­ja­do­res duran­te la pan­de­mia.

Cuan­do la expan­sión del coro­na­vi­rus se vol­vió una reali­dad en el país, los agri­cul­to­res de la región ya sufrían las pér­di­das de un duro estia­je de seis meses, entre noviem­bre y abril, que gene­ró caí­das brus­cas en la pro­duc­ción y aca­bó jun­tán­do­se a los estra­gos cau­sa­dos por la ines­pe­ra­da pan­de­mia.

“Por eso tam­bién ya debe­ría haber lle­ga­do algu­na ayu­da para

noso­tros. Mucho se habló de los R$ 600 [del auxi­lio], pero nues­tras

enti­da­des aquí de Rio Gran­de do Sul orien­ta­ron a los agri­cul­to­res a no ins­cri­bir­se

por­que la apli­ca­ción [del gobierno] no tie­ne la opción ‘agri­cul­tor’.

Sólo tie­ne ‘autó­no­mo’, enton­ces, si nos ins­cri­bi­mos como autó­no­mos,

pode­mos per­der algu­na otra polí­ti­ca públi­ca, como las Pen­sio­nes o

inclu­so un cré­di­to ofi­cial del PRONAF [Pro­gra­ma Nacio­nal de

For­ta­le­ci­mien­to de la Agri­cul­tu­ra Fami­liar]. Enton­ces, ni eso lle­gó para

los agri­cul­to­res”, lamen­ta Jun­ges, aña­dien­do que muchos cam­pe­si­nos

están actual­men­te sin con­di­cio­nes de sanear sus pro­pias deu­das.

El Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Rura­les Sin Tie­rra (MST)

afir­ma que la reali­dad de la fami­lia del agri­cul­tor gau­cho es hoy un

dra­ma nacio­nal. Fran­cis­co Dal Cha­von, “Chi­cão”, inte­gran­te del Sec­tor

de Pro­duc­ción de la enti­dad, rela­ta que el seg­men­to acu­mu­la pér­di­das

des­de 2017, cuan­do los índi­ces de des­em­pleo en el país comen­za­ron a

reper­cu­tir más fuer­te­men­te en el cam­po, pro­vo­can­do caí­da en las ven­tas y, por con­se­cuen­cia, en la pro­duc­ción.

En mayo de este año, por ejem­plo, la pro­duc­ción de toma­te regis­tró

baja de 7,34% en rela­ción al mis­mo perío­do de 2019, cuan­do ya había

teni­do una caí­da de más de 15% en com­pa­ra­ción con 2018. La naran­ja cayó

casi 6% entre mayo de 2019 y mayo de 2020 y ya había regis­tra­do

reduc­ción ante­rior de 5,52%.

“Si usted no ven­de en el perío­do de cose­cha de ellos, usted pier­de. Y

hay otro fac­tor, que es el siguien­te: usted no alma­ce­na eso y, para

vol­ver a pro­du­cir nue­va­men­te, la natu­ra­le­za exi­ge su tiem­po. Todo eso,

de cier­ta for­ma, des­es­truc­tu­ró el sec­tor. Por esto de que la cri­sis es

lar­ga, la recu­pe­ra­ción es más len­ta, en fun­ción prin­ci­pal­men­te de esos

dos fac­to­res”, afir­ma Chi­cão, al men­cio­nar “la cri­sis ante­rior y la

pan­de­mia”.

Pro­yec­to de Ley (PL) 886⁄ 2020

Ante

este pano­ra­ma, el inte­gran­te del MST entien­de que el país nece­si­ta

polí­ti­cas de emer­gen­cia para la pobla­ción del cam­po. La deman­da está

colo­ca­da, por ejem­plo, en el pro­yec­to de ley PL 886⁄ 2020 aún sin fecha

cier­ta para vota­ción, la pro­pues­ta está hoy en el tope de la lis­ta de

prio­ri­da­des de las orga­ni­za­cio­nes que reúnen cam­pe­si­nos, agri­cul­to­res

fami­lia­res, qui­lom­bo­las, entre otros gru­pos.

Ellos plei­tean la imple­men­ta­ción de medi­das como libe­ra­ción de

cré­di­to rural para peque­ños pro­duc­to­res, rene­go­cia­ción de deu­das, apo­yo a

tec­no­lo­gías de acce­so al agua, medi­das espe­cí­fi­cas para muje­res, entre

otros incen­ti­vos. Todos esos pun­tos com­po­nen el PL 886 y algu­nos de

ellos figu­ran tam­bién en otros pro­yec­tos de ley que hoy tra­tan sobre

medi­das de soco­rro a agri­cul­to­res ante la pan­de­mia. En la Cáma­ra de

Dipu­tados, por ejem­plo, se tra­mi­tan por lo menos 25 pro­pues­tas de esa

natu­ra­le­za.

“Nos esta­mos ponien­do en manos de Dios”

En gene­ral, tales pro­yec­tos des­ta­can que la pan­de­mia tra­jo cam­bios

socio­eco­nó­mi­cos que empeo­ra­ron con­si­de­ra­ble­men­te la vida de las fami­lias

que depen­den de peque­ñas pro­duc­cio­nes rura­les para su manu­ten­ción. Es

el caso de gen­te como la agri­cul­to­ra Fran­cis­ca Lui­za Gue­des de Araú­jo –o

sim­ple­men­te “Chi­ca”, como pre­fie­re ser lla­ma­da – , que vive en la zona

rural del muni­ci­pio de Serra do Ramal­ho, inte­rior del esta­do de Bahia,

don­de cul­ti­va hor­ta­li­zas y otros géne­ros. Ella narra que la pro­pa­ga­ción

de los casos de coro­na­vi­rus por el país tra­jo con­se­cuen­cias direc­tas

para la pro­duc­ción de la fami­lia, que vio su vida empeo­rar ante el nue­vo

con­tex­to del país.

“Se vol­vió todo más difí­cil para noso­tros por­que está­ba­mos entre­gan­do nues­tros pro­duc­tos a la merien­da esco­lar, pero,

con la pan­de­mia, las escue­las cerra­ron y el mer­ca­do dis­mi­nu­yó mucho.

Enton­ces, tam­bién dis­mi­nui­mos la pro­duc­ción”, cuen­ta la cam­pe­si­na,

aña­dien­do que los cul­ti­vos tam­bién debie­ron adap­tar­se a las prin­ci­pa­les

deman­das aún exis­ten­tes en el mer­ca­do de vege­ta­les. La remo­la­cha y la

cala­ba­za, por ejem­plo, que antes iban a las escue­las, die­ron lugar a

pro­duc­tos como lechu­ga, toma­te, cebo­lla, cilan­tro y otros más bus­ca­dos.

“Hay que adap­tar­se para poder seguir ade­lan­te. Esta­mos ponien­do en

manos de Dios y rezan­do para que esta pan­de­mia aca­be pron­to, pero,

cuan­do pen­sa­mos que la cosa está mejo­ran­do, empeo­ra”, se des­aho­ga Chi­ca,

que a veces arries­ga su vida y la salud de su fami­lia para ir al medio

urbano en bus­ca de nue­vos clien­tes para los pro­duc­tos.

La

situa­ción de las muje­res es seña­la­da habi­tual­men­te por los sin­di­ca­tos y

movi­mien­tos del cam­po como algo a resal­tar en la ruti­na de la zona

rural. De agri­cul­to­ras a amas de casa, ellas hoy tie­nen que lidiar

no sólo con los múl­ti­ples queha­ce­res ante­rio­res, sino tam­bién con la

aprehen­sión gene­ra­da por el agra­va­mien­to de la cri­sis socio­eco­nó­mi­ca en

el país.

“La impor­tan­cia de un auxi­lio de emer­gen­cia para las muje­res es

fun­da­men­tal por­que, a la hora que fal­ta la comi­da en casa, quien se

preo­cu­pa más son ellas. La difi­cul­tad siem­pre pesa más de nues­tro lado,

la cues­tión del cui­da­do, del ali­men­to. Y la situa­ción de las muje­res es

bien com­pli­ca­da prin­ci­pal­men­te si usted con­si­de­ra que aumen­tó bas­tan­te

la cues­tión de la vio­len­cia domés­ti­ca tam­bién”, afir­ma la agri­cul­to­ra

Sonia Cos­ta, de la zona rural del muni­ci­pio de Fran­cis­co San­tos (esta­do

de Piauí), al enu­me­rar los desa­fíos que ganan cuer­po en este momen­to.

Agri­cul­to­ra Sônia Cos­ta y su mari­do, Zé Antô­nio, en la peque­ña pro­duc­ción de la fami­lia, en el muni­ci­pio de Fran­cis­co San­tos (esta­do de Piauí) /​Archi­vo Per­so­nal

Mora­do­ra de la comu­ni­dad de Serra dos Morros, ella rela­tó al

repor­ta­je que la sus­pen­sión de ferias libres en el esta­do hizo que la

caí­da en las ven­tas de los pro­duc­tos lle­ga­se al 90%.

“No hay cómo hacer feria y tam­bién opta­mos por no hacer ven­tas

puer­ta a puer­ta, enton­ces, el cam­bio es muy gran­de con rela­ción a las

ven­tas. Eso vino en el perío­do en que está­ba­mos comen­zan­do la cose­cha de

nues­tra pro­duc­ción. Aca­ba­mos dis­mi­nu­yen­do la plan­ta­ción y aho­ra esta­mos

espe­ran­do comen­zar de nue­vo cuan­do todo esto pase”, cuen­ta la

cam­pe­si­na, des­ta­can­do que hoy las ven­tas se resu­men a las com­pras que

salen en la puer­ta de casa, cuan­do los clien­tes apa­re­cen para com­prar

algo.

Como con­se­cuen­cia del con­tex­to de per­jui­cios, has­ta la salud

emo­cio­nal de la fami­lia es sacu­di­da. “Eso alte­ra lo emo­cio­nal por­que

trae preo­cu­pa­cio­nes futu­ras. Un ejem­plo es la post pan­de­mia, por­que no

sabe­mos lo que pue­de acon­te­cer, ni cómo las cosas van a vol­ver. Esta­mos

cre­yen­do que esto va a pasar, pero con cer­te­za no va a ser la mis­ma

cosa”, lamen­ta Sonia.

Edi­ción: Lucas Weber

* Fuen­te: Bra­sil de Fato