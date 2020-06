Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 24 de junio de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Enfo­que gre­mial, Línea sin­di­cal, Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cia ACTA, Agen­cias

Sin aumen­to sala­rial, los azu­ca­re­ros para­li­zan los inge­nios tucu­ma­nos

La huel­ga es por 48 horas y la defi­nie­ron las

fede­ra­cio­nes de emplea­dos y obre­ros de la acti­vi­dad. Es por la nega­ti­va

de los empre­sa­rios a dis­cu­tir una recom­po­si­ción sala­rial

24/​06/​2020 16:17:00

En una reu­nión de urgen­cia que reali­zó ayer, vía

video­le­con­fe­ren­cia, la Comi­sión Direc­ti­va de la Fede­ra­ción de Emplea­dos

de la Indus­tria Azu­ca­re­ra (FEIA), se defi­nió una huel­ga por 48 horas en

la inge­nios tucu­ma­nos. La medi­da de fuer­za comen­zó a las 00:00 de hoy y

se sien­te con mucha poten­cia.

Tam­bién adhi­rió a la pro­tes­ta la FOTIA, fede­ra­ción que repre­sen­ta a los obre­ros azu­ca­re­ros, por lo que la inac­ti­vi­dad en las plan­tas es casi abso­lu­ta.

Des­de

la FEIA seña­la­ron que la pro­tes­ta fue moti­va­da por la fal­ta de

actua­li­za­ción sala­rial. Según expli­ca­ron, el pedi­do fue ele­va­do en

varias opor­tu­ni­da­des pero las fir­mas se nega­ron sis­te­má­ti­ca­men­te a sen­tar­se a dis­cu­tir pari­ta­rias.

Ade­más

deja­ron tras­cen­der que, en caso de no tener res­pues­tas favo­ra­bles al

recla­mo, podrían acti­var una nue­va medi­da de fuer­za, pero esta

opor­tu­ni­dad por 72 horas. Sería la pro­fun­di­za­ción de un plan de lucha en un sec­tor cla­ve de la eco­no­mía tucu­ma­na.

Por otra par­te, la FEIA remar­có que sigue sien­do víc­ti­ma de la per­se­cu­cio­nes del macris­mo y apun­ta­ron a «fun­cio­na­rios de la ante­rior ges­tión que hoy siguen en pun­tos cla­ves de poder».

Lo recor­da­ron al momen­to de repa­sar los audios, que Info­Gre­mia­les publi­có en exclu­si­va, en los que se invo­lu­cra a los diri­gen­tes de la inter­ve­ni­da de la obra social gre­mial (OSPIA) con el des­vío de fon­dos hacia las dos prin­ci­pa­les figu­ras del cam­bie­mi­tas de la pro­vin­cia: Sil­via Elias de Perez y José Cano.

Según le dije­ron a Info­Gre­mia­les,

«al haber tras­cen­di­do por los medios los audios de la inves­ti­ga­ción

penal, ese mis­mo día el Juez Povi­ña se sacó de las manos la

inves­ti­ga­ción penal de la Obra Social de los Azu­ca­re­ros y la man­dó a la

Pro­vin­cia, como quien se des­li­ga de res­pon­sa­bi­li­dad».

«Hoy la cau­sa se encuen­tra en manos de la Jue­za de Ins­truc­ción del Cen­tro Judi­cial de Capi­tal de la Pro­vin­cia de Tucu­mán, la Dra. Balles­te­ros y ahí se que­dó», con­clu­ye­ron.

Tra­ba­ja­do­res de ACINDAR rea­li­zan pro­tes­ta en Villa Cons­ti­tu­ción

En Villa Cons­ti­tu­ción, tra­ba­ja­do­res de Acin­dar, cor­tan el ingre­so de camio­nes por mal Pago de gru­po de ries­go, irre­gu­la­ri­da­des en los Pagos y entre­ga de reci­bos.

A los mono­po­lios «ni un tan­ti­to así.. nada..!!»

La UOM Cór­do­ba desa­fía el silen­cio pari­ta­rio y pide un bono de 10 mil pesos has­ta que Caló acuer­de sala­rios

La sec­cio­nal cor­do­be­sa pidió un bono de 10 mil pesos a cuen­ta de las nego­cia­cio­nes sala­riaies ante la «incer­ti­dum­bre de si se van a dis­cu­tir las pari­ta­rias». 24/​06/​2020

La Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM) sec­cio­nal Cór­do­ba

advir­tió que, ante la «incer­ti­dum­bre de si se van a dis­cu­tir las

pari­ta­rias», es nece­sa­rio que las empre­sas meta­lúr­gi­cas otor­guen a los

tra­ba­ja­do­res del sec­tor «un bono de 10 mil pesos».

El

gre­mio que con­du­ce Rubén Urbano emi­tió un comu­ni­ca­do en el que hace una

eva­lua­ción de la situa­ción por la que pasa el rubro y, en par­ti­cu­lar,

sus emplea­dos. En ese escri­to, el sin­di­ca­to pidió a las empre­sas

«demos­trar un poco de soli­da­ri­dad».

«Todos sabe­mos que

para supe­rar el lími­te de la pobre­za habría que con­tar con más de 40 mil

pesos; y tam­bién sabe­mos que muchos de nues­tros com­pa­ñe­ros no lle­gan a

cobrar esa suma por mes», indi­có la UOM cor­do­be­sa.

Ade­más,

agre­ga­ron que «ante la incer­ti­dum­bre de si se van a dis­cu­tir las

pari­ta­rias, lo que deri­va­ría en con­ti­nuar con los mis­mos suel­dos del año

pasa­do, sería esen­cial que las empre­sas meta­lúr­gi­cas les die­ran

a sus depen­dien­tes en el mes de junio, apar­te del agui­nal­do, un bono de

10 mil pesos de carác­ter no remu­ne­ra­ti­vo, como una for­ma de paliar esta difí­cil situa­ción eco­nó­mi­ca que nos está dejan­do la pan­de­mia», indi­có el dia­rio La Voz.

La pro­pues­ta del gre­mio es que este bono «vaya a cuen­ta de las futu­ras pari­ta­rias, o que se dé como algu­na boni­fi­ca­ción».

Este mar­tes, los meta­lúr­gi­cos pro­tes­ta­ron en la puer­ta de las fir­mas Con­sul­to­res de Empre­sas, Tek­nix y Spe­cial Gas, en recla­mo por cesan­tías y atra­so sala­rial.

El Muni­ci­pio cerró el COTO 75 cuan­do lle­gó a los 21 emplea­dos con coro­na­vi­rus

No se pue­de decir que no lo hayan ana­li­za­do bien. No les había

bas­ta­do con los pri­me­ros 10 casos. Tam­po­co con el hecho de que el

Geren­te Gene­ral Eduar­do Bufa­lo ame­na­za­ra de muer­te a los ins­pec­to­res

muni­ci­pa­les, ni con que el tema tras­cen­die­ra las fron­te­ras del dis­tri­to y

se con­vir­tie­ra en un escán­da­lo nacio­nal pese a la jugo­sa pau­ta con que

la cade­na de super­mer­ca­dos com­pra el silen­cio de los medios masi­vos.

Lo hicie­ron. Enho­ra­bue­na. El Muni­ci­pio cerró al fin el COTO 75, y en

el comu­ni­ca­do acla­ran que es «en común acuer­do con la empre­sa y los

tra­ba­ja­do­res», no sea cosa que don Alfre­do o su ami­go Bufa­lo, o el

mis­te­rio­so «Tito» de su comu­ni­ca­ción tele­fó­ni­ca se eno­jen. Lo hicie­ron.

Se toma­ron un tiem­po pre­cio­so duran­te el cual expu­sie­ron vaya a saber a

cuán­tos miles de clien­tes del super­mer­ca­do, pero lo hicie­ron.

Ya son 10 los con­ta­gia­dos y los geren­tes se nie­gan a cerrar el Dis­co Alto Paler­mo

Siguen cre­cien­do los con­ta­gios de Covid-19 en la sucur­sal Alto Paler­mo de Dis­co. Los geren­tes se nie­gan a cerrar y los emplea­dos denun­cian pre­sio­nes para que no mani­fies­ten el con­tac­to estre­cho con los posi­ti­vos. 24/​06/​2020

En la jor­na­da de ayer se vol­vie­ron a con­fir­mar posi­ti­vos de

Covid-19 en la tien­da Alto Paler­mo de la cade­na de super­mer­ca­dos Dis­co. Ya

suman diez los emplea­dos con­ta­gia­dos en la sucur­sal y los geren­tes se

nie­gan a cerrar, a pesar de los pedi­dos de que acti­ven el pro­to­co­lo.

Ante la inac­ción de la empre­sa, los veci­nos de la zona comen­za­ron a hacer cir­cu­lar audios por WhatsApp. Se aler­tan de los nue­vos con­ta­gios y piden no ir por el temor que gene­ra.

Según

le dije­ron a Info­Gre­mia­les fuen­tes sin­di­ca­les, la geren­ta de la

sucur­sal ame­dren­ta a los emplea­dos para que nie­guen el con­tac­to estre­cho

con los posi­ti­vos. De esa for­ma evi­tan ais­lar­los y tam­bién enviar­los a

hacer el hiso­pa­do corres­pon­dien­te para des­car­tar la enfer­me­dad.

Dis­co,

super­mer­ca­do del con­glo­me­ra­do chi­leno Cen­co­sud, ya tenía denun­cias de

par­te de sus dele­ga­dos por negar­se a cerrar las tien­das con con­ta­gios y

hacer rotar a los emplea­dos en ellas para evi­tar que estén sin fac­tu­rar

«No cie­rran los loca­les. Des­de el Gobierno de la Ciu­dad nadie nos da bola y nadie con­tro­la a los super­mer­ca­dos», había expli­ca­do uno de los refe­ren­tes de los dele­ga­dos de Dis­co.

Tra­ba­ja­do­res de ANSES tam­bién recha­za­ron el pago del agui­nal­do en cuo­tas

El Secasf­pi, gre­mio de la ANSES, se sumó al recha­zó de los esta­ta­les y con­de­nó el frac­cio­na­mien­to del agui­nal­do. «Ees un atro­pe­llo para todos los tra­ba­ja­do­res que con­ti­nua­mos con esfuer­zo cum­plien­do nues­tras tareas dia­ria­men­te duran­te esta pan­de­mia», seña­ló. 24/​06/​2020

El Sin­di­ca­to de Emplea­dos de la ex Caja de Sub­si­dios Fami­lia­res

para el Per­so­nal de la Indus­tria (Secasf­pi), que con­du­ce Car­los Orte­ga,

recha­zó la deci­sión del Gobierno Nacio­nal de abo­nar el agui­nal­do en

cuo­tas. «Esta medi­da impli­ca un gra­ve per­jui­cio eco­nó­mi­co para

todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del Sec­tor Públi­co Nacio­nal»

ase­gu­ró.

En este sen­ti­do, Orte­ga cues­tio­nó «decla­ra­da la

pan­de­mia y la imple­men­ta­ción del Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y

Obli­ga­to­rio para con­te­ner el avan­ce del COVID-19, los tra­ba­ja­do­res y

tra­ba­ja­do­ras del Esta­do no hemos cesa­do en nues­tros tra­ba­jos, dado el

carác­ter esen­cial de los ser­vi­cios que brin­da­mos, por lo que cree­mos nece­sa­rio que se abo­ne el suel­do anual com­ple­men­ta­rio como corres­pon­de».

«La

medi­da dis­pues­ta por el Gobierno Nacio­nal tie­ne como obje­ti­vo abo­nar la

pri­me­ra cuo­ta del suel­do anual com­ple­men­ta­rio has­ta la suma de 40 mil

pesos bru­tos y la suma exce­den­te de dicho valor abo­nar­la en dos cuo­tas

con los sala­rios de julio y agos­to» expli­có Orte­ga, por lo que seña­ló

«es un atro­pe­llo para todos los tra­ba­ja­do­res que con­ti­nua­mos con

esfuer­zo cum­plien­do nues­tras tareas dia­ria­men­te duran­te esta pan­de­mia».

Por otro lado, y en refe­ren­cia a la situa­ción de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la ANSES, Orte­ga expli­có que

el orga­nis­mo «se ins­ti­tu­yó como el eje prio­ri­ta­rio en el sos­te­ni­mien­to

de los más vul­ne­ra­bles, garan­ti­zan­do el otor­ga­mien­to de las

pres­ta­cio­nes» y deta­lló que «espe­cial­men­te en el Ingre­so Fami­liar de

Emer­gen­cia nues­tro sin­di­ca­to tuvo una par­ti­ci­pa­ción acti­va en los

ope­ra­ti­vos IFE rea­li­za­dos en los barrios más humil­des y caren­cia­dos».

Final­men­te,

el diri­gen­te cri­ti­có «medi­das como la refi­nan­cia­ción de la deu­da de

gran­des eva­so­res, las excep­cio­nes impo­si­ti­vas, el apo­yo eco­nó­mi­co del

Esta­do para pagar los sala­rios del Sec­tor Pri­va­do, inclu­yen­do a las

mul­ti­na­cio­na­les y la demo­ra de la san­ción de la ley para las gran­des

for­tu­nas, entre otras, nos lle­van a plan­tear que deben ser los que

acu­mu­la­ron rique­zas exor­bi­tan­tes, los gran­des eva­so­res, los que fuga­ron

la pla­ta de todos los argen­ti­nos y argen­ti­nas, quie­nes paguen el cos­to

de esta pan­de­mia».

La FeNaT-CTA Cór­do­ba res­pal­dó con Ollas Popu­la­res la expro­pia­ción de Vicen­tin

Bajo el lema “Expro­piar Vicen­tin, un camino para resol­ver el

ham­bre”, en un día frío e incle­men­te, la Fede­ra­ción Nacio­nal Terri­to­rial

(FeNaT) de la CTA Autó­no­ma de la pro­vin­cia de Cór­do­ba mon­tó ollas

popu­la­res en la ciu­dad Capi­tal y otras loca­li­da­des del inte­rior para que

un nue­vo mode­lo pro­duc­ti­vo garan­ti­ce el dere­cho a la ali­men­ta­ción.

El Secre­ta­rio Gene­ral de la CTA‑A Pro­vin­cial, Fede­ri­co Giu­lia­ni,

jun­to a su par de Río Cuar­to y Coor­di­na­do­ra de la FeNaT-CTA en Cór­do­ba,

Sil­via Alco­ba, estu­vie­ron pre­sen­tes en el Cen­tro Comu­ni­ta­rio “Jun­tos es

más Fácil” en el Barrio San Mar­tín de Río Cuar­to.

Allí, mili­tan­tes y veci­nos se con­gre­ga­ron alre­de­dor de una de las

Ollas Popu­la­res en el mar­co de la Jor­na­da Nacio­nal de Lucha por la

Expro­pia­ción de Vicen­tin con­vo­ca­da por el espa­cio “Mani­fies­to por la

Sobe­ra­nía, la Pro­duc­ción y el Tra­ba­jo”.

La FeNaT-CTA orga­ni­zó ollas popu­la­res en Cruz del Eje, Villa María,

Río Cuar­to, Ade­lia María, San Fran­cis­co, Pilar, Sam­pa­cho y Cór­do­ba

Capi­tal rei­vin­di­can­do la con­sig­na de Alber­to Mor­la­chet­ti y Los Chi­cos

del Pue­blo: “El Ham­bre es un Cri­men” y exi­gien­do la Sobe­ra­nía

Ali­men­ta­ria.

El ham­bre no espe­ra

Giu­lia­ni apun­tó: “Des­de la CTA‑A Cór­do­ba, inte­gran­te del

espa­cio del Mani­fies­to por la Sobe­ra­nía, el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción,

recla­ma­mos hoy por la expro­pia­ción de Vicen­tin, paso cla­ve para

erra­di­car el ham­bre de nues­tro pue­blo. La medi­da la rea­li­za­mos

orga­ni­zán­do­nos para comer jun­to a quie­nes no tie­nen qué poner en su

mesa”.

Y agre­gó: “Por­que mien­tras noso­tros lucha­mos para

dis­tri­buir el pan, para dar vida y espe­ran­za, las voces del odio

decla­man por la defen­sa del dine­ro, el extrac­ti­vis­mo y la tim­ba

finan­cie­ra. No pode­mos estar a mer­ced de los espe­cu­la­do­res, el ham­bre no

espe­ra”.

Antes de par­tir hacia la ciu­dad de Cór­do­ba, Giu­lia­ni expre­só su

satis­fac­ción por la “res­pues­ta de nues­tra mili­tan­cia en el terri­to­rio.

Hemos ocu­pa­do con las Ollas Popu­la­res bue­na par­te de la geo­gra­fía

pro­vin­cial para hacer visi­ble el apo­yo de los tra­ba­ja­do­res y el pue­blo a

la inter­ven­ción y expro­pia­ción de Vicen­tin”.

“Es nece­sa­rio que se inves­ti­gue el frau­de que come­tie­ron sus

accio­nis­tas en com­pli­ci­dad con fun­cio­na­rios del Gobierno ante­rior, se

los pro­ce­se y con­de­ne para ter­mi­nar de una vez por todas con estos

ladro­nes de guan­te blan­co”, sub­ra­yó.

“Para noso­tros, la Olla Popu­lar es un lugar de encuen­tro, de

empo­de­ra­mien­to de los más nece­si­ta­dos, de orga­ni­za­ción. No repre­sen­ta

sola­men­te una herra­mien­ta para denun­ciar y com­ba­tir el fla­ge­lo del

ham­bre, sino que sim­bo­li­za la lucha de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras

de los barrios que no bajan los bra­zos y pelean por lo que es jus­to”,

indi­có.

“La dispu­ta es por el ali­men­to. En un país hecho de

tri­go y de pan, como la Argen­ti­na, es un cri­men que haya ham­bre. Por eso

apo­ya­mos la inter­ven­ción y expro­pia­ción de Vicen­tin, que será una

herra­mien­ta de aco­pio de ali­men­tos que nos per­mi­ta dis­tri­buir­los de

mane­ra igua­li­ta­ria”, seña­ló el Secre­ta­rio Gene­ral de ATE y la CTA

Autó­no­ma de la pro­vin­cia de Cór­do­ba.

Tras car­tón sos­tu­vo que “exi­gi­mos que se garan­ti­ce el dere­cho a la

ali­men­ta­ción del pue­blo. Y, por ende, un cam­bio inme­dia­to en el

para­dig­ma de pro­duc­ción, cir­cu­la­ción y con­su­mo de ali­men­tos”.

Y no dudó en expre­sar que “la inter­ven­ción y expro­pia­ción de la

empre­sa agro indus­trial Vicen­tin tra­jo a pri­mer plano la nece­si­dad de

nacio­na­li­zar nues­tros pro­duc­tos ali­men­ti­cios”.

Aña­dió que “es urgen­te que se dia­gra­me un nue­vo para­dig­ma basa­do en

el dere­cho de los pue­blos y paí­ses a deci­dir en cuan­to a la pro­duc­ción y

al con­su­mo de ali­men­tos. Sobe­ra­nía ali­men­ta­ria y Eco­no­mía Social y

Soli­da­ria”.

“Pro­duc­ción Nacio­nal, Tra­ba­jo y Sobe­ra­nía Ali­men­ta­ria como prin­ci­pios bási­cos de la Jus­ti­cia Social”, rema­tó Giu­lia­ni.

Sch­mid recla­ma mejo­ras en las con­di­cio­nes de tra­ba­jo del dra­ga­do esta­tal

El Sin­di­ca­to de Dra­ga­do y Bali­za­mien­to pide reu­nión con la Sub­se­cre­ta­ría de Puer­tos, Vías Nave­ga­bles y Mari­na Mer­can­te

El Sin­di­ca­to del Per­so­nal de Dra­ga­do y Bali­za­mien­to, que con­du­ce Juan Car­los Sch­mid, recla­mó a la Sub­se­cre­ta­ría de Puer­tos, Vías Nave­ga­bles y Mari­na Mer­can­te una reu­nión con el titu­lar del área, Lean­dro Cabre­ra,

con el fin de tra­tar las “con­di­cio­nes de tra­ba­jo de mane­ra urgen­te e

impos­ter­ga­ble” y encon­trar solu­cio­nes a los pro­ble­mas que per­ju­di­can a

los tra­ba­ja­do­res del sec­tor públi­co.

Sch­mid sos­tu­vo que está pen­dien­te la “nor­ma­li­za­ción del pago de

manu­ten­ción de las embar­ca­cio­nes, con las cua­les se man­tie­ne una deu­da

de cua­tro meses; la entre­ga de ropa de tra­ba­jo, la últi­ma fue en el año

2009; pro­to­co­los estric­tos ante el avan­ce de COVID-19; reca­te­go­ri­za­ción

del per­so­nal de plan­ta embar­ca­da; el futu­ro de las Dis­tri­tos

Per­te­ne­cien­tes a la Sub­se­cre­ta­ría; y un pan de des­agüe de uni­da­des fue­ra

de ser­vi­cio, por ser este un peli­gro de hun­di­mien­to inmi­nen­te”.

“Es una bue­na opor­tu­ni­dad para que los fun­cio­na­rios se inte­rio­ri­cen

de la reali­dad que hoy viven nues­tros com­pa­ñe­ros, agre­ga­do a lo difí­cil

de su ámbi­to labo­ral”, seña­ló Sch­mid, quien tam­bién es Secre­ta­rio

Gene­ral de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (CATT) y la Fede­ra­ción Marí­ti­mo Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (FeM­PIN­RA).

Des­de el Sin­di­ca­to de Dra­ga­do y Bali­za­mien­to comu­ni­ca­ron que ape­lan al “diá­lo­go y a la bue­na volun­tad” del área depen­dien­te del Minis­te­rio de Trans­por­te de la Nación, que enca­be­za Mario Meo­ni, para “encon­trar solu­cio­nes con­jun­tas en un esce­na­rio crí­ti­co como el actual”, con­clu­ye­ron.

Maxi­Pack: tra­ba­ja­do­res denun­cian que la patro­nal no apli­ca los pro­to­co­los de sani­dad tras regis­trar­se un caso de Covid posi­ti­vo

Tra­ba­ja­do­res de la fábri­ca pape­le­ra Maxi­pack de Ave­lla­ne­da

denun­cian que la patro­nal no cum­ple con los pro­to­co­los de sani­dad

nece­sa­rios en el con­tex­to de pan­de­mia por con­ta­gios del virus Covid 19.

El lunes se con­fir­mó que un tra­ba­ja­dor de 64 años dió posi­ti­vo, pese a

que había soli­ci­ta­do licen­cia por estar entre la pobla­ción de ries­go,

pero la empre­sa dene­gó el pedi­do por con­si­de­rar­lo un tra­ba­ja­dor

esen­cial. Los obre­ros exi­gen medi­das de cui­da­do y test masi­vos para

todos los tra­ba­ja­do­res de la plan­ta 1 y 2. Por ANRed

Tra­ba­ja­do­res de la fábri­ca pape­le­ra Maxi­pack de Ave­lla­ne­da denun­cian

que la patro­nal no cum­ple con los pro­to­co­los de sani­dad nece­sa­rios en el

con­tex­to de pan­de­mia por con­ta­gios del virus Covid 19.

“Por la tar­de del día Lunes 22 de junio, el per­so­nal de recur­sos

Huma­nos de la pape­le­ra Maxi­pack de Ave­lla­ne­da envía un comu­ni­ca­do

“impor­tan­te” a todos sus ope­ra­rios. El com­pa­ñe­ro Ullua dio posi­ti­vo de

Covid 19, moti­vo por el cual él y otros tres com­pa­ñe­ros de su gru­po

estre­cho, en el tra­ba­jo, que­dan ais­la­do por 14 días . Sema­nas atrás, a

tra­vés de un acuer­do interno, se imple­men­ta­ron una serie de medi­das para

la pre­ven­ción del coro­na­vi­rus, las cua­les iban a redu­cir la cir­cu­la­ción

del per­so­nal en las ins­ta­la­cio­nes. La plan­ti­lla de tra­ba­ja­do­res

con­ta­bi­li­zan­do a ambas plan­tas ascien­de a 92 ope­ra­rios, de los cua­les 15

están con licen­cia y 3 con algu­na lesión. Esta medi­da esta­ba al

ser­vi­cio de tra­tar de evi­tar una mayor pro­pa­ga­ción del virus en caso de

dar­se algún caso posi­ti­vo como el que hoy enfren­ta­mos. Para ello la

patro­nal se com­pro­me­tía a rea­li­zar las ade­cua­cio­nes corres­pon­dien­tes,

por ejem­plo: dupli­car el per­so­nal de lim­pie­za que rea­li­zan dichas tareas

en come­do­res y ves­tua­rios; no rotar a los ope­ra­rios de un pues­to o

sec­tor hacia otro, para así man­te­ner las mis­mas dota­cio­nes en cada

máqui­na” expli­ca­ron los taba­ja­do­res de Maxi­pack median­te un comu­ni­ca­do.

Agre­ga­ron “los tra­ba­ja­do­res pusi­mos toda la cola­bo­ra­ción de nues­tra

par­te y has­ta tuvi­mos que amol­dar­nos a un nue­vo esque­ma de tra­ba­jo. Este acuer­do fue vio­la­do des­de un prin­ci­pio por la empre­sa,

hacien­do rea­li­zar a varios ope­ra­rios diver­sas tareas en dis­tin­tos

sec­to­res e inclu­so en la otra planta(2) que posee la empre­sa. Suma­do a

esto Maxi­pack uti­li­za al per­so­nal que rea­li­za la lim­pie­za de ves­tua­rios y

come­do­res, para que baje a plan­ta a tra­ba­jar en la pro­duc­ción dejan­do

de lado la higie­ne de las ins­ta­la­cio­nes que uti­li­za­mos los tra­ba­ja­do­res,

prio­ri­zan­do sus ganan­cias por sobre nues­tra salud- Ante estos hechos la

Comi­sión inter­na reali­zo varios recla­mos, la res­pues­ta de la patro­nal

era: “esta­mos tra­ba­jan­do. Va a ingre­sar per­so­nal para ‘refor­zar’ la

lim­pie­za” hacien­do caso omi­so a lo pac­ta­do. Pero lo que los tra­ba­ja­do­res

con­si­de­ra­mos como la fal­ta más gra­ve, es que sólo se ais­la­ron a tres de

los com­pa­ñe­ros que tra­ba­jan en el turno noche, en el cual cum­plió

fun­cio­nes Ullua y su gru­po de sec­ción”.

En cuan­to al tra­ba­ja­dor Ulloa, expli­ca­ron que se tra­ta de una per­so­na

de 64 años, quien por su edad for­ma par­te del gru­po de ries­go, moti­vo

por el cual soli­ci­tó la licen­cia que fue dene­ga­da por la patro­nal por

tra­tar­se de una tra­ba­ja­dor esen­cial.

Debi­do a este con­tex­to los tra­ba­ja­do­res exi­gen el ais­la­mien­to de

todos los ope­ra­rios que desem­pe­ña­na sus fun­cio­nes en le turno noche.

Asi­mis­mo se prac­ti­que el his­pa­dos a todos los obre­ros de la plan­ta y se

inten­si­fi­quen las tareas de lim­pie­za y desin­fec­ción de la fábri­ca.

Por últi­mo soli­ci­tan has­ta no obte­ner los resul­ta­dos de los test a todos los tra­ba­ja­do­res soli­ci­tan el cese de acti­vi­da­des “nos decla­ra­mos en esta­do de asam­blea per­ma­nen­te man­te­nien­do las con­di­cio­nes de dis­tan­cia­mien­to social para deba­tir los pasos a seguir en caso de no obte­ner res­pues­tas a nues­tros pedi­dos” cul­mi­na­ron.

Tele­tra­ba­jo /​Con pro­yec­to de con­sen­so, se logró dic­ta­men para deba­tir en el recin­to

Avan­za la regu­la­ción sobre el tele­tra­ba­jo. Esta tar­de la

Comi­sión de Legis­la­ción Labo­ral sacó el Dic­ta­men para comen­zar a deba­tir

un pro­yec­to de ley en el recin­to. Bus­ca esta­ble­cer un piso míni­mo de

dere­chos y que lue­go cada acti­vi­dad acuer­de par­ti­cu­la­ri­da­des en las

nego­cia­cio­nes colec­ti­vas.

Las nece­sa­rias medi­das de Ais­la­mien­to Social, Pre­ven­ti­vo y

Obli­ga­to­rio a par­tir de la pan­de­mia de Covid-19 lle­va­ron a una gran

par­te de los tra­ba­ja­do­res a desa­rro­llar sus tareas en modo remo­to,

median­te el deno­mi­na­do tele­tra­ba­jo. Con ello que­dó en evi­den­cia la fal­ta

de una regu­la­ción en la cual hoy la Comi­sión de Legis­la­ción Labo­ral de

la Cáma­ra de Dipu­tados dio un paso para lle­nar ese vacío.

Dipu­tados de dife­ren­tes fuer­zas polí­ti­cas acor­da­ron un pro­yec­to de

con­sen­so de los 17 que habían sido pre­sen­ta­dos en esa cáma­ra acor­dan­do

el Dic­ta­men a par­tir del cual se pue­de dar el deba­te en el recin­to.

El obje­ti­vo de la nor­ma es regu­lar la jor­na­da de tra­ba­jo, el

dere­cho a la des­co­ne­xión digi­tal, la igual­dad entre tra­ba­ja­do­res

vir­tua­les y pre­sen­cia­les, la rever­si­bi­li­dad, los requi­si­tos de segu­ri­dad

e higie­ne, dere­cho a la inti­mi­dad, fis­ca­li­za­ción con­jun­ta con

sin­di­ca­tos y jor­na­das de tra­ba­jo pac­ta­das.

Ade­más, entre otras cues­tio­nes, esta­ble­ce que el emplea­dor debe

pro­por­cio­nar el equi­pa­mien­to ‑hard­wa­re y software‑, las herra­mien­tas de

tra­ba­jo y el sopor­te nece­sa­rio para el desem­pe­ño de las tareas, y asu­mir

los cos­tos o la com­pen­sa­ción por la uti­li­za­ción de herra­mien­tas pro­pias

de la per­so­na que tra­ba­ja.

«Des­pués de mucho esfuer­zo y tra­ba­jo, en la Comi­sión de Legis­la­ción

del Tra­ba­jo, hemos logra­do el Dic­ta­men del régi­men legal del tele­tra­ba­jo

don­de se esta­ble­cen los pre­su­pues­tos lega­les y un piso de dere­chos

míni­mos para aque­llos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que reali­cen esta

moda­li­dad labo­ral», expli­có Vane­sa Siley, pre­si­den­ta de la Comi­sión y

diri­gen­te de la Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res.

«Hemos saca­do un dic­ta­men con un amplio con­sen­so de todos los

blo­ques. Hemos escu­cha­do a las cen­tra­les sin­di­ca­les, a las cáma­ras

empre­sa­rias y al minis­te­rio de Tra­ba­jo. Esta­mos tra­ba­jan­do para que esto

lle­gue al recin­to y ten­ga su media san­ción, se avan­ce en pro­te­ger al

empleo en Argen­ti­na y que esa pro­tec­ción sea en favor de los

tra­ba­ja­do­res», agre­gó Siley.

QUIENES PARTICIPARON DEL DEBATE, LAS OPINIONES

Del deba­te en Comi­sión par­ti­ci­pa­ron legis­la­do­res que inte­gran la Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res, entre ellos Patri­cia Mou­nier (Sadop), Clau­dia Orma­chea y Car­los Cis­ne­ros (Ban­ca­rios) y María Rosa Mar­tí­nez,

iden­ti­fi­ca­da con el espa­cio. Tam­bién fue par­te del pro­ce­so de

ela­bo­ra­ción Wal­ter Correa (Tra­ba­ja­do­res del Cue­ro) que no par­ti­ci­pó

pun­tual­men­te en esta últi­ma sesión remo­ta ‑en repo­so tras haber dado

posi­ti­vo de Covid 19- pero que había ela­bo­ra­do un pro­yec­to de ley sobre

el tema y sido par­te de las sesio­nes infor­ma­ti­vas pre­vias.

Otros dipu­tados de extrac­ción sin­di­cal que par­ti­ci­pa­ron del deba­te

fue­ron Hugo Yasky (CTA de los Tra­ba­ja­do­res), Pablo Carro (CTA de los

Tra­ba­ja­do­res Cór­do­ba), Pablo Ansa­lo­ni (UATRE) y Facun­do Moyano, con un

paso por la acti­vi­dad sin­di­cal, pero hoy dedi­ca­do la fun­cio­nes

ple­na­men­te polí­ti­cas.

Como par­te del pro­ce­so para lle­gar a este con­sen­so fue­ron invi­ta­das a

par­ti­ci­par la CGT, ambas CTA, gre­mios de tele­co­mu­ni­ca­cio­nes e

infor­má­ti­ca, cáma­ras empre­sa­rias (UIA, CAME, APYME, CAC, Cáma­ra

Argen­ti­na del Soft­wa­re, entre otros) y el pro­pio minis­tro de Tra­ba­jo,

Clau­dio Moro­ni.

PATRICIA MOUNIER: «ESTE DICTAMEN ES FRUTO DEL CONSENSO»

“Todo pro­yec­to de Ley pue­de ser per­fec­ti­ble, pero lo impor­tan­te a

des­ta­car acá es que la actual coyun­tu­ra nos exi­ge legis­lar rápi­da­men­te

para dar res­pues­ta a todos los sec­to­res y, prin­ci­pal­men­te, para tute­lar

todos los dere­chos de los tra­ba­jadx­res”, pun­tua­li­zó Patri­cia Mou­nier.

«Este dic­ta­men es fru­to del con­sen­so y quie­ro des­ta­car el tra­ba­jo que

han lle­va­do las auto­ri­da­des de la comi­sión, que nos han pro­pues­to

dar­nos el tiem­po y el espa­cio para escu­char a todos los sec­to­res, a los

espe­cia­lis­tas y al movi­mien­to sin­di­cal».

«De la mis­ma mane­ra que se plan­tea como con­di­ción pri­mor­dial para que

se pue­da imple­men­tar la moda­li­dad de tele­tra­ba­jo el requi­si­to de la

volun­ta­rie­dad, de igual modo, revis­te la mis­ma rele­van­cia la cues­tión de

la rever­si­bi­li­dad», aña­dió.

«Por pri­me­ra vez en una nor­ma­ti­va que regu­la el tra­ba­jo, en este caso

una moda­li­dad, se reco­no­ce la impor­tan­cia de las tareas de cui­da­do que

siguen reca­yen­do en las muje­res», con­clu­yó la dipu­tada de la pro­vin­cia

de San­ta Fe.

Movi­li­za­ción con­tra el ajus­te y el aban­dono en IOMA

Tra­ba­ja­do­res

y tra­ba­ja­do­ras con­cen­tra­ron pri­me­ro en pla­za Ita­lia. Cues­tio­nan la

trans­fe­ren­cia de pre­su­pues­to al sis­te­ma de sana­to­rios y clí­ni­cas

pri­va­das de la pro­vin­cia y recla­man jus­ti­cia por la muer­te de Gabrie­la

Ciuf­fa­re­lla. Por Pul­so Noti­cias

Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del Ins­ti­tu­to Obra Médi­co Asis­ten­cial (IOMA) con­cen­tra­ron

esta maña­na en pla­za Ita­lia para movi­li­zar lue­go por ave­ni­da 7 has­ta a

las puer­tas de la Casa de Gobierno de la pro­vin­cia, para recla­mar el

cese del ajus­te en la obra social y jus­ti­cia por la muer­te de Gabrie­la Ciuf­fa­re­lla, que murió a la espe­ra de un medi­ca­men­to para su tra­ta­mien­to con­tra el cán­cer.

“Hace ya 7 meses que en el IOMA hay un nue­vo inter­ven­tor, pero

nues­tra obra social con­ti­núa ajus­tán­do­nos y aban­do­nan­do a miles de

pacien­tes, todo esto agra­va­do por la pan­de­mia del Covid-19”, expre­sa­ron

los tra­ba­ja­do­res a tra­vés de un comu­ni­ca­do.

“El Gobierno deci­de aho­ra la trans­fe­ren­cia men­sual de 400.000.000 de

pesos, des­de el IOMA al sis­te­ma de sana­to­rios y clí­ni­cas pri­va­das de la

Pro­vin­cia. Esto sig­ni­fi­ca que dine­ro que nos per­te­ne­ce y que IOMA le

nie­ga a los actua­les enfer­mos aban­do­na­dos, se uti­li­za­ra para sal­var los

nego­cios de los empre­sa­rios de la salud”, se que­ja­ron.

Ade­más, piden solu­cio­nes al retra­so de meses en la entre­ga de

medi­ca­men­tos y pró­te­sis ya auto­ri­za­das; a los recha­zos en las

auto­ri­za­cio­nes de medi­ca­men­tos nece­sa­rios para la sobre­vi­da de pacien­tes

que deben ingre­sar al plan Mep­pes, y ante el incum­pli­mien­to en la

imple­men­ta­ción de las rece­tas elec­tró­ni­cas, que debían entrar en

vigen­cia el pasa­do 7 de abril, pun­tua­li­za­ron.

Tam­bién denun­cian que se le adeu­dan meses de suel­do a acom­pa­ñan­tes

tera­péu­ti­cos y cui­da­do­res, como así tam­bién los pagos a pro­fe­sio­na­les y

labo­ra­to­rios, los cua­les dejan de aten­der a los pacien­tes, en medio de

sus tra­ta­mien­tos, rela­ta­ron.

Móni­ca Ciuf­fa­re­lla, her­ma­na de la docen­te falle­ci­da, rela­tó a Pul­so Noti­cias que

“esta­mos acá por­que esta ges­tión que asu­mió hace sie­te meses con­ti­núa

el aban­dono y los ase­si­na­tos. Hoy tene­mos casi 30 per­so­nas falle­ci­das

víc­ti­mas del aban­dono y del ajus­te”.

“Nos ente­ra­mos que el gobierno va a dar de nues­tros apor­tes, de

nues­tro dine­ro que paga­mos mes a mes, para finan­ciar a la salud pri­va­da.

Está hacien­do oídos sor­dos a nues­tras denun­cias de per­so­nas que están

nece­si­tan­do sus tra­ta­mien­tos onco­ló­gi­cos, sillas de rue­das”, expre­só.

Por su par­te, Clau­dio Delle­car­bo­na­ra, dipu­tado

pro­vin­cial del FIT, sos­tu­vo que “acom­pa­ñan el recla­mo de Móni­ca,

denun­cian­do una vez más lo que fue un cri­men social, la muer­te de su

her­ma­na por fal­ta de polí­ti­cas, por fal­ta de medi­ca­men­tos de IOMA y de

la Gober­na­ción de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, en ese momen­to con la

gober­na­do­ra Vidal”.

“Al revés de lo que se nece­si­ta, tam­bién el gobierno de Kici­llof

anun­ció lo que es un robo a los recur­sos de IOMA, que son de los

afi­lia­dos, para dár­se­los a las com­pa­ñías de la salud pri­va­da para

garan­ti­zar­le las ganan­cias. Es fun­da­men­tal acom­pa­ñar este recla­mo”,

con­tó.

Bur­guer King lan­zó una pro­mo­ción y gene­ró amon­to­na­mien­tos de repar­ti­do­res en el pico de con­ta­gios

El tra­ba­jo pre­ca­rio en con­tex­to de pan­de­mia se tra­du­ce en que­dar expues­tos a un amon­to­na­mien­to de unos 150 repar­ti­do­res por local que espe­ran en la vere­da pedi­dos demo­ra­dos a cam­bio de unos 100 pesos, mien­tras la poli­cía les levan­ta actas por rom­per la cua­ren­te­na. 24/​06/​2020

La empre­sa de comi­das rápi­das deci­dió sacar una pro­mo­ción con

reba­jas del 50% que dura una sema­na. Como era de espe­rar­se, se gene­ra­ron

cien­tos de pedi­dos a tra­vés de las apli­ca­cio­nes de entre­ga a domi­ci­lio

que, a su vez, se tra­du­je­ron en dece­nas de repar­ti­do­res aglo­me­ra­dos en

las puer­tas de los loca­les, obvian­do cual­quier tipo de pro­to­co­lo de

segu­ri­dad para evi­tar con­ta­giar­se y con­ta­giar en el con­tex­to de una

pan­de­mia.

Como ocu­rría cuan­do no había pan­de­mia, la «Stac­ker

Week» con com­bos a mitad de pre­cio, gene­ra caos en los loca­les que se

lle­nan de per­so­nas y que ace­le­ran todos los pro­ce­sos de pro­duc­ción de

las comi­das. Todo tie­ne que salir rápi­do y lle­gar rápi­do, pero si hay

que res­pe­tar la dis­tan­cia social y evi­tar los loca­les lle­nos, enton­ces

todo se com­pli­ca.

Las

y los tra­ba­ja­do­res de las apps espe­ra­ron los pedi­dos en la vere­da, con

la demo­ra se amon­to­na­ron. Hay tra­ba­ja­do­res con actas que les levan­tó la

poli­cía por rom­per la cua­ren­te­na. Las actas son per­so­na­les, no van al

local ni a la apli­ca­ción que son las empre­sas que orga­ni­zan la

situa­ción.

Info­Gre­mia­les con­sul­tó con Damián, tra­ba­ja­dor de Rap­pi y

uno de los que denun­cian esta gra­ve situa­ción: «Uno entien­de que tan­to

las casas de comi­da rápi­da como las pla­ta­for­mas de apli­ca­cio­nes están

tra­ba­jan­do muchí­si­mo por la cua­ren­te­na, pero están tra­ba­jan­do de una for­ma en la que no se tie­ne en cuen­ta la salud de los tra­ba­ja­do­res.

En el Bur­guer de Av. Puey­rre­dón se lle­ga­ron a jun­tar 100 per­so­nas, en

el que está en Villa Urqui­za otro tan­to. Es una locu­ra», rela­ta.

Al

con­sul­tar­le si hubie­ra sido posi­ble esta­ble­cer un pro­to­co­lo para

con­te­ner la deman­da de la pro­mo­ción la res­pues­ta apun­tó a que la empre­sa

ya sabía lo que iba a pasar: «Si un día nor­mal ya es un caos,

los que tra­ba­jan aden­tro de los loca­les no tie­nen un méto­do, el per­so­nal

es redu­ci­do por­que no hacen ir a todos, con la pro­mo­ción la can­ti­dad de

pedi­dos aumen­ta y enci­ma no da abas­to la pla­ta­for­ma«.

El plan­teo de la Red de Tra­ba­ja­dorxs Pre­ca­ri­zadxs es que «tie­ne que haber un rit­mo de pro­duc­ción cons­cien­te acor­de al con­tex­to de la cua­ren­te­na, tan­to sea para las casas de comi­das rápi­das como para una fábri­ca de lo que sea. Hay que enten­der que no se pue­den jun­tar más de 10 per­so­nas y este tipo de mar­ke­ting gene­ra aglo­me­ra­cio­nes de 100, 150 per­so­nas dan­do vuel­ta toda la man­za­na», expli­có.

Mien­tras

tan­to, los encar­ga­dos, que tam­bién están expues­tos al con­ta­gio, más la

pre­sión de que los pedi­dos tie­nen que salir «ter­mi­nan mal­tra­tan­do a todo

el mun­do» y enci­ma «la poli­cía le pone actas a los tra­ba­ja­do­res de las apps que se amon­to­nan en la vere­da, espe­ran­do duran­te horas un pedi­do por 100 pesos».

Tra­ba­jo pre­ca­rio en con­tex­to de pan­de­mia y con pico de con­ta­gios.

Lue­go de que con­si­de­ra­ra «ridí­cu­las» las acu­sa­cio­nes en su con­tra, impu­taron a Tria­ca por pre­sio­nar a la jus­ti­cia

El mis­mo día que dijo que se tra­ta­ron de «visi­tas pro­to­co­la­res» y que cali­fi­có de «ridi­cu­las» las acu­sa­cio­nes en su con­tra, impu­taron a Jor­ge Tria­ca por pre­sio­nar a la Jus­ti­cia. Tam­bién fue impu­tado Mar­cos Peña. 24/​06/​2020

«Es tan rídicu­lo lo que se plan­teo que no sé si vale la pena comen­tar­lo. Hace

men­ción a una reu­nión pro­to­co­lar, así como tam­bién fui a la Cáma­ra de

Segu­ri­dad Social a hacer­me cono­cer, a pre­sen­tar a mi equi­po y a con­tar­le

un poco la visión que tenía de la ges­tión que íba­mos a enca­rar»,

sos­tu­vo hoy tem­prano el ex minis­tro de Tra­ba­jo Jor­ge Tria­ca al ser con­sul­ta­do sobre las acu­sa­cio­nes en su con­tra.

Sin embar­go,

horas más tar­de el mis­mo Tria­ca y el exje­fe de Gabi­ne­te Mar­cos Peña

fue­ron impu­tados en la cau­sa por la Mesa Judi­cial del gobierno de

Mau­ri­cio Macri.

La defi­ni­ción del fis­cal Rami­ro Gon­zá­lez se fun­da­men­ta en docu­men­tos que invo­lu­cran a Peña en el fun­cio­na­mien­to de la «mesa» y de la decla­ra­ción de un magis­tra­do con­tra Tria­ca.

«Con­ti­nuan­do

con los linea­mien­tos tra­za­dos al momen­to de deli­mi­tar el obje­to

pro­ce­sal de las pre­sen­tes actua­cio­nes e impul­sar el ejer­ci­cio de la

acción penal, como así tam­bién las últi­mas cons­tan­cias que fue­ra

acom­pa­ña­das al suma­rio, amplíe­se el obje­to pro­ce­sal para

inves­ti­gar la par­ti­ci­pa­ción de Mar­cos Peña, ex Jefe de Gabi­ne­te de

Minis­tros, y Jor­ge Tria­ca, ex Minis­tro de Tra­ba­jo, en los

hechos que com­pren­den la pre­sen­te inves­ti­ga­ción; ello sin per­jui­cio que

nue­vos auto­res y par­tí­ci­pes pue­dan sur­gir con el desa­rro­llo de la

inves­ti­ga­ción», seña­ña el dic­ta­men del fis­cal Gon­zá­lez.

El juez

Raf­faghe­lli, al que Cam­bie­mos pidió des­ti­tuir por fallar en favor de la

rein­cor­po­ra­ción de los tra­ba­ja­do­res de la ex AFSCA, en su tes­ti­mo­nio

rela­tó una visi­ta de quien era enton­ces minis­tro de Tra­ba­jo y su

gabi­ne­te a la Cáma­ra Nacio­nal del Tra­ba­jo. El epi­so­dio ocu­rrió el 29 de

mar­zo de 2016.

Duran­te esa visi­ta que tuvo lugar en los pri­me­ros meses del gobierno de Macri,

los fun­cio­na­rios expli­ca­ron «la nece­si­dad de ‘con­sen­suar’ la doc­tri­na

de los fallos y hacer­la más pre­vi­si­ble en aras de la segu­ri­dad

jurí­di­ca», según con­tó Raf­faghe­lli.

«Nadie con­tes­tó la

inusi­ta­da suge­ren­cia del fun­cio­na­rio. El silen­cio y la sor­pre­sa fue­ron

la res­pues­ta ante tan impro­ce­den­te peti­ción» agre­gó y deta­lló que no se

labró el acta del encuen­tro «y no fue­ron pre­sen­ta­dos los fun­cio­na­rios

que con­cu­rrie­ron por lo cual no pudi­mos cono­cer sus nom­bres, ape­lli­dos y

car­gos».

El fis­cal citó a pres­tar decla­ra­ción como tes­ti­gos a otros jue­ces labo­ra­les que fue­ron pre­sio­na­dos por el macris­mo.

Se tra­ta de Enri­que Nés­tor Arias Gibert, ex Pre­si­den­te de la Sala V de

la Cáma­ra Nacio­nal del Tra­ba­jo; Gra­cie­la Marino, miem­bro de la Sala IV

de la Cáma­ra Nacio­nal del Tra­ba­jo; Dia­na Regi­na Cañal, miem­bro de la

Sala III de la Cáma­ra Nacio­nal del Tra­ba­jo; y Nés­tor Rodrí­guez Bru­nen­go,

Vice­pre­si­den­te de la Sala VII Cáma­ra del Tra­ba­jo;

Todos ellos fir­ma­ron fallos a favor de tra­ba­ja­do­res y en con­tra de los intere­ses del Gobierno de Macri, hecho que deri­vó en fue­ran denun­cia­dos en el Con­se­jo de la Magis­tra­tu­ra.

Fra­ca­sa­ron las nego­cia­cio­nes y Cava­lie­ri no habi­li­ta­rá el pago del agui­nal­do en cuo­tas

(Por Jor­ge Duar­te @ludistas) Las cáma­ras empre­sa­rias y el gre­mio del sec­tor no logra­ron acuer­do des­pués de 3 sema­nas de nego­cia­cio­nes. Las fir­mas que­rían cuo­tif­car el agui­nal­do y Cava­lie­ri pedía atar esa chan­ce a un incre­men­to sala­rial. 24/​06/​2020

Lue­go de algo más de 3 sema­nas de nego­cia­cio­nes de

par­tes, se frus­tró el enten­di­mien­to entre las cáma­ras empre­sa­rias y la

Fede­ra­ción de Emplea­dos de Comer­cio (Faecys) que lide­ra Arman­do Orien­te

Cava­lie­ri para abo­nar el agui­nal­do de junio en cuo­tas. Era un recla­mo de las fir­mas que habían apor­ta­do varias posi­bi­li­da­des.

En prin­ci­pio el gre­mio se mos­tró pro­cli­ve a nego­ciar algu­na alter­na­ti­va, pero la

con­di­ción pos­te­rior de atar la cuo­ti­fi­ca­ción del suel­do anual

com­ple­men­ta­rio a un incre­men­to sala­rial ter­mi­nó de derrum­bar las

chan­ces.

Es

que Comer­cio tie­ne su esca­la sala­rial ven­ci­da y el para­te eco­nó­mi­co

gene­ra­do por la pan­de­mia, que gol­pea espe­cial­men­te al sec­tor, lo dejó

con esca­so mar­gen para una actua­li­za­ción sala­rial. Ese había sido uno de

los ejes sobre el que giró la últi­ma reu­nión de comi­sión direc­ti­va del

gre­mio que se reali­zó por video­con­fe­ren­cia y los cam­bios en el con­su­mo,

poten­cia­dos por el ais­la­mien­to, que podrían gol­pear con fuer­za los

pues­tos de tra­ba­jo en la acti­vi­dad.

Las cáma­ras empre­sa­rias habían pre­sen­ta­do, en un prin­ci­pio, un borra­dor para pagar el agui­nal­do en 6 cuo­tas. Más tar­de pusie­ron sobre la mesa una ini­cia­ti­va para frac­cio­nar­lo en 3 pagos y creían que esta­ban cer­ca de la fir­ma. Pero final­men­te no pros­pe­ró. Dicen no tener capa­ci­dad de actua­li­zar sala­rios en este con­tex­to.

«No

se has­ta don­de se ‘sal­va’ a una empre­sa por no pagar el medio agui­nal­do

de cada emplea­do todo jun­to aho­ra, pero a una Pyme segu­ro que le das

aire», seña­ló a Info­Gre­mia­les una fuen­te empre­sa­ria que par­ti­ci­pó has­ta

últi­mo momen­to de las nego­cia­cio­nes.

La de Comer­cio se

tra­ta de una deci­sión tras­cen­den­te para el mer­ca­do labo­ral argen­tino

por­que impac­ta, direc­ta­men­te, en casi 1.2 millo­nes de asa­la­ria­dos

regis­tra­dos bajo el encua­dre mer­can­til. Ade­más es un men­sa­je para el res­to de los diri­gen­tes, muchos de ellos a la espe­ra de un patrón que los habi­li­te a fir­mar.

Mien­tras tan­to el Gobierno Nacio­nal ya des­car­tó sacar un decre­to que habi­li­te masi­va­men­te el frac­cio­na­mien­to del agui­nal­do en el sec­tor pri­va­do y la CGT esqui­vó sis­te­má­ti­ca­men­te los inten­tos de las Cáma­ras de abro­char algún acuer­do mar­co, como el que rubri­ca­ron al ini­cio de la pan­de­mia para las sus­pen­sio­nes.

La Cor­te dis­pu­so que tam­bién los judi­cia­les cobren el agui­nal­do en cuo­tas

La Cor­te Supre­ma de Jus­ti­cia dis­pu­so que

emplea­dos, fun­cio­na­rios y magis­tra­dos per­ci­ban el agui­nal­do de junio en

una pri­me­ra cuo­ta de has­ta 40 mil pesos y, si corres­pon­die­se, otras dos

por el res­to, con los suel­dos de julio y agos­to.

24/​06/​2020 00:03:00

Así, quie­nes per­ci­ben un suel­do bru­to supe­rior a los 80

mil pesos cobra­rán en más de una cuo­ta el Suel­do Anual Com­ple­men­ta­rio de

media­dos de año.

El Máxi­mo Tri­bu­nal del país adop­tó la

mis­ma deci­sión que a nivel nacio­nal dis­pu­so el pre­si­den­te Alber­to

Fer­nán­dez a tra­vés de un decre­to.

En

una acor­da­da, la Cor­te hizo men­ción al decre­to 547 publi­ca­do este

mar­tes en el Bole­tín Ofi­cial, en el cual el Eje­cu­ti­vo dis­pu­so el pago

del suel­do anual com­ple­men­ta­rio en for­ma frac­cio­na­da.

Según

la dis­po­si­ción, el agui­nal­do se cobra­rá de la siguien­te for­ma: den­tro

del pla­zo legal pre­vis­to has­ta la suma de 40 mil pesos bru­tos, y el

exce­den­te en dos cuo­tas igua­les jun­to con las remu­ne­ra­cio­nes de julio y

agos­to.

«Si bien la nor­ma no alcan­za a este Poder del Esta­do, en

la medi­da que dis­po­ne su apli­ca­ción res­pec­to de los tra­ba­ja­do­res

depen­dien­tes del sec­tor públi­co nacio­nal, las cir­cuns­tan­cias invo­ca­das

por el Poder Eje­cu­ti­vo nacio­nal en sus con­si­de­ran­dos se veri­fi­can

tam­bién den­tro de este Poder Judi­cial de la Nación», indi­có la Cor­te.

La

medi­da lle­va la fir­ma de los jue­ces Car­los Fer­nan­do Rosen­krantz, Ele­na

Inés High­ton, Juan Car­los Maque­da, Hora­cio Daniel Rosat­ti y Ricar­do Luis

Loren­zet­ti.