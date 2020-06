Argentina. Misiones: Repudian ataque a Comunidad Guaraní

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 25 junio 2020

Adhe­sio­nes de orga­ni­za­cio­nes y uni­ver­si­da­des ante el ata­que y dis­cri­mi­na­ción sufri­do por la Comu­ni­dad Gua­ra­ní Ka’a Kupe

Ins­ti­tu­cio­nes socia­les, edu­ca­ti­vas, inves­ti­ga­do­res y docen­tes mani­fies­tan en una nota for­mal a las auto­ri­da­des del Minis­te­rio de Eco­lo­gía de la pro­vin­cia de Misio­nes y a otros orga­nis­mos, tan­to pro­vin­cia­les como nacio­na­les, su preo­cu­pa­ción por la situa­ción de dene­ga­ción de jus­ti­cia que afec­ta el terri­to­rio ances­tral que com­par­ten las Comu­ni­da­des Ka’a Kupe, Ko’ê Ju, e Yvy Chî en la loca­li­dad de Cam­po Gran­de, pro­vin­cia de Misio­nes.

En el terri­to­rio, de 5.600 hec­tá­reas, la empre­sa CARBA S.A. desa­rro­lla acti­vi­da­des fores­ta­les sin tener en cuen­ta los dere­chos Indí­ge­nas y el reco­no­ci­mien­to de pose­sión ances­tral que espe­ci­fi­ca la ley 26.160, legis­la­ción que indi­ca que cual­quier deci­sión, obra y/​o pro­yec­to en el terri­to­rio están obli­ga­dos a ser con­sul­ta­das por el Esta­do según los obli­ga el Artícu­lo 6 del Con­ve­nio 169 de la OIT y el Artícu­lo 75, Inci­so 17 de la Cons­ti­tu­ción Nacio­nal.

«Una serie de irre­gu­la­ri­da­des pro­ce­sa­les incom­pren­si­bles, como por ejem­plo que la jue­za del caso, sin resol­ver la medi­da de no inno­var reque­ri­da como pre­via a todo trá­mi­te, orde­na­ra las noti­fi­ca­cio­nes al Esta­do, Fis­ca­lía y pidie­ra infor­mes al Minis­te­rio del Agro que no es com­pe­ten­te en el caso, ade­más cues­tio­nó la legi­ti­mi­dad del poder otor­ga­do por la Comu­ni­dad Ka’a Kupe a su abo­ga­da por no refe­rir en el mis­mo el núme­ro de per­so­ne­ría de la Comu­ni­dad pese a que había sido rea­li­za­do ante escri­bano públi­co.

Lue­go, orde­na resol­ver la cau­te­lar y una sema­na des­pués soli­ci­ta que pre­vio a resol­ver­la se haga una cons­ta­ta­ción judi­cial por Juez de Paz, quien debía reque­rir a la empre­sa si tenía auto­ri­za­ción. La cual, como ha sido dicho, fue obje­ta­da por la Comu­ni­dad por­que no esta­ba fir­me y por tan­to, no podía eje­cu­tar­se», expo­nen y agre­gan, «en el mes de mayo, duran­te el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio por la pan­de­mia de Covid-19, se hacen pre­sen­te en la aldea Ka’a Kupe ter­ce­ras per­so­nas en el lugar don­de se rea­li­za­ba el apeo, pre­sun­ta­men­te tra­ba­ja­do­res de la empre­sa quie­nes ame­na­za­ron a los miem­bros de la comu­ni­dad con armas de fue­go, obli­gán­do­los a hacer la denun­cia poli­cial, la que tam­po­co fue aten­di­da. Los Mbya Gua­ra­ní se halla­ban en el lugar inten­tan­do evi­tar el cor­te de los árbo­les. Y el 28 de mayo el Juez de Paz cons­ta­ta que se sigue rea­li­zan­do la defo­res­ta­ción».

«Nos preo­cu­pa que el Esta­do pro­vin­cial no res­pe­te sus obli­ga­cio­nes y en con­se­cuen­cia haya vio­la­do los dere­chos de la Comu­ni­dad. Es doble­men­te alar­man­te esta situa­ción de dene­ga­ción de jus­ti­cia por­que en este año 2020 la Cor­te Inter­ame­ri­ca­na de Dere­chos Huma­nos ha dic­ta­do un fallo con­de­na­to­rio del Esta­do argen­tino por la vio­la­ción de los dere­chos indí­ge­nas en el caso 12.094 Aso­cia­ción de Comu­ni­da­des Indí­ge­nas Lha­ka Honhat con­tra Argen­ti­na”, seña­lan en el escri­to.

“La fal­ta de acce­so a la jus­ti­cia de los Pue­blos Ori­gi­na­rios se veri­fi­ca no sólo en las difi­cul­ta­des que impli­ca la rea­li­za­ción de trá­mi­tes, la fal­ta de abo­ga­dos que los repre­sen­ten, la dis­tan­cia de los tri­bu­na­les, la inco­mu­ni­ca­ción por uso de idio­mas dife­ren­tes, sino sobre todo, en la des­aten­ción de las denun­cias pre­sen­ta­das por las víc­ti­mas, la desidia de los juz­ga­dos en cuan­to a los pro­ce­di­mien­tos, en defi­ni­ti­va el des­co­no­ci­mien­to de su esta­tus de pue­blos pre­exis­ten­tes», mani­fies­tan.