Argentina. Denuncian serie de atentados contra un testigo clave en causa de delitos de lesa humanidad

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano /​Anred/​24 junio 2020

Héc­tor “Chin­che” Medi­na es un ex mili­tan­te del PRT-ERP, ex des­apa­re­ci­do y pre­so polí­ti­co duran­te la últi­ma dic­ta­du­ra mili­tar. Días atrás sufrió el ata­que con cua­tro dis­pa­ros de un des­co­no­ci­do, del cual salió ile­so. El Día de la Ban­de­ra, por la noche, su casa fue barre­tea­da y tam­bién le cho­ca­ron su auto. El es un tes­ti­go cla­ve y que­re­llan­te en el mar­co de la cau­sa Kloz­man por deli­tos de lesa huma­ni­dad, don­de el Tri­bu­nal Oral Fede­ral N° 2 de Rosa­rio juz­ga la des­apa­ri­ción for­za­da de 29 mili­tan­tes del PRT-ERP dete­ni­dos-des­apa­re­ci­dos en la lla­ma­da “Quin­ta Ope­ra­cio­nal de Fisher­ton”, de las cuá­les sólo dos víc­ti­mas sobre­vi­vie­ron, una de ellas secues­tra­da de niña y cuya iden­ti­dad fue res­ti­tui­da en 2011. Orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas repu­dia­ron los hechos: “hace­mos res­pon­sa­bles al gobierno pro­vin­cial, al gobierno nacio­nal y a la jus­ti­cia fede­ral por la inte­gri­dad físi­ca de Héc­tor Chin­che Medi­na y su fami­lia. No que­re­mos otro Julio López, no que­re­mos otra Sil­via Sup­po. Diji­mos Nun­ca Más, por memo­ria, ver­dad y jus­ti­cia”, remar­ca­ron.

En una entre­vis­ta que brin­dó al pro­gra­ma La Señal de Radio Grá­fi­ca (FM 89.3), Héc­tor “Chin­che” Medi­na rela­tó sobre los últi­mos epi­so­dios: “el 20 de junio a la maña­na había sali­do por una acti­vi­dad y lle­gué a mi casa a las 21.30. No

podía abrir mi casa. Vinie­ron a mi casa, en una situa­ción don­de esta­ban

mi com­pa­ñe­ra y mi hija solas. Empe­za­ron a barre­te­rar la puer­ta. Mi hija

entró en una situa­ción de páni­co y mi mujer no se podía levan­tar,

por­que está con un tra­ta­mien­to. Es un acto de abso­lu­ta cobar­día“, cali­fi­có el hecho el mili­tan­te, y recal­có que se da “jus­to aho­ra que logra­mos, lue­go de 44 años, que avan­ce la cau­sa Kloz­man, sis­te­má­ti­ca­men­te pos­ter­ga­da“.

Orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas expre­sa­ron su repu­dio a los ata­ques y se

decla­ra­ron en aler­ta ante los hechos. “Las orga­ni­za­cio­nes aba­jo

fir­man­tes nos pro­nun­cia­mos en aler­ta y repu­dio a los ata­ques sufri­dos

por Héc­tor Chin­che Medi­na – remar­ca­ron las orga­ni­za­cio­nes en un

comu­ni­ca­do – El com­pa­ñe­ro, ex mili­tan­te del PRT-ERP, ex des­apa­re­ci­do y

ex pre­so polí­ti­co, lucha­dor incan­sa­ble jun­to a su fami­lia en bus­ca de su

her­mano Oscar, des­apa­re­ci­do duran­te la últi­ma dic­ta­du­ra mili­tar, con

más de diez fami­lia­res víc­ti­mas del terro­ris­mo de Esta­do, sufrió

dias atrás un ata­que a su inte­gri­dad físi­ca, del cual logró salir

ile­so, al ser agre­di­do por un des­co­no­ci­do que inten­tó efec­tuar­le cua­tro

dis­pa­ros. A tal hecho se sumó que en el día de ayer barre­tea­ron la puer­ta de su casa, y le cho­ca­ron su auto”, deta­lla­ron.

Para las orga­ni­za­cio­nes, los ata­ques que vie­ne sufrien­do Medi­na en

los últi­mos días se debe a su rol como tes­ti­go cla­ve en una cau­sa de

deli­tos de lesa huma­ni­dad: “estos aten­ta­dos hacia él y su

fami­lia no son para nada casua­les, ya que se dan en el mar­co de la cau­sa

Kloz­man, en la cual Chin­che Medi­na es que­re­llan­te y tes­ti­go. Dicha cau­sa, que fue­ra sus­pen­di­da en varias oca­sio­nes, se

tra­mi­ta ante el Tri­bu­nal Oral Fede­ral N 2 de Rosa­rio, y juz­ga la

des­apa­ri­ción de 29 per­so­nas, miem­bros de la orga­ni­za­ción PRT-ERP, de las

cuá­les sólo dos víc­ti­mas sobre­vi­vie­ron, una de ellas secues­tra­da de

niña y cuya iden­ti­dad fue res­ti­tui­da en 2011. Tales crí­me­nes de lesa

huma­ni­dad se lle­va­ron a cabo en el cen­tro de deten­ción lla­ma­do ‘Quin­ta

de Fisher­ton’. Ex miem­bros de la sede Rosa­rio de la

Poli­cía Fede­ral: Luis Pau­lino Coro­nel; Fede­ri­co Alme­der, René Juan

Lan­glo­is y Enri­que Andrés López y Jor­ge Fari­ña del Des­ta­ca­men­to de

Inte­li­gen­cia 121 del Ejér­ci­to, serán juz­ga­dos en la cau­sa Kloz­man por

los deli­tos de homi­ci­dio agra­va­do, pri­va­ción ile­gí­ti­ma de la liber­tad

agra­va­da, tor­men­tos agra­va­dos, supre­sión de iden­ti­dad, sus­trac­ción,

reten­ción y ocul­ta­ción de un menor de edad y aso­cia­ción ilí­ci­ta”.

En la mis­ma línea, las orga­ni­za­cio­nes socia­les exi­gie­ron “el cese de

dicho hos­ti­ga­mien­to y el escla­re­ci­mien­to de estos hechos y cas­ti­go a los

cul­pa­bles”, e hicie­ron “res­pon­sa­bles al gobierno pro­vin­cial, al

gobierno nacio­nal y a la jus­ti­cia fede­ral por la inte­gri­dad físi­ca de

Héc­tor Chin­che Medi­na y su fami­lia”. Y lla­ma­ron a “todas las

orga­ni­za­cio­nes socia­les, polí­ti­cas y de dere­chos huma­nos a pro­nun­ciar­se.

No que­re­mos otro Julio López, no que­re­mos otra Sil­via Sup­po. Diji­mos Nun­ca Más, por memo­ria, ver­dad y jus­ti­cia“,

fina­li­za el comu­ni­ca­do fir­ma­do por el Par­ti­do Socia­lis­ta de los

Tra­ba­ja­do­res Uni­fi­ca­do (PSTU), Izquier­da Socia­lis­ta, el Nue­vo MAS,

SUBVERSIÓN, Casa de la Memo­ria MAIZ, Ven­ce­re­mos Par­ti­do de los

Tra­ba­ja­do­res y el Par­ti­do Obre­ro (Ten­den­cia).