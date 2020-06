México. Una reacción apátrida y criminal

Por Gerar­do Fer­nán­dez Casa­no­va, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 23 junio 2020.-

No es algo que nos cai­ga de sor­pre­sa. Des­de la cam­pa­ña del 2006 en estas líneas adver­tía­mos que la dere­cha haría todo lo nece­sa­rio para trun­car el pro­yec­to alter­na­ti­vo pos­tu­la­do por López Obra­dor, inclu­so que si se le lle­ga­ra a reco­no­cer el triun­fo, será obje­to del más des­pia­da­do ata­que para ase­gu­rar el fra­ca­so de su gobierno, con el avie­so obje­ti­vo de vacu­nar a la pobla­ción con­tra aven­tu­ras trans­for­ma­do­ras. Logra­ron parar­lo por la vía de un frau­de elec­to­ral sin pre­ce­den­te y pre­ten­die­ron borrar­lo del mapa. El espu­rio Cal­de­rón sacó al ejér­ci­to a la calle, no para com­ba­tir al cri­men, sino para ame­dren­tar a una pobla­ción peli­gro­sa­men­te enca­bro­na­da, des­oyen­do la con­se­ja de sus ase­so­res a Napo­león: “Sire: las bayo­ne­tas son úti­les para muchas cosas menos la de sen­tar­se en ellas”.

Para 2012 no podría repe­tir­se el mis­mo esque­ma de frau­de, se cam­bió por el del exce­so de dine­ro de dudo­sa pro­ce­den­cia para com­prar votos a raja­ta­bla, infrin­gien­do cíni­ca­men­te la legis­la­ción apli­ca­ble y con la ver­gon­zo­sa com­pla­cen­cia o com­pli­ci­dad del enton­ces Ins­ti­tu­to Fede­ral Elec­to­ral y del Tri­bu­nal Elec­to­ral de la Fede­ra­ción. Tam­bién se inten­tó dar­lo por muer­to.

Ambos gobier­nos espu­rios recru­de­cie­ron la abyec­ta sumi­sión del esta­do al gran capi­tal inter­na­cio­nal y a sus esbi­rros autóc­to­nos. Ello acu­mu­ló agra­vio tras agra­vio a la pobla­ción en todos los órde­nes, des­man­te­lan­do los ser­vi­cios pri­mor­dia­les, edu­ca­ción y salud, des­tru­yen­do los pila­res estra­té­gi­cos de la eco­no­mía nacio­nal, petró­leo y elec­tri­ci­dad, y entre­gan­do al extran­je­ro la explo­ta­ción de los recur­sos natu­ra­les. Así se col­mó el vaso y en las elec­cio­nes del 18, la gen­te se vol­có a las urnas para sacar ade­lan­te el pro­yec­to trans­for­ma­dor y lo logró con abru­ma­do­ra mayo­ría, supe­rior a la reco­no­ci­da dada la natu­ra­le­za frau­du­len­ta de los ope­ra­do­res polí­ti­cos de PRI, PAN y PRD. Su ADN, pa´que sue­ne.

Ven­dría el plan B, la des­es­ta­bi­li­za­ción. El Pre­si­den­te López Obra­dor se pre­sen­tó con una acti­vi­dad de bajo per­fil, enar­bo­lan­do su pro­pues­ta esen­cial en el com­ba­te a la corrup­ción y la impu­ni­dad que, sien­do de muy pro­fun­do cala­do, no daba lugar a la con­fron­ta­ción direc­ta, aun­que poco a poco fue pisan­do dolo­ro­sos callos de los baro­nes del capi­tal, prin­ci­pal­men­te por la eli­mi­na­ción de canon­jías fis­ca­les y regu­la­to­rias. En la obra públi­ca se con­tra­tó a pre­cios reales, meno­res en más de 50% de los rea­li­za­dos en las ante­rio­res admi­nis­tra­cio­nes, muy apli­ca­das al con­tra­tis­mo de cua­tes y moches.

Mien­tras, man­te­nía una rela­ción gra­cio­sa con los orga­nis­mos empre­sa­ria­les, que lo supu­sie­ron débil; con­fun­die­ron la invi­ta­ción a inver­tir como algo que les per­mi­tie­ra hacer chan­ta­je y pre­sio­nar para retor­nar al mode­li­to de las com­po­nen­das y los pri­vi­le­gios. La pren­sa tra­di­cio­nal fue sol­tán­do­se la mele­na y comen­zó a tomar posi­cio­nes cada vez más agre­si­vas e irre­ve­ren­tes, entre otras cosas por el drás­ti­co des­pla­za­mien­to regis­tra­do en la con­tra­ta­ción de publi­ci­dad guber­na­men­tal, por un lado, y por su rem­pla­zo por la comu­ni­ca­ción per­so­nal y direc­ta del Pre­si­den­te con la pobla­ción, median­te sus con­fe­ren­cias dia­rias y su fre­cuen­tes giras por el país con asam­bleas infor­ma­ti­vas con pre­sen­cia masi­va de públi­co intere­sa­do.

Así las cosas y ante la cer­ca­nía del pro­ce­so elec­to­ral de medio sexe­nio, la cloa­ca se des­ta­pó y por diver­sos pun­tos sur­gen expre­sio­nes de repu­dio al nue­vo régi­men, inclu­so con afa­nes gol­pis­tas de derro­ca­mien­to. Todo al más puro esti­lo obser­va­do en los paí­ses lati­no­ame­ri­ca­nos que se ali­nea­ron en una expre­sión pro­gre­sis­ta e inde­pen­dien­te. Nada nue­vo, pues. El pro­pio Pre­si­den­te ha con­mi­na­do a sus segui­do­res a no repli­car tales mani­fes­ta­cio­nes escuá­li­das, pre­ci­sa­men­te para no hacer­les el cal­do gor­do, lo que no sig­ni­fi­ca cru­zar­se de bra­zos y dejar pasar, sino apli­car­se al cie­rre de filas en torno al pro­yec­to des­de la orga­ni­za­ción y la con­cien­ti­za­ción en la base.

Lo impor­tan­te, vital diría yo, es lle­gar muy for­ta­le­ci­dos al pro­ce­so elec­to­ral de año pró­xi­mo, de mane­ra de aumen­tar la mayo­ría en las cáma­ras y bus­car ganar todas las guber­na­tu­ras y posi­cio­nes en jue­go en dichos comi­cios. El fenó­meno AMLO tie­ne mucha cuer­da para lograr­lo.

Como suce­de en todos los casos de elec­cio­nes, está en jue­go el pro­yec­to de país: seguir avan­zan­do en la trans­for­ma­ción o regre­sar al régi­men de des­truc­ción del país. La alter­na­ti­va es muy cla­ra; hay que con­so­li­dar­la a como dé lugar.