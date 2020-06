Argentina. Resumen Gremial: Gremios aceiteros piden la intervención para evitar el vaciamiento de Vicentin / Triunfo de los trabajadores de Trento /La CTA-A y Palazzo rechazan desdoblamiento del aguinaldo (mas info…)

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 23 de junio de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Enfo­que gre­mial, Línea sin­di­cal, Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cia ACTA, Agen­cias

Las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les acei­te­ras en con­jun­to piden la inter­ven­ción para evi­tar el vacia­mien­to de Vicen­tin

La Fede­ra­ción, el Sin­di­ca­to de Recon­quis­ta y el de San Loren­zo pre­sen­ta­ron un escri­to legal acom­pa­ñan­do el pedi­do de inter­ven­ción rea­li­za­do por la IGPJ de San­ta Fe. Con­si­de­ran que es «la úni­ca garan­tía de reac­ti­va­ción y con­ti­nui­dad labo­ral», así mis­mo piden el balan­ce anual de 2019. 23/​06/​2020

El con­jun­to de las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les del sec­tor acei­te­ro,

que no nece­sa­ria­men­te sue­len mover­se de for­ma man­co­mu­na­da, reali­zó una

pre­sen­ta­ción legal adhi­rien­do al pedi­do de inter­ven­ción de Vicen­tin de

la Ins­pec­ción Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas (IGPJ) de San­ta Fe, con los

mis­mos inter­ven­to­res desig­na­dos por el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal y

Pro­vin­cial.

En el comu­ni­ca­do anun­cia­ron: «La Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res del Com­ple­jo Indus­trial Olea­gi­no­so, Des­mo­ta­do­res de Algo­dón y Afi­nes de la Repú­bli­ca Argen­ti­na, en for­ma con­jun­ta con el Sin­di­ca­to de Recon­quis­ta y el de San Loren­zo, repre­sen­tan­do a la tota­li­dad de los más de 1300 acei­te­ros de la empre­sa Vicen­tin, en res­guar­do de la pre­ser­va­ción de los pues­tos de tra­ba­jo y la con­ser­va­ción de la empre­sa,

adhe­ri­mos a la peti­ción expre­sa­da en el escri­to por el cual la

Ins­pec­ción Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas, depen­dien­te de la Secre­ta­ría

de Jus­ti­cia, Minis­te­rio de Gobierno, Jus­ti­cia, Dere­chos Huma­nos y

Diver­si­dad de la Pro­vin­cia de San­ta Fe soli­ci­ta la inter­ven­ción judi­cial

de Vicen­tin S.A.I.C. y la con­for­ma­ción de un Órgano de Inter­ven­ción en

el mar­co del pre­sen­te con­cur­so pre­ven­ti­vo de la empre­sa.»

En el escri­to, resal­tan que «las per­so­nas que han lle­va­do a la empre­sa a esta gra­ví­si­ma situa­ción que

pone en peli­gro la con­ti­nui­dad labo­ral de nues­tros repre­sen­ta­dos, y que

han orga­ni­za­do y cons­trui­do el entra­ma­do socie­ta­rio para ocul­tar la

con­for­ma­ción del gru­po eco­nó­mi­co, hoy han sido repues­tas en la direc­ción de Vicen­tin SAIC y goza­rán del tiem­po sufi­cien­te para con­ti­nuar con el vacia­mien­to de su patri­mo­nio, en per­jui­cio cla­ro de los acree­do­res, pero sobre todo, de las fuen­tes de tra­ba­jo», por lo que entien­den que «la

úni­ca garan­tía de reac­ti­va­ción y con­ti­nui­dad labo­ral que hoy tene­mos

los tra­ba­ja­do­res acei­te­ros de Vicen­tin es la inter­ven­ción» que pro­po­ne la IGPJ de San­ta Fe.

En la pre­sen­ta­ción se soli­ci­ta al juez «que se debe acom­pa­ñar al expe­dien­te un esta­do de acti­vos y pasi­vos de cada empre­sa del gru­po eco­no­mi­co»,

esto es, que se exi­ja a Vicen­tin SAIC pre­sen­tar el balan­ce anual

cerra­do en octu­bre de 2019, cer­ti­fi­ca­do por un pro­fe­sio­nal

inde­pen­dien­te.

En el mis­mo sen­ti­do deman­dan una amplia­ción infor­ma­ti­va de la pre­sen­ta­ción rea­li­za­da por Vicen­tin SAIC en el con­cur­so, dis­cri­mi­nan­do los acti­vos y pasi­vos en mone­da local de aque­llos en mone­da extran­je­ra.

Ade­más,

las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les seña­la­ron al juez que «una quie­bra pue­de

garan­ti­zar el cobro de algu­nos, y pro­ba­ble­men­te algu­na empre­sa quie­ra y

logre que­dar­se con la par­ti­ci­pa­ción de Vicen­tin en Reno­va y algún otro

acti­vo a pre­cio de rema­te; pero sin duda algu­na no garan­ti­za la

con­ti­nui­dad labo­ral de los tra­ba­ja­do­res acei­te­ros de las plan­ta de

Recon­quis­ta y San Loren­zo».

«Sepa S.S. que los 30.000 tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras acei­te­ras de todo el país no esta­mos dis­pues­tos a dejar que esto suce­da», acla­ra­ron.

Pablo Moyano: «Si el Gobierno saca una medi­da con­tra el Cha­gas van a mar­char apo­yan­do a las vin­chu­cas»

Lue­go de que le pre­sen­ta­ran prue­bas sobre el espio­na­je en su con­tra, Pablo Moyano, dis­pa­ró con­tra Macri: «era un gobierno de vigi­lan­tes y bucho­nes». Ade­más dijo que quie­re mani­fes­tar en favor de las medi­das de Alber­to Fer­nán­dez y cues­tio­nó a la opo­si­ción: «Si el Gobierno saca una medi­da con­tra el Cha­gas van a mar­char apo­yan­do a las vin­chu­cas». 23/​06/​2020

El Secre­ta­rio Adjun­to del Sin­di­ca­to de Camio­ne­ros Pablo Moyano

se refi­rió a la audien­cia que man­tu­vo ayer con el Juez Ville­na por el

escán­da­lo de espio­na­je M y seña­ló que «la can­ti­dad de mate­rial que tenían estos enfer­mos man­da­dos por Macri me lla­ma la aten­ción».

Asi­mis­mo el camio­ne­ro des­ta­có: «Estoy sor­pren­di­do y asquea­do. Tenían fotos de mis hijos, de mi casa, has­ta de mi sue­gra de 90 años».

En diá­lo­go con El Des­ta­pe Radio, el diri­gen­te advir­tió que «creían que nos podían ame­dren­tar» y foca­li­zó que «es increí­ble la impu­ni­dad que tenían. En las escu­chas entre ellos se bur­la­ban de los espia­dos».

«Pusie­ron 40 o 50 agen­tes de la AFI revi­san­do cáma­ras a ver quien había pega­do car­te­les sobre Majul», afir­mó Pablo Moyano. Ade­más agre­gó que «Majul decía todos los pro­gra­mas que había que dete­ner­nos».

Y dis­pa­ró con­tra la ges­tión de Cam­bie­mos: «El de Macri era un gobierno de vigi­lan­tes y bucho­nes. Eran tan vigi­lan­tes que se espia­ban entre ellos», agre­gó.

«Macri nos que­ría dete­ner por­que le decía­mos que no a la Refor­ma Labo­ral» indi­có el sin­di­ca­lis­ta, que deta­lló «cons­tan­tes pre­sio­nes a los dete­ni­dos para que decla­ren en con­tra nues­tra».

El

hijo de Hugo Moyano espe­ci­fió que «la Jus­ti­cia deci­di­rá si Macri tie­ne

que ir pre­so. Pero no es sólo él, sino toda la ban­da que des­tro­zó el

país» y que «Macri y su ban­da tie­nen que dar muchas expli­ca­cio­nes».

«Tenían dos obje­ti­vos: Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kirch­ner y los Moyano», ase­gu­ró el sin­di­ca­lis­ta tras ver las prue­bas.

Por otro lado, apo­yó al Gobierno en el tema Vicen­tin: «La medi­da del Gobierno sobre Vicen­tín es la solu­ción. Es una empre­sa que esta­fó a los argen­ti­nos y al país».

Y des­ta­có que «muchos perio­dis­tas están cons­tan­te­men­te tra­tan­do de poner­le pie­dras en el camino al Gobierno».

«Si el Gobierno saca una medi­da con­tra el Cha­gas van a mar­char apo­yan­do a las vin­chu­cas», gra­fi­có Pablo Moyano. Y sen­ten­ció: «Las mar­chas las orga­ni­zan los medios y los diri­gen­tes del PRO, como Patri­cia Bull­rich».

«Han comen­za­do un ope­ra­ti­vo des­gas­te del Gobierno, apro­ve­chan­do las medi­das con­tra la pan­de­mia y Vicen­tin», rema­tó.

Por últi­mo Pablo Moyano con­clu­yó: «Hay

muchos tra­ba­ja­do­res que que­re­mos mani­fes­tar­nos en la calle para dar­le

apo­yo a las medi­das del Gobierno pero aho­ra no se pue­de».

Las Pymes ya piden una refor­ma labo­ral para la pos­pan­de­mia

El pre­si­den­te de Indus­tria­les Pymes Argen­ti­nos (IPA), Daniel Rosa­to, con­si­de­ró nece­sa­rio impul­sar un «plan de medi­das estra­té­gi­cas para la post pan­de­mia», que inclu­ya una refor­ma impo­si­ti­va y labo­ral, con el fin de redu­cir el nivel de infor­ma­li­dad que hay en la eco­no­mía. 23/​06/​2020

«Creo que es nece­sa­rio con­sen­suar medi­das estra­té­gi­cas para los pró­xi­mos cin­co años, pen­san­do en la post pan­de­mia. Es

impe­rio­so encon­trar pun­tos de acuer­do entre Gobierno, empre­sas gran­des,

pymes y sin­di­ca­tos para desa­rro­llar a la indus­tria», enfa­ti­zó el

diri­gen­te.

En diá­lo­go con la agen­cia NA, Rosa­to advir­tió que las

pymes sufren hoy fal­ta de finan­cia­mien­to, com­pe­ten­cia des­leal y

difi­cul­ta­des para man­te­ner el empleo.

«El

desa­rro­llo pasa fun­da­men­tal­men­te por las pymes. Y este sec­tor tie­ne que

estar en la mesa de nego­cia­cio­nes para la agen­da post pan­de­mia, que

nece­si­ta el apor­te de todos los sec­to­res», resal­tó el empre­sa­rio.

IPA

‑jun­to con sin­di­ca­tos, orga­ni­za­cio­nes socia­les y otras cáma­ras

empre­sa­rias- impul­sa el «Pri­mer Con­gre­so Indus­trial para el Con­sen­so del

Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción», con el fin de lograr «la uni­dad del sec­tor

pri­va­do y el Gobierno nacio­nal, en bus­ca de un plan de desa­rro­llo

indus­trial», sub­ra­yó Rosa­to.

Ese even­to está pla­ni­fi­ca­do para el

17 de noviem­bre pró­xi­mo y, según IPA, ser­vi­rá para «encon­trar pun­tos de

encuen­tro que se pue­dan apli­car inme­dia­ta­men­te, que gene­ren empleo y

dina­mi­cen el con­su­mo».

«Somos sobre­vi­vien­tes de una épo­ca

oscu­ra para la indus­tria y el empleo. Si ya supe­ra­mos esa eta­pa, hoy

tam­bién pode­mos pen­sar en rena­cer otra vez», resal­tó la enti­dad, en la con­vo­ca­to­ria al Con­gre­so.

En ese sen­ti­do, advir­tió que la cri­sis sani­ta­ria dis­pa­ra­da por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus «sólo

pro­fun­di­zó la rece­sión del año pasa­do y des­nu­dó la gra­ve situa­ción en

que que­da­ron las pymes indus­tria­les lue­go de una ges­tión que hun­dió la

com­pe­ti­ti­vi­dad argen­ti­na, dejó al bor­de de la quie­bra a miles de

empre­sas, redu­jo los sala­rios, gene­ró una gran can­ti­dad de des­em­plea­dos y

aumen­tó la pobre­za».

«En los últi­mos días, se hizo más

fuer­te el sen­ti­mien­to de angus­tia y depre­sión de par­te de muchos

empre­sa­rios pymes que, en el mejor de los casos, están endeu­da­dos y sin

espe­ran­zas de con­se­guir mejo­ras. Esa sen­sa­ción inevi­ta­ble­men­te se

tras­la­da a los tra­ba­ja­do­res, que son par­te del esla­bón más débil de la

cade­na», aler­tó IPA.

Triun­fo de los tra­ba­ja­do­res de Tren­to

Tras una reu­nión en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo bonae­ren­se, los due­ños de la empre­sa se com­pro­me­tie­ron a pagar el 100% de los sala­rios adeu­da­dos entre el 12 y el 18 de junio, ade­más de rein­cor­po­rar a los des­pe­di­dos. Por este moti­vo, los tra­ba­ja­do­res deci­die­ron sus­pen­der el acam­pe a la espe­ra de que se con­cre­ten los pagos.

Tomás Devo­to, Secre­ta­rio de Salud Labo­ral de la CTA‑A ase­gu­ró que este “fue un triun­fo de pun­ta a pun­ta: los tra­ba­ja­do­res le tor­ci­mos el bra­zo a la patro­nal del vidrio que pre­ten­día des­pi­dos y reba­ja de sala­rios», y rela­tó que “en la reu­nión con en el minis­te­rio de Tra­ba­jo, los com­pa­ñe­ros y la patro­nal fir­ma­ron un acta don­de gana­mos la dis­cu­sión sobre la cues­tión sala­rial, por­que ya había­mos con­se­gui­do la rein­cor­po­ra­ción de los des­pe­di­dos, y que­da­ba pen­dien­te la dis­cu­sión de los sala­rios», agre­gó que «noso­tros plan­teá­ba­mos que fue­ra el 100% de abril y mayo, y la empre­sa pre­ten­día pagar el 75% de abril y mayo con una reba­ja sala­rial del 25% basán­do­se en lo que habían acor­da­do la UIA y la CGT».

«Con­me­mo­ra­mos el día del Tra­ba­ja­dor del Vidrio con un triun­fo de los tra­ba­ja­do­res del vidrio de Tren­to” dijo Devo­to, y agra­de­ció “pro­fun­da­men­te a todas las demás fábri­cas que se acer­ca­ron a expre­sar soli­da­ri­dad al SATIVA como tam­bién a las CTA de Pilar, Mal­vi­nas y Mer­lo».

Gui­do Mora­les, Secre­ta­rio Gene­ral del SATIVA, resal­tó que «que­dó pen­dien­te saber qué fecha tie­nen para reabrir las puer­tas. La empre­sa esta­ba en tra­ta­ti­vas con el muni­ci­pio de Mal­vi­nas Argen­ti­nas para el pro­to­co­lo para poder abrir y que la gen­te empie­ce a tra­ba­jar. Haber con­se­gui­do que se pague el sala­rio al 100 % es un logro impor­tan­tí­si­mo».

Entre­vis­ta a César Agui­le­ra de la Comi­sión Inter­na de Tren­to

Los tra­ba­ja­do­res esta­mos de pie y vamos a resis­tir y dar pelea

M.H.: César Agui­le­ra es diri­gen­te del Sin­di­ca­to de tra­ba­ja­do­res de la indus­tria del vidrio y afi­nes (SATIVA), per­te­ne­cien­te a la CTA Autó­no­ma y refe­ren­te de la Comi­sión Inter­na de la fábri­ca Tren­to, ubi­ca­da en la loca­li­dad de Mal­vi­nas Argen­ti­nas, resis­tien­do el inten­to de la empre­sa de vacia­mien­to y en defen­sa de los pues­tos de tra­ba­jo. ¿Qué podés comen­tar al res­pec­to?

C.A.: Esta­mos en con­flic­to con la empre­sa des­de los pri­me­ros días de la pan­de­mia, por­que a par­tir de que se decla­ra el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo obli­ga­to­rio la empre­sa empie­za a des­pe­dir, des­pi­dió a 6 tra­ba­ja­do­res, yo fui uno de ellos, lue­go me tuvie­ron que rein­cor­po­rar por una medi­da judi­cial que hici­mos y aho­ra no cobra­mos los suel­dos de abril y mayo. Está­ba­mos cobran­do el suel­do de mar­zo en cuo­tas.

M.H.: ¿Esa situa­ción afec­ta a estos 6 tra­ba­ja­do­res que te inclu­ye o a la tota­li­dad?

C.A.: A la tota­li­dad.

M.H.: ¿De cuán­tos tra­ba­ja­do­res esta­mos hablan­do?

C.A.: Cua­ren­ta tra­ba­ja­do­res. No cobra­mos abril y mayo, solo ocho com­pa­ñe­ros han reci­bi­do la ATP de abril. Esta­mos sin cober­tu­ra de obra social y los apor­tes jubi­la­to­rios los deben des­de el año pasa­do.

M.H.: O sea que estos mane­jos irre­gu­la­res datan de fines del año pasa­do. Uste­des tam­bién denun­cian que la empre­sa a pesar de estar en con­di­cio­nes no abre las puer­tas.

C.A.: Noso­tros estu­vi­mos en con­ci­lia­ción en el minis­te­rio de Tra­ba­jo, ya hace un mes que esta­mos y la empre­sa se ha pre­sen­ta­do recién en las tres últi­mas reunio­nes. Noso­tros en la loca­li­dad de Mal­vi­nas, don­de está la empre­sa, sabe­mos que el pro­to­co­lo para que la empre­sa abra no es tan gran­de, por­que la empre­sa cuen­ta con ele­men­tos como el trans­por­te y las medi­das de segu­ri­dad se pue­den lle­var ade­lan­te por­que la empre­sa es gran­de.

La empre­sa está jugan­do al des­gas­te, no abre por eso, nos quie­re que­brar en la lucha, quie­re que acep­te­mos el 75% del sala­rio, cuan­do noso­tros esta­mos recla­man­do el 100% como lo dice el decre­to pre­si­den­cial. A todo esto la empre­sa cuan­do hubo una medi­da judi­cial para la rein­cor­po­ra­ción de los 6 com­pa­ñe­ros no la aca­tó, la inti­ma­ción del minis­te­rio tam­po­co la había aca­ta­do has­ta hace una sema­na atrás.

M.H.: ¿Tuvie­ron una reu­nión con­ci­lia­to­ria?

C.A.: Esta­ba fija­da una reu­nión con­ci­lia­to­ria para el 9 de junio, pero el Minis­te­rio nos man­dó una cédu­la avi­sán­do­nos que se pasa­ba para el jue­ves 11 por una cues­tión de agen­da.

M.H.: Están impul­san­do un fon­do de huel­ga ¿ver­dad?

C.A.: Así es, para man­te­ner este acam­pe que esta­mos hacien­do fren­te a la fábri­ca y para sol­ven­tar los viá­ti­cos de los com­pa­ñe­ros, por­que algu­nos vie­nen des­de Mar­cos Paz, ade­más del cos­to que lle­va sos­te­ner el acam­pe.

M.H.: Uste­des per­te­ne­cen a la CTA‑A, no al SOIVA que es el sin­di­ca­to vin­cu­la­do a la CGT.

C.A.: Noso­tros tam­bién per­te­ne­cía­mos en un prin­ci­pio. Como la diri­gen­cia tie­ne cier­tos movi­mien­tos con los que no esta­mos de acuer­do don­de los tra­ba­ja­do­res siem­pre tie­nen que pagar las pér­di­das empre­sa­ria­les o el que tie­ne que per­der siem­pre es el tra­ba­ja­dor, deci­di­mos salir de ahí y con­for­mar un nue­vo sin­di­ca­to lla­ma­do SATIVA den­tro de la CTA‑A.

M.H.: ¿Cuán­do ocu­rrió?

C.A.: Hace más o menos dos años.

M.H.: Son rela­ti­va­men­te jóve­nes como sin­di­ca­to. ¿Que­rés agre­gar algo más?

C.A.: Sim­ple­men­te que esta­mos en lucha, los tra­ba­ja­do­res esta­mos de pie y vamos a resis­tir y a dar pelea, un tra­ba­ja­dor no tie­ne que pagar los cos­tos y las pér­di­das.

Cre­ce la chan­ce de que Cres­ta Roja se con­vier­ta en una Coope­ra­ti­va para no per­der los 2 mil empleos

Fun­cio­na­rios del gobierno nacio­nal y bonae­ren­se, empre­sa­rios y repre­sen­tan­tes de los tra­ba­ja­do­res de Cres­ta Roja avan­za­ron en la con­for­ma­ción de una Coope­ra­ti­va de Tra­ba­jo, para poner fin a un lar­go con­flic­to que ya lle­va casi cin­co años y man­tie­ne des­ocu­pa­dos a más de 2.000 tra­ba­ja­do­res. 23/​06/​2020

«El resul­ta­do de este encuen­tro es posi­ti­vo, ya que

ente­ra­dos de esta situa­ción, las auto­ri­da­des de los gobier­nos de Nación y

Pro­vin­cia y los tra­ba­ja­do­res avan­za­rán en una mesa de tra­ba­jo para

encon­trar la solu­ción a un con­flic­to que lle­va ya tan­tos años«, infor­mó a Télam el direc­tor nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social, Eduar­do Murúa.

Murúa ade­lan­tó que a par­tir de aho­ra «los téc­ni­cos tra­ba­ja­rán sobre el futu­ro de Cres­ta Roja y de sus tra­ba­ja­do­res,

que hace años la vie­nen pasan­do muy mal en la calle, y se eva­lua­rá la

posi­bi­li­dad de crea­ción de una coope­ra­ti­va con­du­ci­da por sus

tra­ba­ja­do­res y con la geren­cia de su anti­guo due­ño (Melen­ko Rasic), una

pre­sen­cia que ase­gu­re que el pro­yec­to sea via­ble».

El

futu­ro de los 2.000 tra­ba­ja­do­res de Cres­ta Roja ‑des­pe­di­dos en 2016,

sema­nas des­pués de una visi­ta del ex pre­si­den­te Mau­ri­cio Macri y de la

ex gober­na­do­ra María Euge­nia Vidal‑, fue ana­li­za­do esta maña­na en un

encuen­tro desa­rro­lla­do en una de las sedes del Minis­te­rio de Segu­ri­dad

de la Nación, ubi­ca­da en la ave­ni­da San Juan 2776, de la Ciu­dad de

Bue­nos Aires (Caba).

De la reu­nión par­ti­ci­pa­ron repre­sen­tan­tes de

la Secre­ta­ría de Arti­cu­la­ción Fede­ral del Minis­te­rio de Segu­ri­dad y de

los minis­te­rios Tra­ba­jo de Nación y de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

Tam­bién

par­ti­ci­pa­ron los repre­sen­tan­tes de los tra­ba­ja­do­res de Cres­ta Roja,

enca­be­za­dos por Car­los Sta­siuk, el ex due­ño de Cres­ta Roja, Melen­ko

Rasic y el pro­pio Murúa.

Car­los Sta­siuk, voce­ro de los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos, dijo a Télam que la

reu­nión «fue posi­ti­va, que­da­mos en tra­ba­jar rápi­do para encon­trar una

solu­ción defi­ni­ti­va a nues­tro pro­ble­ma que ya arras­tra años».

Des­ta­có

ade­más que «nues­tro con­flic­to está todo enca­mi­na­do a tra­vés de los

gobier­nos, tam­bién por la vía de la Eco­no­mía Popu­lar (CTEP) que con­du­ce

Emi­lio Pér­si­co y espe­ra­mos se sumen a esta pro­pues­ta las auto­ri­da­des del

Minis­te­rio de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo (a car­go de Matías Kul­fas) y

Augus­to Cosa», minis­tro de la Pro­duc­ción bonae­ren­se.

«Esta­mos muy espe­ran­za­dos que de una vez por todas se solu­cio­ne este dra­ma de 2.000 fami­lias que hace casi cin­co años esta­mos en la calle. Noso­tros tene­mos un solo obje­ti­vo vol­ver a tra­ba­jar y vivir dig­na­men­te con nues­tras fami­lias», con­clu­yó Sta­siuk.

La CTA Autó­no­ma reite­ra su recha­zo al des­do­bla­mien­to del pago del agui­nal­do

Ante la ofi­cia­li­za­ción por par­te del Gobierno, la Cen­tral mani­fies­ta su abso­lu­to recha­zo a la deci­sión de frac­cio­nar en cuo­tas el pago de la pri­me­ra par­te del Sala­rio Anual Com­ple­men­ta­rio. Esta medi­da, que abar­ca al 37% de los emplea­dos del ámbi­to públi­co nacio­nal, podría exten­der­se a las pro­vin­cias y muni­ci­pios, y esta­ble­ce un pési­mo pre­ce­den­te para el sec­tor pri­va­do.

Des­de la CTA Autó­no­ma reite­ra­mos que no somos las tra­ba­ja­do­ras y los

tra­ba­ja­do­res quie­nes debe­mos car­gar con el cos­to de la cri­sis eco­nó­mi­ca

deri­va­da de la pan­de­mia por el COVID19 que azo­ta al país y al mun­do.

Por tal moti­vo, apo­ya­mos las ini­cia­ti­vas legis­la­ti­vas como la

sus­pen­sión y audi­to­ria de la deu­da exter­na, la expro­pia­ción de Vicen­tín y

el impues­to a las gran­des for­tu­nas.

En ese sen­ti­do, con­si­de­ra­mos que quie­nes debe­rían pagar son aque­llos

que se han enri­que­ci­do de for­ma gro­se­ra duran­te los últi­mos cua­tro años

de polí­ti­cas neo­li­be­ra­les, bene­fi­cián­do­se de la espe­cu­la­ción finan­cie­ra y

la acu­mu­la­ción.

La deci­sión del Gobierno nacio­nal de des­do­blar el pago del medio

agui­nal­do va en con­tra del reco­no­ci­mien­to que mere­ce la cla­se

tra­ba­ja­do­ra en su con­jun­to que ha demos­tra­do tan­to esfuer­zo y com­pro­mi­so

en una de las eta­pas más difí­ci­les de las últi­mas déca­das.

El decre­to, publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial, esta­ble­ce que el 37% de

los emplea­dos del sec­tor públi­co nacio­nal cobra­rán la pri­me­ra par­te del

Suel­do Anual Com­ple­men­ta­rio en dos cuo­tas abo­na­das en julio y agos­to.

A su vez, la nor­ma indi­ca que el mon­to bru­to de la pri­me­ra cuo­ta del

agui­nal­do no podrá ser supe­rior a los $40.000, es decir, que los

tra­ba­ja­do­res con sala­rios bru­tos de has­ta $80.000 con­ti­nua­rán

per­ci­bien­do el agui­nal­do en la moda­li­dad habi­tual.

Y agre­ga, que algu­nos emplea­dos con suel­dos leve­men­te supe­rio­res a

$80.000 podrán per­ci­bir el agui­nal­do en dos o tres cuo­tas, y no en las

cin­co que regi­rán para los sala­rios más altos.

Des­de la CTAA rati­fi­ca­mos nues­tro recha­zo abso­lu­to a esta medi­da y

nos opo­ne­mos fer­vien­te­men­te a que tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res sean la

varia­ble de ajus­te.

FIRMAN EL COMUNICADO:

► Ricar­do Pei­dro, Secre­ta­rio Gene­ral.

► Hugo «Cacho­rro» Godoy, Secre­ta­rio Adjun­to.

► Clau­dia Bai­go­rria, Secre­ta­ria Adjun­ta.

CGT Regio­nal Cór­do­ba recha­zó des­do­bla­mien­to del pago del agui­nal­do

La con­duc­ción de la CGT Regio­nal Cór­do­ba mani­fes­tó el «recha­zo al pago del agui­nal­do en cuo­tas», tan­to para el sec­tor pri­va­do como esta­tal, y en ese sen­ti­do ins­tó a las patro­na­les a «cum­plir en tiem­po y for­ma con la obli­ga­ción del pago com­ple­to». 23/​06/​2020

El titu­lar de la enti­dad cege­tis­ta local, el líder esta­tal José Pihen, afir­mó que «las patro­na­les pri­va­das ini­cia­ron una inten­sa cam­pa­ña ins­ta­lan­do en la pren­sa la impo­si­bi­li­dad del pago del agui­nal­do».

Asi­mis­mo,

recha­zó la deci­sión del Gobierno nacio­nal de des­do­blar el agui­nal­do

para los esta­ta­les que per­ci­ban sala­rios que superen los 80 mil pesos.

Median­te un comu­ni­ca­do, la CGT remar­có que el sec­tor «recha­za cual­quier medi­da que impon­ga los cos­tos de la cri­sis sobre los sala­rios o los pues­tos de tra­ba­jos».

Y recor­dó que tan­to el ámbi­to pri­va­do como esta­tal deben «cum­plir en tiem­po y for­ma con la obli­ga­ción del pago com­ple­to del medio agui­nal­do».

Palaz­zo le pidió a Fer­nán­dez que no des­do­ble el agui­nal­do y le advir­tió que ini­cia­rá accio­nes lega­les

La Aso­cia­ción Ban­ca­ria (AB) recha­zó hoy el pago del medio agui­nal­do en cuo­tas a los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les, y recla­mó que «se deje sin efec­to» el decre­to de nece­si­dad y urgen­cia que lo dis­po­ne. 23/​06/​2020

«Recha­za­mos la incon­du­cen­te deci­sión de pagar, en el

sec­tor esta­tal, el agui­nal­do en cuo­tas a tra­ba­ja­do­res con sala­rios que

ya sufren un injus­to cas­ti­go impo­si­ti­vo sobre ingre­sos que tie­nen

carác­ter ali­men­ta­rio», expre­só la AB, que con­du­ce Ser­gio Palaz­zo, en un comu­ni­ca­do.

«Recla­ma­mos que el decre­to res­pec­ti­vo se deje sin efec­to, en tan­to ini­cia­mos las accio­nes judi­cia­les per­ti­nen­tes», aña­dió.

El

Gobierno ofi­cia­li­zó hoy la deci­sión de pagar en cuo­tas el medio

agui­nal­do corres­pon­dien­te al mes de junio de todos los emplea­dos

públi­cos nacio­na­les cuyo Suel­do Anual Com­ple­men­ta­rio (SAC) supere los

40.000 pesos bru­tos, en el mar­co de las res­tric­cio­nes fis­ca­les del

Esta­do pro­duc­to de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

Por otro lado, el gre­mio ban­ca­rio tam­bién recha­zó «la sus­pen­sión de la movi­li­dad jubi­la­to­ria que ya el ante­rior gobierno había con­ver­ti­do en regre­si­va».

En

ese mar­co, la AB cues­tio­nó «la demo­ra en san­cio­nar la nece­sa­ria ley

sobre el apor­te de las gran­des for­tu­nas para la emer­gen­cia» y con­si­de­ró

que «esa demo­ra no la pue­den pagar los tra­ba­ja­do­res».

Tras insis­tir sobre la nece­si­dad de un impues­to a las gran­des for­tu­nas, la AB tam­bién recla­mó que se san­cio­ne «una ver­da­de­ra refor­ma tri­bu­ta­ria de carác­ter pro­gre­si­vo».

Sin cober­tu­ra de los medios, ya son más de 400 los tra­ba­ja­do­res de super­mer­ca­dos con­ta­gia­dos de Covid-19

El con­teo no es exhaus­ti­vo y sólo toma como refe­ren­cia los esta­ble­ci­mien­tos empla­za­dos en la zona metro­po­li­ta­na. Coto, Carre­four y Cen­co­sud a la cabe­za del cua­dro de con­ta­gia­dos. 23/​06/​2020

Lejos de la cober­tu­ra de los gran­des medios, se expan­de un

fenó­meno tan impor­tan­te como silen­cio­so. Es que cre­ce expo­nen­cial­men­te

la can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res de comer­cio con­ta­gia­dos en los prin­ci­pa­les

super­mer­ca­dos de la zona metro­po­li­ta­na del país.

Según un regis­tro no exhaus­ti­vo, rea­li­za­do por la agru­pa­ción La Voz de Comer­cio, ya son 410 los empe­la­dos que con­tra­je­ron Covid1‑9 en el AMBA. El con­teo podría ser toda­vía más abul­ta­do, pero hay que tener en cuen­ta las reti­cen­cias de las fir­mas para comu­ni­car los casos. En varias de ellas se ocul­tan todo lo posi­ble.

Des­de el espa­cio gre­mial le dije­ron a Info­Gre­mia­les que del

total que pudie­ron rele­var has­ta el momen­to, 158 corres­pon­den a COTO,

129 a las sucur­sa­les de Carre­four, mien­tras que 70 son de la cade­na

Cen­co­sud.

El ‘silen­zio stam­pa’ sobre la situa­ción que

reco­rre los medios se debe a las sucu­len­tas pau­tas que vuel­can en ellos

los super­mer­ca­dos, que des­de hace algún tiem­po son los pila­res de las

matu­ti­nos de mayor cir­cu­la­ción del país.

«Los Tra­ba­ja­do­res

de Super­mer­ca­dos esta­mos nece­si­tan­do que se acer­quen a las dis­tin­tas

sucur­sa­les de dife­ren­tes empre­sas, se está pro­pa­gan­do cada vez mas el

con­ta­gio en los tra­ba­ja­do­res, no sale en nin­gún medio de comu­ni­ca­ción«,

así abría la car­ta que los tra­ba­ja­do­res de super­mer­ca­dos le envia­ron

sema­nas atrás a Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta y Alber­to Fer­nán­dez a tra­vés

de las redes socia­les.

El cua­dro, des­de enton­ces, se agra­vó y toda­vía no que­da cla­ro si hay un plan de con­tin­gen­cia del gre­mio o del Esta­do para poder con­tro­lar­lo.

ATE res­pon­sa­bi­li­za a Larre­ta por la muer­te de un enfer­me­ro al que no le entre­gó insu­mos

ATE con­vo­ca hoy a un abra­zo del Hos­pi­tal Durand, para ren­dir home­na­je Julio Gutie­rrez, enfer­me­ro del ser­vi­cio de pedia­tría de esa ins­ti­tu­ción falle­ci­do por Covid-19. 23/​06/​2020

La Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) con­vo­ca hoy a un

abra­zo y una pos­te­rior con­fe­ren­cia de pren­sa en el Hos­pi­tal Durand, para

ren­dir­le home­na­je a Julio Gutie­rrez, enfer­me­ro del ser­vi­cio de pedia­tría de esa ins­ti­tu­ción falle­ci­do tras ser con­ta­gia­do de Covid-19.

«Los raba­ja­do­res de la salud nos con­vo­ca­mos una vez más en el Hos­pi­tal Durand para

exi­gir al Gobierno de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires que cum­pla con

la entre­ga de mate­rial de segu­ri­dad en cali­dad y can­ti­dad nece­sa­ria

para desem­pe­ñar nues­tras labo­res sin per­der la vida», seña­la el comu­ni­ca­do de pren­sa de la comi­sión inter­na del Hos­pi­tal Durand.

«Ade­más,

exi­gi­mos la ela­bo­ra­ción y cum­pli­mien­to de pro­to­co­los de aten­ción, la

con­tra­ta­ción de per­so­nal, la con­for­ma­ción de un Comi­té de Cri­sis con

la par­ti­ci­pa­ción de tra­ba­ja­do­res, mejo­res con­di­cio­nes de tra­ba­jo y el

reco­no­ci­mien­to sala­rial acor­de a las tareas que lle­va­mos ade­lan­te»,

aña­die­ron.

Del abra­zo al Durand par­ti­ci­pa­rán, tam­bién, fami­lia­res

de Julio Gutie­rrez, pro­fe­sio­na­les de la salud de otros hos­pi­ta­les de la

zona metro­po­li­ta­na.

«Este abra­zo en defen­sa de la salud públi­ca y para gri­tar bien fuer­te ‘Bas­ta de tra­ba­ja­do­res muer­tos por fal­ta de insu­mos”», con­clu­ye la con­vo­ca­to­ria.

«Macri es un hijo de puta y un ven­de­pa­tria. Tie­ne que estar col­ga­do en la Pla­za de Mayo»

El ex titu­lar de la UOCRA de La Pla­ta, Juan Pablo «Pata» Medi­na, afir­mó que es «total­men­te ino­cen­te» y que le «arma­ron una cau­sa sin fun­da­men­tos», al tiem­po que apun­tó duro con­tra el ex pre­si­den­te Mau­ri­cio Macri y dijo que es un «ven­de­pa­tria, que tie­ne que estar col­ga­do en Pla­za de Mayo». 23/​06/​2020

«Me arma­ron una cau­sa sin fun­da­men­tos. Mi fami­lia fue

pre­sa injus­ta­men­te. La demo­cra­cia me debe la liber­tad y voy a pelear por

eso», con­si­de­ró el gre­mia­lis­ta en decla­ra­cio­nes a Radio Riva­da­via.

Con duras crí­ti­cas a la admi­nis­tra­ción ante­rior, Medi­na sos­tu­vo: «Macri es un hijo de puta y fue un ven­de­pa­tria. Tie­ne que estar col­ga­do en la Pla­za de Mayo».

«A Macri lo eli­gie­ron y no le dio res­pues­ta al pue­blo», seña­ló el sin­di­ca­lis­ta pla­ten­ses, e indi­có que «puso en ries­go al país, mató de ham­bre al pue­blo y fun­dió a la Argen­ti­na».

Ade­más, con­tó que estu­vo «60 días en una habi­ta­ción de 3×3 sin ven­ti­la­ción en Ezei­za», y que se «pelea­ba mucho con las fuer­zas poli­cia­les aden­tro para defen­der los dere­chos de los pre­sos».

Res­pec­to

a las cau­sas que enfren­ta, insis­tió: «Por mis hijos ase­gu­ro que no hubo

tran­sac­cio­nes por $180 millo­nes como dice en la cau­sa. Eso se cae».

«Ya

inves­ti­ga­ron todo. No soy rico para nada. Los medios gori­las de

Argen­ti­na dije­ron que tenía Ferra­ri, heli­cóp­te­ros, yate, casas en

Esta­dos Uni­dos. No ten­go VISA ni tar­je­ta de cré­di­to. No demos­tra­ron

nada», sub­ra­yó Medi­na, que se encuen­tra pre­so con domi­ci­lia­ria des­de febre­ro pasa­do.

«Mi hijo se que­dó sin la mamá y el papá por un año y pico cuan­do tenía 6 años»,

expre­só el sin­di­ca­lis­ta, que tam­bién ase­gu­ró que «no tenía armas en el

sin­di­ca­to» y que es «víc­ti­ma de los jue­ces y polí­ti­cos corrup­tos».

A su enten­der, «hay gen­te que le tie­ne mie­do al movi­mien­to obre­ro, por el solo hecho de ser pero­nis­ta».

En ese sen­ti­do, cues­tio­nó que sus pares no lo apo­ya­ron al momen­to de ser dete­ni­do, y seña­ló: «El sin­di­ca­lis­mo argen­tino se metió aba­jo de la mesa cuan­do me metie­ron pre­so».

Antes de reci­bir el bene­fi­cio de la domi­ci­lia­ra en febre­ro pasa­do, el sin­di­ca­lis­ta estu­vo dete­ni­do en la cár­cel de Ezei­za duran­te dos años, acu­sa­do por los deli­tos de aso­cia­ción ilí­ci­ta, lava­do de dine­ro, extor­sión reite­ra­da y coac­ción agra­va­da.

Res­ca­tan 11 tra­ba­ja­do­res golon­dri­na que sufrían tra­ta y explo­ta­ción labo­ral en Flo­ren­cio Vare­la y La Pla­ta

Se tra­ta de diez sal­te­ños, uno de ellos con su pare­ja, un hijo de cua­tro años y un bebé, que eran explo­ta­dos en plan­ta­cio­nes de flo­res. Gra­cias a la inter­ven­ción de la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res Agra­rios de la Acti­vi­dad Pri­ma­ria (FETAAP) pudie­ron ser libe­ra­dos pero aho­ra, la pro­vin­cia de Sal­ta no les per­mi­te vol­ver a Agua­ray, de don­de son oriun­dos. 23/​06/​2020

La Pro­cu­ra­du­ría de Tra­ta y Explo­ta­ción de Per­so­nas (PROTEX) lle­vó ade­lan­te un ope­ra­ti­vo de res­ca­te de tra­ba­ja­do­res golon­dri­na traí­dos de Agua­ray, Sal­ta que esta­ban sufrien­do tra­ta con fines de explo­ta­ción labo­ral en dos loca­li­da­des de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

Según

con­sig­nó el dia­rio Pági­na 12, el caso en Flo­ren­cio Vale­ra se tra­ta­ba de

ocho tra­ba­ja­do­res, más la com­pa­ñe­ra y los dos hijos, de 4 y pocos

meses, de uno de ellos que se encon­tra­ban repar­ti­dos en dos fin­cas

dis­tin­tas cuyos due­ños son Julián Quis­pe y Emi­lio Cruz. Una par­te del gru­po esta­ba en una casa de made­ra sin baño, con piso de tie­rra y don­de se fil­tra­ba el frío.

Les paga­ban 10 mil pesos y en cuo­tas. Tras expul­sar a los que esta­ban

en la otra fin­ca, aho­ra les pedían a ellos que aban­do­nen el lugar.

Ante la pers­pec­ti­va de que­dar­se en la calle, esta­ble­cie­ron con­tac­to con miem­bros de la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res Agra­rios de la Acti­vi­dad Pri­ma­ria (FETAAP) del

pro­pio dis­tri­to. El dele­ga­do de la FETAAP en la pro­vin­cia de Bue­nos

Aires, Ale­jan­dro Vera rela­tó a Salta/​12 «Noso­tros tene­mos en la zona de

Flo­ren­cio Vare­la com­pa­ñe­ros que tra­ba­jan en la flo­ri­cul­tu­ra y que, en

este tiem­po (de pan­de­mia) son los que peor la están pasan­do den­tro de la

agri­cul­tu­ra fami­liar».

El otro caso se denun­ció en La

Pla­ta, en el barrio «La Villa», don­de dos hom­bres cobra­ban 15 mil pesos

por jor­na­das que podían lle­gar a exten­der­se has­ta por die­ci­nue­ve horas

por día. Ellos tam­bién esta­ban en vías de ser des­alo­ja­dos por

el due­ño de la casi­lla que no con­ta­ba con agua calien­te ni con

cale­fac­ción, y que des­de el ini­cio de la cua­ren­te­na dejó direc­ta­men­te de

pagar­les.

El secre­ta­rio gene­ral de la FETAAP, Ernes­to Oje­da, expli­có al mis­mo dia­rio que las tre­ce per­so­nas están pro­te­gi­das y con asis­ten­cia, en vías de sor­tear las tra­bas que pone la buro­cra­cia pro­vin­cial para que pue­dan lograr retor­nar a Sal­ta. Ade­más, cuan­do vuel­van, se bus­ca­rá la asis­ten­cia labo­ral a tra­vés del pago de lo adeu­da­do y los pro­gra­mas nacio­na­les como el Poten­ciar Tra­ba­jo del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social de la Nación.

Lue­go de los inci­den­tes en el puer­to de Bue­nos Aires, Sch­mid le pidió res­pon­sa­bi­li­dad a Cor­va­lán

Los por­tua­rios que coman­da Juan Cor­va­lán

habían enca­ra­do blo­queos y pro­tes­tas en el puer­to de Bue­nos Aires. Hubo

inci­den­tes y la Fede­ra­ción les pidió «res­pon­sa­bi­li­dad» para encau­sar la

situa­ción. Le fac­tu­ra­ron haber sal­va­do el puer­to del «nego­cia­do»

macris­ta.

23/​06/​2020 00:01:00

La Fede­ra­ción Marí­ti­ma, Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval

(Fem­pin­ra) con­vo­có a empre­sas y tra­ba­ja­do­res a «la mesu­ra, pru­den­cia e

inte­li­gen­cia», ante los gra­ves inci­den­tes y blo­queos de ter­mi­na­les

ocu­rri­dos la noche del sába­do últi­mo en el Puer­to de Bue­nos Aires por

par­te de gru­pos de ope­ra­rios afi­lia­dos al SUPA, en deman­da de

«inme­dia­tas pari­ta­rias».

«Ante la gra­ve pan­de­mia de coro­na­vi­rus, el diá­lo­go y las acti­tu­des res­pon­sa­bles son la mejor sali­da para encau­sar la situa­ción», pun­tua­li­zó la con­duc­ción nacio­nal de la Fem­pin­ra, que lide­ra Juan Car­los Sch­mid, en un comu­ni­ca­do.

Los

inci­den­tes comen­za­ron hacia la media­no­che del sába­do y debió inter­ve­nir

la Pre­fec­tu­ra Naval Argen­ti­na (PNA), ya que gru­pos iden­ti­fi­ca­dos con el

Sin­di­ca­to Uni­dos Por­tua­rios Argen­ti­nos (SUPA) ‑que no inte­gra la

Fem­pin­ra y lide­ra Juan Cor­va­lán- ini­cia­ron pro­tes­tas en deman­da de «un

inme­dia­to aumen­to sala­rial del 50 por cien­to des­de el 1 de julio pró­xi­mo

y una suma fija de 15 mil pesos».

«La Fem­pin­ra ‑que

inte­gran 19 gre­mios- en repre­sen­ta­ción de todos los por­tua­rios, fue la

que en diciem­bre de 2018 y lue­go de exten­sas luchas, como la Car­pa de la

Dig­ni­dad Por­tua­ria, logró la esta­bi­li­dad labo­ral del per­so­nal», afir­mó.

La

con­duc­ción indi­có en un comu­ni­ca­do, fir­ma­do por el secre­ta­rio de

Pren­sa, Luis Rebo­llo, que fue la Fem­pin­ra fue la que enfren­tó «la

polí­ti­ca del macris­mo y su pro­yec­to inmo­bi­lia­rio y de puer­to fede­ral

míni­mo, y a la ex inter­ven­ción de visión neo­li­be­ral y con abun­dan­te

repre­sión con­tra las accio­nes gre­mia­les para defen­der los pues­tos de

tra­ba­jo y el puer­to como base del pro­yec­to nacio­nal».

«Fue

la Fem­pin­ra la que jun­to con el nue­vo gobierno nacio­nal y popu­lar hizo

caer el plie­go macris­ta de lici­ta­ción del Puer­to de Bue­nos Aires; la que

sos­tu­vo la pro­duc­ti­vi­dad, las fuen­tes labo­ra­les, la impor­tan­cia y la

car­ga de la esta­ción fede­ral con apo­yo esta­tal, res­guar­dan­do el sus­ten­to

de las fami­lias y un acti­vo estra­té­gi­co para la Nación, y logran­do una

recom­po­si­ción sala­rial», seña­ló.

Para la orga­ni­za­ción,

los inci­den­tes ocu­rri­dos el fin de sema­na arries­gan «la uni­dad y la vida

de los tra­ba­ja­do­res por­tua­rios y pue­den faci­li­tar el vacia­mien­to de la

esta­ción marí­ti­ma o su trans­fe­ren­cia a la ciu­dad de Bue­nos Aires»,

aña­dió.

«No es posi­ble fun­da­men­tar enfren­ta­mien­tos entre tra­ba­ja­do­res. La

Fem­pin­ra luchó siem­pre para que la dis­tri­bu­ción de la car­ga se reali­ce

de for­ma equi­ta­ti­va para ase­gu­rar los empleos. Se pro­cu­ra que los bar­cos

tra­ba­jen con el prin­ci­pal puer­to del país y, por eso, es pre­ci­so la

inte­li­gen­cia colec­ti­va», pun­tua­li­zó.

La Fem­pin­ra con­clu­yó que

«está en ries­go la ope­ra­ti­vi­dad del puer­to fede­ral», por lo que con­vo­có

a hallar «solu­cio­nes supe­ra­do­ras y evi­tar situa­cio­nes que pon­gan en

peli­gro los empleos, por­que sin bar­cos no hay lucha y, sin lucha, no hay

vic­to­ria», ase­gu­ró el con­se­jo direc­ti­vo nacio­nal que enca­be­za Sch­mid.