Argentina. El Presupuesto que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no ejecutó

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 24 de junio de 2020

El Minis­te­rio de Muje­res, Géne­ros y Diver­si­dad eje­cu­tó menos del 27% de su Pre­su­pues­to, y la mayo­ría fue para pagar remu­ne­ra­cio­nes y “gas­tos meno­res”, según la res­pues­ta al pedi­do de infor­ma­ción públi­ca que reali­zó lava­ca. La len­ti­tud de esta eje­cu­ción no solo con­tras­ta con el con­tex­to de ais­la­mien­to social y obli­ga­to­rio, sino con el pro­pio des­tino que había dis­pues­to la actual ges­tión, que pidió ampliar el cré­di­to ya que los cálcu­los ini­cia­les habían sido pro­yec­ta­dos por el gobierno ante­rior. La res­pues­ta del Minis­te­rio y de la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te al res­pec­to. Los ries­gos de que no se reasig­nen las par­ti­das. Y la pro­me­sa que se asu­me para lo que vie­ne, mien­tras la urgen­cia por vio­len­cia machis­ta no pue­de espe­rar más.

El Minis­te­rio de las Muje­res, Géne­ros y Diver­si­dad tie­ne un pre­su­pues­to de 545.485.282 millo­nes de pesos de los cua­les, al 10 de junio, eje­cu­tó el 26,48%. De ese por­cen­ta­je sólo el 8,82% corres­pon­dió a trans­fe­ren­cias de recur­sos del Esta­do a orga­ni­za­cio­nes pro­vin­cia­les, muni­ci­pa­les y de la socie­dad civil. La cifra se dimen­sio­na cuan­do se tie­ne en cuen­ta dos aspec­tos cen­tra­les:

A esa fecha la eje­cu­ción pre­su­pues­ta­ría debe­ría ron­dar el 50%, lo cual han hecho otros minis­te­rios. Según infor­ma el sitio web Pre­su­pues­to Abier­to del Minis­te­rio de Eco­no­mía y Hacien­da al 19 de junio ya se había eje­cu­ta­do el 48,6% del pre­su­pues­to anual. El sitio no regis­tra al Minis­te­rio de las Muje­res. Esta­mos en reclu­sión obli­ga­to­ria des­de el 20 de mar­zo, lo cual pone al rojo la agen­da de nece­si­da­des de muje­res y disi­den­cias.

La infor­ma­ción sur­ge del infor­me reque­ri­do por lava­ca a tra­vés de la Ley de Acce­so a la Infor­ma­ción Públi­ca en inclu­ye el deta­lle de la eje­cu­ción de cada mes, a saber:

Enero: eje­cu­tó el 3,57%. La trans­fe­ren­cia de recur­sos fue 0%

Febre­ro: eje­cu­tó el 3,78%. La trans­fe­ren­cia de recur­sos fue 0%

Mar­zo: eje­cu­tó el 6,09%. La trans­fe­ren­cia de recur­sos fue 4,10%

Abril: eje­cu­tó el 3, 40%. La trans­fe­ren­cia de recur­sos fue 0%

Mayo: eje­cu­tó el 8,82%. La trans­fe­ren­cia de recur­sos fue 0%

Junio: al 10 se había eje­cu­ta­do el 0,82%. La trans­fe­ren­cia de recur­sos fue del 4,73%

Según jus­ti­fi­ca el Minis­te­rio en la car­ta que acom­pa­ña esta infor­ma­ción “has­ta el momen­to, como pue­de obser­var­se, gran par­te del gas­to está rela­cio­na­do con el pago de remu­ne­ra­cio­nes, ade­más de otros gas­tos meno­res rela­cio­na­dos con acti­vi­da­des rea­li­za­das por los equi­pos téc­ni­cos del MMGyD, como los Foros par­ti­ci­pa­ti­vos regio­na­les para la ela­bo­ra­ción del Plan Nacio­nal de Acción con­tra las vio­len­cias por moti­vos de géne­ro, las acti­vi­da­des vin­cu­la­das al Día Inter­na­cio­nal de las Muje­res tra­ba­ja­do­ra, o el for­ta­le­ci­mien­to de la Línea 144 y su difu­sión. Debi­do a que los pro­ce­sos para eje­cu­tar otro tipo de ero­ga­cio­nes impli­can que la UOC (Uni­dad Ope­ra­ti­va de Com­pras) esté cons­ti­tui­da, y eso ha suce­di­do al fina­li­zar el mes de mayo”. Sin embar­go, al 10 junio y ya fun­cio­nan­do los meca­nis­mos buro­crá­ti­cos – tarea que le insu­mió cin­co meses- solo había trans­fe­ri­do el 4,73% de los recur­sos dis­po­ni­bles.

La len­ti­tud de esta eje­cu­ción del cré­di­to pre­su­pues­ta­rio se con­tras­ta con lo que el pro­pio pre­su­pues­to dis­po­ne como des­tino de esos recur­sos y más en tiem­pos de ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio, ya que los rubros que aún no se eje­cu­ta­ron son aque­llos des­ti­na­dos a trans­fe­rir recur­sos del Esta­do a orga­nis­mos pro­vin­cia­les, muni­ci­pa­les, de la socie­dad civil y ayu­da a per­so­nas, que suman en total 63.486.190 millo­nes de pesos, de los cua­les se eje­cu­ta­ron sólo 5.600.000.

Si a estos fon­dos dis­po­ni­bles y no gas­ta­dos se suman aque­llos que están des­ti­na­dos a rubros que debe­rían ser reasig­na­dos ya que la pan­de­mia los tor­nó inú­ti­les –por ejem­plo pasa­jes y viá­ti­cos: $ 5.689.689- los recur­sos dis­po­ni­bles y no eje­cu­ta­dos se ele­van a casi 70 millo­nes de pesos.

¿Qué pasa con el pre­su­pues­to no gas­ta­do?

Algu­nas cla­ves para com­pren­der el ries­go.

El pre­su­pues­to es una Ley nacio­nal y como tal es apro­ba­do por el Con­gre­so de la Nación. En este caso, la actual admi­nis­tra­ción tuvo que afron­tar que ese pre­su­pues­to no fue ni ela­bo­ra­do por la actual ges­tión ni con­ta­ba con un Minis­te­rio de las Muje­res, Géne­ros y Diver­si­dad que creó espe­cial­men­te. Por lo tan­to, la ges­tión de este Minis­te­rio asu­mió con el pre­su­pues­to asig­na­do al anti­guo esque­ma que des­ti­na­ba una par­ti­da de 272.742.641 millo­nes de pesos para el Ins­ti­tu­to Nacio­nal de las Muje­res, cifra que esta admi­nis­tra­ción deci­dió dupli­car. Así des­de el 13 de enero de 2020 el minis­te­rio de las Muje­res con­tó con un cré­di­to pre­su­pues­ta­rio de 545.485.282 millo­nes de pesos.

Según la nor­ma­ti­va vigen­te la auto­ri­za­ción del gas­to pre­su­pues­ta­rio es tri­mes­tral y es facul­tad del Jefe de Gabi­ne­te reasig­nar las par­ti­das no uti­li­za­das. Es decir: si bien el cré­di­to pre­su­pues­ta­rio es anual su ren­di­ción ante Hacien­da es tri­mes­tral. Este meca­nis­mo per­mi­te reasig­nar par­ti­das de acuer­do a las prio­ri­da­des de polí­ti­cas públi­cas que a cri­te­rio del Jefe de Gabi­ne­te sean más nece­sa­rias. En sín­te­sis: con tan baja eje­cu­ción del gas­to auto­ri­za­do, los recur­sos del Minis­te­rio de las Muje­res se pusie­ron en ries­go de ser reasig­na­dos a otras car­te­ras que hoy tie­nen en rojo sus cuen­tas debi­do a la emer­gen­cia sani­ta­ria, hecho que con­fir­ma el voce­ro de pren­sa de Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te ante la con­sul­ta de lava­ca: “La subeje­cu­ción es algo tran­si­to­rio que se sol­ven­ta­rá en los pró­xi­mos meses. Se debe a las reade­cua­cio­nes pre­su­pues­ta­rias que todos los minis­te­rios sufrie­ron por el efec­to del covid, por lo que muchas par­ti­das se diri­gie­ron a Salud y Cien­cia, como fue el caso de los 77 millo­nes que (San­tia­go) Cafie­ro redes­ti­nó de la AFI al pro­gra­ma de médi­cos comu­ni­ta­rios y los kit de tes­teo rápi­do, por sólo citar­te un ejem­plo”.

Otro tema es el rela­cio­na­do con la auto­ri­za­ción del gas­to de acuer­do a cada par­ti­da pre­su­pues­ta­da. Nin­gún minis­te­rio pue­de des­ti­nar recur­sos a otros rubros sin pedir tri­mes­tral­men­te auto­ri­za­ción para reasig­nar­los. En este caso, los 5.689.689 millo­nes de pesos auto­ri­za­dos para pasa­jes y viá­ti­cos deben con­tar con un pedi­do for­mal de reasig­na­ción y la corres­pon­dien­te auto­ri­za­ción de la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te para que así sea. Tenien­do en cuen­ta que se tra­ta de un cré­di­to pre­su­pues­ta­rio anual, al menos el 50% de este mon­to podría ser resig­na­do a, por ejem­plo, recur­sos para con­te­ner y pre­ve­nir vio­len­cias de géne­ro.

La res­pues­ta del Minis­te­rio: “Los recur­sos dis­po­ni­bles se eje­cu­ta­rán en el trans­cur­so del año. Las reasig­na­cio­nes que hicie­ran fal­ta se irán rea­li­zan­do en la medi­da de lo nece­sa­rio y no requie­ren, en prin­ci­pio, pedi­dos for­ma­les. Los pro­gra­mas que impli­can trans­fe­ren­cias de recur­sos a pro­vin­cias, muni­ci­pios y orga­ni­za­cio­nes de la socie­dad civil están sien­do refor­mu­la­dos como par­te del Plan Nacio­nal con­tra las Vio­len­cias por Moti­vos de Géne­ro y for­man par­te de las líneas de acción prio­ri­ta­rias del Minis­te­rio. En la medi­da en que se con­fir­me el exce­den­te en el rubro pasa­jes y viá­ti­cos, dichos recur­sos serán reasig­na­dos”.

La car­ta del Minis­te­rio acla­ra: “La eje­cu­ción pre­su­pues­ta­ria aumen­ta­rá sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te duran­te el segun­do semes­tre del año”.

Fuen­te: La Vaca