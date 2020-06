Guatemala. Justicia para el Tata Domingo Choc Che! (Comunicado)

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 22 de junio de 2020.

Todos por Gua­te­ma­la, las orga­ni­za­cio­nes y per­so­nas aba­jo fir­man­tes, a la comu­ni­dad nacio­nal e inter­na­cio­nal, mani­fies­ta su repu­dio ante el bru­tal e insen­sa­to ase­si­na­to del guía espi­ri­tual Maya-Kek’chi, sabio y defen­sor de la madre tie­rra, Domin­go Choc Che, ocu­rri­do en la aldea Chi­may, muni­ci­pio de San Luis, depar­ta­men­to de Petén, Gua­te­ma­la, el día 6 de junio del pre­sen­te año, por un gru­po de per­so­nas que duran­te varias horas lo retu­vie­ron, tor­tu­ra­ron, rocia­ron con gaso­li­na y que­ma­ron vivo.

Domin­go Choc Che era Ajq’ij, Aji­lo­nel, amplio cono­ce­dor de la

medi­ci­na tra­di­cio­nal Maya, miem­bro del Con­se­jo de Guías Espi­ri­tua­les

Releb’aal Saq’e’, con sede en Pop­tún, Petén; era miem­bro de un equi­po

inter­dis­ci­pli­na­rio de cien­tí­fi­cos y cien­tí­fi­cas de los pue­blos mayas, de

Gua­te­ma­la y Euro­pa, vin­cu­la­do a la Uni­ver­si­dad de Zurich en Sui­za,

Uni­ver­sity Colle­ge de Inglaterrra,y a la Uni­dad de Antro­po­lo­gía Médi­ca

de la Uni­ver­si­dad del Valle de Gua­te­ma­la.

Este hecho cri­mi­nal no es ais­la­do y for­ma par­te del racis­mo sis­té­mi­co

enquis­ta­do en las estruc­tu­ras del sis­te­ma gua­te­mal­te­co por cien­tos de

años, des­de los tiem­pos de la colo­ni­za­ción espa­ño­la, el cual se ha

ensa­ña­do en con­tra de los pue­blos ori­gi­na­rios, sata­ni­zan­do todas las

mani­fes­ta­cio­nes de nues­tra cul­tu­ra e iden­ti­dad. Este racis­mo ha per­mea­do

la socie­dad gua­te­mal­te­ca, en todos los nive­les socio­eco­nó­mi­cos como

resul­ta­do de las polí­ti­cas racis­tas y dis­cri­mi­na­do­ras que ha impul­sa­do

el Esta­do gua­te­mal­te­co a tra­vés de los dife­ren­tes gobier­nos de turno,

vin­cu­la­dos a los sec­to­res empre­sa­ria­les orga­ni­za­dos en el CACIF, las

ins­ti­tu­cio­nes encar­ga­das de la segu­ri­dad ciu­da­da­na, como la poli­cía

nacio­nal y el ejér­ci­to, los medios de comu­ni­ca­ción con­tro­la­dos por esos

mis­mos sec­to­res rela­cio­na­dos al CACIF, y la acción de cier­tas

deno­mi­na­cio­nes reli­gio­sas en sus igle­sias.

Es bien cono­ci­do el papel de media­ti­za­ción ideo­ló­gi­ca que las

igle­sias, en su mayo­ría evan­gé­li­cas, vie­nen jugan­do en los dife­ren­tes

gobier­nos, inclu­yen­do el actual, des­de los tiem­pos del con­flic­to arma­do

interno, par­ti­cu­lar­men­te, el pro­tes­tan­tis­mo neo-pen­te­cos­tal, que incul­ca

en sus feli­gre­ses el pen­sa­mien­to nega­ti­vo e igno­ran­cia sobre el

cono­ci­mien­to y la cos­mo­go­nía maya. Ade­más, incul­can el odio y

sen­ti­mien­to racis­ta hacia las y los líde­res, las y los ancia­nos sabios y

las y los defen­so­res de la madre tie­rra en Gua­te­ma­la.

Lamen­ta­ble­men­te este cri­men no es úni­co, como se refle­ja en los siguien­tes hechos:

Ase­si­na­to de líde­res espi­ri­tua­les: en los últi­mos 16 años han sido

ase­si­na­dos cer­ca de 20 líde­res espi­ri­tua­les mayas en dife­ren­tes regio­nes

del país, José Andrés López en San Juan Ati­tán 23/​01/​2020; Ber­nar­dino

Sol­val Mora­les, aldea El Pro­gre­so, San Ber­nar­dino Suchi­te­pé­quez

13/​06/​2017; Sebas­tián Sajic Cór­do­va, San Juan Cotzal, Qui­ché,

15/​09/​2015. Lisan­dro Guar­cax, El tablón, Solo­lá (26÷08÷2010) y otros.

Ase­si­na­to,

per­se­cu­ción y encar­ce­la­mien­to de dece­nas de líde­res comu­ni­ta­rios y

defen­so­res de la tie­rra: men­cio­na­mos algu­nos, Alber­to Cucul,

guar­da­bos­que de la lagu­na Lachuá, Petén ase­si­na­do el 8 de junio, 2020;

José Xol Can, Mateo Cha­mán Paau y Ramón, Choc Scrab, miem­bros del Comi­té

Cam­pe­sino del Alti­plano ‑CCDA de las Vera­pa­ces, ase­si­na­dos en el mes de

mayo, 2020; sie­te líde­res del Comi­té de Desa­rro­llo Cam­pe­sino ‑CODECA,

ase­si­na­dos en los últi­mos meses en dife­ren­tes regio­nes de Gua­te­ma­la.

Ame­na­zas

de muer­te y agre­sio­nes racis­tas con­tra per­so­na­li­da­des de la cul­tu­ra,

perio­dis­tas y líde­res de dere­chos huma­nos: los ata­ques racis­tas con­tra

la can­tau­to­ra y acti­vis­ta maya-kaq­chi­kel Sara Curru­chich; el

alla­na­mien­to de la vivien­da de la defen­so­ra de dere­chos huma­nos Tania

Palen­cia; las recu­rren­tes ame­na­zas de muer­te con­tra los perio­dis­tas

Car­los Ernes­to Choc y Bau­di­lio Choc por per­so­ne­ros de la com­pa­ñía mine­ra

que ope­ra en el Estor, Iza­bal; ame­na­zas de muer­te el 11 de junio del

pre­sen­te año al perio­dis­ta y corres­pon­sal de la agen­cia de noti­cias

Pren­sa Comu­ni­ta­ria Elías Caal Oxom, por prác­ti­ca fami­liar de Medi­ci­na

Maya; deten­ción arbi­tra­ria del perio­dis­ta Fran­cis­co Chox de la

Aso­cia­ción de Perio­dis­tas y Comu­ni­ca­do­res Socia­les (APECCOS) de Solo­lá.

Cri­mi­na­li­za­ción de las orga­ni­za­cio­nes cam­pe­si­nas defen­so­ras de los dere­chos de tra­ba­ja­do­res del cam­po, entre otros.

Por lo arri­ba expues­to exi­gi­mos:

Al Minis­te­rio Públi­co: Actuar e inves­ti­gar para que los res­pon­sa­bles

de la muer­te de Domin­go Choc Che y otros crí­me­nes sean some­ti­dos a la

jus­ti­cia y que estos crí­me­nes no que­den impu­nes.

Al gobierno de Gua­te­ma­la:

Ter­mi­nar con la mili­ta­ri­za­ción de la socie­dad gua­te­mal­te­ca, a tra­vés

del esta­ble­ci­mien­to de los esta­dos de excep­ción en luga­res de con­flic­to

social, y bus­car otros meca­nis­mos den­tro de los mar­cos de la ley para

dar solu­ción a los con­flic­tos ahí pre­sen­tes.

Parar la polí­ti­ca de cri­mi­na­li­za­ción de líde­res comu­ni­ta­rios y

espi­ri­tua­les mayas, defen­so­res y defen­so­ras de la madre tie­rra,

perio­dis­tas, acti­vis­tas y defen­so­res y defen­so­ras de dere­chos huma­nos,

así como de las orga­ni­za­cio­nes repre­sen­ta­ti­vas de esas comu­ni­da­des.

Crear las con­di­cio­nes para cam­biar ese ambien­te de racis­mo endé­mi­co que per­mea a la socie­dad gua­te­mal­te­ca.

Res­pe­tar el Con­ve­nio 169 de la Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo

(OIT), así como el Acuer­do sobre iden­ti­dad y Dere­chos de los Pue­blos

Indí­ge­nas.

A la opi­nión públi­ca nacio­nal e inter­na­cio­nal le pedi­mos su

soli­da­ri­dad y pro­nun­cia­mien­to ante esta ola de vio­len­cia, racis­mo y

dis­cri­mi­na­ción hacia los pue­blos mayas de Gua­te­ma­la.

Junio 2020.

TODOS POR GUATEMALA, KITCHENER, HAMILTON, LONDON, TORONTO, OTTAWA, MONTREAL– CANADÁ

AGRUPACION VICTOR JARA, TORONTO – CANADÁ

ALBA SUIZA – SUIZA

ALTERNATIVA LATINOAMERICANA, RADIO UNIVERSIDAD DE GUELPH- CANADÁ

AMANDLA RADIO PROGRAM CKUT, MONTREAL- CANADÁ

AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE, OFICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (AFSC) – GUATEMALA

ASOCIACION ARNATIVAS – GUATEMALA

ASOCIACION COMUNICARTE – GUATEMALA

ASOCIACION COMUNITARIA MULTISECTORIAL DE MONITOREO COMUNITARIO EN SALUD Y APOYO A MIGRANTES (ACOMUMSAM) – GUATEMALA

ASOCIACION CONSEJERÍA OXLAJUJ IX PARA CENTRO AMÉRICA Y MÉXICO (CAMEX) – GUATEMALA

ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA DE SERVICIOS PARA LA SALUD-GUATEMALA ACCSS – GUATEMALA

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE IXCAN (ADESI) – GUATEMALA

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE MIGRANTES DESAPARECIDOS DE GUATEMALA (AFAMIDEG) – GUATEMALA

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GUATEMALA (AMG) – ESPAÑA

ASSOCIATION DES GUATEMALTEQUES DU QUEBEC– CANADÁ

ASOCIACIÓN LAMBDA – GUATEMALA

ASOCIACIÓN POP NO’J – GUATEMALA

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA CANADIENSE (ASALCA) – CANADÁ

BC CASA/​CAFÉ JUSTICIA, BRITISH COLUMBIA – CANADÁ

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ORALIA MORALES – MÉXICO

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA – MÉXICO

CHE PROJECTS – CANTABAL HEALTH AND EDUCATION PROJECTS, HAMILTON – CANADÁ

CIPREVICA – GUATEMALA

CÍRCULO BOLIVARIANO LOUIS RIEL, TORONTO – CANADÁ

CÍRCULO SAGRADO DE ABUELAS Y ABUELOS DE GUATEMAYA – GUATEMALA

COALICIÓN INDÍGENA DE MIGRANTES DE CHIAPAS (CIMCH) – MÉXICO

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA A.C. – MÉXICO

CLAVEL ROJO – GUATEMALA

COLECTIVO GUATEMALTECO EN LOS ANGELES CALIFORNIA – ESTADOS UNIDOS

COLECTIVO MADRESELVA – GUATEMALA

COLECTIVO MIRADAS EN RESISTENCIA – GUATEMALA

COLOMBIAN ACTION SOLIDARITY ALLIANCE, TORONTO – CANADÁ

COMISIÓN DE MIGRANTES – GUATEMALA

COMITÉ MUNICIPAL DE MIGRACIÓN – GUATEMALA

COMITÉ POR LOS DERECHOS HUMANOS DE AMERICA LATINA (CDHAL) – CANADÁ

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE DE GUATEMALA

CONSEJO DE JUVENTUD PARA EL DESARROLLO IXCOYENSE (COJDI) – GUATEMALA

CONSEJO NACIONAL DE AJQ‘IJAB’ OXLAJUJ AJPOP – GUATEMALA

CONSEJO OXLAJUJ IMOX, CHUARRANCHO – GUATEMALA

CONSEJO PRO-BOLIVIA – EUROPA

DESPERTAR MAYA, LOS ANGELES CALIFORNIA – ESTADOS UNIDOS

EDWARD LAROQUE TIKER, PROFESSORSHIP CENTER FOR LATIN AMERICA STUDIES, STANDFORD UNIVERSITY– ESTADOS UNIDOS

EQUIPO DE ESTUDIOS COMUNITARIOS Y ACCION PSICOSOCIAL (ECAP) – GUATEMALA

FEDERACIÓN GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS (FGER) – GUATEMALA

FESTIVALES SOLIDARIOS/​PANAL – GUATEMALA

FORMACION Y CAPACITACION A.C. (FOCA) – MÉXICO

FUNDACION CULTURAL LA NAVE DE PAPEL – COLOMBIA

GOBIERNO ANCESTRAL – GUATEMALA

GUATEMALA COMMUNITY NETWOK, TORONTO – CANADÁ

INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA DEL DIALOGO, A.C. – MEXICO

INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO HUMANO A.C. – MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (IMDEC) – MÉXICO

INSTITUTO PARA LAS MUJERES EN LA MIGRACION A.C. (IMUMI) – MÉXICO

JOVENES POR EL CAMBIO – GUATEMALA

KAIROS CANADÁ

KITCHENER-WATERLOO MAYAN PROJECT – CANADÁ

LATIN AMERICAN WORKING GROUP, WASHINGTON DC. – ESTADOS UNIDOS

LA 72, HOGAR ‑REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES – MÉXICO

MAMA MAQUIN – GUATEMALA

MEDICOS DEL MUNDO FRANCIA ‑ESPAÑA – MÉXICO

MELLON PROFESSORSHIP, CENTER FOR LATIN AMERICA AND CARIBBEAN STUDIES, DUKE UNIVERSITY– ESTADOS UNIDOS

MESA NACIONAL PARA LAS MIGRACIONES EN GUATEMALA (MENAMIG) – GUATEMALA

MESA TECNICA DE MIGRACION, IXCÁN – GUATEMALA

MOLANIL K’INAL B’E – GUATEMALA

MONTREAL ELDERS FOR ENVIRONMENTAL JUSTICE – CANADÁ

MOVIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CAMPESINAS DE PETÉN– GUATEMALA

OLDER WOMAN LIVE (OWL) COLLECTIVE – CANADÁ

ORGANIZACIONES LIBRES DEL PUEBLO-RESISTIR Y LUCHAR (OLP-RL) ‑ARGENTINA

PASTORAL SOCIAL LA LIBERTAD CRISTO DE ESQUIPULAS – GUATEMALA

PLATAFORMA 51 – GUATEMALA

PARTITO OPERAIO E POPOLARE – TICINO, SUIZA

PARROQUIA DE FRONTERA COMALAPA – MÉXICO

PASTORAL DE MIGRANTES – MÉXICO

PERIÓDICO RESUMEN LATINOAMERICANO (ARGENTINA, CUBA, VENEZUELA, PERÚ)

PLANTONES POR LA DIGNIDAD – GUATEMALA

PLATAFORMA CANADA – CANADÁ

POP NOJ’ – GUATEMALA

PROGRAMA LA ESQUINA, RADIO VOCES LATINAS, TORONTO – CANADÁ

RED DE INTELECTUALES ARTISTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD

RED JUVENIL AK’MOLAM – GUATEMALA

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE SOLIDARIDAD, TORONTO – CANADÁ

RED MARITIMAS-GUATEMALA ROMPIENDO EL SILENCIO – CANADÁ

REPRESENTACIÓN FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ TUM (RMT), QUEBEC– CANADÁ

RESUMEN LATINOAMERCIANO – ARGENTINA

SECRETARIADO INTERNACIONAL POR EUROPA DEL CONAICOP

SERVICIO JESUITA A MIGRANTES (SJM) – MÉXICO

SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS (SJR) – MÉXICO

SERVICIO PASTORAL A MIGRANTES SAN MARTIN DE PORRES (SEPAMI-SMP) – MÉXICO

SERVICIO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE AMERICA LATINA: OSCAR ROMERO (SICSAL) – CANADÁ

SOCIEDAD CIVIL – GUATEMALA

TINKER VISITING PROFESSOR, TERESA LOZANO LONG INTITUTE OF LATIN AMERICN STUDIES, THE UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN, ESTADO UNIDOS

TZIJOLAJ, OTTAWA – CANADÁ

UNA AYUDA PARA TI MUJER MIGRANTE A.C. – MÉXICO

VOCES MESOAMERICANAS, ACCIÓN CON PUEBLOS MIGRANTES, A.C. – MÉXICO

WOMEN BUILDING FUTURES – ALBERTA, CANADÁ

Allen Gun­der­son, Cana­dá

Ama­ble Fer­nán­dez, Escri­tor, Vene­zue­la

Ana Lucía Ramaz­zi­ni, Gua­te­ma­la

Ana Sil­via Mon­zón, Gua­te­ma­la

Anne Schlen­ker, Cana­dá

Car­los Aná­rez, Perio­dis­ta, Argen­ti­na

Car­los Angu­lo-Rivas, Poe­tas por la Paz, Cana­dá

Car­los Ixquiac, Esta­dos Uni­dos

Car­los Mario Uri­be, Colom­bia

Car­los Rober­to Mar­tí­nez, sin­di­ca­lis­ta

Car­los Vale­ro, Vene­zue­la

Craig M. Cogut Visi­ting Pro­fes­sor of Latin Ame­ri­can Stu­dies, Brown Uni­ver­sity, Esta­dos Uni­dos

David Heap Asso­cia­te Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Wes­tern Onta­rio, Cana­dá

Dia­na Came­ros, Gua­te­ma­la

Dr. Fran­cis­co Domín­guez, Midd­le­sex Uni­ver­sity, Lon­don UK

Emma López Pena­dos, Gua­te­ma­la

Flo­rin­da Gon­zá­lez, Gua­te­ma­la

Fran­klin Ledez­ma, Pana­má

Geral­di­na Colot­ti, Perio­dis­ta, Ita­lia

Gior­da­na Gar­cia Sojo, Edi­to­ra, Docen­te, Acti­vis­ta, Vene­zue­la

Guy Quinn, Cana­dá

Irma A. Velás­quez Nima­tuj Ph.D. Antro­pó­lo­ga Maya K’iche’, Gua­te­ma­la

Jesús Muji­ca Rojas, Vene­zue­la

Jor­ge Fal­co­ne, Docu­men­ta­lis­ta, Argen­ti­na

José Hur­ta­do Paz y Paz, Gua­te­ma­la

Julio Cerén, Cana­dá

Lau­ra Astu­rias, Gua­te­ma­la

Lis­seth Cas­tro, Gua­te­ma­la

Luz Mari­na Ramí­rez, Gua­te­ma­la

Les­via Vela, ajq’ij Maya, Cana­dá

María Torre­llas, Docu­men­ta­lis­ta, Argen­ti­na

Mar­ga­ri­to Her­nán­dez, Gua­te­ma­la

Mari­cruz Figue­roa Por­ti­llo, Gua­te­ma­la

Mary­le­na Bus­ta­man­te

Miguel Anto­nio Gue­va­ra, Vene­zue­la

Móni­ca Ber­ger Gon­zá­lez, Gua­te­ma­la

Nery R. Villa­to­ro Roble­do, Gua­te­ma­la

Nor­man Bris­ki, Actor, Dra­ma­tur­go, Argen­ti­na

Oswal­do Jan­se­nio Jua­réz Cas­te­lla­nos- Gua­te­ma­la

Otto Mora, Can­tau­tor, Gua­te­ma­la.

Patri­cia Cabre­ra, Gua­te­ma­la

Robert McBry­de, Cana­dá

Rober­to Per­dia, Abo­ga­do, Argen­ti­na

Ronny Velás­quez, Antro­pó­lo­go y Dr. Em Cien­cias Socia­les, Pro­fe­sor Titu­lar de la Uni­ver­si­dad Cen­tral de Vene­zue­la, UCV.

Ruth del Valle, Gua­te­ma­la

Ser­gio Val­déz Pedro­ni, Gua­te­ma­la

Shir­ley Pet­ti­fer, Cana­dá

Tito Medi­na, can­tau­tor, Gua­te­ma­la-Cana­da

Valé­rio De Pat­ta Pillar, Bra­sil

Xime­na Calan­chi­na, Sui­za

