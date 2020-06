Argentina. Observatorio gremial. Unos por Vicentin, otros por la soberanía, la producción y el trabajo/ Schmid: “Necesitamos un Estado que intervenga en áreas estratégicas”

Resu­men Latinoamericano/​22 de junio 2020

Unos por Vicen­tin, otros por la sobe­ra­nía, la pro­duc­ción y el tra­ba­jo

Mien­tras en Ave­lla­ne­da, San­ta Fe, y en el Obe­lis­co algu­nos recla­ma­ron impu­ni­dad para los due­ños de la cerea­le­ra, en ocho pro­vin­cias se pre­sen­tó el Mani­fies­to Nacio­nal que orga­ni­za­cio­nes socia­les, gre­mia­les, empre­sa­ria­les y polí­ti­cas tra­ba­jan jun­to al gobierno nacio­nal de cara a la post-pan­de­mia.

Redac­ción Canal Abier­to | En el mar­co del Día de la Ban­de­ra, sin­di­ca­tos, espa­cios socia­les, agru­pa­cio­nes pymes y dis­tin­tos sec­to­res polí­ti­cos lan­za­ron a nivel local el Mani­fies­to por la Sobe­ra­nía, la Pro­duc­ción y el Tra­ba­jo que fue pre­sen­ta­do el 1º de Mayo y que sigue aglu­ti­nan­do fuer­zas alre­de­dor de un pro­gra­ma para salir de la cri­sis, con pro­pues­tas que Este­ban Grin­go Cas­tro de la UTEP ‑uno de los impul­so­res de la ini­cia­ti­va- le entre­gó en mano al pro­pio pre­si­den­te de la Nación en la Casa Rosa­da.

Este sába­do, al tiem­po que se rea­li­za­ba una nutri­da mar­cha con­tra la expro­pia­ción de Vicen­tin en su ciu­dad de asien­to y otras con poca con­cu­rren­cia en algu­nos pun­tos del país, el Mani­fies­to fue visi­bi­li­za­do en ciu­da­des de Entre Ríos, Misio­nes, Cór­do­ba, Sal­ta, Men­do­za, Río Negro, San­ta Fe y Bue­nos Aires.

La Pla­ta

En la pla­ta, las dife­ren­tes orga­ni­za­cio­nes rea­li­za­ron una video­con­fe­ren­cia en el mar­co de la cam­pa­ña nacio­nal “Dis­tri­buir la rique­za para salir de la cri­sis”, que lle­va ade­lan­te la CTA Autó­no­ma bonae­ren­se.

Estu­vie­ron pre­sen­tes Oscar de Isa­si, de la CTA‑A y ATE pro­vin­cial; Luis Lugo­nes, Pre­si­den­te del PJ La Pla­ta; Gil­do Ono­ra­to, refe­ren­te de la UTEP; Vic­to­ria Ferra­ti, de la CTEP; Pablo Maciel, de CICOP; Jor­ge Sch­midt, de la CCC; Mariano Mari­ni, de Barrios de Pie; Rosa­rio Has­pe­rué, del Foro por la Niñez (foto); ade­más a tra­vés de la pla­ta­for­ma vir­tual expre­sa­ron su voz Hugo Amor, pre­si­den­te de UP, y Fran­cis­co Bane­gas, del Asti­lle­ro Río San­tia­go.

El titu­lar de ATE y de la cen­tral, Oscar de Isa­si, alen­tó: “Tene­mos que trans­for­mar la uni­dad que supi­mos cons­truir duran­te el pro­ce­so de resis­ten­cia que cul­mi­nó con la derro­ta de Macri en el plano elec­to­ral. Tene­mos que lograr trans­for­mar esa uni­dad por una uni­dad que vaya hacía lo que que­re­mos”.

Acom­pa­ña­ron la trans­mi­sión vir­tual refe­ren­tes de Buzos pri­va­dos, coope­ra­ti­va UST, los tele­fó­ni­cos de UETTEL, Fede­ra­ción Nacio­nal Cam­pe­si­na, los judi­cia­les de AJB, visi­ta­do­res medios en AAPM, Che Pibe, jun­tas inter­nas y regio­na­les de gre­mio esta­tal en toda la pro­vin­cia jun­to a refe­ren­tes de peso de la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do como Car­los Cus­ter, ex emba­ja­dor en el Vati­cano, Víc­tor de Gen­na­ro, fun­da­dor de la CTA, y Hugo “Cacho­rro” Godoy, actual titu­lar del sin­di­ca­to.

Entre Ríos

Uno de los fogo­ne­ros de la movi­li­za­ción por Vicen­tin, que tuvo su ver­sión entre­rria­na, es Luis Miguel Etche­vehe­re, naci­do en Para­ná, ex titu­lar de Socie­dad Rural Arge­ti­na duran­te el gobierno de Mau­ri­cio Macri. Dicen que su ver­da­de­ra preo­cu­pa­ción no es la empre­sa en sí, sino la pre­ten­di­da sobe­ra­nía ali­men­ta­ria y la pro­mo­ción de nue­vos modos de pro­duc­ción.

En la capi­tal pro­vin­cial, un encuen­tro Zoom unió a los fir­man­tes del Mani­fies­to. Estu­vie­ron los refe­ren­tes de la con­duc­ción de la Aso­cia­ción Gre­mial del Magis­te­rio de Entre Río (Agmer); los diri­gen­tes esta­ta­les de ATE Oscar Mun­tes y Julio Duran; Ale­jan­dro Solo­gu­ren, de la Corrien­te Cla­sis­ta y Com­ba­ti­va (CCC); Sebas­tián Too­be de la agru­pa­ción Mar­tín Fie­rro; Emi­liano Gómez Tutau, secre­ta­rio del Movi­mien­to Evi­ta; y Mau­ro Ros­si, el refe­ren­te de la Unión de los Tra­ba­ja­do­res de Eco­no­mía Popu­lar (UTEP).

Sal­ta

Tam­bién el sue­lo sal­te­ño fue tes­ti­go de una acti­vi­dad vir­tual en la que par­ti­ci­pa­ron efe­ren­tes loca­les jun­to al “Grin­go” Cas­tro, de la Ctep. Se acor­dó tra­ba­jar en ampliar el fede­ra­lis­mo y en pro­fun­di­zar los recla­mos orien­ta­dos a pue­blos ori­gi­na­rios y los pro­ble­mas de géne­ros.

La acción fue rea­li­za­da en el Local del Movi­mien­to Evi­ta de la capi­tal y trans­mi­ti­da por Face­book.

Cór­do­ba

Más de 100 diri­gen­tes de San Fran­cis­co, Bou­char­do, Villa María, Bell Ville, Río Cuar­to, Río Ter­ce­ro, Cruz del Eje, Jesús María, y Cór­do­ba capi­tal, en repre­sen­ta­ción de más de 40 orga­ni­za­cio­nes de toda la pro­vin­cia, coin­ci­die­ron en una char­la en torno a las pro­pues­tas del Mani­fies­to.

Men­do­za

Una acti­vi­dad calle­je­ra, enca­be­za­da por ATE jun­to a tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras muni­ci­pa­les en con­flic­to de la capi­tal men­do­ci­na, sir­vió para enun­ciar las bases fun­dan­tes del docu­men­to: Rober­to Macho, titu­lar del gre­mio esta­tal, dijo: “La pan­de­mia rom­pe con esta ten­den­cia expan­si­va del capi­tal tras­na­cio­nal y agu­di­za sus cri­sis a la vez que gene­ra una opor­tu­ni­dad para reto­mar una agen­da de desa­rro­llo nacio­nal. Dejar atrás en for­ma defi­ni­ti­va este neo­li­be­ra­lis­mo reque­ri­rá des­pla­zar la subor­di­na­ción impues­ta por el capi­tal a los paí­ses peri­fé­ri­cos para incor­po­rar nue­vos cri­te­rios socia­les que con­so­li­den la inte­gra­ción nacio­nal, basa­dos en la rei­vin­di­ca­ción del tra­ba­jo y la pro­duc­ción, más allá de la indis­cu­ti­da rei­vin­di­ca­ción de la impor­tan­cia del Esta­do en la salud, en la lucha con­tra el ham­bre”.

“Que se paguen los cos­tos a tra­vés de impues­tos las gran­des mul­ti­na­cio­na­les y los ban­cos. Una sali­da de la cri­sis con inde­pen­den­cia eco­nó­mi­ca y jus­ti­cia social, con sobe­ra­nía ali­men­ta­ria, mone­ta­ria y finan­cie­ra, sobe­ra­nía fis­cal, pro­duc­ti­va, ener­gé­ti­ca, marí­ti­ma, con pisos de ingre­sos garan­ti­za­dos, la uni­ver­sa­li­za­ción del sala­rio, del empleo y la for­ma­ción”, recla­mó el diri­gen­te esta­tal.

Por su par­te, Uni­dad Popu­lar Men­do­za emi­tió un comu­ni­ca­do de adhe­sión “al Mani­fies­to por la Sobe­ra­nía, el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción impul­sa­do por orga­ni­za­cio­nes her­ma­nas del cam­po popu­lar, des­de el cual se bus­ca pro­mo­ver una bate­ría de medi­das para salir de la cri­sis actual, pro­duc­to de cua­tro años de neo­li­be­ra­lis­mo, y hoy agra­va­da por la pan­de­mia”

Rosa­rio

En Rosa­rio, las dife­ren­tes orga­ni­za­cio­nes defi­nie­ron rea­li­zar una acción el miér­co­les 24 al medio­día, en el más­til del Monu­men­to a la Ban­de­ra, con ollas popu­la­res, la lec­tu­ra de un docu­men­to con­sen­sua­do y reco­rri­das por los barrios caren­cia­dos.

Rio Negro

La CTA Autó­no­ma lan­zó a nivel pro­vin­cial la cam­pa­ña “Dis­tri­buir la rique­za para salir de la cri­sis”: una pro­pues­ta que se des­pren­de del Mani­fies­to Nacio­nal por la sobe­ra­nía, el tra­ba­jo y la pro­duc­ción, pre­sen­ta­do el 1 de mayo pasa­do.

“Las polí­ti­cas neo­li­be­ra­les en nues­tro país gene­ra­ron ham­bre y exclu­sión. La Argen­ti­na atra­vie­sa una de las mayo­res cri­sis eco­nó­mi­cas y socia­les de su his­to­ria”, seña­ló Rodri­go Vicen­te, secre­ta­rio gre­mial de la cen­tral.

“Este pleno ejer­ci­cio de la sobe­ra­nía solo será posi­ble con un Esta­do pre­sen­te, que garan­ti­ce el desa­rro­llo pro­duc­ti­vo, el acce­so a una ali­men­ta­ción salu­da­ble, y a pre­cio jus­to, salud, edu­ca­ción, empleo y vivien­da”, pre­ci­só Vicen­te.

EL MANIFIESTO

El docu­men­to fue con­ce­bi­do con pro­pues­tas para salir de la cri­sis here­da­da del macris­mo y pro­fun­di­za­da por la emer­gen­cia sani­ta­ria, con líneas orien­ta­das a la imple­men­ta­ción del sala­rio uni­ver­sal, impues­to per­ma­nen­te a las gran­des for­tu­nas, sobe­ra­nía ali­men­ta­ria, ener­gé­ti­ca y tec­no­ló­gi­ca, for­ta­le­cer la demo­cra­cia para que no haya nin­gún hogar pobre en la Argen­ti­na y ter­mi­nar con la inequi­dad de géne­ro.

El docu­men­to pro­mue­ve una rees­truc­tu­ra­ción del apa­ra­to pro­duc­ti­vo con el obje­ti­vo prin­ci­pal de com­ba­tir el ham­bre que la pan­de­mia deja­rá, posi­ble­men­te, en un 60 por cien­to.

“En el mer­ca­do de expor­ta­ción de ali­men­tos es nece­sa­rio decla­rar de inte­rés y uti­li­dad públi­ca aque­llos sec­to­res eco­nó­mi­cos que resul­ten cen­tra­les para enfren­tar la cri­sis ali­men­ta­ria. En este aspec­to se impo­ne la nece­si­dad de una empre­sa esta­tal con capa­ci­dad regu­la­do­ra de los pre­cios inter­nos”, dice el pro­yec­tol, redac­ta­do dos meses antes de la deci­sión del gobierno sobre Vicen­tin.

En ese mar­co apo­yan la ini­cia­ti­va de no pagar la deu­da por cin­co años, pro­mul­gar una refor­ma tri­bu­ta­ria pro­gre­si­va.

Al gru­po ori­gi­nal que pro­mo­vie­ron la CTA Autó­no­ma, ATE, la CTEP y la Unión de Tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía Popu­lar, el Movi­mien­to Evi­ta, la Corrien­te Cla­sis­ta Com­ba­ti­va, la Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res de la CGT, la Fede­ra­ción Grá­fi­ca Bonae­ren­se, los tra­ba­ja­do­res por­tua­rios de FEMPINRA, el Movi­mien­to Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das, Con­se­jo Pro­duc­ti­vo Nacio­nal de las pymes y la Fede­ra­ción de Inqui­li­nos, entre otras, se suma­ron en las últi­mas sema­nas La Cám­po­ra, Uni­dad Popu­lar, el gre­mio de los Cani­lli­tas y la UOM de Quil­mes.

TRABAJADORES

“Nece­si­ta­mos un Esta­do que inter­ven­ga en áreas estra­té­gi­cas”

Juan Car­los Sch­mid dia­lo­gó con Canal Abier­to sobre el mani­fies­to impul­sa­do por sin­di­ca­tos, empre­sa­rios pyme y par­ti­dos, cuyas pro­pues­tas acer­ca­ron al pre­si­den­te Fer­nán­dez. Tam­bién sobre la fiso­no­mía del espa­cio con­vo­can­te, pari­ta­rias, tele­tra­ba­jo y el rol de las orga­ni­za­cio­nes socia­les

Por Pablo Bas­si | Juan Car­los Sch­mid, exse­cre­ta­rio gene­ral de la CGT, es aho­ra un esla­bón cla­ve en la arti­cu­la­ción del aba­ni­co mul­ti­sec­to­rial que el 1° de mayo lan­zó el Mani­fies­to Nacio­nal por la Sobe­ra­nía: un pro­gra­ma con medi­das que ya está en manos del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez.

“Es un docu­men­to con linea­mien­tos gene­ra­les que habrá que ir pre­ci­san­do en un ver­da­de­ro plan de gobierno, con una filo­so­fía total­men­te dis­tin­ta a la que nos ha teni­do acos­tum­bra­da la polí­ti­ca en los últi­mos años”, defi­nió en diá­lo­go con Canal Abier­to.

“El mani­fies­to pro­po­ne un deba­te sobre temas pos­ter­ga­dos”, agre­ga. Entre ellos, una ley de cupo de ali­men­tos y un sala­rio uni­ver­sal social, la crea­ción de un ban­co de desa­rro­llo y un plan de tie­rra y vivien­da, la sus­ti­tu­ción y con­trol estric­to de impor­ta­cio­nes, un impues­to per­ma­nen­te a las gran­des for­tu­nas.

Sch­mid cali­fi­ca de “aus­pi­cio­sa” la plu­ra­li­dad de con­vo­can­tes: los tra­ba­ja­do­res por­tua­rios de FEMPINRA (que lide­ra el entre­vis­ta­do), CTA Autó­no­ma, ATE, los tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía popu­lar de la UTEP, Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res de la CGT, Fede­ra­ción Grá­fi­ca Bonae­ren­se, Movi­mien­to Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das, Con­se­jo Pro­duc­ti­vo Nacio­nal de las pymes, Fede­ra­ción de Inqui­li­nos, La Cám­po­ra, Uni­dad Popu­lar, Cani­lli­tas y la UOM de Quil­mes.

En esta entre­vis­ta, Sch­mid ‑tam­bién pre­si­den­te de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te y secre­ta­rio gene­ral de Dra­ga­do y Balizamiento‑, res­pon­de sobre Vicen­tín, el pac­to social, tele­tra­ba­jo, el esta­do gene­ral de las pari­ta­rias y la actua­li­dad de la CGT.

-El mani­fies­to pre­sen­ta­do al pre­si­den­te Fer­nán­dez pro­yec­ta, prác­ti­ca­men­te, un nue­vo Esta­do con pro­pues­tas muy auda­ces. ¿Es una sali­da a la cri­sis pro­fun­di­za­da por la pan­de­mia?

-Un docu­men­to de esa natu­ra­le­za tie­ne linea­mien­tos gene­ra­les, que des­pués habrá que ir pre­ci­san­do en un ver­da­de­ro plan de gobierno. Hay una mira­da y un pro­ta­go­nis­mo sobre el Esta­do, que el Esta­do toda­vía no ha alcan­za­do. Sue­lo decir, que el Esta­do pre­sen­te en los últi­mos años en la Argen­ti­na no nos sir­ve: es pesa­do, buro­crá­ti­co. Nece­si­ta­mos un Esta­do inte­li­gen­te, que inter­ven­ga en áreas estra­té­gi­cas, for­ma­tea­do pro­fe­sio­nal­men­te y que, sobre todo, ten­ga recur­sos. De modo tal, que el mani­fies­to es un plan­teo gene­ral con una filo­so­fía total­men­te dis­tin­ta a la que nos ha teni­do acos­tum­bra­da la polí­ti­ca en los últi­mos años.

-Sus­cri­ben sin­di­ca­tos de la CGT, CTA Autó­no­ma, movi­mien­tos socia­les, empre­sa­rios, par­ti­dos. ¿Qué pers­pec­ti­va tie­ne este espa­cio?

-El de dar un deba­te pos­ter­ga­do. Es bien­ve­ni­da su amplia­ción, inclu­so que el mani­fies­to sea modi­fi­ca­do. Por­que al fin y al cabo pue­den apa­re­cer ideas nue­vas. Si están mejor orien­ta­das, habrá que refor­mu­lar el docu­men­to. Es aus­pi­cio­so, por­que las medi­das que ha toma­do el Gobierno fue­ron valio­sas, pero atra­pa­das en la pan­de­mia, recos­ta­das en lo sani­ta­rio. Y hay que expre­sar lo que vie­ne después.No será sen­ci­llo des­alo­jar del esce­na­rio años de pen­sa­mien­to aca­dé­mi­co y de mane­ras de razo­nar lo “social”. Cues­tio­nes que ya están asen­ta­das sobre el incons­cien­te colec­ti­vo y que hay que modi­fi­car. Y en eso, hay un desa­fío para el sin­di­ca­lis­mo tra­di­cio­nal, por­que indu­da­ble­men­te, las pla­ta­for­mas, la eco­no­mía digi­tal, el tele­tra­ba­jo ace­le­ra­ron a caba­llo de la pan­de­mia. Demos­tra­ron que la cosa pue­de fun­cio­nar de otra mane­ra. Enton­ces, noso­tros tene­mos la obli­ga­ción de visi­bi­li­zar que la socie­dad tam­bién fun­cio­na de otra mane­ra en los luga­res don­de no lle­ga el Esta­do (y aho­ra estoy hablan­do de los movi­mien­tos socia­les). Una mane­ra bási­ca y rudi­men­ta­ria, pero valo­ran­do la pre­ser­va­ción de la vida. Es intere­san­te que todo esto se amplíe y se sos­ten­ga. No sé qué títu­lo dar­le, se lo ten­dría­mos que poner entre todos.

-Entre las pro­pues­tas, plan­tean la inde­pen­di­za­ción de la comer­cia­li­za­ción de ali­men­tos de las cade­nas glo­ba­les de espe­cu­la­ción finan­cie­ra como ins­tru­men­to de sobe­ra­nía ali­men­ta­ria. La expro­pia­ción de Vicen­tín, por ejem­plo, ¿va en este sen­ti­do?

-Creo que hay que ser crea­ti­vos: a veces, nos ena­mo­ra­mos de las ter­mi­no­lo­gías. Sobe­ra­nía ali­men­ta­ria tie­ne, muchas veces, una doble inter­pre­ta­ción. Lo que hemos pues­to allí, es nues­tra idea de lo que es la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria. Pero en el comer­cio inter­na­cio­nal, esa ter­mi­no­lo­gía se uti­li­za por nues­tros clien­tes para imple­men­tar res­tric­cio­nes y obs­ta­cu­li­zar nues­tros pro­duc­tos en otros luga­res.

-Vol­va­mos a Vicen­tín

-Noso­tros cree­mos que el caso Vicen­tín es un caso don­de hay que inter­ve­nir para sal­va­guar­dar el tra­ba­jo argen­tino. Segun­do, para tener un encla­ve nacio­nal en un espa­cio alta­men­te extran­je­ri­za­do.

-Pro­po­nen tam­bién una refor­ma tri­bu­ta­ria, sobre la que AFIP esta­ría tra­ba­jan­do. ¿Sabe si el Gobierno eva­lúa imple­men­tar algu­na de las otras medi­das plan­tea­das en el mani­fies­to?

-Lo des­co­noz­co, pero hay que ir hacia una nue­va fis­ca­li­dad. No sola­men­te por el impues­to a las gran­des for­tu­nas. Hay que revi­sar toda la cade­na tri­bu­ta­ria. Soy el secre­ta­rio gene­ral del trans­por­te (Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te), don­de hemos con­fron­ta­do dura­men­te con varias admi­nis­tra­cio­nes por el impues­to a las ganan­cias sobre los habe­res. No me ano­to entre los que dicen que los sala­rios altos no tie­nen que pagar abso­lu­ta­men­te nada. Soy polé­mi­co, en todo caso. Pero no pue­de ser que pague­mos impues­tos los que vivi­mos de ingre­sos y nada quie­nes rea­li­zan tran­sac­cio­nes finan­cie­ras.

-El pac­to social pro­pues­to por el Gobierno a prin­ci­pio de su ges­tión pare­cía enca­mi­na­do, pero la pan­de­mia vino a des­di­bu­jar una posi­ble con­ver­gen­cia de intere­ses en el cor­to pla­zo. ¿Cómo cree que evo­lu­cio­na­rá esta ten­sión?

-No hay que gas­tar la bala de pla­ta en lo que impli­ca un Con­se­jo Eco­nó­mi­co y Social. La expe­rien­cia dice que todos los con­se­jos de este tipo fun­cio­nan cuan­do la eco­no­mía está más o menos nor­ma­li­za­da. El pac­to es un paso pre­vio. Creo que si no adop­ta­mos un acuer­do míni­mo para recu­pe­rar el país, vol­ve­re­mos al tiro­neo sal­va­je que nos some­tie­ron los pla­nes eco­nó­mi­cos. Hay que inten­tar esa vía, sabien­do que el país cre­ció con los con­ve­nios colec­ti­vos y la estruc­tu­ra labo­ral que tie­ne hoy.

-La dis­cu­sión pari­ta­ria está con­ge­la­da, a excep­ción de un puña­do de gre­mios. ¿Es una inco­rrec­ción polí­ti­ca deman­dar aumen­to de sala­rio?

-No pue­de haber una nor­ma gene­ral. Hay rubros de la eco­no­mía don­de la pari­ta­ria sala­rial fun­cio­na per­fec­ta y se dis­cu­te sin pro­ble­ma. En otros, hay pro­ble­mas. Sí tie­ne que haber un plan gene­ral del gobierno y creo que lo está inten­tan­do por las dis­tin­tas medi­das que vie­ne toman­do. Para que arran­que la eco­no­mía, tie­ne que haber con­su­mo y el con­su­mo se da a tra­vés de ingre­sos.

-¿Qué opi­na del tele­tra­ba­jo?

-Estu­ve muy afue­ra de las dis­cu­sio­nes coti­dia­nas. No ten­go todos los argu­men­tos, pero creo que no es el mejor momen­to para regu­lar­lo, por­que en todo caso ten­dría­mos que haber­lo dis­cu­ti­do con tiem­po, tenien­do en cuen­ta sus con­se­cuen­cias en la pro­duc­ción y orga­ni­za­ción social.Esta dis­cu­sión hay que dar­la con el tra­ba­jo fue­ra de la casa, con la tran­qui­li­dad de dis­cu­tir una legis­la­ción para los pró­xi­mos años. No estoy a favor de los ana­lis­tas que dicen “yo ten­go mi pro­pio tra­ba­jo, lo regu­lo”. Yo ahí les voy a res­pon­der como sin­di­ca­lis­ta: “Noso­tros cree­mos en el espí­ri­tu colec­ti­vo y soli­da­rio. Esta­mos en con­tra del indi­vi­dua­lis­mo”.

-Mien­tras era secre­ta­rio gene­ral de la CGT, usted bre­gó por el ingre­so de las orga­ni­za­cio­nes socia­les. Un inten­to que fra­ca­só. ¿Cuál era la apues­ta?

-Que pro­gre­si­va­men­te se vayan modi­fi­can­do los esta­tu­tos para su incor­po­ra­ción. Pasar de un mode­lo de reglas para asa­la­ria­dos a uno para no asa­la­ria­dos, don­de el patrón no está físi­ca­men­te, no es sen­ci­llo. Y que empie­cen a for­mar par­te de un movi­mien­to de los tra­ba­ja­do­res. Pare­ce un jue­go de pala­bras “movi­mien­to obre­ro” y “movi­mien­to de tra­ba­ja­do­res”, pero no lo es, por­que supo­ne aban­do­nar nues­tra con­di­ción de tra­ba­jo alre­de­dor de una fábri­ca, o al ser­vi­cio de un patrón úni­co o visi­ble.

-¿Qué deba­tes atra­vie­sa la CGT?

-El minis­te­rio de Tra­ba­jo pos­ter­gó el man­da­to de sus auto­ri­da­des, a cau­sa de la pan­de­mia. El año que vie­ne habría elec­cio­nes y mi pos­tu­ra es que tal vez, en una dis­cu­sión fran­ca, en un deba­te inten­so, en un con­gre­so que no sir­va sólo para reno­var auto­ri­da­des sino tam­bién para ela­bo­rar un pro­gra­ma de tra­ba­jo que exce­da el man­da­to de una deter­mi­na­da ges­tión, esta­ría­mos en con­di­cio­nes de que los que ten­gan más cali­dad, más repre­sen­ta­ti­vi­dad, mejor cri­te­rio polí­ti­co y más con­te­ni­do, sean elec­tos. Si no, fun­cio­na el apa­ra­to. Y vale para los sin­di­ca­tos más com­ba­ti­vos y los que no lo son. Vale para todo el mun­do, no lo digo úni­ca­men­te por los que están en CGT. Tie­ne que haber una dis­cu­sión mucho más hori­zon­tal a la hora de ele­gir auto­ri­da­des.

Fuen­te: Canal Abier­to