Argentina. Desde la pandemia hacia una nueva «normalidad»

Por Polo Mar­tí­nez Agüe­ro, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 22 junio 2020

El men­sa­je de los hechos :

1) El rol del Esta­do :

El Esta­do siem­pre tie­ne pro­pie­ta­rios. Depen­de­rá de los intere­ses de quie­nes lo mane­jan los resul­ta­dos que se logra­rán a tra­vés de él.

Los tra­ba­ja­do­res y los espa­cios popu­la­res no siem­pre han teni­do la inje­ren­cia que los pode­res oli­gár­qui­cos ins­tru­men­tan de mane­ra casi per­ma­nen­te, con el arre­ba­to y pos­te­rior usu­fruc­to de la “ins­ti­tu­cio­na­li­dad” que ellos uti­li­zan como el com­ple­men­to a su poder eco­nó­mi­co. Lo mis­mo ocu­rre en el plano de lo social y de lo cul­tu­ral, que tam­bién ha sido del mane­jo de los sec­to­res que se apro­pian del poder total.

Sin embar­go, en la actua­li­dad que esta­mos vivien­do, aflo­ra la con­tra­dic­ción del recu­rren­te dis­cur­so de quie­nes, a lo lar­go de gran par­te de la his­to­ria ins­ti­tu­cio­nal, han sabi­do con­cen­trar todo el poder – la estruc­tu­ra eco­nó­mi­ca y el Esta­do – pues no sólo lo han demo­ni­za­do como “el peor de todos los males a eli­mi­nar” sino que lo han mode­la­do con su repe­ti­ti­vo men­sa­je de: “mien­tras menos Esta­do ….mejor”. Un ela­bo­ra­do entra­ma­do de méto­dos y con­cep­tos que en la actual emer­gen­cia se des­mo­ro­nó como un cas­ti­llo de are­na por­que ter­mi­nó mos­tran­do todo lo con­tra­rio a lo que pre­go­nan ya que el gran poder eco­nó­mi­co bri­lla por su ausen­cia, mien­tras que la admi­nis­tra­ción de la cri­sis viró­si­ca es lle­va­da a cabo irre­fu­ta­ble­men­te el Esta­do. Una reali­dad que está que­dan­do cla­ra, con mati­ces, apren­di­za­jes y/​u erro­res, en nues­tro país y en todo el mun­do.

No son los gran­des empre­sa­rios los que están sol­ven­tan­do los suel­dos de sus pro­pios emplea­dos, sino el Esta­do. Tam­po­co son las orga­ni­za­cio­nes bené­fi­cas o las fun­da­cio­nes de los due­ños de la eco­no­mía las que están asu­mien­do la sub­sis­ten­cia de los espa­cios infor­ma­les (que lo son como con­se­cuen­cia del dis­cur­so y la lógi­ca del efi­cien­tis­mo eco­nó­mi­co del mun­do neo­li­be­ral). Hoy está a la vis­ta de todos que es el Esta­do el que toma las deci­sio­nes polí­ti­cas nutrién­do­se de los recur­sos dine­ra­rios que le apor­ta el pue­blo y el tra­ba­ja­dor; ingre­sos que supe­ran los apor­tes tri­bu­ta­rios exiguos que tri­bu­tan los “gene­ra­do­res de las divi­sas” con sus mul­ti­mi­llo­na­rias expor­ta­cio­nes.

2) La des­truc­ción de nues­tro eco­sis­te­ma :

La reali­dad socio­am­bien­tal ha sido moti­vo de la adver­ten­cia de amplios espa­cios socia­les com­pro­me­ti­dos por el pre­sen­te y el futu­ro del pla­ne­ta anti­ci­pan­do el colap­so que los due­ños del poder nos hicie­ron creer que nun­ca lle­ga­ría. En este caso tam­bién, los ori­gi­nan­tes de la deba­cle han per­sis­ti­do en denos­tar las innu­me­ra­bles adver­ten­cias – en defen­sa de sus pro­pios intere­ses – gene­ran­do la peyo­ra­ti­va cate­go­ría social que carac­te­ri­za a los movi­mien­tos que defien­den al eco­sis­te­ma como “los ambien­ta­lis­tas” ……… has­ta que el colap­so final­men­te lle­gó. Sin embar­go, insis­ten­tes con la lógi­ca de los que prio­ri­zan la ren­ta por sobre el ser humano y la socie­dad ya empie­zan a ins­ta­lar, con la pre­sión de los medios de difu­sión que les son pro­pios, el dibu­jo del día des­pués hacién­do­nos creer que la eco­no­mía, basa­da en el capi­tal, es la con­di­ción exclu­yen­te para salir de la pan­de­mia. A esto le lla­man “vol­ver a la nor­ma­li­dad”. No asu­men (ni van a asu­mir) que las luchas de los movi­mien­tos socia­les pre­di­je­ron por déca­das los hechos que esta­mos vivien­do. No reco­no­cen que la ver­da­de­ra jus­ti­cia social va de la mano de la jus­ti­cia socio-ambien­tal. Quie­ren ins­ta­lar la “nor­ma­li­dad” post­pan­de­mia des­de la recom­po­si­ción de las inter­re­la­cio­nes y estra­te­gias para la obten­ción de ganan­cias y ya han comen­za­do a deli­near el regre­so a la nor­ma­li­dad (ope­ra­cio­nes perio­dís­ti­cas median­te), pre­ten­dien­do nue­va­men­te impo­ner “su nor­ma­li­dad”. Se con­si­de­ran a sí mis­mos como la nave insig­nia de la pan­de­mia , jus­ta­men­te con­for­ma­da por los paí­ses más impor­tan­tes del “Gru­po de los 7” en los que el virus está actuan­do de mane­ra catas­tró­fi­ca lo que – más allá de la eli­mi­na­ción de su pobla­ción sobran­te que los bene­fi­cia – los pone en debi­li­dad fren­te al res­to de la comu­ni­dad glo­bal. Son el poder al que se le está cayen­do la más­ca­ra y que sigue pro­me­tien­do moder­nis­mo. Ya no son creí­bles ni siquie­ra como “poten­cias hiper­tec­no­ló­gi­cas” , lo que nos vuel­ve a poner fren­te al desa­fío moral que siem­pre hemos abra­za­do: la cons­truc­ción de una corre­la­ción de fuer­zas que favo­rez­ca a los paí­ses más pobres y peri­fé­ri­cos. Somos noso­tros los que tene­mos que plan­tear­nos nues­tro día des­pués para cons­truir la “nor­ma­li­dad de los pue­blos”: nues­tra nor­ma­li­dad.

La pro­vin­cia de Men­do­za, por tomar un ejem­plo des­de la reali­dad inme­dia­ta, sigue en una casi iné­di­ta emer­gen­cia hídri­ca que se man­tie­ne des­de los últi­mos doce años. La cla­se polí­ti­ca mien­tras tan­to vuel­ve a sos­la­yar­la con sus dis­cu­sio­nes y espú­reos enfren­ta­mien­tos, pro­pios de la eli­te que se ale­ja cada vez más del pue­blo. Argu­men­tan que se tra­ta de la recu­pe­ra­ción de recur­sos eco­nó­mi­cos adeu­da­dos por cues­tio­nes de “copar­ti­ci­pa­ción”, para “inver­tir­los” en la pre­sa Por­te­zue­lo del Vien­to, que ya no tie­ne sen­ti­do por su obso­les­cen­cia en la gene­ra­ción de ener­gía y por­que cer­ce­na el dere­cho al agua de cin­co pro­vin­cias. Una mega­obra que la cas­ta polí­ti­ca insis­te en legi­ti­mar con el ya acos­tum­bra­do y poco creí­ble argu­men­to de que “gene­ra­rá miles de empleos” y que, a dife­ren­cia de aque­lla estruc­tu­ra ener­gé­ti­ca rea­li­za­da para la indus­tria­li­za­ción y su fun­ción social vía sus­ti­tu­ción de impor­ta­cio­nes, pare­ce­ría más bien des­ti­na­da al avan­ce de la logís­ti­ca de expo­lia­ción que requie­ren las mul­ti­na­cio­na­les para ope­rar sus mega­mi­ne­ras, saquean­tes y con­ta­mi­nan­tes: el Plan IIRSA.

Así, los fun­cio­na­rios de la ins­ti­tu­cio­na­li­dad men­do­ci­na : Miriam Ska­lany (Direc­ción de Pro­tec­ción Ambien­tal), el Sub­se­cre­ta­rio de Ener­gía y Mine­ría, Emi­lio Gui­ña­zú y el Secre­ta­rio de Ambien­te y Orde­na­mien­to Terri­to­rial, Hum­ber­to Min­go­ran­ce, son res­pon­sa­bles de las áreas que direc­cio­nan la línea del extrac­ti­vis­mo des­de el Esta­do Men­do­cino que insis­te en la racio­na­li­dad neo­li­be­ral eco­no­mi­cis­ta , mien­tras más se ale­jan de la reali­dad del pue­blo.

Pero la pan­de­mia tam­bién se ha vuel­to en con­tra de la cla­se polí­ti­ca, en nues­tro país y en el mun­do. Los ha sumi­do en su pro­pia cri­sis debi­do a la deba­cle socio­am­bien­tal de la cual han sido cóm­pli­ces y los ha lle­va­do a librar la bata­lla geo­po­lí­ti­ca para repo­si­cio­nar­se al fren­te de la hege­mo­nía del entra­ma­do productivo/​comercial que sobre­ven­drá, en el con­ven­ci­mien­to del mode­la­do de “su nue­vo esce­na­rio”. Pre­ten­den reto­mar el camino de la apo­lo­gía de la ren­ta por sobre las con­se­cuen­cias gene­ra­das. Nece­si­tan (lo dejó cla­rí­si­mo Bill Gates des­de su sobre­ac­tua­do rol en el filan­tro-capi­ta­lis­mo), la reduc­ción demo­grá­fi­ca de los espa­cios socia­les que hoy ya les resul­tan un cos­to y se enca­mi­nan – cual si fue­ra una bata­lla geo­po­lí­ti­ca de últi­ma gene­ra­ción – hacia el duro enfren­ta­mien­to entre los pode­res supre­mos de la mul­ti­po­la­ri­dad Vs los de la uni­po­la­ri­dad, en for­ma de glo­ba­li­za­do­res Vs. anti­glo­ba­li­za­do­res.

En esa puja se inclu­ye aho­ra lo cien­tí­fi­co de la mano de la indus­tria far­ma­céu­ti­ca y la com­pe­ten­cia por “la vacu­na y la medi­ca­ción anti­ví­ri­ca” por­que has­ta la des­gra­cia por ellos gene­ra­da apro­ve­chan. Tam­bién, en el nue­vo con­tex­to abrup­ta­men­te ins­ta­la­do apa­re­cen – por­que no quie­ren que­dar fue­ra – paí­ses como la India (poten­cia glo­bal y auto­su­fi­cien­te en vías de con­so­li­da­ción), u otros que ya sea por vía de lo eco­nó­mi­co o lo polí­ti­co incli­nan la balan­za en la dispu­ta de algu­na de las dos poten­cias hege­mó­ni­cas ( EUA y Chi­na). Tur­quía por ejem­plo tam­bién es una poten­cia en cier­nes en la región que apues­ta a los EUA. Rusia tam­po­co esca­pa a la nue­va puja.

Mien­tras tan­to, toda­vía no apa­re­ce nin­gún pode­ro­so inter­na­do con Coro­na­vi­rus….. sal­vo el des­cui­do de Boris John­son y algún que otro fun­cio­na­rio de segun­da línea de la éli­te.

3) Des­de la micro a la macro­eco­no­mía :

Al “hom­bre nue­vo” del capi­ta­lis­mo – suje­to de la eta­pa for­ma­tea­do para el con­su­mo – se lo ha com­ple­men­ta­do con la filo­so­fía del “hom­bre pan­ta­lla”, domi­na­do por las ten­den­cias hacia el fal­so bien­es­tar gene­ra­do por las mul­ti­na­cio­na­les, median­te la induc­ción mediá­ti­ca y la vir­tua­li­dad (*). Es la otra “nor­ma­li­dad” a la que nos fui­mos acos­tum­bran­do has­ta que, de entre los men­sa­jes que nos está dejan­do la pan­de­mia, comen­za­mos a tomar nota de la eco­no­mía real, la que por supues­to no “pro­mo­cio­nan” los medios. Es que las res­tric­cio­nes a las diver­sas acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas nos ha lle­va­do a man­te­ner en fun­cio­na­mien­to sólo lo que enten­de­mos como “lo bási­co, jus­to y nece­sa­rio para poder sub­sis­tir”. Y sor­pre­si­va­men­te….. hemos sub­sis­ti­do. La fabri­ca­ción de auto­mó­vi­les se detu­vo has­ta lle­gar a cero, los artícu­los sun­tua­rios tie­nen cerra­das sus bocas de comer­cia­li­za­ción, y ni qué hablar de la indu­men­ta­ria de últi­ma moda a la que muchos han debi­do momen­tá­nea­men­te renun­ciar. Y aún así sub­sis­ti­mos, lo que más allá de un “vol­ver atrás” o un “retro­ce­der a lo bási­co”, ter­mi­na defi­nien­do cuán­to de lo que en la lógi­ca con­su­mis­ta y sus espe­ji­tos de colo­res nos resul­ta nece­sa­rio para sobre­vi­vir. Una lógi­ca de vida impues­ta des­de lo comer­cial que nos hace replan­tear­nos la lógi­ca bio­ló­gi­ca, la social y la soli­da­ria, que de mane­ra irre­fu­ta­ble nos está per­mi­tien­do re-des­cu­brir la impo­nen­te can­ti­dad de acti­vi­da­des y bie­nes eco­nó­mi­cos que exce­den nues­tras nece­si­da­des como espe­cie huma­na.

No se ha entra­do en cri­sis por las res­tric­cio­nes que men­gua­ron el con­su­mo. Si – y hay que poner­lo sobre la mesa – por las res­tric­cio­nes a la pro­duc­ción, en espe­cial las que ter­mi­nan cor­tan­do la lógi­ca de obten­ción de ganan­cias por lo más fino es decir: las sus­pen­sio­nes o des­pi­dos que en este momen­to lle­gan a más de cien­mil des­de el comien­zo de la cua­ren­te­na en nues­tro país. Cabría pre­gun­tar­se enton­ces si la can­ti­dad de cesan­tea­dos y su des­gra­cia­da situa­ción obe­de­ce a la pro­duc­ción de aque­llo que nece­si­ta el capi­tal, pero que no nece­si­ta el hom­bre.

Mien­tras tan­to (lo que natu­ra non da …….), el mis­mo gobierno nacio­nal ya da visos de los plan­teos extor­si­vos de la nor­ma­li­dad de ellos y da seña­les de seguir sos­te­nien­do a Men­do­za como pro­vin­cia mine­ra , resal­tan­do aho­ra la nece­si­dad del cobre (algo que ya resol­vió el pue­blo men­do­cino defen­dien­do la ley 7722 , la guar­dia­na del agua), con el recha­zo al pro­yec­to San Jor­ge de Uspa­lla­ta. Nue­va­men­te se pre­ten­de poner como impres­cin­di­bles a los nego­cios mul­ti­na­cio­na­les que saquean, depre­dan y des­tru­yen el hábi­tat para reto­mar la eco­no­mía post – pan­de­mia. Siguen sin hacer­se car­go de su res­pon­sa­bi­li­dad en el cam­bio cli­má­ti­co que nos acer­ca lamen­ta­ble­men­te al quie­bre civi­li­za­to­rio. Son las seña­les apun­tan a resol­ver el acon­te­cer eco­nó­mi­co con la mis­ma lógi­ca des­truc­ti­va del con­tex­to socio­am­bien­tal que inclu­yó sin tapu­jos la deva­lua­ción del agua como fuen­te de vida.

Va que­dan­do cla­ro que la “nor­ma­li­dad” – a cons­truir des­de el pue­blo y los tra­ba­ja­do­res – requie­re de mane­ra indu­bi­ta­ble la derro­ta del para­dig­ma que trans­for­mó al agua como vehícu­lo para la mayo­ría de las ende­mias que se han trans­mi­ti­do por vía de su con­ta­mi­na­ción tan­to como para la dise­mi­na­ción del gli­fo­sa­to en el cen­tro del país. Los pue­blos cor­di­lle­ra­nos sabe­mos de la esca­ses, para bien de las mega­mi­ne­ras. Tam­bién sabe­mos que hay un agua des­igual, como lo demos­tra­ra el pue­blo de la pro­vin­cia de Men­do­za en el memo­ra­ble diciem­bre de 2019 con las movi­li­za­cio­nes que, com­pa­ra­bles con el Men­do­za­zo de 1972 , se plan­tó ante la eli­te par­ti­do­crá­ti­ca (ofi­cia­lis­mo y opo­si­ción), derrum­ban­do la inten­to­na guber­na­men­tal que pre­ten­dió hacer­nos creer que la Mega­mi­ne­ría, que sólo bene­fi­cia a las mul­ti­na­cio­na­les , es el mila­gro que nos gene­ra­ría tra­ba­jo, bien­es­tar y desa­rro­llo.

Así como los pue­blos debe­mos garan­ti­zar des­de el Esta­do el dere­cho humano e inalie­na­ble al agua pota­ble y a la inte­gra­li­dad de la salud, tam­bién debe­mos derro­tar el para­dig­ma eco­nó­mi­co para reem­pla­zar­lo por una nue­va matriz que – como se está com­pro­ban­do – per­mi­te de mane­ra sos­te­ni­ble el des­en­vol­vi­mien­to de las acti­vi­da­des de pro­duc­ción e inter­cam­bio de mane­ra sobe­ra­na por medio de obje­tos de explo­ta­ción socio-eco –sus­ten­ta­bles, defi­ni­dos des­de el pue­blo y los tra­ba­ja­do­res y no des­de los cen­tros de induc­ción al con­su­mo inne­ce­sa­rio.

4) La pan­de­mia que legi­ti­ma el con­trol social :

El ines­pe­ra­do caos sani­ta­rio mun­dial en el que se des­en­vuel­ve nues­tra vida coti­dia­na no sólo nos está incor­po­ran­do la aver­sión hacia la cer­ca­nía del pró­ji­mo que tran­si­ta a menos de un metro de dis­tan­cia sino que ade­más, nos lle­va a la con­duc­ta que legi­ti­ma el “apartheid” hacia los mul­ti­tu­di­na­rios espa­cios de pobla­ción sobran­te , en nues­tro caso los repre­sen­ta­dos por las Villas o asen­ta­mien­tos que, guar­dias pre­to­ria­nas median­te, son trans­for­ma­dos en ghet­tos rodea­dos por uni­for­ma­dos dis­pues­tos a todo, para pro­te­ger a los pudien­tes de cual­quier posi­ble “con­ta­gio”. Así, muchas esce­nas sólo difun­di­das por las redes socia­les no ofi­cia­les nos mues­tran cada sema­na la bru­ta­li­dad poli­cía­ca que, cual si fue­ra aquél enemi­go que no pudie­ron ven­cer en las Mal­vi­nas, des­ar­ma a pata­das y gol­pes al pobre que no lle­va el bar­bi­jo, o a la madre que es gol­pea­da jun­to a su fami­lia, jus­ta­men­te por ser Quom y vivir en Fon­ta­na , pro­vin­cia del Cha­co.

Pero no sólo las bra­vías fuer­zas de segu­ri­dad (que reci­ben órde­nes supe­rio­res de las ges­tio­nes guber­na­men­ta­les), son las que ins­tru­men­tan la legi­ti­mi­dad del con­trol social. Tam­bién y como si hubie­ra sido dise­ña­do en un labo­ra­to­rio, ope­ra el virus que actúa no sólo sobre el que menos tie­ne sino – pre­ci­sa­men­te – sobre el que lucha y los repre­sen­ta como Car­men Cana­vi­ri (Villa 1−11−14), Ramo­na Medi­na (Villa 31) y Daniel Nava­rro ( Villa Azul). La pan­de­mia pues, está ope­ran­do sobre el color y la dife­ren­cia social. Geor­ge Floyd – en Mineá­po­lis – es un cla­ro ejem­plo de esta reali­dad glo­bal. No que­re­mos un futu­ro de pan­de­mias que mili­ta­ri­zan el con­trol de los pue­blos con licen­cia social. El regre­so a la nor­ma­li­dad y el trán­si­to hacia ella no pue­den ser­vir de argu­men­to para el con­trol del pla­ne­ta en las dimen­sio­nes huma­na, cul­tu­ral y eco­nó­mi­ca, con tác­ti­cas y estra­te­gias que en manos de los pode­ro­sos pro­me­ten resol­ver­nos el regre­so al con­su­mo exa­cer­ba­do e ili­mi­ta­do, en un mun­do que ya tie­ne menos habi­tan­tes.

5) Los mie­dos :

La ofen­si­va cul­tu­ral empren­di­da por el neo­li­be­ra­lis­mo en los últi­mos cua­ren­ta años se ve coro­na­da por la fru­ti­lla del pos­tre con los dos gran­des mie­dos que no vie­nen del aire; tam­po­co sur­gen por gene­ra­ción espon­tá­nea. Son el mie­do a la enfer­me­dad y el mie­do a la pobre­za.

Siem­pre ha exis­ti­do en la huma­ni­dad el recha­zo y el mie­do a la enfer­me­dad pero el modo en que en el mun­do se ha mane­ja­do la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus ha acen­tua­do éste temor natu­ral y los pode­res hege­mó­ni­cos ya le encuen­tran sus bene­fi­cios. Un hecho con­cre­to es lo ocu­rri­do en Men­do­za tras el famo­so “caso 98” que dis­pa­ró con­ta­gios nume­ro­sos por lo que el gober­na­dor – ni ler­do ni pere­zo­so – hizo uso de los mie­dos y de sus pode­res ins­ti­tu­cio­na­les para impe­dir la rea­li­za­ción de una anun­cia­da movi­li­za­ción en for­ma de cara­va­na, ante la situa­ción de los emplea­dos esta­ta­les y de los edu­ca­do­res a quie­nes se les nie­ga pari­ta­rias y se les pre­ten­de liqui­dar el agui­nal­do en cuen­ta gotas. Docen­tes que en Men­do­za se encuen­tran exce­di­dos de tra­ba­jo has­ta lo inhu­mano – extor­sio­na­dos con el “ítem aula” y aho­ra con el “tele­tra­ba­jo” cuyas con­di­cio­nes se van ins­ta­lan­do en todo el país en for­ma de regí­me­nes de “vigi­lan­cia y cua­ren­te­na bio-polí­ti­cas”. La lle­ga­da de la cara­va­na a la casa de gobierno , jus­to des­pués de que el gober­na­dor decre­ta­ra la vuel­ta atrás en las moda­li­da­des de “reu­nión” estu­vo mar­ca­da, tal como ya es una cos­tum­bre en la Men­do­za dic­ta­to­rial, por un impre­sio­nan­te des­plie­gue poli­cial dis­pues­to a todo…….en fun­ción de “cui­dar­nos de la pan­de­mia……”.

Por otro lado el mie­do a la pobre­za en esta situa­ción crí­ti­ca y glo­bal tam­bién se for­ta­le­ce, por el arras­tre de toda una his­to­ria de injus­ti­cia social y del natu­ra­li­za­do mar­co de injus­ti­cia socio­am­bien­tal. Es un cor­set del que nos es difí­cil esca­par por­que casi no hay res­qui­cio para salir del mar­co de des­igual­dad si no es por la lucha que nos debe­mos para hacer de la soli­da­ri­dad de los pue­blos un ver­da­de­ro recam­bio del sis­te­ma. Es cier­to que – en estas con­di­cio­nes – las pres­crip­cio­nes de los viró­lo­gos e infec­tó­lo­gos en cuan­to a la apli­ca­ción de los pro­to­co­los (dis­tan­cia, tapa­bo­cas, alcohol en gel, etc. etc) son la úni­ca alter­na­ti­va que nos que­da ante la posi­bi­li­dad de que un infec­ta­do gene­re la infec­ción en un espa­cio social de mayor enver­ga­du­ra. Es el “nexo epi­de­mio­ló­gi­co hacia la cir­cu­la­ción comu­ni­ta­ria” aun­que con el con­di­cio­na­mien­to mayor que – más allá de sus deter­mi­nan­tes – pasa a ser social, agra­va­do en los sec­to­res más vul­ne­ra­bles y pre­ca­ri­za­dos. Una situa­ción que no es nue­va, des­de el comien­zo de la últi­ma ver­sión del capi­ta­lis­mo mun­dial que redu­jo la pobla­ción de ocu­pa­dos sin pro­du­cir para éstos otra res­pues­ta que los sub­si­dios, todo enrai­za­do pri­mor­dial­men­te en los paí­ses some­ti­dos por las deu­das exter­nas. Pobre­za, pre­ca­ri­za­ción, infor­ma­li­dad y deu­da per­ma­nen­te, son el sím­bo­lo de la eta­pa neo­li­be­ral a que nos hemos acos­tum­bra­do en Lati­noa­mé­ri­ca y que hoy esta­lla en for­ma de “virus incon­tro­la­ble”, como si fue­ra un hecho que sor­pren­de.

Los mili­tan­tes sabe­mos que los mie­dos siem­pre son supe­ra­dos por medio de la lucha, mien­tras haya una cla­ra con­cien­cia de la coyun­tu­ra que se atra­vie­sa y de los fren­tes a los que hay que doble­gar. Sólo bas­ta recor­dar que días antes del esta­lli­do viró­si­co, el con­tex­to al que se enca­mi­na­ban los espa­cios en lucha de diver­sos paí­ses del glo­bo comen­za­ba a hacer his­to­ria en la con­tra­ofen­si­va al sis­te­ma. El mun­do esta­lló en mar­chas que se dise­mi­na­ban como regue­ro de pól­vo­ra con­tra la des­igual­dad con ple­na con­cien­cia de los lucha­do­res de que mien­tras siga en vigen­cia el actual sis­te­ma y su “nor­ma­li­dad del día des­pués”, habría muchos que cae­rán en el com­ba­te que siem­pre ha tras­cen­di­do los mie­dos indu­ci­dos.

Así, lo que pocos días antes de la apa­ri­ción de la pan­de­mia glo­bal veía­mos ató­ni­tos, con las dece­nas de jóve­nes que caían víc­ti­mas de los cara­bi­ne­ros chi­le­nos y su refi­na­do méto­do repre­si­vo para mani­fes­tan­tes con las per­di­go­na­das en los ojos, hoy lo tene­mos en la lucha de los médi­cos – pési­ma­men­te pagos – quie­nes más allá de su ran­go pro­fe­sio­nal, están dedi­ca­dos y entre­ga­dos con un inva­lo­ra­ble com­pro­mi­so en una lucha a muer­te por la vida para cubrir la salud en todas sus for­mas aun­que – en la mayo­ría de los casos – sobre­ex­plo­ta­dos por la nece­si­dad de mos­trar una “ efec­ti­va admi­nis­tra­ción polí­ti­ca” de la pan­de­mia que sólo se refle­ja en las esta­dís­ti­cas – sin nom­bre – cada una de las jor­na­das en las que a los facul­ta­ti­vos , se los des­apa­re­ce en su monu­men­tal entre­ga y com­pro­mi­so.

La pato­lo­gía médi­ca que ha impreg­na­do al pla­ne­ta con los núme­ros y esta­dís­ti­cas de cada zona, con­ti­nen­te o país y sus secue­las de mor­tan­dad gra­fi­ca­das mate­má­ti­ca­men­te son el hecho obje­ti­vo del momen­to pero, no se nos esca­pa que el gran enfer­mo, la gran enfer­me­dad, es el sis­te­ma , el gran Titán a quien tene­mos que derro­tar, como David derro­tó a Goliat por­que la vul­ne­ra­bi­li­dad y mor­tan­dad huma­na no son demo­crá­ti­cas, son fun­cio­na­les a la ins­ti­tu­cio­na­li­dad de las super­es­truc­tu­ra que domi­nan el pla­ne­ta.

Hay que asu­mir­lo: unos y otros esta­mos enfras­ca­dos en anti­ci­par­nos al día des­pués. El nues­tro depen­de­rá de que asu­ma­mos la uni­dad y la acción en el mar­co de la gran soli­da­ri­dad de los pue­blos para inte­grar­nos en un espa­cio com­pac­to, posi­ble, creí­ble y fác­ti­co, en el camino a la derro­ta del día des­pués de los pode­res hege­mó­ni­cos.

El cere­bro tam­bién nece­si­ta un abra­zo de com­pa­ñe­ros.

(*) = Así como des­de nues­tra pers­pec­ti­va siem­pre hemos con­si­de­ra­do nece­sa­rio la cons­truc­ción del hom­bre nue­vo, el sis­te­ma capi­ta­lis­ta fue crean­do el suyo a mane­ra de antí­te­sis. Hoy que­da más cla­ro que nun­ca con el new deal (nue­vo orden), expre­sa­do en el hom­bre pan­ta­lla, el avan­ce natu­ra­li­za­do en la socie­dad pla­ne­ta­ria que puja por el gran deba­te par­tea­guas del 5G, inte­gran­do al tec­no­lo­gis­mo en todos los pla­nos de la vida. Nos están lle­van­do al futu­ro sin con­tac­to humano cual “labo­ra­to­rio vivo” en el que la expe­ri­men­ta­ción e inves­ti­ga­ción nos hace reme­mo­rar los avan­ces que en dis­tin­tas dis­ci­pli­nas se obtu­vie­ron en los cam­pos de con­cen­tra­ción como en la gené­ti­ca, la hepa­to­lo­gía y la viro­lo­gía entre otras. Esta­mos a las puer­tas pues de un futu­ro que apun­ta a ter­mi­nar con lo per­so­nal, lo humano y lo social a tra­vés de la conec­ti­vi­dad digi­tal de alta velo­ci­dad. Un mode­lo que se va fil­tran­do poco a poco en los pla­nos de la Edua­ción y la Salud; un futu­ro con menos médi­cos y menos tra­ba­ja­do­res sani­ta­rios . Con menos maes­tros y edu­ca­do­res a quie­nes ya está suplien­do la tec­no­lo­gía ( velo­ci­dad warp = for­ma teó­ri­ca de mover­se más rápi­do que la luz). Es la reali­dad cien­ti­fi­cis­ta que se nos mues­tra como la pana­cea nos resol­ve­rá el con­trol del o de los virus gene­ra­do­res de las futu­ras pan­de­mias….. La nue­va reali­dad que pro­mue­ve Bill Gates, camino de la inte­li­gen­cia arti­fi­cial.

Han tra­ta­do de tor­cer el camino de la vida y de la his­to­ria. Más allá de los deno­da­dos esfuer­zos de Bill Gates y Eric Sch­midt por demos­trar que todo se pue­de resol­ver con la tec­no­lo­gía y las gran­des bases de datos que, pan­de­mia de por medio, logra­ron incluir has­ta a los infor­ma­les y los migran­tes, pero nun­ca podrán reem­pla­zar el sen­tir ni el amor de una madre, la inter­ac­ción huma­na y pre­sen­cial y menos que menos el accio­nar gru­pal y masi­vo de una asam­blea o de un movi­mien­to popu­lar, hacien­do fren­te a un poder auto­ri­ta­rio al que hay que des­pla­zar.

*Mon­to­ne­ros Men­do­za