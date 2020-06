Argentina. A 18 años de la masacre de Avellaneda, un grupo de organizaciones sociales marcharán el 26 al Puente Puerredón

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 22 junio 2020

Comu­ni­ca­do

A 18 AÑOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA, NI OLVIDO NI PERDÓN

Los ase­si­nos de ayer no pue­den ser los sal­va­do­res de hoy!!

Jui­cio y Cas­ti­go para los Res­pon­sa­bles Polí­ti­cos de los crí­me­nes!!

¡¡¡ESTE VIERNES 26 [email protected] AL PUENTE!!!

Este nue­vo ani­ver­sa­rio del ase­si­na­to de Darío y Maxi tie­ne la par­ti­cu­la­ri­dad de encon­trar­nos a las puer­tas de la mayor cri­sis capi­ta­lis­ta. El mun­do ente­ro se encuen­tra prác­ti­ca­men­te para­li­za­do. Millo­nes de obre­ros son echa­dos a la calle y otros tan­tos pier­den has­ta sus casas. La bur­gue­sía inten­ta, bom­bar­deo pro­pa­gan­dís­ti­co median­te, hacer­nos creer que este desas­tre es a cau­sa del Covid 19, cuan­do en reali­dad es la con­se­cuen­cia del ansia de con­cen­trar más y más rique­zas por par­te de un redu­ci­do gru­po de gran­des rica­cho­nes.

Nues­tro país no está al mar­gen de ello. Tam­bién acá la pará­li­sis eco­nó­mi­ca, la deca­den­cia social y la corrup­ción gene­ra­li­za­da, es pro­duc­to de las mis­mas cau­sas que a nivel mun­dial, agra­va­da por el carác­ter rapaz de nues­tras cla­ses domi­nan­tes acos­tum­bra­das a vivir de la explo­ta­ción de sus tra­ba­ja­do­res como del robo de las arcas públi­cas. Una situa­ción que no hará más que agra­var­se debi­do al bochor­no­so acuer­do de deu­da que pre­pa­ra el gobierno con los acree­do­res extran­je­ros. Este acuer­do, que pre­vé el saqueo de los recur­sos del país por varios años, empu­ja­rá la mise­ria a nue­vo nive­les.

A la mise­ria social, se agre­ga el gol­pe a la salud y la vida de los tra­ba­ja­do­res, que son los prin­ci­pa­les per­ju­di­ca­dos por la pan­de­mia. Los tra­ba­ja­do­res de la salud y los des­ocu­pa­dos de los barrios que sos­tie­nen todos los días come­do­res popu­la­res se encuen­tran en la pri­me­ra línea de com­ba­te con­tra el virus, casi sin recur­sos del Esta­do. En las villas es don­de más está cre­cien­do la cur­va de con­ta­gios, sin que los dis­tin­tos gobier­nos tomen las medi­das sani­ta­rias nece­sa­rias para fre­nar la pro­pa­ga­ción de la enfer­me­dad. No son pocos los tra­ba­ja­do­res de la salud y lucha­do­res popu­la­res de los barrios que ya han per­di­do la vida lle­van­do a cabo esta tarea.

Por ello es tan actual el ejem­plo de soli­da­ri­dad de Darío quien, aún a ries­go de su vida, no dudó en auxi­liar a Maxi, ya heri­do mor­tal­men­te.

18 años de la Masa­cre y ni uno solo de los res­pon­sa­bles polí­ti­cos e inte­lec­tua­les pre­so. Al con­tra­rio, nue­va­men­te esos per­so­na­jes son par­te del gobierno de turno. Feli­pe Solá es Can­ci­ller, Ani­bal Fer­nán­dez es Inter­ven­tor de YCF, mien­tras que Eduar­do Duhal­de es ala­ba­do por Alber­to Fer­nán­dez y Axel Kici­llof por su mane­jo de la cri­sis capi­ta­lis­ta del 2002!! Tenién­do­lo como Con­se­je­ro Pre­si­den­cial, mien­tras su mujer ocu­pa un lugar, como Ase­so­ra, en el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social de la Nación, adon­de fue lla­ma­da para poner nue­va­men­te en mar­cha a su red de “man­za­ne­ras”.

Tan enva­len­to­na­dos se sien­ten los Duhal­de que él se dio el lujo de acon­se­jar a Alber­to Fer­nán­dez de que era un error expro­piar Vicen­tín, mien­tras su mujer recla­ma­ba por la eli­mi­na­ción lisa y lla­na de las orga­ni­za­cio­nes pique­te­ras, jus­to una sema­na antes de una fecha tan sim­bó­li­ca como el 26 de Junio.

Si este no fue­ra un moti­vo más que sufi­cien­te –ade­más de hon­rar la Memo­ria de los caí­dos en la lucha popu­lar aquel 26 de Junio- para nue­va­men­te estar en el lugar don­de fue­ron ase­si­na­dos Maxi y Darío tene­mos, por otro lado, como en un jue­go de pin­zas, las mani­fes­ta­cio­nes con­vo­ca­das por los sec­to­res más reac­cio­na­rios del país.

Son los mis­mos que hace 18 años plan­tea­ban, des­de el PJ y las Cáma­ras empre­sa­rias, que era nece­sa­rio poner fin a las deman­das de Tra­ba­jo y Dig­ni­dad del movi­mien­to pique­te­ro. Que hacía fal­ta una lec­ción ejem­pla­ri­za­do­ra, decían. Lo mis­mo que hoy –nue­va­men­te- levan­ta la fami­lia Duhal­de como voce­ros de los sec­to­res más con­cen­tra­dos y reac­cio­na­rios del Poder eco­nó­mi­co y polí­ti­co.

Son esos sec­to­res los que este sába­do 20 de junio salie­ron a las calles en defen­sa de los explo­ta­do­res, ladro­nes y des­apa­re­ce­do­res de obre­ros como son los Vicen­tín. Pero no son todos ni los úni­cos; otros de los defen­so­res de estos intere­ses per­ma­ne­cen aga­za­pa­dos en altas esfe­ras del Poder del Esta­do, espe­ran­do el mejor momen­to para actuar. Mas­sa es sólo uno de [email protected] Son los que enar­bo­lan la defen­sa de la pro­pie­dad pri­va­da y el anti comu­nis­mo, cuan­do sabe­mos per­fec­ta­men­te que la mise­ria y el ham­bre de millo­nes es pro­duc­to –jus­ta­men­te- de que un peque­ño gru­po de capi­ta­lis­tas se que­da con el 80% de la rique­za social.

Los des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y reba­jas sala­ria­les tie­nen su razón de ser en las des­me­di­das ansias de enri­que­ci­mien­to de esta ultra mino­ría, que son los que real­men­te viven del Esta­do. El caso Vicen­tín es una mues­tra per­fec­ta de ello. Miles de millo­nes de la ban­ca públi­ca fue­ron a parar a manos de estos fuga­do­res seria­les, que ya las ocul­ta­ron en los paraí­sos fis­ca­les, como Macri, Roc­ca, Pes­car­mos­na, etc, etc, etc.

Ellos son los ver­da­de­ros pla­ne­ros, pero pla­ne­ros vip, pues no viven con 8.500 pesos!! Eso es menos de lo que pagan por un almuer­zo!!

Mien­tras, quie­ren que nos acos­tum­bre­mos a la mise­ria, a vivir con un cuar­to de la canas­ta bási­ca.

No les moles­ta nues­tra ham­bre, en reali­dad nun­ca les impor­tó. Lo que les moles­ta es la orga­ni­za­ción del Pue­blo tra­ba­ja­dor. Por eso recla­man aca­bar con los pique­te­ros. Por eso están satu­ran­do los barrios de poli­cías, gen­dar­mes, pre­fec­tu­ra y has­ta mili­cos del Ejér­ci­to.

No los mue­ve la soli­da­ri­dad, sino con­tro­lar las barria­das. Saben que el des­con­ten­to popu­lar está en ascen­so. Y tam­bién saben que su Plan es más ham­bre y mise­ria; por­que esa es la con­se­cuen­cia lógi­ca de pagar la Deu­da. Una deu­da frau­du­len­ta e ile­gí­ti­ma.

Pagar la deu­da es pagar­le a los fuga­do­res seria­les. En vez de encar­ce­lar­los se los pre­mia con el pago.

Lo mis­mo pasa con los defrau­da­do­res seria­les, como Vicen­tín. Aho­ra se suma otro gran pool de los agro­ne­go­cios: Navi­lle, que debe –sólo al Ban­co Nación- 7 mil millo­nes de pesos!!

Esos gru­pos eco­nó­mi­cos son los que están detrás de las movi­li­za­cio­nes. Y a esos solo se los para con orga­ni­za­ción y movi­li­za­ción popu­lar.

No duda­mos, ni un ins­tan­te, que lo mis­mo hubie­ran pen­sa­do –y hecho- Darío y Maxi. Por­que hoy, estar en la calle, es la úni­ca mane­ra de defen­der la vida. Una vida dig­na, que merez­ca ser vivi­da y que es lo úni­co al cual se pue­de lla­mar vida. Lo otro es vege­tar. Por­que mien­tras nos dicen que nos que­de­mos en casa avan­zan sobre nues­tros dere­chos: nos echan de las fábri­cas, nos redu­cen los sala­rios; eli­mi­nan la movi­li­dad jubi­la­to­ria, con­ti­núan des­tru­yen­do la salud y la edu­ca­ción públi­ca; pre­ten­den pagar el agui­nal­do en cuo­tas, con­ti­núa aumen­tan­do el cos­to de vida mien­tras con­ge­lan pari­ta­rias y sala­rios!!

¿De qué vida hablan?

Maxi y Darío si son ejem­plo de vida. De lucha por la vida. De entre­ga total en pos de esa Vida. Por eso con­vo­ca­mos a todas las orga­ni­za­cio­nes popu­la­res a mar­char este 26 al Puen­te Puey­rre­dón.

Siguien­do el ejem­plo de la lucha de los pique­te­ros del 2001 – 2002, lla­ma­mos a todas las orga­ni­za­cio­nes a dis­cu­tir la nece­si­dad de un pro­gra­ma común para hacer fren­te a la cri­sis y las accio­nes nece­sa­rias para con­quis­tar todas nues­tras rei­vin­di­ca­cio­nes.

Ante la cre­cien­te mise­ria y el avan­ce de la pan­de­mia, nece­si­ta­mos un con­gre­so de tra­ba­ja­do­res ocu­pa­dos y des­ocu­pa­dos que plan­tee las medi­das sani­ta­rias y socia­les para salir de esta cri­sis y defen­der la vida de la cla­se tra­ba­ja­do­ra.

Exi­gi­mos: Jus­ti­cia para Darío y Maxi.

Tra­ba­jo genuino para todas y todos, lo cual solo es posi­ble con un plan de indus­tria­li­za­ción del país.

No a la pro­pues­ta de 10 mil pesos por 60 horas de tra­ba­jo men­sual. Eso es fle­xi­bi­li­zar el sala­rio.

No al pago de la frau­du­len­ta “deu­da exter­na” de los fuga­do­res seria­les.

Rom­pi­mien­to con todos los Pac­tos que nos atan al Impe­ria­lis­mo.

No a la mili­ta­ri­za­ción y segre­ga­ción de los barrios popu­la­res.

No a la sali­da nazi-fas­cis­ta de Ber­ni y Duhal­de

Liber­tad a Sebas­tián Rome­ro

Cas­ti­go a los ase­si­nos y des­apa­re­ce­do­res de San­tia­go Mal­do­na­do, Rafael Nahuel, Luis Espi­no­za, Daniel Solano, Luis Arru­ga, Maga­lí Mora­les; Itu­rral­de, Anza­men­dia y Facun­do Escal­so.

Repa­tria­ción y Liber­tad de Facun­do Mola­res

Abor­to legal, segu­ro y gra­tui­to

Tie­rra y Vivien­da para todas y todos.

Bas­ta de femi­ci­dios y todo tipo de vio­len­cia sobre las muje­res.

Por una Argen­ti­na sin explo­ta­dos ni explo­ta­do­res.

Con­cen­tra­mos 11,30 en Esta­ción Ave­lla­ne­da

Pri­me­ras fir­mas:

Polo Obre­ro (Ten­den­cia) Con­tac­to: Eva 11 3802 1092

Movi­mien­to Tere­sa Rodrí­guez (his­tó­ri­co) Con­tac­to: Ceci­lia (11) 11 6553 – 6403

Movi­mien­to Inde­pen­dien­te de Jubi­la­dos y Des­ocu­pa­dos (Raúl Cas­tells)

Par­ti­do Comu­nis­ta de los Tra­ba­ja­do­res, en el ESA Con­tac­to: Gus­ta­vo: (11) 2663 5354

Movi­mien­to Terri­to­rial Libe­ra­ción (Rebel­de), en el ESA: Con­tac­to: San­dra (11) 5454 – 0553

Ten­den­cia Gue­va­ris­ta en el ESA Con­tac­to: Cari­na (11) 6789 9321

Razón y Revo­lu­ción