Brasil. La autocrítica de la derecha (Opinión)

Por Emir Sader. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 21 de junio de 2020.

Aun­que lar­ga­men­te espe­ra­do, no deja de sor­pren­der la auto­crí­ti­ca de la dere­cha bra­si­le­ña, en la voz de Pedro Cafar­do, edi­tor eje­cu­ti­vo de Valor, el perió­di­co de la gran comu­ni­dad empre­sa­rial bra­si­le­ña. Es sor­pren­den­te por­que la éli­te bra­si­le­ña, res­pon­sa­ble de las des­gra­cias que vive el país, nun­ca asu­mió sus res­pon­sa­bi­li­da­des.

Afir­ma que la «cla­se domi­nan­te» de Bra­sil fue res­pon­sa­ble de la

elec­ción de Jair Bol­so­na­ro y que nece­si­ta ento­nar el «mea cul­pa» por su

elec­ción. Cri­ti­ca a empre­sa­rios, polí­ti­cos y perio­dis­tas «influ­yen­tes»

que aún no se han «dis­cul­pa­do» por la elec­ción de Bol­so­na­ro y que,

según él, «elu­den sus res­pon­sa­bi­li­da­des». «Los polí­ti­cos influ­yen­tes

fue­ron omi­sos en la cam­pa­ña elec­to­ral y die­ron un aire de ‘joder el

país’», escri­bió Cafar­do. «Los empre­sa­rios solo pen­sa­ron en sus pro­pios

intere­ses y comen­za­ron a acep­tar a ‘cual­quie­ra’, siem­pre que no fue­ra

el PT». “Está cla­ro que la elec­ción del pre­si­den­te fue res­pon­sa­bi­li­dad

de las éli­tes bra­si­le­ñas, des­de los agro­ne­go­cios has­ta la indus­tria,

evi­den­te­men­te pasan­do por el sec­tor finan­cie­ro. No hay cli­ché de

izquier­da en esta decla­ra­ción que use la pala­bra ‘éli­tes’. “Eran, sí,

los más ricos y teó­ri­ca­men­te bien infor­ma­dos que lo han ele­gi­do, o

habían tra­ba­ja­do con las manos y la men­te para ele­gir al pre­si­den­te

actual. Aho­ra nece­si­tan ento­nar el mea cul­pa ”, dice. Afir­ma que los

ele­gi­dos sabían que Bol­so­na­ro adop­ta­ría una polí­ti­ca con­ser­va­do­ra,

hos­til a Chi­na y que no daría nin­gu­na impor­tan­cia a cau­sas ambien­ta­les,

entre otras cues­tio­nes. “El pre­si­den­te actual tie­ne muchos y gra­ves

defec­tos, pero tam­bién una cua­li­dad: nun­ca min­tió sobre sus inten­cio­nes

auto­ri­ta­rias. Las éli­tes sim­ple­men­te no sabían, pero podían sos­pe­char,

que él adop­ta­ría una polí­ti­ca tan desas­tro­sa en el área de la salud ”.

¿Cuál es el sig­ni­fi­ca­do de este mea cul­pa? En pri­mer lugar, nos

damos cuen­ta de que es posi­ble, inclu­so des­de el pun­to de vis­ta de las

gran­des empre­sas, dar­se cuen­ta de estas cosas, tan obvias para

noso­tros. Segun­do, que el PT es real­men­te el fenó­meno mal­di­to de la

dere­cha bra­si­le­ña. Que el mie­do al PT, de regre­sar a un gobierno que

pri­vi­le­gia los dere­chos de todos, la dis­tri­bu­ción del ingre­so, es el

fan­tas­ma que enlo­que­ce a toda la dere­cha. Eso, a pesar de que sabían

quien era Bol­so­na­ro, empre­sa­rios, medios de comu­ni­ca­ción, polí­ti­cos, lo

pre­fe­rían al PT, sabien­do los valo­res que repre­sen­ta y las posi­cio­nes

que tie­ne.

Quien tie­ne que cri­ti­car­se a sí mis­mo es el que ha fra­ca­sa­do, los

que han lle­va­do a Bra­sil a la peor cri­sis de su his­to­ria. Y no el PT,

por­que sus gobier­nos han resul­ta­do, has­ta el pun­to de que, solo con un

gol­pe, fue posi­ble inte­rrum­pir ese círcu­lo vir­tuo­so de la his­to­ria de

Bra­sil. Aho­ra el arma­di­llo está arri­ba del árbol. No logro su triun­fo

solo. Alguien lo puso ahí: empre­sa­rios, perio­dis­tas, polí­ti­cos. No

men­cio­nó al poder judi­cial. Que todos ten­drían que hacer auto­crí­ti­ca.

Pero la auto­crí­ti­ca no es un ejer­ci­cio teó­ri­co, sino que debe ser una

auto­crí­ti­ca prác­ti­ca.

¿Qué sig­ni­fi­ca hoy la auto­crí­ti­ca prác­ti­ca? Solo pue­de sig­ni­fi­car la anu­la­ción de la lis­ta Bol­so­na­ro-Mou­rao y con­vo­car a nue­vas elec­cio­nes. En el cual, se supo­ne, quien hace la auto­crí­ti­ca, ten­drá que des­man­te­lar su odio­so meca­nis­mo de ele­gir a nadie, excep­to al PT. Y lue­go reco­no­cer el éxi­to de los gobier­nos del PT, que pro­du­cen esta oje­ri­za de empre­sa­rios, polí­ti­cos, perio­dis­tas, jue­ces. Per­mi­tir que Bra­sil supere el daño cau­sa­do por su elec­ción equi­vo­ca­da.

* Fuen­te: Rebe­lión