Brasil. El bolsonarismo se tambalea, pero devasta.

Por Maí­ra Mathias e Raquel Torres. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano 22 de junio de 2020.

La secre­ta­ría estra­té­gi­ca del Minis­te­rio de Salud que­dó al man­do de un oscu­ro segui­dor de Ola­vo de Car­valho, anti­fe­mi­nis­ta y par­ti­da­rio de la inter­ven­ción en Fio­cruz. Y como si fue­ra poco, los esta­dos de Minas Gerais y Sao Pau­lo comien­zan a reeva­luar la rela­ja­ción de la cua­ren­te­na, pero pue­de ser dema­sia­do tar­de.

Si la ocu­pa­ción mili­tar del Minis­te­rio de Salud y la asig­na­ción del área de vigi­lan­cia estra­té­gi­ca para Cen­trão no fue­ran sufi­cien­tes, aho­ra la «doc­tri­na» de Ola­vo de Car­valho tam­bién influi­rá en la car­te­ra. Ayer, Hélio Angot­ti Neto fue nom­bra­do secre­ta­rio de cien­cia, tec­no­lo­gía e insu­mos estra­té­gi­cos, un área don­de se moni­to­rean los estu­dios clí­ni­cos sobre medi­ca­men­tos y se eva­lúa su efec­ti­vi­dad …

Al igual que Ernes­to Araú­jo, otro dis­cí­pu­lo del ideó­lo­go, Angot­ti es segui­dor de la creen­cia en el «glo­ba­lis­mo» y escri­bió al res­pec­to en su blog: «Vivi­mos, de hecho, un esce­na­rio par­cial­men­te pre­vis­to por el filó­so­fo Ola­vo de Car­valho a prin­ci­pios del siglo XXI, que había reco­men­da­do enton­ces pre­si­den­te de Bra­sil, Ita­mar Fran­co, para cele­brar un Con­gre­so Mun­dial sobre Nacio­na­lis­mo. La suge­ren­cia igno­ra­da aho­ra es urgen­te, como lo es la urgen­te nece­si­dad de rede­fi­nir los mer­ca­dos y las fron­te­ras fren­te a los cam­bios polí­ti­cos, cien­tí­fi­cos, eco­nó­mi­cos y cul­tu­ra­les actua­les”.

Pero

su carac­te­rís­ti­ca prin­ci­pal es per­se­guir los dere­chos repro­duc­ti­vos

de las muje­res. En una entre­vis­ta recien­te con Gaze­ta do Povo,

Angot­ti decla­ró: «Exis­te una gran mani­pu­la­ción de expre­sio­nes

como la salud y los dere­chos, de modo que el inten­to de lega­li­zar el

ase­si­na­to de nues­tra pro­pia des­cen­den­cia, de nues­tros hijos, se

con­vier­te en un dere­cho repro­duc­ti­vo y salud repro­duc­ti­va». . Es

una mani­pu­la­ción semán­ti­ca de muy baja cali­dad, pero que con­ven­ce a

las per­so­nas que no están pre­pa­ra­das en tér­mi­nos filo­só­fi­cos. Que

se con­si­de­re salu­da­ble, digno o jus­to matar a los fetos inde­fen­sos es

una cla­ra señal de que exis­te una pos­tu­ra con­tro­ver­ti­da en rela­ción

con la vida huma­na y su dig­ni­dad «. Angot­ti tie­ne un libro

con­tra el abor­to publi­ca­do por una edi­to­rial que dice que su obje­ti­vo

es pro­mo­ver obras que «exal­ten el poder y la glo­ria de Dios».

En Twit­ter, el nue­vo secre­ta­rio se defi­ne como «cris­tiano, padre

de fami­lia, médi­co, geren­te, escri­tor e inves­ti­ga­dor».

Esta

tris­te figu­ra ya esta­ba en el Minis­te­rio: se desem­pe­ñó como la mano

dere­cha de May­ra Pinhei­ro, quien ha esta­do a car­go de la Secre­ta­ría

de Ges­tión Labo­ral y Edu­ca­ción para la Salud des­de el comien­zo del

gobierno y ha sido res­pon­sa­ble de defen­der la clo­ro­qui­na en las

con­fe­ren­cias de pren­sa. La men­cio­na­mos ayer, debi­do a un audio en el

que defien­de la inter­ven­ción en la Fun­da­ción Oswal­do Cruz basa­da en

inven­tos muy típi­cos del bol­so­na­ris­mo, como que «tie­nen un pene

en la puer­ta de la Fio­cruz».

Hablan­do de eso

El

minis­tro inte­ri­no, el gene­ral Eduar­do Pazue­llo, tie­ne una pre­gun­ta:

dis­tri­buir R $ 10 mil millo­nes a los depar­ta­men­tos de salud esta­ta­les

y muni­ci­pa­les en Bra­sil o com­pla­cer al Pala­cio de Pla­nal­to y entre­gar

estos fon­dos a las fies­tas de Cen­trão. La can­ti­dad fue libe­ra­da en

mayo por una medi­da pro­vi­sio­nal, pero has­ta hoy no se ha uti­li­za­do.

Ayer, en una reu­nión con los geren­tes, Pazue­llo anun­ció que …

pos­pon­drá la deci­sión.

Ayer,

los par­ti­dos de opo­si­ción pidie­ron a la Ofi­ci­na del Fis­cal Gene­ral

que inves­ti­gue al gene­ral. El pro­ble­ma es la que­ja de los

fun­cio­na­rios del Minis­te­rio libe­ra­dos por el colum­nis­ta Guilher­me

Ama­do, de Épo­ca, de que su admi­nis­tra­ción ame­na­za con usar la Ley

de Segu­ri­dad Nacio­nal con­tra ellos, en un supues­to inten­to de

pro­te­ger aún más la car­te­ra del escru­ti­nio públi­co. «En medio

de los gran­des desa­fíos deri­va­dos de la gra­ve cri­sis social,

eco­nó­mi­ca y de salud des­en­ca­de­na­da por la pan­de­mia de covid-19, el

minis­tro pro­mue­ve el hos­ti­ga­mien­to y la inti­mi­da­ción de los

ser­vi­do­res públi­cos, en una mani­fes­ta­ción anti­de­mo­crá­ti­ca e

inti­mi­dan­te para los ser­vi­do­res de la car­te­ra que diri­ge», dijo

el repre­sen­tan­te. fir­ma­do por el ban­co de PSOL y líde­res de PT, PDT,

PCdoB, Rede y PSB.

El

ban­co de PSOL en la Cáma­ra tam­bién soli­ci­tó al Minis­te­rio

acla­ra­cio­nes sobre el papel del empre­sa­rio Air­ton Soli­go en la

car­te­ra. Ha sido el inter­lo­cu­tor de geren­tes loca­les sin haber sido

nom­bra­do for­mal­men­te. Y, de acuer­do con el requi­si­to de infor­ma­ción

del par­ti­do, tam­bién se le acu­sa de inti­mi­dar a los fun­cio­na­rios del

Minis­te­rio …

Pro­vi­den­cias

Des­de

la sema­na pasa­da, el Con­se­jo Nacio­nal de Secre­ta­rios de Salud

(Conass) ha denun­cia­do públi­ca­men­te que exis­ten difi­cul­ta­des en

prác­ti­ca­men­te todo el país para com­prar los sedan­tes nece­sa­rios

para la intu­ba­ción de los pacien­tes, un recur­so tera­péu­ti­co

nece­sa­rio para el tra­ta­mien­to de casos gra­ves de covid-19. Las

soli­ci­tu­des de ayu­da al Minis­te­rio de Salud comen­za­ron a media­dos de

mayo, según el pre­si­den­te de Conass, Alber­to Bel­tra­me. Bueno,

final­men­te, ayer, Eduar­do Pazue­llo pro­me­tió mediar la com­pra de

emer­gen­cia de estos medi­ca­men­tos de la Orga­ni­za­ción Pan­ame­ri­ca­na de

la Salud (OPS) y hacer un minu­to para que los esta­dos y muni­ci­pios

pue­dan unir­se en una com­pra rea­li­za­da aquí, con pro­duc­to­res

nacio­na­les.

Pro­duc­ción sos­pe­cha­da

Hace

casi tres meses, el 21 de mar­zo, Jair Bol­so­na­ro comen­zó su cam­pa­ña

por la clo­ro­qui­na. En la oca­sión, el pre­si­den­te lan­zó un video en

las redes socia­les anun­cian­do que los labo­ra­to­rios de las Fuer­zas

Arma­das amplia­rían la pro­duc­ción de la sus­tan­cia. Des­de enton­ces,

dos minis­tros de esta­do han caí­do por opo­ner­se a la reco­men­da­ción

de uso en los casos leves de covid-19, la FDA, la agen­cia regu­la­do­ra

de medi­ca­men­tos de EE. UU., Revo­có el per­mi­so para rece­tar

clo­ro­qui­na e hidro­xi­clo­ro­qui­na para el tra­ta­mien­to de per­so­nas

infec­ta­das con el VIH. nue­vo coro­na­vi­rus y, ante la evi­den­cia

cien­tí­fi­ca de inefi­ca­cia, la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS)

deci­dió sus­pen­der sus prue­bas clí­ni­cas. Nada de esto hizo que el

gobierno bra­si­le­ño vol­vie­ra a su pana­cea. Por el con­tra­rio:

comen­za­mos la sema­na con el anun­cio de que el Minis­te­rio de Salud

amplia­rá su «reco­men­da­ción» de clo­ro­qui­na para muje­res

emba­ra­za­das y niños a los pri­me­ros sín­to­mas de la enfer­me­dad …

La

bue­na noti­cia es que, final­men­te, se pue­de inves­ti­gar la deci­sión de

expan­dir la pro­duc­ción de la dro­ga. La soli­ci­tud fue rea­li­za­da ayer

por Lucas Rocha Fur­ta­do, fis­cal gene­ral adjun­to del Tri­bu­nal Fede­ral

de Audi­to­ría, a los minis­tros del tri­bu­nal. Pide a la TCU que

deter­mi­ne la «res­pon­sa­bi­li­dad direc­ta del pre­si­den­te» en

«orien­ta­ción y deter­mi­na­ción para aumen­tar esta pro­duc­ción,

sin nin­gu­na evi­den­cia médi­ca o cien­tí­fi­ca de que el medi­ca­men­to sea

útil para el tra­ta­mien­to de covid-19».

La

soli­ci­tud apun­ta a dos líneas de inves­ti­ga­ción: sos­pe­cha de

sobre­fac­tu­ra­ción en la com­pra de mate­ria pri­ma para el medi­ca­men­to y

un gran aumen­to en la pro­duc­ción en com­pa­ra­ción con años

ante­rio­res. Fur­ta­do, quien es miem­bro del Minis­te­rio Públi­co con más

años de expe­rien­cia en el TCU, refle­xio­nó: “Aun­que el posi­ble

aumen­to en el cos­to de los insu­mos, el trans­por­te y el dólar pue­de

haber influi­do en el aumen­to de pre­cios, aún así adqui­rir el

pro­duc­to por un valor seis veces más alto en una com­pra sin

lici­ta­ción, en mi opi­nión, repre­sen­ta una fuer­te indi­ca­ción de

posi­ble sobre­fac­tu­ra­ción, una situa­ción que mere­ce ser deter­mi­na­da

ade­cua­da­men­te por el con­trol externo de la admi­nis­tra­ción públi­ca

«.

Con res­pec­to a la pro­duc­ción, que des­de la orden de Bol­so­na­ro habría aumen­ta­do 84 veces en com­pa­ra­ción con el mis­mo perío­do en 2017, 2018 y 2019, el fis­cal gene­ral adjun­to seña­la que «es un resul­ta­do direc­to del volun­ta­ris­mo de la máxi­ma auto­ri­dad del país, sin base cien­tí­fi­ca o médi­ca».

Mien­tras

tan­to, las per­so­nas que pade­cen enfer­me­da­des para las cua­les la

clo­ro­qui­na y la hidro­xi­clo­ro­qui­na son efec­ti­vas (artri­tis, lupus,

enfer­me­da­des foto­sen­si­bles y mala­ria) con­ti­núan luchan­do para

com­prar los medi­ca­men­tos, que han sufri­do un aumen­to en la deman­da

des­pués de tan­ta comer­cia­li­za­ción del gobierno. “Aho­ra nece­si­to

com­prar un nue­vo lote de medi­ca­men­tos y no los encuen­tro en nin­gu­na

de las far­ma­cias más gran­des de Por­to Ale­gre, ni en la peque­ña

esqui­na del vecin­da­rio. Ya lla­mé, no hay dis­po­ni­bi­li­dad de

clo­ro­qui­na o hidro­xi­clo­ro­qui­na ”, infor­mó Ama­ra­li­na Xavier al

sitio web Sul 21. En el mis­mo vehícu­lo, Ricar­do Xavier, pro­fe­sor de

UFRGS, corro­bo­ra:“ Hace tiem­po que fal­ta. Ha empeo­ra­do, mejo­ra­do y

aho­ra pare­ce que está empeo­ran­do nue­va­men­te. Ten­go varios pacien­tes

con difi­cul­ta­des para encon­trar en far­ma­cias. En otros esta­dos, sé

que es mucho peor, inclu­so des­de el pun­to de vis­ta de la ofer­ta

públi­ca ”.

Por

cier­to: el con­tex­to auto­ri­ta­rio actual es el gan­cho para la

entre­vis­ta de la sema­na del pro­gra­ma Other Health en el pod­cast de

Tibun­go. Habla­mos con el sani­ta­rio Alci­des Miran­da sobre la rela­ción

entre salud y demo­cra­cia. El aná­li­sis del pro­fe­sor de la UFRGS ayu­da

a com­pren­der por qué el odio a la demo­cra­cia ha regre­sa­do de mane­ra

evi­den­te en Bra­sil, y cómo las ten­sio­nes auto­ri­ta­rias afec­tan al

SUS.

La mese­ta bra­si­le­ña

El

Minis­te­rio de Salud dijo ayer que Bra­sil se está movien­do hacia un

esce­na­rio de esta­bi­li­za­ción en casos y muer­tes por covid-19. La

decla­ra­ción fue dada por el Secre­ta­rio de Vigi­lan­cia Sani­ta­ria

Arnan­do Medei­ros, en una con­fe­ren­cia de pren­sa. Según él, los

núme­ros siguen cre­cien­do, pero a una velo­ci­dad redu­ci­da.

«Nece­si­ta­mos con­fir­mar que esta ten­den­cia con­ti­núa duran­te los

pró­xi­mos 15 días, pero ya pode­mos ver que, tal vez, esta­mos

entran­do efec­ti­va­men­te en una mese­ta de nue­vos casos», dijo.

Como

expli­ca­mos ayer, la apa­ren­te esta­bi­li­za­ción en un país con­ti­nen­tal

com­bi­na esta­dos don­de hay una reduc­ción de fac­to y otros don­de el

coro­na­vi­rus avan­za a un rit­mo ace­le­ra­do. Y las cifras gene­ra­les

‘esta­bles’ siguen sien­do altas: hubo más de 1.2 muer­tes dia­rias

duran­te tres días segui­dos, y la can­ti­dad de casos nue­vos nue­vos

siem­pre se man­tu­vo por enci­ma de los 20 mil. Acu­mu­la­do, hay 47.869

muer­tes y 983.359 casos.

Inclu­so

si las nue­vas infec­cio­nes aquí fue­ran uni­for­mes en todo el

terri­to­rio, en cual­quier país serio (pre­fe­ri­ble­men­te don­de los

núme­ros refle­ja­ran la reali­dad, sin miles de muer­tes bajo

inves­ti­ga­ción), la infor­ma­ción sobre la «mese­ta» sería

segui­da por: «aho­ra tene­mos que espe­rar esta mese­ta».

con­ver­ti­do en una dis­mi­nu­ción cons­tan­te, el núme­ro de casos dia­rios

será cer­cano a cero, y lue­go rela­ja­re­mos las res­tric­cio­nes,

moni­to­rean­do y ras­trean­do todos los casos nue­vos ‘. Aquí, se deben

estu­diar las ten­den­cias regio­na­les con orien­ta­cio­nes enfo­ca­das. Pero

lo que hizo el por­ta­fo­lio fue infor­mar que pron­to lan­za­ría una

orde­nan­za con reco­men­da­cio­nes de medi­das pre­ven­ti­vas para los

geren­tes que desean rela­jar el ais­la­mien­to social. No debe­ría ser

muy útil, ya que han esta­do dis­mi­nu­yen­do duran­te algún tiem­po,

tan­to de los esta­dos y muni­ci­pios que tie­nen una dis­mi­nu­ción en el

núme­ro como de los luga­res preo­cu­pan­tes.

Minas

Gerais tuvo duran­te algún tiem­po el títu­lo de esta­do poco afec­ta­do

por la pan­de­mia, que en reali­dad se debió a un subre­gis­tro aún

mayor que el ya alto pro­me­dio bra­si­le­ño. Uti­li­zan­do cifras poco

con­fia­bles, el esta­do comen­zó a reabrir sus acti­vi­da­des en mayo. El

coro­na­vi­rus se lle­vó tu fac­tu­ra. El miér­co­les hubo un regis­tro de

muer­tes y casos (537 muer­tes y 1,500 casos en 24 horas), y ayer el

gober­na­dor Romeu Zema (Novo) anun­ció que den­tro de un mes habrá un

«estran­gu­la­mien­to» del sis­te­ma de salud y pidió a los

alcal­des que «hagan todo lo que se pue­da hacer».

São

Pau­lo, que es uno de los esta­dos don­de ocu­rre la lla­ma­da «mese­ta»,

regis­tró más de 1,100 casos y más de 300 muer­tes de miér­co­les a

jue­ves. Con un fac­tor agra­van­te: hace dos días, la encues­ta se vio

obs­ta­cu­li­za­da por una falla en la base de datos e‑SUS (sis­te­ma del

Minis­te­rio de Salud que es la prin­ci­pal fuen­te de infor­ma­ción sobre

casos con­fir­ma­dos). Por lo tan­to, el pro­pio depar­ta­men­to de salud del

esta­do cree que el núme­ro real de nue­vas infec­cio­nes debe­ría ser

mayor.

Ciu­da­des rebel­des

Los

muni­ci­pios en Sao Pau­lo que se reabrie­ron tuvie­ron even­tos más

ries­go­sos de lo per­mi­ti­do (fies­tas, com­pras, etc.) y el núme­ro de

hos­pi­ta­li­za­cio­nes aumen­tó rápi­da­men­te. Lue­go, el gobierno esta­tal

deci­dió cerrar nue­va­men­te el comer­cio no esen­cial en Ribei­rão

Pre­to, Pre­si­den­te Pru­den­te y Barre­tos. Pero no será tan fácil. Los

alcal­des acu­die­ron a los tri­bu­na­les para rever­tir el orden, las masas

suce­den y las tien­das se abren de mane­ra irre­gu­lar, a veces alen­ta­das

por el ayun­ta­mien­to.

La

lucha tam­bién es fuer­te en Rio Gran­de do Sul, que prác­ti­ca­men­te ha

adop­ta­do un mode­lo de «dis­tan­cia con­tro­la­da» des­de el

comien­zo de la pan­de­mia. El terri­to­rio está divi­di­do en 20 regio­nes

y, esta sema­na, el gobierno decre­tó que cua­tro de ellos están en la

lla­ma­da ban­de­ra roja, con un alto ries­go de con­ta­gio. Varios alcal­des

han indi­ca­do la posi­bi­li­dad de rebe­lar­se con­tra la deci­sión.

Los nego­cia­do­res

Ayer,

Jair Bol­so­na­ro apa­re­ció en su trans­mi­sión sema­nal en vivo. Para no

per­der el hábi­to, deci­dió cues­tio­nar una vez más el núme­ro de

muer­tes por la pan­de­mia en Bra­sil («Tene­mos decla­ra­cio­nes de

direc­to­res de hos­pi­ta­les que dicen que el 40% de los que murie­ron

como un covid-19 no fue un covid-19», dijo. ) y ata­car a la OMS

(«Se habla mucho de cien­cia, pero con el debi­do res­pe­to: la OMS

es la que menos entien­de de cien­cia»).

Al

igual que Bra­sil, EE. UU. Ha regis­tra­do más de 20 mil casos dia­rios

de covid-19, en pro­me­dio. A pesar de eso, el pre­si­den­te Donald Trump

dijo ayer que ni siquie­ra le gus­ta hablar de medi­ca­men­tos y vacu­nas,

por­que en cual­quier caso el coro­na­vi­rus «ya está

des­apa­re­cien­do, des­apa­re­ce­rá». Pero fue en una lar­ga entre­vis­ta

con el Wall Street Jour­nal que hizo un espec­tácu­lo extra­ño. Dijo,

por ejem­plo, que las per­so­nas no usan más­ca­ras para evi­tar la

trans­mi­sión del nue­vo coro­na­vi­rus, sino solo para moles­tar­lo.

Tam­bién dijo que, para moni­to­rear la pro­pa­ga­ción y con­te­ner nue­vos

bro­tes, las prue­bas se «sobre­es­ti­man» y que una gran

can­ti­dad de prue­bas «nos hacen que­dar mal». Y, como no

podía fal­tar, sugi­rió que Chi­na pro­pa­gó inten­cio­nal­men­te el

coro­na­vi­rus.

Por

cier­to, un polí­ti­co nega­cio­nis­ta pan­deia es hos­pi­ta­li­za­do con

covid-19. Es el dipu­tado Sós­te­nes Caval­can­te, pas­tor evan­gé­li­co

ele­gi­do con la ayu­da de Silas Mala­faia. Crí­ti­co de ais­la­mien­to y un

defen­sor de la reaper­tu­ra de igle­sias y tem­plos, res­pi­ra con oxí­geno.

Pre­cau­ción con el pasa­por­te

La

idea de un ‘pasa­por­te de inmu­ni­dad’, defen­di­da por Pau­lo Gue­des y

varias auto­ri­da­des de todo el mun­do, es muy seduc­to­ra: cual­quie­ra que

se haya infec­ta­do y ten­ga anti­cuer­pos con­tra el nue­vo coro­na­vi­rus

sería inmu­ne a él y, por lo tan­to, podría vol­ver a la vida nor­mal.

Aquí tam­bién es don­de sur­ge la idea de dejar que el virus se

eje­cu­te más o menos libre­men­te, como lo hace Sue­cia. Ese pen­sa­mien­to

depen­de, por supues­to, de si la inmu­ni­dad real­men­te exis­te y es

dura­de­ra.

Ya

hemos habla­do aquí de inves­ti­ga­cio­nes que sugie­ren que, sí, las

per­so­nas con­ta­mi­na­das son inmu­nes. Ade­más, se cree que los

anti­cuer­pos con­tra otros coro­na­vi­rus, como el SARS y el MERS, duran

apro­xi­ma­da­men­te un año, por lo que los cien­tí­fi­cos con­fia­ban en que

en el caso del SARS-CoV‑2 la situa­ción sería simi­lar. Sin embar­go,

un artícu­lo publi­ca­do ayer en Natu­re Medi­ci­ne trae noti­cias

impor­tan­tes sobre esto. Según los auto­res, los anti­cuer­pos pue­den

durar de dos a tres meses, espe­cial­men­te en per­so­nas que nun­ca han

teni­do sín­to­mas. Ana­li­zan­do mues­tras de 74 per­so­nas en Chi­na (mitad

sin­to­má­ti­cas y mitad asin­to­má­ti­cas), los inves­ti­ga­do­res vie­ron una

reduc­ción del 40% en los anti­cuer­pos de los que no tenían sín­to­mas,

fren­te al 13% en el gru­po de los que sí lo hicie­ron.

El

infor­me del New York Times ana­li­za los deta­lles que mar­can la

dife­ren­cia al inter­pre­tar las con­clu­sio­nes: la pri­me­ra, la más

obvia, es que la mues­tra de pacien­tes era muy peque­ña. El segun­do es

que la pro­tec­ción ofre­ci­da por las célu­las inmu­nes que pue­den

des­truir las célu­las inva­di­das por el virus (célu­las T) o pro­du­cir

nue­vos anti­cuer­pos cuan­do el virus inva­de (célu­las B) no se tuvo en

cuen­ta.

Ade­más,

es nece­sa­rio ver qué tipo de anti­cuer­pos se han redu­ci­do. Lo

impor­tan­te sería ver cómo se com­por­tan los anti­cuer­pos

neu­tra­li­zan­tes, y otro artícu­lo publi­ca­do en Natu­re sugie­re que

inclu­so nive­les bajos de estos anti­cuer­pos pue­den ser sufi­cien­tes

para pre­ve­nir el desa­rro­llo de nue­vas infec­cio­nes. Por lo tan­to, la

inves­ti­ga­ción no per­mi­te con­cluir que las per­so­nas infec­ta­das

per­de­rán la inmu­ni­dad, pero, por supues­to, indi­can que aún es

nece­sa­rio ser cau­te­lo­so al pisar este terreno.

Nue­vo pedi­do

Los

cien­tí­fi­cos pre­sio­nan a otra revis­ta de renom­bre para que reti­re un

estu­dio publi­ca­do recien­te­men­te sobre el nue­vo coro­na­vi­rus. Es un

artícu­lo sobre la efec­ti­vi­dad de las más­ca­ras, publi­ca­do el 11 de

junio en las Actas de la Aca­de­mia Nacio­nal de Cien­cias. Según los

auto­res, el uso de más­ca­ras «redu­ce sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te el

núme­ro de infec­cio­nes» con el coro­na­vi­rus y «otras medi­das

de miti­ga­ción, como la dis­tan­cia social imple­men­ta­da en los Esta­dos

Uni­dos, son insu­fi­cien­tes en sí mis­mas para pro­te­ger al públi­co».

En una car­ta, un gru­po de inves­ti­ga­do­res dice que las con­mo­cio­nes

cere­bra­les son simi­la­res a las de otros tra­ba­jos, pero que este

siguió espe­cí­fi­ca­men­te una meto­do­lo­gía defec­tuo­sa.

Vio­len­cia en casa

Una

aso­cia­ción con cin­co medios de comu­ni­ca­ción inde­pen­dien­tes

(Ama­zô­nia Real, Agên­cia Eco Nor­des­te, #Cola­bo­ra, Por­tal Cata­ri­nas y

Pon­te Jor­na­lis­mo) publi­ca­rá, a lo lar­go de 2020, una serie de

infor­mes sobre vio­len­cia domés­ti­ca duran­te la cua­ren­te­na. El pri­mer

con­jun­to de ellos ya apa­re­ció en todos estos sitios, en base a

encues­tas rea­li­za­das por los depar­ta­men­tos de segu­ri­dad públi­ca de

todos los esta­dos y el Dis­tri­to Fede­ral. Los casos de femi­ni­ci­dio en

el país este año aumen­ta­ron un 5% en com­pa­ra­ción con 2019, un

por­cen­ta­je rela­ti­va­men­te bajo, pero uno que tie­ne gran­des dife­ren­cias

entre los esta­dos. Pará tuvo no menos del tri­ple de femi­ni­ci­dios en

los pri­me­ros cua­tro meses de 2020, en com­pa­ra­ción con el año

pasa­do. En Acre, el núme­ro casi se dupli­có. Rio Gran­de do Sul tuvo

un aumen­to del 70%; Mato Gros­so do Sul, 40%; y, São Pau­lo, 29%.

La

situa­ción de los niños, mucho más inde­fen­sa, tam­bién es

com­pli­ca­da. A pesar de haber­se libra­do en par­te de la con­ta­mi­na­ción,

están más suje­tos a la vio­len­cia en el hogar duran­te las

cua­ren­te­nas y, en muchos casos, con res­tric­cio­nes en el acce­so a los

ser­vi­cios de ali­men­tos y salud. Esto suce­de en todo el mun­do, pero es

mucho más gra­ve en las regio­nes y fami­lias pobres. Ade­más de la

vio­len­cia domés­ti­ca, exis­ten ame­na­zas adi­cio­na­les con la cri­sis

eco­nó­mi­ca que afec­ta aún más a las pobla­cio­nes más vul­ne­ra­bles.

«Muchas niñas han enta­bla­do rela­cio­nes inter­ge­ne­ra­cio­na­les

[énfa­sis agre­ga­do] para acce­der a sumi­nis­tros bási­cos, como toa­llas

sani­ta­rias y jabón, que con­tri­bu­ye­ron al emba­ra­zo tem­prano»,

dice Bren­da Doreen Nakir­ya, direc­to­ra geren­te de Com­mu­nity Con­cerns

Ugan­da, en el sitio web de Health Policy Watch. La des­crip­ción nos

pare­ce un eufe­mis­mo para la pedofi­lia y /​o la pros­ti­tu­ción

infan­til.

Todo

indi­ca que la pan­de­mia empeo­ró un esce­na­rio que ya era muy gra­ve.

Según el Infor­me sobre el esta­do mun­dial de la pre­ven­ción de la

vio­len­cia con­tra los niños 2020, uno de cada cua­tro niños meno­res

de cin­co años vive con una madre que sufre vio­len­cia de pare­ja. Casi

el 75% de los niños de dos a cua­tro años sufren regu­lar­men­te

cas­ti­gos físi­cos y /​o vio­len­cia psi­co­ló­gi­ca por par­te de sus

padres.

Direc­to al Ban­co Mun­dial

La

espe­ra­da renun­cia de Abraham Wein­tra­ub se anun­ció ayer. Pero, al

igual que Regi­na Duar­te, tam­bién reci­bió un pre­mio de con­so­la­ción.

En este caso, un gran pre­mio: un pues­to en Washing­ton en el Ban­co

Mun­dial que le per­mi­ti­rá ganar cin­co veces más que el sala­rio del

minis­tro. Fue el Minis­te­rio de Eco­no­mía quien lo indi­có por un

mon­to de US $ 21,5 mil, que en el tipo de cam­bio actual del dólar se

con­vier­te en R $ 115,9 mil men­sua­les. La jus­ti­fi­ca­ción de la car­te­ra

para el nom­bra­mien­to en el orga­nis­mo inter­na­cio­nal, atri­bui­do

libre­men­te al gobierno bra­si­le­ño por­que es una posi­ción

repre­sen­ta­ti­va, es que Wein­tra­ub tie­ne «más de 20 años de

expe­rien­cia como eje­cu­ti­vo en el mer­ca­do finan­cie­ro».

Posi­ble­men­te

aver­gon­za­do, el Ban­co inten­tó reve­lar que el man­da­to solo dura­rá

has­ta octu­bre. Una fuen­te vin­cu­la­da a la agen­cia de la ONU, escu­cha­da

por Glo­bo, enfa­ti­zó que Wein­tra­ub ten­drá que adap­tar­se a las

polí­ti­cas del Ban­co, que invo­lu­cran pro­yec­tos sobre equi­dad racial y

de géne­ro …

Antes de aban­do­nar el Minis­te­rio, el miem­bro más nota­ble del ala ideo­ló­gi­ca del gobierno de Bol­so­na­ro envió un men­sa­je en el signo opues­to. De un solo gol­pe, extin­guió la polí­ti­ca de cuo­tas para negros, indí­ge­nas y per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad en los cur­sos de pos­gra­do de ins­ti­tu­cio­nes edu­ca­ti­vas fede­ra­les. El Con­gre­so Nacio­nal pro­me­te rever­tir la medi­da.

Ayer,

Todos pela Edu­cação publi­có un infor­me con­clu­yen­do que duran­te la

admi­nis­tra­ción de Wein­tra­ub, MEC sufrió un retra­so cró­ni­co en la

eje­cu­ción finan­cie­ra. Solo se está com­pro­me­tien­do con el gas­to de

2020 en 2019. De modo que el 60% de la eje­cu­ción del pre­su­pues­to de

este año tie­ne que ver con esta res­pon­sa­bi­li­dad, que en la jer­ga

ofi­cial se cono­ce como «sobras para pagar». Y, para

aque­llos que nece­si­tan refres­car su memo­ria, Épo­ca­rel recuer­da la

tra­yec­to­ria de Wein­tra­ub en MEC.

Por fín, Quei­roz

Por

supues­to, no podía­mos dejar de hablar sobre el galón de gaso­li­na

arro­ja­do en la cri­sis polí­ti­ca con el arres­to de Fabrí­cio Quei­roz

en medio del abo­ga­do de Flá­vio Bol­so­na­ro. La orden fue eje­cu­ta­da por

la poli­cía ayer por la maña­na, en una pro­pie­dad de Fre­de­rick Was­sef

ubi­ca­da en Ati­baia, en el inte­rior de São Pau­lo. La res­pues­ta a la

pre­gun­ta «dón­de está Quei­roz» fue dada por un men­sa­je de

un telé­fono celu­lar apren­di­do por el fis­cal del esta­do en Río.

La

casa estu­vo rodea­da duran­te días por la Poli­cía Civil de São Pau­lo

a pedi­do del dipu­tado Flu­mi­nen­se, en una acción extre­ma­da­men­te

secre­ta para evi­tar fugas. La aten­ción fue tan gran­de que inclu­so el

dipu­tado Nico Gonçal­ves, que hizo el arres­to, no supo de qué se

tra­ta­ba has­ta unas pocas horas antes. «Pen­sé que era algo

acer­ca de los res­pi­ra­do­res», dijo.

Al

ser arres­ta­do, el ex ayu­dan­te de Flá­vio y ami­go de Jair Bol­so­na­ro

des­de la déca­da de 1980, dijo que «se lle­va­ría bien con la

Jus­ti­cia». Según la infor­ma­ción del cui­da­dor, Quei­roz había

esta­do en la pro­pie­dad de Was­sef duran­te más de un año, quien, a su

vez, decla­ró al menos dos veces a la pren­sa que no sabía su

para­de­ro y ni siquie­ra lo cono­cía.

El

abo­ga­do que alo­jó a Quei­roz duran­te tan­to tiem­po no es solo el

repre­sen­tan­te legal de Flá­vio Bol­so­na­ro. En el caso de la puña­la­da,

abo­gó por el pre­si­den­te. Duran­te el gobierno, estu­vo al menos 13

veces en los pala­cios de Pla­nal­to y Alvo­ra­da, visi­tas casi siem­pre

fue­ra de la agen­da pre­si­den­cial. El miér­co­les, estu­vo pre­sen­te en la

inau­gu­ra­ción de Fábio Faria como Minis­tro de Comu­ni­ca­cio­nes como

«ami­go del Pre­si­den­te».

Por

todas estas razo­nes, el poten­cial de la cri­sis es enor­me. El sena­dor

Flá­vio Bol­so­na­ro tra­tó de acer­car­la aún más a la mese­ta, dicien­do

que la pri­sión era «otra pie­za movi­da en el table­ro para

ata­car» a su padre. Una de las sos­pe­chas de la inves­ti­ga­ción

del MP es que Flá­vio usó el dine­ro de crack en su ofi­ci­na como

dipu­tado esta­tal en Río, recau­da­do por Quei­roz, para pagar los

gas­tos con los pla­nes de salud y escue­la de su fami­lia. Entre 2013 y

2018, el 70% de esta cuen­ta, que alcan­za casi R $ 200 mil, se habría

paga­do en efec­ti­vo. Pro­ba­ble­men­te por el pro­pio Quei­roz en la caja.

Aho­ra,

la expec­ta­ti­va gira en torno a la leal­tad de Fabrí­cio Quei­roz.

¿Habrá el ex ayu­dan­te? La úni­ca pre­gun­ta que le hizo a la poli­cía

mien­tras lo lle­va­ban a Río fue sobre sus hijas, Natha­lia y Evelyn,

tam­bién, ex emplea­dos de las ofi­ci­nas de Flá­vio y Jair Bol­so­na­ro.

Que­ría saber si habían sido arres­ta­dos. No esta vez. El obje­ti­vo de

la ope­ra­ción era su espo­sa, Már­cia Aguiar, quien has­ta el final de

este bole­tín seguía pró­fu­go de la jus­ti­cia. Según el MP, habría

reci­bi­do R $ 174,000 de ori­gen des­co­no­ci­do para pagar el tra­ta­mien­to

de Quei­roz en el Hos­pi­tal Albert Eins­tein, que sigue sien­do otro gran

mis­te­rio. En 2018, cuan­do esta­lló el escán­da­lo, él repi­tió:

«Pue­des arres­tar­me, pero no pue­des arres­tar a mi espo­sa o mi

hija millas». Quien asu­mió ayer la defen­sa del ex ase­sor fue

Pau­lo Emí­lio Cat­ta Pre­ta, quien se desem­pe­ñó como abo­ga­do del

mili­ciano Adriano da Nóbre­ga, ase­si­na­do en febre­ro de este año

duran­te una acción poli­cial, posi­ble­men­te en una ope­ra­ción de que­ma

de archi­vos. El abo­ga­do pre­sen­ta­rá habeas cor­pus hoy. El arres­to de

Quei­roz fue moti­va­do por ame­na­zas a tes­ti­gos e inter­fe­ren­cia en las

inves­ti­ga­cio­nes, según el MP.

Mien­tras

todo esto suce­día, Jair Bol­so­na­ro se acer­có a la mese­ta. La reu­nión

con minis­tros y ase­so­res tuvo lugar tem­prano en la maña­na, en un

ambien­te ten­so, según Esta­dão. La ope­ra­ción se lla­mó «Ángel»

en refe­ren­cia a lo que el abo­ga­do Fre­de­rick Was­sef había

repre­sen­ta­do has­ta enton­ces para la fami­lia Bol­so­na­ro. Según

Guilher­me Ama­do, Was­sef con­tac­tó a otra abo­ga­da cono­ci­da del

pre­si­den­te, Kari­na Kuf­fa, cuan­do salió del Pala­cio de Pla­nal­to a

últi­ma hora de la tar­de. Quien fue tes­ti­go de la con­ver­sa­ción

tele­fó­ni­ca, infor­ma que gri­tó que lo nega­ría. Ante­rior­men­te, había

publi­ca­do una nota dicien­do que Was­sef no abo­ga por el pre­si­den­te.

Por

la noche, duran­te la trans­mi­sión en vivo que siem­pre rea­li­za los

jue­ves, un aba­ti­do Jair Bol­so­na­ro habló sobre el arres­to. Dijo que

era «espec­ta­cu­lar». «Pare­cía que esta­ban arres­tan­do

al mayor matón de la Tie­rra». No encon­tró narra­ti­va para

con­tra­rres­tar las extra­ñas cir­cuns­tan­cias de la pri­sión en la casa

de Was­sef. Se limi­tó a decir que Quei­roz esta­ba en esa región de

São Pau­lo por­que esta­ba cer­ca de don­de esta­ba tra­tan­do su cán­cer.

Según los inter­lo­cu­to­res de Pla­nal­to, la pri­sión de Quei­roz «arro­ja

otro tro­zo de lima» en un inten­to de paci­fi­car la rela­ción del

pre­si­den­te con el poder judi­cial.

La OAB anun­ció que soli­ci­ta­rá a Fre­de­rick Was­sef la res­pon­sa­bi­li­dad por «posi­ble infrac­ción éti­ca» al rete­ner infor­ma­ción sobre Quei­roz. La opo­si­ción quie­re avan­zar con la soli­ci­tud de revo­car el man­da­to del sena­dor Flá­vio Bol­so­na­ro, quien ha esta­do en el Con­se­jo de Éti­ca de la Cáma­ra duran­te cua­tro meses. De hecho, Ales­san­dra Este­ves Marins, ayu­dan­te del sena­dor en el gabi­ne­te de Río, fue uno de los obje­ti­vos de la ope­ra­ción de ayer. Ella, que tam­bién tra­ba­jó en la Asam­blea Legis­la­ti­va de Río, hizo regis­trar su casa en el barrio de Ben­to Ribei­ro. Según los veci­nos, no había esta­do allí en apro­xi­ma­da­men­te un mes. La resi­den­cia está a metros de otra, pro­pie­dad de Jair Bol­so­na­ro.

* Fuen­te: Outras Pala­vras