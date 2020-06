Argentina. Norman Briski: “El anarquismo no es una utopía, es simplemente una buena vida para alcanzar”

Por Pablo Pagés. Ruda /​Resumen Lati­no­ame­ri­cano, 22 junio 2020

El actor, direc­tor tea­tral y dra­ma­tur­go brin­da pin­ce­la­das de su carre­ra y su mun­do actual. En 2019 tuvo en car­tel obras como La Medi­ci­na. Tomo I; No te vayas, con amor o sin él; La con­duc­ta de los pája­ros y Potes­tad. Foto: Tea­tro Cali­ban

Se

hace difí­cil expli­car quién es Nor­man Bris­ki. El que quie­re andar

vien­do su cro­no­lo­gía de labu­ros pue­de con­sul­tar en la web. De par­te de

quien escri­be, es com­pli­ca­do des­cri­bir a una per­so­na que ha man­te­ni­do a

lo lar­go y ancho de su vida un com­pro­mi­so social fue­ra de los apa­ra­tos

de Esta­do y par­ti­da­rios. Bris­ki es alguien a quien le impor­ta poco la

nove­dad, por­que siem­pre está inda­gan­do. Un refe­ren­te del tea­tro

argen­tino. Un anar­quis­ta román­ti­co, tal vez, solo, una inmen­sa per­so­na.

De segu­ro esta­mos de acuer­do en lo polí­ti­co, tam­bién, qui­zá, en lo

exis­ten­cial. Ese algo más que no pode­mos decir tan fácil. Eso es Nor­man.

Un ácra­ta, un inso­len­te, un niño que jue­ga con esas gene­ro­sas

tri­via­li­da­des que muchos de noso­tros no esta­mos pre­pa­ra­dos para

incor­po­rar.

Sí, Nor­man es un tipo que labu­ra todo su tiem­po des­de la trin­che­ra.

Esta

entre­vis­ta tie­ne cier­to carác­ter de rigi­dez, por no poder com­par­tir un

mis­mo lugar a la hora de char­lar sobre dife­ren­tes temas. Pero, en fin,

se nos hizo esen­cial Nor­man Bris­ki, a la hora de bus­car algo de calor

ante seme­jan­te frío.

¿Pen­sás que hubo algu­na influen­cia de tu fami­lia en el deve­nir de tu carre­ra?

Yo

no la lla­ma­ría influen­cia, sino cari­ño de padres que comu­ni­can a sus

hijos siem­pre con esa pre­mi­sa liber­tad. Eso es lo que yo tuve como

pri­vi­le­gio, liber­tad, y cier­to liber­ti­na­je. No es que no hubo lími­tes,

sino que noso­tros, mi her­mano Mario y yo, inge­nie­ro, ya hom­bre­ci­tos, y

mi her­ma­na Per­la, no influía­mos sobre la lle­ga­da liber­ta­ria de mis

padres. Ellos fue­ron exi­lia­dos euro­peos judíos, y mi padre comu­nis­ta.

Por lo tan­to, lo que yo reci­bí casi has­ta los 20 años fue eso. Yo me

ale­jé mucho des­de enton­ces, fue­ron posi­bi­li­da­des depor­ti­vas,

inte­lec­tua­les, de rom­per, de jugar; creo que eso com­bi­na­do con el social

his­tó­ri­co “Perón y la Liber­ta­do­ra”, son prin­ting que des­pués han lle­ga­do a mí exis­ten­cia.

¿Cómo fue el paso de San­ta Fe a la Capi­tal? ¿Qué sig­ni­fi­ca­do tuvo para vos?

El

paso de San­ta Fe a Capi­tal es pri­me­ro de San­ta Fe a Cór­do­ba, y éste ha

influen­cia­do mucho sobre mi cre­ci­mien­to. Escue­la indus­trial, reci­bi­do de

téc­ni­co elec­tro­me­cá­ni­co. Y el cre­ci­mien­to de esa ciu­dad en tér­mi­nos de

fábri­ca, en tér­mi­nos de cla­se tra­ba­ja­do­ra obre­ra, ha sido tam­bién la

par­te artís­ti­ca que se ini­cia en Cór­do­ba con María Escu­de­ro, muy

impor­tan­te per­so­na que ha teni­do influen­cia no sola­men­te en Argen­ti­na

con su gru­po de tea­tro popu­lar, sino des­pués en Ecua­dor. Ya falle­ció.

María Escu­de­ro, María Inés Andrés son las per­so­nas en actua­ción que han

inter­ve­ni­do en mi for­ma­ción en Cór­do­ba. Recién a los 20 años, des­pués

del ser­vi­cio mili­tar, que es una fábri­ca de anéc­do­tas trau­má­ti­cas

inclu­si­ve, lle­gué a Bue­nos Aires. María Fuxs es la ter­ce­ra per­so­na que

me ayu­da en la par­te de mi for­ma­ción como mimo. Así lle­go a Bue­nos

Aires, con un cor­to que había hecho enton­ces, que tuvo pre­mios en el

Fon­do Nacio­nal: Los peque­ños seres.

Yo nací en octu­bre, amo esta pala­bra y este mes. ¿Qué sig­ni­fi­ca­do tuvo para vos?

Octu­bre.

Sí, es un mes lleno de acon­te­ci­mien­tos: el Che Gue­va­ra, la Revo­lu­ción

Rusa, el 31, el 17 de octu­bre y otros. Me pare­ce que es un mes de la

agi­ta­ción en mi vida, siem­pre ha sido un mes sig­ni­fi­ca­ti­vo. Yo cum­plo en

enero, el 2 de enero, pero es una fecha no muy fac­ti­ble para que

suce­dan otros hechos en algu­na sara­sa del año nue­vo.

A

esta altu­ra del par­ti­do y en vis­tas de lo que tan peno­sa­men­te acon­te­ce,

¿te con­si­de­rás anar­co, ácra­ta, socia­lis­ta, demó­cra­ta o pero­nis­ta?

Sí,

yo me con­si­de­ro hoy anar­co, más cer­ca del anar­quis­mo. Tam­bién me

con­si­de­ro ácra­ta. Tam­bién me con­si­de­ro socia­lis­ta y den­tro de esas

cate­go­rías, que es una mane­ra de ubi­car­se nomás, podría ser que den­tro

de esas for­mu­la­cio­nes, ten­ga cier­ta con­si­de­ra­ción por la demo­cra­cia.

Tam­bién he sido pero­nis­ta. Hoy ya con el com­por­ta­mien­to de aquel líder

hay una enor­me indis­po­si­ción con res­pec­to a lo que suce­dió en su vuel­ta a

la Argen­ti­na y su alian­za con todo lo que sabe­mos. Yo sien­to que tuve,

sim­ple­men­te, más bien bron­ca, un sen­ti­mien­to nega­ti­vo por esa par­te

oscu­ra de la his­to­ria del movi­mien­to pero­nis­ta que hoy sigue

coexis­tien­do con­mi­go.

Ni Godot ni Dios exis­te. ¿Qué espe­ra­mos para tomar la Bas­ti­lla?

Eso

me pre­gun­to todos los días…¿La Bas­ti­lla? Aho­ra toma­mos más bien la

pas­ti­lla… Siem­pre he teni­do una gené­ti­ca de los que tra­ba­jan al poder,

de que “por favor, bas­ta con las heren­cias”. Inclu­si­ve soy dise­ña­dor de

pai­sa­jes para una socie­dad más jugue­to­na, más feliz, y no veo que sea

muy acom­pa­ña­do. Yo no acom­pa­ño a esos que pare­cen cola­bo­ra­do­res de que

Hitler gane por elec­cio­nes gene­ra­les.

¿Hay algo de este pre­sen­te que te sue­ne a 1984 de Orwell?

Sí,

Orwell es un iró­ni­co pro­fe­ta que se arre­pien­te de su iro­nía, es un

inglés sos­te­ni­do, es un inglés inte­li­gen­te­men­te bur­lón. Al mis­mo tiem­po

que 1984 es una obra pro­fé­ti­ca para no ir pre­so como hizo

Mozart, Sha­kes­pea­re, como hicie­ron tan­tos otros y que tam­po­co cam­bió

dema­sia­do, como Los Sim­pson. Todos los días te dicen cómo son, se

denun­cian todos los días, pero no pare­ce que Trump se vaya a ir por eso.

¿Cómo vivi­mos entre tan­tas depen­den­cias?

No

soy de espe­rar algo que me da mucho pla­cer, me da entu­sias­mo y me da

algu­na ale­gría. Aun­que esté muy des­pren­di­do de un social his­tó­ri­co

irri­tan­te, estú­pi­do, que no ali­men­ta para nada los jue­gos. Sub­sis­tir

per­te­ne­ce al cam­po de sobre­vi­vir, no de vivir, está lleno de “vidi­tas” y

tra­to de rajar de eso, pero pare­ce que no es fácil. Yo me doy cuen­ta

por­que la sigo, yo digo siem­pre: “Si que­rés que haya una luz al final

del túnel com­pra­te una lin­ter­na”. La mayor depen­den­cia es uno mis­mo, la

tele­vi­sión. Bien, cla­ro, se pue­de ver que sola­men­te sir­ve cuan­do hay

docu­men­ta­les o cuan­do hay un revi­sio­nis­mo cul­tu­ral como The films and arts,

que pasan cosas bien hechas de los ingle­ses, aún cuan­do ya la men­ti­ra

inclu­ye en Sha­kes­pea­re su idea cola­bo­ra­cio­nis­ta, por­que Sha­kes­pea­re fue

un cola­bo­ra­cio­nis­ta para poder sos­te­ner su tea­tro, pero fue el crea­dor

de la cul­tu­ra ingle­sa con­tem­po­rá­nea.

Foto: Tea­tro Cali­bán

¿Esta­mos ante un geno­ci­dio?

El

geno­ci­dio de mane­ras suti­les, has­ta del buen tra­to, has­ta de estas

demo­cra­cias insu­fi­cien­tes, insul­sas, que pro­du­cen un glo­rio­so Chi­le, que

no le tie­ne ni mie­do a la pan­de­mia. Mirá cómo será su fuer­za. Así que

hay un geno­ci­dio en cómo­das cuo­tas, como una tar­je­ta, esos son peque­ños

geno­ci­dios; es la pece­ra, te van calen­tan­do el agua de a poqui­to.

¿Cuán­do apa­re­ce la dere­cha?

La

dere­cha apa­re­ce, es lo que más apa­re­ce, por­que la no-dere­cha es

dere­cha. No me da la impre­sión de que haya una dis­tin­ción, que no haya

sido algún per­can­ce o dis­con­ti­nui­dad en la his­to­ria como fue un peda­ci­to

de Yri­go­yen, de Perón con el 17 de Octu­bre; y des­pués vie­ne el

achan­cha­mien­to o la depen­den­cia o el no atre­vi­mien­to, todos estos

fac­to­res que hacen que lo que más sobre es el con­ser­va­du­ris­mo. La

dere­cha ni siquie­ra está aga­za­pa­da en Argen­ti­na, por­que la otra dere­cha

tra­ba­ja para que no se eno­je o que voten, con todo lo que ya sabe­mos que

sig­ni­fi­ca la urna.

¿Por qué los sec­to­res de izquier­da pare­cen no poder lle­gar al sillón de Riva­da­via?

Ya

sen­tar­se en el sillón de Riva­da­via sig­ni­fi­ca que te van a adap­tar o

mejor dicho te van a some­ter a las pau­tas de los fac­to­res de poder del

capi­ta­lis­mo depen­dien­te, por­que ni siquie­ra es la cues­tión. Así que no

creo que nadie se pue­de sen­tar en el sillón de Riva­da­via para no ser

Riva­da­via. Úni­ca­men­te la espe­ran­za fas­cis­ta de la obra públi­ca que

podrían lle­gar a domi­nar los inge­nie­ros. Una cosa es la izquier­da y otra

son los tros­kos. Por suer­te los tros­kos nun­ca han lle­ga­do a gober­nar ni

a tomar el poder, por­que Dios me libre y me guar­de. Si hay alguien que

quie­ra estu­diar quién era Trotsky, que lo haga. Por­que una cosa es ser

un inte­lec­tual que ana­li­za y otra cosa es la calle y la con­fron­ta­ción

con el enemi­go. El trots­kis­mo no pare­ce posi­ble, bueno, podrían decir lo

mis­mo con el anar­quis­mo, pero a mí me pare­ce que el anar­quis­mo no es

una uto­pía, es sim­ple­men­te una bue­na vida para alcan­zar.

¿Te pare­ce que los “K”, de algu­na mane­ra, actua­li­za­ron y resig­ni­fi­ca­ron al pero­nis­mo?

No

creo, son ese prag­ma­tis­mo, que has­ta se podría decir es ino­cen­te.

Muchas veces y otras veces, sim­ple­men­te, enfer­mos de la polí­ti­ca. Yo no

sé por qué toda­vía hablan bien de la polí­ti­ca como cien­cia, por­que des­de

su crea­ción ‑creo que ha sido Maquia­ve­lo el crea­dor de estas argu­cias,

picar­días, que tam­bién pare­cen tener aspec­tos trots­kis­tas- no lle­gan a

nin­gún lado. En la polí­ti­ca, que tie­ne como con­se­cuen­cia la cla­se

polí­ti­ca, son enfer­mos socia­les. Muchos de ellos con pre­cio­sas

inten­cio­nes. No sé qué pan­de­mia cere­bral hace que la cor­ba­ta o la

ritua­li­dad deter­mi­nen la posi­bi­li­dad de pen­sar en mayo­rías. El con­trol

libe­ral que hoy ejer­ce el poder con la ciu­da­da­nía es vie­jo y nace en

Esta­dos Uni­dos, como cuan­do per­se­guían el nego­cio del alcohol. Me pare­ce

que acá tene­mos la inven­ción de la pica­na eléc­tri­ca ¿no? Hay un

monu­men­to a Ramón Fal­cón que es el hijo de un poe­ta nacio­na­lis­ta

anti­cle­ri­cal.

¿El per­mi­so del tea­tro escon­de un hecho lúdi­co?

El

tea­tro no rom­pe nada, des­gra­cia­da­men­te. Pue­de acom­pa­ñar, pue­de apa­ñar,

pero rom­per, no. Res­pon­de a esta esté­ti­ca que mane­ja la con­tra­dic­ción.

Si yo ten­go que hacer de Hitler en tea­tro ten­dría que pen­sar en por qué

ese odio a esa madre o a ese tío o a esa orfan­dad. Nues­tra labor, que

bien intere­san­te es en el mun­do crí­ti­co, no es en el mun­do

revo­lu­cio­na­rio. Es una idea de Wal­ter Ben­ja­min. Para mí sería el ejem­plo

más lúci­do de la tarea crí­ti­ca, que ten­ga­mos sobre el accio­nar, como lo

tuvo Orwell en su momen­to, diría. Yo de todas mane­ras defen­de­ría a la

Revo­lu­ción Rusa ¿no? Ahí, en el qui­lom­bo del galli­ne­ro.

De

algu­na mane­ra vol­ve­mos a ser niños. Me acuer­do de esa fra­se de Luca

Pro­dan: “Un tor­na­do arra­só mi ciu­dad y a tu jar­dín pri­mi­ti­vo, pero no,

mejor no hablar de cier­tas cosas”.

Luca Pro­dan es un

sui­ci­da que, en ese esta­do tan inten­so, siem­pre va a tener nove­da­des,

vivir en la grie­ta; siem­pre va a decir cosas que no son escu­cha­das y no

nos gus­ta oír. Como diría Orwell: “Yo no creo que nos qui­ten los

espa­cios, sino que no los defen­de­mos”. Yo creo que los están defen­dien­do

de todas mane­ras. Rei­vin­di­can­do, lle­nan­do pape­les buro­crá­ti­ca­men­te. No

lo sé.

¿Qué sig­ni­fi­ca el des­nu­do para vos? Hay muchos pre­jui­cios aún sobre ese tema.

El

des­nu­do es lo que todos esta­mos espe­ran­do, aún cuan­do en invierno nos

haga fal­ta que el otro nos abri­gue. Es tan raro que toda­vía ande­mos tan

ves­ti­dos, ¿no? Tan raro… Pero bueno, el cuer­po con los grie­gos se ha

vuel­to un enemi­go, en el sen­ti­do de que Apo­lo lo mató a Dio­ni­sio, y me

pare­ce que el per­fec­cio­na­mien­to del múscu­lo aquel ter­mi­nó con los

des­nu­dos y los arro­pa­dos, sola­men­te mues­tran el múscu­lo que le pue­de

bri­llar… Y toda­vía los pre­jui­cios siguen por­que fal­ta para el des­po­jo, y

el des­po­jo sig­ni­fi­ca que somos igua­les, como tan bien dijo Orwell, me

pare­ce, “pero algu­nos son más igua­les que otros”.

Fuis­te actor en La Pes­te de Puen­zo. ¿Cómo fue esa expe­rien­cia tan visio­na­ria?

Sí, yo fui actor de La Pes­te

de Puen­zo. Una expe­rien­cia late­ral, por­que yo no par­ti­ci­pé del guión.

Muy bue­nos acto­res pero la pelí­cu­la salió len­ta y “la pes­te” es un tema

con el que nadie quie­re con­fron­tar­se. Enton­ces se entien­de que pro­du­jo,

tam­bién, recha­zo en su tiem­po. Como vos bien sabés, lo visio­na­rio no

quie­re decir que se visio­ne. O sea, lo que pue­dan ver algu­nos espí­ri­tus

inquie­tos, con cier­ta sen­si­bi­li­dad, que sepan mejor lo que está pasan­do,

no quie­re decir que es “res­ca­ta­da”. Por lo que pare­ce, te das cuen­ta,

que la visión de La pes­te yo no la con­si­de­ro visión, por­que

pes­te hubo siem­pre y el res­ca­te de la pes­te es como una dis­con­ti­nui­dad

impre­vi­si­ble que no per­mi­ti­ría la con­tin­gen­cia en sí mis­ma. Por­que la

con­fron­ta­ción de algo es con ter­ce­ros: yo, vos, y la pes­te. Enton­ces

apa­re­ce el ter­ce­ro en dis­cor­dia, enton­ces se une Larre­ta con la

cami­se­ta, Alber­to con la suya y el otro de la Pro­vin­cia que quie­re dar

tes­ti­mo­nio, que la con­tin­gen­cia sigue pos­po­nién­do­se has­ta nue­vo avi­so.

¿Qué pen­sás que pasa cuan­do se cie­rra el telón y pasa­mos vaya a saber a don­de? ¿Es terri­ble no tener una cer­te­za para vos?

No

pien­so en esas cosas por­que es como pen­sar en la muer­te. No hay que

patear­la y hacer estos jue­gos para negar­la. No sé si vamos a ir a parar a

algún lado, así como las cosas las lle­na­re­mos de basu­ra el mar­tes.

Cada

maña­na que me levan­ta­ba para ir al labu­ro me venía a la cabe­za el

comien­zo de “La fia­ca”. Quie­ro decir­te que te admi­ro. Me hacés reir

mucho en esa pri­me­ra esce­na espe­ran­do que sue­ne el des­per­ta­dor. Vos

encar­nas­te ese papel por­que sabías muy bien lo que sig­ni­fi­ca el tiem­po

en este sis­te­ma, podrías haber hecho una tra­ge­dia pero el libre­to no

apun­ta­ba a eso. Creo que en ese momen­to solo vos pudis­te hacer­lo.

La fia­ca es

una rebel­día sin con­se­cuen­cias, diga­mos. Es una carac­te­rís­ti­ca de lo

insu­rrec­cio­nal o del movi­mien­tis­mo: mucho qui­lom­bo y pocas nue­ces. La fia­ca se ins­cri­be en eso, y se doble­ga vol­vien­do a tra­ba­jar el lunes.

¿Cómo te recor­dás por esas épo­cas?

Es

lo que te comen­ta­ba. Me ofre­cie­ron varias veces, des­pués de enton­ces,

hacer­la de nue­vo, pero de nin­gu­na mane­ra. Por­que creo que hoy el tema de

no ir a tra­ba­jar el lunes no está ins­crip­to en algo exis­ten­cial que

estoy hacien­do de mi vida, sino que hoy es “por favor den­me tra­ba­jo y

hago la cola, la cola de la cola”. ¿Intere­san­te, no? Pare­ce que esta­mos

como el culo.