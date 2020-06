Paraguay. Someten a nuevo juicio a presa política Cármen Villalba, del EPP /Comunicado solidario de organización argentina

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 20 junio 2020

CONVOCATORIA SEGUNDA INDEPENDENCIA JUNTO A LOS CROS Y CRAS DEL EJÉRCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO (EPP) QUIENES SERÁN SOMETIDOS A UNA PARODIA DE JUICIO PARA MANTENERLOS EN PRISIÓN DE POR VIDA.

NO ESPEREN LOS EXPLOTADORES Y ESCLAVISTAS PAZ PARA PARAGUAY Y PARA NUESTRA AMÉRICA

Des­de siem­pre el pro­ble­ma del Para­guay, como lo es en muchos de los paí­ses de nues­tra Amé­ri­ca Lati­na, fue la tie­rra.

Y la lucha por la tie­rra ha impli­ca­do ríos de san­gre, vidas y liber­ta­des.

No ha habi­do tre­gua entre explo­ta­do­res y explo­ta­dos.

Pero si algo siem­pre que­dó cla­ro en Para­guay, a dife­ren­cia de otros paí­ses de Nues­tra Amé­ri­ca, es que no hay con­ci­lia­ción de cla­ses.

La des­igual lucha entre lati­fun­dis­tas y cam­pe­si­nos dio un sal­to impor­tan­te a favor de éstos con la apa­ri­ción de muy jóve­nes cam­pe­si­nos y cam­pe­si­nas que con­for­ma­ron el EPP, el Ejér­ci­to del Pue­blo Para­gua­yo.

Des­de ese momen­to los explo­ta­do­res y repre­so­res tuvie­ron la cer­te­za que no se la lle­va­rían tan gra­tis.

Los gol­pes del EPP a la infra­es­truc­tu­ra de los lati­fun­dis­tas y a las fuer­zas repre­si­vas se mul­ti­pli­ca­ron.

Y los gobier­nos de EEUU y de Colom­bia fue­ron en defen­sa de los suce­si­vos gobier­nos para­gua­yos.

Así la gue­rra se exten­dió en el Para­guay.

Inclu­so, has­ta el gobierno pro­gre­sis­ta argen­tino en tiem­pos del Gral Mila­ni, envió una Bri­ga­da de Inte­li­gen­cia a cola­bo­rar con el gobierno pro­gre­sis­ta de Lugo en su lucha con­tra el EPP.

Nada logra­ron.

Pero debe­mos reco­no­cer que la lucha sigue a un alto cos­to de sacri­fi­cios inmen­sos por par­te del cam­pe­si­na­do Para­gua­yo.

Sólo la pro­fun­da inser­ción del EPP en el cam­pe­si­na­do ha evi­ta­do una derro­ta o gol­pes duros de las Fuer­zas de Tareas Con­jun­tas y no los derro­tan por­que la esen­cia y la base del EPP es el cam­pe­si­na­do.

En este con­tex­to de lucha es que des­de hace 18 años que están pre­sos en Para­guay los inte­gran­tes del EPP Aldo Mesa, Car­men Villal­ba y el coman­dan­te Alci­des Ovie­do.

Aldo Mesa y Alci­des Ovie­do cum­plen lar­gas con­de­nas per­pe­tuas.

Car­men Villal­ba lle­va 17 años en pri­sión, debió sopor­tar de todo, entre ellos el ase­si­na­to de su hijo de 12 años.

Cuan­do fue dete­ni­da le impu­taron, entre otros hechos, el haber­se resis­ti­do con armas y explo­si­vos el arres­to.

Por estos hechos a Car­men la acu­sa­ron de «Resis­ten­cia a la Auto­ri­dad».

Car­men cum­ple den­tro de poco los 18 años de pri­sión que tenía de con­de­na y debía recu­pe­rar su liber­tad.

Pero es Car­men Villal­ba del EPP.

Los enemi­gos de Car­men, que son los nues­tros, no lo iban a per­mi­tir tan fácil­men­te.

Aho­ra, cuan­do Car­men esta­ba por salir, apa­re­cen fis­ca­les dicien­do que el deli­to que come­tió Car­men en el 2004 no es Resis­ten­cia sino «Ten­ta­ti­va de Homi­ci­dio agra­va­do».

Y así, de la noche a la maña­na, la lle­va­rán este 25 de junio a un nue­vo jui­cio don­de inten­ta­rán impo­ner­le una lar­ga con­de­na para que ya olvi­de sus espe­ran­zas de liber­tad.

Car­men es una cam­pe­si­na, una lucha­do­ra, una ver­da­de­ra comu­nis­ta.

Car­men ha cono­ci­do en su cuer­po y su alma la ver­da­de­ra natu­ra­le­za del enemi­go lati­fun­dis­ta.

Jamás ha supli­ca­do ni se ha arro­di­lla­do pidien­do «Jus­ti­cia». Tie­ne con­cien­cia cla­ra que no exis­te la jus­ti­cia bur­gue­sa, lati­fun­dis­ta e Impe­ria­lis­ta para los revo­lu­cio­na­rios.

Con­vo­ca­to­ria SEGUNDA INDEPENDENCIA tam­po­co implo­ra­ra por «Jus­ti­cia» ni para noso­tros mis­mos.

Pedir «jus­ti­cia» es creer en ellos. Creer que nues­tros enemi­gos de cla­se pue­den ser jus­tos.

No exis­ten ni Jus­ti­cia ni Dere­chos en Para­guay. Tam­po­co en la Argen­ti­na.

En Para­guay sólo cuan­do el cam­pe­si­na­do y el Pue­blo des­pla­cen del poder a los capi­ta­lis­tas, oli­gár­qui­cos y lati­fun­dis­tas pue­de ini­ciar­se y nue­vo camino don­de se pue­da esta­ble­cer una socie­dad sin explo­ta­do­res ni explo­ta­dos, ahí sí podre­mos hablar de una Socie­dad Jus­ta.

En Argen­ti­na es igual.

Con­vo­ca­to­ria SEGUNDA INDEPENDENCIA esta­re­mos jun­to a Car­men, sus com­pa­ñe­ras y sus com­pa­ñe­ros como lo hemos esta­do siem­pre.

Sabe­mos de su hidal­guía y con­vic­ción revo­lu­cio­na­ria.

Sabe­mos del tre­men­do esfuer­zo des­igual de las com­pa­ñe­ras Abo­ga­das de Car­men fren­te al apa­ra­to judi­cial de los pode­ro­sos.

Como lati­no­ame­ri­ca­nis­tas, como cohe­ren­tes inter­na­cio­na­lis­tas sabe­mos que el mejor apor­te y ayu­da a Car­men es seguir cons­tru­yen­do orga­ni­za­cio­nes que empu­jen fue­ra del poder del Esta­do a nues­tros enemi­gos de cla­se.

Debi­li­tar­los en toda Nues­tra Amé­ri­ca los debi­li­ta­ra en Para­guay.

Nada que le hagan a Car­men, a Alci­des y a Aldo deten­drá el avan­ce del EPP.

Las terri­bles tor­tu­ras y ase­si­na­to de hace unos días de dos jóve­nes cam­pe­si­nos, los her­ma­nos Argue­llo, sim­ples mili­cia­nos del EPP que fue­ron secues­tra­dos por los mili­ta­res, no deten­drá la lucha que lle­ven ade­lan­te.

Nues­tras cras y cros de Con­vo­ca­to­ria segui­rán cons­tru­yen­do nues­tra Orga­ni­za­ción como el mejor apor­te que pode­mos hacer a Car­men Villal­ba, e ins­ta­mos a tan­tos que­ri­dos hermanos/​as y amigos/​as a que con­si­de­ren muy seria­men­te que la vida y el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio no nos deja ya mar­gen para indi­vi­dua­li­da­des.

Ins­ta­mos a con­for­mar orga­ni­za­cio­nes o sumar­se a las que están.

Por­que el enemi­go de Car­men y del EPP es el mis­mo nues­tro.

Nin­gún pre­so o pre­sa, ni sus fami­lia­res, nin­gún fami­liar de Gati­llo Fácil, nin­gún tra­ba­ja­do­ra o tra­ba­ja­dor explo­ta­do, nin­gún des­ocu­pa­do o des­ocu­pa­da (que vive de miga­jas del Esta­do o de pun­te­ros de cual­quier signo) se sal­va­rán solos.

Y menos pidién­do­les jus­ti­cia a los injus­tos.

Este gobierno argen­tino, así como cual­quier otro que se asien­te en el sis­te­ma explo­ta­dor capi­ta­lis­ta, serán siem­pre alia­dos a los gobier­nos lati­fun­dis­tas para­gua­yos.

Por­que siem­pre con­si­de­ra­rán que con haber sido ele­gi­dos por votos bas­ta y sobra.

Creer que no se debe enfren­tar a un Gobierno ham­brea­dor y repre­sor sólo por­que fue ele­gi­do por votos será un error que segui­re­mos pagan­do caro.

Los cros y cras her­ma­nos del EPP hace rato que nos dan el ejem­plo.

Esta­mos y segui­re­mos con­ti­go que­ri­da her­ma­na Car­men Villal­ba.

CONVOCATORIA SEGUNDA INDEPENDENCIA

Junio 2020