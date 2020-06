Estado Español. La verdadera historia de los papeles de la CIA sobre el GAL

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 21 de junio de 2020

Estoy segu­ro que la mayo­ría de la gen­te

pien­sa que los pape­les de la CIA en rela­ción al “terro­ris­mo vas­co” son un

docu­men­to des­cla­si­fi­ca­do esta mis­ma sema­na. A mi tam­bién me lo hubie­ra pare­ci­do

tenien­do en cuen­ta los titu­la­res y entra­di­llas que se han podi­do leer des­de

ayer. El caso es que leyen­do los extrac­tos del tex­to algo me hizo clic en la

cabe­za recor­dán­do­me que ya había leí­do hace años lo que aho­ra por algu­na

extra­ña y polí­ti­ca razón se pre­sen­ta como nove­dad des­cla­si­fi­ca­da.

Lo cier­to es que

ese docu­men­to de la CIA fue des­cla­si­fi­ca­do hace prác­ti­ca­men­te una déca­da bajo

el man­da­to de Barack Oba­ma y ofi­cial­men­te como cons­ta en el pro­pio

docu­men­to para ser hecho públi­co el 8 de febre­ro del 2011. Por algu­na extra­ña y

polí­ti­ca razón no fue así. El docu­men­to entró en el domi­nio públi­co e inclu­so

fue subi­do a inter­net años más tar­de, con­cre­ta­men­te el 23 de enero del 2017.

La cues­tión es que no es solo que ya fue­ra públi­co sino que des­de hace años apa­re­ce men­cio­na­do y ana­li­za­do en diver­sas webs espa­ño­las como Rebe­lión: “La CIA cono­cía los víncu­los del Gru­pos Anti­te­rro­ris­tas de Libe­ra­ción (GAL) con los «ser­vi­cios de segu­ri­dad espa­ño­les»”

Inclu­so en uni­ver­si­da­des esta­dou­ni­den­ses,

ese docu­men­to es de libre acce­so des­de hace tiem­po como se pue­de com­pro­bar en

la pági­na de la uni­ver­si­dad de Louis­vi­lle

Aquí lo intere­san­te no es tan­to lo que

digan unos pape­les de una orga­ni­za­ción meti­da has­ta las tran­cas en el

encu­bri­mien­to o pro­mo­ción del terro­ris­mo de esta­do inter­na­cio­nal sino por qué

razón iban a ser públi­cos y des­cla­si­fi­ca­dos en el 2011, cosa que no ocu­rrió

has­ta el 2017, y por­qué en el 2020 sal­ta una supues­ta nove­dad a los medios que

no es tal nove­dad des­de al menos hace más de tres años. El pri­mer inte­rro­gan­te

está rela­cio­na­do con el “con­flic­to vas­co” y los teje­ma­ne­jes, enga­ños y fal­sas

pro­me­sas de la comu­ni­dad inter­na­cio­nal del capi­tal. El segun­do pro­ba­ble­men­te

con peque­ños ajus­tes de cuen­tas mediá­ti­cos en el pro­pio entorno del gobierno de

coa­li­ción espa­ñol.

El GAL “no se creó”, el GAL es sinó­ni­mo

de esta­do espa­ñol, pues fue­ron las estruc­tu­ras de ese esta­do las ope­ra­ti­vas del

GAL. El esta­do fran­cés cola­bo­ró con el GAL. De hecho, casi siem­pre que actua­ba,

“mis­te­rio­sa­men­te” des­apa­re­cía la ago­bian­te pre­sen­cia poli­cial fran­ce­sa en

Eus­kal Herria nor­te. Tan­to el esta­do espa­ñol y fran­cés en lo fun­da­men­tal han

com­par­ti­do estra­te­gias y obje­ti­vos, más allá de moles­tias, des­coor­di­na­cio­nes y

chou­vi­nis­mos. Tan­to para el esta­do espa­ñol como para el fran­cés la lucha con­tra

el movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal vas­co era prio­ri­dad. El GAL es solo una

eti­que­ta, exis­ten muchas otras, pero lo que sub­ya­ce siem­pre es una estra­te­gia

de esta­do coman­da­da por un mis­mo poder des­de el fran­quis­mo has­ta hoy mis­mo.

A la hora de hablar de lo que es cono­ci­do

como terro­ris­mo de esta­do, salen prin­ci­pal­men­te las siglas de los GAL a

relu­cir. No obs­tan­te, los muer­tos cau­sa­dos por esta supues­ta orga­ni­za­ción

ape­nas lle­gan al 20% del total de las muer­tes cau­sa­das por la vio­len­cia de

esta­do en Eus­kal Herria en las últi­mas déca­das.

Escri­bo supues­ta orga­ni­za­ción, por­que

real­men­te no ha sido una orga­ni­za­ción, sino el nom­bre esco­gi­do por los apa­ra­tos

del esta­do en una eta­pa de gobierno del PSOE para rei­vin­di­car cier­tas accio­nes,

que en eta­pas ante­rio­res eran ocul­ta­das o rei­vin­di­ca­das con otros nom­bres y

pos­te­rior­men­te han lle­ga­do a ser no rei­vin­di­ca­das y silen­cia­das

sis­te­má­ti­ca­men­te, igual que la tor­tu­ra.

La estruc­tu­ra de los GAL no era dife­ren­te

a la estruc­tu­ra ins­ti­tu­cio­nal del esta­do espa­ñol, pues de ella ema­na­ba todo. No

se equi­vo­ca­ban las pin­ta­das que des­de las pri­me­ras accio­nes de los GAL, allá

por 1983, tras el acce­so del PSOE al gobierno espa­ñol, inun­da­ban las calles

vas­cas con el lema: “PSOE, GAL ber­din da”. Era el PSOE el ges­tor del

esta­do en ese momen­to y por lo tan­to miem­bros de ese par­ti­do mane­ja­ban los

hilos de la gue­rra sucia.

Sin embar­go, sería un error pen­sar que

tras la deci­sión de poner en acti­vo las siglas GAL y orde­nar una serie de

aten­ta­dos, esto fue­ra un hecho coyun­tu­ral deci­di­do por un par­ti­do, por un mero

pre­si­den­te o mucho menos por unos incon­tro­la­dos. Fue una estra­te­gia de esta­do

total­men­te entron­ca­da en la estra­te­gia glo­bal con­tra Eus­kal Herria y el MLNV

que lle­va en acti­vo des­de inclu­so mucho antes del mis­mo sur­gi­mien­to de este

movi­mien­to y con­ti­núa a día de hoy.

El hecho de en un momen­to dado ele­gir

unas siglas o con­tra­tar mer­ce­na­rios res­pon­de úni­ca­men­te a la nece­si­dad del

esta­do de ocul­tar su vio­len­cia. De sepa­rar­se de ella como si fue­ran autó­no­mas

para no per­der una supues­ta cre­di­bi­li­dad demo­crá­ti­ca. Guar­dar las apa­rien­cias.

No es dife­ren­te el ase­si­na­to de San­ti

Brouard en 1984 por el GAL que la ile­ga­li­za­ción de Herri Bata­su­na años mas

tar­de. Es la mis­ma lógi­ca de gue­rra, es la mis­ma estruc­tu­ra la que lo lle­va a

cabo.

Que las siglas de los GAL sal­gan a

relu­cir prin­ci­pal­men­te cuan­do se habla de terro­ris­mo de esta­do res­pon­de a esa

lógi­ca. A que­rer sepa­rar lo que es indi­vi­si­ble. A que­rer con­tar un rela­to

inco­ne­xo y par­cial de lo que real­men­te es la gue­rra con­tra Eus­kal Herria. Que

no es otra cosa que una mis­ma estra­te­gia de déca­das rea­li­za­da por los apa­ra­tos

del esta­do, que de una for­ma legal e ile­gal, ambas de ellas ile­gí­ti­mas, lle­van

a cabo con­tra este pue­blo.

Por todo esto es por lo que Galin­do y los demás están en la calle. El esta­do cui­da a sus sier­vos. Espe­cial­men­te a los que arran­can uñas y que­man la sue­la de los pies. Los jefes de Galin­do siguen ahí, su orga­ni­za­ción se lla­ma “demo­cra­cia espa­ño­la”.

Fuen­te: La Hai­ne