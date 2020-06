Bolivia. Delegación de Juan Guaidó tomó la embajada de Venezuela en La Paz

Por Veró­ni­ca Zapa­ta*, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 20 junio 2020

El vier­nes 19 una dele­ga­ción del

auto­pro­cla­ma­do pre­si­den­te inte­ri­no de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la,

Juan Guai­dó tomó pose­sión de for­ma ofi­cial de

la emba­ja­da de dicho país en La paz, Boli­via. De la terra­za de la resi­den­cia

des­ple­ga­ron un car­tel con la ima­gen de Juan Guai­dó al gri­to de: “Viva Vene­zue­la

libre” don­de se podía leer: “Juan Guai­dó legí­ti­mo pre­si­den­te de Vene­zue­la”. Otra

pan­car­ta anun­cia­ba: “Aquí cesó la usur­pa­ción. Gobierno legí­ti­mo de Vene­zue­la”.

El acto de pose­sión del nue­vo emba­ja­dor auto­pro­cla­ma­do de Vene­zue­la en

Boli­via tuvo lugar en el hall de la resi­den­cia de la emba­ja­da de Vene­zue­la con

la pre­sen­cia de un pas­tor y de los medios de comu­ni­ca­ción. Se implo­ró a Dios ben­de­cir

al nue­vo emba­ja­dor auto­pro­cla­ma­do de Vene­zue­la y con una fra­se ame­na­zan­te a las

demo­cra­cias de la región sos­tu­vie­ron: “Roga­mos a Dios que des­de Boli­via se irra­dié

la liber­tad en Amé­ri­ca del Sur”. Final­men­te cor­ta­ron la cin­ta e ingre­sa­ron a la

resi­den­cia.

El acto se reali­zó con la com­pli­ci­dad de la Guai­dó boli­via­na, Jea­ni­ne Áñez, segun­da pre­si­den­ta en auto­pro­cla­mar­se en la región, pero la úni­ca que logró con­cre­tar un gol­pe de esta­do en Boli­via el pasa­do 10 de noviem­bre del 2019, y se auto­pro­cla­mó pre­si­den­ta con la biblia en la mano, en un par­la­men­to vacío y con un mili­tar colo­cán­do­le la ban­da pre­si­den­cial. Tam­bién, envió a sus diplo­má­ti­cos auto­pro­cla­ma­dos a Bue­nos Aires, que fue­ron repu­dia­dos por la colec­ti­vi­dad boli­via­na.

Duran­te el 2019 no casual­men­te en Argen­ti­na pre­vio al gol­pe de esta­do en

Boli­via, un per­fec­to des­co­no­ci­do como lo fue­ron Jea­ni­ne Áñez y Juan Guai­dó se

auto­pro­cla­mó “pre­si­den­te de la colec­ti­vi­dad boli­via­na” en Bai­res, este hecho

hubie­ra sería un chis­te si no hubie­ra sido apo­ya­do por el macris­mo. Ese

acon­te­ci­mien­to fue una anti­ci­pa­ción cari­ca­tu­res­ca, pero de fuer­te valor

sim­bó­li­co de los pla­nes de EU para Boli­via. Los que si fue­ron acon­te­ci­mien­tos sol­ven­tes

que avi­zo­ra­ban y mar­ca­ban el rum­bo que toma­ría Boli­via, fue­ron los innu­me­ra­bles

inten­tos de gol­pe de esta­do falli­do en Vene­zue­la y en Nica­ra­gua los últi­mos

años, sobre todo el 2019. El recru­de­ci­mien­to y la pro­fun­di­za­ción del blo­queo a

Cuba con la Ley Helms- Bur­ton. Todas seña­les que no fue­ron toma­das en cuen­ta en

su dimen­sión en un país, el más ape­te­ci­ble de la región para el impe­rio, por su

rique­za eco­nó­mi­ca y sus recur­sos natu­ra­les, y por ser un pro­ce­so sin

pre­ce­den­tes en la región pari­do pro­duc­to de más de 500 años de lucha des­de las

entra­ñas del con­ti­nen­te por los ver­da­de­ros due­ños de estas tie­rras, los pue­blos

ori­gi­na­rios. Recor­de­mos que los pri­me­ros en reve­lar­se a la coro­na espa­ño­la

fue­ron los líde­res indí­ge­nas Tupak Kata­ri, Bar­to­li­na Sisa, Tupak Ama­ru y Micae­la

Bas­ti­das, quié­nes impul­sa­ron las inde­pen­den­cias en el con­ti­nen­te, pese a su

exclu­sión de la his­to­ria. El gol­pe de esta­do en Boli­via fue un gol­pe al indio,

y eso inclu­ye ser un gol­pe al litio, no están diso­cia­dos ambos con­cep­tos por­que

la defen­sa de los recur­sos natu­ra­les es una ban­de­ra de lucha indí­ge­na que tie­ne

más de 500 años.

Pre­vio al gol­pe de esta­do en Boli­via se pudo corro­bo­rar el ingre­so

masi­vo de ciu­da­da­nos vene­zo­la­nos al país para hacer cam­pa­ña con­tra Evo Mora­les

y adies­tra­ron a los gru­pos para­mi­li­ta­res con su expe­rien­cia “gua­rim­be­ra” con

inten­tos frus­tra­dos de gol­pes de esta­do en Vene­zue­la. A su vez, ingre­sa­ron a la

Argen­ti­na ciu­da­da­nos vene­zo­la­nos para apo­yar la cam­pa­ña de Macri de quién

reci­bie­ron bene­fi­cios migra­to­rios que nin­gún otro migran­te de otra nacio­na­li­dad

reci­bió. De esta mane­ra, la dere­cha inter­na­cio­nal tra­ba­jo arti­cu­la­da­men­te en la

región prin­ci­pal­men­te en los paí­ses don­de hubo elec­cio­nes pre­si­den­cia­les el

2019, Argen­ti­na, Boli­via y Uru­guay.

(*) Veró­ni­ca Zapa­ta, perio­dis­ta y psi­có­lo­ga boli­via­na.