Argentina. Políticos, jueces y espías en los sótanos de la Democracia.

Por Gui­ller­mo Cie­za, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 21 junio 2020

Una de las noti­cias más fuer­tes de los últi­mos días ha sido el escán­da­lo poli­ti­co y mediá­ti­co pro­du­ci­do por la inves­ti­ga­ción de la inter­ven­to­ra de la Agen­cia Fede­ral de Inte­li­gen­cia (AFI) , Cris­ti­na Cama­ño que des­nu­dó las ope­ra­cio­nes del gru­po que se auto­de­no­mi­na­ba Super Mario Bros. En este gru­po par­ti­ci­pa­ban agen­tes de la AFI, pero invo­lu­cra­ba tam­bién a fun­cio­na­rios peni­ten­cia­rios y de otras fuer­zas de segu­ri­dad, a nar­co­tra­fi­can­tes, a fun­cio­na­rios judi­cia­les y perio­dis­tas, y se repor­ta­ba direc­ta­men­te a la Secre­ta­ría de la Pre­si­den­cia don­de su inter­lo­cu­to­ra era Susa­na Mari­nen­go, una fun­cio­na­ria de extre­ma con­fian­za de Mau­ri­cio Macri. Los deli­tos come­ti­dos por este gru­po inclu­yen des­de espio­na­je ile­gal a poli­ti­cos opo­si­to­res y a posi­bles opo­si­to­res inter­nos den­tro de Cam­bie­mos, acti­vi­da­des con­jun­tas con ser­vi­cios de inte­li­gen­cia extran­je­ros, ope­ra­cio­nes de ablan­de a tes­ti­gos o impu­tados para que incri­mi­nen a otros en cau­sas judi­cia­les, colo­ca­ción de explo­si­vos como for­ma de ame­dren­ta­mien­to, escu­chas ile­ga­les a pre­sos, etc. Por su com­po­si­ción y for­ma de accio­nar el gru­po des­cu­bier­to pare­ce muy simi­lar al que inves­ti­gó y pro­ce­só el Juez fede­ral de Dolo­res Ale­jo Ramos Padi­lla, que detu­vo al agen­te de inte­li­gen­cia vin­cu­la­do con Esta­dos Uni­dos, Mar­ce­lo Sebas­tián D’Alessio, y pro­ce­só al aún fis­cal Car­los Stor­ne­lli, a los comi­sa­rios bonae­ren­ses reclu­ta­dos por la AFI Ricar­do Bogo­liuk y Aní­bal Degas­tal­di, y al perio­dis­ta del Gru­po Cla­rín, Daniel Pedro San­to­ro. Ade­más de la com­po­si­ción y pro­ce­di­mien­tos, los gru­pos tie­nen en común que cuan­do se tra­ta de iden­ti­fi­car a sus titi­ri­te­ros, los nom­bres se repi­ten: Clau­dio Arri­bas, Sil­vi­na Maj­da­la­ni, Patri­cia Bull­rich y Mau­ri­cio Macri.

Las pala­bras del Pre­si­den­te Fer­nán­dez denun­cian­do su volun­tad de ter­mi­nar con los «sóta­nos de la demo­cra­cia», ha pro­vo­ca­do un revue­lo polí­ti­co y judi­cial, que no ten­dría que limi­tar­se al inter­cam­bio de acu­sa­cio­nes entre el gobierno y la opo­si­ción de dere­cha.

Los sóta­nos de la demo­cra­cia son tan vie­jos como el retorno de los gobier­nos cons­ti­tu­cio­na­les en 1983. Podría decir­se que fue­ron una sobre­vi­ven­cia de la dic­ta­du­ra en las pro­pias bases de un sis­te­ma polí­ti­co que se pro­pu­so erra­di­car­la. Como hecho sím­bo­li­co de esta sobre­vi­ven­cia pode­mos men­cio­nar a la apa­ri­cion del repre­sor Raúl Gugliel­mi­ne­ti, que actuó en el Cen­tro Clan­des­tino Orlet­ti, como par­te de la cus­to­dia de Raúl Alfon­sín.

Con res­pec­to a la Jus­ti­cia, es bueno recor­dar que el gran arma­dor de la Jus­ti­cia Fede­ral que hoy pade­ce­mos fue Car­los Corach, en tiem­pos de Car­los Menem. Como per­te­ne­cien­tes a ese arma­do, los memo­rio­sos recor­da­rán que en la famo­sa ser­vi­lle­ta que Corach le mos­tró a Cava­llo en 1996, figu­ra­ban dos jue­ces que han sido expues­tos al des­nu­dar­se las últi­mas tra­mas mafio­sas : Rodol­fo Cani­co­ba Corral y el recien­te­men­te falle­ci­do Clau­dio Bona­dío. Gus­ta­vo Arri­bas pudo con­ser­var su car­go en la AFI por­que Cani­co­ba Corral lo sobre­se­yó en la cau­sa Ode­bretch y Clau­dio Bona­dío apa­re­ce como invo­lu­cra­do en dis­tin­tas ope­ra­cio­nes de la ban­da de D’ Ales­sio. Toda la pre­sión que ejer­ció el macris­mo para ter­mi­nar de ali­near a sus deci­sio­nes al Fue­ro Fede­ral , se hizo sobre las bases de un mons­truo que ya exis­tía.

La Side cam­bio de nom­bre y empe­zo a lla­mar­se AFI pero hubo una con­ti­nui­dad en sus pro­ce­di­mien­tos y sus obje­ti­vos anti­de­mo­crá­ti­cos. El reco­rri­do de Anto­nio «Jai­me» Stius­so, que de emplea­do raso lle­gó a con­ver­tir­se en el hom­bre fuer­te de los ser­vi­cios de inte­li­gen­cia da cuen­ta de su con­ti­nui­dad. Ingre­só con la dic­ta­du­ra de Lanus­se en 1972, se man­tu­vo allí duran­te el gobierno cons­ti­tu­cio­nal del pero­nis­mo has­ta el 76, siguió duran­te toda la dic­ta­du­ra y par­ti­ci­pó des­pués en todos los gobier­nos cons­ti­tu­cio­na­les has­ta 2014 cuan­do fue des­pla­za­do por Cris­ti­na Kirch­ner.

Las ope­ra­cio­nes de chan­ta­je polí­ti­co con inter­ven­ción de los ser­vi­cios de inte­li­gen­cia tie­ne un ante­ce­den­te que lle­gó a defi­nir una elec­cion pre­si­den­cial. En el año 2002, Car­los Reute­man era el can­di­da­to con más chan­ces de ser ele­gi­do Pre­si­den­te en las elec­cio­nes del año siguien­te. Medía 40% en las encues­tas, con­ta­ba con el apo­yo de Eduar­do Duhal­de, todo el esta­blish­ment mediá­ti­co y debía enfren­tar a un ali­caí­do Car­los Menem. Por el lado del pero­nis­mo los otros can­di­da­tos no tenían chan­ces. De la Sota no remon­ta­ba en las encues­tas y un casi des­co­no­ci­do Nes­tor Kirch­ner aspi­ra­ba a crear una alian­za de cen­troiz­quier­da con algu­nos pero­nis­tas crí­ti­cos y disi­den­tes del radi­ca­lis­mo como Eli­sa Carrio, sin mas pre­ten­sión que posi­cio­nar­se como ter­ce­ra fuer­za. Fue en ese momen­to cuan­do Reute­man reci­bió la visi­ta de Nair Menem, sobrino de su con­ten­dien­te prin­ci­pal y des­pues de la cual deci­dió reti­rar su can­di­da­tu­ra. De lo suce­di­do allí sur­gió una fra­se atri­bui­da al renun­cian­te «Vi, algo que no me gus­tó». Años des­pués el pro­pio Reute­man ha des­men­ti­do esa fra­se como suya. Tras­cen­di­dos de aque­llos años comen­ta­ban que lo que le mos­tró Nair Menem fue el video de una orgía en el que par­ti­ci­pa­ba el can­di­da­to jun­to a otros polí­ti­cos y el arzo­bis­po de San­ta Fe, Mon­se­ñor Edgar­do Gabriel Stor­ni. Los ante­ce­den­tes de Stor­ni que fue pro­ce­sa­do y con­de­na­do por abu­sos sexua­les gra­cias al tes­ti­mo­nio de 47 semi­na­ris­tas y las decla­ra­cio­nes del pro­pio Reute­man que al des­men­tir aque­lla fra­se famo­sa ase­gu­ró que «si algo tie­ne sano es el culo», dan pie para supo­ner que el video y la ope­ra­ción exis­tie­ron.

La voca­ción de Mau­ri­cio Macri por el espio­na­je pare­ce pro­ve­nir no tan­to de la polí­ti­ca sino de del mun­do empre­sa­rial. Macri, al igual que otros per­so­na­jes como Trump, han sido habi­tua­les con­su­mi­do­res de ser­vi­cios de inte­li­gen­cia pri­va­dos o públi­cos para des­es­ta­bi­li­zar com­pe­ti­do­res, chan­ta­jear fun­cio­na­rios o tener infor­ma­ción pri­vi­le­gia­da para com­prar o ven­der accio­nes o empre­sas. En el caso de Macri, lle­gó a espiar a su pro­pia fami­lia. El capi­ta­lis­mo lum­pe­ni­za­do que expre­sa Macri, cuya ganan­cia esta más liga­da a con­tar con infor­ma­ción pri­vi­le­gia­da, con­tac­tos y fun­cio­na­rios sobor­na­dos que a la efi­cien­cia pro­duc­ti­va, apor­ta un nue­vo torren­te de mugre a los sota­nos de la demo­cra­cia.

Final­men­te han segui­do vigen­tes las ope­ra­cio­nes de inte­li­gen­cia de las Fuer­zas Arma­das, otras fuer­zas de segu­ri­dad y ser­vi­cios extran­je­ros. Des­de 2004 y has­ta 2012 estu­vo en fun­cio­na­mien­to el pro­yec­to X de Gen­dar­me­ría Nacio­nal que reu­nía infor­ma­cio­nes de movi­mien­to socia­les, gre­mios, par­ti­dos de izquier­da, mili­tan­tes de dere­chos huma­nos, refe­ren­tes ville­ros y cen­tros de estu­dian­tes. Estas infor­ma­cio­nes fue­ron uti­li­za­das en cau­sas pena­les con­tra tra­ba­ja­do­res acu­sa­dos de cor­te de ruta, ocu­pa­cio­nes de empre­sas, etc. Años más tar­de y con el gobierno macris­ta, Gen­dar­me­ría siguió eje­cu­tan­do acti­vi­da­des de inte­li­gen­cia en el caso San­tia­go Mal­do­na­do y otras acti­vi­da­des repre­si­vas con­tra pue­blos ori­gi­na­rios.

En las últi­mas reve­la­cio­nes pro­du­ci­das a par­tir del des­cu­bri­mien­to de la ban­da Super Mario Bros, apa­re­ció la vin­cu­la­ción de estos gru­pos con ser­vi­cios extran­je­ros en rela­ción a la reu­nión del G20. Pero pue­de ase­gu­rar­se que la vin­cu­la­ción de ser­vi­cios extran­je­ros nor­te­ame­ri­ca­nos y el Mos­sad de Israel ha sido cons­tan­te y per­ma­nen­te des­de los tiem­pos de la dic­ta­du­ra.

El Mos­sad tuvo acti­va par­ti­ci­pa­ción apor­tan­do datos fal­sos y tes­ti­gos tru­chos en la cau­sas Amia y del Memo­ran­do con Iran y pos­te­rior­men­te con las ope­ra­cio­nes que rodea­ron a la muer­te del Fis­cal Nis­man. Un recien­te tes­ti­mo­nio de uno de los miem­bros de esta orga­ni­za­cion reco­no­ce a Nis­man como «uno de los nues­tros». El con­sor­te de la ex-minis­tra de segu­ri­dad, Gui­ller­mo Yan­co es un pro­mi­nen­te sio­nis­ta que estu­vo vin­cu­la­do a lici­ta­cio­nes y com­pras de tec­no­lo­gía y arma­men­to de ori­gen israe­lí para reequi­par a las fuer­zas de segu­ri­dad fede­ra­les y pro­vin­cia­les .

En rela­ción a las vin­cu­la­cio­nes con Esta­dos Uni­dos, fun­cio­na­rios judi­cia­les como Stor­ne­lli y Bona­dio han sido asi­duos con­cu­rren­tes a la Emba­ja­da. Entre los polí­ti­cos, toda la pla­na mayor del PRO ha man­te­ni­do víncu­los, con pro­ta­go­nis­mos muy noto­rios como el de Eli­sa Carrió, que más bien pare­ció con­ver­tir­se en una voce­ra de los temas de inte­rés de la Emba­ja­da. La red Wiki­Leaks advir­tió de otros víncu­los de polí­ti­cos como el ex rug­bier Jor­ge O’Reilly, que fue­ra ase­sor del actual Pre­si­den­te de la Cama­ra de Dipu­tados, Ser­gio Mas­sa.

La exis­ten­cia de los sóta­nos de la demo­cra­cia y de los mons­truos que la habi­tan es un hecho que debe­ría aver­gon­zar a todos aque­llos que han gober­na­do por man­da­to cons­ti­tu­cio­nal des­de 1983. Que sea denun­cia­da su exis­ten­cia es un paso ade­lan­te. Dirá la his­to­ria si el gobierno tie­ne voca­ción de afron­tar la tarea de erra­di­car estas lacras, o se limi­ta­ra a un maqui­lla­je que per­mi­ta que los mons­truos sigan vivi­tos y colean­do, no espian­do al ofi­cia­lis­mo pero si a las orga­ni­za­cio­nes popu­la­res. Si la tarea no se cum­ple se refor­za­rá la sos­pe­cha de que, como suce­de en las casas anti­guas, los sóta­nos no son espa­cios que pue­den supri­mir­se sin afec­tar todo la estruc­tu­ra. Son par­tes cons­ti­tu­ti­vas y basa­les de esas cons­truc­cio­nes.