Argentina. Informe de la situación represiva. 90 días de cuarentena

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 21 de junio de 2020

Antes de que la reali­dad mun­dial estu­vie­ra atra­ve­sa­da por la cri­sis de la pan­de­mia, e inclu­so antes de la lle­ga­da del nue­vo gobierno, des­de nues­tra orga­ni­za­ción cons­trui­mos una agen­da anti­rre­pre­si­va con “algu­nos pun­tos irre­nun­cia­bles en mate­ria de repre­sión y vio­la­cio­nes a los DDHH en nues­tro país”, cues­tio­nes todas por las que veni­mos pelean­do hace 30 años en CORREPI.

Plan­tea­mos esa agen­da en el mar­co de la expec­ta­ti­va abier­ta sobre la nece­si­dad de derro­tar al macris­mo, para exi­gir que, gana­ra quien gana­ra, se toma­ran y cum­plie­ran esos míni­mos recla­mos.

A poco de asu­mir el nue­vo gobierno, cuan­do des­de el minis­te­rio de Segu­ri­dad se nos con­vo­có para cono­cer nues­tro diag­nós­ti­co de la situa­ción repre­si­va, entre­ga­mos a la minis­tra Sabi­na Fre­de­rich esa mis­ma agen­da urgen­te e impres­cin­di­ble. Poco des­pués vino la pan­de­mia y des­de el gobierno se toma­ron las medi­das de ais­la­mien­to que todxs cono­ce­mos.

Sin cues­tio­nar las medi­das de cua­ren­te­na o ais­la­mien­to, reco­men­da­das por los pro­fe­sio­na­les de la salud, que la mayor par­te del país ha toma­do con res­pon­sa­bi­li­dad, sal­vo los sec­to­res de la dere­cha más con­ser­va­do­ra de nues­tro país (empre­sa­rios, gran­des medios de comu­ni­ca­ción, el sec­tor “anti­cua­ren­te­na”), es fácil ver que los sec­to­res más pre­ca­ri­za­dos y vul­ne­ra­dos han sido los más afec­ta­dos por la pan­de­mia, no solo por­que no se les garan­ti­zan las medi­das de pro­tec­ción corres­pon­dien­tes, sino por­que en los barrios popu­la­res muchas veces no lle­ga ni el agua corrien­te, mucho menos otros ele­men­tos indis­pen­sa­bles como el alcohol en gel y otros pro­duc­tos de higie­ne. Ante los bro­tes, pro­duc­to de la fal­ta de esas medi­das, se res­pon­dió con pre­sen­cia poli­cial.

Seña­la­mos tam­bién la muy alar­man­te situa­ción en los luga­res de encie­rro, par­ti­cu­lar­men­te las cár­ce­les. En cuan­to se plan­teó una medi­da como la posi­bi­li­dad de arres­tos domi­ci­lia­rios, liber­ta­des asis­ti­das u otras solu­cio­nes pro­ce­sal­men­te ade­cua­das para la pobla­ción car­ce­la­ria en ries­go, nue­va­men­te la pre­sión de sec­to­res reac­cio­na­rios blo­queó esas medi­das, que fue­ron res­pon­di­das con la repre­sión a los recla­mos por las con­di­cio­nes inhu­ma­nas que enfren­tan las per­so­nas pri­va­das de su liber­tad sin los pri­vi­le­gios de os que gozan repre­so­res, geno­ci­das y otros «pre­sos VIP».

Del mis­mo modo, des­ta­ca­mos la fal­ta de solu­cio­nes con­cre­tas para muje­res en situa­ción de vio­len­cia machis­ta y para el colec­ti­vo LGTTBIQ+, seria­men­te afec­ta­do por el cre­cien­te accio­nar repre­si­vo y que, como todo, sólo encuen­tra res­pues­ta en la orga­ni­za­ción colec­ti­va.

Duran­te estos tres meses, situa­cio­nes extre­mas como las de los pue­blos ori­gi­na­rios no han hecho más que empeo­rar, mien­tras acti­vi­da­des como el des­mon­te indis­cri­mi­na­do, las fumi­ga­cio­nes con gli­fo­sa­to y otras acti­vi­da­des extrac­ti­vis­tas han con­ti­nua­do, con el vis­to bueno de los gobier­nos nacio­nal y pro­vin­cia­les.

En este esce­na­rio, reafir­ma­mos el repu­dio a que se haya pues­to en manos de las fuer­zas de segu­ri­dad la fun­ción de garan­ti­zar que se cum­plan las medi­das de ais­la­mien­to. Son las mis­mas fuer­zas repre­si­vas que con­ti­nua­ron repri­mien­do des­de el comien­zo de la demo­cra­cia y que,en los últi­mos cua­tro años, ase­si­na­ron un pro­me­dio de una per­so­na cada 19 horas porel gati­llo fácil o en luga­res de deten­ción. Las mis­mas que hacen a dia­rio fes­ti­va­les de deten­cio­nes arbi­tra­rias, que tor­tu­ran sis­te­má­ti­ca­men­te en cár­ce­les y comi­sa­rías, que repri­men a lxs tra­ba­ja­dorxs que se orga­ni­zan para defen­der sus dere­chos y que des­apa­re­cie­ron a Luciano Arru­ga, San­tia­go Mal­do­na­do y aho­ra a Luis Espi­no­za, entre otros casi 200 des­apa­re­cidxs en demo­cra­cia.

En estos 90 días hemos publi­ca­do casi 50 repor­tes con denun­cias sobre todo tipo de vio­len­cia poli­cial y de otras fuer­zas a lo lar­go y ancho del país: gol­pi­zas, tor­tu­ras, ase­si­na­tos, vio­la­cio­nes y des­apa­ri­ción for­za­da, hechos en los que han par­ti­ci­pa­do poli­cías fede­ra­les, pro­vin­cia­les, muni­ci­pa­les, gen­dar­me­ría, pre­fec­tu­ra y ser­vi­cios peni­ten­cia­rios.

A pesar de las difi­cul­ta­des que pre­sen­ta estar orga­ni­zadxs en esta situa­ción hemos podi­do hacer un che­queo par­cial de los casos a incluir en el Archi­vo, es decir, de hechos repre­si­vos que cul­mi­na­ron con la muer­te de per­so­nas, lo que mues­tran los datos obje­ti­vos es que el gati­llo fácil no dis­mi­nu­yó sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te a pesar del brus­co des­cen­so de cir­cu­la­ción de per­so­nas en la vía públi­ca. Algu­nos casos tuvie­ron varia­da reper­cu­sión, como los fusi­la­mien­tos de Nahuel Gómez en Tem­per­ley el 28 de mar­zo; Gas­tón Mira­bal en Cór­do­ba el 3 de junio; Rubén Sar­so en CABA el 27 de abril; Alan Mai­da­na en Bera­za­te­gui el 24 de mayo; Lucas Barrios en la Isla Maciel el 30 de mayo; Augus­to Itau­rral­de el 14 de junio en Plá­ta­nos y su ami­go Die­go Arza­men­dia ape­nas 48 horas des­pués en Bera­za­te­gui, o el más recien­te de Facun­do Escal­so en el Bajo Flo­res, CABA, pero la mayo­ría ape­nas si tras­cen­die­ron el rema­ni­do titu­lar de “Moto­cho­rro aba­ti­do” o simi­lar, aun­que haya cua­tro bala­zos por la espal­da y las úni­cas vai­nas sean de la regla­men­ta­ria del ofi­cial. Con las difi­cul­ta­des apun­ta­das, son más de una doce­na los casos de gati­llo fácil que hemos podi­do veri­fi­car des­de el 20 de mar­zo.

El incre­men­to expo­nen­cial de deten­cio­nes arbi­tra­rias, que se tra­du­ce en un aumen­to de las denun­cias por impo­si­ción de tor­men­tos en comi­sa­rías, tam­bién se refle­ja en una mayor can­ti­dad de per­so­nas muer­tas en depen­den­cias poli­cia­les. Entre el 20 de mar­zo y el 31 de mayo, regis­tra­mos 23 casos de muer­tes en luga­res de deten­ción, de los cua­les 8 corres­pon­den a comi­sa­rías y 15 a cár­ce­les, siem­pre des­ta­can­do que no son todos los hechos ocu­rri­dos, sino los que has­ta el momen­to pudi­mos con­fir­mar.

En diciem­bre de 2019 exi­gi­mos el cum­pli­mien­to de una AGENDA URGENTE e IMPRESCINDIBLE en mate­ria anti­rre­pre­si­va. Hoy nos vemos obli­gadxs a reto­mar estas exi­gen­cias, ante la situa­ción repre­si­va que se vive en un con­tex­to por de más des­fa­vo­ra­ble para los sec­to­res más vul­ne­ra­dos: