Venezuela. Gobierno no reconoce jurisdicción de Corte Internacional de Justicia en el caso Esequibo

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 20 de junio de 2020.

Vene­zue­la no asis­ti­rá a la insó­li­ta e irre­gu­lar audien­cia con­vo­ca­da para el 30 de junio por la Cor­te Inter­na­cio­nal de Jus­ti­cia, sobre la deman­da uni­la­te­ral de Guya­na. El gobierno rati­fi­có este sába­do que no reco­no­ce la juris­dic­ción de la Cor­te Inter­na­cio­nal de Jus­ti­cia en el caso del Ese­qui­bo y reafi­mó su ape­go al Acuer­do de Gine­bra de 1966.

Vene­zue­la y Guya­na están com­pro­me­ti­das por el man­da­to del Acuer­do de Gine­bra alcan­zar un acuer­do amis­to­so, prác­ti­co y satis­fac­to­rio para ambas par­tes.

Vene­zue­la infor­ma tam­bién que, con­for­me con su posi­ción his­tó­ri­ca y

en estric­to ape­go al Acuer­do de Gine­bra de 1966, no asis­ti­rá a la

insó­li­ta e irre­gu­lar audien­cia con­vo­ca­da para el 30 de junio por la

Cor­te Inter­na­cio­nal de Jus­ti­cia, sobre la deman­da uni­la­te­ral de Guya­na.

A tra­vés de un comu­ni­ca­do ofi­cial difun­di­do por la can­ci­lle­ría, el Eje­cu­ti­vo boli­va­riano expli­có que la Cor­te Inter­na­cio­nal de Jus­ti­cia anun­ció el 17 de mar­zo últi­mo la sus­pen­sión por tiem­po inde­fi­ni­do de todas sus audien­cias y acti­vi­da­des pro­ce­sa­les, debi­do a la pan­de­mia de la Covid-19.

#COMUNICADO | Vene­zue­la infor­ma que, con­for­me con su posi­ción his­tó­ri­ca y en estric­to ape­go al Acuer­do de Gine­bra de 1966, no asis­ti­rá a la insó­li­ta e irre­gu­lar audien­cia con­vo­ca­da para el 30 de junio por la Cor­te Inter­na­cio­nal de Jus­ti­cia, sobre la deman­da uni­la­te­ral de Guya­na. pic​.twit​ter​.com/​n​1​F​L​g​y​Q​jGc — Jor­ge Arrea­za M (@jaarreaza) June 20, 2020

Como con­se­cuen­cia, sus­pen­dió el pro­ce­di­mien­to oral sobre la cues­tión

de su juris­dic­ción en el caso de la deman­da uni­la­te­ral de la Repú­bli­ca

Coope­ra­ti­va de Guya­na con­tra Vene­zue­la, que debía abrir­se el 23 de mar­zo

de este año, a las 10H00 hora local.

Sin embar­go, aún

per­sis­ten­te el nue­vo coro­na­vi­rus, la cor­te deci­dió lle­var a cabo la

audien­cia median­te video­con­fe­ren­cia, a cele­brar­se el 30 de junio de

2020, entre las 14H00 y las 17H00 hora local, lo que comu­ni­có a la

can­ci­lle­ría vene­zo­la­na el 19 de mayo ante­rior.

De acuer­do con el

Gobierno boli­va­riano, esta deci­sión no tie­ne pre­ce­den­tes, pues no se

corres­pon­de con una nue­va prác­ti­ca apli­ca­ble con carác­ter gene­ral; has­ta

aho­ra no se ha apli­ca­do a otros casos que cur­san ante esa ins­tan­cia

judi­cial inter­na­cio­nal, más anti­guos en el tiem­po o en situa­ción de

urgen­cia.

En tal sen­ti­do, el

eje­cu­ti­vo vene­zo­lano recor­dó que en una reu­nión cele­bra­da el 18 de junio

de 2018, con la dele­ga­ción enca­be­za­da por la vice­pre­si­den­ta Delcy

Rodrí­guez y el can­ci­ller Jor­ge Arrea­za, tras­la­dó ofi­cial­men­te una

comu­ni­ca­ción en la que se afir­ma que la acción uni­la­te­ral de Guya­na

care­ce de fun­da­men­to legal para sos­te­ner la juris­dic­ción de la cor­te.

Por tal moti­vo,

Vene­zue­la deci­dió, en el ejer­ci­cio de su sobe­ra­nía, no com­pa­re­cer ante

la Cor­te Inter­na­cio­nal de Jus­ti­cia para dicho pro­ce­di­mien­to, lo cual fue

rati­fi­ca­do median­te car­ta del can­ci­ller, con fecha 12 de abril de 2019,

regis­tra­da el día 15 del mis­mo mes en la secre­ta­ría de la cor­te.

La nación

sur­ame­ri­ca­na cohe­ren­te­men­te, no ha deja­do de mani­fes­tar su pesar por el

cur­so de acción ele­gi­do en los últi­mos tiem­pos por Guya­na, que con su

inad­mi­si­ble deman­da ante la cor­te pre­ten­de huir de las obli­ga­cio­nes que

con­vino con Vene­zue­la para satis­fa­cer el obje­to y fin del Acuer­do de

Gine­bra, refie­re el tex­to de la can­ci­lle­ría.

Al res­pec­to, el

gobierno vene­zo­lano rati­fi­có una vez más su posi­ción de no reco­no­cer la

juris­dic­ción de la Cor­te Inter­na­cio­nal de Jus­ti­cia en este caso

par­ti­cu­lar.

De igual for­ma, invi­tó a Guya­na a reno­var la nego­cia­ción a la que ambas nacio­nes están obli­ga­das en vir­tud del Acuer­do de Gine­bra, úni­co ins­tru­men­to inter­na­cio­nal espe­cial­men­te sus­cri­to para regir la con­tro­ver­sia terri­to­rial sobre la Gua­ya­na Ese­qui­ba, con el pro­pó­si­to de alcan­zar amis­to­sa­men­te un arre­glo prác­ti­co, acep­ta­ble y satis­fac­to­rio para las dos Repú­bli­cas.

Ver más infor­ma­ción sobre el Caso Ese­qui­bo

* Fuen­te: Tele­sur