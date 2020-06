Palestina. El espectro de Edward Said y el final de Oslo

Por Hai­dar Eid |Resu­men Medio Orien­te, 19/​junio 2020

Se ha cum­pli­do lo que Edward Said pre­di­jo en la déca­da de 1990, el pro­yec­to de la OLP de dos Esta­dos ha fra­ca­sa­do

Foto:

El líder de la OLP Yas­ser Ara­fat

estre­cha la mano del pri­mer minis­tro israe­lí Yitzhak Rabin tras

fir­mar el acuer­do de paz en la Casa Blan­ca el 13 de sep­tiem­bre de

1993 [Archi­vo: Reuters/​Gary Hershorn]

Cuan­do

en 1993 se fir­ma­ron los desas­tro­sos Acuer­dos de Oslo sobre el cés­ped

de la Casa Blan­ca en Washing­ton

algu­nas

per­so­nas expre­sa­ron fuer­tes crí­ti­cas y su pro­fun­da preo­cu­pa­ción por

las dis­po­si­cio­nes de los Acuer­dos y las impor­tan­tes con­ce­sio­nes que

se obli­gó a hacer a la par­te pales­ti­na. Los fir­man­tes pales­ti­nos,

enca­be­za­dos por el líder de la Orga­ni­za­ción para Libe­ra­ción de

Pales­ti­na (OLP), Yas­ser Ara­fat, y quie­nes los apo­ya­ban res­pon­die­ron

con esta pre­gun­ta: “¿Qué

alter­na­ti­va hay?”.

Qui­zá pen­sa­ran que sería la pre­gun­ta deci­si­va que zan­ja­ría el

deba­te y ocul­ta­ría el hecho de que los Acuer­dos supo­nían una

con­ti­nua­ción de la natu­ra­le­za colo­nial de la rela­ción entre los

opre­so­res israe­líes y los opri­mi­dos pales­ti­nos.

En octu­bre de 1993 el difun­to

Edward Said, acé­rri­mo detrac­tor de los

Acuer­dos, acep­tó el reto y escri­bió un artícu­lo pro­fé­ti­co

en

Lon­don Review of Books titu­la­do

The

Mor­ning After [ El

día des­pués].

Basán­do­se en lo que él lla­mó “sen­ti­do común” pre­di­jo, ni más

ni menos, la trá­gi­ca situa­ción que se pro­du­jo

des­pués de 1993. En

su esti­lo elo­cuen­te escri­bió: “Para

avan­zar hacia la auto­de­ter­mi­na­ción pales­ti­na, que sólo tie­ne

sen­ti­do si su obje­ti­vo es la liber­tad, la sobe­ra­nía y la igual­dad,

en vez del

some­ti­mien­to per­pe­tuo a Israel, tene­mos que

reco­no­cer hones­ta­men­te dón­de esta­mos”.

Lo que en aquel momen­to le pare­cía par­ti­cu­lar­men­te

“des­con­cer­tan­te” era “cómo tan­tos líde­res pales­ti­nos y sus

inte­lec­tua­les pue­den seguir hablan­do del acuer­do como una

‘vic­to­ria’”. Por ejem­plo, el ase­sor de Ara­fat, Nabil Shaath,

cali­fi­có el acuer­do de “pari­dad total” entre israe­líes y

pales­ti­nos.

A lo lar­go de los años siguien­tes Said siguió hacien­do pre­gun­tas

“emba­ra­zo­sas” en los artícu­los que publi­có en Al-Ahram

Weekly, Al-Hayat, Sharq Al-Awsat y otros perió­di­cos

y revis­tas: ¿Acep­tó Israel, bajo el gobierno labo­ris­ta sio­nis­ta

aske­na­zi, reco­no­cer al pue­blo pales­tino como pue­blo cuan­do fir­mó los

Acuer­dos de Oslo? ¿Supu­sie­ron los Acuer­dos de Oslo un cam­bio radi­cal

en la ideo­lo­gía sio­nis­ta res­pec­to a las “per­so­nas no judías

gen­ti­les pales­ti­nas”? ¿Garan­ti­za­ron los Acuer­dos el

res­ta­ble­ci­mien­to de una paz dura­de­ra e inte­gral? Y ¿repre­sen­ta la

direc­ción actual de la OLP las aspi­ra­cio­nes polí­ti­cas y nacio­na­les

del pue­blo pales­tino?

Said sin­te­ti­zó en su libroThe End of The Pea­ce Pro­cess

(1) la res­pues­ta a estas pre­gun­tas: “No hacer nego­cia­cio­nes es

mejor que las inter­mi­na­bles con­ce­sio­nes que sim­ple­men­te pro­lon­gan la

ocu­pa­ción israe­lí. Sin duda Israel está satis­fe­cho de poder

lle­var­se el méri­to de haber logra­do la paz y, al mis­mo tiem­po,

con­ti­nuar la ocu­pa­ción con el con­sen­ti­mien­to pales­tino”.

Vein­ti­sie­te años y muchas con­ce­sio­nes pales­ti­nas des­pués todo lo

que pre­di­jo Said se ha hecho reali­dad, por des­gra­cia. La OLP lucha

con­tra una som­bría reali­dad que en gran medi­da con­tri­bu­yó a crear

al acep­tar fir­mar los Acuer­dos de Oslo.

Mien­tras Israel da pasos para ane­xio­nar­se

el 30 % de la Cis­jor­da­nia ocu­pa­da el pre­si­den­te Mah­moud Abbas, el

pro­te­gi­do y suce­sor de Ara­fat, ha empe­za­do esgri­mir otra retahí­la de

ame­na­zas vacías. El

19 de mayo

declar ó

que iba a poner fin a la coope­ra­ción de

segu­ri­dad y a los acuer­dos con Israel y

Esta­dos Uni­dos, lo que se ha con­si­de­ra­do lo

mis­mo que decla­rar el des­va­ne­ci­mien­to del

sue­ño de tener un Esta­do pales­tino “inde­pen­dien­te” en el 22 % de

la Pales­ti­na his­tó­ri­ca. La rea­li­za­ción de este sue­ño es lo que los

inte­lec­tua­les que defen­dían los Acuer­dos de Oslo con­si­de­ra­ron el

obje­ti­vo fun­da­men­tal que jus­ti­fi­ca­ba

el alto pre­cio que ha paga­do

el pue­blo pales­tino. Duran­te

27 años siguie­ron

ali­men­tan­do esta vana ilu­sión negán­do­se a admi­tir la impo­si­bi­li­dad

eco­nó­mi­ca, polí­ti­ca e inclu­so físi­ca de esta­ble­cer un Esta­do

pales­tino ver­da­de­ra­men­te sobe­rano en medio de un pro­yec­to de

colo­ni­za­ción acti­vo y la fal­ta de con­ti­güi­dad terri­to­rial.

La dolo­ro­sa pre­gun­ta que debe­mos hacer­nos hoy es si des­de 1993 se

nos ha obli­ga­do a sufrir masa­cres espan­to­sas, un ase­dio geno­ci­da, el

impa­ra­ble robo de nues­tra tie­rra, la cons­truc­ción de un muro de

apartheid, la deten­ción de niños y de fami­lias ente­ras, la

demo­li­ción de casas y muchos otros abu­sos solo por­que la cla­se

com­pra­do­ra veía la “inde­pen­den­cia” al final de un túnel

cerra­do.

Es el momen­to de que quie­nes nos opo­ne­mos a los Acuer­dos de Oslo

repli­que­mos con una pre­gun­ta a sus defen­so­res: ¿El pro­pio acuer­do

estu­vo des­ti­na­do algu­na vez a garan­ti­zar los dere­chos huma­nos míni­mos

del colo­ni­za­do pue­blo pales­tino, inclui­dos el dere­cho a la liber­tad y

la auto­de­ter­mi­na­ción?

Antes de dejar­nos Said publi­có dos artícu­los, “ Israel-Pales­ti­ne:

a thrid way” [ Israel-Pales­ti­na:

una ter­ce­ra vía]” y “The

only alter­na­ti­ve” [La úni­ca

alter­na­ti­va], en los que ofre­cía una solu­ción basa­da en

“igual­dad o nada”, una solu­ción que se pue­de mate­ria­li­zar con el

esta­ble­ci­mien­to de un Esta­do demo­crá­ti­co y lai­co en Pales­ti­na en el

que se tra­te igual a toda la ciu­da­da­nía con inde­pen­den­cia de su

reli­gión, sexo y color.

Una paz inte­gral, sos­te­nía Said, sig­ni­fi­ca que Israel, la

poten­cia colo­nial, debe reco­no­cer el dere­cho de las y los pales­ti­nos

a exis­tir como pue­blo, su dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción y a la

igual­dad, como los colo­ni­za­do­res blan­cos hicie­ron en Sudá­fri­ca.

Al final de uno de sus artícu­los Said pre­gun­ta­ba: “¿Están

escu­chan­do los actua­les diri­gen­tes pales­ti­nos? ¿Pue­den suge­rir algo

mejor que esto dado su desas­tro­sa tra­yec­to­ria en un “pro­ce­so de

paz” que ha lle­va­do a los horro­res actua­les?”. No podían en

aquel momen­to y no pue­den aho­ra. Ya es hora de que el pue­blo

pales­tino aban­do­ne la ilu­sión de la solu­ción de los dos Esta­dos e

inten­te un enfo­que demo­crá­ti­co, uno que pue­da garan­ti­zar sus

dere­chos bási­cos, liber­tad, igual­dad y jus­ti­cia.

Hai­dar Eid es pro­fe­sor aso­cia­do de la Uni­ver­si­dad Al-Aqsa de Gaza.

Tra­du­ci­do del inglés para Rebe­lión por Bea­triz Mora­les Bas­tos

(1)

En cas­te­llano, tra­du­ci­do por Fran­cis­co Ramos, Nue­vas

cró­ni­cas pales­ti­nas: el fin del pro­ce­so de paz (1995−2002),

Bar­ce­lo­na, Debol­si­llo, 2003. (N.

de la t.).

Fuen­te: Al Jazee­ra /​Rebelión