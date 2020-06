El Salvador. Donde sopla el viento

Por María Tere­sa Mes­si­do­ro*, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 20 junio 2020

Un res­pi­ra­dor lla­ma­do eje­kat (vien­to

en náhuat) y un pre­si­den­te que se hace el extra­te­rres­tre

Adi­vi­nan­zaj,

ini taya

pata­ni wan te kipia iej­ta­pal

taish­pitza wan te kipia se iten

mijk­wa­ni wan te kipia ijikshi

Tay ini taya?

– Ne

eje­kat –

(adi­vi­nan­za en len­gua náhuat 1)

Eje­kat en el idio­ma náhuat, sig­ni­fi­ca vien­to

(aten­ción, el náhuat es el idio­ma ori­gi­nal de El Sal­va­dor, dis­tin­to del náhuatl

que tie­ne raí­ces en el terri­to­rio mexi­cano 2).

Los pipi­les que hablan el Náhuat se encuen­tran

al oes­te, los Len­ca y los Cacao­pe­ra al este del país, son los últi­mos tres

pue­blos indí­ge­nas que aún sobre­vi­ven hoy en el país cen­tro­ame­ri­cano: pero en 2008, el Atlas de las len­guas en peli­gro de extin­ción del mun­do, pro­du­ci­do

por la Unes­co, decla­ró la len­gua len­ca y la cacao­pe­ra prác­ti­ca­men­te extin­tas,

mien­tras que el náhuat, se encuen­tra en

una situa­ción crí­ti­ca, ya que solo 200 per­so­nas toda­vía pue­den hablar­lo correc­ta­men­te.

Sin dete­ner­nos a inves­ti­gar aquí la situa­ción actual del pue­blo náhuat 3, con su his­to­ria de sufri­mien­to, dis­cri­mi­na­ción y lucha, me intere­sa recor­dar que solo en el 2004, gra­cias a la refor­ma del artícu­lo 63 de la Cons­ti­tu­ción Polí­ti­ca de El Sal­va­dor, reza: “reco­no­ce a los pue­blos indí­ge­nas, y se adop­ta­rán las polí­ti­cas nece­sa­rias para man­te­ner y desa­rro­llar su iden­ti­dad étni­ca y cul­tu­ral, su visión cós­mi­ca, sus valo­res y su espi­ri­tua­li­dad «.

Por lo tan­to, es sig­ni­fi­ca­ti­vo que el equi­po

médi­co del labo­ra­to­rio de nano­tec­no­lo­gía del Ins­ti­tu­to de Cien­cias de la

Uni­ver­si­dad Fran­cis­co Gavi­dia de San Sal­va­dor, haya deci­di­do lla­mar a EJÉKAT

UFG 2020 el res­pi­ra­dor que aca­ba de ter­mi­nar de dise­ñar, para ayu­dar a los

pacien­tes afec­ta­dos de COVID 19, con difi­cul­ta­des res­pi­ra­to­rias.

El nue­vo res­pi­ra­dor fue cons­trui­do uti­li­zan­do

tec­no­lo­gías 3D, y ya ha sido regis­tra­do ofi­cial­men­te y entre­ga­do al Minis­te­rio

de Salud para su apro­ba­ción final. El cos­to de pro­duc­ción de cada mues­tra será

de alre­de­dor de $ 5,000 y con suer­te, en cola­bo­ra­ción de ins­ti­tu­cio­nes públi­cas

y pri­va­das para su imple­men­ta­ción a gran esca­la, para per­mi­tir su pos­te­rior uso

4.

Hablan­do de médi­cos, en abril, el pre­si­den­te

sal­va­do­re­ño, Nayib Buke­le, ejer­ció su dere­cho de veto al negar hacer ope­ra­ti­vo un segu­ro espe­cial de salud

apro­ba­do por la Asam­blea Legis­la­ti­va, ade­más de otros decre­tos, des­ti­na­do direc­ta­men­te para el per­so­nal médi­co, pri­me­ra línea en esta

situa­ción de emer­gen­cia; la argu­men­ta­ción pre­sen­ta­da ofi­cial­men­te por el

gobierno fue solo de natu­ra­le­za eco­nó­mi­ca, argu­men­tan­do que la Asam­blea

Legis­la­ti­va no había rea­li­za­do

sufi­cien­tes estu­dios y pro­yec­cio­nes finan­cie­ras para veri­fi­car el impac­to eco­nó­mi­co de esta medi­da en el pre­su­pues­to

nacio­nal de El Sal­va­dor 5. Este veto resul­ta sin­gu­lar dado que

Buke­le a menu­do ha lla­ma­do «héroes» a Médi­cos y enfer­me­ras; per­so­nal de salud, tra­ba­jan­do más de las veces sin las debi­das pro­tec­cio­nes de

segu­ri­dad per­so­nal para enfren­tar la epi­de­mia y sin la ade­cua­da capa­ci­ta­ción en el tra­ta­mien­to de pacien­tes afec­ta­dos por

COVID; ya para fina­les de abril habían

unos cien­to cin­cuen­ta tra­ba­ja­do­res de la salud en cua­ren­te­na por haber

con­traí­do el virus o, como medi­da pre­ven­ti­va, por haber esta­do en con­tac­to con

pacien­tes infec­ta­dos.

La refe­ren­cia de la fal­ta de fon­dos en el

pre­su­pues­to del Minis­te­rio de Salud tam­bién es; al menos, un poco curio­so, dado

que a media­dos de mar­zo Nayib Buke­le había comu­ni­ca­do ofi­cial­men­te el ini­cio de

la cons­truc­ción del hos­pi­tal más gran­de de Amé­ri­ca Lati­na en el par­queo

externo del Cen­tro Inter­na­cio­nal de Ferias y

Con­ven­cio­nes, con una gran inver­sión eco­nó­mi­ca. Este hos­pi­tal, que se ha

con­ver­ti­do en el emble­ma de su ges­tión duran­te la pan­de­mia, se encuen­tra hoy,

unos días antes de su inau­gu­ra­ción pre­vis­ta, con un retra­so de al menos el 73%

en su cons­truc­ción.

Pero ya sabes, Buke­le no nece­si­ta el vien­to que lo empu­ja a favor …

La ima­gen no es una bro­ma, real­men­te apa­re­ció

en su pági­na de Twit­ter, el medio que Buke­le pre­fie­re para comu­ni­car­se con la

gen­te. Esas mis­mas per­so­nas que apre­cian sus habi­li­da­des

«extra­te­rres­tres» olvi­dan el

veto a favor del segu­ro para médi­cos y

enfer­me­ras, el regre­so a casa de al menos cua­tro mil sal­va­do­re­ños vara­dos en el

extran­je­ro y la pro­pues­ta de algu­nos dipu­tados para acce­der a una for­ma de

segu­ro social para quie­nes han per­di­do sus tra­ba­jos, ya sea de for­ma per­ma­nen­te

o tem­po­ral.

Vere­mos si el dios eje­kat comen­za­ra a soplar

por algún otro lugar.

. 1. Tra­duc­ción: Adi­vi­nan­za

¿Qué es? /​Vue­la y no tie­ne alas /​Sopla y no

tie­ne boca /​Se mue­ve y no tie­ne pies /​¿Qué es? /​– el vien­to –

2.

https://​dis​tin​tas​la​ti​tu​des​.net/​h​i​s​t​o​r​i​a​s​/​r​e​p​o​r​t​a​j​e​/​n​a​h​u​a​t​-​s​e​-​r​e​s​i​s​t​e​-​m​o​r​i​r​-​e​l​-​s​a​l​v​a​dor

3.

https://www.culturalsurvival.org/news/la-lucha-para-salvar-un-pueblo-los-nahuat-pipiles-de-el-salvador‑0

en este artícu­lo, publi­ca­do en mayo de 2020 en el sitio web del La orga­ni­za­ción

Entre­mun­dos y asu­mi­da por Cul­tu­ral Survival’s, Ale­jan­dro Rami­ro Chán Saquic, un

poli­tó­lo­go gua­te­mal­te­co, abor­da com­ple­ta­men­te el tema del pue­blo náhuat.

4.

5.

Nota: La ima­gen ini­cial está toma­da del calen­da­rio

náhuat, pre­pa­ra­do el año pasa­do por el Minis­te­rio de Edu­ca­ción de El Sal­va­dor,

que se pue­de encon­trar aquí

https://​www​.mined​.gob​.sv/​n​o​t​i​c​i​a​s​/​n​o​t​i​c​i​a​s​/​i​t​e​m​/​9​9​7​3​-​c​a​l​e​n​d​a​r​i​o​-​n​a​h​u​a​-​2​0​1​9​-​a​n​o​-​7​-​a​kat

El actual

Minis­te­rio de Cul­tu­ra de El Sal­va­dor pro­po­ne, en cam­bio, la Casa de los

vien­tos, como sede de expo­si­cio­nes artís­ti­cas, refi­rién­do­se pre­ci­sa­men­te al

tér­mino Eje­kat, con el que se nom­bró una de las salas del cen­tro cul­tu­ral. Ver http://​www​.cul​tu​ra​.gob​.sv/​c​o​n​o​c​e​-​l​a​-​p​a​r​t​i​c​u​l​a​r​-​c​a​s​a​-​d​e​-​l​o​s​-​v​i​e​n​t​os/

* Vice­pre­si­den­te de la aso­cia­ción de cul­tu­ra

en movi­mien­to Lisan­gà, www​.lisan​ga​.org

Tex­to tra­du­ci­do por Fran­cis­co Vicen­te Flo­res

Gra­nie­llo