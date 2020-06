Cuba. Música y oportunismo

Cuba, Oni Acos­ta Lle­re­na, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 19 de junio del 2020

La izquier­da, en polí­ti­ca, tie­ne

muchas impli­ca­cio­nes y retos por par­te de quie­nes con ella se

iden­ti­fi­can. El arte ha teni­do no pocos expo­nen­tes de pen­sa­mien­to fir­me y

con­vic­cio­nes afi­nes y han mar­ca­do dife­ren­cias con sus homó­lo­gos en el

ban­do opues­to. Pero, en la músi­ca, han ocu­rri­do algu­nos fenó­me­nos que

han deve­ni­do ver­da­de­ros opor­tu­nis­mos o, en algu­nos casos, clau­di­ca­cio­nes

pírri­cas en pos del sim­ple mer­can­ti­lis­mo. ¿Cómo se expli­ca que quie­nes

en momen­tos deter­mi­na­dos can­ta­ban al hom­bre, la Patria o musi­ca­li­za­ban

ver­sos pro­gre­sis­tas, aho­ra sucum­ban ante un enemi­go de tan poca mon­ta:

el dine­ro fácil?

En la his­to­ria recien­te cuba­na –musi­cal­men­te hablan­do – , muchos

artis­tas his­pa­no­ame­ri­ca­nos se vin­cu­la­ron con nues­tras ins­ti­tu­cio­nes y

con el torren­te artís­ti­co, con con­cier­tos, lar­gas tem­po­ra­das de giras y

has­ta dis­co­gra­fía, que fue­ron comu­nes duran­te muchos años. La razón

fun­da­men­tal –aun­que no la úni­ca– de esos acer­ca­mien­tos fue que la

mayo­ría de sus paí­ses esta­ban gober­na­dos por san­grien­tas dic­ta­du­ras y

algu­nos debie­ron exi­liar­se en Cuba o en otros luga­res para no ser

ase­si­na­dos o per­se­gui­dos: pesa­ba, y mucho, el recuer­do tris­te de Víc­tor

Jara y otros ase­si­na­dos mucho antes del gol­pe de 1973 en Chi­le y, sien­do

jus­tos y revi­si­tan­do la his­to­ria des­de la hori­zon­ta­li­dad que nos

pro­por­cio­na el pre­sen­te, muy pocos que­rían ser már­ti­res. Cuba fue el

faro, la madre que aco­gía con amor, el lugar segu­ro, el sis­te­ma don­de el

altruis­mo era posi­ble: Cuba era la casa que no tenían.

Recuer­do per­so­nal­men­te al extra­or­di­na­rio Alber­to Cor­téz en mi ado­les­cen­cia, cuan­do mi madre me lle­va­ba a dis­fru­tar­lo en el Karl Marx varias veces al año, y lo sen­tía­mos como uno más. Recuer­do su atuen­do negro en cada pre­sen­ta­ción como pro­tes­ta y due­lo por su país, Argen­ti­na. Recuer­do sus lps, sus entre­vis­tas, su amor por Cuba, y sus más her­mo­sas can­cio­nes. Pero un buen día deja­mos de ver­lo actuar y su voz dejó de can­tar­nos, su reali­dad fue otra y Cuba pasó a ser dic­ta­du­ra en vez de casa. Alber­to, y otros de los que a noso­tros acu­die­ron siguie­ron tenien­do una ascen­den­te carre­ra musi­cal, pero cam­bia­ron su dis­cur­so polí­ti­co. Algu­nos de los que denos­ta­ban al fran­quis­mo, y solo lo com­ba­tie­ron a dis­tan­cia, per­die­ron la brú­ju­la y Cuba se les con­vir­tió en la here­jía. Olvi­da­ron su mili­tan­cia comu­nis­ta, se des­pren­die­ron del ropa­je izquier­dis­ta y pidie­ron fue­go inqui­si­dor con­tra el país que algu­na vez les dio segu­ri­dad y espe­ran­zas. El hedor del dine­ro aso­ma­ba su visi­ble cara y un gui­ño fácil del neo­li­be­ra­lis­mo los sedu­jo de vuel­ta a sus paí­ses, nada les que­da­ba de posi­cio­nes con­tra­he­ge­mó­ni­cas ni crí­ti­cas.

Los hubo que, habien­do vito­rea­do a Cuba, comen­za­ron a defe­nes­trar­la, los que nun­ca tuvie­ron el valor de enfren­tar­se a cár­ce­les o balas, quie­nes antes can­ta­ban a Neru­da y a Mar­tí. ¿Cómo pudie­ron defen­der un dis­cur­so nacio­na­lis­ta y lue­go inte­grar­se a un sis­te­ma monár­qui­co? ¿Cómo podían exi­gir la entre­ga de tie­rras a cam­pe­si­nos y des­pués apo­yar el lati­fun­dio y la pro­pie­dad pri­va­da a ultran­za? El opor­tu­nis­mo, ami­gos míos, tam­bién nave­ga por aguas oscu­ras y solo el tiem­po impo­ne orden y des­en­mas­ca­ra a fari­seos.

Toma­do de Gran­ma (Cola­bo­ra­ción de RC)