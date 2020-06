Bolivia. Vuelve al redil imperial

Por Pablo Jofré Leal, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 20 junio 2020

El

gobierno boli­viano, a con­tra­pe­lo de lo que han sido los últi­mos tres lus­tros,

ha deci­di­do vol­car todas sus fichas, en el mar­co de su polí­ti­ca exte­rior, en

cobi­jar­se bajo las fal­das de Esta­dos Uni­dos y lo que ese país le mar­que en

mate­ria inter­na­cio­nal.

El obje­ti­vo de aque­llos

que admi­nis­tran hoy a Boli­via resul­ta evi­den­te: res­tau­rar ple­na­men­te el

pro­yec­to neo­li­be­ral, a tra­vés del apo­yo que le está brin­dan­do Esta­dos Uni­dos

con sus orga­ni­za­cio­nes guber­na­men­ta­les en temas socia­les y de com­ba­te a las

dro­gas, ade­más del tra­ba­jo del Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal (FMI) y los

prés­ta­mos (en este caso la apro­ba­ción de 327 millo­nes de dóla­res duran­te el mes

de abril) que sue­len hipo­te­car el futu­ro de las nacio­nes exi­gien­do ajus­tes

estruc­tu­ra­les, pri­va­ti­za­ción de las empre­sas públi­cas, jiba­ri­zar el tama­ño del Esta­do

entre otras deman­das. Tal idea lle­va apa­re­ja­do el favo­re­cer a los gru­pos eco­nó­mi­cos

boli­via­nos y trans­na­cio­na­les: finan­cie­ros, comer­cia­les, terra­te­nien­tes y al

mis­mo tiem­po, otor­gar fran­qui­cias favo­ra­bles, a las empre­sas extran­je­ras

vin­cu­la­das, fun­da­men­tal­men­te, a la indus­tria petro­le­ra y mine­ra, que vuel­ven a

con­ver­tir a Boli­via en un botín de gue­rra.

El

gobierno de fac­to de Jea­ni­ne Añez ha dado un giro en 180 º en todos los

aspec­tos que el gobierno del MAS había efec­tua­do en casi 14 años de man­da­to:

polí­ti­ca ener­gé­ti­ca, pro­tec­ción social, edu­ca­ción y en el aspec­to inter­na­cio­nal

con esa mira­da que se tenía, más vol­ca­da a Suda­mé­ri­ca con rela­cio­nes ple­nas con

Vene­zue­la, Cuba, Nica­ra­gua y poten­cias extran­je­ras riva­les de Washing­ton, entre

otras. Hoy, el pano­ra­ma es dis­tin­to y lo segui­rá sien­do a menos, que en las

pró­xi­mas elec­cio­nes pre­si­den­cia­les quien triun­fe deci­da otro camino o un

retorno a aque­lla sen­da que pare­ce haber­le dado esta­bi­li­dad a Boli­via.

Estas

pos­ter­ga­das elec­cio­nes están tenien­do un camino sinuo­so, que deja al

des­cu­bier­to el deseo del gobierno de fac­to de no aban­do­nar el poder. El

pre­si­den­te del Tri­bu­nal Supre­mo Elec­to­ral (TSE) de la nación alti­plá­ni­ca, Sal­va­dor

Rome­ro, infor­mó que las elec­cio­nes se rea­li­za­rán el día 6 de sep­tiem­bre pró­xi­mo.

Deci­sión que con­tó con el inme­dia­to recha­zo del gobierno y los pode­res fác­ti­cos

en Boli­via. Recor­de­mos, que estos cómi­cos ya han sufri­do dos cam­bios, ya que el

día 22 de enero, fecha esta­ble­ci­da cons­ti­tu­cio­nal­men­te para lle­var a cabo las

elec­cio­nes pre­si­den­cia­les tras la renun­cia del ex pre­si­den­te Evo Mora­les; la

pre­si­den­ta de fac­to, en un acto abso­lu­ta­men­te ile­gal se auto pro­rro­gó el

man­da­to has­ta el día 3 de mayo. Ese día de mayo, Añez vol­vió a apla­zar – sin

defi­nir fecha – los comi­cios, toman­do como excu­sa la pan­de­mia por el Covid 19.

Fue en ese esce­na­rio, que el TSE esta­ble­ció el día 6 de sep­tiem­bre, para lle­var

a cabo este ejer­ci­cio elec­to­ral.

Fecha,

que estas altu­ras no pare­ce tam­po­co defi­ni­ti­va, con­si­de­ran­do que segu­ra­men­te el

TSE sufri­rá pre­sio­nes para modi­fi­car su deci­sión, sobre todo por­que el gobierno

de Añez y el circu­lo polí­ti­co y mili­tar que la rodea, han dado cla­ras seña­les

que no desean dejar el poder. Para for­ta­le­cer esa posi­ción de con­ti­nui­dad del

actual gobierno, pue­den dar­se varias excu­sas: pri­me­ro, ape­lar a la gra­ve­dad de

la pan­de­mia y los efec­tos sani­ta­rios y eco­nó­mi­cos que la enfer­me­dad tare

apa­re­ja­da. Segun­do, recu­sar a alguno de los can­di­da­tos, bajo la moda­li­dad de

pre­sen­tar acu­sa­cio­nes vin­cu­la­das a la admi­nis­tra­ción ante­rior y del cual tan­to el

bino­mio con­for­ma­do por Luis Arce para la pre­si­den­cia y David Cho­quehuan­ca fue­ron

par­te de los gobier­nos del MAS. Para quien desea per­pe­tuar­se auto­crá­ti­ca­men­te todas

las arti­ma­ñas son posi­ble.

El

gobierno de Añez ha dado mues­tras que lo suyo

es la ambi­ción por el poder, inclu­so

vio­lan­do todas las pro­me­sas efec­tua­das cuan­do juro como pre­si­den­ta inte­ri­na: sin

quo­rum de la cáma­ra baja y menos aún en la pri­me­ra línea suce­so­ria esta­ble­ci­da

por la cons­ti­tu­ción. Añez está a la cabe­za del eje­cu­ti­vo pero no gobier­na, eso

lo hace una cas­ta de polí­ti­cos y empre­sa­rios, que han deci­di­do saquear al país

y vol­ver a resi­tuar­lo en la esfe­ra de influen­cia de Washing­ton. Inclu­so si ello

sig­ni­fi­ca mos­trar la peor cara de la corrup­ción. Un

comen­ta­rio publi­ca­do por The New York Times ase­gu­ra­ba que Añez, a tres meses en

el car­go, ‘ha mos­tra­do ser una figu­ra sedien­ta de poder que bus­ca per­ma­ne­cer en

la pre­si­den­cia más allá de lo acor­da­do y usa méto­dos peli­gro­sos para la

ins­ti­tu­cio­na­li­dad del país’. Mien­tras el

dia­rio bri­tá­ni­co Finan­cial Times publi­có un edi­to­rial, en el que con­si­de­ra la

can­di­da­tu­ra una ame­na­za al futu­ro demo­crá­ti­co del país por lo demos­tra­do en

estos meses de ges­tión.

Esta

con­duc­ta depre­da­do­ra es par­te del ADN de este inte­ri­na­to a la fuer­za. No en

bal­de Añez y los suyos, en estos esca­sos 8 meses de gobierno ya tie­ne, al

menos, 35 acu­sa­cio­nes por actos de corrup­ción en los más diver­sos ámbi­tos:

nepo­tis­mo, abu­so de con­fian­za, sobor­nos, pago de fac­tu­ras sobre­va­lo­ra­das en

adqui­si­cio­nes médi­cas. Las denun­cias res­pec­to a los nego­cia­dos y la corrup­ción

galo­pan­te en impor­tan­tes empre­sas esta­ta­les boli­via­nas dan luces que al país se

le están ponien­do rue­das, pero no para avan­zar al desa­rro­llo y el bene­fi­cio

social, sino para que sea más fácil lle­var­se, meta­fó­ri­ca­men­te, estas empre­sas a

las ofi­ci­nas y casas de los gru­pos que hoy domi­nan en el país sud­ame­ri­cano. Ambi­cio­nes

por tener un tro­zo de la taja­da esta­tal que sig­ni­fi­ca el litio, las tele­co­mu­ni­ca­cio­nes,

el petró­leo y gas, la avia­ción esta­tal, elec­tri­ci­dad, todo aque­llo que resul­ta

alta­men­te ven­ta­jo­so para los pri­va­dos en mate­ria de rédi­tos a cor­to pla­zo.

Un

gobierno como el de Añez, que ha nego­cia­do la vuel­ta de la Ofi­ci­na de

Admi­nis­tra­ción para el Con­trol de Dro­gas (DEA por sus siglas en inglés).

Auto­ri­zar la vuel­ta de la Agen­cia de los Esta­dos Uni­dos para el Desa­rro­llo

Inter­na­cio­nal USAID por sus siglas en inglés) y que repre­sen­ta la pun­ta de lan­za

no mili­tar de los pro­ce­sos, ya sea de des­es­ta­bi­li­za­ción de gobier­nos

con­si­de­ra­dos enemi­gos de Washing­ton o apun­ta­lar a polí­ti­cos, perio­dis­tas, fun­cio­na­rios

de gobierno, en la idea de con­tro­lar la vida de las socie­da­des don­de tra­ba­ja. A la par de esta reins­ta­la­ción de ofi­ci­nas

clá­si­cas de las admi­nis­tra­cio­nes esta­dou­ni­den­ses des­ti­na­das a garan­ti­zar sus

intere­ses, se han gene­ra­do deci­sio­nes que van en la línea de con­cre­tar el ais­la­mien­to

de todos aque­llos gobier­nos con­tra­rios a Washing­ton.

En las últi­mas sema­nas en Boli­via, la USAID jun­to a la NED,

la deno­mi­na­da Fun­da­ción Nacio­nal para la

Demo­cra­cia, que a tra­vés de millo­na­rios pre­su­pues­tos pro­mue­ve, en todo el

mun­do, a ini­cia­ti­va del con­gre­so esta­dou­ni­den­ses, pro­yec­tos enmar­ca­dos en pro­mo­ver

la demo­cra­cia libe­ral esta­dou­ni­den­ses, como es el caso de esta Boli­via que

pare­ce volar a los bra­zos del libe­ra­lis­mo. En este caso se tra­ba­ja en el pro­gra­ma,

ya clá­si­co en las inter­ven­cio­nes esta­dou­ni­den­ses en el mun­do deno­mi­na­do

“pro­mo­ción de la demo­cra­cia”. Es tan pro­fun­da la inje­ren­cia esta­dou­ni­den­se en Boli­via

que el con­se­je­ro polí­ti­co prin­ci­pal de Añez es el agen­te de la CIA Erick

Foron­da. Como afir­ma

el ana­lis­ta Ernes­to Eterno “Nun­ca

antes la CIA había gober­na­do un país des­de la mis­ma silla pre­si­den­cial como

aho­ra, inclu­so per­dien­do has­ta las for­mas más ele­men­ta­les, en su lar­ga his­to­ria

de inje­ren­cia y cri­men en Boli­via”

La

pre­sen­cia e influ­jo esta­dou­ni­den­se resul­ta escan­da­lo­sa­men­te evi­den­te. El

gobierno de Añez a poco de tomar el con­trol del país rom­pió rela­cio­nes

diplo­má­ti­cas y expul­só a fun­cio­na­rios y ciu­da­da­nos de Vene­zue­la y Cuba, para

pos­te­rior­men­te entrar en una eta­pa de que ha sig­ni­fi­ca­do tam­bién rom­per rela­cio­nes

con Nica­ra­gua y la Repú­bli­ca Islá­mi­ca de Irán. En el plano eco­nó­mi­co su

depen­den­cia se evi­den­ció al soli­ci­tar el men­cio­na­do prés­ta­mo al FMI, cuya

tra­za­bi­li­dad no ha sido posi­ble seguir­la pues no exis­te infor­ma­ción sobre en

qué se gas­ta­rá, en que sec­to­res se va a inver­tir o ser­vi­rá sim­ple­men­te para

trans­for­mar­se en esos clá­si­cos pro­gra­mas eco­nó­mi­cos de ayu­da, que sir­ven para

finan­ciar la corrup­ción y el saqueo de las empre­sas públi­cas a tra­vés de

pro­ce­sos de pri­va­ti­za­ción, que bien cono­ce­mos en Lati­noa­mé­ri­ca.

Ya a

fines de noviem­bre del año 2019, recién asu­mi­da en su car­go de fac­to, la Sra.

Jea­nin­ne Añez seña­ló que Boli­via ten­dría un giro radi­cal en las posi­cio­nes que

su país esta­ba lle­van­do a cabo en mate­ria inter­na­cio­nal. Lo prio­ri­dad estu­vo en

rees­ta­ble­cer rela­cio­nes diplo­má­ti­cas ple­nas con Esta­dos Uni­dos ya que, según la

can­ci­ller Karen Lon­ga­ric “ese dete­rio­ro ha afec­ta­do a la ima­gen de Boli­via pero

sobre todo ha afec­ta­do a nues­tros intere­ses eco­nó­mi­cos y comer­cia­les” Una Boli­via

que ade­más comen­zó a estre­char con­tac­tos con el régi­men sio­nis­ta y el gobierno

de Jair Bol­so­na­ro en Bra­sil. Des­co­no­cien­do de paso al gobierno de Nico­lás

Madu­ro en Vene­zue­la, salien­do del Alba e ingre­san­do al des­es­ta­bi­li­za­dor y

des­pres­ti­gia­do Gru­po de Lima. Tuvo serios roces diplo­má­ti­cos con Espa­ña y Méxi­co

a par­tir de la per­se­cu­ción polí­ti­ca al ex pre­si­den­te Evo Mora­les, que impli­có

la vigi­lan­cia de las emba­ja­das de estos dos paí­ses, inclu­so con expul­sión de

fun­cio­na­rio diplo­má­ti­cos de ambos lados.

En sie­te

meses de man­da­to de fac­to la Sra. Añez ha toma­do medi­das abso­lu­ta­men­te con­tra­rias

a su pro­me­sa res­pec­to a la tran­si­to­rie­dad de su esta­día en el pala­cio de

gobierno. Sos­tu­vo que no se iba a pre­sen­tar a las elec­cio­nes y lo ha hecho. Sos­tu­vo

que el gobierno era de tran­si­ción y ya ven, se man­tie­ne con apo­yo de la dere­cha

boli­via­na y Esta­dos Uni­dos(1) Ha reto­ma­do rela­cio­nes ple­nas con Esta­dos Uni­dos. Ha

estre­cha­do lazos con el sio­nis­mo soli­ci­tan­do ayu­da para com­ba­tir a los

movi­mien­tos de izquier­da (ya que son favo­ra­bles a Pales­ti­na) (2).

Rom­pió rela­cio­nes con Vene­zue­la y Cuba, expul­san­do

coope­ran­tes (3). Tal como lo sos­tu­ve ante­rior­men­te se está tra­ba­jan­do por el retorno de

la DEA. Esto se tra­du­ce en con­ver­sa­cio­nes teni­das con altos man­dos de ese depar­ta­men­to,

que según los crí­ti­cos del gobierno de Añez van enca­mi­nán­do­se a lograr

impu­ni­dad para fami­lia­res de la pre­si­den­ta, invo­lu­cra­dos en nar­co­trá­fi­co(4)

El pasa­do

4 de junio, en un paso más de dis­tan­cia­mien­to de aque­llos paí­ses que man­tu­vie­ron

rela­cio­nes cor­dia­les con el ante­rior gobierno boli­viano pre­si­dio por Evo

Mora­les, la actual pre­si­den­ta de fac­to, Jea­ni­ne Añez anun­ció el cie­rre de sus emba­ja­das

en Nica­ra­gua e Irán. El argu­men­to esgri­mi­do por la Sra. Añez fue que con ese

cie­rre se podrían des­ti­nar fon­dos para la lucha con­tra el Covid 19 y que

«No tene­mos nada con­tra estos paí­ses y pue­blos, nobles y her­ma­nos, que

res­pe­ta­mos y son ami­gos», argu­men­tó. Con la Repú­bli­ca islá­mi­ca de Irán, la

admi­nis­tra­ción del ex pre­si­den­te Mora­les había fir­ma­do una dece­na de acuer­dos

en áreas como salud, defen­sa, inves­ti­ga­ción, mine­ría y coope­ra­ción indus­trial. Es incues­tio­na­ble que las órde­nes vinie­ron

des­de Washing­ton.

Resul­ta

inne­ga­ble, más allá de las pala­bras de bue­na crian­za de Añez, que Pala­cio

Que­ma­do está reci­bien­do fuer­tes pre­sio­nes des­de Washing­ton y está desa­rro­llan­do

una polí­ti­ca exte­rior, en direc­ción total­men­te opues­ta (5) a la que se lle­vó duran­te casi cator­ce años en los gobier­nos del MAS.

Es un retorno de Boli­via, al reba­ño dócil que mane­ja el pas­tor esta­dou­ni­den­se y

no sería extra­ño cons­ta­tar que las pro­me­sas de lle­var al país alti­plá­ni­co por

el camino nue­va­men­te de la demo­cra­cia comien­cen a cho­car con los intere­ses

eco­nó­mi­cos inter­nos y exter­nos. Uni­do lo ante­rior a las pro­pias pre­ten­sio­nes y

la defen­sa de sus dere­chos con­quis­ta­dos de una pobla­ción boli­via­na, que dis­ta

mucho de ser aque­lla que solía mirar, déca­das atrás, los cam­bios en Pala­cio

Que­ma­do, sin tener mucha par­ti­ci­pa­ción.

Vol­ver al redil esta­dou­ni­den­se y a lo que ello impli­ca pue­de lle­var a Boli­via

a un con­flic­to social de gran enver­ga­du­ra.

Pablo

Jofré Leal

https://​www​.info​bae​.com/​a​m​e​r​i​c​a​/​e​e​u​u​/​2​0​1​9​/​1​2​/​1​7​/​d​o​n​a​l​d​-​t​r​u​m​p​-​d​e​c​l​a​r​o​-​s​u​-​a​p​o​y​o​-​a​-​j​e​a​n​i​n​e​-​a​n​e​z​-​e​n​-​b​o​l​i​v​i​a​-​e​n​-​s​u​-​m​i​s​i​o​n​-​d​e​-​a​s​e​g​u​r​a​r​-​u​n​a​-​t​r​a​n​s​i​c​i​o​n​-​d​e​m​o​c​r​a​t​i​c​a​-​p​a​c​i​f​i​c​a​-​a​-​t​r​a​v​e​s​-​d​e​-​e​l​e​c​c​i​o​n​e​s​-​l​i​b​r​es/ https://​www​.his​pantv​.com/​n​o​t​i​c​i​a​s​/​b​o​l​i​v​i​a​/​4​4​3​9​1​6​/​a​n​e​z​-​i​s​r​a​e​l​-​c​o​m​b​a​t​i​r​-​i​z​q​u​i​e​rda https://www.dw.com/es/bolivia-rompe-relaciones-con-venezuela-y-se-retira-de-la-alianza-bolivariana-alba/a‑51271927, https://​www​.bbc​.com/​m​u​n​d​o​/​n​o​t​i​c​i​a​s​-​a​m​e​r​i​c​a​-​l​a​t​i​n​a​-​5​1​2​4​3​162 https://​ter​ce​rain​for​ma​cion​.es/​a​r​t​i​c​u​l​o​/​i​n​t​e​r​n​a​c​i​o​n​a​l​/​2​0​1​9​/​1​1​/​1​6​/​e​s​t​a​d​o​s​-​u​n​i​d​o​s​-​p​r​o​p​o​n​e​-​e​l​-​r​e​t​o​r​n​o​-​d​e​-​l​a​-​d​e​a​-​a​-​b​o​l​i​v​i​a​-​p​a​r​a​-​f​o​r​t​a​l​e​c​e​r​-​s​u​s​-​r​e​l​a​c​i​o​nes. El 16 octu­bre 2017 fue­ron apre­sa­dos en

Bra­sil los nar­co­tra­fi­can­tes boli­via­nos Fabio Adhe­mar Andra­de Lima Lobo y Car­los

Andrés Añez Dora­do, en el esta­do bra­si­le­ño de Mato Gros­so. De acuer­do con el

repor­te poli­cial trans­por­ta­ban 480 kilos de cocaí­na en esta­do puro, en el avión

que pilo­tea­ban. Fabio

Lobo es hijo de un ex miem­bro del Car­tel de Cali. ¿Y quién es el nar­co Car­los

Áñez? nada menos que el sobrino de Jea­ni­ne Áñez, en aquel momen­to sena­do­ra por uni­dad

demo­crá­ti­ca Duran­te los pri­me­ros tres meses

Añez ha resul­ta­do ser muy eje­cu­ti­va, mos­tran­do de ese modo, el camino de su

polí­ti­ca exte­rior: Reti­ro de la exi­gen­cia de visa­dos para ciu­da­da­nos

esta­dou­ni­den­ses e israe­líes. Reco­no­ci­mien­to de Juan Guai­dó como pre­si­den­te

encar­ga­do de Vene­zue­la. Acu­sa­ción de sedi­ción a perio­dis­tas argen­ti­nos que

cubrían el gol­pe. Sali­da del ALBA y posi­ble reti­ro de Una­sur. Expul­sión de

médi­cos y fun­cio­na­rios cuba­nos. Decla­ra­ción de pron­to res­ta­ble­ci­mien­to de las

rela­cio­nes diplo­má­ti­cas con Israel. Duran­te el mes de diciem­bre del 2019 su ofen­si­va

en el cam­po exte­rior con­ti­nuó con otra serie de medi­das: For­ta­le­ci­mien­to de las

rela­cio­nes diplo­má­ti­cas con Chi­le. Denun­cia con­tra Evo Mora­les en La Haya por

“crí­me­nes de lesa huma­ni­dad”. Ingre­so al Gru­po de Lima. Denun­cia con­tra Méxi­co

por “ter­gi­ver­sar y dis­tor­sio­nar la reali­dad sobre las medi­das de segu­ri­dad

toma­das en los alre­de­do­res de la Emba­ja­da de Méxi­co e inten­tar lavar la ima­gen

“auto­ri­ta­ria y anti­de­mo­crá­ti­ca” del expre­si­den­te Mora­les. Denun­cia de

Can­ci­lle­ría a Espa­ña por “abu­so y atro­pe­llo a la sobe­ra­nía” boli­via­na. Retorno de la USAID para los pro­gra­mas

For­ta­le­ci­mien­to de la demo­cra­cia y la trans­pa­ren­cia en las elec­cio­nes. Decla­ra­ción de per­so­nas no gra­ta y expul­sión

de la emba­ja­do­ra de Méxi­co y a diplo­má­ti­cos espa­ño­les Duran­te el mes de enero

del 2020 el gobierno de Añez orien­tó su tra­ba­jo exte­rior por la vía de

Soli­ci­tar a la fis­ca­lía boli­via­na lle­var a cabo una inves­ti­ga­ción sobre el supues­to

finan­cia­mien­to del MAS a polí­ti­cos espa­ño­les. Alla­na­mien­to de las ofi­ci­nas de

PDVSA (empre­sa vene­zo­la­na de petró­leo) en La Paz

La

Fis­ca­lía Gene­ral lla­ma a decla­rar a Íñi­go Erre­jón, Juan Car­los Mone­de­ro y el

expre­si­den­te espa­ñol José Luis Rodrí­guez Zapa­te­ro y pide a Espa­ña un infor­me

sobre la pre­sen­cia en terri­to­rio boli­viano de miem­bros del Gru­po Espe­cial de

Ope­ra­cio­nes. Peti­ción a Inter­pol para aprehen­sión de Evo Mora­les. Decla­ra­ción

de per­so­nas no gra­tas y expul­sión de la emba­ja­do­ra de Méxi­co y a diplo­má­ti­cos

espa­ño­les. Con­ge­la­mien­to de cuen­tas de PDVSA en Boli­via

La

can­ci­ller boli­via­na Karen Lon­ga­ric se reúne con el secre­ta­rio de Esta­do de EE.

UU. (Mike Pom­peo)

Boli­via

cie­rra rela­ción con la repú­bli­ca ára­be saha­raui demo­crá­ti­ca para impul­sar­la con

Marrue­cos

Boli­via

sus­pen­de rela­cio­nes con Cuba. Diplo­má­ti­cos israe­líes fue­ron reci­bi­dos en

Boli­via, acor­da­ron rees­ta­ble­cer pro­gra­mas de coope­ra­ción. Can­ci­lle­ría comu­ni­ca

su apo­yo al supues­to Acuer­do de Paz en Medio Orien­te impul­sa­do por Esta­dos

uni­do e Israel en cla­ra dis­po­si­ción prois­rae­lí.