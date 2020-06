Argentina. Vicentin: El gobernador Perotti presentó un proyecto que deja «de lado la expropiación»

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 19 junio 2020

foto: Gober­na­dor de San­ta Fé, Perot­ti

El gober­na­dor de San­ta Fe anti­ci­pó que el Pre­si­den­te «acom­pa­ña» la ini­cia­ti­va

Des­pués de una reu­nión con Alber­to Fer­nán­dez en Oli­vos, Omar Perot­ti anun­ció que la IGJ de San­ta Fe hizo una pre­sen­ta­ción ante el juez que tra­mi­ta el con­cur­so de Vicen­tin. En ella, plan­tea lle­var ade­lan­te la inter­ven­ción esta­tal que «res­ca­te a la empre­sa» sin lle­gar a la expro­pia­ción.

El

gober­na­dor de San­ta Fe afir­mó des­de la Resi­den­cia de Oli­vos que el

pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez «acom­pa­ñó» una pro­pues­ta ante la Jus­ti­cia,

que se pre­sen­tó este vier­nes en el mar­co del con­cur­so de la empre­sa

Vicen­tin. Esa pro­pues­ta abre un pro­ce­so de inter­ven­ción «sin

expro­pia­ción» de la cerea­le­ra, según ase­gu­ró Omar Perot­ti, tras una

reu­nión con el pre­si­den­te en la Resi­den­cia de Oli­vos.

El gober­na­dor san­ta­fe­sino le pre­sen­tó a Fer­nán­dez un pro­yec­to

median­te el cual la pro­vin­cia, a tra­vés de la Ins­pec­ción de Per­so­nas

Jurí­di­cas, soli­ci­ta­rá a la jus­ti­cia que inter­vie­ne en el con­cur­so de

acree­do­res, la «con­for­ma­ción de un Órgano de Inter­ven­ción» duran­te todo

el pla­zo que se extien­da el pro­ce­so judi­cial y que no con­tem­pla una

ins­tan­cia de expro­pia­ción.

Se tra­ta de una «alter­na­ti­va

supe­ra­do­ra» a la pro­pues­ta que el Gobierno nacio­nal dis­pu­so median­te el

DNU 552, ya que si bien pre­vé una inter­ven­ción en la con­duc­ción de la

cerea­le­ra no con­tem­pla la alter­na­ti­va expro­pia­to­ria con la cual se

pen­sa­ba avan­zar median­te su aná­li­sis en el Con­gre­so, el pun­to más

resis­ti­do des­de dis­tin­tos sec­to­res empre­sa­ria­les.

Según la

pro­pues­ta, que Perot­ti ase­gu­ró fue «con­sen­sua­da con el pre­si­den­te», el

nue­vo órgano de con­duc­ción debe­ría estar inte­gra­do por los dos

inter­ven­to­res pro­pues­tos por el Poder Eje­cu­ti­vo, Rober­to Gabriel Del­ga­do

y Luciano Zarich, a los que se suma­ría Ale­jan­dro Alber­to Ben­to, a

pro­pues­ta de la pro­vin­cia.

Sobre el alcan­ce de la inter­ven­ción, el

pro­yec­to expo­ne que «se tra­ta de asu­mir las fun­cio­nes de admi­nis­tra­ción

y repre­sen­ta­ción, des­pla­zan­do al direc­to­rio». Esta posi­bi­li­dad que

acer­có el gober­na­dor san­ta­fe­sino ya se venía tra­ba­jan­do en los últi­mos

días, aun­que se dio a cono­cer pocas horas des­pués de que el juez de

pri­me­ra ins­tan­cia en lo Civil y Comer­cial de la ciu­dad san­ta­fe­si­na de

Recon­quis­ta, Fabián Loren­zi­ni, res­ti­tu­yó la admi­nis­tra­ción de la empre­sa

Vicen­tin SAIC a sus direc­ti­vos, por un pla­zo de 60 días, y otor­gó el

rol de vee­do­res a los inter­ven­to­res desig­na­dos por el Eje­cu­ti­vo.

Perot­ti

expre­só que el pre­si­den­te «acom­pa­ña» su pro­pues­ta por­que «su mayor

deseo es que la empre­sa sea res­ca­ta­da y que­de en manos de los

argen­ti­nos», ase­gu­ró en decla­ra­cio­nes pos­te­rio­res.

El gober­na­dor

mani­fes­tó su deseo de que la Jus­ti­cia resuel­va «en el menor tiem­po

posi­ble» para que San­ta Fe pue­da poner «manos a la obra den­tro del

con­cur­so, en res­guar­do de los intere­ses legí­ti­mos de los tra­ba­ja­do­res,

acree­do­res, peque­ños y media­nos pro­duc­to­res, la pro­vin­cia de San­ta Fe».

En

el fallo dado a cono­cer pasa­do el medio­día, el juez Loren­zi­ni a la vez

se decla­ró incom­pe­ten­te res­pec­to del plan­teo de incons­ti­tu­cio­na­li­dad

sobre la medi­da adop­ta­da por el gobierno nacio­nal, pre­sen­ta­do por

accio­nis­tas de la cerea­le­ra san­ta­fe­si­na. Según el escri­to, la medi­da

regi­rá por 60 días y podrá ser even­tual­men­te pro­rro­ga­da por un nue­vo

pla­zo. Para el juez, la inter­ven­ción “ha sig­na­do el pro­ce­so con­cur­sal en

una suer­te de impas­se” ya que ame­na­za “con afec­tar nega­ti­va­men­te su

giro comer­cial y acti­vi­dad indus­trial”.

Vicen­tin SAIC se decla­ró

en cesa­ción de pagos el 5 de diciem­bre de 2019 ante una situa­ción que

con­si­de­ró de “estrés finan­cie­ro” que le hizo impo­si­ble afron­tar sus

com­pro­mi­sos comer­cia­les y con enti­da­des del sis­te­ma finan­cie­ro local e

inter­na­cio­nal por unos US$ 1.350 millo­nes.

Tras inten­tar sin

éxi­to duran­te la feria judi­cial de enero arri­bar a un Acuer­do Pre­ven­ti­vo

Extra­ju­di­cial (APE) con sus acree­do­res, el 10 de febre­ro pre­sen­tó su

pro­pio con­cur­so, lue­go de un pedi­do de quie­bra de un acree­dor.

El

juez Loren­zi­ni abrió el con­cur­so el 5 de mar­zo pasa­do y has­ta aho­ra se

pre­sen­ta­ron a veri­fi­car cré­di­tos 2.368 acree­do­res por un mon­to de 99.345

millo­nes de pesos, aun­que el pla­zo fue exten­di­do has­ta el 25 de agos­to.

El prin­ci­pal acree­dor de la com­pa­ñía es el Ban­co de la Nación

Argen­ti­na, que recla­ma una acreen­cia de $18.128 millo­nes.

“Hemos

pedi­do la inter­ven­ción de la Ins­pec­ción de Per­so­nas Jurí­di­cas de la

pro­vin­cia de San­ta Fe ante el Juz­ga­do del con­cur­so para tener la

admi­nis­tra­ción de la empre­sa Vicen­tin y dejar de lado la expro­pia­ción”,

dijo Perot­ti des­de la resi­den­cia de Oli­vos, tras entre­gar­le al

pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez su pro­yec­to.

La pre­sen­ta­ción com­ple­ta de la IGJ de San­ta Fe ante el juez

INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SOLICITA INTERVENCIÓN JUDICIAL DE VICENTÌN S.A.I.C.

Señor Juez:

María Vic­to­ria Strat­ta (abo­ga­da, matrí­cu­la 2.821, folio 162, tomo III, correo elec­tró­ni­co [email protected]​santafe.​gov.​ar)

cons­ti­tu­yen­do domi­ci­lio a los efec­tos del pre­sen­te en Itu­rras­pe 1652 de

esta ciu­dad de Recon­quis­ta, ante V.S. me pre­sen­to y digo:

1. Carác­ter en el que com­pa­rez­co

Soy

Ins­pec­to­ra Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas. Se tra­ta de una

Sub­se­cre­ta­ría, depen­dien­te de la Secre­ta­ría de Jus­ti­cia, en el ámbi­to

del Minis­te­rio de Gobierno, Jus­ti­cia, Dere­chos Huma­nos y Diver­si­dad de

la Pro­vin­cia de San­ta Fe.

Tal carác­ter que­da acre­di­ta­do con el Decre­to 240 dic­ta­do por el Poder Eje­cu­ti­vo Pro­vin­cial el 18 de diciem­bre de 20191

.

La sede de la Ins­pec­ción está ubi­ca­da en 4 de Enero 2498 de la ciu­dad de San­ta Fe.

2. Obje­to

Median­te

el pre­sen­te soli­ci­to la inter­ven­ción judi­cial de Vicen­tín S.A.I.C. y

con­for­ma­ción de un Órgano de Inter­ven­ción, por las razo­nes que se

expre­san en los capí­tu­los siguien­tes.

Este pedi­do guar­da evi­den­te

cone­xi­dad con los autos “Vicen­tín S.A.I.C. s/​concurso pre­ven­ti­vo” (CUIJ

21−25023953−7) lo que impo­ne la inter­ven­ción de este Tri­bu­nal.

3. Sín­te­sis ini­cial del sus­ten­to de la medi­da

3.1.

La Ins­pec­ción Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas, cuen­ta con atri­bu­cio­nes

para soli­ci­tar la inter­ven­ción judi­cial, con­fe­ri­das por la ley de fon­do.

3.2. Vicen­tín S.A.I.C. explo­ta un impor­tan­te núme­ro de empre­sas

en la Pro­vin­cia de San­ta Fe; su acti­vi­dad está liga­da al desa­rro­llo

regio­nal, más allá de la exten­sión del volu­men de sus nego­cios y

esta­ble­ci­mien­tos nacio­na­les e inter­na­cio­na­les que más ade­lan­te se

men­cio­nan.

3.3. El aná­li­sis limi­nar de la con­for­ma­ción del acti­vo y

el pasi­vo que denun­cia indi­ca que para evi­tar ‑a tra­vés de la solu­ción

con­cur­sal- la liqui­da­ción, resul­ta impres­cin­di­ble con­tar con el flu­jo de

fon­dos que gene­re su giro empre­sa­rio.

3.4. Esa obten­ción de recur­sos está direc­ta­men­te liga­da a la fun­ción de admi­nis­tra­ción socie­ta­ria, que es la de ges­tión.

3.5.

Gran par­te de sus acree­do­res son pro­duc­to­res agro­pe­cua­rios y

pro­vee­do­res de bie­nes y ser­vi­cios con radi­ca­ción en la Pro­vin­cia de

San­ta Fe, cuya suer­te tam­bién está com­pro­me­ti­da.

3.6. Exis­te un entra­ma­do socie­ta­rio que requie­re con­trol.

3.7. Los actua­les inte­gran­tes del direc­to­rio no resul­tan idó­neos para con­du­cir la com­ple­ja situa­ción.

3.8.

El inte­rés públi­co que fun­da­men­ta ese come­ti­do está pre­sen­te de modo

evi­den­te y con múl­ti­ples mani­fes­ta­cio­nes: aspec­tos socie­ta­rios

pro­pia­men­te dichos pero tam­bién pro­duc­ti­vos, labo­ra­les, socia­les,

demo­grá­fi­cos y ambien­ta­les, entre otros a los que más ade­lan­te se hace

men­ción.

3.9. El Decre­to 522⁄ 2020 del Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal

tie­ne una vigen­cia tem­po­ral muy bre­ve, que no per­mi­te la ade­cua­da

pro­tec­ción de los intere­ses en jue­go.

4. Sobre las atri­bu­cio­nes del orga­nis­mo

4.1. La ley de fon­do

Las

socie­da­des por accio­nes están suje­tas a fis­ca­li­za­ción esta­tal, de

con­for­mi­dad con lo dis­pues­to por los artícu­los 299 y siguien­tes de la

ley gene­ral de socie­da­des 19.550.

El artícu­lo 301 atri­bu­ye a la

auto­ri­dad de con­tra­lor el ejer­ci­cio de fun­cio­nes de vigi­lan­cia cuan­do lo

con­si­de­re nece­sa­rio, según reso­lu­ción fun­da­da, en res­guar­do del inte­rés

públi­co (inci­so segun­do).

El artícu­lo 303 legi­ti­ma a la

Ins­pec­ción Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas a reque­rir al juez del

domi­ci­lio de la socie­dad la inter­ven­ción de su admi­nis­tra­ción ‑entre

otros supues­tos- en el caso pre­vis­to en el refe­ri­do artícu­lo 301 inci­so

2°.

Estas atri­bu­cio­nes se tie­nen aún en el caso de las socie­da­des

no inclui­das en el elen­co del artícu­lo 299, o sea los supues­tos de la

lla­ma­da fis­ca­li­za­ción esta­tal limi­ta­da.

Con más razón aún están

pre­sen­tes cuan­do la socie­dad está inclui­da en alguno de los supues­tos

allí enun­cia­dos, en los cua­les la ley impo­ne ‑ade­más- el con­trol de

fun­cio­na­mien­to, diso­lu­ción y liqui­da­ción.

En el caso de Vicen­tín S.A.I.C., está inclui­da en el artícu­lo 299 inci­so 2° en razón de la cuan­tía de su capi­tal social2

.

Des­de el pun­to de vis­ta terri­to­rial y en vir­tud del domi­ci­lio social, esa fis­ca­li­za­ción corres­pon­de al orga­nis­mo a mi car­go.

4.2. Las nor­mas pro­vin­cia­les

La

ley pro­vin­cial 6.926 crea la Ins­pec­ción Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas y

le con­fie­re el ejer­ci­cio de las fun­cio­nes de fis­ca­li­za­ción que la ley

de fon­do atri­bu­ye a la auto­ri­dad de con­trol (artícu­lo 2°).

El

artícu­lo ter­ce­ro defi­ne sus com­pe­ten­cias, entre las que se inclu­ye

fis­ca­li­zar per­ma­nen­te­men­te el fun­cio­na­mien­to, la diso­lu­ción y

liqui­da­ción de las socie­da­des com­pren­di­das en el artícu­lo 299 de la ley

19.550.

El artícu­lo cuar­to esta­ble­ce que está facul­ta­da para

soli­ci­tar al juez com­pe­ten­te del domi­ci­lio de la socie­dad por accio­nes

las medi­das pre­vis­tas en el artícu­lo 303 de la ley 19.550.

4.3. Fun­da­men­to de las atri­bu­cio­nes

Se tra­ta del poder de poli­cía socie­ta­ria, defi­ni­do como el sis­te­ma

median­te el cual el Esta­do des­en­vuel­ve acti­vi­da­des de limi­ta­ción fren­te

a expre­sio­nes socie­ta­rias con la fina­li­dad de pre­ser­var la exis­ten­cia

de bie­nes con­si­de­ra­dos comu­nes3

.

Enmar­ca en el con­cep­to de cons­ti­tu­ción eco­nó­mi­ca4

. Más allá de la ampli­tud de las cláu­su­las eco­nó­mi­cas que el tex­to

cons­ti­tu­cio­nal incor­po­ró de modo explí­ci­to a par­tir de la refor­ma habi­da

en 1994, arrai­gan en el man­da­to de pro­mo­ver el bien­es­tar gene­ral

con­te­ni­do en el Preám­bu­lo de la Cons­ti­tu­ción Nacio­nal y que en igua­les

tér­mi­nos apa­re­ce en el Preám­bu­lo de la Cons­ti­tu­ción de la Pro­vin­cia de

San­ta Fe.

La razo­na­bi­li­dad en el ejer­ci­cio de las facul­ta­des de

con­trol que­da pues­ta de mani­fies­to en la com­ple­ja situa­ción de Vicen­tín

S.A.I.C. y el posi­ble per­jui­cio al inte­rés gene­ral.

La deci­sión de

for­mu­lar este reque­ri­mien­to tie­ne como nor­te con­tri­buir des­de el Esta­do

a la con­ser­va­ción de la empre­sa, por su estre­cha rela­ción con el

bien­es­tar gene­ral a que se ha hecho refe­ren­cia y sobre el que se vuel­ve

en el capí­tu­lo sex­to de este escri­to. Esto es, cons­ti­tu­ye un apor­te

esta­tal a la ins­ti­tu­ción, un reme­dio para la pre­ser­va­ción de la per­so­na

jurí­di­ca y no una san­ción5

.

Las atri­bu­cio­nes exis­ten y se están ejer­ci­tan­do de modo pru­den­te. Más ade­lan­te se pro­fun­di­za la cues­tión del alcan­ce.

Me limi­to seña­lar ‑glo­san­do al Pro­fe­sor Roit­man- que “es inad­mi­si­ble la pasi­vi­dad buro­crá­ti­ca, como el acti­vis­mo sin lími­tes” 6

, fra­se con­te­ni­da en el aná­li­sis de las atri­bu­cio­nes de fis­ca­li­za­ción esta­tal de las socie­da­des por accio­nes.

4.4. La reso­lu­ción que dis­po­ne esta pre­sen­ta­ción

En

cum­pli­mien­to del recau­do pre­vis­to en el artícu­lo 301 de la ley gene­ral

de socie­da­des 19.550, la Ins­pec­ción Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas ha

emi­ti­do la reso­lu­ción núme­ro 530 de fecha 18 de junio de 2020, cuya

copia se acom­pa­ña como par­te inte­gran­te del pre­sen­te.

5. Las cir­cuns­tan­cias del caso

La

impor­tan­cia eco­nó­mi­ca y social de Vicen­tín S.A.I.C. sur­ge ‑ade­más de

otras fuen­tes- de sus pro­pias mani­fes­ta­cio­nes, con­te­ni­das en el escri­to

median­te el cual soli­ci­ta la peti­ción de aper­tu­ra de su con­cur­so

pre­ven­ti­vo y la docu­men­ta­ción ane­xa con la que lo com­ple­tó, pre­sen­ta­da

el 27 de febre­ro de 2020 (car­go 880).

Bas­ta en el caso con

limi­tar­se a esta fuen­te, en tan­to tie­ne valor de con­fe­sión. Segu­ra­men­te

los infor­mes de la sin­di­ca­tu­ra, indi­vi­dual y gene­ral, apor­ta­rán mayo­res

datos. Pero la nece­si­dad de inter­ven­ción obs­ta a la espe­ra de su

pro­duc­ción.

5.1. La mag­ni­tud de la empre­sa

El acti­vo

denun­cia­do por la con­cur­sa­da (ane­xo VI de la docu­men­ta­ción ane­xa antes

refe­ri­da) es cer­cano a 100.000 millo­nes de pesos. A su com­po­si­ción se

hace refe­ren­cia en el pun­to 5.6.

5.2. Las acti­vi­da­des indus­tria­les que rea­li­za

Su obje­to es múl­ti­ple y su acti­vi­dad tam­bién.

El pun­to IV.1 del escri­to de peti­ción de aper­tu­ra de su con­cur­so pre­ven­ti­vo enun­cia, entre otras:

·

La acti­vi­dad indus­trial acei­te­ra (tan­to en Ave­lla­ne­da cuan­to en San

Loren­zo) con una capa­ci­dad de molien­da total cer­ca­na a las 300.000

tone­la­das anua­les

· La explo­ta­ción de una plan­ta pro­ce­sa­do­ra de leci­ti­na

· El desa­rro­llo de su pro­pia ter­mi­nal de embar­que en el puer­to de San Loren­zo, para enviar su pro­duc­ción al exte­rior

· La pro­duc­ción de bio­die­sel

· La pro­duc­ción de bio­eta­nol

· La refi­na­ción de gli­ce­ri­na

Todo ello con un impor­tan­te volu­men de expor­ta­cio­nes y la con­si­guien­te influen­cia en la balan­za comer­cial del país.

Ello apar­te de lo mucho que no enun­cia (ver pun­to 5.8).

5.3. La gene­ra­ción de empleo

La

pro­pia con­cur­sa­da denun­cia ser emplea­do­ra de casi mil tres­cien­tas

per­so­nas y ‑con ello- fuen­te de ingre­sos de otras tan­tas fami­lias. El

pun­to 5.8 indi­ca­rá que hay varios miles más.

Esa gene­ra­ción de

empleo se refle­ja tam­bién en tra­ba­jo para otros, en tan­to los

depen­dien­tes con­su­men bie­nes y ser­vi­cios den­tro de las loca­li­da­des en

las que habi­tan.

En pobla­cio­nes como la de Ave­lla­ne­da ‑con

alre­de­dor de 30.000 habi­tan­tes- la influen­cia de esos ingre­sos en la

eco­no­mía del lugar resul­ta inne­ga­ble.

Más allá del méto­do que

sigue este escri­to, no pue­do evi­tar aquí glo­sar al recor­da­do Isaac

Hal­pe­rín que, ana­li­zan­do el fun­da­men­to del artícu­lo 299 inci­so 2º

expre­sa:

“El Esta­do se ve ante enti­da­des que por la

impor­tan­cia de su patri­mo­nio influ­yen nota­ble­men­te en la vida eco­nó­mi­ca

de la Nación, y su fun­cio­na­mien­to ade­cua­do alcan­za tal impor­tan­cia

social que tras­cien­de el mero inte­rés pre­do­mi­nan­te de los par­ti­cu­la­res, influen­cia tan­to más gran­de cuan­to menor es el desa­rro­llo eco­nó­mi­co-social del país, a pun­to tal que la sub­sis­ten­cia de la enti­dad pue­de lle­gar a ser fun­da­men­tal para una pobla­ción o región deter­mi­na­das”7

.

El des­ta­ca­do no per­te­ne­ce al tex­to ori­gi­nal, pero resul­ta

inevi­ta­ble por­que la fra­se ‑plas­ma­da hace casi medio siglo por uno de

los redac­to­res de la ley de socie­da­des- pare­ce escri­ta para el caso,

tenien­do en cuen­ta el arrai­go de este gru­po empre­sa­rio en el nor­te

san­ta­fe­sino y la situa­ción actual de la eco­no­mía nacio­nal.

5.4. La inser­ción en la Pro­vin­cia de San­ta Fe en gene­ral y en el nor­te san­ta­fe­sino en par­ti­cu­lar.

Más

allá de su pre­sen­cia a lo lar­go de la exten­sión del terri­to­rio

Pro­vin­cial, nin­gu­na duda cabe acer­ca del arrai­go ori­gi­na­rio de la

empre­sa en Ave­lla­ne­da, exten­si­vo a Recon­quis­ta, sino ade­más en

loca­li­da­des situa­das al Sur de la Pro­vin­cia, como San Loren­zo;

Ricar­do­ne, Puer­to San Mar­tín, etc., don­de han afian­za­do sus

empren­di­mien­tos como pla­ta­for­ma de nego­cios exten­di­dos no sólo en el

orden nacio­nal sino inter­na­cio­nal. Estas cir­cuns­tan­cias no pue­den dejar

de pon­de­rar­se en el con­tex­to de los intere­ses en jue­go, a los que lue­go

se hace refe­ren­cia.

Las expre­sio­nes recien­tes ‑tan­to públi­cas como

sec­to­ria­les- ponen de mani­fies­to el arrai­go que Vicen­tín S.A.I.C.

deten­ta, que exce­de a lo eco­nó­mi­co para intro­du­cir­se en aspec­tos socio

cul­tu­ra­les.

No sólo es así en tan­to dado­ra de tra­ba­jo y

pro­duc­to­ra de pues­tos indi­rec­tos, sino tam­bién por su acti­vi­dad de

exten­sión. Ello ocu­rre con los pro­gra­mas socia­les en edu­ca­ción de los

que tam­bién da cuen­ta el escri­to de peti­ción de aper­tu­ra. Por ejem­plo,

en el año 2018 se pro­du­jo la capa­ci­ta­ción de más de 200 alum­nos de

Recon­quis­ta y Ave­lla­ne­da (sin con­tar los del sur de la pro­vin­cia) se

rea­li­za­ron prác­ti­cas pro­fe­sio­na­les por par­te de alum­nos de escue­las

téc­ni­cas, se otor­gan becas y se desa­rro­lla­ron pro­gra­mas de edu­ca­ción

ambien­tal.

5.5. El pasi­vo

La socie­dad denun­cia 2.638 acree­do­res

Casi

1.900 de ellos tie­ne su ori­gen en la pro­vi­sión de gra­nos. Se tra­ta de

acree­do­res qui­ro­gra­fa­rios, con lo que sus expec­ta­ti­vas de cobro están

direc­ta­men­te rela­cio­na­das con la con­ti­nui­dad de la acti­vi­dad pro­duc­ti­va y

la con­se­cuen­te gene­ra­ción de fon­dos para hacer fren­te a esas deu­das,

que ‑siem­pre según la denun­cia de la con­cur­sa­da- ascien­den a una

can­ti­dad que supera los 25.000 millo­nes de pesos.

Gran par­te de estos suje­tos se domi­ci­lia en esta Pro­vin­cia de San­ta Fe.

Apar­te

de ellos, más de 500 acree­do­res denun­cia­dos son pro­vee­do­res de bie­nes y

ser­vi­cios, por un valor supe­rior a los 2.000 millo­nes de pesos.

Tam­bién, en gene­ral, son empre­sas domi­ci­lia­das en esta Pro­vin­cia.

A

lo dicho cabe sumar la abul­ta­da deu­da finan­cie­ra, con nume­ro­sos ban­cos

del país y enti­da­des extran­je­ras por una cifra cer­ca­na a los 64.000

millo­nes de pesos

Al Fis­co se adeu­da­rían más de 1.500 millo­nes,

en gran par­te a orga­nis­mos nacio­na­les como pro­vin­cia­les y muni­ci­pios de

esta Pro­vin­cia.

Cul­mi­na la nómi­na pre­sen­ta­da con casi 6.000

millo­nes de pesos que se dicen adeu­da­dos a accio­nis­tas y a socie­da­des

con víncu­lo de con­trol, una de ellas extran­je­ra. Este tema mere­ce un

examen más exhaus­ti­vo.

El aná­li­sis pre­ce­den­te, aun­que super­fi­cial, resul­ta ilus­tra­ti­vo.

Se tra­ta de casi 100.000 millo­nes de pesos, suma seme­jan­te a los acti­vos que denun­cia.

5.6. Las pers­pec­ti­vas

Como aca­ba de seña­lar­se, la con­cur­sa­da denun­cia valo­res de acti­vo y pasi­vo por cifras simi­la­res.

A

gran­des tra­zos, un ter­cio del acti­vo corres­pon­de a cré­di­tos, otro a

bie­nes de uso ‑que en su mayo­ría se dicen tasa­dos a valor de

rea­li­za­ción- y el res­tan­te a par­ti­ci­pa­cio­nes socie­ta­rias, tema éste al

que se hace refe­ren­cia infra, por­que mere­ce par­ti­cu­lar aten­ción..

La

com­po­si­ción es rele­van­te. Un aná­li­sis gené­ri­co y limi­ta­do pro­pio de

este momen­to (el infor­me gene­ral de la sin­di­ca­tu­ra con­cur­sal es la pie­za

que dará mayo­res pre­ci­sio­nes) indi­ca que su futu­ro y la satis­fac­ción

de los cré­di­tos de sus acree­do­res están cla­ra­men­te liga­dos al flu­jo de

fon­dos que la con­ti­nui­dad de las acti­vi­da­des empre­sa­rias pro­duz­ca y no

al pro­du­ci­do de sus bie­nes.

El inte­rés públi­co a que se hace

refe­ren­cia más ade­lan­te no se ago­ta en la pro­tec­ción del cré­di­to, que no

sólo atien­de al legí­ti­mo inte­rés de cada acree­dor sino tam­bién al

gene­ral, por­que se tra­ta en gran medi­da de pro­duc­to­res y pro­vee­do­res de

la Pro­vin­cia, que con­tri­bu­yen a su desa­rro­llo.

Abar­ca tam­bién al

inte­rés gene­ral, en tan­to la con­ti­nui­dad de las acti­vi­da­des empre­sa­rias

resul­ta indis­pen­sa­ble para man­te­ner los empleos y satis­fa­cer los demás

intere­ses antes seña­la­dos, inclui­do el del Fis­co ‑en sus dis­tin­tos

nive­les- como recau­da­dor de tri­bu­tos que se des­ti­nan a los come­ti­dos

esta­ta­les.

En el capí­tu­lo sex­to se amplía la cues­tión rela­ti­va al inte­rés públi­co per­se­gui­do por esta pre­sen­ta­ción.

5.7. El tiem­po nece­sa­rio para la defi­ni­ción

De

acuer­do con la reso­lu­ción dic­ta­da el 5 de junio de 2020, el pro­ce­so

con­cur­sal se encuen­tra en una fase ini­cial, de insi­nua­ción de

acree­do­res. El ven­ci­mien­to del perío­do de exclu­si­vi­dad está pre­vis­to

para el mes de sep­tiem­bre de 2021.

Esta secuen­cia resul­ta

rele­van­te a efec­tos de que se ges­tio­ne ade­cua­da­men­te la socie­dad des­de

aho­ra y mien­tras dure el trá­mi­te con­cur­sal, para gene­rar los recur­sos

que hacen a su sub­sis­ten­cia. Los admi­nis­tra­do­res actua­les han demos­tra­do

no estar a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias, lo que sus­ten­ta este

pedi­do.

5.8. El entra­ma­do socie­ta­rio

Según la

mani­fes­ta­ción con­te­ni­da en el ane­xo 6.1 sobre esta­do deta­lla­do y

valo­ra­do del acti­vo y del pasi­vo, Vicen­tín S.A.I.C. par­ti­ci­pa en 20

socie­da­des.

Las cons­tan­cias obran­tes en la Ins­pec­ción Gene­ral de

Per­so­nas Jurí­di­cas, al cie­rre del ejer­ci­cio 2018 (últi­mo infor­ma­do)

coin­ci­den en las par­ti­ci­pa­cio­nes y pro­por­cio­nes.

A pri­me­ra vis­ta ya apa­re­ce una enor­me diver­si­fi­ca­ción, según la cual Vicen­tín S.A.I.C. con­tro­la­ría muy pocas socie­da­des.

Antes de que V.S.se pier­da en la lec­tu­ra de la com­ple­ja des­crip­ción que demues­tra lo con­tra­rio, anti­ci­po la con­clu­sión:

Vicen­tín

S.A.I.C. es un gru­po con­for­ma­do por más de 20 socie­da­des empre­sas que

con­tro­la direc­ta o indi­rec­ta­men­te a tra­vés de socie­da­des uru­gua­yas y que

ni siquie­ra men­cio­na en el expe­dien­te de su con­cur­so y que explo­tan al

menos ocho acti­vi­da­des indus­tria­les dis­tin­tas, con ele­va­do volu­men de

pro­duc­ción y expor­ta­ción.

5.8.1. La pági­na web de Vicen­tín S.A.I.C.

Más

allá de los docu­men­tos a los que lue­go refie­ro, resul­ta muy ilus­tra­ti­vo

en aná­li­sis de su pági­na web vicen​tin​.com​.ar, que tam­bién tie­ne valor

de con­fe­sión.

Allí se pre­sen­ta, des­de la home page, como gru­po y como titu­lar de acti­vi­dad algo­do­ne­ra y fri­go­rí­fi­ca.

Pero si se la explo­ra hay muchí­si­mo más.

La pes­ta­ña nues­tras empre­sas

de la pági­na web vicen​tin​.com​.ar exhi­be un catá­lo­go cohe­ren­te con la

afir­ma­ción sub­ra­ya­da, a tra­vés de sie­te rubros, de cuya aper­tu­ra sur­ge

que se atri­bu­ye.

1. Cerea­les y olea­gi­no­sas: https://​www​.vicen​tin​.com​.ar/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​c​e​r​e​a​les

Esta acti­vi­dad y la de pro­duc­ción de bio­die­sel a que lue­go se hace refe­ren­cia son las úni­cas denun­cia­das como pro­pias.

2. Des­mo­ta­do­ras Hilan­de­ría y Teje­du­ría: https://​www​.vicen​tin​.com​.ar/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​e​s​m​o​t​a​d​o​ras

Esta acti­vi­dad ni siquie­ra está denun­cia­da. En el cua­dro de sus

tenen­cias con­te­ni­do en el refe­ri­do ane­xo 6.1 se dice titu­lar del 3% de

Algo­do­ne­ra Ave­lla­ne­da S.A.

Sin embar­go, la lec­tu­ra del men­cio­na­do

enla­ce sur­ge que se pre­sen­ta como núme­ro uno en la indus­tria

des­mo­ta­do­ra de algo­dón del país y titu­lar de cin­co plan­tas (una en

Bra­sil). Men­cio­na tam­bién que fabri­ca hila­dos, teji­dos, paña­les, etc. y

ser titu­lar de la cono­ci­da mar­ca de algo­dón y paña­les “Estre­lla”8

.

3. Bio­die­sel: https://​www​.vicen​tin​.com​.ar/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​b​i​o​d​i​e​sel

Jun­to con la acti­vi­dad cerea­le­ra, es de las denun­cia­das.

4. Jugo con­cen­tra­do de uva: https://​www​.vicen​tin​.com​.ar/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​j​ugo

Se atri­bu­ye, a tra­vés de Enav S.A. ‑en la que es titu­lar de

ape­nas el 5% del capi­tal- pro­du­cir en una plan­ta ubi­ca­da en San Juan

jugo con­cen­tra­do de uva, bitar­tra­tos, borras y oru­jo de uva que dice

expor­tar en su tota­li­dad.

5. Feed Lot: https://​www​.vicen​tin​.com​.ar/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​e​e​d​lot

Esta acti­vi­dad tam­bién se omi­te. Su escri­to men­cio­na que pro­du­ce

ele­men­tos des­ti­na­dos a la ali­men­ta­ción de gana­do. Pero no expre­sa, como

lo hace en el enla­ce, que es titu­lar de Los Corra­les de Nica­nor, que la

socie­dad cali­fi­ca como uno de los esta­ble­ci­mien­tos más impor­tan­tes de la

Argen­ti­na. Apa­ren­te­men­te es de titu­la­ri­dad de Friar S.A. y le pro­vee la

mitad de la mate­ria pri­ma.

6. Vinos: https://​www​.vicen​tin​.com​.ar/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​v​i​nos

Dice ser pro­duc­tor y expor­ta­dor. Remi­te a otra pági­na que mere­ce ser visi­ta­da: https://​vicen​tin​fa​mily​wi​nes​.com​.ar/​v​i​c​e​n​t​i​n​_​w​o​rld

Allí apa­re­cen seis viñe­dos y la infor­ma­ción de que se expor­ta

vino a más de media doce­na de paí­ses. En la par­te rela­ti­va a su his­to­ria

( https://​vicen​tin​fa​mily​wi​nes​.com​.ar/​h​i​s​t​o​r​y​.​php

) expre­sa que es “un empren­di­mien­to del Gru­po Vicen­tín” y que en diciem­bre de 2016 la fami­lia adqui­rió el 100% de Bode­gas Sot­tano, con­tan­do con más de 60 eti­que­tas.

La pes­ta­ña https://​vicen​tin​fa​mily​wi​nes​.com​.ar/​w​i​nes

mues­tra las eti­que­tas ‑algu­nas real­men­te curio­sas- entre las cua­les hay cua­tro que con­tie­nen el nom­bre “Vicen­tín”.

En el deta­lle de par­ti­ci­pa­cio­nes pre­sen­ta­do en el con­cur­so dice ser titu­lar sólo del 5%de Sot­tano S.A.

7. Aco­pio y expor­ta­ción de miel: https://​www​.vicen​tin​.com​.ar/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​iel

Antes de comen­zar a hablar de la miel, dice: “Vicen­tín

con­ti­núa cre­cien­do e incur­sio­nan­do en nue­vos rubros (con­fec­ción tex­til,

agro­quí­mi­cos, vinos, miel y de insu­mos far­ma­céu­ti­cos) con el cla­ro

obje­ti­vo de ser pro­ta­go­nis­ta rele­van­te en cada uno de ellos”

Dice que “a fines de 2002 Vicen­tín S.A.I.C. ingre­só en el mer­ca­do de la miel por inter­me­dio de su aso­cia­da Pro­miel S.R.L.”, que tie­ne una plan­ta en Romang y que expor­ta toda su pro­duc­ción.

Nada de esto es men­cio­na­do en su auto-des­crip­ción.

8. Fri­go­rí­fi­co:

la pági­na no enla­za con Friar S.A., pese a que en el ini­cio dice

desa­rro­llar acti­vi­dad fri­go­rí­fi­ca. Sólo en esta socie­dad hay 1.500

tra­ba­ja­do­res, según lo expre­sa su pági­na web. Es por eso que en el pun­to

5.3 se dijo que gene­ra muchos más empleos que los que denun­cia. En el

pun­to siguien­te se verá que tam­bién es con­tro­la­da.

5.8.2. El ver­da­de­ro cen­tro de con­trol: las socie­da­des uru­gua­yas

Si

se apre­cian los por­cen­ta­jes de par­ti­ci­pa­ción que la socie­dad denun­cia

entre sus acti­vos, el con­trol pare­ce cir­cuns­cri­bir­se a socie­da­des

cons­ti­tui­das en el extran­je­ro: Vicen­tín Para­guay, Vicen­tín Euro­pa,

Vicen­tín Bra­sil.

Por razo­nes de juris­dic­ción, este orga­nis­mo no cuen­ta con infor­ma­ción sobre esas socie­da­des.

En

cuan­to a las loca­les, con­tro­la Dife­rol S.A., que tie­ne obje­to

finan­cie­ro y de inver­sión y Olea­gi­no­sa San Loren­zo S.A., que el escri­to

de peti­ción de aper­tu­ra men­cio­na como aque­lla a tra­vés de la cual ope­ra

impor­tan­tes volú­me­nes en el sur de la Pro­vin­cia.

No se men­cio­na a

Vicen­tín Desa­rro­llos S.A., una socie­dad de recien­te cons­ti­tu­ción en la

que par­ti­ci­pan Olea­gi­no­sa San Loren­zo S.A. y Sir Cot­ton S.A., por

mita­des.

Pero hay un dato que no sur­ge de allí que resul­ta

rele­van­te: pare­ce con­tro­lar muchas más socie­da­des en las que en

apa­rien­cia apa­re­ce como socia mino­ri­ta­ria. Lo seña­lo de modo

con­di­cio­nal, por­que ‑aun­que suma­men­te elo­cuen­tes- cons­ti­tu­yen indi­cios.

Vea­mos.

5.8.2.1. Ante­ce­den­tes: simul­ta­nei­dad de adqui­si­cio­nes

En

esta Ins­pec­ción se han regis­tra­do como socie­da­des extran­je­ras a los

efec­tos del artícu­lo 123 de la ley de socie­da­des tres entes deno­mi­na­dos

Vicen­tín Fami­lia Gru­po, V.F.G. Inver­sio­nes y Acti­vi­da­des Espe­cia­les S.A.

e Indus­tria Agro­ali­men­ta­ria Latam S.A.

De la docu­men­ta­ción apor­ta­da por las pro­pias socie­da­des sur­ge que:

§ Las tres se habían cons­ti­tui­do con otro nom­bre, por ciu­da­da­nos uru­gua­yos y con capi­tal míni­mo.

§ A las tres se les modi­fi­có la deno­mi­na­ción.

§ A las tres se les incre­men­tó el capi­tal, mul­ti­pli­cán­do­lo por diez.

§

En las tres la publi­ca­ción del edic­to sobre cam­bio de deno­mi­na­ción y

aumen­to de capi­tal se hizo el mis­mo día: 23 de julio de 2014.

§ En las tres se desig­nó como direc­to­res a per­so­nas que tam­bién inte­gran el direc­to­rio de Vicen­tín S.A.I.C.

§

Las tres com­pra­ron al mis­mo tiem­po a Vicen­tín S.A.I.C. los paque­tes

accio­na­rios de las dis­tin­tas socie­da­des que antes con­tro­la­ba.

5.8.2.2. La rela­ción entre esas socie­da­des

Vicen­tín Family Group con­tro­la a V.F.G.

V.F.G. ‑con­tro­la­da por Vicen­tín Family Group- con­tro­la a Latam

VFG, a su vez, es titu­lar del 97% de las accio­nes de Algo­do­ne­ra Ave­lla­ne­da S.A., en la que Vicen­tín S.A. deten­ta sólo el 3%.

5.8.2.3.

La rela­ción de esas socie­da­des con las demás men­cio­na­das, en las que

Vicen­tín S.A. con­ser­va par­ti­ci­pa­cio­nes de muy bajo por­cen­ta­je es la

siguien­te:

VFG es titu­lar del 50%de las accio­nes de Friar S.A., en

la que Vicen­tín S.A. par­ti­ci­pa con ape­nas un 0,39%. Suma­do al 50%

refe­ri­do, exte­rio­ri­za con­trol.

Latam con­tro­la a Sir Cot­ton S.A. ‑agro­pe­cua­ria y algo­do­ne­ra- con el 97%, sien­do Vicen­tín S.A. titu­lar del 3% res­tan­te.

Sir Cot­ton S.A., a su vez es socia por mita­des con Vicen­tín S.A.I.C. en la socie­dad lla­ma­da Reno­pack S.A.

En

cuan­to a Reno­va ‑pro­duc­to­ra de bio­com­bus­ti­ble- la hoy con­cur­sa­da

denun­cia una par­ti­ci­pa­ción del 33%. Pero Vicen­tín Para­guay es titu­lar de

un 50%. Como Vicen­tín Para­guay está con­tro­la­da por Vicen­tín S.A.I.C.,

ésta deten­ta el con­trol por la suma de su par­ti­ci­pa­ción y la de la

con­tro­la­da.

Denun­cia tam­bién par­ti­ci­pa­cio­nes mino­ri­ta­rias en

otras socie­da­des no cons­ti­tui­das en la Pro­vin­cia, como Enav y Sot­tano

(mos­to de uva y bode­ga, res­pec­ti­va­men­te). Se igno­ra quién las con­tro­la,

por­que no se cuen­ta con lega­jo de las mis­mas, ya que no tie­nen domi­ci­lio

en la Pro­vin­cia. Pero del aná­li­sis de la pági­na web antes rea­li­za­do

sur­ge que Vicen­tín S.A.I.C. las con­si­de­ra suyas.

En Juviar S.A.

(antes lla­ma­da Gin Cot­ton) denun­cia una par­ti­ci­pa­ción del 3%. Pero Enav

(mos­to) tie­ne el 47% y F&V Invest el 50% res­tan­te. Sobre esta últi­ma

no se cuen­ta con infor­ma­ción.

No denun­cia a Tas­til, una socie­dad

cons­ti­tui­da en Uru­guay, en la que en los lega­jos de este orga­nis­mo

apa­re­ce como titu­lar del 100%. Se igno­ra si esta par­ti­ci­pa­ción se

man­tie­ne.

Es pro­ba­ble que a esta altu­ra el Tri­bu­nal haya per­di­do

la posi­bi­li­dad de seguir la tra­ma, cuya expli­ca­ción resul­ta

impres­cin­di­ble para la sín­te­sis con­te­ni­da en los dos párra­fos

siguien­tes:

§ Vicen­tín Family Group con­tro­la a las socie­da­des que has­ta hace cin­co años con­tro­la­ba Vicen­tín S.A.I.CA.

§

Es vero­sí­mil que esa socie­dad uru­gua­ya ‑cabe­za del gru­po- esté

con­for­ma­da por los socios de Vicen­tín S.A., aun­que esto no pue­de

afir­mar­se con cer­te­za en este momen­to. Pero la tras­cen­den­cia de la

cues­tión ame­ri­ta ave­ri­guar­lo.

5.8.3. La inte­gra­ción de los direc­to­rios

Sólo doy algu­nos ejem­plos, aun­que hay más:

Daniel

Nés­tor Buyat­ti (pre­si­den­te de Vicen­tín S.A.I.C. inte­gra tam­bién los

direc­to­rios de las socie­da­des Buya­nor, Sir Cot­ton, Reno­va, Emul­grain y

Bio­gas Ave­lla­ne­da.

Ser­gio Nar­de­lli y Máxi­mo Javier Padoan inte­gran el direc­to­rio de Vicen­tín S.A. y tam­bién los de Buya­nor, Sir Cot­ton y Reno­va.

Cris­tian Andrés Padoan, ade­más de inte­grar el direc­to­rio de Vicen­tín S.A.I.C., inte­gra los de Sir Cot­ton y Emul­grain.

5.9. La nece­si­dad de des­pla­zar, por vía de inter­ven­ción, a los actua­les miem­bros del órgano de admi­nis­tra­ción

Como

que­dó dicho, es cru­cial duran­te este tiem­po una ges­tión empre­sa­ria

ade­cua­da, efi­cien­te y aus­te­ra, que per­mi­ta gene­rar recur­sos para lograr

un acuer­do pre­ven­ti­vo.

Los actua­les inte­gran­tes están

tran­si­to­ria­men­te des­pla­za­dos por la vigen­cia del Decre­to de Nece­si­dad y

Urgen­cia 522⁄ 20 del Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal, al que refie­ro en el pun­to

7. Pero sólo por sesen­ta días, de los cua­les ya ha trans­cu­rri­do una

par­te.

Es cla­ro que no están a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias

para este come­ti­do. Son quie­nes la con­du­je­ron duran­te el tiem­po en que

lle­gó al esta­do de cesa­ción de pagos que moti­vó la aper­tu­ra del con­cur­so

y que afec­ta el inte­rés públi­co.

A ello cabe agre­gar que la

socie­dad se encuen­tra sos­pe­cha­da de haber come­ti­do deli­tos duran­te su

ges­tión. Y tam­bién varios de ellos están sien­do inves­ti­ga­dos.

Exis­ten varias denun­cias en tal sen­ti­do.

En

la Repú­bli­ca Argen­ti­na, la cau­sa 268⁄ 20 , cara­tu­la­da “Sand­le­ris Gui­do y

otros s/​defrau­da­ción”, del Regis­tro de la Secre­ta­ria N° 20 del Juz­ga­do

Fede­ral N°10, Fis­ca­lía Cri­mi­nal y Correc­cio­nal Fede­ral N°11. En ella la

Uni­dad de Infor­ma­ción Finan­cie­ra de la Repú­bli­ca Argen­ti­na se pre­sen­tó

pidien­do ser teni­da como que­re­llan­te fun­dán­do­se en que: “Exis­ten

indi­cios que nos per­mi­ten sos­te­ner que Vicen­tín no solo habría simu­la­do

su esta­do de cesa­ción de pago sino que, a su vez, habría uti­li­za­do su

estruc­tu­ra en el exte­rior y/​o la de Glen­co­re para remi­tir sus ganan­cias

al extran­je­ro”.

En la Repú­bli­ca de Para­guay exis­te una cau­sa

cara­tu­la­da como Denun­cia 370⁄ 20 de Mariano Moyano con­tra Vicen­tín

Para­guay S.A. ‑con­tro­la­da por la con­cur­sa­da median­te la titu­la­ri­dad de

un 97% del capi­tal, según ella mis­ma indi­ca- por ante la Fis­cal Adjun­ta

en Deli­tos Eco­nó­mi­cos y Lava­do de Acti­vos Sole­dad Machu­ca.

En

Esta­dos Uni­dos tra­mi­ta el Case Nº 20-mc-89, Sec­ción 1.782 Títu­lo 28 del

Códi­go de los Esta­dos Uni­dos, pro­ce­so de asis­ten­cia con el fin de

obte­ner evi­den­cia de manio­bras y exis­ten­cia de acti­vos (Dis­co­very) fue­ra

del terri­to­rio esta­dou­ni­den­se, pro­mo­vi­do por Coö­pe­ra­tie­ve Rabo­bank

U.A.; Cre­dit Agri­co­le Cor­po­ra­te and Invest­ment Bank; ING Bank N.V.; the

Inter­na­tio­nal Finan­ce Cor­po­ra­tion; Nati­xis, New York Branch; and

Neder­land­se Finan­cie­rings Maats­chap­pij Voor Ont­wik­ke­lings­lan­den N.V.,

con­tra Vicen­tín S.A.I.C.

El bre­ve tiem­po trans­cu­rri­do hace que

estén en eta­pa de inves­ti­ga­ción. Pero la gra­ve­dad de la situa­ción no

per­mi­te espe­rar el resul­ta­do para actuar. El peli­gro en la demo­ra es

evi­den­te, por­que está en jue­go la con­ti­nui­dad de la empre­sa, con ella,

la suer­te de muchos: acree­do­res, tra­ba­ja­do­res, pro­duc­to­res regio­na­les,

coope­ra­ti­vas, entre otros.

La actua­ción como admi­nis­tra­dor

socie­ta­rio requie­re, con­for­me al artícu­lo 59 de la ley 19.550, leal­tad y

la dili­gen­cia de un buen hom­bre de nego­cios. Esto es, no sólo una

con­duc­ta hones­ta que prio­ri­ce los intere­ses de la socie­dad sobre

cual­quier otro, sino tam­bién talen­to para con­du­cir el giro empre­sa­rio.

El recau­do de pro­bi­dad es con­di­ción nece­sa­ria, pero no sufi­cien­te.

Ade­más hay que admi­nis­trar con ido­nei­dad para bus­car el resul­ta­do

eco­nó­mi­co.

6. El inte­rés gene­ral

Las cir­cuns­tan­cias

del caso, expre­sa­das en el capí­tu­lo 5 pre­ce­den­te a par­tir de los datos

apor­ta­dos por la pro­pia con­cur­sa­da, resul­tan elo­cuen­tes res­pec­to de la

pre­sen­cia del inte­rés públi­co.

Es de recor­dar, que el artícu­lo 301

de la ley gene­ral de socie­da­des 19.559 esta­ble­ce que esta Ins­pec­ción

Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas, como auto­ri­dad de con­tra­lor, ejer­ce

fun­cio­nes de vigi­lan­cia cuan­do, lo con­si­de­re nece­sa­rio en res­guar­do del

inte­rés públi­co.

El men­cio­na­do inte­rés se cons­ti­tu­ye en el inte­rés

del todo, o sea, del pro­pio con­jun­to social; es nada más, y nada menos,

que la dimen­sión públi­ca de los intere­ses indi­vi­dua­les. Así se eri­ge en

el vehícu­lo de rea­li­za­ción de los intere­ses de las par­tes, sien­do, en

defi­ni­ti­va, el resul­tan­te del con­jun­to de los intere­ses que los

indi­vi­duos per­so­nal­men­te tie­nen cuan­do son con­si­de­ra­dos en su cali­dad de

miem­bros de la socie­dad.

Cuan­do la acti­vi­dad de una socie­dad

tras­cien­de ‑como se expre­só- lo mera­men­te pri­va­do para pene­trar en lo

social, en lo labo­ral, en lo eco­nó­mi­co se jus­ti­fi­ca amplia­men­te el

con­trol en defen­sa del inte­rés gene­ral que Ins­pec­ción Gene­ral de

Per­so­nas Jurí­di­cas no sola­men­te pue­de, sino que debe impo­ner­le a quie­nes

reali­cen acti­vi­da­des con esas carac­te­rís­ti­cas.

Por otro lado, el

con­trol que el orde­na­mien­to jurí­di­co le atri­bu­ye al órgano cita­do sobre

las socie­da­des anó­ni­mas, mues­tra la preo­cu­pa­ción del legis­la­dor por

pre­ser­var un mane­jo racio­nal de las mis­mas, en cuyo desem­pe­ño regu­lar

exis­te un inte­rés social com­pro­me­ti­do, cons­ti­tu­yén­do­se el poder de

poli­cía esta­tal en un ins­ti­tu­to espe­cial­men­te rele­van­te.

6.1. El inte­rés eco­nó­mi­co gene­ral

Sin

duda la mani­fes­ta­ción más lla­ma­ti­va a sim­ple vis­ta es la eco­nó­mi­ca.

Tan­to en lo que hace a los legí­ti­mos intere­ses de esa cla­se que deten­ta

el par­ti­cu­lar como a su impac­to en la micro­eco­no­mía de muchas per­so­nas y

en la eco­no­mía de la Pro­vin­cia de San­ta Fe y de la Nación Argen­ti­na.

La

expre­sión del títu­lo para­fra­sea la ter­mi­no­lo­gía uti­li­za­da por la Unión

Euro­pea a la hora de cali­fi­car cier­tas acti­vi­da­des pri­va­das cuyo

desem­pe­ño exce­de al inte­rés de su due­ño ‑espe­cial­men­te ser­vi­cios

públi­cos, pero no sólo ellos- y a par­tir de allí intro­du­cir regu­la­cio­nes

espe­cí­fi­cas9

.

Aún cuan­do la cues­tión se limi­ta­ra a lo eco­nó­mi­co ‑que no es así- no por ello pier­de impor­tan­cia.

Como

ense­ña el Pro­fe­sor Héc­tor Ale­gría, dere­cho y eco­no­mía cons­ti­tu­yen un

camino de doble vía, que tie­nen en común como ele­men­to valo­ra­ti­vo

esen­cial la con­tem­pla­ción de la dig­ni­dad del hom­bre10

.

6.2. El prin­ci­pio de con­ser­va­ción de la empre­sa

Cons­ti­tu­ye un axio­ma, por lo que des­cri­bir­lo sólo pro­vo­ca­ría una exten­sión aún mayor en este escri­to.

En todas las ramas del dere­cho está pre­sen­te: labo­ral, fis­cal, socie­ta­rio, con­cur­sal, agra­rio, mine­ro.

Hace

varias déca­das Zal­dí­var, Ragaz­zi, Manó­vil y Rovi­ra adver­tían sobre la

nece­si­dad de que toda la legis­la­ción aban­do­ne cri­te­rios limi­ta­dos a la

pro­tec­ción del inte­rés social (sin des­co­no­cer­lo) para dar pre­emi­nen­cia

al inte­rés públi­co11

.

La legis­la­ción pos­te­rior a esas refle­xio­nes amplió nota­ble­men­te

la con­ser­va­ción de la empre­sa como modo de pro­te­ger intere­ses que

exce­den a quien la desa­rro­lla.

Las suce­si­vas refor­mas a la ley

con­cur­sal, tan­to en los reme­dios para evi­tar la quie­bra cuan­to en

alter­na­ti­vas para la reaper­tu­ra de acti­vi­da­des cesa­das por la

decla­ra­ción de falen­cia; las modi­fi­ca­cio­nes habi­das en la ley 19.550;

las dis­po­si­cio­nes de la ley de con­tra­to de tra­ba­jo; los auxi­lios del

Esta­do a las empre­sas en cri­sis (Repro, o las actua­les ayu­das deri­va­das

de la situa­ción crí­ti­ca de públi­co y noto­rio, por ejem­plo).

La

ley 26.994, que san­cio­nó el códi­go civil y comer­cial, con­tie­ne un

mues­tra­rio de apli­ca­cio­nes, inclu­yen­do dis­po­si­cio­nes de dere­cho de

fami­lia y de dere­cho suce­so­rio.

Pero, sin duda, es el nue­vo artícu­lo 100 de la ley 19.550 la nor­ma que sin­te­ti­za mejor ese valor: si hay via­bi­li­dad, debe evi­tar­se la liqui­da­ción.

La

auto­ri­dad admi­nis­tra­ti­va socie­ta­ria (aquí IGPJ) ha de orien­tar su

accio­nar a esa con­ser­va­ción y de eso se tra­ta todo cuan­to aquí se

pos­tu­la.

Isaac Hal­pe­rín lo expre­sa­ba en el pasa­do siglo:

“El

régi­men ins­ti­tui­do por la ley 19.550 aban­do­na el cri­te­rio del poder

gene­ral de poli­cía socie­ta­ria (auto­ri­za­ción para fun­cio­nar). La

regu­la­ción tra­du­ci­da en los arts. 299 y ss. halla su fun­da­men­to en el poder de poli­cía de la pros­pe­ri­dad

(art. 67 inc. 16 de la Cons­ti­tu­ción) y está ins­pi­ra­da en la cre­cien­te

socia­li­za­ción del dere­cho y en el con­trol del poder eco­nó­mi­co por el

Esta­do”12

.

6.3. Por otro lado, el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal tam­bién ha

afir­ma­do el com­pro­mi­so del inte­rés públi­co, al emi­tir el Decre­to de

Nece­si­dad y Urgen­cia N° 522⁄ 20 , median­te el cual dis­pu­so con fun­da­men­to

en la uti­li­dad públi­ca y en los tér­mi­nos de los artícu­los 57, 59 y 60 de

la ley de Expro­pia­cio­nes, la ocu­pa­ción tem­po­rá­nea anor­mal de la

socie­dad hoy en con­cur­so y su con­se­cuen­te inter­ven­ción tran­si­to­ria; que

por lo demás, ha sido admi­ti­da por el magis­tra­do a car­go del pro­ce­so

con­cur­sal, tal y como se expre­sa en el pun­to siguien­te.

7. El Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia 522⁄ 20

No

esca­pa a este orga­nis­mo la exis­ten­cia de este acto admi­nis­tra­ti­vo, que

no resul­ta incom­pa­ti­ble con lo que aquí se pos­tu­la, con­for­me se expre­sa a

con­ti­nua­ción. Antes bien, resul­ta coad­yu­van­te.

El Poder Eje­cu­ti­vo

Nacio­nal, median­te el dic­ta­do de ese acto, dis­pu­so en su artícu­lo 1º la

inter­ven­ción tran­si­to­ria de Vicen­tín S.A.I.C. (CUIT 30−50095962−9) por

un pla­zo de sesen­ta (60) días.

La Ins­pec­ción Gene­ral de Per­so­nas

Jurí­di­cas tie­ne atri­bu­cio­nes para reque­rir medi­das como la aquí

pre­ten­di­da, de acuer­do con las nor­mas nacio­na­les y loca­les que se han

pues­to de mani­fies­to en el capí­tu­lo 4 de este escri­to y en fun­ción del

domi­ci­lio de la socie­dad.

En efec­to, tal y como se ha expli­ca­do

allí con ampli­tud sur­ge del artícu­lo 299 de la ley 19.550 que las

socie­da­des anó­ni­mas allí inclui­das están suje­tas a la fis­ca­li­za­ción

per­ma­nen­te de la auto­ri­dad de con­tra­lor corres­pon­dien­te a su domi­ci­lio;

abar­ca cons­ti­tu­ción, modi­fi­ca­cio­nes, fun­cio­na­mien­to, diso­lu­ción y

liqui­da­ción.

Su exis­ten­cia, orga­ni­za­ción y fun­cio­nes sur­gen de la

ley pro­vin­cial 6.926: la crea, le con­fie­re el ejer­ci­cio de las

fun­cio­nes de fis­ca­li­za­ción que sobre las socie­da­des por accio­nes

atri­bu­ye la ley a la auto­ri­dad de con­trol (artícu­lo 2°); defi­ne sus

com­pe­ten­cias, entre las que se inclu­ye fis­ca­li­zar per­ma­nen­te­men­te el

fun­cio­na­mien­to, la diso­lu­ción y liqui­da­ción de las socie­da­des

com­pren­di­das en el artícu­lo 299 de la ley 19.550 (artícu­lo 3º) y

esta­ble­ce sus facul­ta­des, entre las cua­les está la de soli­ci­tar al juez

com­pe­ten­te en mate­ria comer­cial del domi­ci­lio de la socie­dad por

accio­nes las medi­das pre­vis­tas en el artícu­lo 303 de la ley 19.550.

Dadas las razo­nes de inte­rés públi­co y las cir­cuns­tan­cias de

hecho men­cio­na­das pre­ce­den­te­men­te, esta Ins­pec­ción Gene­ral de Per­so­nas

Jurí­di­cas se ve en la obli­ga­ción de actuar a los efec­tos de pre­ser­var su

pro­pia com­pe­ten­cia a par­tir de la acep­ta­ción, por par­te del magis­tra­do,

de la inter­ven­ción dis­pues­ta por el Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia Nº

522⁄ 20 , y de esa mane­ra coad­yu­var con las auto­ri­da­des nacio­na­les a

admi­nis­trar la socie­dad inter­ve­ni­da con la úni­ca fina­li­dad de pre­ser­var

el inte­rés públi­co que invo­lu­cra el caso.

La medi­da que aquí se

soli­ci­ta ‑inter­ven­ción de la socie­dad has­ta que fina­li­ce el con­cur­so-

encuen­tra fun­da­men­tal­men­te su razón de ser en la tran­si­to­rie­dad de la

inter­ven­ción dis­pues­ta por el Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia Nº 522⁄ 20 .

Man­te­ner

la inter­ven­ción socie­ta­ria por un tiem­po tan bre­ve –como lo hizo el

decre­to cita­do- para una tarea tan tras­cen­den­te y com­ple­ja como la

admi­nis­tra­ción de la socie­dad afec­ta, por sí sólo, el cum­pli­mien­to de

los obje­ti­vos tra­za­dos para dis­po­ner la medi­da.

Recuér­de­se que la

inter­ven­ción bus­ca otor­gar con­ti­nui­dad y trans­pa­ren­cia al mane­jo

socie­ta­rio, con­tri­bu­yen­do des­de el Esta­do a la con­ser­va­ción de la

empre­sa, situa­ción que recién se con­so­li­da­ría con la fina­li­za­ción del

con­cur­so pre­ven­ti­vo.

Tam­bién es impor­tan­te remar­car que el Esta­do

Nacio­nal, a tra­vés del Poder Eje­cu­ti­vo, ha demos­tra­do inte­rés en el

sos­te­ni­mien­to de la empre­sa al dic­tar el Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia

Nº 522⁄ 20 .

A los fines de com­pa­ti­bi­li­zar, enton­ces, la volun­tad

mani­fes­ta­da por el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal, en cuan­to a la

tras­cen­den­cia de man­te­ner la acti­vi­dad desa­rro­lla­da por la socie­dad

con­cur­sa­da; con la pre­ser­va­ción de las potes­ta­des pro­pias de la

Ins­pec­ción Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas ten­dien­te a lograr el menor

per­jui­cio de todos los direc­ta­men­te invo­lu­cra­dos y al inte­rés públi­co en

gene­ral, es con­ve­nien­te que el órgano inter­ven­tor este inte­gra­do por

repre­sen­tan­tes de ambas juris­dic­cio­nes, del modo en que se expli­ca en el

capí­tu­lo 8 siguien­te.

En ese aspec­to, no se advier­te que exis­tan

razo­nes sufi­cien­tes para repro­char la ido­nei­dad para cum­plir el rol a

quie­nes fue­ron desig­na­dos por el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal para hacer­se

car­go de la Inter­ven­ción de Vicen­tín S.A.I.C. según el artícu­lo 2 del

Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia Nº 522⁄ 20 .

Por lo demás, dichas

per­so­nas tam­po­co fue­ron obje­ta­das para cum­plir la fun­ción de

inter­ven­tor-admi­nis­tra­dor por el juez del con­cur­so, ya que éste

con­va­li­do su rol de inter­ven­to­res en vir­tud del decre­to men­cio­na­do.

Esta

cir­cuns­tan­cia deter­mi­na la con­ve­nien­cia de man­te­ner a los seño­res

Del­ga­do y Zarich como inte­gran­tes del órgano que lle­va­rá ade­lan­te la

ges­tión admi­nis­tra­ti­va empre­sa­ria duran­te el tiem­po que per­du­re el

con­cur­so.

Tam­bién resul­ta opor­tuno ‑a los efec­tos de otor­gar­le

mayor trans­pa­ren­cia y garan­tía a la ges­tión de inter­ven­ción- desig­nar

para que actúe un fun­cio­na­rio nom­bra­do a pro­pues­ta de esta Ins­pec­ción

Gene­ral de Per­so­nas Jurí­di­cas.

El pro­pues­to es el señor Ale­jan­dro

Alber­to Ben­to; DNI 16.615.351, con domi­ci­lio en Calle 188 s/​n Aires del

Llano, ciu­dad de San­to Tomé, Pro­vin­cia de San­ta Fe, de pro­fe­sión

Inge­nie­ro.

8. El alcan­ce de la inter­ven­ción los pro­pues­tos para desem­pe­ñar­la y el fun­cio­na­mien­to del órgano de inter­ven­ción

8.1. Alcan­ce de la inter­ven­ción

Se tra­ta de asu­mir las fun­cio­nes de admi­nis­tra­ción y repre­sen­ta­ción, des­pla­zan­do al direc­to­rio.

El artícu­lo 303 de la ley 19.550 facul­ta a la auto­ri­dad de con­tra­lor para reque­rir al juez del domi­ci­lio social la inter­ven­ción de su admi­nis­tra­ción. Agre­ga lue­go que la inter­ven­ción ten­drá por obje­to reme­diar las cau­sas que la moti­va­ron y si ello no fue­re posi­ble, diso­lu­ción y liqui­da­ción.

Apli­ca­do al caso: evi­tar la diso­lu­ción y liqui­da­ción que pro­du­ci­ría la

decla­ra­ción de quie­bra. Es lo que se pro­cu­ra con este pedi­do.

Esta

atri­bu­ción res­pon­de a una deci­sión ofi­cio­sa, fun­da­da en el inte­rés

públi­co. Nada tie­ne que ver con el ins­ti­tu­to regu­la­do en los artícu­los

113 a 117, que ‑fun­da­do en el inte­rés social- legi­ti­ma a accio­nis­tas en

orden a ase­gu­rar el resul­ta­do de una acción de remo­ción. Otro fun­da­men­to

y otro efec­to, por­que la inter­ven­ción ins­ta­da por el par­ti­cu­lar es

sus­cep­ti­ble de gra­dos: vee­du­ría, coad­mi­nis­tra­ción, admi­nis­tra­ción.

Cuan­do

se obra en fun­ción del artícu­lo 303 se lo hace en pro­tec­ción de

intere­ses que exce­den a los del accio­nis­ta y la socie­dad; “los

fun­da­men­tos son dis­tin­tos, y aquí la soli­ci­tud debe estar pre­ce­di­da de

una reso­lu­ción admi­nis­tra­ti­va y ope­ra como una medi­da auto­sa­tis­fac­ti­va”13

.

Abad Her­nan­do y Richard la cali­fi­can como “una acción autó­no­ma de carác­ter públi­co pro­pia del ejer­ci­cio del poder de poli­cía”14

y des­de esa cali­fi­ca­ción la dife­ren­cian de la acción socie­ta­ria regu­la­da por los artícu­los 113 a 117.

Su efec­to es des­pla­zar al direc­to­rio15

y no está suje­ta a los recau­dos del artícu­lo 113 ni al cri­te­rio allí sen­ta­do16

.

Es que no se tra­ta de intere­ses de socios des­ai­ra­dos o mera

situa­ción de irre­gu­la­ri­da­des de ges­tión. Se tra­ta del Esta­do, por lo que

esta inter­ven­ción tie­ne ori­gen en los fun­da­men­tos del dere­cho

admi­nis­tra­ti­vo.

Es que el sus­ten­to está en el res­guar­do del

inte­rés públi­co a fin de posi­bi­li­tar la con­ti­nui­dad reme­dian­do cau­sas

que pue­dan poner­la en ries­go o, de no ser ello posi­ble, pro­ce­der a la

diso­lu­ción y liqui­da­ción del ente. “Sien­do que lo que se atien­de en estos es el inte­rés gene­ral, no será nece­sa­rio acre­di­tar la exis­ten­cia de un peli­gro gra­ve”17

.

No obs­ta a la inter­ven­ción que la socie­dad se encuen­tre bajo

con­cur­so pre­ven­ti­vo. Antes bien, abo­na a su nece­si­dad. El régi­men de

fis­ca­li­za­ción esta­tal de socie­da­des por accio­nes no resul­ta ener­va­do por

la aper­tu­ra de un con­cur­so pre­ven­ti­vo18

.

Las dis­po­si­cio­nes lega­les cita­das en el capí­tu­lo cuar­to del

pre­sen­te no pier­den vigen­cia fren­te al con­cur­so. Por el con­tra­rio, las

nor­mas apli­ca­bles esta­ble­cen que la peti­ción de aper­tu­ra de con­cur­so

pre­ven­ti­vo debe ser comu­ni­ca­da a la Ins­pec­ción Gene­ral (artícu­lo 14,

decre­to pro­vin­cial 3.810÷1974).

De esta cir­cuns­tan­cia se sigue que

la fis­ca­li­za­ción esta­tal a car­go de este orga­nis­mo no coli­sio­na con la

vigi­lan­cia dis­pues­ta por el artícu­lo 15 de la ley con­cur­sal. Menos aún

tenien­do en cuen­ta que el orga­nis­mo que repre­sen­to no lo deci­de por sí y

ante sí; está inves­ti­do para for­mu­lar la peti­ción al órgano

juris­dic­cio­nal. Sien­do que es el pro­pio Juez del con­cur­so quien ha de

des­pa­char­la, no hay coli­sión posi­ble.

A mayor abun­da­mien­to y para

poner de mani­fies­to las dife­ren­cias con­cep­tua­les, aún una inter­ven­ción

admi­nis­tra­ti­va para­le­la a actua­cio­nes judi­cia­les vin­cu­la­das con ella

man­tie­ne sus pro­pios come­ti­dos sin gene­rar con­flic­to de pode­res19

.

8.2. Inte­gra­ción del Órgano Inter­ven­tor

Se

desig­na­rá a los seño­res Rober­to Gabriel Del­ga­do (D.N.I. 24.383.450) y

Luciano Zarich (D.N.I. 21.414.372) ‑las per­so­nas que había desig­na­do el

Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal en el Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia 522÷20− y

Ale­jan­dro Alber­to Ben­to (D.N.I. 16.615.351) como inte­gran­tes del Órgano

Inter­ven­tor.

8.3. Fun­cio­na­mien­to del Órgano Inter­ven­tor

Actua­rá como cuer­po cole­gia­do.

Se desig­na­rá pre­si­den­te a Rober­to Gabriel Del­ga­do, vice­pre­si­den­te a Ale­jan­dro Alber­to Ben­to y vocal a Luciano Zarich.

La

repre­sen­ta­ción de la socie­dad está a car­go del pre­si­den­te. Pue­de ser

ejer­ci­da por cual­quie­ra de los res­tan­tes miem­bros ‑indis­tin­ta­men­te- en

caso de ausen­cia o impe­di­men­to del pre­si­den­te.

Se atri­bu­yen a la

inter­ven­ción las fun­cio­nes de admi­nis­tra­ción y repre­sen­ta­ción socie­ta­ria

que la ley y el esta­tu­to con­fie­ren al direc­to­rio y a su pre­si­den­te.

La

inter­ven­ción se orde­na­rá por el pla­zo que trans­cu­rra has­ta la

con­clu­sión del con­cur­so pre­ven­ti­vo median­te la homo­lo­ga­ción del acuer­do

pre­ven­ti­vo al que se aspi­ra a arri­bar.

9. Peti­ción

Soli­ci­to a V.S.:

9.1. Me ten­ga por pre­sen­ta­da y domi­ci­lia­da, en el carác­ter invo­ca­do, otor­gán­do­me par­ti­ci­pa­ción.

9.2. Se pro­duz­ca el des­pa­cho a que refie­re el pun­to octa­vo pre­ce­den­te, con habi­li­ta­ción de días y horas y inhá­bi­les por resul­tar del exor­dio la nece­si­dad impe­rio­sa de res­guar­dar el inte­rés com­pro­me­ti­do por el cual se ins­ta esta peti­ción.

1

Dis­po­ni­ble en la Biblio­te­ca Nor­ma­ti­va Ofi­cial de la Pro­vin­cia de San­ta

Fe, enla­ce

https://​www​.san​ta​fe​.gob​.ar/​n​o​r​m​a​t​i​v​a​/​g​e​t​F​i​l​e​.​p​h​p​?​i​d​=​1​3​8​4​3​8​0​&​i​t​e​m​=​2​1​5​4​2​1​&​c​o​d​=​8​f​5​0​0​c​2​0​9​7​d​9​5​8​a​3​c​1​3​6​6​7​e​2​2​0​2​a​0​6eb

2

Por reso­lu­ción del Minis­te­rio de Jus­ti­cia y Dere­chos Huma­nos de la

Nación se esta­ble­ce en $ 50.000.000 el mon­to. Vicen­tín tie­ne un capi­tal

social de $ 200.000.000

3

Favier Dubois, Eduar­do ℗ y Favier Dubois, Eduar­do (h). Los con­flic­tos

socie­ta­rios en el ámbi­to de la Ins­pec­ción Gene­ral de Jus­ti­cia y fuen­tes

cita­das en la nota núme­ro 6. Dis­po­ni­ble en www​.favier​du​boiss​pag​no​lo​.com

4

Bidart Cam­pos, Ger­mán J. La cons­ti­tu­ción eco­nó­mi­ca (un esbo­zo des­de el

dere­cho cons­ti­tu­cio­nal argen­tino). Dis­po­ni­ble en el enla­ce http://​www​.dere​chos​hu​ma​nos​.unlp​.edu​.ar/​a​s​s​e​t​s​/​f​i​l​e​s​/​d​o​c​u​m​e​n​t​o​s​/​l​a​-​c​o​n​s​t​i​t​u​c​i​o​n​-​e​c​o​n​o​m​i​c​a​-​u​n​-​e​s​b​o​z​o​-​d​e​s​d​e​-​e​l​-​d​e​r​e​c​h​o​-​c​o​n​s​t​i​t​u​c​i​o​n​a​l​-​a​r​g​e​n​t​i​n​o​.​pdf

5

Niel Puig, Luis. Per­so­nas jurí­di­cas. Atri­bu­cio­nes de la auto­ri­dad

admi­nis­tra­ti­va. Recur­sos con­tra sus deci­sio­nes. Revis­ta de Dere­cho

Pri­va­do y Comu­ni­ta­rio, año 2015, volu­men 2. Rubin­zal Cul­zo­ni, San­ta Fe,

2015, pági­nas 63 y ss.

6

Roit­man, Hora­cio. Ley de Socie­da­des Comer­cia­les Comen­ta­da. La Ley,

Bue­nos Aires, 2011. Tomo V, comen­ta­rio al artícu­lo 301 en la pági­na 492

7

Hal­pe­rín, Isaac. Socie­da­des Anó­ni­mas. Depal­ma, Bue­nos Aires, 1988, pági­na 894

8

El sitio web de la mar­ca indi­ca como domi­ci­lio de con­tac­to el mis­mo de Vicen­tín, ver enla­ce https://​estre​lla​.com​.ar/​c​o​n​t​a​c​t​o​_​o​k​#​c​o​n​t​act

9

Mayor infor­ma­ción pue­de obte­ner­se en diver­sos enla­ces con­te­ni­dos en el sitio web de la Unión Euro­pea, entre los que seña­lo https://​ec​.euro​pa​.eu/​c​o​m​p​e​t​i​t​i​o​n​/​s​t​a​t​e​_​a​i​d​/​o​v​e​r​v​i​e​w​/​p​u​b​l​i​c​_​s​e​r​v​i​c​e​s​_​e​n​.​h​tml

10

Ale­gría, Héc­tor. Huma­nis­mo y Dere­cho de los Nego­cios. La Ley, tomo

2004‑E, pági­nas 1.206 y siguien­tes. Lo glo­sa­do corres­pon­de a la pági­na

1.221

11

Zal­dí­var, Enri­que y otros. Cua­der­nos de Dere­cho Socie­ta­rio. Abe­le­do Perrot, Bue­nos Aires, 1976. Tomo II‑A, pági­nas 1 a 5

12

Hal­pe­rín, Isaac. Op. cit., pági­na 892. El des­ta­ca­do per­te­ne­ce al tex­to

ori­gi­nal. La refe­ren­cia cons­ti­tu­cio­nal debe enten­der­se como artícu­lo 75

inci­so 18, lue­go de la refor­ma cons­ti­tu­cio­nal de 1994

13

Roit­man, Hora­cio. Op. Cit. Tomo V, comen­ta­rio al artícu­lo 303 en las

pági­nas 501 y 502. En idén­ti­co sen­ti­do Nis­sen, Ricar­do Augus­to. Ley de

socie­da­des comer­cia­les comen­ta­da. Astrea, Bue­nos Aires, 2010. Tomo 3,

comen­ta­rio al artícu­lo 393 en la pági­na 441

14

Abad Her­nan­do, Jesús Luis y Richard, Efraín Hugo. Inter­ven­ción judi­cial a

reque­ri­mien­to de la auto­ri­dad de con­tra­lor. Pri­mer Con­gre­so de Dere­cho

Socie­ta­rio, La Cum­bre, 1977. Libro de ponen­cias de la Comi­sión IV,

pági­nas 123 y ss.

15

Cáma­ra Nacio­nal Comer­cial, Sala B, 26.10.1977 in re Fran­chi

c/​Frigorífico San Fer­nan­do. Revis­ta Socie­da­des, Ed. Erre­par, tomo II,

pági­na 23

16

Nis­sen, Ricar­do Augus­to, op. y loc. cit.

17

Bal­bín, Sebas­tián. Dere­cho Socie­ta­rio. Abe­le­do Perrot, Bue­nos Aires, 2015, nume­ral 102.2 en la pági­na 393

18

Ni siquie­ra lo está por la decla­ra­ción de quie­bra, en tan­to la

fis­ca­li­za­ción esta­tal per­ma­nen­te abar­ca tam­bién la liqui­da­ción, de

con­for­mi­dad con el artícu­lo 299 de la ley 19550