Argentina. ¿Prostitución como trabajo sexual o abolicionismo?

19 junio 2020

Aca­bo de ver el repor­ta­je hecho por Car­los Azna­rez a la com­pa­ñe­ra Ele­na Mon­ca­da ( Escri­to­ra y sobre­vi­vien­te de Pros­ti­tu­cion) y me gus­ta­ria hacer un bre­ve apor­te sobre el tema por­que con­si­de­ro que este tema sera el gran deba­te que se ven­dra en nues­tra socie­dad, simi­lar al tema del abor­to.

Hace un par de años estu­ve en El Encuen­tro Nacio­nal de Muje­res, en Tre­lew y par­ti­ci­pe de los talle­res sobre pros­ti­tu­cion. En El Encuen­tro hay dos talle­res: el de las pros­ti­tu­tas que rei­vin­di­can la pros­ti­tu­cion como un tra­ba­jo, tie­nen un Sin­di­ca­to ( AMMAR) y pre­sen­ta­ron un pro­yec­to de Ley de Tra­ba­jo Sexual. Piden basi­ca­men­te apor­tar al mono­tri­bu­to como tra­ba­ja­do­ras sexua­les y poder orga­ni­zar­se en coope­ra­ti­vas, con todos los dere­chos que tie­nen el res­to de las acti­vi­da­des labo­ra­les. El otro taller esta inte­gra­do por muje­res vic­ti­mas de la pros­ti­tu­cion o sea es abo­li­cio­nis­ta. Des­pues de haber con­cu­rri­do a ambos talle­res mi opi­nion es abo­li­cio­nis­ta y en cuan­to al gru­po que rei­vin­di­ca la pros­ti­tu­cion pien­so que hay mucha des­ho­nes­ti­dad en ellas, ya que de lo que no hablan es de la tra­ta de muje­res. Si salie­ra una ley, la mis­ma faci­li­ta­ria el nego­cio a los pro­xe­ne­tas, por­que las muje­res secues­tra­das, de poder esca­par de esa situa­cion, no ten­drian for­ma de hacer la denun­cia y demos­trar que no esta­ban tra­ba­jan­do por pro­pia volun­tad. Por supues­to que hay otros moti­vos para no con­si­de­rar la pros­ti­tu­cion como un tra­ba­jo, pero muchos de esos moti­vos, para las muje­res que estan a favor de la Ley no son sufi­cien­tes y por eso la opi­nion esta divi­di­da. Lo que ocu­rre que de todos los moti­vos para no con­si­de­rar la pros­ti­tu­cion como tra­ba­jo, hay uno que no es tan dis­cu­ti­ble y es el tema de la tra­ta. Ade­mas que este tema a quien afec­ta­ria en pri­mer lugar es a las mis­mas pros­ti­tu­tas: es mas facil secues­trar a las muje­res que se pros­ti­tu­yen por cuen­ta pro­pia que bus­car muje­res y hacer­les el cuen­to del tio.Por otro lado en los pai­ses en don­de se lega­li­zo, las muje­res viven un ver­da­de­ro infierno, hay videos en las redes socia­les en don­de se pue­de ver lo que pasa en Espa­ña, Ale­ma­nia y Holan­da, con este tema. Les man­do un abra­zo.