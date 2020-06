Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 18 de junio de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Enfo­que gre­mial, Línea sin­di­cal, Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cia ACTA, Agen­cias

Los esta­ta­les recha­za­ron el pago en cuo­tas de los agui­nal­dos y pidie­ron por el impues­to a las gran­des for­tu­nas

Para UPCN la medi­da repre­sen­ta «una muy mala señal en un esce­na­rio tan com­ple­jo» mien­tras que ATE pidió que se esta­blez­ca un impues­to a las 114.000 for­tu­nas per­so­na­les de más de un millón de dóla­res. 18/​06/​2020

Los gre­mios esta­ta­les recha­za­ron ayer la deci­sión del

Gobierno Nacio­nal de frac­cio­nar el pago del medio agui­nal­do de junio.

Tan­to ATE como UPCN se pro­nun­cia­ron en con­tra y advir­tie­ron el efec­to

con­ta­gio que gene­ra­rá la deci­sión.

Para la Unión del

Per­so­nal Civil de la Nación (UPCN) la defi­ni­ción del gobierno ante la

situa­ción pro­vo­ca­da por «la pan­de­mia de coro­na­vi­rus» repre­sen­ta «una muy mala señal en un esce­na­rio tan com­ple­jo».

Un

comu­ni­ca­do de la con­duc­ción nacio­nal del gre­mio, que lide­ra el tam­bién

secre­ta­rio adjun­to de la CGT Andrés Rodrí­guez, recha­zó «el anun­cio del

gobierno sobre el pago en cuo­tas del medio agui­nal­do», y pidió

al gobierno que deje sin efec­to una medi­da que afec­ta­rá a los

tra­ba­ja­do­res esta­ta­les con sala­rios supe­rio­res a 80 mil pesos».

«El

per­so­nal man­tie­ne en pie a la Admi­nis­tra­ción Públi­ca Nacio­nal y

res­pal­da las polí­ti­cas del Eje­cu­ti­vo en uno de los momen­tos más gra­ves

de la his­to­ria», remar­có el comu­ni­ca­do del gre­mio.

Los diri­gen­tes esta­ta­les nacio­na­les indi­ca­ron tam­bién que «la baja de la recau­da­ción nada tie­ne que ver con los sala­rios», y aña­die­ron que «los tra­ba­ja­do­res no son la varia­ble de ajus­te», por lo que recla­ma­ron al gobierno que abo­ne el medio agui­nal­do este mes y el de fin de año en diciem­bre pró­xi­mo.

Por

su par­te ATE publi­có una Car­ta Abier­ta a Alber­to Fer­nán­dez en la que

soli­ci­ta «una pron­ta reu­nión a fin de pro­fun­di­zar el impos­ter­ga­ble

tra­ta­mien­to de la situa­ción labo­ral y sala­rial en el Esta­do y demás pro­pues­tas que for­ta­lez­can un camino en bene­fi­cio de las mayo­rías popu­la­res».

Para los con­du­ci­dos por Hugo «Cacho­rro» Godoy «la

idea de la reva­lo­ri­za­ción del Esta­do como garan­te de las polí­ti­cas

públi­cas no pue­de ir acom­pa­ña­do de una pre­ca­ri­za­ción sala­rial: sin pro­pues­ta de aumen­to sala­rial, des­do­bla­mien­to del pago del medio agui­nal­do y redu­cien­do jubi­la­cio­nes».

«Los

tra­ba­ja­do­res del Esta­do Nacio­nal ya vimos recor­ta­do en un 37% el poder

de com­pra de nues­tro sala­rio en los últi­mos cua­tro años, sufri­mos 35.000

des­pi­dos ? no cede­re­mos en el recla­mo de su rein­cor­po­ra­ción – y la

cons­tan­te pre­ca­ri­za­ción en las con­di­cio­nes labo­ra­les», agre­ga­ron.

«Esta­mos

con­ven­ci­dos acer­ca de la nece­si­dad de imple­men­tar todas aque­llas

medi­das que garan­ti­cen un mayor ingre­so de recur­sos al Esta­do. En tal

sen­ti­do, recla­ma­mos que se esta­blez­ca un impues­to a las 114.000 for­tu­nas

per­so­na­les de más de un millón de dóla­res como paso pre­vio a una

pro­fun­da refor­ma tri­bu­ta­ria de carác­ter pro­gre­si­vo», sos­tu­vie­ron los ceteís­tas.

Unos 200 tra­ba­ja­do­res del Hipó­dro­mo de Paler­mo denun­cian estar «ence­rra­dos hace tres meses»

Se tra­ta de peo­nes del sec­tor hípi­co que viven

en el lugar de tra­ba­jo. «Nos tie­nen haci­na­dos y nos dicen que si sali­mos

no pode­mos vol­ver a entrar», aler­ta­ron.

(Foto: Gen­ti­le­za Gas­tón Bejas/​Barricada TV)



Por Jonathan Raed – 18 de Junio de 2020

Los tra­ba­ja­do­res del Hipó­dro­mo de Paler­mo

denun­cia­ron que la empre­sa los man­tie­ne cau­ti­vos y pri­va­dos de su

liber­tad, des­de el ini­cio de la cua­ren­te­na, bajo ame­na­za de no

per­mi­tir­les vol­ver a ingre­sar en caso de salir.

Se tra­ta de unos 200 emplea­dos, la mayo­ría peo­nes del sec­tor hípi­co,

cuyos recla­mos pare­cen ser de otro siglo. “La empre­sa tomó la deci­sión

de cerrar las puer­tas con lla­ve, por­que somos unos mohi­ca­nos y

ener­gú­me­nos”, ase­gu­ra­ron algu­nos de ellos a la pren­sa.

Muchos de estos tra­ba­ja­do­res pro­vie­nen de dis­tin­tas

pro­vin­cias y viven en la Villa Hípi­ca, un com­ple­jo de peque­ñas vivien­das

den­tro del pre­dio. Según denun­cian, a los que viven habi­tual­men­te allí

la empre­sa sumó de mane­ra pre­po­ten­te a otro gru­po de tra­ba­ja­do­res, para

que com­par­tan el espa­cio.

“Esta­mos recla­man­do la liber­tad de salir y vol­ver a tra­ba­jar al otro

día. Todos tene­mos fami­lias y acá hay gen­te que tie­ne pri­vi­le­gios, que

pue­de salir, y a noso­tros no nos dejan salir”, apun­tó uno de los

tra­ba­ja­do­res a Barri­ca­da TV y agre­gó: “No hay como­di­da­des para que se

pue­da estar a gus­to tra­ba­jan­do”.

La empre­sa solo per­mi­te salir a un tra­ba­ja­dor de cada stud, duran­te

una hora por día, para hacer las com­pras del res­to de sus com­pa­ñe­ros,

que viven haci­na­dos y en con­di­cio­nes pre­ca­rias. “No hay agua calien­te.

En las duchas, hay una sola cani­lla que anda y es agua fría. Nos tie­nen

como pre­sos, sin poder salir, y esto pare­ce un basu­ral”, denun­cia­ron.

El gru­po de tra­ba­ja­do­res atri­bu­ye la acti­tud empre­sa­rial a

que la mayo­ría de ellos viven en barrios vul­ne­ra­bles: “Dicen que pode­mos

vol­ver de las villas y con­ta­giar al res­to. Mien­tras tan­to nos tie­nen

haci­na­dos”.

Fede­ri­co De Achá­val es el accio­nis­ta mayo­ri­ta­rio de HAPSA,

la fir­ma que tie­ne la con­ce­sión de bue­na par­te del hipó­dro­mo, que

inclu­ye tan­to la acti­vi­dad hípi­ca como la del casino tra­ga­mo­ne­das que se

ubi­ca en el sub­sue­lo del pre­dio.

De Achá­val es socio de Cris­tó­bal López y ambos son inves­ti­ga­dos por

la pre­sun­ta par­ti­ci­pa­ción en Val de Loi­re, una empre­sa Offsho­re del

estu­dio Mos­sack Fon­se­ca que cayó en el escán­da­lo de los Pana­má Papers.

La inves­ti­ga­ción inten­ta pro­bar que Val de Loi­re era una pan­ta­lla de

HAPSA para eva­dir sumas mul­ti­mi­llo­na­rias de impues­tos en el país.

Por el momen­to, no hubo res­pues­tas ofi­cia­les ni del Gobierno de la

Ciu­dad ni de la fir­ma Hipó­dro­mo Argen­tino de Paler­mo S.A. (HAPSA) que

mane­ja el pre­dio prin­ci­pal (hay casi una vein­te­na de otros espa­cios

con­ce­sio­na­dos a otras orga­ni­za­cio­nes) has­ta 2032.

Lo úni­co que figu­ra en la web ofi­cial del Hipó­dro­mo en rela­ción a la

actua­li­dad es un Pro­to­co­lo de Reaper­tu­ra de Acti­vi­dad Hípi­ca, don­de

pro­po­nen que se per­mi­ta abrir la Tri­bu­na Pad­dock, con el Comi­sa­ria­to, la

Sala de des­can­so, el Cuar­to de joc­keys, Bar de Joc­keys, Sala de

Rati­fi­ca­cio­nes, y la Vete­ri­na­ria, con per­mi­sos “de per­ma­nen­cia por

reu­nión”. Se les toma­rá tem­pe­ra­tu­ra a las per­so­nas, y si supe­ran los 37°

C se les impe­di­rá el ingre­so. Sos­tie­nen que habrá alcohol en gel, y que

“se man­ten­drá duran­te toda la reu­nión un sis­te­ma inten­si­vo de lim­pie­za

en las áreas con afluen­cia de per­so­nas y fun­cio­na­rios”, reco­gió la

agen­cia Télam.

#AHORA | Tra­ba­ja­do­res del Hipó­dro­mo de Paler­mo denun­cian que no los dejan salir hace 90 días para no apli­car los pro­to­co­los sani­ta­rios. pic​.twit​ter​.com/​S​c​Q​b​c​Q​J​kBe — Barri­ca­da ★ TV (@barricadatv) June 18, 2020

En el obje­ti­vo del Pro­to­co­lo, sos­tie­nen que bus­can “esta­ble­cer medi­das pre­ven­ti­vas para evi­tar la pro­pa­ga­ción del COVID-19 en la reaper­tu­ra de la acti­vi­dad HIPICA den­tro del Hipó­dro­mo Argen­tino de Paler­mo, con el fin de garan­ti­zar la inte­gri­dad físi­ca de todas las per­so­nas que par­ti­ci­pen en la acti­vi­dad evi­tan­do la aglo­me­ra­ción de per­so­nas en un mis­mo sec­tor”.

Aero­na­ve­gan­tes sobre LATAM: «Hemos esta­do amplia­men­te dis­pues­tos a nego­ciar en pos de la con­ti­nui­dad de las fuen­tes de tra­ba­jo»

El líder de los Aero­na­ve­gan­tes, Juan Pablo

Brey, pidió una audien­cia en el Minis­te­rio de Trans­por­te ante la

deci­sión abrup­ta de LATAM de aban­do­nar sus ope­ra­cio­nes en el país.

«Hemos esta­do amplia­men­te dis­pues­tos a nego­ciar en pos de la con­ti­nui­dad

de las fuen­tes de tra­ba­jo», seña­ló

18/​06/​2020 15:20:00

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Aero­na­ve­gan­tes (AAA), que con­du­ce

Juan Pablo Brey soli­ci­tó una audien­cia «en carác­ter de urgen­te» con el

Minis­tro de Trans­por­te Mario Meo­ni, ante la deci­sión adop­ta­da por el

Hol­ding LATAM de poner fin a sus ope­ra­cio­nes de cabo­ta­je y cerrar la

filial en Argen­ti­na.

«Una vez más, tal como acos­tum­bra

hacer­lo, LATAM pre­ten­de hacer recaer en los sin­di­ca­tos, y por ende en

sus tra­ba­ja­do­res, una supues­ta res­pon­sa­bi­li­dad ante la medi­da que adop­tó

y que deja a 1700 com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros sin tra­ba­jo.» pre­ci­só Brey.

«Hemos esta­do amplia­men­te dis­pues­tos a nego­ciar en pos de la con­ti­nui­dad de las fuen­tes de tra­ba­jo,

sien­do ade­más ple­na­men­te cons­cien­tes del con­tex­to actual. Nun­ca en todo

este pro­ce­so, fue inten­ción de la com­pa­ñía enta­blar una nego­cia­ción y

lle­gar a acuer­dos, tal como sí ocu­rrió en otras aero­lí­neas en

pro­ble­mas.», remar­có el diri­gen­te, quien tam­bién se desem­pe­ña como

Secre­ta­rio de Pren­sa de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del

Trans­por­te (CATT).

«LATAM se apro­ve­cha ines­cru­pu­lo­sa­men­te de la

situa­ción, y en el peor con­tex­to posi­ble, deja sin sus­ten­to con un

sim­ple mail a todos sus tra­ba­ja­do­res. Aguar­da­mos las reunio­nes con las

máxi­mas auto­ri­da­des de los minis­te­rios de tra­ba­jo y trans­por­te, a fin de

eva­luar de qué mane­ra con­ti­núa esta ines­pe­ra­da situa­ción.», con­clu­yó

Brey.

La fir­ma había comu­ni­ca­do ayer sor­pre­si­va­men­te, vía correo elec­tró­ni­co, a sus emplea­dos que deja­ba de ope­rar en el país y que, pre­vias nego­cia­cio­nes en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, serían des­pe­di­dos.

Recal­de: “LATAM ganó con el kirch­ne­ris­mo, per­dió con el macris­mo y no resis­tió al coro­na­vi­rus”

El sena­dor nacio­nal por el Fren­te de Todos, Mariano Recal­de, se refi­rió en su expo­si­ción en el Sena­do de la Nación a la deci­sión de la com­pa­ñía LATAM de aban­do­nar los vue­los de cabo­ta­je en Argen­ti­na.

“Cuan­do uno mira el núme­ro de empre­sas y emplea­do­res regis­tra­dos en el año 2015 y los com­pa­ra con los que que­da­ron el 10 de diciem­bre de 2019, se encuen­tra con la suma de 24.537 emplea­do­res menos. Empre­sas que que­bra­ron, que no pudie­ron sos­te­ner­se. Y entre esas empre­sas que­da­ron en el camino varias líneas aéreas. Cerró SOL, cerró Avian­ca, esta­ba a pun­to de cerrar Andes, una empre­sa nacio­nal, cerró Nor­we­gian y hoy vemos el resul­ta­do de esas polí­ti­cas con el cie­rre de LATAM”, sos­tu­vo Recal­de.

En ese mar­co, con­ti­nuó: “Este pro­ble­ma es un pro­ble­ma de los últi­mos 4 años. Duran­te su últi­mo man­da­to, pre­si­den­ta, LATAM ganó 14 millo­nes de dóla­res. Empe­zó el gobierno de Macri y per­die­ron 29 millo­nes en 2016, 41 millo­nes en 2017, 132 millo­nes en 2018 y 133 millo­nes en 2019. En total per­die­ron 335 millo­nes de dóla­res. Esta pan­de­mia es solo el gol­pe de gra­cia”.

“Me lla­ma la aten­ción que digan que el Esta­do no auto­ri­zó un acuer­do sala­rial. Lo que pasó es que no tuvie­ron el con­sen­so de los tra­ba­ja­do­res, por­que qui­sie­ron recor­tar­les un 50% sus sala­rios”, expre­só el sena­dor y agre­gó: “Tam­po­co es cier­to que el gobierno no se haya ocu­pa­do. El Esta­do ha esta­do enci­ma de LATAM y del res­to de las empre­sas con muchas medi­das gene­ra­les y pun­tua­les».

“Por suer­te hubo un cam­bio de rum­bo y hoy vemos polí­ti­cas que van en la direc­ción con­tra­ria de las de los últi­mos 4 años. Hoy se valo­ra la pro­duc­ción y se san­cio­na la espe­cu­la­ción finan­cie­ra”, con­clu­yó Recal­de.

Tra­ba­ja­do­res de LATAM denun­cian ser “invi­si­bi­li­za­dos y mar­gi­na­dos”

“Nos ente­ra­mos por

los medios de comu­ni­ca­ción que la empre­sa se pre­sen­tó al Minis­te­rio de

Tra­ba­jo para acti­var el pro­ce­di­mien­to de cri­sis. Pre­ci­sa­men­te ese

Minis­te­rio es el que debe­rá ser árbi­tro y con­te­ne­dor de even­tua­les

con­flic­tos labo­ra­les y de la mis­mí­si­ma situa­ción de los tra­ba­ja­do­res”

denun­cia­ron a tra­vés de un comu­ni­ca­do de pren­sa los tra­ba­ja­do­res.

Tra­ba­ja­do­res de LATAM Argen­ti­na, denun­cia­ron que están sien­do

“invi­si­bi­li­za­dos y mar­gi­na­dos” de todas las dis­cu­sio­nes que se dan

res­pec­to al des­tino de la empre­sa mul­ti­na­cio­nal que tie­ne casi 2 mil

tra­ba­ja­do­res en su filial argen­ti­na.

Gui­ller­mo Cruz Qui­val, secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res Aero­náu­ti­cos de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (U.S.T.A.R.A)

seña­ló: “Exis­te un esta­do de des­con­cier­to y zozo­bra en los tra­ba­ja­do­res

téc­ni­cos y mecá­ni­cos aero­náu­ti­cos y en las casi 2 mil fami­lias de

tra­ba­ja­do­res de LATAM argen­ti­na, que nos ente­ra­mos por los medios de

comu­ni­ca­ción que la empre­sa se pre­sen­tó al Minis­te­rio de Tra­ba­jo para

acti­var el pro­ce­di­mien­to de cri­sis”.

En este sen­ti­do Qui­val agre­gó: “Nos quie­ren invi­si­bi­li­zar por­que los

tra­ba­ja­do­res somos la empre­sa viva, la del día a día y fren­te a tama­ño

deci­sión, la patro­nal no tuvo siquie­ra el ges­to de comu­ni­car­nos la situa­ción, ni invi­tar­nos al Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

Pre­ci­sa­men­te ese Minis­te­rio es el que debe­rá ser árbi­tro y con­te­ne­dor

de even­tua­les con­flic­tos labo­ra­les y de la mis­mí­si­ma situa­ción de los

tra­ba­ja­do­res”.

El refe­ren­te gre­mial denun­ció la acti­tud del la patro­nal quie­nes

“quie­ren resol­ver sobre nues­tro des­tino labo­ral a nues­tras espal­das, sin

diá­lo­go. Tan ridícu­lo e incon­sis­ten­te es esta acti­tud que es, como que a

uno de nues­tros hijos ten­ga­mos que lle­var­lo al hos­pi­tal por una

dolen­cia y nos pre­sen­te­mos al noso­co­mio sin lle­var al niño. Cla­ra y

úni­ca­men­te la acti­tud de Lan es invi­si­bi­li­zar a sus tra­ba­ja­do­res”.

“Que sepa la empre­sa que no per­ma­ne­ce­re­mos en silen­cio,

mien­tras se inten­ta deci­dir entre cua­tro pare­des el des­ti­nos de las

fami­lias aero­náu­ti­cas de LAN, de per­sis­tir esta acti­tud, habrá

con­fron­ta­ción y lucha. Le pedi­mos al Esta­do, Minis­te­rio de

Tra­ba­jo y Trans­por­te que escu­chen las voz de los tra­ba­ja­do­res, y por

cuan­to a ellos res­pec­ta actúen como árbi­tro jus­to entre los más débi­les y

los más fuer­tes”, con­clu­yó el secre­ta­rio gene­ral en un comu­ni­ca­do de

pren­sa.

La CEO de LATAM que des­pi­dió 1700 emplea­dos había cobra­do una par­te de su sala­rio del Esta­do

Mien­tras dise­ña­ba el plan de des­pi­dos masi­vos,

Rosa­rio Algelt, CEO de LATAM, cobró el Sala­rio Com­ple­men­ta­rio. Aho­ra se

que­ja de las regu­la­cio­nes esta­ta­les.

18/​06/​2020 10:41:00

La gigan­te aero­lí­nea tras­na­cio­nal, LATAM, aca­ba de con­fir­mar que se reti­ra de las ope­ra­cio­nes en Argen­ti­na. La

defi­ni­ción pone en jaque unos 1700 emplea­dos, que espe­ran las

nego­cia­cio­nes en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo para saber si, efec­ti­va­men­te,

serán cesan­tea­dos.

Antes de eso la empre­sa había logra­do cali­fi­car al Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP)

que dis­pu­so el Gobierno para con­te­ner la cri­sis del sec­tor pri­va­do. Se

tra­ta de una medi­da excep­cio­nal por el que el Esta­do Nacio­nal abo­na

has­ta el 50% de los sala­rios del sec­tor pri­va­do.

El

acce­so de LATAM al res­ca­te ofi­cial sor­pren­dió a pro­pios y extra­ños. Es

que la fir­ma, prin­ci­pal com­pe­ti­do­ra de Aero­lí­neas Argen­ti­nas, redu­jo

uni­la­te­ral­men­te al 50% los sala­rios de sus emplea­dos y ade­más abrió un

pro­gra­ma de reti­ros volun­ta­rios para redu­cir per­so­nal.

Lo peor de

todo es que Rosa­rio Alt­gelt, la CEO de la com­pa­ñía que aho­ra envía la

nota infor­man­do las des­vin­cu­la­cio­nes de todos los tra­ba­ja­do­res, cobró la

pri­me­ra tan­da del sala­rio com­ple­men­ta­rio paga­da por del Esta­do.

La

cabe­za de la fir­ma, res­pon­sa­ble de haber recor­ta­do los sala­rios,

impul­so­ra de los reti­ros y prin­ci­pal voce­ra de los des­pi­dos masi­vos,

reci­bió algo más de 33 mil pesos de «ayu­da esta­tal». Es decir, cobró más de 3 IFE.

El caso de Alt­gelt, entre otros casos de CEOs que cobra­ron el ATP, obli­gó a refor­mu­lar una por­ción del pro­gra­ma y poner un tope a los sala­rios que reci­ban apo­yo esta­tal. De hecho se exclu­yó de los sub­si­dios a las empre­sas para el pago de sala­rios a losem­plea­dos que ganan más de 250 mil pesos bru­tos.

A pesar de ser esen­cia­les les nie­gan pari­ta­rias y los tra­ba­ja­do­res de la indus­tria del gas lan­zan un qui­te de cola­bo­ra­ción

Tra­ba­ja­do­res de la indus­tria del gas se

decla­ra­ron en «esta­do de aler­ta» y «qui­te de cola­bo­ra­ción» en recla­mo de

una recom­po­si­ción sala­rial y el otor­ga­mien­to de un «reco­no­ci­mien­to

eco­nó­mi­co» a quie­nes cum­plen tareas esen­cia­les en el mar­co de la

pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

18/​06/​2020 00:02:00

Así lo con­sig­nó el secre­ta­rio gene­ral del sin­di­ca­to de los

Tra­ba­ja­do­res de la Indus­tria del Gas (Sti­gas), Pablo Mar­tín Blan­co,

quien denun­ció la «insen­si­bi­li­dad empre­sa­rial», al no otor­gar una

recom­po­si­ción sala­rial ni un «reco­no­ci­mien­to eco­nó­mi­co» a quie­nes

cum­plen fun­cio­nes esen­cia­les.

«Al no tener res­pues­tas

favo­ra­bles a nues­tros recla­mos, hemos decla­ra­do el esta­do de aler­ta y

qui­te de cola­bo­ra­ción de todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la

indus­tria del gas», dijo Blan­co en decla­ra­cio­nes a Télam.

En ese sen­ti­do, el diri­gen­te gre­mial indi­có que se hicie­ron «dos

pedi­dos a la patro­nal», que ‑sos­tu­vo- «se ha nega­do a tener nin­gún tipo

de reco­no­ci­mien­to con los tra­ba­ja­do­res que están cum­plien­do con sus

fun­cio­nes des­de el pri­mer día de decla­ra­da la cua­ren­te­na».

Otro de los recla­mos del sec­tor es una recom­po­si­ción sala­rial, tenien­do en cuen­ta que en abril pasa­do ten­drían que haber ini­cia­do la dis­cu­sión pari­ta­ria, algo que que­dó en sus­pen­so en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

En este sen­ti­do, el sin­di­ca­lis­ta ‑que repre­sen­ta a los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la indus­tria del gas en las empre­sas Metro­gas y Naturgy Ban en la región del AMBA- infor­mó ade­más que «se recla­ma una recom­po­si­ción sala­rial acor­de a los índi­ces infla­cio­na­rios».

Car­ta Abier­ta del Con­se­jo Direc­ti­vo Nacio­nal de ATE al pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez

El CDN se reu­nió esta maña­na con la pre­sen­cia del secre­ta­ria­do nacio­nal y lxs secre­ta­rixs gene­ra­les de las pro­vin­cias.

En el día de hoy, el Con­se­jo Direc­ti­vo Nacio­nal de ATE

con­for­ma­do por el secre­ta­ria­do nacio­nal, el Cen­tro Nacio­nal de Jubi­la­dos y

Pen­sio­na­dos y lxs secre­ta­rixs gene­ra­les de las pro­vin­cias lle­va­ron a cabo una

reu­nión de mane­ra vir­tual para fijar su posi­ción ante el des­do­bla­mien­to del

medio agui­nal­do anun­cia­do por el Eje­cu­ti­vo Nacio­nal.

Estu­vie­ron pre­sen­tes las y los secre­ta­rios gene­ra­les de San­ta

Cruz, Río Negro, La Pam­pa, For­mo­sa, Bue­nos Aires, Chu­but, Cór­do­ba, Entre Ríos,

Men­do­za, San­tia­go del Este­ro, Corrien­tes, Cha­co, San Luis, San Juan, Misio­nes,

Sal­ta y Tucu­mán. El docu­men­to tam­bién fue ava­la­do por Tie­rra del Fue­go, Jujuy y

Cata­mar­ca que no pudie­ron par­ti­ci­par de dicho encuen­tro.

Lue­go de varias horas de deba­te en la cual cada pro­vin­cia

deta­lló su situa­ción par­ti­cu­lar, se leyó la Car­ta Abier­ta al pre­si­den­te que fue

apro­ba­da por una­ni­mi­dad.

Ade­más, se resol­vió que cada pro­vin­cia reali­ce una car­ta con

las mis­mas carac­te­rís­ti­cas diri­gi­da a

sus gober­na­do­res; y se hará lo pro­pio con las Cáma­ras de Dipu­tados y Sena­do­res.

Tam­bién se apro­bó la cam­pa­ña que rea­li­za­rá la CTA Autó­no­ma

con las siguien­tes rei­vin­di­ca­cio­nes: sala­rio uni­ver­sal, impues­to a las gran­des

for­tu­nas, sus­pen­sión de pago e inves­ti­ga­ción de la deu­da exter­na, sobe­ra­nía

ali­men­ta­ria y ener­gé­ti­ca y pro­fun­di­zar la demo­cra­cia.

Por últi­mo, se resol­vió soli­da­ri­zar­se con el Obis­po de Lomas

de Zamo­ra y titu­lar de la Pas­to­ral Social, Jor­ge Lugo­nes quien, jun­to a más de

500 perio­dis­tas, aca­dé­mi­cos y diri­gen­tes for­ma par­te de la denun­cia de espio­na­je

ile­gal duran­te el gobierno de Mau­ri­cio Macri. Cau­sa en la que tan­to ATE como la

CLATE se pre­sen­ta­ron como que­re­llan­tes.

CARTA ABIERTA AL

PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ

Des­de el pri­mer día del

gobierno de Mau­ri­cio Macri, la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE)

enfren­tó sus polí­ti­cas de vacia­mien­to y el inten­to de una ter­ce­ra de refor­ma

del esta­do, mol­dea­do para garan­ti­zar los intere­ses de los gru­pos eco­nó­mi­cos en

Argen­ti­na. Una lucha que duran­te cua­tro años man­tu­vi­mos con fir­me­za ponien­do

como prio­ri­dad no sólo los dere­chos adqui­ri­dos por lxs tra­ba­ja­dorxs esta­ta­les,

sino que al mis­mo tiem­po apor­tó para derro­tar las polí­ti­cas neo­li­be­ra­les y

ayu­dó a abrir un nue­vo tiem­po de espe­ran­za para nues­tro pue­blo.

La pan­de­mia vino a

pro­fun­di­zar un esce­na­rio de cri­sis eco­nó­mi­ca y social que nos sumer­gió en una

pro­fun­da rece­sión y un sal­to des­co­mu­nal del endeu­da­mien­to que no garan­ti­zó

nin­gún tipo de desa­rro­llo sino todo lo con­tra­rio, sir­vió sola­men­te para

ali­men­tar una escan­da­lo­sa fuga de divi­sas de los sec­to­res más con­cen­tra­dos de

la eco­no­mía. Este idea­rio neo­li­be­ral trans­for­mó las polí­ti­cas públi­cas en un

ins­tru­men­to de entre­ga y some­ti­mien­to, que será nece­sa­rio des­mon­tar en el camino

de la cons­truc­ción de un Esta­do demo­crá­ti­co y popu­lar.

En este con­tex­to, des­de

ATE apo­ya­mos las ini­cia­ti­vas del Eje­cu­ti­vo Nacio­nal que usted enca­be­za,

ponien­do como pre­mi­sa fun­da­cio­nal la lucha con­tra el ham­bre y el lan­za­mien­to

del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE). Fren­te al esce­na­rio de cri­sis

sani­ta­ria glo­bal, res­pal­da­mos su deci­sión de prio­ri­zar la vida de nues­tro

pue­blo antes que el fun­cio­na­mien­to acei­ta­do de la eco­no­mía. En cuan­to a la

rees­truc­tu­ra­ción de la deu­da valo­ra­mos la ini­cia­ti­va de ali­viar el peso de la

mis­ma sobre las finan­zas públi­cas, insis­tien­do en la nece­si­dad de inves­ti­gar la

legi­ti­mi­dad del endeu­da­mien­to; como así tam­bién, apo­ya­mos el pro­yec­to de

expro­pia­ción de la empre­sa Vicen­tin como polí­ti­ca de inter­ven­ción esta­tal en un

sec­tor estra­té­gi­co para el desa­rro­llo del país.

Por otra par­te,

reco­no­ce­mos con entu­sias­mo la jerar­qui­za­ción de áreas cla­ves del Esta­do

devol­vien­do el mar­co minis­te­rial como son los casos de Salud, Tra­ba­jo y Cien­cia

y Tec­no­lo­gía, que han demos­tra­do su cen­tra­li­dad y un amplio con­sen­so social

para que des­de el Esta­do poda­mos supe­rar las con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas y

socia­les que trae apa­re­ja­da la pan­de­mia. Y somos lxs tra­ba­ja­dorxs esta­ta­les los

que en muchas situa­cio­nes pone­mos en ries­go nues­tra segu­ri­dad para sos­te­ner las

polí­ti­cas imple­men­ta­das.

Pero la idea de la

reva­lo­ri­za­ción del Esta­do como garan­te de las polí­ti­cas públi­cas no pue­de ir

acom­pa­ña­do de una pre­ca­ri­za­ción sala­rial: sin pro­pues­ta de aumen­to sala­rial,

des­do­bla­mien­to del pago del medio agui­nal­do y redu­cien­do jubi­la­cio­nes. Lxs

tra­ba­ja­dorxs del Esta­do Nacio­nal ya vimos recor­ta­do en un 37% el poder de

com­pra de nues­tro sala­rio en los últi­mos cua­tro años, sufri­mos 35.000 des­pi­dos

– no cede­re­mos en el recla­mo de su rein­cor­po­ra­ción – y la

cons­tan­te pre­ca­ri­za­ción en las con­di­cio­nes labo­ra­les.

Con el agra­van­te de que

esta deci­sión sea un ejem­plo rec­tor para el res­to de las admi­nis­tra­cio­nes

pro­vin­cia­les y muni­ci­pa­les, de inten­tar “ali­viar” sus des­ajus­tes

pre­su­pues­ta­rios en detri­men­to de los sala­rios de lxs esta­ta­les.

Esta­mos con­ven­ci­dos

acer­ca de la nece­si­dad de imple­men­tar todas aque­llas medi­das que garan­ti­cen un

mayor ingre­so de recur­sos al Esta­do. En tal sen­ti­do, recla­ma­mos que se

esta­blez­ca un impues­to a las 114.000 for­tu­nas per­so­na­les de más de un millón de

dóla­res como paso pre­vio a una pro­fun­da refor­ma tri­bu­ta­ria de carác­ter

pro­gre­si­vo.

Siem­pre encon­tra­rá a

ATE sien­do par­te de todas las ini­cia­ti­vas ten­dien­tes a cons­truir mayo­res

nive­les de igual­dad y equi­dad social pero, al mis­mo tiem­po, sere­mos con­se­cuen­tes

en la defen­sa de aque­llas con­quis­tas que legí­ti­ma­men­te gana­mos con años de

lucha. Es por lo expues­to que soli­ci­ta­mos a Ud. una pron­ta reu­nión a fin de

pro­fun­di­zar el impos­ter­ga­ble tra­ta­mien­to de la situa­ción labo­ral y sala­rial en

el Esta­do y demás pro­pues­tas que for­ta­lez­can un camino en bene­fi­cio de las

mayo­rías popu­la­res.

Docen­tes y esta­ta­les cru­za­ron a Kici­llof por el pago en cuo­tas del agui­nal­do

El gober­na­dor con­fir­mó ayer que abo­na­rá en tra­mos aque­llos suel­dos anua­les com­ple­men­ta­rios que superen los $40.000.

De Mun­do Gre­mial

El Fren­te de Uni­dad Docen­te (FUD) y la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) le salie­ron al cru­ce al gober­na­dor bonae­ren­se, Axel Kici­llof, lue­go de que anun­cia­ra el pago en cuo­tas de los agui­nal­dos supe­rio­res a $40.000.

En tan­to, Rober­to Bara­del, secre­ta­rio gene­ral de SUTEBA (orga­ni­za­ción

que inte­gra el Fren­te), sos­tu­vo a tra­vés de un comu­ni­ca­do que

“enten­de­mos las ero­ga­cio­nes que está hacien­do el Gobierno para enfren­tar

las con­se­cuen­cias nega­ti­vas de la pan­de­mia, pero el camino no es

afec­tar ni el sala­rio ni el agui­nal­do de los tra­ba­ja­do­ras, sino avan­zar

en el cobro del Impues­to a la Rique­za que gra­ve a las gran­des for­tu­nas”.

La deci­sión

toma­da por el gobierno pro­vin­cial va en línea con lo dis­pues­to por el

pre­si­den­te de la Nación, Alber­to Fer­nán­dez, para los tra­ba­ja­do­res

esta­ta­les nacio­na­les.

“Recla­ma­mos tan­to al gobierno nacio­nal como al gobierno pro­vin­cial que revier­tan la deci­sión de afec­tar una par­te del cobro del agui­nal­do a un sec­tor de los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les y de los docen­tes”, remar­có Bara­del.

Des­de el FUD sub­ra­ya­ron que los tra­ba­ja­do­res de la edu­ca­ción están

“sos­te­nien­do la escue­la públi­ca” a pesar de las difi­cul­ta­des coti­dia­nas

que enfren­ta el sec­tor, como los gas­tos extra­or­di­na­rios de los docen­tes o

la sobre­car­ga de hora­rios, entre otras.

Por otra par­te, el titu­lar de ATE Bue­nos Aires, Oscar de Isa­si,

des­ta­có a Info­cie­lo que “el agui­nal­do se debe pagar de una sola vez y

por lo tan­to le plan­tea­mos al gober­na­dor que revea la deci­sión toma­da y

pague ínte­gra­men­te el agui­nal­do, ya que es un dere­cho que los esta­ta­les

tene­mos”.

El comu­ni­ca­do emi­ti­do por los tra­ba­ja­do­res de la edu­ca­ción lle­va la

fir­ma de todas las orga­ni­za­cio­nes que con­for­man el Fren­te: AMET, FEB,

SADOP, SUTEBA, UDA, UDOCBA.