Bolivia. Siete meses de acoso a la embajada mexicana en La Paz

19 de junio de 2020

El

con­flic­to diplo­má­ti­co más gran­de de Boli­via cum­plió sie­te meses, al con­ti­nuar

el ase­dio a la resi­den­cia de la emba­ja­da de Méxi­co en la ciu­dad de La Paz,

don­de sie­te ex auto­ri­da­des guber­na­men­ta­les per­ma­ne­cen asi­la­das, por­que el

gobierno tran­si­to­rio les sigue negan­do el sal­vo­con­duc­to para irse del país ante

el peli­gro que corren sus vidas.

Quie­nes

se encuen­tran cum­plien­do esta vir­tual pri­sión sin con­de­na son el ex minis­tro de

la Pre­si­den­cia, Juan Ramón Quin­ta­na Tabor­ga, ex minis­tro de Defen­sa, Javier

Zava­le­ta, el ex minis­tro de Gobierno, Hugo Mol­diz Mer­ca­do, el ex minis­tro de

Jus­ti­cia, Héc­tor Arce Zaco­ne­ta, la ex minis­tra de Cul­tu­ras, Wil­ma Ala­no­ca

Mama­ni, el ex gober­na­dor del Depar­ta­men­to de Oru­ro, Víc­tor Hugo Vás­quez, y el

ex direc­tor de Agen­cia de Tec­no­lo­gías de Infor­ma­ción, Nico­lás Lagu­na.

Reci­ben

ame­na­zas de muer­te, como de par­te del minis­tro Artu­ro Muri­llo, quien dijo al

jurar en su car­go: “Vamos a ir a la cace­ría

de Juan Ramón Quin­ta­na”, entre otros. Tam­bién

per­si­guen y vio­len­tan a sus fami­lia­res y saquean sus vivien­das. Sin ir más

lejos, el pasa­do fin de sema­na, 200 poli­cías ame­na­za­ron – nue­va­men­te – con

entrar a la resi­den­cia por la fuer­za.

“El día de hoy se regis­tró un movi­mien­to poli­cial inusual en los alre­de­do­res de la Resi­den­cia de Méxi­co en Boli­via. Des­pués de con­ver­sar con las auto­ri­da­des del Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res, quie­nes ase­gu­ra­ron la inte­gri­dad del recin­to con­for­me al Dere­cho Inter­na­cio­nal, la poli­cía se reti­ró”, tui­tea­ron, el 14 de junio pasa­do, des­de la cuen­ta ofi­cial de la emba­ja­da de Méxi­co en Boli­via, para aler­tar al mun­do sobre la situa­ción de peli­gro que esta­ban vivien­do.

Según

el artícu­lo 22 de la Con­ven­ción Ame­ri­ca­na de Dere­chos Huma­nos, con vali­dez

tan­to para Boli­via como Méxi­co, “toda per­so­na tie­ne el dere­cho de bus­car y

reci­bir asi­lo en terri­to­rio extran­je­ro en caso de per­se­cu­ción por deli­tos

polí­ti­cos o comu­nes cone­xos con los polí­ti­cos y de acuer­do con la legis­la­ción

de cada Esta­do y los con­ve­nios inter­na­cio­na­les”, sien­do la pro­pie­dad en

cues­tión sue­lo mexi­cano para la ley inter­na­cio­nal. La situa­ción tam­bién vio­la

la Con­ven­ción de Vie­na.

La

Comi­sión

Inter­ame­ri­ca­na de Dere­chos Huma­nos (CIDH)

exi­gió a un mes del asi­lo “entre­gar los sal­vo­con­duc­tos a las per­so­nas que se

encuen­tran asi­la­das en las emba­ja­das de Méxi­co y Argen­ti­na, o en otras sedes

diplo­má­ti­cas, para que así pue­dan ejer­cer su dere­cho humano a obte­ner asi­lo y

refu­gio, en for­ma tal que no se frag­men­ten sus res­pec­ti­vos núcleos fami­lia­res”,

pedi­do sin res­pues­tas del gobierno tran­si­to­rio has­ta el día de hoy.

Ante­ce­den­tes

inter­na­cio­na­les de la región simi­la­res fue­ron el asi­lo

polí­ti­co de tres años en la emba­ja­da mexi­ca­na en Argen­ti­na al ex pre­si­den­te

Héc­tor Cám­po­ra (lo que le cau­só lue­go

la muer­te por fal­ta de asis­ten­cia médi­ca) o el asi­lo

polí­ti­co en Perú a Víc­tor Raúl Haya de la Torre en

la emba­ja­da colom­bia­na, en 1950.

[Foto:

Luis Gandarillas/​AP]