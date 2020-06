Palestina. Israel desestima las críticas de expertos de ONU contra la anexión de Cisjordania ocupada

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 17 de junio de 2020—

Median­te un impla­ca­ble estra­te­gia de extor­sión y ame­na­zas, Israel ha logra­do aca­llar muchas voces que denun­cian los crí­me­nes y las vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos, con lo cual ha obte­ni­do una impu­ni­dad que le ha per­mi­ti­do vio­lar toda la lega­li­dad inter­na­cio­nal y piso­tear todas las reso­lu­cio­nes de la ONU.

Una fuen­te diplo­má­ti­ca israe­lí recha­zó la car­ta escri­ta este mar­tes por un gru­po de exper­tos de la ONU en la que se cri­ti­ca la pró­xi­ma ane­xión a Israel del 30 por cien­to del terri­to­rio de la Cis­jor­da­nia ocu­pa­da en la gue­rra de 1967.

En decla­ra­cio­nes a The Times of Israel, la fuen­te diplo­má­ti­ca dijo que los exper­tos de la ONU no cono­cen el con­flic­to israe­lo-pales­tino y que su car­ta «no hace nada para ayu­dar a encon­trar una solu­ción al con­flic­to o crear un diá­lo­go cons­truc­ti­vo entre las par­tes».

«Es una decla­ra­ción fir­ma­da por un gru­po ecléc­ti­co de miem­bros del Con­se­jo de Dere­chos Huma­nos de la ONU, algu­nos de los cua­les no tie­nen nada que ver con la región o con los dere­chos a los que se refie­re la decla­ra­ción. Uno de los fir­man­tes, por ejem­plo, es rela­tor para los dere­chos de los lepro­sos», dijo la fuen­te.

«Esa gen­te no tie­ne nada que ver con el tema a que se refie­re la decla­ra­ción, lo que mues­tra que no sien­ten una preo­cu­pa­ción real por los dere­chos huma­nos, y que se tra­ta de una decla­ra­ción polí­ti­ca», aña­dió la fuen­te.

Los 47 exper­tos en dere­chos huma­nos de la ONU seña­la­ban que la ane­xión equi­val­drá a «una visión de apartheid del siglo XXI» que debe ser dete­ni­da con «res­pon­sa­bi­li­dad», y pedía a la comu­ni­dad inter­na­cio­nal que entre en acción.

Los fir­man­tes denun­cia­ban que es nece­sa­rio crear «con­se­cuen­cias» para Israel dado que las meras crí­ti­cas no ser­vi­rán de nada y no aca­ba­rán ni con la ane­xión ni con la ocu­pa­ción.

Tam­bién recor­da­ban que exis­te un «amplio menú» de medi­das que han teni­do éxi­to duran­te las pasa­das déca­das cuan­do las apli­ca­do el Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU para hacer fren­te a cri­sis inter­na­cio­na­les.

La direc­ción pales­ti­na mos­tró su satis­fac­ción con la misi­va de los exper­tos de la ONU, resal­tan­do que esta­ble­ce un víncu­lo entre la ane­xión y el apartheid. (Sput­nik)

