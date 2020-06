Chile. Corte de Apelaciones de Temuco acogió recurso en favor del violador de la joven Antonia Barra, quien luego se suicidó

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 18 junio 2020

La deci­sión de

la Cor­te hizo encen­der las redes socia­les de las muje­res, quie­nes en

for­ma de cade­na comen­za­ron a apo­yar a la fami­lia de Anto­nia por medio de

Twit­ter e Ins­ta­gram.

Según

la reso­lu­ción de la Cor­te de Ape­la­cio­nes de Temu­co, la fami­lia de

Anto­nia Barra no pue­de divul­gar datos, ante­ce­den­tes, publi­ca­cio­nes

ofen­si­vas de los fami­lia­res de Mar­tín Pra­de­nas, úni­co acu­sa­do de la

vio­la­ción de la joven Anto­nia, quien se sui­ci­dó pos­te­rior a estos

hechos.

El recur­so de pro­tec­ción fue pre­sen­ta­do por la fami­lia de Pra­de­nas,

quien ade­más enfren­ta otras denun­cias por deli­tos de con­no­ta­ción

sexual.

Según deta­lló Radio Coope­ra­ti­va, los minis­tros del la Pri­me­ra Sala del tri­bu­nal de alza­da dic­ta­mi­na­ron que la fami­lia de Anto­nia, ‑padres y hermanos‑, “deben abs­te­ner­se de divul­gar datos y ante­ce­den­tes de los recu­rren­tes por medio de redes socia­les, tan­to de sus per­so­nas, como de sus domi­ci­lios y luga­res de tra­ba­jo”.

Ade­más el fallo seña­la que “debe­rán abs­te­ner­se de efec­tuar

publi­ca­cio­nes ofen­si­vas o des­ca­li­fi­ca­ti­vas ya sea por redes socia­les o

por cual­quier otro medio que lesio­ne la hon­ra, inti­mi­dad, pri­va­ci­dad o

la inti­mi­dad de los recu­rren­tes».

Ante esa situa­ción, dis­tin­tos colec­ti­vos femi­nis­tas y muje­res

indi­vi­dual­men­te, comen­za­ron a reple­tar las redes socia­les con fotos de

Mar­tín Pra­de­nas en apo­yo de la fami­lia de Anto­nia Barra, una joven de 20

años.

Pro­yec­ción con el ros­tro del Mar­tín Pra­de­nas Dürr, vio­la­dor de Anto­nia Barra, que es res­guar­da­do y cui­da­do por la jus­ti­cia. #LAFUNAVA

El estre­me­ce­dor rela­to de Anto­nia Barra, la joven que se sui­ci­dó lue­go de ser vio­la­da

Un repor­ta­je reve­ló los audios que Anto­nia Barra le

envió a su ex pare­ja sobre lo suce­di­do. ‘El weón esta­ba arri­ba mío, y

yo le dije “sale mier­da!” y me ves­tí y me fui’, dijo.

Por Igna­cia Rome­ro

El noti­cie­ro de CHV mos­tró un repor­ta­je sobre Anto­nia Barra, la joven de Temu­co que se sui­ci­dó lue­go de haber sido pre­sun­ta­men­te vio­la­da. En el tra­ba­jo perio­dís­ti­co, es posi­ble escu­char los men­sa­jes por audios que le envió Barra a varios de sus ami­gos.

En los audios que envió Barra por Whatsapp, le cuen­ta a un ami­go que “me

acuer­do que yo esta­ba en la par­te del tech (tecno) y este hueón me

decía ánda­te con­mi­go. Me habló por Ins­ta (Ins­ta­gram). Lo úni­co que me

acuer­do fue como haber­me des­per­ta­do, o estar más cons­cien­te y el hueón

esta­ba arri­ba mío y yo le dije ‘sale mier­da’… Me sen­tí… y me fui (de la

pie­za). Y lla­mé a la Con­su. Tú no sabes cómo me sien­to, me sien­to

sucia”.

Anto­nia se comu­ni­có con su ami­ga Con­sue­lo, quien reci­bió un men­sa­je de voz de su ami­ga que decía: “Con­su, Con­su, ven a bus­car­me ven…ven a bus­car­me”.

Ale­jan­dro Barra, padre de la víc­ti­ma, cuen­ta que sus ami­gos la van a bus­car, “la

toman, la abra­zan, la con­tie­nen y la encuen­tran en esa situa­ción, entre

los dos tuvie­ron que lle­var­la como si estu­vie­se heri­da, con algu­na

per­tur­ba­ción que no la deja cami­nar”.

“Yo no que­ría nada con el weón… y des­pués, puta no sé cómo mier­da lle­gué a esa casa”, dijo en uno de los men­sa­jes entre llan­to.

La joven tam­bién le dijo a su ami­ga que no que­ría con­tar­le lo que le pasó a su fami­lia. “La Con­su me decía ‘hueo­na denún­cia­lo, denún­cia­lo’, y le dije ‘no quie­ro show. Mis papás se van a ente­rar, no me quie­ro sen­tir así. Lo úni­co que quie­ro es olvi­dar lo que pasó’. Y me dijo ‘pero se apro­ve­chó de ti, esta­bas incons­cien­te’“.

En otro audio envia­do por Anto­nia a uno

de sus ami­gos, ella seña­ló que al día siguien­te enca­ró a su ata­can­te,

quien negó haber­la vio­la­do. “Le dije ‘hueón me vio­las­te’, y me dijo ‘qué hue­va­da estás hablan­do, yo no te hice nada’. Y le dije ‘yo no que­ría ni siquie­ra sé por qué me fui con­ti­go, si yo esta­ba con mis ami­gas súper bien’. Y le dije, ‘me vio­las­te’.

Le dije ‘quie­ro olvi­dar esta hueá’ le dije ‘por favor si me veí en

algún lado, no me salu­des, por­que me das asco’ y lo blo­quee de todo”.

Ima­gen: Recu­pe­ra­da des­de Later​ce​ra​.com

Otras denun­cias

El abo­ga­do de la fami­lia de Anto­nia Barra, Rober­to Cele­dón, reve­ló a Bio­bio­Chi­le que exis­ten entre seis y sie­te denun­cias de con­duc­ta simi­lar, en con­tra del mis­mo acu­sa­do; hechos

que se habrían pro­du­ci­do des­pués de la muer­te de Barra. A lo que el

abo­ga­do enfa­ti­zó que esto indi­ca­ría una con­duc­ta reite­ra­ti­va del

impu­tado.

Ade­más, el defen­sor seña­ló que hay ante­ce­den­tes de que el acu­sa­do, habría ame­na­za­do a Anto­nia, por haber­le con­ta­do lo suce­di­do a su ex pare­ja, algo que tam­bién está sien­do inves­ti­ga­do por la Fis­ca­lía.

“Hay mate­rial valio­so en la car­pe­ta“, con­fe­só el abo­ga­do.