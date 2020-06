Perú. Amazonas: Pandemia, corrupción y mala gestión

Por Elmer Anto­nio Torre­jón Piza­rro* /​Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 16 de junio de 2020

En Ama­zo­nas ya vamos 92 días de cua­ren­te­na, más de tres meses aca­tan­do los pro­to­co­los sani­ta­rios y a pesar de eso, la pan­de­mia ha lle­ga­do con fuer­za a nues­tro depar­ta­men­to. Si bien, la corrup­ción y mala ges­tión, ha sido el signo carac­te­rís­ti­co de los diver­sos gobier­nos regio­na­les que nos vie­nen diri­gien­do los últi­mos 20 años; aho­ra se suma un enemi­go invi­si­ble lla­ma­do COVID-19.

Nos dicen que nues­tra región no estu­vo pre­pa­ra­da para esta pan­de­mia, pero yo pre­gun­to ¿cuán­do nues­tra región estu­vo pre­pa­ra­da para estos hechos extra­or­di­na­rios? Aca­so todos los años no se que­ma los bos­ques en Ama­zo­nas y toda­vía no pode­mos con­tro­lar­los, aca­so todos los años no sufri­mos los derrum­bes en carre­te­ras y toda­vía no lo solu­cio­na­mos. Kue­lap se dete­rio­ra des­de hace déca­das y hace­mos muy poco como ges­to­res. Todos los años y déca­das, en las Baguas se sufre por tener agua pota­ble o un hos­pi­tal, y no le damos solu­ción. En los bos­ques de Con­dor­can­qui por los ríos y la tie­rra dis­cu­rre derra­me de petró­leo y mine­ría ile­gal, ¿aca­so ya lo solu­cio­na­mos?, PUES NO.

Vea­mos nomas las dos últi­mas ges­tio­nes regio­na­les, la del señor José Aris­ta y del señor Gil­mer Hor­na. Ter­mi­na­das ellas, segui­mos sien­do uno de los depar­ta­men­tos más pobres y menos com­pe­ti­ti­vos del país, y cuya prag­má­ti­ca señal lo vemos en un hos­pi­tal móvil aban­do­na­do y pudrién­do­se, y que sim­bo­li­za la polí­ti­ca regio­nal del señor Aris­ta; y una carre­te­ra Caclic-Luya-Lamud que nun­ca logró cul­mi­nar­se por la falli­da ges­tión regio­nal del señor Hor­na.

Suma­mos a estas taras en la ges­tión, los diver­sos actos de corrup­ción que han carac­te­ri­za­do a nues­tros gobier­nos regio­na­les y loca­les en los últi­mos 20 años; LOS DIEZMOS, POR EJEMPLO. Hoy no somos aje­nos a ello en el actual con­tex­to de emer­gen­cia que vivi­mos. Nues­tros gobier­nos regio­na­les ante­rio­res, no nos deja­ron hos­pi­ta­les o cen­tros de salud cons­trui­dos y debi­da­men­te equi­pa­dos. En Ama­zo­nas, aho­ra mis­mo, para hacer fren­te a esta pan­de­mia, hacen fal­ta prue­bas rápi­das, equi­pos de pro­tec­ción, medi­ci­nas y balo­nes de oxí­geno, pero nues­tro gobierno regio­nal actual, lamen­ta­ble­men­te ESTÁ PENÚLTIMO en avan­ce de gas­tos en Pre­su­pues­to COVID-19, como las ante­rio­res ges­tio­nes regio­na­les. ¡NADA HA CAMBIADO!

Es decir, mien­tras que la pobla­ción orga­ni­za­da en Luya, Lamud, Rodrí­guez de Men­do­za o Bagua; a tra­vés de ini­cia­ti­vas de cari­dad, bus­can reu­nir dine­ro para arre­glar una ambu­lan­cia, com­prar medi­ci­nas, acce­der a prue­bas rápi­das, com­prar oxi­geno o adqui­rir mas­ca­ri­llas; nues­tro Gobierno Regio­nal solo ha gas­ta­do el 18.8% de un pre­su­pues­to total de casi 17 millo­nes que jus­ta­men­te debe­ría ser inver­ti­da en estas deman­das, y lamen­ta­ble­men­te, LA INCAPACIDAD DE GASTO ES PREOCUPANTE. Esto lo veni­mos arras­tran­do des­de hace muchos años, has­ta devol­ve­mos pre­su­pues­to al era­rio nacio­nal por­que NO SABEMOS GASTAR.

Si suma­mos a esta limi­ta­da ges­tión, vere­mos que la corrup­ción va de la mano con la pan­de­mia en nues­tra región. La Con­tra­lo­ría de la Repú­bli­ca hace uno días detec­tó defi­cien­cias en el expe­dien­te téc­ni­co para la cons­truc­ción de ambien­tes COVID-19 en el Hos­pi­tal Lanat­ta Lujan, noti­cia lamen­ta­ble que ha pues­to en semá­fo­ro rojo de la corrup­ción a nivel nacio­nal, a nues­tra ges­tión regio­nal.

Por otro lado, la mis­ma Con­tra­lo­ría ha infor­ma­do que en Ama­zo­nas se ha iden­ti­fi­ca­do a 9 fun­cio­na­rios públi­cos que reci­bie­ron inde­bi­da­men­te canas­tas de ali­men­tos a pesar de que per­ci­ben sala­rios que fluc­túan entre los 1.200 y 10 mil soles men­sua­les. Has­ta el momen­to, por ejem­plo, se obser­va en la web de la Con­tra­lo­ría que, en Ama­zo­nas de las 80,585 canas­tas fami­lia­res, 567 son toda­vía canas­tas por com­prar y 511 canas­tas están en ries­go.

A todas luces, la corrup­ción y mala ges­tión, es un cal­do de cul­ti­vo gene­ra­cio­nal en Ama­zo­nas que hace más difí­cil enfren­tar a este enemi­go invi­si­ble lla­ma­do COVID-19, y lo para­dó­ji­co de esta situa­ción, es que en Ama­zo­nas nos sumer­gi­mos en deba­tes irra­cio­na­les e inne­ce­sa­rios como el hecho de reci­bir a los pai­sa­nos en la Pla­za de Armas de Cha­cha­po­yas. Deba­tes que inclu­so tie­ne la par­ti­ci­pa­ción de fun­cio­na­rios de la actual ges­tión, cuya preo­cu­pa­ción debe­ría cen­trar­se EN HACER MÁS EFECTIVO, por ejem­plo, el gas­to del Pre­su­pues­to COVID-19 en Ama­zo­nas.

Toca a noso­tros los ciu­da­da­nos apo­yar a las ini­cia­ti­vas loa­bles, como aque­llas empren­di­das por la igle­sia en nues­tros pue­blos de Luya, Lamud, Rodrí­guez de Men­do­za y otros luga­res. Que­da apo­yar a algu­nas muni­ci­pa­li­da­des dis­tri­ta­les y pro­vin­cia­les que, con sus esca­sos recur­sos, afron­tan deci­di­da­men­te a esta pan­de­mia. Apo­yar y cola­bo­rar al nue­vo encar­ga­do del Coman­do Regio­nal COVID-19 y Direc­tor Regio­nal de Salud, para mejo­rar los avan­ces de gas­to en el Pre­su­pues­to COVID-19.

¡No que­da de otra, la ciu­da­da­nía res­pon­sa­ble tie­ne que ser más efi­cien­te y efec­ti­va que sus pro­pias auto­ri­da­des!

* Elmer Anto­nio Torre­jón Piza­rro es antro­pó­lo­go por la Uni­ver­si­dad Nacio­nal Mayor de San Mar­cos (UNMSM), con una maes­tría en Estu­dios Ama­zó­ni­cos por la UNMSM.

