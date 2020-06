Nación Mapuche. Proyecto inmobiliario amenaza cementerio indígena de 2.500 años en Calama

Andrea Bus­tos C /​Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 16 de junio de 2020

Comu­ni­da­des indí­ge­nas de la Región de Anto­fa­gas­ta han denun­cia­do que el pro­yec­to inmo­bi­lia­rio Cum­bres de Alto Lomas Hua­si ame­na­za este patri­mo­nio arqueo­ló­gi­co, al ubi­car­se en sus alre­de­do­res.

Recien­te­men­te la Super­in­ten­den­cia de Medio Ambien­te ini­ció un pro­ce­so para el ingre­so al Sis­te­ma de Eva­lua­ción de Impac­to Ambien­tal del pro­yec­to inmo­bi­lia­rio Cum­bres de Alto Lomas Hua­si, ubi­ca­do en las afue­ras de la ciu­dad de Cala­ma. En con­cre­to, esto se debe a que el pro­yec­to no con­tó con una Reso­lu­ción de Cali­fi­ca­ción Ambien­tal (RCA).

La empre­sa habría elu­di­do dicho estu­dio, que podría deter­mi­nar si se está cons­tru­yen­do o no en una zona satu­ra­da de mate­rial par­ti­cu­la­do. Ade­más, la cons­truc­ción está empla­za­da jun­to al Cemen­te­rio Topa­ter, de más de 2.500 años de anti­güe­dad y decla­ra­do Patri­mo­nio Arqueo­ló­gi­co por el Con­se­jo de Monu­men­tos Nacio­na­les.

Este últi­mo pun­to es el que man­tie­ne preo­cu­pa­das a las comu­ni­da­des indí­ge­nas de la zona, dado que les intere­sa pre­ser­var su his­to­ria y, por lo mis­mo, que todos los pro­ce­sos de revi­sión de este pro­yec­to se efec­túen de la for­ma correc­ta – ya sea pro­ce­sos ambien­ta­les o patri­mo­nia­les – con el obje­ti­vo de garan­ti­zar que toda inter­ven­ción que se haga jun­to a este cemen­te­rio no gene­re per­jui­cios en este recin­to de gran impor­tan­cia para las comu­ni­da­des Lic­ka­nan­tay, Ayma­ra y Que­chua.

Al res­pec­to, Eduar­do Cho­que, defen­sor de este patri­mo­nio, inte­gran­te del Con­se­jo Autó­no­mo Ayllus Sin Fron­te­ras y par­te del pue­blo Que­chua, comen­tó que todo lo que hoy se haga en Cala­ma no pue­de estar ale­ja­do de recor­dar los orí­ge­nes. “Cala­ma fue, es y segui­rá sien­to un pue­blo indí­ge­na, aho­ra está con­ver­ti­do en una ciu­dad, bien, pero esta ciu­dad se asen­tó sobre un pue­blo indí­ge­na, por lo tan­to tene­mos muchos cemen­te­rios indí­ge­nas acá”.

El pro­ce­so ini­cia­do por la Super­in­ten­den­cia es de suma impor­tan­cia, dado que esta no es la pri­me­ra vez que se enfren­tan al pro­yec­to. Ya en sep­tiem­bre del año 2013 la Cor­te Supre­ma revo­có el fallo que había dado la Segun­da Cor­te de Ape­la­cio­nes de Anto­fa­gas­ta, dan­do así la razón a las comu­ni­da­des indí­ge­nas por­que la empre­sa no cum­plió con rea­li­zar la con­sul­ta indí­ge­na ni con con­tar con un estu­dio de impac­to ambien­tal. Dicha deci­sión del Máxi­mo Tri­bu­nal per­mi­tió man­te­ner las obras en sus­pen­so has­ta que la empre­sa cum­plie­ra con estas nor­ma­ti­vas.

En tan­to, el año 2016, lue­go de ante­ce­den­tes pre­sen­ta­dos por la empre­sa cons­truc­to­ra, el pro­pio Con­se­jo de Monu­men­tos Nacio­na­les dejó sin efec­to la para­li­za­ción de las obras dan­do la razón a la empre­sa con res­pec­to a que, inde­pen­dien­te del Cemen­te­rio Topa­ter, en el área de cons­truc­ción del pro­yec­to no se halla­ron res­tos arqueo­ló­gi­cos. Final­men­te, las obras de urba­ni­za­ción, que con­tem­plan pavi­men­ta­ción, red de elec­tri­ci­dad y agua pota­ble se reanu­da­ron en el mes de enero de este año.

Sin embar­go, hoy el asun­to pare­ce nue­va­men­te tener una espe­ran­za, dado que, por una denun­cia de un miem­bro del Con­se­jo Autó­no­mo Ayllus Sin Fron­te­ras – que defien­de este patri­mo­nio – la SMA reali­zó inda­ga­cio­nes en el lugar en enero, cuan­do la cons­truc­ción se había ini­cia­do.

“Para las urba­ni­za­cio­nes mayo­res a 7 hec­tá­reas debe fis­ca­li­zar­se, en par­ti­cu­lar en la ciu­dad de Cala­ma, que es una ciu­dad decla­ra­da hace años como satu­ra­da de mate­rial par­ti­cu­la­do. Este pro­yec­to es de 11,3, por lo tan­to cabe esa fis­ca­li­za­ción, cosa que la SMA no había hecho y se tuvo que pedir que se hicie­ra”, expli­ca­ron des­de el equi­po ase­sor del Con­se­jo Autó­no­mo Ayllus Sin Fron­te­ras.

La empre­sa Cum­bres de Altos Cala­ma SpA tie­ne un pla­zo de 15 días hábi­les para pre­sen­tar ante la SMA los ante­ce­den­tes para demos­trar que no incu­rrió en la elu­sión del estu­dio de impac­to ambien­tal para zonas satu­ra­das de mate­rial par­ti­cu­la­do.

Van a borrar nues­tra his­to­ria

Si bien esta reso­lu­ción abre una luz de espe­ran­za para las comu­ni­da­des indí­ge­nas en su defen­sa al lega­do ances­tral, dicha inves­ti­ga­ción esta­ble­ce que la elu­sión del estu­dio de impac­to ambien­tal yace en la nor­ma­ti­va para zonas satu­ra­das de mate­rial par­ti­cu­la­do y no así en lo que res­pec­ta al daño del patri­mo­nio arqueo­ló­gi­co, lo que para las comu­ni­da­des indí­ge­nas sigue sien­do un pro­ble­ma pen­dien­te y debe ana­li­zar­se.

Al res­pec­to, el equi­po ase­sor del Con­se­jo Autó­no­mo Ayllus Sin Fron­te­ras comen­tó que si este lugar se pien­sa como lo hace la cul­tu­ra indí­ge­na, la valo­ra­ción dis­ta de lo que se ha hecho has­ta aho­ra en los pro­ce­sos al pro­yec­to: “Es dis­tin­to cuan­do se pien­sa Topa­ter como un terri­to­rio; habla­mos de una dimen­sión socio­cul­tu­ral mucho más amplia, en la que el cemen­te­rio está vin­cu­la­do con cerros, que son sagra­dos guar­dia­nes, con rutas cara­va­ne­ras mile­na­rias, cosas que dejan de exis­tir cuan­do se pien­sa a Topa­ter solo como un cemen­te­rio”.

“De no ata­car­se por otras vías, el meca­nis­mo del Sis­te­ma de Estu­dios de Impac­to Ambien­tal, por los argu­men­tos que está fis­ca­li­zan­do la SMA, pue­de ser solo cos­mé­ti­co de no incor­po­rar­se los argu­men­tos rela­cio­na­dos al terri­to­rio indí­ge­na, es decir, este ofi­cio de la SMA es un salu­do a la ban­de­ra mien­tras no se incor­po­re la dimen­sión vin­cu­la­da al con­flic­to que afec­ta a este terri­to­rio indí­ge­na”, aña­die­ron.

En tan­to, des­de las comu­ni­da­des indí­ge­nas, Eduar­do Cho­que, inte­gran­te del Con­se­jo Autó­no­mo Ayllus Sin Fron­te­ras, dijo que seguir con estos pro­ce­sos ya sea en la jus­ti­cia o en las ins­tan­cias medioam­bien­ta­les, es de suma impor­tan­cia, dado que como comu­ni­dad “apren­di­mos que acá hay que hacer las cosas bien, ase­so­rar­se bien, por­que pode­mos enfren­tar­nos a nues­tra mane­ra pero ya enten­di­mos que estos casos se ganan en tri­bu­na­les”.

En esa línea, ase­gu­ró que pelea­rán por pro­te­ger su patri­mo­nio has­ta el final: “Noso­tros enten­di­mos que no se pelea solo con pala­bras, sino en tri­bu­na­les y por eso esta­mos for­man­do un equi­po con varios abo­ga­dos que nos quie­ren apo­yar en este caso por­que es intere­san­te, e inclu­so tene­mos la posi­bi­li­dad de lle­var­lo, si per­de­mos, a la Comi­sión Inter­ame­ri­ca­na. No des­car­ta­mos nada, por el con­tra­rio, nos pre­pa­ra­mos para eso”.

Mapa de la zona en la que se ubi­ca el Cemen­te­rio Topa­ter.

Por otra par­te, el miem­bro del pue­blo Que­chua dijo que si bien entien­den que en la región hay esca­sez de vivien­da, lo que se refle­ja en cam­pa­men­tos, cum­plir con esta nece­si­dad no pue­de impli­car vul­ne­rar la his­to­ria indí­ge­na.

“Le hemos dicho a las auto­ri­da­des haga­mos una mesa por el tema de vivien­da, y que se haga un estu­dio arqueo­ló­gi­co de los alre­de­do­res de Cala­ma y deter­mi­ne­mos con un estu­dio en mano hacia dón­de va cre­cer Cala­ma, hacia dón­de hay menos sitios arqueo­ló­gi­cos”, dijo.

“Ese sec­tor está decla­ra­do por los arqueó­lo­gos, no por noso­tros, como un yaci­mien­to arqueo­ló­gi­co no inves­ti­ga­do, solo hay infor­mes de lo que hay ahí, pero no estu­dios aca­ba­dos en el sec­tor, enton­ces sig­ni­fi­ca que si ellos cons­tru­yen sus vivien­das nos van a borrar la his­to­ria de un plu­ma­zo, como que­mar una biblio­te­ca y que se pier­da todo. Ahí está nues­tra his­to­ria y no esta­mos de acuer­do con que se haga eso”, con­clu­yó Eduar­do Cho­que.

Si bien este pro­ce­so ya lle­va varios años, es pro­ba­ble que siga en dispu­ta, dado que des­de las comu­ni­da­des indí­ge­nas ase­gu­ran que no se darán por ven­ci­dos mien­tras de defen­der su cul­tu­ra y patri­mo­nio se tra­te.

FUENTE. radio­Uchi­le