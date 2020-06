México. Denuncian amenazas de muerte contra defensoras de mujeres en Oaxaca

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 16 de junio de 2020

Orga­ni­za­cio­nes, colec­ti­vos y acti­vis­tas exi­gie­ron garan­tías de segu­ri­dad para las muje­res defen­so­ras que inte­gran el Con­sor­cio para el Diá­lo­go Par­la­men­ta­rio y la Equi­dad Oaxa­ca, quie­nes reci­bie­ron ame­na­zas de muer­te el pasa­do 15 de junio.

“Esta ame­na­za de muer­te cla­ra­men­te devie­ne de la denun­cia de impu­ni­dad y com­pli­ci­dad del gobierno del esta­do y la Fis­ca­lía Gene­ral de Jus­ti­cia de Oaxa­ca”, ase­gu­ra­ron los colec­ti­vos que fir­ma­ron un comu­ni­ca­do para exi­gir pro­tec­ción y segu­ri­dad para las muje­res del Con­sor­cio.

El Con­sor­cio Oaxa­ca ha acom­pa­ña­do la bús­que­da de jus­ti­cia para casos como el femi­ni­cio de la foto­pe­rio­dis­ta María del Sol Cruz, impu­ne des­de el 2 de junio de 2018; las denun­cias de des­apa­ri­ción de muje­res en el esta­do, los ase­si­na­tos de defen­so­res, “entre muchos otros agra­vios”.

“El con­te­ni­do sim­bo­li­za el pro­fun­do odio de acto­res cobar­des que ven sus intere­ses afec­ta­dos y que a toda cos­ta bus­can soca­var la ener­gía con que las com­pa­ñe­ras tra­ba­jan a favor de la jus­ti­cia y que pue­de con­fi­gu­rar el pun­to de par­ti­da para una esca­la­da de ata­ques de mayor cala­do, de la cual res­pon­sa­bi­li­za­mos direc­ta­men­te al eje­cu­ti­vo esta­tal, así como al Fis­cal Gene­ral de Jus­ti­cia de Oaxa­ca”, acu­sa­ron las orga­ni­za­cio­nes, entre las que se encuen­tra Edu­ca Oaxa­ca y la Asam­blea de los pue­blos indí­ge­nas del Ist­mo en defen­sa de la tie­rra y el terri­to­rio (APIIDTT).

Ante las ame­na­zas, exi­gie­ron el cese al hos­ti­ga­mien­to hacia los defen­so­res de dere­chos huma­nos, la inves­ti­ga­ción de los hechos y garan­tías de segu­ri­dad para las inte­gran­tes del Con­sor­cio.

Ante la denun­cia de la gra­ve ame­na­za pro­fe­ri­da en con­tra de las inte­gran­tes de Con­sor­cio para el Diá­lo­go Par­la­men­ta­rio y la Equi­dad Oaxa­ca el día 15 de junio, los espa­cios, aso­cia­cio­nes, orga­ni­za­cio­nes socia­les y per­so­nas fir­man­tes, nos pro­nun­cia­mos de la mane­ra más enér­gi­ca para exi­gir garan­tías de segu­ri­dad para todas las inte­gran­tes de Con­sor­cio para el Diá­lo­go y la Equi­dad Oaxa­ca.

Reco­no­ce­mos que Con­sor­cio Oaxa­ca es una orga­ni­za­ción femi­nis­ta de la socie­dad civil, que a lo lar­go de 17 años ha esta­do com­pro­me­ti­da con el tra­ba­jo por los dere­chos de las muje­res oaxa­que­ñas, ha denun­cia­do y acom­pa­ñan­do casos de gra­ves vio­la­cio­nes de dere­chos huma­nos come­ti­dos con­tra el pue­blo de Oaxa­ca, orga­ni­za­cio­nes socia­les y per­so­nas defen­so­ras.

No es la pri­me­ra vez que una orga­ni­za­ción que denun­cia injus­ti­cias resul­ta incó­mo­da para las ins­ti­tu­cio­nes del Esta­do, tam­po­co es la pri­me­ra vez que se les vigi­la, alla­na, per­si­gue, cri­mi­na­li­za o ame­na­za, el día de hoy vemos con mucha preo­cu­pa­ción que esta agre­sión inten­ta fre­nar el tra­ba­jo de las com­pa­ñe­ras, inti­mi­dar­las para obli­gar­las a dejar de denun­ciar o de pro­mo­ver los jus­tos dere­chos de todos y de todas.

Esta ame­na­za de muer­te cla­ra­men­te devie­ne de la denun­cia de impu­ni­dad y com­pli­ci­dad del Gobierno del Esta­do y la Fis­ca­lía Gene­ral de Jus­ti­cia de Oaxa­ca en casos como el de María del Sol, las denun­cias de des­apa­ri­ción de muje­res en nues­tro esta­do, femi­ni­ci­dios, ase­si­na­to de defen­so­res, entre muchos otros agra­vios, el con­te­ni­do sim­bo­li­za el pro­fun­do odio de acto­res cobar­des que ven sus intere­ses afec­ta­dos y que a toda cos­ta bus­can soca­var la ener­gía con que las com­pa­ñe­ras tra­ba­jan a favor de la jus­ti­cia y que pue­de con­fi­gu­rar el pun­to de par­ti­da para una esca­la­da de ata­ques de mayor cala­do, de la cual res­pon­sa­bi­li­za­mos direc­ta­men­te al eje­cu­ti­vo esta­tal, así como al Fis­cal Gene­ral de Jus­ti­cia de Oaxa­ca.

Expre­sa­mos nues­tra más estre­cha soli­da­ri­dad con las com­pa­ñe­ras, les expre­sa­mos que no están solas en su lucha por los dere­chos huma­nos y deman­da­mos al gobierno fede­ral y a la CNDH que tome en sus manos la res­pon­sa­bi­li­dad de inves­ti­gar y pro­te­ger a las inte­gran­tes de Con­sor­cio Oaxa­ca, así mis­mo exi­gi­mos:

Cese al hos­ti­ga­mien­to de quie­nes defien­den a las y los defen­so­res de dere­chos huma­nos.

Que se haga una exhaus­ti­va inves­ti­ga­ción para dar con los res­pon­sa­bles de la ame­na­za de muer­te con­tra Con­sor­cio Oaxa­ca.

Que se garan­ti­ce la vida y segu­ri­dad de todas las com­pa­ñe­ras que inte­gran Con­sor­cio para con­ti­nuar con su labor.

¡No están solas, si tocan a [email protected], nos tocan a [email protected]!

Oaxa­ca de Juá­rez, Oaxa­ca a 16 de junio de 2020

Fir­ma­mos:

Alu­na Acom­pa­ña­mien­to Psi­co­so­cial A.C.; Asam­blea de los pue­blos indí­ge­nas del Ist­mo en defen­sa de la tie­rra y el terri­to­rio (APIIDTT); Asam­blea de Vic­ti­mas Sobre­vi­vien­tes y Expre­sos Polí­ti­cos de Oaxa­ca 2006 – 2007; Asam­blea femi­nis­ta de chi­le­nas en la CDMX “Julia Anti­vi­lo”; AMAM AC Aso­cia­ción de Muje­res Abra­zan­do Méxi­co; Aso­cia­ción Mexi­ca­na de Abo­ga­dos del Pue­blo; Bata­llo­nes Feme­ni­nos; Bri­ga­das Juve­ni­les del Pue­blo (BJP); Cam­pa­ña Esta­tal por el Dere­cho al Abor­to Legal, Segu­ro y Gra­tui­to en Chia­pas.; Cen­tro de Apo­yo al Movi­mien­to Popu­lar Oaxa­que­ño, A. C. (CAMPO A. C.); Coor­di­na­do­ra Estu­dian­til Nor­ma­lis­ta del Esta­do de Oaxa­ca (CENEO); Cen­tro Cal­pu­lli A. C.; Cen­tro de Apo­yo Soli­da­rio, Docu­men­ta­ción y Estu­dio A. C.; Cen­tro de Dere­chos Huma­nos de los pue­blos del Sur de Vera­cruz Bety Cari­ño; Cen­tro de Dere­chos Huma­nos Dig­na Ochoa A. C.; Cen­tro de Dere­chos Huma­nos Fray Bar­to­lo­mé de Las Casas, A.C.; Cen­tro de Dere­chos Huma­nos Fray Matías; Cen­tro de Dere­chos Huma­nos Toal­te­pe­yo­lo; Cen­tro de Estu­dios para el Cam­bio en el Cam­po Mexi­cano; Cen­tro de Estu­dios de la Región Cui­ca­te­ca (CEREC); Cen­tro Con­tra la Vio­len­cia en Zaca­te­cas A. C.; Ciu­da­da­nía, Desa­rro­llo y Géne­ro, A. C.; Coa­li­ción Nacio­nal de Muje­res Rura­les A. C.; Colec­ti­va de la cos­ta de Oaxa­ca Ña’a tun­da A. C.; Colec­ti­va Femi­nis­tas MAPAS; Colec­ti­va Femi­nis­ta Bru­jas de agua; Colec­ti­va Mera­ki: tejien­do comu­ni­dad; Colec­ti­va Sobre­vi­vien­tes de femi­ni­ci­dio; Colec­ti­vo Aequus.- Pro­mo­ción y Defen­sa de Dere­chos Huma­nos; Colec­ti­vo Coca Gómez; Colec­ti­vo con­tra la Tor­tu­ra y la Impu­ni­dad (CCTI); Colec­ti­vo Edu­ca­ción para la Paz y los Dere­chos Huma­nos AC. (CEPAZDH); COLECTIVO MUJER NUEVA; Colec­ti­vo Oaxa­que­ño en Defen­sa del Terri­to­rio; Colec­ti­vo Popu­lar de Pro­pa­gan­da y Pro­yec­to Coope­ra­ti­vo Teo­zentli; Colec­ti­vo por los dere­chos de las Muje­res “Yol­pa­ki­lis”, Cuetza­lan, Pue.; Colec­ti­vo Yaa Lahs; COMALETZIN; COMCAUSA BINACIONAL; COMUNA Oaxa­ca; Comi­té Nacio­nal para la Defen­sa y Con­ser­va­ción de Los Chi­ma­la­pas; Con­fluen­cia Social, Con­sul­to­ras; Con­se­jo autó­no­mo regio­nal de la zona cos­ta de Chia­pas; Con­se­jo indí­ge­na del Uxpa­na­pa; Con­se­jo Indí­ge­na Popu­lar de Oaxa­ca Ricar­do Flo­res Magón (CIPORFM); Con­se­jo Nacio­nal de los Pue­blos en Lucha (CNPL); Coor­di­na­ción para la Libe­ra­ción de Per­so­nas Defen­so­ras Cri­mi­na­li­za­das en Oaxa­ca [Comi­té de Fami­lia­res, Ami­gas y Ami­gos de Damián Gallar­do Mar­tí­nez; Comi­té por la Defen­sa de los Dere­chos Indí­ge­nas (CODEDI); Corrien­te del Pue­blo Sol Rojo; Escue­la Nor­mal Rural Van­guar­dia de Tama­zu­lá­pam del Pro­gre­so (ENRUVA); Unión Cívi­ca Demo­crá­ti­ca de Barrios, Colo­nias y Comu­ni­da­des (UCIDEBACC); Voces Oaxa­que­ñas Cons­tru­yen­do Auto­no­mía y Liber­tad (VOCAL); Ser­vi­cios y Ase­so­ría para la Paz A.C. (Sera­paz); Ser­vi­cios para una Edu­ca­ción Alter­na­ti­va (EDUCA)];Coordinación de Fami­lia­res de Estu­dian­tes Víc­ti­mas de la Vio­len­cia; Coor­di­na­do­ra Indí­ge­na Popu­lar Autó­no­ma CINPA; Coor­di­na­ción de pro­duc­to­res de café de Palen­que, Chia­pas CoPAC, A.C.; Coral Cen­tro Oaxa­que­ño de Reha­bi­li­ta­ción Y Len­gua­je, A. C.; Data Cívi­ca; Dde­ser Oaxa­ca; Diver­si­da­des y No Dis­cri­mi­na­ción, A. C.; Eco­Red Femi­nis­ta La Lechu­za Buza; Espa­cio de Crian­za y Desa­rro­llo Hoji­ta de Limón A.C.; Espa­cio de Encuen­tro de las Cul­tu­ras Ori­gi­na­rias, A. C.; Espa­cio Psi­co­so­cial por los Dere­chos Huma­nos; Espi­ral por la Vida, A. C.; Femi­nis­mo Comu­ni­ta­rio Méxi­co.; Fon­do Semi­llas; Fren­te Femi­nis­ta Nacio­nal; Fren­te Popu­lar Revo­lu­cio­na­rio; Gru­po 8 de mar­zo; Gru­po de Edu­ca­ción Popu­lar con Muje­res A. C.; Gru­po inde­pen­dien­te de radio y comu­ni­ca­ción de Ocotlán de More­los GIRCOM; Gru­po Inter­na­cio­na­lis­ta; Gru­po Nacio­nal de Refe­ren­cia de Spotlight; Herra­mien­tas para el Buen Vivir A. C.; Hijas de su maqui­le­ra madre; IDEAS Comu­ni­ta­rias; Jus­ti­cia Pro Per­so­na, A.C.; Jurí­di­co Popu­lar Ricar­do Flo­res Magón; Kinal Antze­tik Dis­tri­to Fede­ral, A. C.; La Madri­gue­ra, Círcu­lo de Muje­res; Las Van­ders; Luna del Sur A.C.; Made­ras del Pue­blo del Sur­es­te, A. C.; Mesa Terri­to­rial de Garan­tías Cho­có para defen­so­ras, defen­so­res de Dere­chos Huma­nos (Colom­bia).; Movi­mien­to Agra­rio Indí­ge­na Zapa­tis­ta (MAIZ); Movi­mien­to en resis­ten­cia en defen­sa de la tie­rra Sol­te­ca; Movi­mien­to Estu­dian­til Popu­lar (UABJO); Movi­mien­to Feme­nino Popu­lar; Muje­res en Resis­ten­cia Alter­na­ti­va MX; Muje­res Orga­ni­za­ción y Terri­to­rios MOOTS; Muje­res Gue­rre­ren­ses por la Demo­cra­cia, A.C.; Muje­res y Maíz; Oaxa­ca lo Ocu­pa A.C.; Obser­va­to­rio Femi­nis­ta Cla­ra Zet­kin; Ojo de Agua Comu­ni­ca­ción; Orga­ni­za­cio­nes Indias por los Dere­chos Huma­nos en Oaxa­ca (OIDHO); Peques­pa­cio Femi­nis­ta; Piña Pal­me­ra A. C.; Pre­ven­ción, Capa­ci­ta­ción y Defen­sa del Migran­te, A C.(PRECADEM); Pro­ce­so de Arti­cu­la­ción de la Sie­rra de San­ta Mar­ta; PRODESC; Red Depar­ta­men­tal de Muje­res Cho­coa­nas. Colom­bia; Red Femi­nis­ta Sono­ren­se; Red Indí­ge­na Inter­na­cio­nal de Oaxa­ca (RIIO); Red Nacio­nal de Defen­so­ras de Dere­chos Huma­nos en Mexi­co; Red Nacio­nal de defen­so­ras de Dere­chos huma­nos (Colom­bia); Red Nacio­nal de Muje­res Afro­co­lom­bia­nas Kam­bi­ri; Red Nacio­nal de Peritos/​as y Expertos/​as Inde­pen­dien­tes Con­tra la Tor­tu­ra; Red Nacio­nal de Pro­mo­to­ras y Ase­so­ras Rura­les (Red­Par); Sec­ción XXII, Oaxa­ca CNTE; Sec­tor Zimatlán – Sec­ción XXII-CNTE; Ser­vi­cios del Pue­blo Mixe A. C.; Ser­vi­cio inter­na­cio­nal para la Paz (SIPAZ); Ser­vi­cios Uni­ver­si­ta­rios y Redes de Cono­ci­mien­tos en Oaxa­ca SURCO A.C.; Sin­di­ca­to Nacio­nal Libre de los Tra­ba­ja­do­res del Segu­ro Social; Sub­co­mi­té Meso­ame­ri­cano del Gre­mio Nacio­nal de Abo­ga­dos de EU; Sus­cri­bi­mos Colec­ti­va Aque­la­rre Vio­le­ta; Tequio Jurí­di­co; Tian­guis Indí­ge­na Mul­ti­cul­tu­ral, A.C.; Tian­guis popu­lar Mujer Nue­va; Tra­ba­ja­do­ras de la Edu­ca­ción CNTE- Sec­ción XXII; Tri­bu­nal Inter­na­cio­nal de Con­cien­cia de los Pue­blos en Movi­mien­to (TICPM); Unión Cam­pe­si­na e Indí­ge­na de Oaxa­ca Emi­liano Zapa­ta; Unión Cam­pe­si­na, Indí­ge­na de Oaxa­ca Emi­liano Zapa­ta (UCIO EZ); Unión de Arte­sa­nos y Comer­cian­tes Oaxa­que­ños en Lucha (UACOL); Unión de Comu­ni­da­des Indí­ge­nas de la Zona Nor­te del Ist­mo (UCIZONI); Unión Gene­ral de Obre­ros y Cam­pe­si­nos de Méxi­co Ban­de­ra Roja.; Unión y Fuer­za de Hui­te­pec; UNITIERRA Oaxa­ca; XAAM AYUUJK JÄÄ’Y MIXES DE TLAHUITOLTEPEC OAXACA, A. C.; Yunhiz Espa­cio Alter­na­ti­vo

Abi­gail Mon­tes López; Adol­fo Gómez Her­nán­dez- org. RIIO; Adria­na Lina­res Arro­yo; Ale­jan­dra De Velas­co; Patri­cia Velaz­co; Ale­jan­dra Espi­no­za Domín­guez; Ali­cia Cas­te­lla­nos Gue­rre­ro; Alma Peral­ta Peral­ta; Alma Mar­ga­ri­ta Osce­gue­ra; Ana Isis Ramí­rez Peña; Ana Yeli Pérez Garri­do; Ana Mar­be­lla Gar­cía Gar­cía; Ana María López Gómez; Ana Vic­to­ria Ordaz Oje­da; Ana­bel Sara­bia, Torreón; Andrea Ramos Her­nán­dez; Andrea Serra­tos Espi­no­sa; Ara­ce­li Cal­de­rón Cis­ne­ros; Bea­triz Gon­zá­lez Pedro; Belén Ele­na López López; Bella­ni­ra López Sán­chez; Bere­ni­ce Bení­tez Félix; Bertha Ele­na Mun­guía Gil; Betza­bé Her­nán­dez Miguel; Blan­ca Cas­ta­ñón Canals; Bon­fi­lia Reyes Nico­lás; Car­me­la Gar­cía Mar­tí­nez; Car­men Marín Gar­cía; Caro­la I. Car­ba­jal Ríos; Car­men Oso­rio Her­nán­dez; Car­los Orte­ga Aya­la; Caro­li­na Ramí­rez Suá­rez; Cas­ti­llo Mar­tí­nez; Char­lot­te Brad­ley Reus (DEMUSA); Clau­dia Bor­jas Her­nán­dez; Clau­dia Veláz­quez Por­ta; Cynthia Coca Díaz; Dalia Ban­da del Fren­te Femi­nis­ta Nacio­nal; Danie­la M. Gar­cía Gar­cía; Glo­ria Luna Rivi­llas (His­to­ria­do­ra Defen­so­ra de Dere­chos Huma­nos, Colom­bia); Danie­la Serra­tos Espi­no­sa; Danie­lle Este­fa­nía Barri­ga Gui­ja­rro; Dara Vic­to­ria Gómez Domín­guez; Desiré Huer­ta Ruiz; Dia­na Díaz Her­nán­dez; Dr. Car­los Man­zo; Dra. Les­via Villa­lo­bos Sosa; Dul­ce Vivia­na Fle­cha Gutié­rrez; Edna Auro­ra Velas­co San­tia­go; Eli­za­beth Loren­za­na Albino; Eli­za­beth Mar­tí­nez; Emma Obra­dor Garri­do Domín­guez; Ena Agui­lar; Eri­ka Sali­nas Vala­dez; Ernes­ti­na Anto­nio Pérez; Eva Luce­ro Rive­ro Ortiz; Evi­la Ras­ga­do Ruiz; Felí­ci­tas Reyes Ávi­la; Feli­pe Rojas Ordu­nio, ex-pre­so polí­ti­co de UCIDEBACC; Fer­nan­da Higa (Ecua­dor); Fili­ber­to López Rosas; Gabrie­la Beja­rano Cruz; Gil­ber­to López y Rivas; Gil­dar­do Herre­ra Flo­res; Gua­da­lu­pe López Figue­roa; Dra. Gua­da­lu­pe Ortiz Her­nán­dez, CDMX; Gui­ller­mo Mon­te­for­te; Héc­tor Mar­tí­nez; Heri­ber­to Maga­ri­ño López; Irma Migue I.; Ila Kuri Her­nán­dez; Irma Hil­da Curiel Ramí­rez; Itan­dehui Juá­rez Ace­ve­do; Itan­dehui San­tia­go Gali­cia; Ivon Fabián Cas­te­lla­nos; Javier Ala­véz Ramí­rez; Jaz Ovie­do; Jenny Alhe­lí Gómez Rosas; José Cruz Carre­ra; Juan Manuel Mar­tí­nez Moreno; Juan Sosa Mal­do­na­do; Julián Ale­jan­dro Orte­ga Pon­ce; Karen Gua­da­lu­pe Gra­ja­les Oso­rio; Kar­la Kari­na Cruz Anto­nio; Leidy Ríos Reyes; Leó­ni­des Mar­tí­nez; Leo­nor Cor­tes Bolí­var; Leti­cia Pérez Gijón; Lesl­ye Ama­ya Núñez; Leti­cia Rojas; Libra­do Baños Rodrí­guez, ex-pre­so polí­ti­co de UCIDEBACC; Lic. Doria López Díaz; Liced Espi­no­za Guz­mán; Lilia Ortiz Mar­tí­nez; Lilia­nan Espi­no­sa Agui­lar; Lis­seth Váz­quez Pérez; Lizeth Tole­do Lujan; Lucía Alma­raz Mar­tí­nez; Luis Fer­nan­do Ana­ya Imaz; Luna Maran (Cineas­ta); Luz Angé­li­ca Her­nán­dez; Luz del Car­men Sil­va; Luz María Her­nán­dez; Made­li­ne Cue­vas Villa­nue­va; Mare Adver­ten­cia Liri­ka; María Cris­ti­na Safa Barra­za; María de los Ánge­les Espi­no­sa Velás­quez; María del Car­men Robles Gon­zá­lez; María Ele­na Bel­mon­te Cruz; María Este­la López Delo­ya (Con­sul­to­ra Inde­pen­dien­te); María Gua­da­lu­pe Mén­dez Reyes; María Lui­sa Mar­tí­nez Gutié­rrez; Maria­na Kari­na patrón; Her­nán­dez; Maria­na Rive­ra De Velas­co; Mari­bel Gon­zá­lez Apo­da­ca; Mari­sol Mari­che Her­nán­dez; Mar­ta Mer­ca­do Gon­zá­lez; Maxi­mi­na Rey­na Rive­ra Torres; Meli­na Guz­man Ras­ga­do; Mtra. Bren­da Rodrí­guez Herre­ra, CDMX; Nancy Cal­de­rón; Nadia Maciel Pau­lin; Ney­ra Marie­la Bau­tis­ta Gar­cía; Noe­mí Ortiz San­tia­go; Nor­ma Cley­ver Cruz Váz­quez; Nydia Isa­bel Ruiz Anto­nio; Ofe­lia Pas­tra­na; Olga Made­li­ne Cue­vas Villa­nue­va; Olim­pia Jai­mes; Oli­va Rive­ra Gómez; Pame­la Ortiz; Pao­la María SESIA; Patri­cia Cas­ti­lle­ja de León; Patri­cia L. Ylles­cas H.; Pro­fa. Feli­ci­tas Dona­jí Gar­cía Gar­cía; Rey­na San­dra Gar­cía Álva­rez; Rober­to Oli­va­res Ruiz; Rocío Suá­rez López; Rosa­rio Pine­da Tole­do; Roque Coca Gómez- Expre­so polí­ti­co; Rosa Auro­ra Espi­no­sa Gómez; Samantha Cruz Colín, CDMX; Samantha López Figue­roa; Sara Izar Man­ci­lla; Sara Román; Sarahí del Mar Gra­na­dos Cos­me; Segun­da Anto­nio Gon­zá­lez; Ser­gio Bel­trán Arru­ti; Sil­via Care­li López Fal­fán; Sil­via Gabrie­la Her­nán­dez Sali­nas; Sil­via Juá­rez Mar­tí­nez; Sil­via Urda­ni­via Coria; Sofía Blan­co Six­tos; Sofía Robles Her­nán­dez; Susa­na Mejía Flo­res; Tania Chan; Tania Esqui­vel Her­nán­dez; Teó­fi­lo Gar­cía López, ex-pre­so polí­ti­co de UCIDEBACC; Tere­si­ta Avi­lés López; Vane­sa Ose­jo; Vera de la Cruz Bal­ta­zar; Veró­ni­ca Ramí­rez Nuca­men­di; Vicen­te Cela­ya Estu­di­llo; Vir­gi­nia Ramos Mora­les, Esta­do de Méxi­co; Viri­dia­na Marín Val­ver­de; Yan­net Velas­co San­tia­go; Yes­se­nia Rene­ro Gra­na­do; Yolotzin Bra­vo; Yunuén Bau­tis­ta Gar­cía.

