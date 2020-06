Líbano. Nasrallah: Hablar de la renuncia del Gobierno libanés no tiene fundamento y cae en el campo de los rumores

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 16 de junio de 2020 — -

e Hiz­bu­llah, Say­yed Has­san Nas­ra­llah, expre­só que hablar de la renun­cia del Gobierno liba­nés no tie­ne fun­da­men­to y cae en el cam­po de los rumo­res y nada de esto fue dis­cu­ti­do en abso­lu­to.

Duran­te su inter­ven­ción tele­vi­si­va este mar­tes, Hiz­bu­llah seña­ló que el inte­rés nacio­nal está en la con­ti­nua­ción del gobierno y el ejer­ci­cio de todos los esfuer­zos posi­bles para que la situa­ción actual no con­lle­ve a nin­gún cam­bio a este nivel.

“Cual­quier medi­da de acer­ca­mien­to y apa­ci­gua­mien­to entre las diver­sas fuer­zas polí­ti­cas debe ser alen­ta­da fue­ra del ámbi­to polí­ti­co”, agre­gó.

La mar­cha del pasa­do 6 de junio con­tra las armas de la Resis­ten­cia fue un fra­ca­so

Al refe­rir­se a la mar­cha opo­si­to­ra del pasa­do 6 de junio, Nas­ra­llah decla­ró que vin­cu­lar al movi­mien­to de pro­tes­ta popu­lar con esa mani­fes­ta­ción con­tra las armas de la Resis­ten­cia, es un error y una injus­ti­cia con­tra aque­llos que se rebe­la­ron aquel 17 de octu­bre.

Al res­pec­to, pre­ci­só que la mar­cha del pasa­do 6 de junio con­tra las armas de la Resis­ten­cia fue un fra­ca­so y reco­gió un revés.

Tam­bién con­de­nó a la dere­cha liba­ne­sa por inten­tar mez­clar o con­fun­dir el lla­ma­do a des­ar­mar a Hiz­bu­llah con las rei­vin­di­ca­cio­nes socia­les del movi­mien­to de pro­tes­ta del 17 de octu­bre.

Nas­ra­llah apun­tó que todos los par­ti­dos y per­so­na­li­da­des que están detrás de la mani­fes­ta­ción con­tra las armas de la Resis­ten­cia del 6 de junio son cono­ci­dos por todos.

Decla­ró que la mane­ra en que algu­nas fuer­zas polí­ti­cas per­si­guen y corren detrás del obje­ti­vo de des­ar­mar la Resis­ten­cia no los ayu­da­rá, y ten­drán que pre­sen­tar una alter­na­ti­va.

“Las armas de la Resis­ten­cia en rela­ción con el entorno social que la ampa­ra es par­te de una cul­tu­ra estra­té­gi­ca y una ideo­lo­gía que es mucho más pro­fun­da de lo que algu­nas per­so­nas pro­po­nen y pien­san”, ase­ve­ró.

“Para aque­llos que nos ame­na­zan con el ham­bre y que quie­ren matar­nos si no entre­ga­mos nues­tras armas, les digo: Nues­tras armas per­ma­ne­ce­rán en nues­tras manos, no mori­re­mos de ham­bre y tene­mos una fór­mu­la apro­pia­da que no reve­la­re­mos por aho­ra”.

En otro momen­to de su dis­cur­so, el líder de Hiz­bu­llah seña­ló que una de las cosas con­tra las que adver­ti­mos duran­te las pro­tes­tas fue la con­fron­ta­ción con el ejér­ci­to, los insul­tos y el blo­queo de carre­te­ras.

Sos­tu­vo que mien­tras haya degra­da­ción moral, ter­gi­ver­sa­ción de los medios, se deben tra­tar los temas con sen­ti­do de res­pon­sa­bi­li­dad.

Aña­dió que “cons­truir sobre un inci­den­te indi­vi­dual de insul­tos a sím­bo­los reli­gio­sos para ata­car a otros es un cri­men con­tra noso­tros mis­mos antes que nadie. Lo que equi­va­le a una trai­ción moral es la par­ti­ci­pa­ción de diri­gen­tes polí­ti­cos y reli­gio­sos en la inci­ta­ción sec­ta­ria con­fe­sio­nal”.

En ese sen­ti­do, sub­ra­yó que la inci­ta­ción es mucho más peli­gro­sa que la cues­tión de los ata­ques a la pro­pie­dad públi­ca por­que evo­ca la intri­ga y la sedi­ción.

Nas­ra­llah tam­bién con­de­nó la cam­pa­ña mali­cio­sa de res­pon­sa­bi­li­zar a las fuer­zas chií­tas de que­mar y des­truir pro­pie­da­des duran­te las pro­tes­tas del sába­do pasa­do.

“Para evi­tar con­flic­tos, enfren­ta­mien­tos y el retorno de las líneas de con­tac­to, hare­mos cual­quier cosa, inclu­so lle­var a nues­tros jóve­nes a las calles para impe­dir­lo”, afir­mó el líder de la Resis­ten­cia liba­ne­sa.

EE.UU. está inter­fi­rien­do y pre­sio­nan­do al Ban­co Cen­tral de El Líbano para evi­tar que el dólar lle­gue a los mer­ca­dos

El pro­ble­ma prin­ci­pal con el tema del alto pre­cio del dólar fren­te a la libra liba­ne­sa, dijo, está rela­cio­na­do con la ley de ofer­ta y deman­da.

Seña­ló que EE.UU. está inter­fi­rien­do y pre­sio­nan­do al Ban­co Cen­tral de El Líbano para evi­tar que el dólar lle­gue a los mer­ca­dos.

En ese sen­ti­do, Nas­ra­llah acu­só a la admi­nis­tra­ción esta­dou­ni­den­se de impe­dir la lle­ga­da del dólar a El Líbano y pre­sio­na al Ban­co Cen­tral con el pre­tex­to de que quie­ren evi­tar que se recau­de y se trans­fie­re hacia Siria.

“Noso­tros somos los que trae­mos el dólar a El Líbano, y no quie­nes lo saca­mos. Hay un ban­co liba­nés pro­te­gi­do por enti­da­des polí­ti­cas que des­de agos­to de 2019 reco­lec­tó dece­nas de millo­nes de dóla­res y los reti­ró de El Líbano hacia el exte­rior”, recor­dó el diri­gen­te liba­nés.

Reve­ló que se saca­ron 20 mil millo­nes de dóla­res de los ban­cos liba­ne­ses, según decla­ra­cio­nes y regis­tros y gra­ba­cio­nes ofi­cia­les en el últi­mo perío­do, y pre­gun­tó ¿quién los saco?

El tema del dólar, enfa­ti­zó, es una cons­pi­ra­ción esta­dou­ni­den­se con­tra El Líbano, su pue­blo, sus fami­lias y su eco­no­mía, y hay quie­nes mane­jan este pro­ce­so.

Asi­mis­mo, lla­mó a los liba­ne­ses a pen­sar en diri­gir­se hacia Irán y otros paí­ses ami­gos para encon­trar solu­cio­nes a la cri­sis eco­nó­mi­ca.

Decla­ró que la aper­tu­ra a otros paí­ses para ase­gu­rar las nece­si­da­des de El Líbano sin la nece­si­dad de pagar divi­sas mue­ve al país de una situa­ción a otra.

Nas­ra­llah indi­có que empre­sas chi­nas están lis­tas para inver­tir en El Líbano y cons­truir un ferro­ca­rril des­de Trí­po­li a Naqou­ra, para cons­truir plan­tas eléc­tri­cas y esto crea­rá empleos para los liba­ne­ses.

Esta­dos Uni­dos uti­li­za a El Líbano y su eco­no­mía para lograr sus intere­ses

Nas­ra­llah aler­tó que Esta­dos Uni­dos uti­li­za a El Líbano y su eco­no­mía para lograr sus intere­ses, que son la segu­ri­dad de (Israel) y las fron­te­ras marí­ti­mas y terres­tres.

“Espe­rar a los esta­dou­ni­den­ses sig­ni­fi­ca espe­rar el ham­bre, la humi­lla­ción y la sumi­sión, y tene­mos una lec­ción sobre la for­ma en que ellos tra­tan a sus alia­dos en la región. Quien lla­me para cerrar las fron­te­ras con Siria nos invi­ta­rá a abrir las fron­te­ras con (Israel)”, expre­só.

“Ellos están pre­sio­nan­do a El Líbano, no por­que aman al pue­blo liba­nés, ya que los están cas­ti­gan­do, y no están intere­sa­dos en sus leyes mien­tras los piso­tean”, seña­ló.

Quien espe­re que el medio social que apo­ya a la Resis­ten­cia se levan­te en su con­tra fra­ca­sa­rá y debe­rá deses­pe­rar­se

Para cual­quie­ra que apues­te a que pase­mos ham­bre o resig­nar­nos en el país por ham­bre, le digo cate­gó­ri­ca­men­te que esto no suce­de­rá, dijo, y agre­gó: quien espe­ra que el medio social que apo­ya a la Resis­ten­cia se levan­te en su con­tra fra­ca­sa­rá y debe­rá deses­pe­rar­se.

En ese sen­ti­do, denun­ció que las leyes inter­na­cio­na­les y las Nacio­nes Uni­das no pro­te­gen a El Líbano. “La evi­den­cia de ello está en lo que hizo recien­te­men­te Gute­rres al humi­llar­se fren­te a Ara­bia Sau­di­ta”.

Por otro lado, des­ta­có que la Ley César esta­dou­ni­den­se es su últi­ma arma y otra evi­den­cia de la vic­to­ria de Siria en el terreno mili­tar.

Apun­tó que los alia­dos de Siria que la res­pal­da­ron no la aban­do­na­rán y no per­mi­ti­rán que cai­ga fren­te en la gue­rra eco­nó­mi­ca. “El obje­ti­vo de la ley César es el pue­blo sirio, el retorno del caos y el regre­so a la gue­rra civil”.

En ese con­tex­to, Nas­ra­llah aler­tó a los liba­ne­ses que no deben estar con­ten­tos con la Ley César, por­que la mis­ma será mucho más per­ju­di­cial para ellos que para Siria.

“Entien­do la inca­pa­ci­dad del gobierno para enfren­tar a los Esta­dos Uni­dos, pero lo que pido es no some­ter­se a la Ley César. Los esta­dou­ni­den­ses cie­rran todas las opor­tu­ni­da­des dis­po­ni­bles para los liba­ne­ses con el fin de entre­gar sus cue­llos a los israe­líes, pero no per­mi­ti­re­mos que esto suce­da”, sub­ra­yó.

Cha­llah tenía fe en la Resis­ten­cia

En su dis­cur­so, al refe­rir­se a los últi­mos acon­te­ci­mien­tos polí­ti­cos, Nas­ra­llah tuvo pala­bras de elo­gio para el falle­ci­do exse­cre­ta­rio gene­ral del Movi­mien­to Jihad Islá­mi­ca, Dr. Rama­dan Abdu­llah Cha­llah, de quien expre­só era un líder sabio y exce­len­te. Apun­tó que a nivel per­so­nal tuvo muchas reunio­nes con el diri­gen­te pales­tino.

“Cha­llah tenía fe en la Resis­ten­cia. Todos los ele­men­tos de lide­raz­go esta­ban dis­po­ni­bles en su per­so­na. Siem­pre estu­vo muy intere­sa­do en la uni­dad y la inte­gra­ción de los pales­ti­nos”, recor­dó.

Nas­ra­llah tam­bién expli­có que los intere­ses y res­pon­sa­bi­li­da­des del Dr. Cha­llah no se detu­vie­ron en las fron­te­ras de Pales­ti­na, sino que se exten­die­ron a todos los musul­ma­nes para acer­car­los unos de los otros. “Cha­llah pudo impul­sar el movi­mien­to de la Jihad Islá­mi­ca”, seña­ló.

El líder de Hiz­bu­llah afir­mó que bajo el lide­raz­go del Dr. Cha­llah, el movi­mien­to Jihad Islá­mi­co se había reser­va­do una posi­ción impor­tan­te fren­te a la ocu­pa­ción. Y la mis­ma con­ti­nuó con la par­ti­da del Dr. Rama­dan Abdu­llah Cha­llah. “Per­di­mos un gran y que­ri­do líder, y espe­ra­mos que sus her­ma­nos con­ti­núen su camino y enfo­que”, mani­fes­tó.

Fuen­te: Al Maya­deen